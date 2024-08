10 Migliori software per la governance dei dati nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Un'efficiente governance dei dati è fondamentale per mantenere l'integrità e l'integrità dei dati sicurezza dei dati dell'organizzazione .

Gli approcci tradizionali, come la supervisione manuale o i sistemi disparati, spesso portano a errori o sviste. Il software di governance dei dati porta ordine e affidabilità al vostro universo di dati. 🙌🏼

Il software di governance dei dati consente di ottimizzare la gestione dei dati all'interno dell'organizzazione, di semplificare l'accesso ai dati, di garantire la conformità alle normative e di supportare la gestione della qualità dei dati.

Scegliere tra gli strumenti di governance dei dati può sembrare un labirinto complesso. Abbiamo quindi suddiviso le funzionalità/funzione chiave, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni degli utenti dei 10 strumenti più importanti per facilitare la vostra decisione.

Cosa cercare in un software di governance dei dati?

Il software di governance dei dati deve essere intuitivo e consentire agli utenti tecnici e non tecnici di navigare e implementare le politiche di governance dei dati. Un'interfaccia semplice migliora l'adozione da parte degli utenti e riduce al minimo la curva di apprendimento.

Ecco le considerazioni chiave per scegliere la soluzione più adatta:

Gestione completa dei dati: Scegliete un software che offra un approccio completo alla gestione dei dati. Deve facilitare lo spazio di archiviazione dei dati e offrire strumenti per la classificazione dei dati, la gestione dei metadati e l'assicurazione della qualità dei dati

Scegliete uno strumento di governance dei dati che cresca con le vostre esigenze di dati. Il software deve gestire l'aumento dei volumi di dati e l'evoluzione dei requisiti di governance in base all'espansione dell'organizzazione Capacità di integrazione: Valutare la compatibilità del software con i sistemi e le applicazioni esistenti. Integrazione perfetta con altri strumenti del vostro stack tecnologicosemplifica i processi di governance dei dati* **Cercate funzionalità/funzioni che permettano un controllo approfondito delle tracce di audit e un monitoraggio della conformità. Il software di governance dei dati deve monitorare le modifiche ai dati, le attività degli utenti e l'adesione alle politiche di governance

Scegliete un software che copra la creazione, l'utilizzo, l'archiviazione e lo smaltimento dei dati. Un approccio olistico assicura che i dati siano governati dalla loro nascita fino alla loro dismissione Funzionalità/funzione di collaborazione: Il software deve supportare la comunicazione e la collaborazione tra team senza soluzione di continuità. Funzionalità come la gestione dei dati e i flussi di lavoro collaborativi migliorano il lavoro di squadra nel mantenere la qualità e la conformità dei dati

I 10 migliori software per la governance dei dati da utilizzare nel 2024

Esplorate questi popolari strumenti di governance dei dati per favorire una collaborazione senza soluzione di continuità tra le unità aziendali e garantire una governance completa dei dati.

1. ClickUp

Impostazione dei reportistici necessari, tutti in un'unica posizione, su ClickUp

Con ClickUp potete gestire progetti, collaborare efficacemente e organizzare i dati all'interno della vostra azienda. La sua piattaforma completa consente di monitorare, rivedere e migliorare le pratiche di governance dei dati. Il risultato è una solida struttura di gestione dei dati, adatta alle vostre esigenze.

Grazie alle versatili funzionalità/funzione di ClickUp, è possibile gestire le pratiche di governance dei dati in tutti i progetti. Definire e assegnare ruoli e responsabilità tra gli stakeholder con le sue funzioni di governance dei dati Modello RACI (Responsible Accountable Consulted Informed) .

Garantite la coerenza nella gestione dei dati tra i progetti con il modello di matrice RACI di ClickUp

Semplificate il processo decisionale, assicurate la responsabilità delle vostre pratiche di gestione dei dati e migliorate la collaborazione all'interno del team di gestione dei dati grazie all'interfaccia utente di ClickUp. Il piano Enterprise di ClickUp consente alle grandi aziende di beneficiare di funzionalità avanzate di governance dei dati.

Affronta progetti complessi e requisiti di project management con funzionalità/funzione quali ClickUp reportistica , gestione delle risorse e assistenza a priorità.

Mantenere l'integrità dei dati e la conformità alle normative con un kit completo di strumenti che comprende Stati personalizzati , Campi personalizzati , Visualizzazioni personalizzate e Project Management all'interno di ClickUp.

ClickUp assegna una priorità ai dati sicurezza e le autorizzazioni per gli utenti e la collaborazione in sicurezza per facilitare la gestione e la governance dei dati. È possibile garantire la riservatezza dei dati grazie ai solidi protocolli di crittografia della piattaforma che salvaguardano le informazioni sensibili.

Controllate i livelli di accesso con le autorizzazioni per gli utenti all'interno di ClickUp che garantisce che solo le persone autorevoli possano visualizzare o modificare i dati critici. Questo controllo granulare sulle autorizzazioni aiuta ad applicare le politiche di governance dei dati e la conformità alle normative.

Monitorate le interazioni degli utenti e mantenete una traccia di audit, assicurando un processo di gestione dei dati trasparente e affidabile con registri di accesso e monitoraggio delle attività.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Creazione e personalizzazione di grafici RACI all'interno della piattaforma. Stabilire e monitorare facilmente le responsabilità con il sistema di monitoraggio integratofunzionalità/funzione integrate di gestione delle attivitàche includono l'assegnazione di attività a singoli individui o a team

Monitoraggio accurato delle metriche di governance dei dati conI dashboard visivi di ClickUp* Apportare modifiche in tempo reale per risolvere problemi o lacune identificate nelle pratiche di governance dei dati

Semplificare le nuove pratiche di governance dei dati grazie amodelli personalizzati di governance dei dati* Definire i ruoli e le responsabilità dei principali stakeholder della gestione dei dati, compresi gli steward dei dati, i titolari, i custodi e altro personale rilevante

Implementare strumenti e piattaforme che facilitino la condivisione e la collaborazione delle informazioni

Verificare e monitorare i processi di gestione dei dati per allinearli ai requisiti normativi, riducendo i rischi e garantendo l'aderenza agli standard legali e di settore

Limiti di ClickUp

Alcuni neofiti sperimentano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile come addon per tutti i piani a pagamento al prezzo di $5 per membro al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (9.200 recensioni)

4,7/5 (9.200 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.900 recensioni)

2. Informatica Axon

via Informatica Axon Informatica Axon fa parte della suite Informatica e fornisce una solida piattaforma di governance dei dati che aiuta nella catalogazione dei dati, nel lineage dei dati e nella gestione delle policy. È possibile utilizzare la piattaforma per una collaborazione continua tra le parti interessate e per democratizzare l'accesso ai dati, favorendo la creazione di valore.

Le migliori funzionalità di Informatica Axon

Individuazione, comprensione e accesso ai dati necessari grazie a un mercato di dati curati

Creazione di un dizionario di dati aziendali comune per ottenere un'origine dati affidabile per tutti gli strumenti

Definire le connessioni e le dipendenze dei dati per identificare e colmare le lacune

Monitorare le attività sospette sui vostri dati automatizzando la protezione

Alimentare l'intelligence dei dati aziendali, l'analisi e la governance dell'IA con un servizio cloud-nativo

Limiti di Informatica Axon

Richiede un'estesa configurazione del backend

Il caricamento delle informazioni tramite fogli di calcolo è macchinoso e soggetto a errori

Prezzi di Informatica Axon

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Informatica Axon

Gartner Peer Insights: 3,9/5 (37 recensioni)

3,9/5 (37 recensioni) PeerSpot: 3,9/5 (22 recensioni)

3. Alteryx

via alteryx Alteryx offre una suite di data intelligence facile da usare a complemento della sua piattaforma di analisi. È possibile organizzare i dati semi-strutturati e non strutturati utilizzando il suo ecosistema completo di gestione dei dati.

È possibile utilizzare questo strumento di governance dei dati per usufruire di dati da PDF e immagini. Con l'analisi del testo è possibile ricavare chiavi di lettura da documenti lunghi. È inoltre possibile scalare la pulizia, l'esplorazione, l'arricchimento, la preparazione e la gestione dei dati con l'automazione analitica basata sull'IA.

Le migliori funzionalità/funzione di Alteryx

Aumento della produttività con una piattaforma unificata end-to-end

Accesso semplice alle risorse di dati per ottenere valore immediato, maggiore efficienza operativa e minori rischi

Creazione di modelli di dati predittivi senza bisogno di codici o statistiche complesse

Consente di prendere decisioni accurate su scala in un ambiente di gestione delle analisi altamente governato

Automazioni in ogni passaggio del processo di analisi, tra cui la preparazione dei dati, la miscelazione, la reportistica e la scienza dei dati

Accelerazione del time-to-value e miglioramento del ROI sugli investimenti tecnologici grazie all'aggiornamento e alla formazione dei dipendenti

Limiti di Alteryx

Mancanza di funzioni come Excel Pivot

L'importazione di file in Alteryx Analytics Cloud può essere lenta

Non è compatibile con tutti i dispositivi

Prezzi di Alteryx

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Alteryx

G2: 4,6/5 (500 recensioni)

4,6/5 (500 recensioni) Gartner Peer Insights: 4,4/5 (600 recensioni)

4. Precisamente Data360 Govern

via Precisamente-Data360-Govern Parte della Data Integrity Suite di Precisely, Data360 Govern è una soluzione completa per la gestione dei dati aziendali. È possibile utilizzare la soluzione per una governance dei dati, una catalogazione e una gestione dei metadati senza soluzione di continuità.

Grazie all'automazione, è possibile ottenere risposte su origine dati, utilizzo, significato, titolarità e qualità. Il risultato è una maggiore fiducia nella qualità, nel valore e nell'affidabilità dei dati della vostra organizzazione.

Le migliori funzionalità/funzione di Precisely

Tradurre metadati altamente tecnici in informazioni aziendali significative a vantaggio di tutti gli stakeholder

Identificare e gestire gli elementi critici dei dati

Rendere gli asset di dati ricercabili per un efficiente recupero delle informazioni e un migliore processo decisionale

Pulire e unire i dati provenienti da diverse origini dati, come cloud e on-premises, per migliorare la collaborazione

Limiti precisi

Alcune parti della UX confondono gli utenti e appaiono obsolete

Un processo guidato può aiutare a comprendere meglio la governance dei dati

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi precisi

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Precisamente

Gartner Peer Insights: 4.2/5 (35 recensioni)

4.2/5 (35 recensioni) Recensioni sul software: 5.9/10 (11 recensioni)

5. OvalEdge

via Bordo ovale Provate la governance dei dati, la conformità alla privacy e l'analisi rapida a costi contenuti con OvalEdge. I data scientist utilizzano OvalEdge per gestire in modo efficiente le pratiche di governance dei dati, garantendo al contempo la conformità alla privacy a costi accessibili.

Grazie a questa soluzione, è possibile analizzare in modo intelligente i dati della propria organizzazione database , piattaforme di BI (business intelligence), strumenti di estrazione, trasformazione e caricamento (ETL) o strumenti per lo spostamento e la trasformazione dei dati e grandi repository per l'archiviazione di dati diversi. È quindi possibile creare un inventario di facile utilizzo delle risorse di dati.

Gli analisti possono scoprire rapidamente intuizioni e migliorare l'accesso, l'alfabetizzazione e la qualità dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di OvalEdge

Catalogare i dati senza soluzione di continuità con algoritmi automatici

Analizzare i dati e collaborare in modo efficiente grazie a strumenti integrati come Impact e Collaborative Analytics

Fornisce un accesso universale ai dati sicuro e conforme per una governance ottimale dei dati

Identificare l'origine e la destinazione di qualsiasi elemento dei dati a livello di attributo e di sistema.

Costruire la discendenza dei dati analizzando SQL, ETL, sistemi di reportistica e una varietà di codici

Analizzare l'impatto di ogni aggiornamento o modifica degli oggetti di dati in pochi minuti

Controllare la qualità dei dati in modo proattivo e gestire il completo ciclo di vita del miglioramento della qualità dei dati

Limiti di OvalEdge

Alcune API di servizio potrebbero non funzionare come previsto

Difficoltà a trovare informazioni di identificazione personale (PII) in dati non strutturati

Richiede la correzione di alcuni bug

Prezzi di OvalEdge

Essenziale: A partire da 15.600 dollari all'anno

A partire da 15.600 dollari all'anno Professionale: Prezzo personalizzato

Prezzo personalizzato Enterprise: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di OvalEdge

Capterra: 4.0/5 (1 recensione)

6. Collibra Data Intelligence Cloud

via Collibra Garantite la qualità dei dati, la conformità e la collaborazione con il software di governance adattiva dei dati di Collibra per l'intero ciclo di vita dei dati.

Il catalogo centralizzato dei dati della piattaforma consente di visualizzare in modo olistico le risorse di dati dell'organizzazione. In questo modo si massimizza il valore che si può estrarre da essi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Collibra

Riconciliare i dati tra i sistemi per una reportistica e un'analisi accurate

Creare, rivedere e aggiornare le politiche sui dati per mantenere la conformità aziendale

Interagire con i flussi di lavoro comuni e con i sistemi diprocessi comuni per facilitare un approccio collaborativo alla governance

Identificare i record mancanti e le relazioni interrotte durante il trasferimento dei dati da un sistema all'altro

Arricchire i metadati con dettagli sull'origine, il formato, l'uso, la struttura e le relazioni con altri dati

Sollevare e risolvere i problemi grazie alla connessione con gli stakeholder giusti per aumentare la fiducia nei dati

Limiti di Collibra

L'implementazione in tutta l'organizzazione può essere impegnativa a causa della sua natura altamente personalizzabile

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento molto ripida

Richiede la correzione di bug

Prezzi di Collibra

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Collibra

G2: 4.2/5 (75 recensioni)

4.2/5 (75 recensioni) Gartner Peer Insights: 4.2/5 (100 recensioni)

7. Integrare

tramite Integrare Il software di governance dei dati di Integrate è un componente fondamentale della piattaforma ETL operativa di Integrate.io. Utilizza il controllo e la visibilità centralizzati per potenziare il team di governance dei dati e gli utenti aziendali.

Il software consente di implementare controlli di accesso, crittografia e verifiche di conformità per salvaguardare le informazioni sensibili e garantire la conformità alle normative.

Le migliori funzionalità/funzione di Integrate

Preparate e trasformate i vostri dati con una potente interfaccia "drag-and-drop"

Costruite e gestite percorsi puliti e sicuri per lo spostamento e l'elaborazione dei dati per automatizzare le operazioni aziendali

Migliorare il processo decisionale con una suite completa di strumenti e connettori ETL

Unificare i dati ogni 60 secondi per ottenere un'unica origine dati per la reportistica

Alimenta i tuoi prodotti di dati con l'automazione del codice API REST auto-ospitato

Limiti dell'integrazione

Difficoltà di lettura e di risoluzione dei log degli errori

Incompatibile con i file locali come Microsoft Excel o CSV nel vostro sistema

Le integrazioni possono essere difficili per le aziende che non dispongono di un team IT dedicato

Integrare i prezzi

Starter: $15.000 all'anno

$15.000 all'anno Professionale: $25.000 all'anno

$25.000 all'anno Azienda: Prezzi personalizzati

Integrare valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (200 recensioni)

4.3/5 (200 recensioni) Capterra: 4.6/5 (17 recensioni)

8. IBM Cloud Pak per i dati

via IBM Cloud Pak for Data di IBM è una piattaforma unificata e modulare per la gestione dei dati e dei metadati, il monitoraggio del percorso dei dati e l'applicazione delle politiche di governance dei dati in tutta l'organizzazione.

È possibile raccogliere, organizzare e analizzare i dati grazie alla solida architettura data fabric della piattaforma.

Le migliori funzionalità/funzione di IBM Cloud Pak for Data

Creazione di un data fabric per la connessione di dati siloed in un panorama cloud ibrido

Fornire decisioni dai dati e dalle app di IA ai consumatori utilizzando app aziendali e analisi

Automazioni per l'integrazione, il monitoraggio dei dati e la governance dell'IA

Salvaguardare l'utilizzo dei dati con l'applicazione dei criteri di privacy e di utilizzo su tutti i dati

Consentire agli utenti di tutti i livelli di competenza di accedere ai dati affidabili con interfacce personalizzate (codice, canvas, nessun codice)

IBM Cloud Pak per i limiti dei dati

Alcuni nuovi utenti notano una curva di apprendimento molto ripida

Processo di installazione complicato

Interfaccia utente obsoleta

Prezzi di IBM Cloud Pak for Data

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su IBM Cloud Pak for Data

G2: 4.0/5 (19 recensioni)

4.0/5 (19 recensioni) Gartner Peer Insights: 4.5/5 (200 recensioni)

9. Dataddo

via Dataddo Dataddo è una piattaforma di integrazione dei dati basata su cloud, specializzata nella connessione di varie origini dati e destinazioni senza bisogno di codifica.

È possibile scalare e automatizzare il trasferimento dei dati tra diversi servizi basati su cloud, app di dashboarding, data warehouse e data lake.

È inoltre possibile visualizzare, centralizzare, distribuire e attivare i dati senza soluzione di continuità. Questo rende Dataddo un prezioso strumento di governance dei dati per ottimizzare i flussi di lavoro dei dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dataddo

Costruite i vostri prodotti di dati sulla base dell'API unificata di Dataddo

Integrare Dataddo con l'architettura esistente e utilizzarlo con qualsiasi strumento basato su cloud utilizzato in futuro

Ottenere insight immediati con pipeline di dati automatizzate senza la necessità di un data warehousing

Testate i modelli di dati prima di distribuirli su larga scala

Invio sicuro di dati da qualsiasi applicazione aziendale a qualsiasi app di Google Sheet o dashboard, come Tableau, Power BI e Looker Studio di Google

Trasferimento di dati da qualsiasi applicazione aziendale, database o API a qualsiasi data warehouse (ETL/ELT/replica dei dati), app di dashboarding o app aziendale (reverse ETL)

Limiti di Dataddo

Frequenza di sincronizzazione incoerente

Navigazione poco intuitiva

Sfide nella creazione di un'interfaccia grafica universale per connessioni diverse

Prezzi di Dataddo

**Gratuito

Data to Dashboard: $99/mese

$99/mese Dati ovunque: $99/mese

$99/mese Integrazione dei dati senza testa: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Dataddo

G2: 4.8/5 (200 recensioni)

4.8/5 (200 recensioni) Capterra: 4.5/5 (20 recensioni)

10. Talend

via Talend Talend offre un intervallo di produttività e piattaforme per aiutarvi a gestire vari aspetti dell'infrastruttura dei dati, tra cui l'integrazione dei dati, la qualità dei dati, la gestione dei dati master o l'organizzazione sistematica dei dati chiave e altro ancora.

Grazie alle diverse funzionalità/funzioni della piattaforma, è possibile stabilire e applicare politiche di governance dei dati, gestire i metadati, garantire la qualità dei dati e rispettare i requisiti normativi.

Le migliori funzionalità/funzione di Talend

Trovare e consumare facilmente i dati con gestione collaborativa funzionalità/funzione

Migliorare l'affidabilità dei dati con controlli di qualità automatizzati e strumenti point-and-click basati su browser per la condivisione e l'acquisizione di conoscenze legacy da parte degli utenti aziendali

Riduzione dei tempi di monitoraggio del tempo con soluzioni efficienti per il catalogo dei dati e il data lineage

Gestire i dati end-to-end in tutta l'organizzazione con un'infrastruttura cloud flessibile

Eliminazione delle barriere tra azienda e IT con applicazioni self-service per la classificazione e la documentazione dei dati

Utilizzoautomazioni per incorporare la qualità, la gestione, la preparazione e la catalogazione dei dati nelle vostre pipeline di dati

Limiti di Talend

Alcune fonti di dati possono essere difficili da classificare come nuove connessioni

Il controllo dei sorgenti con Git e l'integrazione con Git sono impegnativi

Prezzi di Talend

Stitch : Prezzi personalizzati

: Prezzi personalizzati Piattaforma di gestione dei dati : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Piattaforma Big Data : Prezzo personalizzato

: Prezzo personalizzato Data Fabric: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni su Talend

G2: 4.4/5 (10 recensioni)

4.4/5 (10 recensioni) Capterra: 4.2/5 (23 recensioni)

Sfruttare tutto il potenziale dei dati con il giusto software di governance dei dati

Mettete ordine e chiarezza nella governance dei dati all'interno della vostra organizzazione con un software all'avanguardia, creato su misura per soddisfare le vostre esigenze specifiche. La combinazione di attività di ClickUp, dashboard personalizzati e funzionalità/funzione incentrate sul cliente ne fanno una soluzione software ideale per la governance dei dati.

Il software offre gli strumenti necessari per stabilire e mantenere un quadro di governance dei dati solido e conforme, assicurando che i dati siano gestiti in modo efficace e seguendo le best practice stabilite.

È possibile integrare ClickUp nel proprio flusso di lavoro . Garantisce la conformità, riduce i rischi e ottimizza la qualità dei dati senza sforzo.

È possibile utilizzare la sua personalizzazione modelli per adattarsi alle specifiche politiche di governance dei dati della vostra organizzazione. Così potrete gestire i vostri dati con precisione e attenzione. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso .