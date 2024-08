Come creare una lavagna delle idee digitale per il brainstorming

se tutto ciò che avete è un foglio di calcolo, sarete costretti a pensare per righe e colonne

Questo concetto si applica a qualsiasi strumento si utilizzi. Immaginate di annotare informazioni, idee, verbali di riunioni o note di una sessione di brainstorming.

Se state usando un documento Google, scriverete per punti. Se utilizzate le note stickie, scriverete frasi o frasi concise. Su una lavagna online, probabilmente disegnerete un diagramma. In sostanza, gli strumenti che utilizzate influenzano inconsciamente il vostro processo di pensiero.

Pertanto, la scelta dello strumento giusto per le sessioni di ideazione e brainstorming è fondamentale, soprattutto quando si collabora con un team remoto, in cui ogni membro lavora dal proprio ambiente. Le Bacheche virtuali offrono la soluzione perfetta. Scopriamo come.

Cos'è una Bacheca delle idee?

Una Bacheca delle idee è una rappresentazione visiva di idee, ispirazioni e pensieri. È uno strumento di collaborazione utilizzato per riunire i vari membri del team e mappare i loro input, sia che si tratti di brainstorming, risoluzione di problemi o pianificazione di scenari.

Una tipica lavagna delle idee consente ai team di:

Cogliere le idee: Durante la sessione di brainstorming, una bacheca per idee può essere utilizzata per raccogliere tutte le idee, buone o meno, in un unico luogo, in modo che il team possa discuterle.

Organizzare le idee: Una volta raccolte tutte le idee, i team possono organizzarle visivamente. Per istanza, se un team sta facendo un brainstorming sulle potenziali funzionalità/funzione di un prodotto, le idee possono essere organizzate in base alla fattibilità, al lavoro richiesto, alla disponibilità di competenze, ecc.

Disegnare connessioni: L'uso di una Bacheca delle idee consente di aggiungere collegamenti tra le idee, che si tratti di relazioni complementari o di dipendenze. Per esempio, se la progettazione di un'icona per il sito web dipende dalla scelta dei colori del marchio, potete mappare questo aspetto sulla lavagna delle idee. Questo aiuta a comprendere chiaramente le complessità del quadro generale.

Convertire in attività e dare priorità: I team le convertiranno in attività per rendere le idee attuabili. Ad esempio, si accorderanno su una funzionalità/funzione da sviluppare. E poi assegneranno le priorità per il primo sprint.

Archiviare per riferimento: Il lavoro di una Bacheca delle idee non è terminato quando le idee vengono convertite in attività. Infatti, per tutta la durata del progetto, le bacheche di idee digitali servono come riferimento per la visione. È anche utile per l'onboarding dei nuovi membri del team, in quanto consente loro di visualizzare chiaramente il contesto del progetto.

Tipi di Bacheca delle idee

Il modulo fisico di una bacheca per idee può essere qualsiasi cosa, come pareti di vetro, lavagne a cavalletto, software di presentazione o lavagna online. Tuttavia, ci sono alcuni approcci che servono meglio a scopi specifici. Esploriamoli.

Bacheca delle idee per il brainstorming

Una lavagna per idee di brainstorming è una tipica lavagna online, con lo spazio per aggiungere tutto ciò che serve, ad esempio:

Idee

Commenti (per ogni idea)

Utenti (che hanno presentato l'idea o si sono assunti la responsabilità della sua esecuzione)

Date (come le scadenze)

Relazioni tra le idee o dipendenze, se ce ne sono

Ad esempio, se il vostro team di contenuti è a corto di idee per i prossimi post del blog, potete usare una Bacheca delle idee per fare un po' di brainwriting. Ognuno può scrivere le proprie idee sui contenuti per qualche minuto, senza filtri o dubbi inutili. Poi, le passano alla persona successiva perché le aggiunga o le perfezioni.

Potete anche adattare questo tecnica di brainstorming per risolvere i problemi. Il brainstorming inverso è utile quando il team conosce il problema ma non la soluzione. Questo aiuta a esplorare le varie ragioni per cui il problema potrebbe verificarsi e quindi a elencare i modi per risolverlo.

Grafici di flusso

Un grafico di flusso visualizza i processi, sia che si tratti di un percorso del cliente o di una pipeline di dati tecnici. Aiuta a mappare ogni passaggio del processo, insieme alla direzione del flusso e ai rami. I grafici di flusso sono utili per i processi complessi con più punti di decisione.

Mappa dei concetti

Suddividete concetti complessi in flussi di lavoro gestibili con il modello Concept Mapping Whiteboards di ClickUp

Una mappa concettuale viene utilizzata per semplificare idee complesse. Aiuta a scomporre le idee in pezzi più piccoli e a vedere come questi si combinano per formare l'insieme.

Ad esempio, se state esplorando il concetto di progettazione di un database per il vostro prossimo prodotto, potreste includere sottoconcetti come tabelle, relazioni e qualità dei dati, suddividendoli ulteriormente in parametri che li definiscono.

Matrici 2×2

La matrice 2×2 è un popolare strumento di supporto alle decisioni utilizzato da team e leader. Su una matrice 2×2 è possibile tracciare le opzioni/stati e dare priorità alle idee creative in modo efficace. La matrice di Eisenhower, ad esempio, è molto diffusa e traccia le attività in base all'urgenza e all'importanza. Potreste stabilire le priorità delle attività su una matrice 2×2, come mostrato di seguito.

Bacheca degli stati d'animo

Le mood board si usano quando l'elemento visivo ha un ruolo molto più importante di tutto il resto. In genere non si tratta tanto di intraprendere azioni specifiche quanto di trovare l'ispirazione o la sensazione giusta per un progetto.

Per istanza, gli architetti usano i moodboard come punti di partenza per la progettazione degli spazi. I visual/UI designer usano le moodboard per identificare gli stili di colori, icone, illustrazioni, tipografia, ecc. I team di gestione degli eventi usano i moodboard per identificare i temi. Ecco alcune Modelli di Bacheca ClickUp a cui ispirarsi.

Raccogliete l'ispirazione e le idee in un unico luogo di colore

Bacheca delle visioni

Una vision board è una visualizzazione del risultato finale. Per un team di prodotto, potrebbe essere la visualizzazione dell'aspetto di un prodotto completato o degli obiettivi raggiunti.

Una vision board UX potrebbe riunire immagini che rappresentano le sensazioni degli utenti quando utilizzano il prodotto. ClickUp offre diverse soluzioni modelli di vision board tra cui scegliere.

Quali sono i vantaggi dell'uso delle Bacheche delle idee?

Quando i team hanno troppe idee e pensieri che girano nella loro testa senza avere una direzione o un'azione, una Bacheca delle idee offre loro la piattaforma di lancio perfetta. Cattura e ottimizza le buone idee per renderle attuabili. Ecco come fare.

Ideazione selvaggia

Quando tutti gettano i loro pensieri su una Bacheca delle idee, è molto probabile che si trovino idee innovative. Questo è importante perché incoraggia i membri del team a pensare in modo radicale, esplorando soluzioni altrimenti considerate avventate.

Anche se non è detto che le realizzerete tutte, questo dà ai team la libertà di pensare fuori dagli schemi.

Collaborazione efficace

I problemi complessi richiedono idee e soluzioni radicali, ma anche un modo semplice per organizzarle ed eseguirle. Una Bacheca delle idee è anche un modo semplice per organizzarle ed eseguirle app di collaborazione

che consente ai team di raccogliere le idee, valutarle, condividere i feedback, discutere le possibilità, esplorare i requisiti e le dipendenze, assegnare attività e assumersi responsabilità, tutto in un unico luogo.

Da fare in modo visivo, migliorando la comprensione e il ricordo.

Migliore project management

Una buona bacheca delle idee offre ai project manager una base strutturata e scalabile per snellire le operazioni e ottenere consegne più rapide e una migliore esperienza del cliente. A bacheca kanban è un esempio eccellente di pannello per le idee utilizzato nel project management.

Chiarezza di pensiero

Le Bacheche digitali permettono ai team di visualizzare le relazioni e le dipendenze. Questo aiuta a chiarire l'idea, a valutarne la fattibilità e a pianificare gli imprevisti.

Ad esempio, uno scrittore ha l'idea di creare un ebook sull'utilizzo di un libro di testo software di project management per le agenzie creative. Ciò richiede la stesura, la scrittura, la modifica, il design visivo, una pagina di destinazione, un CRM, la distribuzione sui social media e piani di coinvolgimento dei client.

Facendo un brainstorming sulla propria bacheca delle idee, i project manager possono:

Mappare il flusso dell'intero processo

Identificare le competenze necessarie per l'esecuzione

Suddividerle in attività/responsabilità e assegnarle ai membri del team

Definire una Sequenza in base al lavoro richiesto in ogni fase

Discutere le dipendenze e unire i membri del team

/Riferimenti/ https://clickup.com/blog/goal-tracking-apps/ Monitoraggio dello stato di avanzamento /%href/

Costruire flussi di lavoro ripetibili per il futuro

Base di conoscenza aggiornata

Ogni sessione di brainstorming contiene un patrimonio di conoscenze: le conversazioni sui motivi per cui alcune idee vengono scelte o rifiutate alimentano il modo in cui vengono prese le decisioni nell'organizzazione.

Le Bacheche delle idee passate offrono quadri e schemi per progetti futuri. Sono registrazioni del pensiero organizzativo e delle preferenze tecniche di ideazione .

L'archiviazione delle bacheche delle idee passate aiuta l'apprendimento e lo sviluppo dei nuovi dipendenti, creando risorse autonome senza alcun lavoro richiesto. Una bacheca di idee virtuale è anche facile da condividere all'interno dell'organizzazione.

Ecco come si può iniziare con una Bacheca delle idee

Come creare una Bacheca delle idee?

Uno spazio vuoto e una penna sono tutto ciò che serve per creare una Bacheca delle idee. Una lavagna online, una lavagna a cavalletto o un foglio di carta possono aiutarvi a iniziare.

Tuttavia, una lavagna online con funzionalità appositamente studiate può trasformare le vostre idee in azioni senza sforzo. Ma prima.

1. Identificare lo scopo

Come per qualsiasi sessione di brainstorming, identificate lo scopo e delineate il programma della riunione. Potete renderlo dettagliato quanto volete, ma includete quanto segue:

Da fare per raggiungere l'obiettivo? Ad esempio, scrivere un testo diprogetto per il rebranding

Chi è incluso? Ad esempio, brand manager, product manager e designer

Da che cosa è composto il progetto? Ad esempio, il logo esistente, il manuale del marchio, il feedback dei clienti

Perché è importante? Per aiutare il team a realizzare un lavoro significativo con un maggiore coinvolgimento

2. Scegliere un software di bacheca digitale per le idee

Convertire le idee in attività di ClickUp Whiteboard all'interno della funzionalità/funzione di ClickUp

Scegliete uno strumento come ClickUp Lavagna online progettato appositamente per consentire ai team di collaborare, ideare e agire. Offre:

Accesso ai membri del team da remoto

Flessibilità nell'aggiungere elementi con un ampio canvas

Semplicità di connessione/riorganizzazione degli elementi in base allo stato delle conversazioni

Modificabile per essere aggiornato in tempo reale, con funzionalità/funzione di trascinamento degli elementi in base alle necessità

Adattabile con possibilità di aggiungere note/commenti e di connettere documenti/attività esistenti

Condivisibile con un controllo di accesso esplicito

Personalizzabile con la possibilità di disegnare, digitare, aggiungere forme e persino aggiungere emoji, se lo si desidera

Una volta scelto il il miglior software per lavagne online e avete invitato i membri del team, siete pronti per iniziare.

3. Scegliere un modello

Non lasciatevi spaventare da una tela bianca. Per strutturare la sessione di brainstorming e condurla in modo efficace, il modello di lavagna per idee è il più adatto. ClickUp Whiteboard, ad esempio, offre modelli per grafici di flusso, mappe concettuali, riunioni di standup, retrospettive, brainstorming inverso e brainwriting.

Per qualcosa di più specifico, prendete in considerazione il modello di lavagna online di ClickUp, che offre una flessibilità completa con stati personalizzati, campi personalizzati, visualizzazioni personalizzate e altre funzionalità di project management.

Modello di ideazione di ClickUp

4. Invitare le idee del team

Se si utilizza una bacheca di idee online in modo sincrono, coinvolgere i membri del team in una chiamata e informarli sulle aspettative della riunione.

È utile anche assegnare un titolare che possa raccogliere, condividere le idee e gestire la bacheca, controllando il caos di tutti coloro che disegnano sulla bacheca contemporaneamente.

A questo punto invitate tutti a esprimere le proprie idee. Per istanza, se state cercando idee su come chiamare il vostro prossimo prodotto, chiedete a tutti di incollare note adesive sulla lavagna delle idee digitale. Se state pianificando un evento, il team può appuntare le fotografie che lo ispirano.

5. Considerare le idee

Affinché l'idea boarding abbia esito positivo, è essenziale considerare attentamente e con rispetto ogni singola idea. Questo incoraggia i team a condividere i loro pensieri senza paura di essere ridicolizzati. Quindi, esaminate ogni idea e date un feedback.

Inoltre, invitate i membri del team a basarsi sulle idee degli altri per rafforzarle. Combinate idee simili e strutturatele in modo significativo.

6. Organizzare le idee sulla Bacheca delle idee online

A questo punto, organizzatele in base al vostro scopo, utilizzando una delle seguenti opzioni tecniche di visualizzazione .

Matrice 2×2: Se si usa la bacheca delle idee per fare un brainstorming sullo sviluppo di funzionalità/funzione, si può tracciare il costo basso/alto sull'asse X e il lavoro richiesto sull'asse Y. Si può quindi utilizzare questa matrice per stabilire le priorità delle attività.

Bacheca: Se si usa il pannello delle idee per pianificare gli sprint, è possibile posizionarli su un pannello Kanban con colonne in "da fare", "da fare" e "terminato" per tenerne traccia.

Grafico di flusso: Se state usando la lavagna delle idee per mappare un processo, potete trasformarla in un grafico di flusso disegnando connessioni e dipendenze tra i vari elementi.

Una volta che l'idea viene convertita in attività, i project manager spesso se ne dimenticano. È un errore. Una bacheca per le idee può essere un regalo che continua a dare, con un lavoro mirato gestione delle idee pratiche. Organizzando e archiviando in modo ponderato le idee incollate, le organizzazioni possono evitare ai team la fatica di generare nuove idee in continuazione.

7. Renderle attuabili

Dopo aver fatto un brainstorming e aver concordato le idee, è il momento di renderle attuabili. È possibile passare dall'idea all'esecuzione creando attività direttamente dalle lavagne online. È possibile aggiungere un contesto a queste attività collegandole a file, documenti e altro.

Ideare meglio ed eseguire più velocemente con le lavagne online di ClickUp

Tutti i tipi di lavoro sulla conoscenza si basano molto sulle idee delle persone. Tuttavia, le idee sono tante. Ciò che differenzia i team con esito positivo è la loro capacità di ottimizzarle ed eseguirle in modo coerente.

La Bacheca delle idee è uno strumento essenziale per raggiungere questo obiettivo. Come abbiamo menzionato, lo strumento che utilizzate per ideare come team spesso influenza il vostro processo di pensiero. Scegliete uno strumento che si adatti bene ai vostri processi attuali e che non si limiti all'ideazione.

ClickUp Whiteboards è stato progettato per consentire ai team di collaborare senza problemi alle idee e di passare all'esecuzione senza sforzo. Prova gratis ClickUp oggi stesso . Ideare con chiarezza e passare all'esecuzione con velocità.