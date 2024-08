10 modelli gratuiti di mood board in PPT, Slides e ClickUp

Sono finiti i tempi in cui creare moodboard fai da te significava accumulare riviste, ritagliare immagini e incollarle su grandi Bacheche. Certo, era un approccio divertente e pratico, ma siamo onesti: diventava molto faticoso in breve tempo.

Oggi le bacheche digitali sono la nuova moda. Non solo sono divertenti da usare, ma offrono una tela digitale pulita e priva di disordine per raccogliere e presentare le idee. ✨

E se non volete partire da zero, un modello di moodboard vi dà un vantaggio. Se state facendo un brainstorming su idee di branding, progettando una nuova interfaccia software o preparando una trama per la vostra prossima serie di contenuti, questi modelli vi aiuteranno a dare vita alle vostre idee creative.

Per aiutarvi a dare il via al vostro prossimo progetto, abbiamo raccolto 10 tra i migliori modelli gratuiti di mood board per aiutarvi semplificare il vostro processo creativo . Vediamoli.

Cos'è una Bacheca?

Un modello di Bacheca è una tela digitale predefinita che vi aiuta a organizzare e presentare le vostre idee creative. Invece di iniziare con una lavagna vuota, si inizia con una struttura che mostra dove e come posizionare immagini, colori, font e altri elementi di design.

Questi modelli offrono diversi vantaggi:

Semplificano il moodboarding, soprattutto se siete principianti e trovate che partire da zero sia un'impresa ardua

Velocizzano il processo diil processo di progettazione poiché la struttura di base è già pronta per la creazione di Bacheca

Garantire una presentazione coesa del moodboard con temi, emozioni e narrazioni comuni

Cosa rende un buon modello di Bacheca?

Un buon modello per la creazione di una Bacheca dell'umore non deve essere solo visivamente attraente. Dovrebbe anche essere completamente funzionale. Vediamo quali sono le funzionalità/funzione chiave da prendere in considerazione, in modo che il modello scelto amplifichi il vostro flusso creativo e la produttività :

Layout cancellato e organizzato per comunicare in modo efficace le idee e lemappe concettuali* Interfaccia drag-and-drop per aggiungere rapidamente elementi di design (testi, foto, ecc.), ridimensionarli e spostarli

Sfondi, schemi di colore e font personalizzabili per adattarsi all'atmosfera del progetto

Assistenza per diversi tipi di contenuto come immagini, video, forme e collegamenti cliccabili

Integrazione perfetta con le fonti di immagini stock (per un facile accesso a immagini di alta qualità) e con i filesoftware di project management (per la supervisione dell'esecuzione) 🛠️

Compatibile con diversi dispositivi, in modo da potervi accedere e modificarlo ovunque e in qualsiasi momento

Strumenti di collaborazione per i team che devono lavorare insieme su un modello

10 Modelli di Bacheca gratis da usare nel 2024

Scegliere il modello giusto significa trovarne uno che si adatti perfettamente al progetto. Abbiamo scelto 10 modelli che si adattano a diverse esigenze. Date un'occhiata a questi modelli gratis e vedete quale fa al caso vostro.

1. Modello di Bacheca di ClickUp

Raccogliete l'ispirazione e le idee in un unico luogo di colore

State lavorando a un progetto creativo in cui dovete destreggiarvi tra dettagli come l'esperienza utente, la tipografia e gli schemi di colore? Se è così, amerete Il modello di Bacheca di ClickUp .

Questo modello consente di raccogliere le proprie ispirazioni nelle seguenti categorie: interfaccia utente, icone, illustrazioni, sito web, tipografia e tavolozza dei colori. E poiché è stato creato in ClickUp Lavagne online è possibile modificarlo facilmente a proprio piacimento.

Voi e il vostro team potete collaborare visivamente sulla stessa tela utilizzando la penna, l'evidenziatore e il mappa mentale strumenti. È inoltre possibile utilizzare testi, note adesive e connettori per aggiungere un contesto alle idee di progetto e tracciare connessioni tra di esse.

Tutte queste funzionalità/funzione sono fantastiche, ma questa non è la parte migliore. Le funzionalità di project management di ClickUp consentono di passare senza problemi da un progetto all'altro brainstorming di idee all'esecuzione, il tutto tenendo sotto controllo lo stato di avanzamento. ⏳

Questo modello è perfetto per grafici, professionisti UI/UX e team di prodotto che desiderano snellire i propri flussi di lavoro creativi mantenendo tutte le parti interessate sulla stessa pagina.

2. Modello di scheda di visione ClickUp

Il modello di Vision Bacheca di ClickUp vi consente di catturare, dare priorità e monitorare le idee sui prodotti senza soluzione di continuità

Se vi siete mai sentiti spaesati nell'organizzare un mucchio di idee quando avete pianificato nuovi prodotti aziendali o rinnovato quelli esistenti, Il modello di Vision Bacheca di ClickUp è qui per cancellare la nebbia.

È stato progettato per consentirvi di raccogliere tutte le vostre idee di prodotto in un unico spazio e di valutare quali vale la pena implementare e in quale ordine. Ciò significa che per ogni idea di prodotto, sarete in grado di pensare a quanto segue:

Prodotto: Il nome del prodotto e da cosa è fatto

Il nome del prodotto e da cosa è fatto Visione: L'impatto che si vuole ottenere con il prodotto

L'impatto che si vuole ottenere con il prodotto Target: Chi è il destinatario del prodotto

Chi è il destinatario del prodotto Necessità: Quale problema risolve il vostro prodotto per il gruppo di traguardo

Quale problema risolve il vostro prodotto per il gruppo di traguardo Obiettivi aziendali: In che modo il prodotto sarà vantaggioso per l'azienda

Con le versatili visualizzazioni del modello, l'organizzazione diventa un gioco da ragazzi:

Imparate a usare il modello utilizzando i dettagli delineati nella visualizzazione Start Here

Memorizzate tutte le idee di prodotto nella vistaVisione Bacheca* Raccogliete le idee di prodotto dal vostro team con il Modulo visione prodotto

Concentratevi sulle idee di prodotto più importanti con la visualizzazione delle priorità

Per chi è questo modello? Teams e imprenditori che desiderano ottimizzare le loro idee di prodotto processo di sviluppo della produttività attraverso l'ideazione organizzata, comunicazione cancellata degli obiettivi del prodotto e dell'esecuzione strategica.

3. Modello di lavagna online di ClickUp Vision

Trovate lo stato ideale per il vostro prossimo progetto con questo modello di visione per lavagna online

Basato sul modello precedente, questo Modello di lavagna online di ClickUp Vision porta le vostre sessioni di brainstorming collaborativo a un livello superiore con una lavagna modello interattivo di lavagna online .

Questo Funzionalità/funzione della lavagna online è una funzione di interazione creativa, pratica e in tempo reale, che consente a voi e al vostro team di formare e perfezionare la visione del prodotto. I designer possono facilmente utilizzarla per trarre ispirazione da idee di interior design del negozio, campioni di texture, layout diversi, campioni di collage o persino per creare uno spazio per gli scatti dei prodotti.

È possibile disporre visivamente e organizzare le idee sui prodotti utilizzando foto, illustrazioni e note adesive, creando una tabella di marcia che tutti possono comprendere a colpo d'occhio. 🗺️

Volete assicurarvi un lavoro proficuo? sessione di brainstorming ? Utilizzare Documenti ClickUp per definire e condividere in anticipo gli oggetti della sessione. In questo modo, ogni membro del team arriva pronto, armato di intuizioni e idee, il che aumenta la produttività della sessione.

4. Modello di storyboard per ClickUp

Costruite e visualizzate la struttura e i flussi della vostra storia in un colpo d'occhio con il modello Storyboard di ClickUp

Che siate registi, scrittori o titolari di aziende che vogliono migliorare l'esperienza dei clienti, Modello di storyboard di ClickUp è uno strumento utile per strutturare i flussi di lavoro creativi. Fornisce una tela dedicata dove visualizzare le idee e suddividerle in scene o passaggi chiari e distinti.

La creatività vive di flessibilità e questo modello la ottiene. È possibile mescolare le scene per mettere a punto i flussi della storia e duplicarle in base alla lunghezza della storia. Quindi, sia che si tratti di un processo conciso in tre fasi o di un processo creativo complesso, questo modello modello di storyboard si adatta alle vostre esigenze.

Se lavorate a film, film e giochi, usate il box di ogni scena come repository per catturare dettagli come azioni, dialoghi e effetti audio, in modo che nessun dettaglio vada perso nella traduzione.

Se invece siete titolari di un'azienda o fate parte di un team che si occupa di customer experience, potete usare i box per catturare i punti di contatto chiave, le interazioni e i feedback per analizzare i vostri clienti viaggi dei clienti e migliorare l'esperienza del cliente. 🤩

5. Modello di tracciamento della storia di ClickUp

Pianificate la vostra prossima storia in modo più organizzato con il modello Story Outline di ClickUp

Questo è per tutti gli storyteller. Se siete fan del precedente modello di storyboard, allora amerete il modello di Modello di story outline di ClickUp ancora di più.

Non è un segreto che lo storytelling sia un'arte, ma anche una scienza strutturata. Questo modello dà alle vostre storie la struttura portante di cui hanno bisogno, in modo che possiate riversare la vostra energia nella narrazione che solo voi potete raccontare.

Potete usarlo per creare i capitoli, suddividerli in scene, organizzare le trame, costruire i caratteri e gestire le posizioni.

Oltre a queste funzionalità/funzione organizzative, il modello di tracciamento della storia funge anche da partner personale per la responsabilità. Utilizzatelo per fissare le date di scadenza per il completamento delle diverse scene della vostra storia e per monitorare i vostri progressi con stati come Da fare, In corso e Completato.

Questo modello serve a garantire non solo l'organizzazione, ma anche la capacità di completare le storie in tempo. Dopo tutto, il tempo è denaro. 💸

6. Modello di mappa delle storie utente ClickUp

Costruite e personalizzate la vostra mappa delle storie degli utenti con un modello di lavagna online flessibile e preformattato in ClickUp

Quando pianificate un prodotto, fate fatica a capire di cosa hanno realmente bisogno i vostri utenti? Da fare per mantenere il team allineato sugli obiettivi e le priorità del prodotto? Mappa delle storie degli utenti è un metodo collaudato per visualizzare e organizzare le attività in base alle esigenze degli utenti durante lo sviluppo di un prodotto. Tuttavia, senza una struttura chiara, può diventare caotico e opprimente.

È proprio qui che Il modello di ClickUp per la mappatura delle storie degli utenti è utile. È stato progettato per semplificare questo processo per voi e per il vostro team, consentendovi di concentrarvi su un singolo prodotto o funzionalità alla volta.

Vi aiuta ad approfondire le interazioni con gli utenti mappando le personas degli utenti, le attività degli utenti, le fasi di realizzazione delle attività e i dettagli di cui gli utenti hanno bisogno per completare ogni passaggio. In questo modo è facile identificare le aree da migliorare, in modo che il team possa incanalare i lavori richiesti in modo strategico.

Se fate parte di un team di produttività la cui priorità è mantenere le esigenze dell'utente al centro modelli, demistificare i loro viaggi e capire cosa deve essere migliorato, questo modello fa per voi.

7. Modello di scheda di progettazione ClickUp

Pianificate ed eseguite i vostri progetti di design con il modello di Bacheca di ClickUp

Il Modello di Bacheca di progettazione ClickUp è stato creato per i team e le agenzie che desiderano ottimizzare i processi di progettazione dal piano al lancio. 📅

Viene fornito con alcune delle attività generali tipiche di progetti di design come determinare obiettivi del progetto e KPI, ricerca sul design, brainstorming e lancio della produttività.

È possibile assegnare ogni attività del processo di progettazione a un membro del team, impostarne la priorità e aggiungere una scadenza. Inoltre, è possibile organizzare e monitorare le attività in base a:

Fasi di progettazione: Briefing, branding, progettazione, marketing, giorno del lancio e feedback

Briefing, branding, progettazione, marketing, giorno del lancio e feedback Stato di approvazione: In attesa, approvato e in revisione

In attesa, approvato e in revisione Tipo di revisione: Nessuno, revisione minore e revisione maggiore

La funzionalità/funzione distintiva di questo modello è la flessibilità delle sue visualizzazioni che si adattano a diversi stili di lavoro e preferenze di visualizzazione:

Riepilogo/riassunto del progetto: Un elenco di tutte le attività di progettazione

Un elenco di tutte le attività di progettazione Processo di progettazione : Una vista Bacheca delle attività raggruppate per fasi di progettazione

Una vista Bacheca delle attività raggruppate per fasi di progettazione **Per prioritàVisualizzazione attività perlivelli di prioritàcon le attività urgenti e ad alta priorità in cima

Per stato: Una vista Bacheca per aggiornare lo stato delle attività e visualizzare l'avanzamento

Una vista Bacheca per aggiornare lo stato delle attività e visualizzare l'avanzamento Revisioni: Un elenco di attività che necessitano di essere riviste

Un elenco di attività che necessitano di essere riviste Sequenza: Layout visivo della durata delle attività e delle scadenze

Se state cercando di mantenere i vostri progetti di design - siano essi di graphic design, web design, app design, ecc bacheca delle idee è ciò di cui avete bisogno per realizzarlo.

8. Modello di Bacheca ispiratrice di Template.net

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Inspiring-Mood-Bacheca-Template-by-Template.net\_.jpg Modello di Bacheca d'ispirazione con più foto di Template.net /%img/

via Template.net

Se state cercando un modello di Bacheca che vi motivi a raggiungere i vostri obiettivi personali e professionali, questo potrebbe essere quello che fa per voi. È super flessibile, quindi potete aggiungere citazioni, collage di foto o emoji che vi rendono felici e vi ispirano.

Questa bacheca è disponibile per essere scaricata in diversi formati, come Microsoft Word, Documenti Google e Adobe Illustrator.

Potete anche scegliere di modificarla direttamente sul sito web di Template.net, che dispone di un'estesa libreria di foto stock, illustrazioni, adesivi e cornici. E se volete renderlo ancora più personale, potete scegliere di caricare le vostre immagini.

9. Modello di presentazione per Bacheca di Beautiful.ai

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Mood-Bacheca-Presentation-Template-by-Beautiful.ai\_.jpg Un esempio di modello per la presentazione di una Bacheca di Beautiful.ai /$$$img/

via Beautiful.ai

Se siete interior designer, fashion stylist o fotografi e volete organizzare e presentare le vostre idee al vostro team o ai vostri client, il modello di presentazione Mood Bacheca di Beautiful.ai è lo strumento perfetto per questo lavoro.

Questa Bacheca di interior design si distingue per la sua organizzazione semplice e cancellata. È divisa in sezioni chiave che aiutano a comunicare la visione del progetto:

Sfondo: Definite il progetto, il suo traguardo e il vostro client. Questo fornisce un contesto e garantisce che tutti abbiano una visione d'insieme

Definite il progetto, il suo traguardo e il vostro client. Questo fornisce un contesto e garantisce che tutti abbiano una visione d'insieme Colori: Presentare la palette di colori scelta per impostare l'atmosfera e lo stile del progetto

Presentare la palette di colori scelta per impostare l'atmosfera e lo stile del progetto Foto: Includere foto che siano in linea con la visione del progetto, sia che provengano dal cliente che dalla vostra ricerca

È possibile personalizzare facilmente questo modello all'interno di Beautiful.aiA per altre casi d'uso come le Bacheche della moda e le Bacheche del matrimonio. Quando si è pronti per la condivisione, si possono esportare in formati come PowerPoint, JPG e PDF.

10. Modello di Bacheca per PowerPoint di 24Slides

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/Brand-Mood-Bacheca-PowerPoint-Template-by-24Slides.jpg Modello di Bacheca per PowerPoint a tema bianco e nero di 24Slides /%img/

via 24Slides

Quando si inizia un progetto di rebranding progetto, avere una chiara direzione visiva è fondamentale. Questo modello vi aiuta a fare proprio questo. È possibile aggiungere elementi visivi come palette di colori, foto e illustrazioni uniche per mostrare al team l'aspetto del nuovo marchio.

Per far fluire la vostra creatività, il modello offre esempi come "Vintage Life", "The Cinema", "The Rainbow" e "Ocean" per ispirare il vostro rebrand.

Se avete già familiarità con Microsoft PowerPoint, sarà facilissimo personalizzare questo modello per adattarlo alle vostre esigenze.

Best practice per le Bacheche

Per creare una Bacheca efficace non basta assemblare e organizzare le immagini. Comporta una cura ponderata e una progettazione strategica. Per aiutarvi a creare delle bacheche d'effetto, ecco alcune best practice da prendere in considerazione:

1. Iniziare con un concetto chiaro: Prima di iniziare, avere una chiara comprensione di ciò che si sta cercando di comunicare con il moodboard. Potrebbe trattarsi della visione di un progetto, del marchio, dell'estetica del design o della trama.

2. Definite gli elementi che danno forma al vostro moodboard Identificate gli elementi fondamentali che daranno forma al vostro moodboard. Può trattarsi di immagini, palette di colori, tipografia, testi, modelli o anche note di testo. Questi elementi devono trasmettere lo stato d'animo, l'atmosfera e lo stile che si sta cercando di proiettare.

3. Scegliete una struttura logica: Organizzare la Bacheca degli umori in modo che abbia senso per l'osservatore e sia in linea con i vostri obiettivi. Potete scegliere di raggruppare gli elementi per colore, materiale, tema o altra categoria. La chiave è assicurarsi che la mood board sia strutturata in modo logico e facile da capire.

4. Privilegiate immagini di alta qualità: Immagini ad alta risoluzione e di qualità superiore fanno apparire la vostra moodboard più professionale e d'impatto. Immagini di bassa qualità o pixelate possono distrarre dalla vostra visione.

5. Rendetela coesa: Sebbene la vostra moodboard possa contenere diversi elementi, dovrebbe esserci un tema o un'estetica unificante che leghi tutto insieme. Questo aiuta a creare una narrazione visiva coesa e rende la vostra mood board più efficace.

6. Includere spazio per la flessibilità: Uno degli aspetti positivi delle moodboard è la loro capacità di evolversi. Man mano che le idee o i progetti si sviluppano, potrebbe essere necessario modificare la mood board. Assicuratevi quindi che la vostra bacheca sia flessibile e in grado di accogliere i cambiamenti.

7. Usate un modello di Bacheca: Se non sapete da dove cominciare, l'uso di un modello di Bacheca può rendere il processo molto più semplice. Vi fornisce un punto di partenza strutturato e vi fa risparmiare tempo.

8. Collaborare: Se il progetto coinvolge un team, assicuratevi di ottenere il contributo di tutti i membri. Questo garantisce prospettive e idee diverse e può migliorare l'efficacia complessiva della Bacheca.

9. Concentratevi: Assicuratevi che la vostra mood board non sia troppo ingombrante. Sebbene vogliate mettere in mostra diversi elementi e idee, evitate di aggiungere troppe cose, che diventino opprimenti e distolgano l'attenzione dal concetto principale.

Ricordate che una moodboard ben realizzata non solo ispira e informa, ma fornisce anche una direzione visiva e uno scopo che aiuta a guidare qualsiasi progetto creativo verso l'esito positivo.

Le mood board sono utili per organizzare e visualizzare idee, pensieri e piani. La scelta del mockup giusto per il progetto aumenta la creatività e la produttività del team.

Volete aumentare ulteriormente la vostra produttività e dare vita alla vostra visione di mood board? I modelli di moodboard di ClickUp, che si integrano perfettamente con le funzionalità di project management, sono progettati proprio per questo. 🦾

Oltre le Bacheca, L'estesa (e gratuita) libreria di modelli di ClickUp si rivolge a un ampio intervallo di processi aziendali, consentendovi di ottimizzare tutti gli aspetti dei vostri flussi di lavoro. Iscriversi a ClickUp oggi stesso per iniziare!