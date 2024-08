15 KPI e metriche di gestione del prodotto da monitorare nel 2024

{\an8}Cercando un po' Gestione del prodotto kPI e metriche?

I KPI e le metriche per la gestione dei prodotti aiutano i product manager a monitorare le loro performance per garantire che l'azienda stia migliorando e lavorando per raggiungere un obiettivo strategia di prodotto ad esito positivo .

ma quali sono i KPI_ e le metriche di gestione del prodotto e come possono aiutarvi?

e soprattutto, quali metriche dovreste tenere sotto controllo?

In questo articolo parleremo di tutto quello che c'è da sapere sui KPI per la gestione dei prodotti e daremo un'occhiata alle quindici migliori metriche per la gestione dei prodotti che dovete monitorare oggi. Inoltre, parleremo del modo migliore per monitorare le metriche di gestione del prodotto nel 2023.

Andiamo avanti!

Qual è la differenza tra KPI e metriche di prodotto?

KPI è l'acronimo di key performance indicator.

I KPI determinano se la vostra azienda sta raggiungendo i suoi traguardi e obiettivi aziendali principali.

E le metriche?

Anche le metriche possono servire come indicatore di performance per determinare se la vostra azienda sta raggiungendo gli obiettivi.

non riuscite a distinguerli?

Ecco la differenza tra le due cose:

A differenza dei KPI, le metriche si occupano di una un ambito più ampio degli obiettivi aziendali e non solo degli oggetti chiave.

Ecco cosa intendiamo:

Se una metrica traguarda un obiettivo chiave oggetto aziendale , è un KPI

un obiettivo chiave oggetto aziendale è un KPI Se una metrica copre qualsiasi tipo di obiettivo aziendale che non è un obiettivo principale, allora si chiama semplicemente metrica

Ecco un esempio di KPI:

Aumentare le prove con i nuovi clienti del 23% nel 2021, il che rappresenta una crescita da 18 prove a settimana a 21 prove a settimana

Ecco un esempio di metriche:

Traffico organico in entrata sul sito web

La differenza tra i due esempi è che il primo è specifico e ha un risultato desiderato. Il secondo esempio contribuisce anch'esso alla vostra strategia generale, ma non è così chiaramente definito o legato a un risultato particolare.

Ricordate ogni KPI è una metrica* , ma non tutte le metriche sono KPI

Tuttavia, non abbiamo ancora terminato..

Esistono due tipi di metriche:

Una metrica azionabile è specifica e prevede azioni ripetibili che portano a dei risultati

è specifica e prevede azioni ripetibili che portano a dei risultati le metriche di vanità fanno apparire il vostro prodotto come buono, ma non offrono alcuna comprensione di come ci siete arrivati e di cosa dovreste fare in seguito (il numero di like di Instagram)

Per uno sguardo più dettagliato, date un'occhiata a_ KPI e metriche: cosa sono e come monitorarle.

15 KPI e metriche chiave per la gestione del prodotto da monitorare

Per aiutarvi a raggiungere tutti i vostri obiettivi come product manager abbiamo compilato un elenco di gestione dei prodotti metriche da monitorare:

KPI del cliente

I KPI dei clienti riguardano i vostri clienti.

Queste metriche di prodotto tengono traccia della soddisfazione dei vostri clienti e del valore che apportano alla vostra azienda.

1. Soddisfazione del cliente

Se volete scoprire se i vostri clienti sono soddisfatti, la soddisfazione dei clienti è la metrica giusta per voi. Potete scoprirlo inviando sondaggi che mirano a specifiche aree che ritenete debbano essere migliorate.

Le risposte vi permettono di sapere quali clienti sono insoddisfatti e necessitano di maggiore attenzione da parte dei vostri gestori del team.

Ecco un modo semplice per calcolarla:

Soddisfazione dei clienti = il numero di risposte positive ÷ il numero di risposte totali x 100

Se si utilizza il metodo Punteggio di soddisfazione del cliente (CSAT) i clienti classificano un prodotto o un servizio specifico su una scala da 1 a 5, dove 5 significa "molto soddisfatto" e 1 "molto insoddisfatto" Se il prodotto soddisfa le aspettative del cliente, otterrete un punteggio più alto.

Il punteggio composito di soddisfazione dei clienti viene calcolato sommando il punteggio e dividendolo per il numero di intervistati.

Tuttavia, se si vuole visualizzare il CSAT come percentuale di clienti "soddisfatti", si deve dividere il numero totale di 4 e 5 (gli intervistati "soddisfatti" e "molto soddisfatti") per il numero totale di intervistati.

A differenza del Net Promoter Score, il Customer Satisfaction Score valuta la soddisfazione per una particolare funzionalità/funzione piuttosto che per l'azienda nel suo complesso.

2. Valutazione della ritenzione Tasso di ritenzione dei clienti è una metrica chiave da monitorare per qualsiasi manager dell'esito positivo.

perché?

Il tasso di ritenzione misura il numero di clienti che sono rimasti con il vostro prodotto in un periodo specifico. Ad esempio, è possibile basare i calcoli su un numero di estensioni annuali dell'abbonamento o di acquisti del prodotto.

Mentre il tasso di retention si concentra sui clienti fedeli, il churn rate analizza quelli che potrebbero essere passati a un prodotto della concorrenza.

Ecco come calcolare entrambi:

Tasso di fidelizzazione = Clienti alla fine del periodo specifico - nuovi clienti ÷ clienti all'inizio del periodo specifico x 100

Tasso di abbandono: Clienti abbandonati tasso = clienti persi ÷ clienti totali

3. Tasso di conversazione

Il tasso di conversione è una metrica commerciale e di marketing, giusto?

Non necessariamente.

Avete presente quelle app che vi offrono una versione di prova gratuita per alcuni giorni?

Una volta terminata la versione di prova, potreste decidere di abbandonare l'app o di iniziare a pagarla perché in realtà vi ha cambiato incredibilmente la vita.

Ecco cosa potrebbe misurare il vostro tasso di conversione.

Può tracciare il tempo necessario agli utenti della versione di prova gratuita o ai campioni per convertirsi in clienti paganti.

Questo vi aiuterà a prevedere quanti clienti paganti otterrete da un numero specifico di utenti in versione di prova gratuita.

Ecco come calcolarlo:

Tasso di conversazione = il numero di clienti paganti ÷ il numero di utenti in versione di prova

4. Valore di vita del cliente

Questo KPI calcola l'entità dei ricavi che l'azienda può aspettarsi dai clienti nel lungo periodo.

A volte può includere il fatturato medio di un utente prima che decida di cancellare la sottoscrizione.

Per determinare il valore della vita del cliente, è necessario stabilire per quanto tempo un cliente utilizza il vostro prodotto e il ricavo medio che l'utente apporta.

Ecco come calcolarlo:

Cliente valore di vita = ricavo medio per utente x durata media del cliente

5. Costo di acquisizione del cliente

Questa è una delle metriche SaaS più importanti che un product manager deve esaminare.

perché?

Si tratta di un'analisi di tutti i costi sostenuti dall'azienda SaaS nel tentativo di assicurarsi un nuovo cliente in un periodo di tempo specifico.

di che tipo di costi stiamo parlando?

Può includere:

Stipendi

Marketing campagne

Spese per il team commerciale

Costi di pubblicità

ci vuole un po' per avere un po', giusto?

Ecco come calcolarli:

Costo di acquisizione clienti = spese commerciali e di marketing per un periodo di tempo ÷ numero totale di clienti acquisiti in un periodo di tempo

È possibile utilizzare questa metrica di marketing per determinare quanto si dovrebbe spendere per l'acquisizione dei clienti. Potete anche utilizzare i costi di acquisizione dei clienti per decidere se è giunto il momento di cambiare i canali di acquisizione dei clienti o di riconsiderare la vostra strategia di marketing strategia di marketing del prodotto e il modello di prezzo.

KPI del coinvolgimento dell'utente

Le metriche di coinvolgimento degli utenti misurano se questi trovano valore nella vostra produttività.

Il coinvolgimento può essere misurato in base agli accessi, ai download e al tempo di permanenza degli utenti sul vostro sito web.

6. Conteggio degli utenti attivi giornalieri e mensili

Il numero di utenti attivi giornalieri e mensili è una metrica fondamentale per l'utilizzo del prodotto.

perché?

Mostra se il vostro prodotto è sufficientemente coinvolgente.

Quando si definiscono gli utenti attivi, è necessario scegliere una durata e una interazione. Se un utente esegue l'interazione entro un determinato periodo di tempo, è attivo. Se non lo fa, si può considerare un utente inattivo.

Il conteggio degli utenti attivi giornalieri e mensili tiene traccia degli utenti unici che visitano il vostro prodotto digitale su base giornaliera o mensile. 📱

Diamo un'occhiata a entrambi:

Utente attivo giornaliero: il numero di utenti attivi al giorno

giornaliero: il numero di utenti attivi al giorno Utente attivo mensile: il numero di utenti attivi al mese

Confrontate i vostri utenti attivi (giornalieri/mensili) con gli utenti totali che avete per visualizzare con precisione il grado di coinvolgimento del vostro prodotto!

Ecco come calcolarlo:

Utente attivo giornaliero / utente attivo mensile = numero di utenti attivi giornalieri/mensili ÷ numero totale di utenti attivi giornalieri/ mensili

7. Durata della sessione

Questo KPI monitora il tempo che gli utenti trascorrono su produttività digitali come giochi, app e siti di shopping online.

ad esempio, la durata della sessione per guardare questo piccoletto è infinita

Questa metrica è essenziale perché mostra il valore del contenuto del vostro prodotto. In definitiva, influisce sul tasso di fidelizzazione e sulla fedeltà dei clienti.

Ad esempio, se avete un sito web, la durata della sessione non può essere migliorata con l'inserimento di parole chiave o di titoli clickbait.

Può essere migliorata solo inserendo più video, collegati e migliorando l'aspetto generale del sito.

dopo tutto, il tempo è denaro, giusto?

Ecco come calcolarlo:

Durata della sessione = (prendere la media della risposta): il tempo totale che gli utenti trascorrono sul vostro prodotto ÷ il numero di utenti

Nota:_ Per calcolare questo numero potete anche utilizzare Google Analytics

8. Numero di azioni dell'utente per sessione

Questo KPI monitora ciò che gli utenti fanno quando si trovano sul vostro sito web e sulla vostra app. Include tutte le azioni che compiono e le funzionalità/funzione che utilizzano.

Si tratta di un KPI potente che può guidarvi nella vostra strategia di adozione delle funzionalità.

ricordate quando abbiamo parlato della soddisfazione dei clienti?

Se aggiungete ai preferiti anche domande sulle funzionalità/funzione, potrete capire quali sono le funzionalità che gli utenti vorrebbero avere sul vostro sito roadmap della produttività in modo da poter dire loro..

KPI di qualità del prodotto

Le metriche sulla qualità del prodotto creano le basi per stabilire gli obiettivi del team di sviluppo del prodotto. I Product Manager devono prestare attenzione a queste metriche di gestione e ai KPI per garantire l'esito positivo del prodotto.

Il monitoraggio dei KPI di qualità del prodotto risulterà in un miglioramento continuo, in una riduzione dei test e dei difetti e in una diminuzione dei problemi dei clienti.

9. KPI di test e velocità

I test sono il cuore dei rilasci di produttività. I product manager possono monitorare una serie di KPI, come il numero di test completati con successo e la percentuale di test automatizzati.

Lavorando con il team di QA e test il team di prodotto può convalidare le funzionalità/funzione dell'incremento di prodotto e creare obiettivi di miglioramento continuo.

Una metrica è il KPI Velocity, che monitora il numero totale di test eseguiti.

Ecco come si calcola il Velocity KPI:

Velocity KPI = test automatizzati + test manuali

10. Efficacia dei difetti e del rilevamento

Come product manager, potete concentrarvi sui test e sui difetti in un numero di modi diversi. Ad esempio, si può monitorare il numero di test falliti, che è il KPI del tasso di difetti. All'interno dell'ampia categoria dei difetti, è possibile monitorare anche i difetti attivi, i difetti rifiutati o i difetti gravi.

È anche importante tenere traccia del livello di identificazione e scoperta dei difetti da parte del team. Il Efficacia del rilevamento dei difetti (DDE) è una metrica che misura la percentuale di difetti individuati dal team rispetto ai difetti complessivi del prodotto.

Se il DDE aumenta nel tempo, è una buona notizia perché indica che il team sta catturando più bug e difetti prima di rilasciare il prodotto.

Ecco come calcolare l'efficacia del rilevamento dei difetti:

DDE = il numero di difetti identificati dal team ÷ la somma di tutti i difetti (identificati dal team e dagli utenti finali) X 100

11. Escalation dei ticket di assistenza

Questa serie critica di metriche di gestione del prodotto vi aiuterà a tenere il polso della qualità del prodotto dopo il rilascio. I ticket vengono generalmente inoltrati in situazioni in cui la prima linea di supporto non è stata in grado di risolvere un problema.

Le chat e le chiamate dei clienti, i post su Twitter e i commenti sul blog possono essere conteggiati in questo numero, ma sono molto più difficili da monitorare.

Quando il tasso di escalation è elevato, il product manager deve verificare se c'è un problema in corso con la funzionalità o il prodotto attuale.

È possibile tenere traccia del tasso di escalation del supporto con questa formula:

Tasso di escalation dell'assistenza = numero di ticket escalation dal primo livello ÷ numero totale di ticket di supporto

KPI di performance aziendale

Le metriche di performance aziendale misurano la redditività dell'azienda.

In parole povere, si tratta soprattutto di denaro.

12. Ricavi ricorrenti mensili

Il fatturato ricorrente mensile è una metrica comunemente utilizzata dalle aziende SaaS per monitorare la redditività dell'azienda. 💸

Calcola il denaro che il vostro prodotto porta su base mensile, quindi è il reddito che la vostra azienda SaaS può aspettarsi ogni mese.

Ecco come calcolarlo:

Ricavi ricorrenti mensili = ricavi medi per utente su base mensile x il numero totale di utenti in un dato mese

13. Percentuale delle entrate derivanti da nuovi prodotti

Si tratta di un KPI sullo sviluppo del prodotto che monitora le entrate totali derivanti dalla vendita di nuovi prodotti.

In questo modo è possibile vedere in che misura i nuovi prodotti contribuiscono alla performance complessiva dell'azienda.

Se il vostro nuovo prodotto non contribuisce molto, potreste provare a a lanciare un prodotto aggiornamento 🚀 o condurre ulteriori ricerche di mercato.

Ecco come calcolarlo:

Percentuale di reddito dai nuovi prodotti = reddito totale ÷ reddito dai nuovi prodotti

14. Ricavo medio per utente

Il ricavo medio per utente è un KPI comunemente utilizzato dalle aziende SaaS. Monitora l'importo che un'azienda può aspettarsi di ricevere da un singolo utente.

Questo KPI indica se si sta puntando al pubblico "giusto" e se il prezzo del prodotto è corretto.

Ecco come calcolarlo:

Reddito medio per utente = totale reddito generato durante il periodo ÷ numero di utenti nello stesso periodo

15. Punteggio netto di promozione Punteggio netto di promozione è un KPI che misura il numero di clienti esistenti che probabilmente promuoveranno il vostro prodotto a qualcun altro. 👍

Monitora anche il numero di clienti che non sono interessati al vostro prodotto 🙅 (detrattori).

Un modo semplice da fare è chiedere ai clienti di classificare il vostro prodotto da 0 a 10 punti.

Potete considerarli promotori se classificano il vostro prodotto da 7 a 10 e detrattori se lo classificano da 0 a 6.

Da fare in questo modo, la vostra team di produttività può trovare il motivo della mancanza di fedeltà dei vostri detrattori e migliorare l'esperienza complessiva del prodotto per tutti i vostri clienti.

Ecco come calcolarlo:

Punteggio promotore netto = % di promotori - % di detrattori

Come monitorare i KPI della gestione dei prodotti

Bene, ora sapete quali KPI di gestione del prodotto monitorare.

Per migliorare le vostre prestazioni e avere un esito positivo, avete bisogno di uno strumento che vi aiuti a monitorare e misurare questi KPI . Strumenti KPI per la gestione del prodotto come ClickUp hanno funzionalità/funzione come la reportistica integrata, dashboard intuitive e molto altro ancora!

Ecco un approfondimento sul perché ClickUp ha le funzionalità/funzione perfette per i vostri KPI di gestione dei prodotti:

1. Obiettivi

Non è possibile migliorare le prestazioni e raggiungere la visione del prodotto senza impostare Obiettivi e Traguardi, giusto?

beh, si potrebbe

Ma dubitiamo che si apriranno le porte delle opportunità. Obiettivi di ClickUp possono essere suddivisi in traguardi più piccoli.

I Traguardi sono i vostri oggetti e, una volta completati, avrete raggiunto il vostro Obiettivo. Lo stato di avanzamento del Traguardo viene aggiornato automaticamente anche in ClickUp.

da fare per gestire i KPI della produttività?

È possibile personalizzare le metriche da utilizzare per monitorare gli oggetti, ad esempio:

Numeri: cifre numeriche come il tasso di abbandono o la frequenza di rimbalzo

cifre numeriche come il tasso di abbandono o la frequenza di rimbalzo Vero o falso: per verificare se qualcosa è stato terminato o meno, ad esempio,gestione dell'inventario* Valuta: per le metriche di prodotto come i ricavi ricorrenti mensili o il margine lordo

Valuta: per le metriche di prodotto come i ricavi ricorrenti mensili o il margine lordo Tasks: per tracciare le prestazioni in base alle attività completate sul prodotto

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/9y7VZTGt7Fy8iYThN7xJrzSfPneOvQGUeH4LWqRslUpsb9Z2trHDjfh3xEi-7BbCn2sZbjjp2gwI7oHv\_Daa-NFnBQDnv5Uz2lO2jL9L7rhGZj-B7TF1KcNXlHWbVyGEzJrgugpw obiettivi in clickUp /$$$img/

2. Dashboard Dashboard di ClickUp offrono una panoramica di alto livello di tutto ciò che accade nell'area di lavoro.

È la soluzione perfetta per tutti i leader di prodotto che devono supervisionare il proprio portfolio.

A differenza di Fogli Google oppure Dashboard di Excel ogni dashboard KPI contiene tonnellate di widget personalizzati per visualizzare le metriche dei prodotti nel modo desiderato.

Ecco un elenco di alcuni widget che è possibile aggiungere alla dashboard KPI dei prodotti:

Grafico a barre 📊

Grafico a linee 📉

Grafico a torta 🥧

Grafico a batteria🔋

Calcoli📝

3. Reportistica del team

È possibile aggiungere le relazioni del team come widget alle dashboard.

Ecco alcuni dei widget della Tabella:

Rapporto completato: vedere il numero di attività completate da ciascun membro del team

vedere il numero di attività completate da ciascun membro del team Worked On: vedere quante attività ha lavorato ogni membro in un giorno, una settimana o un mese specifico

vedere quante attività ha lavorato ogni membro in un giorno, una settimana o un mese specifico Punti dell'area di lavoro: gamificare le attività del prodotto in modo da poter identificare i migliori risultati nel team di prodotto

gamificare le attività del prodotto in modo da poter identificare i migliori risultati nel team di prodotto Chi è indietro: determinare quali membri del team hanno bisogno di un po' più di motivazione vedendo il numero di notifiche non evase e di attività scadute

/$$$img/ https://lh5.googleusercontent.com/VjBoZcVTQBUyvuNdzIrLKbpFN56WmBxUGwmXVaBIl8p0uMGRERrNBDgSiVOQxH-cQITDtAazYwC-fo5vbs9u9tgCfYWSul5bo8TRl6J8QS0YSXX8YT\_RdWDlD1HfmXpSmhXwG70Z widget per le notifiche in ClickUp /$$$img/

È ora di attuare la strategia di prodotto 🎯

I KPI per la gestione dei prodotti vi aiutano a gestire la vostra strategia di prodotto con facilità.

Sono le principali metriche di esito positivo di cui ogni azienda ha bisogno per eseguire i propri obiettivi.

Ma la semplice scelta di alcuni KPI non è sufficiente. 💇

È necessario anche monitorarli!

Fortunatamente, ClickUp vi permette di monitorare i vostri KPI e molto altro ancora

Esatto, ClickUp ha tutto ciò che serve per gestire i KPI della gestione dei prodotti e dispone di funzionalità/funzione per l'ideazione e l'esecuzione dei prodotti.

Sia che si tratti di Automazioni delle attività o di Modelli di progetto clickUp ha tutto quello che ti serve! Ottenete gratuitamente ClickUp oggi stesso in modo che i vostri clienti possano provare questa sensazione nei confronti della vostra produttività:

