10 migliori libri di UX Design che ogni designer dovrebbe leggere nel 2024

Il design UX ha assunto un ruolo centrale nelle aziende tecnologiche e viene spesso utilizzato in modo intercambiabile con il buon business. Per esempio, Airbnb attributi un buon design UX per la sua trasformazione da una startup fallita a un'azienda da un miliardo di dollari.

Con le pagine delle carriere piene di offerte di lavoro per UX designer, è evidente che le aziende possono collegare i loro margini di profitto con il design dell'esperienza utente (UX).

In qualità di UX designer, dovete essere aggiornati sulle tendenze emergenti e sulle best practice per costruire il vostro fossato. Uno dei modi per diventare efficienti nella progettazione UX è leggere libri scritti da esperti del settore. Investire in libri di UX design vi dà fiducia creativa e vi mantiene impegnati e motivati verso i vostri obiettivi di carriera.

Ecco 10 libri di UX da leggere assolutamente che vi aiuteranno a sviluppare le vostre competenze. Che siate aspiranti designer o professionisti navigati, i principi discussi qui aiutano il vostro percorso di apprendimento.

I 10 libri di UX Design da leggere assolutamente per i designer

1. Lean UX: applicare i principi Lean per migliorare l'esperienza utente

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Josh Seiden e Jeff Gothelf

: Josh Seiden e Jeff Gothelf Anno di pubblicazione : 2013

: 2013 Tempo di lettura stimato : 3 ore

: 3 ore Livello consigliato : Principiante, intermedio e avanzato

: Principiante, intermedio e avanzato Numero di pagine : 148

: 148 Valutazioni 4,3/5 (Amazon) 4/5 (Goodreads)



Questo libro copre tre aree principali: un'introduzione alla Lean UX e ai suoi principi fondanti, il processo di progettazione Lean UX e l'integrazione della Lean UX nelle organizzazioni.

Impara i principi fondamentali per costruire un design incentrato sull'utente, come la collaborazione interfunzionale, l'apprendimento rispetto alla crescita e il permesso di fallire. Il libro approfondisce il processo di progettazione dell'esperienza utente basato sui principi agili e sul design thinking nelle seguenti sezioni.

Il libro raccoglie spunti di riflessione sulla progettazione UX attraverso la lente "lean", identificando ciò che è essenziale e ciò che può essere rimosso o sostituito.

Nel complesso, Lean UX è una risorsa pratica per progettisti UX, sviluppatori software, product manager, imprenditori e chiunque sia interessato a costruire prodotti tecnologici di successo.

"Il nostro obiettivo non è creare un prodotto, ma cambiare qualcosa nel mondo, creare un risultato. Spesso i team che lavorano con processi agili non tornano indietro per migliorare l'interfaccia utente del software"_ - Josh Seiden

Principali indicazioni

Allineare i principi del design UX al processo di progettazione attraverso iterazioni rapide e feedback continui rispetto a una lunga pianificazione iniziale

I team di progettazione devono concentrarsi sulla creazione di ipotesi sul comportamento degli utenti, sulla progettazione di esperimenti per testare queste ipotesi e sulla convalida delle loro ipotesi

Cosa dicono i lettori

"Di solito trovo che questi tipi di libri sulla progettazione UX non offrano abbastanza esempi, ma in questo caso gli autori hanno offerto esempi specifici tratti dalla loro esperienza lavorativa."

2. UX per principianti: Un corso accelerato in 100 brevi lezioni

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Joel Marsh

: Joel Marsh Anno di pubblicazione : 2016

: 2016 Tempo di lettura stimato : 4 ore e 15 minuti

: 4 ore e 15 minuti Livello consigliato : Principiante e intermedio

: Principiante e intermedio Numero di pagine : 255

: 255 Valutazioni 4,4/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



uX per principianti: A Crash Course in 100 Short Lessons" di Joel Marsh è una guida completa e accessibile che semplifica la progettazione UX per chi è alle prime armi.

Attraverso 100 lezioni concise sulle risorse UX, Marsh fornisce una panoramica pratica e coinvolgente dei principi universali UX per i principianti.

Il libro inizia stabilendo una comprensione fondamentale del design UX e di ciò che ogni designer deve sapere per realizzare prodotti e prodotti di successo incentrati sull'utente applicazioni creative .

Altri argomenti includono la psicologia degli utenti, la ricerca sugli utenti, le personas e l'importanza di entrare in empatia con gli utenti attraverso esempi di vita reale.

"Ogni cosa ha un'esperienza utente. Il vostro compito non è creare l'esperienza utente. Il vostro compito è renderla buona" - Joel Marsh

Punti chiave

La progettazione UX è iterativa. Prendete un qualsiasi esempio reale di progetto UX in continuo miglioramento sulla base del feedback degli utenti. Questo approccio iterativo si allinea alla natura dinamica e in evoluzione delle esperienze digitali, sottolineando la necessità di flessibilità e reattività nella progettazione UX

Cosa dicono i lettori

"Al giorno d'oggi è difficile trovare libri di UX design che vadano dritti al punto e non ci costringano a conoscere la storia della vita dell'autore o a sentire tutti i suoi antidoti personali. Questo libro di UX è fantastico per i principianti che vogliono imparare i segreti della progettazione delle interfacce"

3. Il team di uno per l'esperienza utente: una guida di sopravvivenza per la ricerca e il design

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Leah Buley

: Leah Buley Anno di pubblicazione : 2013

: 2013 Tempo di lettura stimato : 4 ore e 20 minuti

: 4 ore e 20 minuti Livello consigliato : Intermedio

: Intermedio Numero di pagine : 246

: 246 Valutazioni 4,6/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



In The User Experience Team of One, Buley affronta le sfide che i progettisti UX devono affrontare lavorando in modo indipendente all'interno di organizzazioni senza team UX dedicati.

L'autore consiglia ai designer UX solitari di adottare una mentalità strategica e di diventare contemporaneamente intraprendenti, proattivi e resistenti.

Questo libro è una risorsa eccellente nella carriera UX per coloro che cercano consigli pratici per ottenere un impatto nonostante le risorse limitate o il supporto di un team.

in un'era sempre più digitale, progettare prodotti pensando alle persone reali ci aiuta a garantire che la tecnologia si integri nelle nostre vite in modo umano. È una voce della ragione, che sostiene che i prodotti e la tecnologia possono sostenere e persino arricchire la nostra umanità fondamentale"_ - Leah Buley

Principali indicazioni

Allineare gli sforzi di progettazione UX con gli obiettivi di business per rendere convincente il valore dell'esperienza dell'utente nella progettazione delle interfacce utente e mettere in moto il vostro progettoprocesso di progettazione #### Cosa dicono i lettori

"Come persona che sta cercando di iniziare la propria carriera nella ricerca e/o nel design UX, adoro le sezioni "Se fai solo una cosa" alla fine di ogni capitolo!"

4. Refactoring UI di Adam Wathan e Steve Schoger

via Goodreads

Informazioni sul libro

Autore/i : Adam Wathan e Steve Schoger

: Adam Wathan e Steve Schoger Anno di pubblicazione : 2018

: 2018 Tempo di lettura stimato : 4 ore e 11 minuti

: 4 ore e 11 minuti Livello consigliato : Intermedio

: Intermedio Numero di pagine : 252

: 252 Valutazioni 4,7/5 (Goodreads)



Refactoring UI fornisce consigli pratici per migliorare il design dell'interfaccia utente anche con un background tecnico limitato. Il libro tratta vari aspetti del design dell'interfaccia utente, tra cui schemi di colori, tipografia, spaziatura e layout.

Che siate product manager o designer UX, questo libro tratta i principi di scrittura UX e i comportamenti umani che influenzano le decisioni degli acquirenti. Gli autori guidano i lettori attraverso esempi di prima e dopo, illustrando come piccole modifiche intenzionali migliorino significativamente l'attrattiva visiva e l'usabilità di un'interfaccia utente.

Il libro affronta i principi di base della progettazione UX, come il test degli utenti, la gestione del prodotto, gli aspetti visivi di base e il metodo di progettazione orientato agli obiettivi.

Principali elementi da prendere in considerazione

Concentratevi su esperienze utente e design eccezionali. L'allineamento coerente, la precisione e l'attenzione ai piccoli elementi elevano il design e contribuiscono a un aspetto più curato e professionale

Cosa dicono i lettori

"Un'eccellente guida su come prendere semplici decisioni di design che potrebbero migliorare notevolmente i vostri progetti. Nessuna sottigliezza; 100% segnale, 0% rumore"

5. Intervistare gli utenti: Come scoprire intuizioni convincenti

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Steve Portigal

: Steve Portigal Anno di pubblicazione : 2013

: 2013 Tempo di lettura stimato : 2 ore e 55 minuti

: 2 ore e 55 minuti Livello consigliato : Intermedio

: Intermedio Numero di pagine : 176

: 176 Valutazioni 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Considerate questo libro come una guida completa per i progetti di design. Vi guida a intervistare gli utenti per ampliare la prospettiva del progettista.

Il libro copre l'intero processo di intervista, dalla pianificazione e preparazione alla conduzione delle interviste e all'analisi dei dati. I progettisti dell'esperienza utente devono conoscere la psicologia umana delle interviste, l'importanza dell'empatia e dell'ascolto attivo e creare un ambiente confortevole per i partecipanti.

Infine, l'autore spiega che la maggior parte degli UX designer deve coltivare la capacità di convertire i dati grezzi delle interviste in narrazioni avvincenti che risuonino con le parti interessate, facilitando una migliore comprensione e un migliore processo decisionale.

le storie sono il luogo in cui si trovano le intuizioni più ricche e il vostro obiettivo è arrivare a questo punto in ogni intervista"_ Steve Portigal

Punti chiave

I nuovi designer UX devono padroneggiare i principi universali dell'empatia, dell'ascolto attivo durante la ricerca sugli utenti e dello storytelling per comunicare le intuizioni degli utenti

Cosa dicono i lettori

"È super pratico, stimolante e lo trasmetterò a tutti coloro con cui parlerò nel mio viaggio. Volevo solo comunicarlo perché ho letto molti libri di "ricerca" UX e questo è in cima alla mia lista"

6. Non fatemi pensare (rivisitazione)

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Steve Krug

: Steve Krug Anno di pubblicazione : 2015

: 2015 Tempo di lettura stimato : 3 ore e 19 minuti

: 3 ore e 19 minuti Livello consigliato : Intermedio e avanzato

: Intermedio e avanzato Numero di pagine : 216

: 216 Valutazioni 4,4/5 (Amazon) 4,2/5 (Goodreads)



Questo libro di UX design è una guida sempreverde all'usabilità del web. In questa edizione riveduta, Krug aggiorna e amplia il suo classico lavoro e offre preziose intuizioni e una migliore comprensione della progettazione di siti web user-friendly che privilegiano la semplicità e la chiarezza.

L'autore ritiene che i siti web ben progettati debbano essere intuitivi, richiedendo agli utenti uno sforzo cognitivo minimo. Krug sottolinea l'importanza di eliminare le complessità non necessarie in un'interfaccia digitale per garantire che gli utenti trovino rapidamente ciò che desiderano.

Altri argomenti includono la progettazione della navigazione, il layout delle pagine e l'importanza di indicazioni visive chiare. L'autore introduce il concetto di "happy talk" (istruzioni e informazioni inutili che gli utenti di solito ignorano) e consiglia di semplificare i contenuti per ottimizzare il coinvolgimento degli utenti.

Un aspetto critico dei principi UX è valutare se il pubblico capisce lo scopo della pagina web entro cinque secondi dalla sua visualizzazione.

non importa quante volte devo fare clic, purché ogni clic sia una scelta inequivocabile e senza pensieri"_ Steve Krug

Principali risultati

Create un design semplice e ordinato per ridurre al minimo il prestito cognitivo degli utenti. Privilegiare l'intuitività per garantire che gli utenti imparino a navigare nel sito senza inutili complessità

Cosa dicono i lettori

"È davvero un libro che può resistere alla prova del tempo, anche se in tutte e tre le iterazioni mantiene il tono e il messaggio: il buon web design inizia con l'istinto dell'utente"

7. Il design delle cose di tutti i giorni: Edizione riveduta e ampliata

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Don Norman

: Don Norman Anno di pubblicazione : 2013

: 2013 Tempo di lettura stimato : 5 ore e 30 minuti

: 5 ore e 30 minuti Livello consigliato : Avanzato

: Avanzato Numero di pagine : 368

: 368 Valutazioni 4,6/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Come designer UX, sapete che alcuni principi di usabilità sono in continua evoluzione. L'autore approfondisce la psicologia cognitiva dell'esperienza dell'utente, le sfide contemporanee del design e il modo in cui i progetti UX di successo forniscono indicazioni chiare sulla loro funzionalità.

Ciò che distingue i designer esperti dai principianti è la loro capacità di distinguere tra "errore dell'utente" ed "errore di progettazione" La chiave per progettare prodotti intuitivi e facili da usare è minimizzare gli errori dell'utente e ridurre le possibilità di una cattiva progettazione dell'interazione.

il design è in realtà un atto di comunicazione, il che significa avere una profonda comprensione della persona con cui il designer sta comunicando"_ Don Norman

Punti chiave

Quando gli utenti commettono errori, spesso sono il risultato di una progettazione inadeguata piuttosto che dell'incompetenza dell'utente. I progettisti hanno la responsabilità di creare prodotti che si allineino ai modelli mentali e alle aspettative degli utenti, riducendo la probabilità di errori

Cosa dicono i lettori

"Guardatevi intorno. Tragicamente, il dispositivo su cui state leggendo questa recensione porta probabilmente le deformazioni di una generazione di designer che non ha mai letto questo libro o la sua edizione originale. Se fossi re per un giorno, tutti i designer sarebbero costretti a posare le loro matite e stilo fino a quando non avessero letto il MAGNUM OPUS di Norman da cima a fondo. Da quel momento potrebbero riprendere il loro lavoro e ci sarebbe da gioire"

8. Agganciato: Come costruire prodotti che formano l'abitudine

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Nir Eyal

: Nir Eyal Anno di pubblicazione : 2014

: 2014 Tempo di lettura stimato : 2 ore e 30 minuti

: 2 ore e 30 minuti Livello consigliato : Intermedio e avanzato

: Intermedio e avanzato Numero di pagine : 256

: 256 Valutazioni 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Via Amazon Hooked di Nir Eyal è una bibbia dell'UX che esplora la psicologia alla base della creazione di prodotti che formano abitudini. Eyal introduce il "Modello Hook", un processo in quattro fasi progettato per costruire prodotti con cui gli utenti si impegnano ripetutamente. Il modello è composto da Innesco, Azione, Ricompensa variabile e Investimento per comprendere e soddisfare le esigenze degli utenti.

L'autore supporta il suo modello con esempi pratici e casi di studio, illustrando come aziende come Facebook e Instagram sfruttino questo modello per creare prodotti a cui gli utenti non possono resistere. Il libro è una guida pratica per i product marketer, gli UX, i product designer e gli imprenditori che vogliono sviluppare prodotti che formino abitudini durature.

tutti gli esseri umani sono motivati a cercare il piacere e a evitare il dolore, a cercare la speranza e a evitare la paura, e infine a cercare l'accettazione sociale e a evitare il rifiuto"_ Nir Eyal

Principali indicazioni

Invece di fornire sempre la stessa ricompensa, introducete la variabilità per mantenere gli utenti impegnati e curiosi. Questa variabilità attiva i centri del piacere del cervello e rafforza il ciclo dell'abitudine, rendendo gli utenti più propensi a tornare sul prodotto

Cosa dicono i lettori

"Uno dei migliori libri che abbia letto da un po' di tempo a questa parte su come le aziende tecnologiche costruiscono i loro prodotti che creano dipendenza. Il modello di Nir vi permetterà di costruire un prodotto in grado di attrarre gli utenti e di sapere cosa fare per trattenerli."

9. La chirurgia dei razzi è facile

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Steve Krug

: Steve Krug Anno di pubblicazione : 2009

: 2009 Tempo di lettura stimato : 2 ore e 40 minuti

: 2 ore e 40 minuti Livello consigliato : Da principiante a intermedio

: Da principiante a intermedio Numero di pagine : 161

: 161 Valutazioni 4,5/5 (Amazon) 4,1/5 (Goodreads)



Rocket Surgery Made Easy è una guida di facile consultazione che consente a designer e sviluppatori di incorporare senza problemi i test di usabilità per le interfacce web e mobili nel loro flusso di lavoro.

L'autore approfondisce gli elementi essenziali dei test di usabilità, la pianificazione e la conduzione dei test e il superamento delle insidie più comuni.

sì, ci sono cose che si possono imparare solo osservando il pubblico di riferimento mentre usa il sito. Ma ci sono molte cose che si possono imparare osservando quasi tutti gli utenti. Quando iniziate a fare test di usabilità, il vostro sito conterrà probabilmente molti problemi seri che "quasi tutti" incontreranno, quindi all'inizio potete assumere in modo molto più lasco."_ - Steve Krug

Punti chiave

Stabilite un quadro chiaro per pianificare ed eseguire i test di usabilità senza dover ricorrere a configurazioni elaborate. Questo è un ottimo modo per incoraggiare tutti i designer UX del team a condurre regolarmente test su piccola scala con utenti reali per scoprire preziose intuizioni

Cosa dicono i lettori

"Proprio come "Don't Make Me Think", questo è un libro conciso, facile da leggere e prezioso che chiunque si occupi di gestione del prodotto e di sviluppo software dovrebbe leggere. Non sono riuscito a metterlo giù finché non l'ho finito prima di atterrare su un volo di 6 ore"

10. Il paradosso della scelta: Perché di più è meno

via Amazon

Informazioni sul libro

Autore/i : Barry Schwartz e Ken Kliban

: Barry Schwartz e Ken Kliban Anno di pubblicazione : 2010

: 2010 Tempo di lettura stimato : 3 ore e 41 minuti

: 3 ore e 41 minuti Livello consigliato : Principiante, intermedio e avanzato

: Principiante, intermedio e avanzato Numero di pagine : 265

: 265 Valutazioni 4,3/5 (Amazon) 3,8/5 (Goodreads)



Questo libro di UX esplora l'impatto psicologico di molte scelte sul processo decisionale e sul benessere umano. Schwartz sostiene che, mentre la possibilità di scegliere è generalmente considerata un aspetto positivo della vita moderna, un eccesso di opzioni porta alla paralisi decisionale, all'ansia e all'insoddisfazione.

Il paradosso della scelta porta a stanchezza decisionale, rimpianto e ricerca costante di opzioni perfette. Molto probabilmente i vostri utenti hanno bisogno di aiuto per prendere decisioni e affrontare varie scelte.

Limitare le scelte e abbracciare una mentalità più "sufficientemente buona" può alleviare gli effetti negativi di un eccesso di opzioni.

Il paradosso della scelta mette in discussione l'idea che un maggior numero di scelte porti a una maggiore felicità e offre spunti su come orientarsi nella complessità del processo decisionale in un mondo di abbondanza.

imparare a scegliere è difficile. Imparare a scegliere bene è ancora più difficile. E imparare a scegliere bene in un mondo di possibilità illimitate è ancora più difficile, forse troppo."_ Barry Schwartz

Punti chiave

Quando si progettano prodotti, semplificare le scelte e ridurre il numero di opzioni. Accettare che non esiste un'unica scelta migliore e che i buoni risultati sono il risultato di decisioni ragionevoli

Cosa dicono i lettori:

"Una lettura obbligata per chiunque sia interessato al "decision making". Un libro fantastico sul perché più è meno (o meno è più)"

ClickUp: Il miglior strumento di progettazione per i designer UX

La lettura dei migliori libri di UX design vi aiuterà ad apprendere i fondamenti del percorso di progettazione UX, ad allineare la progettazione UX con il comportamento e le aspettative degli utenti e ad acquisire la fiducia creativa necessaria per sperimentare nuove teorie.

Allo stesso tempo, il libro giusto Strumenti di progettazione UX vi aiuteranno a padroneggiare il mestiere di creare un'esperienza utente fluida e senza interruzioni nello sviluppo del prodotto. Dalla ricerca e dal test degli utenti al wireframing, ai test e oltre, questi strumenti assicurano che abbiate tutti gli elementi per arrivare al traguardo.

ClickUp è uno strumento di progettazione UX facile da usare per i principianti, in grado di semplificare il lavoro e produrre risultati migliori.

Le caratteristiche principali che rendono ClickUp il migliore software di progettazione del flusso di lavoro sono:

Lavagne

Utilizzate le lavagne ClickUp per la gestione dei progetti e la collaborazione tra i team di progettazione e sviluppo Lavagne consentono ai progettisti di fare brainstorming, pianificare e creare wireframe, diagrammi di flusso, prototipi e retrospettive. Incorporano commenti, note adesive e file multimediali per facilitare la condivisione delle idee.

Cosa lo rende il il miglior software per lavagne bianche è la facilità d'uso e di collaborazione. Grazie a un'interfaccia utente semplice, i progettisti aggiungono rapidamente immagini e link di riferimento e fanno passare i progetti dalla fase di ideazione a quella di azione.

Potete vedere chi sta apportando modifiche in tempo reale e mappare i progetti simultaneamente come se foste nella stessa stanza.

Modelli precostituiti per la visualizzazione dei flussi di lavoro e la creazione di brief di progettazione

Il modello UX giusto è fondamentale per il successo di un lancio, di un miglioramento o di una riprogettazione di un prodotto, in quanto garantisce che il prodotto abbia un aspetto eccellente e funzioni senza problemi.

ClickUp dispone di modelli di progettazione UX predefiniti per la visualizzazione dei flussi di lavoro durante lo sviluppo, la creazione di roadmap per aiutare i progettisti a pianificare le tempistiche e i brief di progettazione per allineare tutti i reparti.

Collaborare facilmente tra team di progettazione e software per costruire o ideare in modelli Modello di piano di progetto UX di ClickUp consente di delineare il percorso dell'utente, creare e dare priorità ai compiti del team e dei singoli utenti e coordinare le risorse per garantire un'implementazione senza intoppi.

I vostri progettisti UX possono evidenziare le definizioni dell'ambito, sviluppare le personas degli utenti, creare wireframe e prototipi e sottoporli a test e convalida.

Questo modello può essere utilizzato per progettazioni iterative e incrementali e si integra con strumenti di terze parti come strumenti per il design thinking e strumenti di web design per ottenere i migliori risultati.

Il Modello di revisione del design ClickUp è ciò che vi serve per sviluppare esperienze utente moderne e senza soluzione di continuità per i vostri clienti Modello di roadmap UX di ClickUp aiuta a visualizzare i progressi del prodotto, ad allineare i team intorno alle milestone e a dare priorità alle idee in base alle esigenze aziendali e al comportamento degli utenti.

Questo modello si integra con il vostro bacheca delle idee e strumenti di mappatura dei processi che lo rendono ideale per la creazione di esperienze utente straordinarie.

I progettisti UX utilizzano il modello di roadmap per tracciare l'esperienza dell'utente e visualizzare le tempistiche di consegna durante il processo di sviluppo delle funzionalità.

Progettare meglio e collaborare con la piattaforma di produttività all-in-one di ClickUp

La piattaforma di produttività di ClickUp per team di progettazione aiuta a collaborare, organizzare e realizzare progetti UX eccellenti.

I designer UX e i team creativi utilizzano ClickUp per gestire i progetti di design, la pianificazione delle risorse, la collaborazione creativa, i test e la convalida, il feedback e le approvazioni.

Prima di creare wireframe e prototipi funzionali, usate Whiteboard per fare brainstorming e sviluppare roadmap di prodotto.

I modelli di progettazione UX consentono di dettagliare il piano di progetto, assegnare i compiti al team e creare un ambiente collaborativo in modo che tutti lavorino in sincronia.

Centralizzate tutte le esigenze del team di progettazione, suddividete le attività complesse in obiettivi gestibili e migliorate il percorso dell'utente con ClickUp.

Se volete ottimizzare tutti gli aspetti del vostro processo UX e UI, iscrivetevi a ClickUp gratuitamente.