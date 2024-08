Come sviluppare un'identità di marca unica nel 2024

Quando pensate a un marchio preferito, è probabile che vi vengano in mente attributi specifici come il colore, il logo, il suono della pubblicità e il tipo di immagini che associate al marchio. Questa è l'identità del marchio.

Pensate alla vostra identità di marca come al volto del vostro marchio. È ciò che differenzia il vostro marchio da tutti gli altri nello spazio.

Creare un'identità per il vostro marchio richiede tempo, sudore e spirito creativo.

Utilizzate questa guida per imparare a creare una brand identity indimenticabile che rispecchi il DNA del vostro marchio.

**Che cos'è l'identità del marchio?

L'identità del marchio è una componente importante di una strategia di marca. Permette di dare la giusta immagine del marchio ai clienti, formando attivamente il marchio con testi, immagini e altro.

L'identità del marchio deve includere diversi elementi del marchio, quali:

Valori, convinzioni e missione del marchio

Il modo in cui il marchio comunica con il prodotto (la voce del marchio)

Come si sentono gli utenti quando interagiscono con il vostro marchio (personalità del marchio)

Come i clienti percepiscono il marchio (percezione e posizione del marchio)

Lavorare al design della vostra identità di marca è un buon punto di partenza per dimostrare la personalità del vostro marchio.

**Perché l'identità del marchio è importante per la vostra azienda?

Un'identità di marca ben definita:

Connette il vostro prodotto/servizio al vostro marchio

Rende il vostro marchio immediatamente riconoscibile

Cementa un'immagine indelebile nella mente del cliente

Costruisce una solida base per una migliore fidelizzazione al marchio

Differenzia il vostro marchio in un mare di uniformità

Le aziende mantengono una guida allo stile del marchio con linee guida chiaramente definite per garantire la coerenza tra tutti gli elementi del marchio.

Consideratela come un Santo Graal per i vostri grafici, copywriter, ecc.

4 esempi di design di una forte identità di marca

L'identità del marchio si è evoluta nel corso del tempo, partendo da una semplice origine simbolica.

Non si limita più alla creazione di un logo da apporre su magliette, tazze di caffè e altri beni del marchio.

Oggi, la creazione di un'identità di marca comprende la costruzione della personalità del marchio e l'uso di un strategia di gestione del marchio per amplificare la storia del vostro marchio.

Approfondiamo quattro esempi di identità di marca che vale la pena emulare.

Quattro esempi di identità di marca per lasciarvi ispirare

1. Glossier

Glossier l'identità visiva di Glossier è radicata in un approccio semplicistico con una palette di colori minimale che comprende il bianco e il rosa tenue

L'identità del marchio Glossier grida tutto ciò che è onesto e trasparente con il suo carattere tipografico minimalista.

L'estetica del design in ogni punto di contatto è rilassante, ponderata e priva di disordine.

Ogni elemento del marchio, dalla confezione dei prodotti al potente blog, incoraggia conversazioni oneste con i clienti.

Conseguenze fondamentali per la vostra strategia di marca:

Utilizzate l'identità del marchio per aiutare il vostro traguardo:

Sviluppare un'immagine coerente del marchio attraverso immagini, parole e testi

Divertitevi (considerando che il marchio è nello spazio della bellezza) nel loro viaggio con il marchio

2. Airbnb

utilizzate l'esempio dell'identità del marchio di Airbnb per imparare a costruire un'esperienza di marca coerente_ via

Studio di design

Una forte identità di marca emana la sua personalità in ogni interazione: è il caso di Airbnb.

Dall'uso di una palette di colori coerente alla tipografia, il branding di Airbnb è perfetto. In effetti, tutto ciò che riguarda il marchio rafforza il concetto di "appartenenza", dall'esclusivo logo "Belo" e dalle immagini della vita reale alla semplice interfaccia utente e alla messaggistica trasparente.

Considerazioni chiave per la vostra strategia di branding:

Imparare a conoscere il "perché" del vostro marchio

Utilizzate una visione unica (in questo caso, l'appartenenza) in ogni punto di contatto della vostra identità di marchio

La visione dovrebbe anche tradursi nell'esperienza dell'utente attraverso le piattaforme, i canali e le creazioni

Continuate ad ascoltare i feedback dei vostri clienti e incorporateli, se pertinenti, in modo che il vostro traguardo si senta ascoltato e il vostro marchio risulti più relazionabile

3. Oatly

Ordina, sii giocoso come Oatly's il logo è iconico come i loghi

L'identità del vostro marchio inizia con un semplice logo.

Se volete capire il potere di un logo visivo, considerate questo:

Se qualcuno menziona uno swoosh, si pensa al marchio Nike. E chi non riconosce gli iconici archi dorati di McDonald's?

Questo è il potere dell'integrazione della personalità del marchio nella sua identità.

Un logo concepito in modo strategico rimane per sempre nel cuore del cliente. Ecco come farlo bene:

Deve suscitare un'emozione

Deve essere semplice e minimalista

Deve essere guidato strategicamente

Deve avere il tempo necessario per essere creato e deve prevedere costanti cicli di iterazioni

2. Tavolozza dei colori del marchio

Anche i colori del marchio hanno un impatto significativo sulla sua identità. I clienti si collegano psicologicamente a colori diversi.

Ad esempio, il giallo si traduce in sentimenti di felicità, il rosso in passione, il verde in natura e così via.

La tavolozza di colori scelta deve quindi permettere al cliente di connettersi immediatamente con l'immagine del vostro marchio. Per istanza, una tavolozza di colori gialli e rossi fa pensare automaticamente a McDonald's.

I marchi più attraenti dal punto di vista visivo seguono questi consigli sui colori del marchio in tutte le campagne e i materiali di marketing:

Garantire la coerenza dei colori tra le immagini, i disegni grafici e le font del marchio

Utilizzare una tavolozza di colori per impostare l'umore del marchio nella sua interezza: colori specifici (come quelli caldi e luminosi) influenzano positivamente le emozioni dell'osservatore, stimolando la felicità e l'energia

Sfruttare una palette di colori complementari per renderla più riconoscibile

Selezionare al massimo quattro colori complementari che riflettano accuratamente la personalità del marchio

3. Font del marchio

Se i colori sono l'identità visiva del marchio, i font sono la sua voce.

Il testo viene utilizzato per dare forma al tono e allo stile del marchio. Quando si parla di tipografia, la scelta deve ricadere su due tipi: i font del logo e i font del marchio.

Ad esempio, il font del logo della Coca-Cola è un classico esempio di font di logo. L'esclusiva scrittura corsiva di Coca-Cola è immediatamente riconoscibile e viene utilizzata esclusivamente per il logo dell'azienda.

il font del logo della Coca Cola è ben riconosciuto via ThoughtCo Il font del marchio di Google, "Product Sans", è un buon esempio di font del marchio. Sebbene Google abbia anche un logo distintivo, il font "Product Sans" viene utilizzato in vari aspetti dell'identità visiva del marchio, compresi i titoli dei siti web, il materiale di marketing e i prodotti.

Per sfruttare al meglio la tipografia del vostro marchio:

Assicuratevi che il vostro team si attenga alle linee guida specifiche del marchio per i font da utilizzare

Utilizzare un font in grado di entrare in contatto con la mente e lo stato d'animo del cliente

Selezionate un font che sia in linea con la personalità del vostro marchio; per istanza, i font sans serif contemporanei si adattano meglio ai marchi con un tratto moderno, mentre i font scritti a mano sono ottimi per i marchi con una personalità giovane e giocosa

4. Immagini del marchio

Una forte identità di marca si basa sulle emozioni che suscita in chi la guarda. Un'immagine forte è una parte importante di questo aspetto.

Affinché il design della vostra identità di marca abbia un esito positivo, seguite questi consigli:

Ogni immagine, illustrazione e foto utilizzata deve essere intenzionale e coerente con il messaggio che trasmette

Allineare le immagini del marchio al tono dei contenuti e alla personalità del marchio

Utilizzare immagini pulite, di alta qualità e professionali per aumentare la relatività e migliorare la connessione con il marchio

5. Tipografia del marchio

La tipografia del marchio, costituita da caratteri e font, trasmette la personalità del marchio attraverso il testo. Proprio come il logo e la tavolozza dei colori, la scelta della tipografia deve essere in linea con l'identità del marchio.

Seguite questi consigli tipografici per ottenere un risultato ottimale:

Capire perché si vuole usare una determinata tipografia; per istanza, i font script hanno un'atmosfera più personale

Cercate di non avere troppi tipi e dimensioni di font

Quando si decidono aspetti come la lunghezza delle righe e gli spazi, tenere conto della leggibilità

Assicuratevi che la vostra tipografia sia leggibile e facile da capire, in modo che l'esperienza dell'utente sia positiva. Da fare testando il testo su schermi di dimensioni diverse

6. Forme e modelli del marchio

Le forme e i simboli del marchio sono elementi visivi essenziali che danno al vostro marchio una marcia in più. Utilizzate questi suggerimenti per selezionare le forme e i motivi che hanno un senso estetico per il vostro marchio:

Scegliete forme e motivi che siano:

Rispondenti alle mutevoli esigenze del vostro pubblico Pertinenti alle loro attuali esigenze In linea con il messaggio e la visione del vostro marchio

Scegliete forme e modelli versatili che si adattino più facilmente a schermi e piattaforme diverse

Non dimenticatevi della palette di colori del vostro marchio durante la selezione delle forme e dei modelli

Assicuratevi che le forme siano scalabili

Testate e sperimentate i modelli finché non li trovate giusti

7. Slogan e tagline

Anche gli slogan e le tagline aumentano notevolmente l'affinità del marchio. Una tagline è generalmente composta da meno di sette parole, mentre uno slogan è composto da nove o più parole.

Entrambi questi elementi testuali devono racchiudere il vostro marchio in parole. Devono essere semplici e brevi.

Mentre lo slogan può cambiare, a seconda del prodotto/servizio che si sta commercializzando, la tagline è più permanente. Se entrambi sono incisivi e orecchiabili nella loro esecuzione e vanno dritti al punto nel descrivere il marchio, siete a posto.

Comunicare lo scopo del marchio e migliorare l'esperienza del marchio con ClickUp

Un buon marchio crea immagini del marchio; un grande marchio si concentra sul miglioramento dell'identità aziendale. L'identità di un grande marchio non si ottiene per caso, ma si costruisce intenzionalmente, tenendo sempre a mente gli attributi del marchio.

Date una nuova veste al vostro visual branding.. utilizzare ClickUp e fate in modo che il vostro marchio sia visto e ricordato.

Frequenze comuni

1. Quali sono gli elementi chiave dell'identità di un marchio?

Gli elementi fondamentali dell'identità del marchio includono il logo aziendale, la tavolozza dei colori (compresi quelli primari e secondari), i font del marchio, la voce del marchio, il tono e altro ancora.

2. Come creare un'identità di marca di esito positivo?

La creazione di un'identità di marca di esito positivo è un processo in 5 passaggi:

Condurre una ricerca sul mercato di riferimento per conoscere meglio i clienti target, la proposta di valore e le caratteristiche del marchio.

Sviluppare i vari elementi del marchio, dal logo ai colori, dal font al tono, in base alla personalità del marchio.

Mettete tutti gli elementi del marchio in un unico posto sotto forma di linee guida, modelli e kit di progettazione del marchio.

Definite ed eseguite la vostra strategia di marca per garantire che il vostro marchio sia rappresentato in modo coerente in tutti i punti di contatto, come il sito web, i social media, le email, ecc.

Monitorare e seguire l'impatto del marchio attraverso le conversazioni e le menzioni sui social media tramite sondaggi, analisi e così via, per valutare come gli utenti interagiscono con il vostro marchio.

3. In che modo ClickUp aiuta a stabilire una forte identità del marchio?

Il Software di gestione del marchio ClickUp semplifica la creazione dell'identità del marchio. Offre funzionalità/funzione per:

Archiviare la guida allo stile del marchio tramite ClickUp Documenti

Gestire gli asset del marchio e altri elementi visivi tramite le attività di ClickUp Tasks

Creare materiali di marketing a tempo di record partendo da zero, grazie a materiali già prontiModelli di marchio ClickUp* Collaborare alla mappatura della missione del marchio con il design del marchio utilizzando le lavagne online di ClickUp

Tracciare gli oggetti dell'identità del marchio utilizzando ClickUp Obiettivi

Con tutta l'identità del marchio prodotti semplificato, la creazione di un'immagine forte del marchio sarà molto più facile.