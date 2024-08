Modelli gratuiti di tracciatori di avanzamento del progetto per la gestione dei progetti

Costruire una roadmap del progetto è solo metà dell'opera: il vero lavoro inizia quando si mette in moto il piano!

Non c'è niente di peggio che dedicare anima e corpo alla preparazione di un progetto, per poi vederlo crollare a causa di uno scarso follower. Ecco perché un monitoraggio efficace dei progetti nel project management è così importante! Ma è più facile a dirsi che a farsi.

Non si tratta solo di supervisionare il completamento del progetto roadmap del progetto , si gestiscono i membri del team, le attività, dipendenze , stakeholder, risorse, budget e altro ancora. 😵‍💫

Anche i project manager più esperti hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile su questo fronte; ecco perché gli strumenti di monitoraggio del tempo sono un vero e proprio risparmio di tempo (e di vita) quando si tratta di realizzare progetti di alta qualità con facilità ed efficienza.

Così come non esistono due progetti o team uguali, ogni modello di project tracker ha una sua forza unica. Per molti versi, questo è un bene! Assicura che là fuori ci sia un modello per tutti. La sfida consiste nel trovare quello che fa al caso vostro.

Funzionalità/funzione, prezzo, software, settore e requisiti sono tutti fattori decisivi quando si tratta di scegliere il modello di project tracker. Per fortuna, abbiamo preso in considerazione tutti questi fattori quando abbiamo stilato questo elenco per voi!

Seguiteci per saperne di più sui vantaggi e sulle qualità essenziali dei migliori modelli di project tracker e per accedere a 11 dei migliori esempi per qualsiasi team.

Cos'è un modello di Project Progress Tracker?

Anche per i project manager più esperti, modelli per il project management sono essenziali per risparmiare tempo prezioso senza sacrificare l'integrità del progetto.

Un modello di project tracker è un modello precostituito che aiuta i manager a supervisionare efficacemente i flussi di lavoro e lo stato del progetto. I migliori modelli completano il vostro software di project management e aiutare i team a sfruttarlo al meglio con funzionalità già personalizzate come gli stati delle attività, automazioni del flusso di lavoro , dashboard e visualizzazioni multiple per assicurarsi che tutto sia completato come da piano.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizza il tuo sequenza del progetto con oltre 15 viste Bacheca, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

Sono molte le cose da fare per garantire che il progetto si svolga senza intoppi. Soprattutto quando si tratta di della lista di controllo se il progetto viene approvato dagli stakeholder e le scadenze si avvicinano rapidamente, è facile che alcune cose cadano nel dimenticatoio.

Sebbene ciò sia comune a tutti i progetti, può anche essere una condanna a morte per la vostra Sequenza originale. Strategie di compressione dei tempi come il monitoraggio rapido e il crash del progetto possono aiutare a recuperare parte del tempo perso, ma variano da caso a caso e non dovrebbero mai essere la prima risorsa. 😳

Questo è il motivo per cui i project manager spendono molte energie per creare e ottimizzare i processi di monitoraggio dei progetti. Il fatto è che può essere estremamente dispendioso in termini di tempo

I modelli sono la soluzione definitiva a questa sfida, ma quali sono le funzionalità/funzioni che dovete cercare prima di scaricare il vostro prossimo modello di monitoraggio dei progetti?

Funzionalità/funzione indispensabili in un modello di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto

La dimensione del vostro team, il budget, lo stack tecnologico e la complessità del progetto determineranno il modello di project tracker più adatto a voi. Ma alcune qualità essenziali vi assicureranno di ottenere il massimo per i vostri soldi. 💸

Visualizzazioni multiple : Sia che si tratti di unGrafico Ganttche si tratti di un diagramma di Gantz, di un elenco, di un calendario o di un pannello Kanban, le viste multiple aiutano i project manager a visualizzare le loro sequenze temporali, le attività e i flussi di lavoro nel modo più produttivo possibile.

: Sia che si tratti di unGrafico Ganttche si tratti di un diagramma di Gantz, di un elenco, di un calendario o di un pannello Kanban, le viste multiple aiutano i project manager a visualizzare le loro sequenze temporali, le attività e i flussi di lavoro nel modo più produttivo possibile. Campi personalizzati : Soprattutto per i progetti più complessi, i campi personalizzati aiutano i manager ad accedere alle informazioni importanti in modo rapido e in qualsiasi momento. A seconda del software di project management, i campi personalizzati possono anche aiutare a ordinare e filtrare il flusso di lavoro per trovare attività o gruppi specifici in modo più efficiente.

: Soprattutto per i progetti più complessi, i campi personalizzati aiutano i manager ad accedere alle informazioni importanti in modo rapido e in qualsiasi momento. A seconda del software di project management, i campi personalizzati possono anche aiutare a ordinare e filtrare il flusso di lavoro per trovare attività o gruppi specifici in modo più efficiente. Reportistica e approfondimenti : Una parte importante del monitoraggio del progetto consiste nel tenere sotto controllo il suo stato. Il modello di project tracker dovrebbe avere formule, tabelle o dashboard precostituite per accelerare questo processo. Inoltre, un'informazione istantanea e affidabilefunzionalità/funzione di reportistica istantanea e affidabile sono essenziali per ogni riunione con gli stakeholder.

: Una parte importante del monitoraggio del progetto consiste nel tenere sotto controllo il suo stato. Il modello di project tracker dovrebbe avere formule, tabelle o dashboard precostituite per accelerare questo processo. Inoltre, un'informazione istantanea e affidabilefunzionalità/funzione di reportistica istantanea e affidabile sono essenziali per ogni riunione con gli stakeholder. Intuitivo : A che serve avere un modello di project tracker potente se non si sa come usarlo? Il modello deve essere facile da navigare, impostare e distribuire al team.

: A che serve avere un modello di project tracker potente se non si sa come usarlo? Il modello deve essere facile da navigare, impostare e distribuire al team. Integrazioni: Le integrazioni estendono le funzioni di qualsiasi software e rendono il vostro modello più prezioso. Soprattutto se passate continuamente da una scheda all'altra, un modello che consente più integrazioni vi aiuterà a consolidare il vostro lavoro.

Raggruppate le attività della vostra bacheca Kanban per stato, campi personalizzati, priorità e altro ancora nella visualizzazione Bacheca di ClickUp

Ora che avete acquisito le nozioni di base, mettetele in pratica! Utilizzate la vostra nuova conoscenza dei modelli per passare in rassegna 10 dei migliori modelli di project tracker e trovare quello che fa per voi. 👠

11 Modelli ed esempi gratuiti di tracciatori di stato di avanzamento del progetto

Invece di lasciarvi ai 14 milioni di risultati della ricerca di modelli di project tracker, abbiamo scelto con cura i nostri 11 preferiti per ClickUp, Excel e Fogli Google per iniziare le cose con il piede giusto. ✅

Ognuno di questi 11 modelli aiuterà il vostro progetto a tenere il passo in più di un modo! Che si tratti di monitoraggio dello stato, delle risorse, del budget o del tempo, questi modelli dovrebbero essere la vostra prima tappa.

Inoltre, potete accedervi direttamente da questo blog!

1. Modello di tracciatore di progetti ClickUp

Il Modello di tracciatore di progetti ClickUp può essere personalizzato per qualsiasi tipo di progetto, comprese le grandi iniziative organizzative o i piccoli progetti personali!

È un modello facile da usare per i principianti, progettato per aiutare a organizzare le attività, gestire le risorse e monitorare lo stato all'interno dell'area di lavoro.

Utilizzando il funzionalità di monitoraggio del tempo in ClickUp permette di vedere il rendimento del team rispetto alle aspettative in qualsiasi momento del ciclo di vita del progetto. Il risultato è che è più facile per i manager o i dirigenti apportare modifiche, se necessario, per garantire che i progetti rientrino nel budget e raggiungano gli obiettivi chiave lungo il percorso!

Grazie a questi elementi, che lavorano in armonia, sarà più facile gestire con successo il vostro prossimo progetto dall'inizio alla fine, con il risultato di una maggiore efficienza complessiva per tutti coloro che sono coinvolti nel processo. ✨

Suggerimento: Utilizzate questo modello come punto di partenza per creare più tracker per progetti ripetibili! Questo vi farà risparmiare tempo dopo il progetto riunioni di avvio del progetto per iniziare a lavorare.

2. Monitoraggio della salute dei client dell'agenzia ClickUp di Zenpilot

Tenete d'occhio le esigenze dei clienti e migliorate la loro soddisfazione con questo modello personalizzato di ZenPilot e ClickUp

Se siete titolari di un'agenzia o un project manager e volete portare la soddisfazione dei vostri clienti a un livello superiore, il modello ClickUp, il tracciatore dello stato di salute dei client dell'agenzia di ZenPilot è la soluzione perfetta. Questo modello, completamente personalizzato, è stato progettato per aiutarvi a tenere sotto controllo le esigenze dei client, ad aumentare la soddisfazione dei clienti e a semplificare le vostre operazioni, il tutto in un'unica comoda posizione.

Con ClickUp Agency Client Health Tracker, potete monitorare facilmente lo stato di salute delle relazioni con i vostri clienti, gestire i dettagli degli account e molto altro ancora. Il modello è completato da campi personalizzabili che consentono di aggiungere dettagli specifici su ciascun client, comprese le informazioni di contatto e qualsiasi attività o problema in sospeso da risolvere.

3. Modello di diagramma di Gantt per il Project Tracker di ClickUp

Visualizza il calendario di qualsiasi progetto su un grafico Gantt in ClickUp

La maggior parte dei project manager preferisce un diagramma di Grafico Gantt per monitorare i progetti . I grafici Gantt forniscono una rappresentazione visiva di facile comprensione delle risorse e delle attività del progetto, attività cardine e Sequenza.

Il modello ClickUp in vista Gantt offre questi e altri strumenti per tenere sotto controllo lo stato di avanzamento e le scadenze stato dei vostri progetti :

Barra laterale della vista Gantt : Espandere la barra laterale per visualizzare la sequenza temporale delle attività e delle sottoattività pianificate da qualsiasi spazio, cartella o elenco dell'area di lavoro della gerarchia

: Espandere la barra laterale per visualizzare la sequenza temporale delle attività e delle sottoattività pianificate da qualsiasi spazio, cartella o elenco dell'area di lavoro della gerarchia Dipendenze : Disegnare linee tra le attività per impostare e visualizzare automaticamente le dipendenze

: Disegnare linee tra le attività per impostare e visualizzare automaticamente le dipendenze Riprogrammazione : Spostare un intero spazio, cartella o elenco sul grafico per riorganizzare le date di inizio e di scadenza di tutte le attività contenute

: Spostare un intero spazio, cartella o elenco sul grafico per riorganizzare le date di inizio e di scadenza di tutte le attività contenute Schema di colori : Identifica facilmente lo stato di un'attività con indicatori di colore

: Identifica facilmente lo stato di un'attività con indicatori di colore Modifiche in blocco: Effettuare grandi modifiche in blocco senza lasciare la vista Gantt

4. Modello di scheda Kanban per il Project Tracker di ClickUp

Monitoraggio delle fasi del progetto su una Bacheca ClickUp

Se Bacheche Kanban se siete più portati, aggiungete una vista Bacheca dall'attività di ClickUp Project Tracker per monitorare le fasi dei vostri progetti e delle vostre attività! Questa prospettiva vi aiuta a vedere dove si accumulano le attività e se è necessario modificare i flussi di lavoro dei membri del team.

Riducete al minimo i clic raggruppando e ordinando la Bacheca dei progetti per mostrare assegnatari, date di scadenza, priorità e altro ancora. Per un ulteriore livello di struttura e organizzazione, attivate i corsie e i limiti dei lavori in corso (WIP):

le corsie organizzano le attività in righe basate su un secondo campo

organizzano le attività in righe basate su un secondo campo I Limiti del lavoro in corso (WIP) mostrano automaticamente quando si è al di sotto, vicino, al livello o al di sopra della capacità

controllate i *Limiti il miglior software per la gestione delle attività !

5. Modello di monitoraggio dei progetti della campagna ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Campaign-Project-Tracking-Template.png Modello di monitoraggio dei progetti della campagna ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-194515418&department=marketing&\_gl=1\*m0n4b6\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTk0MjQ1NDIuQ2p3S0NBanctTz6QmhBU0Vpd0FPSGVHeFphb0x4QmJ3blQ5QlEy3EwbXV4WURySlRIXz3QUJ5OUItWFNOb1F2RlZjNUNjQnpPNlhob0MybFFRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scaricare questo modello /$$$cta/

Quando si gestiscono progetti di campagne, è importante tenere traccia di tutti i dettagli. Uno dei modi più efficaci Da fare è creare un sistema di connessioni e categorizzare i diversi tipi di deliverable della campagna.

In ClickUp è possibile creare Cartelle ed Elenchi per supportare diversi tipi di assistenza flussi di lavoro del team (Marketing, Design, Finanza e Social) che lavorano alla stessa campagna. 🤝

Il Modello di monitoraggio del progetto di campagna ClickUp offre gli strumenti per snellire i processi e ottimizzare il piano e l'esecuzione delle campagne. Il modello è dotato di diverse visualizzazioni per il monitoraggio dei progetti, tra cui:

Origine della rete, Campagne in corso, Elenco dei costi e delle metriche di conversione

Vista Bacheca dello stato della campagna

Sequenza della campagna visualizzata

Visualizzazione del Calendario della campagna

6. Modello di monitoraggio dei progetti della campagna politica ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Political-Campaign-Project-Tracking-Template.png Modello di monitoraggio dei progetti della campagna politica ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-205427022&department=other&\_gl=1\*m0n4b6\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTk0MjQ1NDIuQ2p3S0NBanctTzZ6QmhBU0Vpd0FPSGVHeFphb0x4QmJ3blQ5QlEy3EwbXV4WURySlRIXz3QUJ5OUItWFNOb1F2RlZjNUNjQnpPNlhob0MybFFRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

L'organizzazione di campagne politiche richiede un'attenta piano del progetto una strategia ben definita e un team di persone dedicate per dare vita alla campagna.

Il primo passaggio per organizzare una campagna politica di esito positivo è sviluppare una piattaforma efficace che delinei gli obiettivi e gli scopi del candidato. Poi si può creare un centro di comando centrale con personale addetto alle comunicazioni, risorse finanziarie e altri membri essenziali del personale.

Entrate: il Modello di monitoraggio dei progetti della campagna politica ClickUp !

Abbiamo già delineato i passaggi fondamentali e necessari per la vostra candidatura politica. Risparmiate tempo e concentratevi su cose più importanti con questo modello di Elenco completo e facile da usare!

7. Modello di monitoraggio della produttività ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/Screen-Shot-2023-04-25-at-4.37.22-PM.png Modello di monitoraggio della produzione ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182201836&department=marketing&\_gl=1\*1vz0d3r\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTk0MjQ1NDIuQ2p3S0NBanctTz6QmhBU0Vpd0FPSGVHeFphb0x4QmJ3blQ5QlEy3EwbXV4WURySlRIXz3QUJ5OUItWFNOb1F2RlZjNUNjQnpPNlhob0MybRFFQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di monitoraggio della produttività di ClickUp serve come tabella di marcia per tutti i membri del team e i partner coinvolti, consentendo a tutti di visualizzare chiaramente le fasi di pre-produzione, produzione e post-produzione del progetto video.

Se non avete già un processo di produttività video standardizzato, questo è il modello perfetto per eliminare il peso del monitoraggio del progetto. Se una persona chiave lascia il progetto e dovete sostituirla nel suo lavoro, sarete tranquilli sapendo che tutte le informazioni sulle sue attività sono archiviate in ClickUp!

Il modello include le famose viste Bacheca, Elenco, Bacheca Kanban e Calendario di ClickUp, ma non si ferma qui. Aggiungete altre viste gratuite di ClickUp, come un grafico Gantt o una lavagna online, per migliorare la produttività del vostro team!

8. Modello di tracciatore di programma ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/ClickUp-Program-Tracker-Template.png Modello di tracciatura del programma ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-182201473&department=pmo&\_gl=1\*c0fei3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTk0MjQ1NDIuQ2p3S0NBanctTzZ6QmhBU0Vpd0FPSGVHeFphb0x4QmJ3blQ5QlEy3EwbXV4WURySlRIXz3QUJ5OUItWFNOb1F2RlZjNUNjQnpPNlhob0MybFFRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di tracciatore del programma ClickUp serve come unica fonte di verità per monitorare lo stato di ogni progetto del vostro programma. Se i piani del vostro programma si estendono su pochi mesi (o addirittura anni), la centralizzazione di team, processi e conoscenze in ClickUp rende il monitoraggio dei progetti un gioco da ragazzi. 🍃

Inoltre, questo può essere riutilizzato come un modello di gestione delle attività per monitorare gli stanziamenti di bilancio e altri dettagli finanziari associati a ciascun programma.

9. Modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/03/ClickUps-Campaign-Tracking-and-Analytics.png Modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp https://app.clickup.com/signup?modello=t-102451769&department=marketing&\_gl=1\*c0fei3\*\_gcl\aw\*R0NMLjE3MTk0MjQ1NDIuQ2p3S0NBanctTzZ6QmhBU0Vpd0FPSGVHeFphb0x4QmJ3blQ5QlEy3EwbXV4WURySlRIXz3QUJ5OUItWFNOb1F2RlZjNUNjQnpPNlhob0MybFFRQXZEX0J3RQ..\*\_gcl\_au\*MTc0ODc0ODE0Ni4xNzE4ODk5ODIy Scaricare questo modello /$$$cta/

Il monitoraggio delle analisi delle campagne è una parte essenziale per comprendere l'esito positivo di qualsiasi lavoro richiesto dal marketing digitale. Grazie al monitoraggio e all'analisi dei dati, gli addetti al marketing possono identificare modelli, individuare opportunità e prendere decisioni informate su dove concentrare i propri lavori richiesti. 🔎

E con uno strumento come $$$a Modello di monitoraggio e analisi delle campagne ClickUp il template ClickUp Campaign Tracking & Analytics vi fornisce le informazioni necessarie per misurare le prestazioni delle vostre campagne su diversi canali e piattaforme. Questo tipo di dati vi permette di identificare le aree che stanno ottenendo buoni risultati e di adattare la vostra strategia di conseguenza.

Ciascuna visualizzazione di questo modello di project management offre una visualizzazione diversa delle vostre campagne campagne di marketing :

Vista Bacheca : Visualizzazione dei flussi di lavoro delle campagne con schede Kanban che possono essere raggruppate per stato, priorità o canale di marketing

: Visualizzazione dei flussi di lavoro delle campagne con schede Kanban che possono essere raggruppate per stato, priorità o canale di marketing Vista Elenco : Gestire le campagne in un elenco con stati personalizzati, campi personalizzati, assegnatari e altro ancora

: Visualizza le campagne di marketing su una Sequenza regolabile con i dettagli delle attività

Visualizzazione Calendario: Pianificazionesequenza delle campagne di marketing su un calendario con attività da trascinare e rilasciare

: Visualizza le campagne di marketing su una Sequenza regolabile con i dettagli delle attività Visualizzazione Calendario: Pianificazionesequenza delle campagne di marketing su un calendario con attività da trascinare e rilasciare Scarica questo modello ### 10. Modello di tracciatura dei progetti in Excel

via Microsoft Excel Se siete alla ricerca di semplici modelli di project management, utilizzate questo foglio di calcolo gratuito di Microsoft Excel per organizzare il team di progetto, il budget e le date del progetto. Quindi, impostate la percentuale sopra/sotto per lanciare la calcolatrice integrata.

Il modello non offre molto spazio per i dettagli del progetto o per un elenco di cose da fare. Considerate l'utilizzo di un modello ClickUp per monitorare le attività di ClickUp fino alla fine!

Vedi la parte superiore_

**Alternative a Excel_

11. Modello di tracciatore di progetto per Fogli Google

via Google Area di lavoro

Provare a reportistica sullo stato del progetto modello in Fogli Google per monitorare diversi progetti contemporaneamente. Il modello include un formato ben organizzato per catturare i dettagli del progetto, le consegne e i dati finanziari.

Rimani in linea con i modelli di monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto

Immaginate il vostro modello di project tracker come una formina per biscotti e il vostro software di project management come un rotolo di pasta: il modello si sovrappone alla vostra piattaforma di project management e aiuta il vostro progetto a prendere forma. 🍪

Ma non tutti i modelli di project tracker hanno lo stesso valore, le stesse funzionalità/funzione e la stessa flessibilità.

Invece di accontentarvi di un modello abbastanza buono, sceglietene uno che vi garantisca di fare tutto da solo assolutamente a costo zero . Ovvero, scegliere un modello da ClickUp . 🙂

ClickUp è l'unico software di project management abbastanza potente da centralizzare tutti i lavori tra le app e monitorare i progetti da ogni punto di vista. Grazie a una ricca serie di strumenti di funzionalità/funzione personalizzabili , oltre 1.000 integrazioni e una vasta gamma di Libreria di modelli per ogni caso d'uso, ClickUp è la soluzione ideale per team di qualsiasi dimensione e settore. Iscriviti a ClickUp per iniziare a monitorare i vostri progetti con facilità. 🏆