10 Alternative e concorrenti di Taskade nel 2024

Siete alla ricerca di strumenti alternativi di gestione delle attività IA per sostituire Taskade? Non cercate oltre!

In questo articolo esploreremo 10 fantastiche alternative a Taskade per aiutarvi a semplificare la gestione delle attività e aumentare la produttività.

Che siate alla ricerca di funzionalità/funzioni avanzate, di opzioni personalizzate o di un design più user-friendly, abbiamo pensato a voi. Immergiamoci nei nostri software di gestione delle attività preferiti e nelle alternative a Taskade del 2024!

Cosa dovreste cercare nelle alternative a Taskade?

Se cercate alternative a Taskade, tenete d'occhio le interfacce utente per la gestione delle attività con un design più amichevole numerose integrazioni e automazioni. Inoltre, cercate strumenti che vi permettano di automatizzare le attività ripetitive e di rimanere organizzati. Strumenti di outliner , funzionalità/funzione di project management e integrazioni con l'IA dovrebbero essere in cima al vostro elenco se volete massimizzare l'efficienza nell'affrontare più progetti con facilità.

Ecco le chiavi software per il project management funzionalità/funzione da ricercare quando si considerano le alternative di Taskade:

Interfaccia : Interfaccia utente cancellata e intuitiva che fornisce un'esperienza senza soluzione di continuità per la gestione delle attività da parte dei gestori del progetto e dei team

: Interfaccia utente cancellata e intuitiva che fornisce un'esperienza senza soluzione di continuità per la gestione delle attività da parte dei gestori del progetto e dei team Curva di apprendimento : Programma di facile utilizzo con tutorial di facile comprensione per project manager principianti o esperti

: Programma di facile utilizzo con tutorial di facile comprensione per project manager principianti o esperti Strumenti di chat e collaborazione : Il mondo frenetico di oggi richiede una comunicazione interna ed esterna in tempo reale per gestire i progetti tra reparti e team

: Il mondo frenetico di oggi richiede una comunicazione interna ed esterna in tempo reale per gestire i progetti tra reparti e team Project management : Robuste funzionalità di project management, compresi i grafici Gantt

: Robuste funzionalità di project management, compresi i grafici Gantt Integrazioni e automazioni : Compatibilità con gli altri strumenti utilizzati dal team per consentire una gestione fluida e senza intoppiautomazioni del flusso di lavoro per organizzare le attività e gli elenchi di attività

: Compatibilità con gli altri strumenti utilizzati dal team per consentire una gestione fluida e senza intoppiautomazioni del flusso di lavoro per organizzare le attività e gli elenchi di attività IA integrata: Integrazioni IA senza soluzione di continuità per riepilogare/riassumere elementi d'azione, in quanto possono sia farvi risparmiare tempo che mostrarvicome essere più produttivi (punti bonus se il programma include anche unGeneratore di contenuti IA!)

Quando esplorate le alternative a Taskade, tenete a mente le funzionalità/funzioni di cui sopra per aiutarvi a trovare il miglior strumento o software di project management per i vostri progetti.

Le 10 migliori alternative a Taskade da usare nel 2024

Esploriamo le 10 migliori alternative a Taskade, a pagamento e gratis, che possono aiutarvi a migliorare la gestione delle attività. ✅

Utilizzate ClickUp AI per scrivere più velocemente e perfezionare i vostri testi, le risposte alle email e molto altro ancora

ClickUp ottiene la stella d'oro quando si tratta di software per la gestione di attività e progetti. 🌟

Offre una suite completa di funzionalità, automazioni e integrazioni per aiutarvi a gestire e dare priorità alle attività. ClickUp consente di semplificare i flussi di lavoro su più progetti.

La sua IA strumento di project management vi lascerà senza parole! ClickUp AI fornisce una funzione IA nativa per quasi tutte le funzioni che si possono immaginare.

Il suo Modello di gestione delle attività include sei visualizzazioni per accedere rapidamente alle informazioni necessarie. Inoltre, è possibile delegare facilmente le attività per A+ priorità dei progetti .

ClickUp è in cima al nostro elenco di alternative a Taskade grazie alla sua estesa attività di gestione delle risorse capacità, strumenti di IA avanzati e recensioni entusiastiche dei clienti. Le sue valutazioni elevate su G2 e le migliaia di recensioni positive su diversi siti dimostrano che è una delle migliori alternative a Taskade.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Il monitoraggio del tempo dei progetti da qualsiasi dispositivo rende più facile per i team e i gestori del team tenere traccia del tempo in modo accurato, sia attraverso la piattaforma che attraverso la nostra estensione per Chrome

50+ automazioni di attività con integrazioni che consentono di snellire i flussi di lavoro e automatizzare attività ripetitive o ricorrenti con funzionalità di drag-and-drop per organizzare i progetti

Funzionalità avanzate di IA per aiutarvi a riepilogare/riassumere, generare contenuti e lavorare più velocemente nel prendere appunti, completare attività o gestire compiti ripetitivi

Strumento di collaborazione in tempo reale e asincrono con chat e lavagne digitali per mappare le dipendenze delle attività, fare brainstorming sul lancio di prodotti o creare flussi di lavoro per i membri del team

Il piano Free Forever è ricco di funzionalità/funzione per la gestione di progetti complessi (e non ne vedrete molte gratis in questo elenco)

Limiti di ClickUp

A causa di tutte le sue funzionalità/funzione e dei dettagli personalizzati, per alcuni potrebbe essere necessaria una curva di apprendimento

Non tutte le visualizzazioni sono disponibili su mobile

Prezzi di ClickUp

free Forever : Piano illimitato

Piano illimitato Piano Unlimited : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Piano Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Piano Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Piano Enterprise:Contatto per i prezzi *ClickUp AI: Disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (8.256+ recensioni)

4,7/5 (8.256+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.734+ recensioni)

2. TickTick

Via TickTick Progettato pensando ai freelance e alle piccole aziende, TickTick è un programma di facile utilizzo per gli utenti software di gestione delle attività che può aiutarvi a gestire le attività per voi e per il vostro team.

La sua interfaccia intuitiva semplifica la pianificazione, la gestione delle attività e il monitoraggio dello stato, in modo da poter gestire efficacemente progetti personali o di team.

Date priorità, collaborate e gestite il lavoro del vostro team con strumenti come promemoria per la posizione, avvisi, statistiche sull'efficienza, funzionalità vocali e altro ancora. Inoltre, avrete a disposizione un timer Pomo e una macchina per il rumore bianco per aumentare la vostra produttività!

TickTick è un'ottima alternativa a Taskade per i freelance, le piccole aziende e le persone che vogliono gestire le attività personali. Se avete già provato questo software per il project management, date un'occhiata al nostro elenco dei migliori software per il project management Alternative di TickTick .

Le migliori funzionalità/funzione di TickTick

Interfaccia utente personalizzabile con visualizzazioni flessibili e gestore delle attività

Integrazioni fluide con app popolari come Google Calendar, Trello, Microsoft Da fare e Siri

Strumenti per la collaborazione in team che rendono facile la condivisione degli elenchi per tutti i membri del team

Libreria di aiuto completa, compresa una Guida introduttiva per i nuovi utenti, con una navigazione eccellente e istruzioni facili da seguire

Limiti di TickTick

Integrazioni limitate

Non è destinato a grandi aziende o società

Nessuno strumento di IA nativo nello strumento di project management

Prezzi di TickTick

**Gratuito

Premio: $27/mese per anno

Valutazioni e recensioni di TickTick

3. Notion

via Notion Riunite Notion, un software di gestione delle attività e uno strumento di project management tutto in uno. Notion è un software per la produttività e la collaborazione di team basato su cloud. È in grado di gestire i progetti dei membri del team, assegnando attività, monitorando lo stato dei progetti e dettagliando le priorità delle attività.

Questa solida soluzione di project management può anche gestire tutte le note, i database e i wiki, il che è un'ottima opzione per i team remoti. 📚

Notion IA, disponibile come componente aggiuntivo di Notion, consente di accedere a tutte le funzionalità di IA all'interno dell'app. Può creare riepiloghi/riassunti, condividere i punti salienti delle riunioni, generare i passaggi successivi dalle note della riunione e comporre testi senza sforzo. E molto altro ancora! 🤖

Che siate project manager, freelance, piccoli team o aziende di livello enterprise, Notion si adatta alle vostre esigenze per fornire funzioni di gestione delle attività eccezionali.

Gli utenti apprezzano la capacità di creare e assegnare attività, impostare scadenze e attività cardine e tenere traccia dei dettagli chiave. Se cercate alternative a pagamento o gratis a Taskade con potenti funzionalità/funzione, date un'occhiata a questo software di gestione delle richieste!

Le migliori funzionalità/funzione di Notion

La creazione, l'assegnazione e la prioritizzazione delle attività rendono semplice il project management di più progetti

Gestione delle date di scadenza delle attività per le scadenze e le attività cardine

Interfaccia flessibile del software di project management per gestire i progetti a colpo d'occhio

Componente aggiuntivo di Notion IA completamente integrato

Limiti di Notion

Curva di apprendimento ripida rispetto ad altri software di gestione delle attività

Occasionali ritardi nella piattaforma

Opzioni di formattazione limitate

Prezzi di Notion

**Gratis

Plus : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business: $15/mese per utente

$15/mese per utente Aziende: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi Notion IA: Aggiungi a qualsiasi piano a pagamento per $8/mese per membro

Valutazioni e recensioni di Notion

G2: 4,7/5 (4.726+ recensioni)

4,7/5 (4.726+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.760+ recensioni)

4. Coda

via Coda Se siete alla ricerca di uno strumento di project management e di una piattaforma in grado di gestire una varietà di attività, prendete in considerazione Coda.

Sia che abbiate bisogno di un semplice elenco di cose da fare o di una complessa bacheca di attività per gestire progetti in tutta l'organizzazione, Coda si adatta e si evolve con le vostre esigenze. Si connette a migliaia di app, su più piattaforme, aggiungendo infinite funzionalità ai vostri documenti.

Vi piace la sensazione di un documento? Coda sembra un documento ma lavora come un'app!

Coda non dispone ancora di IA nativa, ma è in arrivo! L'IA di Coda è attualmente in fase beta ed è pronta ad aiutarvi in tutto, dai riepiloghi/riassunti alla generazione di dati e alla composizione di testi.

Se siete alla ricerca di alternative flessibili e collaborative per Taskade che gestiscono del team e scalare con la crescita, Coda può essere un'opzione eccellente come strumento di project management da scegliere.

Le migliori funzionalità/funzioni di Coda

Numerose opzioni di personalizzazione per il software di gestione delle attività

Eccellenti funzionalità/funzione di collaborazione e opzioni semplici per l'impostazione delle priorità delle attività

Automazioni avanzate

Integrazione dei dati e connessione ad altri strumenti senza soluzione di continuità, a beneficio di tutti i membri del team o anche di team remoti

Limiti di Coda

Esperienza mobile limitata per uno strumento di project management

Problemi di formattare le esportazioni di grandi dimensioni

Tempi di caricamento lunghi su progetti di grandi dimensioni

Prezzi di Coda

**Gratuito

Pro : $10/mese per Doc Maker

: $10/mese per Doc Maker Teams: $30/mese per Doc Maker

$30/mese per Doc Maker Azienda: Contattare per i prezzi

Coda valutazioni e recensioni

G2: 4.7/5 (395+ recensioni)

4.7/5 (395+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (89+ recensioni)

5. Fibra

via Fibra Fibery è uno strumento di gestione del lavoro che pone grande enfasi sulla struttura e sulle connessioni.

Le sue funzionalità di project management includono modelli come 1-3-5 Focus per organizzare il lavoro, Advanced Workflow per le transizioni di attività complesse e Daily Check-Ins per semplificare la comunicazione con i project manager.

La sua integrazione di IA, Fibery IA tools, ha tutte le funzionalità/funzioni di cui i membri del team hanno bisogno per creare spazi, automatizzare attività ripetitive, fare brainstorming di idee, prendere note e migliorare la scrittura.

Fibery si integra con una serie di strumenti come Slack, Gitlab, GitHub e Jira. Vale la pena di dare un'occhiata se state cercando un'alternativa a Taskade, a pagamento o gratis.

Le migliori funzionalità/funzione di Fibery

Team reattivo e disponibile

Programma completo con ampia flessibilità

Automazioni facili e senza codice

Integrazione IA per una maggiore efficienza

Limiti di Fibery

Interamente basato sul web (nessuna app mobile)

Nessuna attività ricorrente (ma ci sono delle soluzioni)

Nessuna integrazione nativa del calendario

Prezzi di Fibery

Solo: Free per sempre

Free per sempre Standard : $10/mese per utente

: $10/mese per utente Pro: $17/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Fibery

G2: 4.8/5 (107+ recensioni)

4.8/5 (107+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (15+ recensioni)

6. Nuclino

Via Nuclino Cercate un'alternativa al Taskade che sia leggera come una piuma? Non cercate oltre Nuclino! 🕊️

Questo strumento di gestione delle attività è tutto incentrato sulla collaborazione, la determinazione delle attività più importanti, il brainstorming e la presa di note in un unico pacchetto ordinato.

La sua interfaccia utente intuitiva rende semplice il monitoraggio delle attività, e il suo collaborazione in tempo reale funzionalità/funzione per tenere tutti sulla stessa pagina. 🤝

Nuclino vi tiene organizzati con Bacheca Kanban viste Elenco e liste annidate per aiutarvi a tenere sotto controllo le vostre attività. Preparatevi a snellire il vostro lavoro e ad aumentare la produttività con Nuclino!

La sua IA, Sidekick, è disponibile come componente aggiuntivo opzionale a pagamento per i suoi piani a pagamento, o per un uso limitato sul suo piano gratuito. Sidekick può aiutarvi a fare brainstorming di idee, a redigere contenuti, a trasformare le note in riepiloghi/riassunti e molto altro ancora.

Nuclino potrebbe essere una buona alternativa a Taskade, se si accetta la mancanza di accesso mobile.

Le migliori funzionalità/funzione di Nuclino

Super facile e intuitivo, con visualizzazioni semplici come quella del tabellone Kanban

Strumenti di gestione dell'IA disponibili come addon

Mappe mentali di file e cartelle

Collaborazione in tempo reale per scrivere la descrizione di un'attività o delegare ad altri attività importanti

Limiti di Nuclino

Nessuna app mobile

Non è ideale per aziende di grandi dimensioni o di livello enterprise

Integrazioni limitate

Prezzi di Nuclino

**Gratis

Standard : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Premium: $10/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Nuclino

G2: 4.7/5 (20+ recensioni)

4.7/5 (20+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (58+ recensioni)

7. Qualsiasi Da fare

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/05/any.do\\_.png

/$$$img/

via Da fare Any.do è una soluzione software dedicata alla gestione delle attività. Offre un modo coinvolgente, dinamico e divertente per gestire più attività e organizzare le attività quotidiane. 📆

È possibile aggiungere attività utilizzando la voce, le integrazioni o le estensioni. Oppure digitarle! Rimanete concentrati utilizzando la modalità Focus e contrassegnate le attività come completate con un semplice passaggio o un clic in questa pagina agile project management strumento.

La sua intuitiva funzionalità di trascinamento consente di spostare facilmente le attività tra categorie ed elenchi. Inoltre, è possibile modificare e gestire le attività in movimento, modificando titoli, elenchi, promemoria, tag, note e allegati.

L'interfaccia di Any.do è così accattivante che fa venire voglia di terminare le attività. Il task manager è una buona alternativa a Taskade, semplice, divertente ed efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Any.do

Design semplice e ordinato rispetto ad altri software di gestione delle attività

La funzionalità/funzione di sincronizzazione permette agli utenti di lavorare su più dispositivi

Visualizzazione della lavagna Kanban in tutte le versioni

Limiti di Da fare

Integrazioni limitate

Limitate funzioni di classificazione

Mancanza di funzionalità/funzione avanzate

Prezzi di Da fare

Personale: piano Free Forever

piano Free Forever Premio : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Teams: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Any.do

G2: 4.1/5 (193+ recensioni)

4.1/5 (193+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (138+ recensioni)

8. Todoist

via Todoist Il popolare software per la gestione degli elenchi di cose da fare e delle attività Todoist vuole che siate super produttivi e allo stesso tempo più tranquilli. 🧘

Creare rapidamente attività, monitorare lo stato di avanzamento, stabilire priorità e collaborare con altri in un ambiente flessibile. Todoist può integrarsi con il calendario, l'assistente vocale e oltre 70 altri strumenti.

Al momento in cui scriviamo, Todoist non offre strumenti preferiti che integrino la più recente tecnologia IA. Se non avete bisogno di una suite completa di strumenti di IA nel vostro programma, potrebbe essere una buona alternativa a Taskade per le vostre esigenze di project management.

Le migliori funzionalità di Todoist

Promuove un senso di realizzazione

Eccellenti capacità di elaborazione del linguaggio

Suggerisce strategie di produttività per aiutare l'apprendimentocome lavorare più rapidamente* Interfaccia flessibile e pulita

Limiti di Todoist

Capacità limitata di aggiungere dettagli sulle attività

Promemoria non disponibili nella versione gratis

Curva di apprendimento elevata

Prezzi di Todoist

**Gratuito

Pro : $4/mese per utente

: $4/mese per utente Business: $6/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Todoist

G2: 4,4/5 (758+ recensioni)

4,4/5 (758+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.252+ recensioni)

9. Microsoft Da fare

via Microsoft Microsoft Da fare è un'app per la gestione delle attività e uno strumento di collaborazione che si integra perfettamente con le altre app dell'ecosistema Microsoft.

Questa piattaforma facile da usare è ideale per catturare, organizzare e condividere promemoria giornalieri, elenchi di cose da fare e attività.

Che si tratti di gestire la vita privata, le attività lavorative o altre attività essenziali, Microsoft Da fare può essere una soluzione unica e decente.

Grazie alle app sia per desktop che per dispositivi mobili, è possibile mantenere la vostra lista di controllo giornaliera da qualsiasi luogo.

L'interfaccia intuitiva di Microsoft Da fare consente di suddividere le attività in passaggi gestibili. È possibile impostare facilmente date di scadenza e promemoria, in modo da rimanere sempre organizzati e sulla buona strada. Microsoft Da fare non offre nessuna delle più recenti tecnologie IA per migliorare la produttività e l'efficienza. Tuttavia, si integra con l'IA di Zapier. Se si lavora con molte app Microsoft, questa potrebbe essere una valida alternativa a Taskade.

Le migliori funzionalità di Microsoft Da Fare

Il mio lavoro si integra perfettamente con Outlook e altri servizi M365

Interfaccia utente facile da usare, semplice e amichevole

Promemoria affidabili

Buone funzionalità/funzione di collaborazione

Limiti di Microsoft Da fare

Nessuna versione gratuita

Opzioni di personalizzazione limitate

Prezzi di Microsoft Da Fare

Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Standard : $12,50/mese per utente

: $12,50/mese per utente Premium: $22/mese per utente

$22/mese per utente Apps per aziende: $8,25/mese per utente

Microsoft Da Fare valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (61+ recensioni)

4,4/5 (61+ recensioni) Capterra: 4,6/5 (2.783+ recensioni)

10. Lavoro di squadra

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/Teamwork.png

/$$$img/

via Lavoro di squadra Teamwork è un software di project management costruito appositamente per il lavoro con i client. Aiuta a gestire gli elenchi delle attività del team, i progetti, i client e i freelance.

Che siate alle prese con attività individuali o che stiate gestendo del team, Teamwork può aiutarvi a monitorare facilmente lo stato del progetto. È un'eccellente alternativa a Taskade e un ottimo strumento di gestione delle attività.

Le sue funzionalità avanzate di collaborazione in tempo reale consentono agli utenti di lavorare in modo più stretto e produttivo, soprattutto quando si lavora da remoto con i team.

Teamwork permette di assegnare attività e creare attività secondarie. Il software di project management e task management integra senza problemi l'assegnazione delle attività, il monitoraggio dello stato e del tempo per migliorare i flussi di lavoro e la produttività.

Grazie a tag e campi personalizzati, è possibile categorizzare e filtrare le informazioni in base alle proprie esigenze aziendali.

Gli utenti apprezzano il fatto che, nonostante le sue funzionalità/funzione complete, sia ancora semplice e facile da usare. Dategli un'occhiata se state cercando un'alternativa gratuita a Taskade ma non avete bisogno delle ultime tecnologie IA.

Funzionalità/funzione migliori di Teamwork

Gratuito da aggiungereclient al software di gestione delle attività per collaborare in un'area di lavoro unificata

Mantiene in carreggiata i progetti sia interni che esterni

Consente di associare attività e ore specifiche ai client per una migliore comunicazione del team

Promemoria personalizzati e reportistica email per accelerare i processi aziendali

Limiti del lavoro di squadra

Curva di apprendimento ripida rispetto ad altri software di gestione delle attività presenti nell'elenco

Le funzionalità di chat possono risultare un po' limitanti

Prezzi di Teamwork

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Starter : $5,99/mese per utente

: $5,99/mese per utente Deliver: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Crescita: $19,99/mese per utente

$19,99/mese per utente Scala: Contattare per i prezzi

Teamwork valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (1.037+ recensioni)

4.4/5 (1.037+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (827+ recensioni)

Alternative a Taskade per tutti per lavorare in modo più intelligente

In poche parole, trovare i vostri strumenti preferiti per sostituire Teams può essere una decisione importante, ma ne vale la pena se permette al vostro team di completare il controllo dei flussi di lavoro dei progetti! 🎉

Abbiamo esplorato i 10 migliori strumenti alternativi a Taskade che potete trovare in questo momento: da app potenti come ClickUp a gemme di nicchia come TickTick e Nuclino, ce n'è per tutti i gusti.

Con un'ampia gamma di funzionalità/funzione, Strumenti di IA per il project management con un'interfaccia utente amichevole e una collaborazione efficiente, non c'è che l'imbarazzo della scelta quando si tratta delle migliori alternative a Taskade!

Quindi, scegliete quello che corrisponde alle esigenze del vostro team. 🎵

Siete pronti a portare il project management e le attività al livello successivo? Iniziate il vostro versione di prova gratuita di ClickUp oggi stesso e usa Attività di ClickUp per scoprire un modo più efficiente di lavorare. Oppure date un'occhiata al piano Free Forever, senza stringhe.