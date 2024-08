9 migliori strumenti software per organizzare le idee di design in modo coesivo

Gli artisti di qualsiasi spazio, che si tratti di scrittura, pittura o design, spesso lottano per trasmettere efficacemente i loro concetti di design ai client. Come se non bastasse, le cose peggiorano quando si scontrano con un ostacolo nei progetti creativi e non hanno idea di quale estetica scegliere! 😅

È qui che entra in gioco il potere trasformativo di mood board software! Offre una tela digitale pulita e libera per presentare e organizzare idee astratte e aggiungere struttura a qualsiasi processo creativo.

Se state lottando per articolare la vostra visione, se siete stanchi dell'imprevedibilità delle vostre idee e dei vostri progetti Strumenti di IA per la creazione di opere d'arte o semplicemente in cerca di ispirazione per il vostro prossimo progetto, ci siamo noi! In questa guida facile da seguire, esploreremo le complessità di una Bacheca di qualità e presenteremo i nove migliori strumenti software per questo lavoro.

Leggete con noi!

Che cos'è il software Bacheca?

I tempi delle Bacheche fai-da-te che richiedevano ore di ritagli di riviste e incollaggi disordinati sono ormai lontani! ✂️

Le Bacheche digitali sono oggi di gran moda per la loro capacità di aggiungere carattere a concetti di design vaghi. Come i collage artistici, questi strumenti sono in grado di raccogliere abilmente grafica, testi, campioni di colore, materiali ed elementi diversi per incapsulare l'essenza stessa di un progetto finale. @marketingbesties Bacheche che richiedono 3 giorni per essere realizzate <<< Bacheche che richiedono 3 ore per essere realizzate #produttività#marketing#moodboard#punteggiorisparmio♬ suono originale - YourMarketingFriend Conosciuti anche come bacheche digitali per le ispirazioni, per le idee o per i temi, questi strumenti versatili sono utilizzati in un ampio spettro di attività creative. Dalla creazione di oggetti identità del marchio alla forma dell'estetica dei prodotti, alla messa a punto dei layout dei siti web e di curare l'estetica e i concetti di stile, questi strumenti sono diventati indispensabili in qualsiasi progetto di design.

Brainstorming, strategie o mappatura dei flussi di lavoro con le lavagne online di ClickUp, che consentono di collaborare visivamente

Gli strumenti di mood board supportano tipicamente grafici, interior designer, animatori, illustratori, registi e stilisti. Si possono trovare due tipi principali di app o software per moodboard digitali:

**Il tipo di mood board digitale più comune e facile da usare, con una compilazione di immagini e testi adatti ai principianti Rendering 3D: Eleva il semplice collage di mood board integrando elementi di design in un ambiente 3D

Cosa si deve cercare in un software per Bacheca?

Ci sono alcuni fattori da considerare prima di investire in un software per creare una Bacheca. Ecco alcune qualità standard da aspettarsi:

Personalizzazione: Permette di personalizzare gli schemi di colore, gli sfondi e i font per allinearsi all'essenza del progetto ed essere visivamente accattivante Interfaccia drag-and-drop: Permette di aggiungere senza sforzo elementi di design, come immagini, testi, forme e altro ancora, oltre a ridimensionare e riposizionare gli elementi Una varietà di modelli: La disponibilità di modelli di moodboard è un ottimo punto di partenza se si tratta di progetti e temi professionali come l'arredamento e il layout di siti web Compatibilità con i dispositivi mobili: Vi garantisce di poter lavorare alla vostra mood board ovunque, in qualsiasi momento Funzionalità di integrazione: Grazie alle integrazioni, potete collegare la vostra mood board alle vostre applicazioni di design e immagini preferite e ottenere un accesso rapido a immagini di alta qualità Strumenti di collaborazione in tempo reale: Facilita la modifica e il feedback congiunti quando si lavora con un team

9 graziosi software di Bacheca per ideare fantastici temi di design

Passiamo all'aspetto aziendale: il nostro elenco di nove software per Bacheca di altissimo livello vi aiuterà a scegliere la soluzione perfetta per il vostro progetto!

Dalle app di facile utilizzo, adatte ai principianti, a quelle più sofisticate strumenti di progettazione per i professionisti, ce n'è per tutti i gusti. ✏️

Utilizzate le versatili lavagne online di ClickUp per creare fantastiche moodboard, assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che è necessario per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Sia che stiate concettualizzando il vostro prossimo progetto, sia che vogliate un hub centralizzato per gestire l'estetica di più progetti, ClickUp vi offre un supporto completo! In fondo, si tratta di una soluzione per il project management, ma le sue generose funzionalità/funzione per la collaborazione visiva la rendono perfetta per la progettazione di moodboard!

Saltate su Lavagne online ClickUp per creare istantaneamente delle lavagne con un'interfaccia fluida e drag-and-drop. Avrete a disposizione una tela infinita per mappare temi di design di estensione. Sfruttate gli strumenti integrati, come evidenziatori, penne e note adesive, per dare vita ai vostri progetti mappe concettuali .

Potete sperimentare diversi layout di collage e aggiungere foto, illustrazioni e altri elementi di design per pianificare la vostra bacheca!

La creatività richiede attenzione a elementi complessi come i font, le aspettative dell'utente e l'estetica generale per superare il controllo delle vibrazioni. Per i giorni in cui la creatività non riesce a colpirvi, affidatevi a Modello di Bacheca di ClickUp .

Raccogliete l'ispirazione e le idee in un unico luogo di colore

Questo modello offre a voi e al vostro team una tela condivisa per fare brainstorming di idee in tempo reale e giocare con diverse icone, illustrazioni, schemi di colore e tipografia.

ClickUp ha più di 1.000 altri modelli per tutti i tipi di temi e scenari. Il vostro team di progettisti apprezzerà il Modello di Bacheca per il design di ClickUp , mentre quelli nella sezione produttività video industria troverà il Modello di storyboard di ClickUp super utile!

Oltre alle lavagne online, ClickUp offre una serie di strumenti di collaborazione per accelerare i progetti. Per istanza, è possibile usare il programma ClickUp Chattare la visualizzazione e Funzionalità di bozze per discutere i flussi di lavoro e condividere i feedback.

Condividete i documenti con i membri del team nell'attività di ClickUp e raccogliete feedback sulle risorse di progettazione senza mai lasciare ClickUp

Una volta completato un progetto, è sufficiente taggare il collaboratore e avviare il processo di approvazione.

ClickUp è un'applicazione 15+ visualizzazioni può essere di grande aiuto ai professionisti UI/UX e ai team di prodotto che cercano di snellire i propri flussi di lavoro in tempi stretti.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Limiti di ClickUp

La curva di apprendimento per i nuovi utenti può essere molto ripida

Sarebbe utile avere più opzioni per le automazioni (attualmente ce ne sono più di 100)

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.100+ recensioni)

4,7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.900+ recensioni)

2. GoMoodboard

Via: GoMoodboard Conosciuta per la sua interfaccia user-friendly, GoMoodboard ha una solida reputazione come una delle app digitali per moodboard più popolari del nostro elenco.

Questo strumento versatile offre una moltitudine di opzioni per la creazione di un'immagine modelli di Bacheca per creare collage visivi di grande effetto. Potete anche optare per una tela bianca per personalizzare la vostra lavagna da zero.

Utilizzate la funzionalità di trascinamento e rilascio per spostare facilmente le immagini sulla tela. GoMoodboard consente di aggiungere commenti sotto ogni immagine per realizzare i vostri obiettivi di comunicazione con i client o i colleghi.

La cosa migliore è che è assolutamente gratis e che potete facilmente condividere le vostre Bacheche con un unico collegato. Da fare, basta salvare e pubblicare! 🎉

Le migliori funzionalità/funzioni di GoMoodboard

Non è necessario un account per creare una mood board

Funzionalità di trascinamento e rilascio per spostare le immagini nell'app di Bacheca

Funzionalità/funzione di commento per la collaborazione

Pubblicazione rapida

Diverse opzioni di modelli di moodboard da cui lavorare

Limiti di GoMoodboard

Assenza di un supporto esteso per la collaborazione in tempo reale

I team in cerca di opzioni di progettazione ricche potrebbero non trovarlo molto utile

Prezzi di GoMoodboard

**Gratuito

Valutazioni e recensioni di GoMoodboard

Non ci sono ancora recensioni

3. Pinterest

Via: Pinterest Un cult sin dal suo lancio nel 2010, Pinterest si distingue come una scelta popolare tra i creativi in cerca di ispirazione. La piattaforma privilegia la facilità e la semplicità, rendendola una risorsa eccellente per creare moodboard per più progetti senza bisogno di modifiche elaborate.

Con un'ampia matrice di risorse che spaziano dal cinema alla televisione, dalla fotografia allo stile di vita, dalle ricette all'interior design, Pinterest offre un tesoro di riferimenti per moodboard praticamente per qualsiasi impresa creativa!

Ogni risorsa, chiamata "elemento fissato", è collegata a un sito web che consente di scaricarla, condividerla o caricarla con facilità. Se si fissano questi elementi visivi sulle proprie bacheche, è più facile raccogliere le idee che corrispondono alle proprie aspirazioni.

Oltre a queste funzionalità/funzione, Pinterest conquista i nostri cuori perché è assolutamente gratis e accessibile a tutti! 🥰

Le migliori funzionalità/funzione di Pinterest

Facile da usare per i principianti per progettare Bacheche

Salva lo stato di avanzamento

Estensione delle risorse multimediali

Efficaci filtri di ricerca per le proprie o altrui mood board

Offre estensioni per il browser per aiutarvi a salvare i collegamenti alle vostre schede

Limiti di Pinterest

Gli annunci pubblicitari possono occasionalmente disturbare l'esperienza dell'utente

Può essere difettoso su alcuni dispositivi

Prezzi di Pinterest

Free Forever

Valutazioni e recensioni su Pinterest

G2: 4.5/5 (190+ recensioni)

4.5/5 (190+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (240+ recensioni)

4. Canva

Via: Canva Originariamente progettata come piattaforma creativa versatile, Canva offre una ricca collezione di modelli di moodboard, che la rendono una scelta preferenziale sia per la progettazione che per lo storyboard.

Oltre a questi modelli pronti per l'uso, potete anche creare i vostri progetti unici. Sfruttate gli strumenti drag-and-drop per integrare senza problemi i vari elementi e creare la moodboard che cattura perfettamente il vostro concetto! Creare storyboard ? Questo software versatile permette di accedere a un'estesa libreria di font, elementi di design e immagini stock, per dare forma alle vostre idee ambiziose.

L'interfaccia utente di Canva accoglie sia i principianti che i designer esperti, semplificando il processo creativo sia sul computer che sul dispositivo mobile.

Le migliori funzionalità di Canva

Interfaccia utente facile da usare

Funzione drag-and-drop

Condivisione ed esportazione senza problemi

Il miglioratore di immagini eleva le vostre immagini

Fornisce una vasta raccolta di font, elementi di design e immagini

Numerose opzioni di modelli di moodboard

Limiti di Canva

Può non essere adatto per grafica di alta qualità a causa dei limiti di dimensione dei file

Può richiedere tempo per essere ricaricato sulla versione web

Prezzi di Canva

Canva Free

Canva Pro: $119,99/anno per utente (fatturazione annuale)

$119,99/anno per utente (fatturazione annuale) Canva for Teams: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Canva

G2 : 4.7/5 (4.400+ recensioni)

: 4.7/5 (4.400+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (11.500+ recensioni)

5. InVision

Via: InVisionApp InVision è dedicato al miglioramento dell'efficienza del team e alla collaborazione in tempo reale . Sebbene sia un'azienda di primo piano gestione del flusso di lavoro strumento di gestione del flusso di lavoro per i designer, offre anche una funzionalità/funzione di moodboard elegante e facile da usare.

Questa funzione consente di organizzare facilmente i contenuti, garantendo un processo visivamente accattivante e intuitivo.

È abbastanza facile per i designer creare le bacheche, grazie alla funzionalità "drag-and-drop" e ai diversi modelli su cui lavorare. Ciò che distingue InVision è la sua versatilità: non è limitato a un'unica piattaforma.

Sia che si tratti di un dispositivo mobile o di un computer, questa app supporta diversi tipi di file, garantendo un'esperienza senza problemi.

Le migliori funzionalità di InVision

Strumenti incentrati sul team per il lavoro collaborativo

Offre un'interfaccia utente facile da usare con il drag and drop

Supporta le caselle di testo

Offre un ampio intervallo di modelli da rinomati creatori di modelli

Si integra con strumenti quali Microsoft Teams e Slack

Limiti di InVision

A volte può essere lento da caricare

Non è disponibile su Android

Prezzi di InVision

**Free Forever

Valutazioni e recensioni di InVision

Capterra : 4.6/5 (730+ recensioni)

: 4.6/5 (730+ recensioni) App Store iOS: 4.3/5 (oltre 2.500 recensioni)

6. StudioBinder

Via: Studiobinder StudioBinder fornisce modelli personalizzati per autori di immagini e contenuti video. Questa piattaforma versatile consente di organizzare in modo efficiente i progetti con funzionalità/funzione quali Elenco degli scatti e Storyboard. È anche possibile modificare le dimensioni dei fotogrammi, il layout e le specifiche delle immagini in pochi secondi.

Questo software di moodboard offre sezioni dedicate a elementi come posizioni, caratteri, costumi, oggetti di scena e altro ancora, il tutto arricchito da un design elegante ed efficiente.

StudioBinder semplifica il flusso di lavoro consentendo di caricare senza sforzo i copioni e di riorganizzare le scene o le configurazioni attraverso rapide azioni di trascinamento. Se si tratta di moodboarding per lunghe pianificazioni di produzione, è possibile aggiungere pause giornaliere e note importanti e assegnare le posizioni delle riprese.

Inoltre, il provider offre il monitoraggio delle versioni per mantenere il progetto organizzato e sotto controllo.

Le migliori funzionalità/funzioni di StudioBinder

Permette la stampa e la condivisione

Collaborazione e feedback rapidi

Offre una personalizzazione flessibile del layout rispetto alle dimensioni dei fotogrammi

Elenco completo degli scatti e storyboard builder per migliorare il processo creativo

Limiti di StudioBinder

L'assenza di funzionalità di annullamento può creare problemi ad alcuni utenti

L'interfaccia utente può risultare confusa per chi è alle prime armi

Prezzi di StudioBinder

Starter : $25/mese

: $25/mese Indie : $42/mese

: $42/mese Professionale: $85/mese

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

StudioBinder valutazioni e recensioni

G2 : 3.7/5 (10+ recensioni)

: 3.7/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (meno di 10 recensioni)

7. Murale

Via: Murale Mural è molto più di un semplice strumento di mood board digitale: è un programma completo di software di collaborazione visiva che semplifica i flussi di lavoro. Con l'aiuto delle immagini e delle funzionalità/funzione di Mural, è possibile discutere e condividere senza sforzo le idee di progettazione con il team.

Dall'offerta di una funzionalità di drag-and-drop alla creazione di intricate moodboard, Mural è un luogo ideale per impiegare tecniche di brainstorming e creare esperienze dinamiche e interattive con il team. Potete anche includere dei sondaggi, per aggiungere un ulteriore livello di coinvolgimento al vostro processo creativo.

Mural va oltre la tradizionale annotazione, consentendovi di aggiungere idee e elementi di azione attraverso note adesive e caselle di testo personalizzabili. Migliorate la chiarezza cambiando i colori e raggruppando le informazioni per identificare gli schemi e ideare nuove soluzioni.

Mural non si ferma alle immagini: si integra perfettamente con Noun Project, GIPHY e Unsplash, consentendo di esprimere visivamente idee complesse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Mural

Perfetto per la collaborazione in team

Interfaccia intuitiva per il drag-and-drop

Numerosi modelli

Accessibilità cross-device

Limiti del Murale

I prezzi possono essere relativamente più alti

L'interfaccia utente potrebbe non essere adatta a tutti i designer

Prezzi di Mural

**Gratis

Team+: $9,99/mese per utente

$9,99/mese per utente Business: $17,99/mese per utente

$17,99/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Murales

G2 : 4.6/5 (1.350+ recensioni)

: 4.6/5 (1.350+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (115+ recensioni)

8. Moodzer

Via: Moodzer Moodzer, uno strumento di mood board gratuito e di facile utilizzo, semplifica il processo creativo grazie al suo design intuitivo. Le sue versatili funzionalità/funzione consentono di utilizzarlo contemporaneamente come mood board e strumento di collage.

La versatilità di Moodzer si estende all'incorporazione del testo, che può essere posizionato in qualsiasi punto dell'immagine. È possibile personalizzare le palette di colori e i font e impostare le dimensioni degli spazi tra le immagini. In questo modo, si ottiene un kit di strumenti completo per creare una moodboard di grande effetto.

Utilizzando ridimensionamenti, filtri, regolazioni del colore ed elementi di sovrapposizione, i designer possono ottenere l'impatto visivo desiderato. Moodzer vi permette di dare vita alle vostre idee creative con facilità e precisione.

Le migliori funzionalità di Moodzer

Organizzazione delle immagini in un sistema strutturato a griglia

Filtri e regolazioni del colore

Piattaforma di facile utilizzo per principianti e professionisti

Modifica delle immagini integrata

Limiti di Moodzer

La mancanza di modelli può non essere attraente

I messaggi pubblicitari sul piano Free possono causare distrazioni

Prezzi di Moodzer

Versione di prova: Free Forever

Free Forever Standard: $5/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Moodzer

Non sono ancora disponibili valutazioni

9. Evernote

Via: Evernote Evernote si distingue come strumento software versatile per le mood board, offrendo un approccio rapido per tracciare le idee di design. È possibile personalizzare la propria esperienza creando taccuini specifici per ogni progetto e integrare perfettamente le immagini in questi taccuini per creare mood board personalizzate. È anche possibile salvare tutte le note offline.

Collaborate senza sforzo con i team e godete di un intervallo di personalizzazioni che si adattano al vostro processo creativo. Evernote vi permette di trascinare e aggiungere immagini senza sforzo, fornendo una tela accessibile su telefono, tablet o browser per aiutarvi a migliorare il vostro lavoro project management visivo .

La barra degli strumenti permette anche di cambiare il colore, la dimensione o lo stile del font. È possibile aggiungere facilmente immagini, tabelle e testo all'interno di una nota per dare sfogo alla propria creatività. Questa app è particolarmente indicata per i registi e le agenzie che cercano di migliorare la qualità del loro lavoro tecniche di ideazione .

Le migliori funzionalità/funzione di Evernote

Taccuini specifici per progetto

Funzionalità/funzione di ricerca completa

Salva ogni nota offline

Adatto ai registi

Limiti di Evernote

Gli utenti potrebbero non essere in grado di accedere alle note offline sul piano gratuito

A volte può presentare problemi di funzionamento su Macbook

Prezzi di Evernote

**Free Forever

Personale: $10,83/mese per utente

$10,83/mese per utente Professionale: $14,17/mese per utente

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Evernote

G2 : 4.4/5 (2.000+ recensioni)

: 4.4/5 (2.000+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (8.000+ recensioni)

Ravviva le tue Mood Boards con ClickUp!

Quando le parole non bastano, le moodboard passano in secondo piano come mezzo di comunicazione ed espressione visivamente avvincente e intricato, articolando senza sforzo idee ed estetica.

Elevate il vostro percorso progettuale con le lavagne online e i modelli di ClickUp, progettati per guidarvi dall'ideazione al completamento. È la piattaforma di lancio ideale per i vostri sforzi creativi, che vi aiuta a dare il via ai vostri progetti da qualsiasi luogo! Iniziate con creando il vostro account gratuito oggi! 🎨