10 Migliori strumenti software per lo standup quotidiano nel 2024

Coordinare le riunioni di standup quotidiane è un rituale per la maggior parte dei team; tuttavia, state ottenendo il massimo valore da queste riunioni?

Iniziate la vostra riunione con una programma pianificato . Ognuno condivide le proprie priorità quotidiane e tutto fila liscio fino a quando qualcuno non va fuori rotta.

La chiamata di StandUp si trasforma in una conversazione infinita su qualcosa che non coinvolge gli altri membri del team. O peggio, non si è sicuri di aver comunicato in modo efficace il piano della giornata al team.

Vi suona fin troppo familiare?

La tripletta responsabilità, trasparenza e tracciabilità può garantire l'esito positivo di una riunione StandUp, ma da fare ogni giorno?

Un software per lo standup giornaliero può aiutare i team moderni come il vostro a semplificare la comunicazione, a monitorare lo stato e a risolvere prontamente i problemi più scottanti.

In questo post vi presenteremo alcuni dei migliori strumenti di standUp giornalieri per aiutarvi a massimizzare il tempo delle riunioni.

**Che cos'è il software di StandUp giornaliero?

Il software di standUp giornaliero, spesso noto come strumento di standUp giornaliero o strumento di scrum, è una piattaforma digitale progettata per aiutare voi e i membri del vostro team a ottimizzare e migliorare la qualità delle vostre riunioni di stato giornaliere.

Nel 1993, un gruppo di ingegneri informatici cercò di capire come lavorare meglio insieme. Si ispirarono al modo in cui un team di rugby coordinava il proprio gioco.

Fu allora che fece il suo debutto la prima riunione giornaliera di StandUp.

Nel corso del tempo, questa idea è confluita nelle metodologie agili e negli Sprints dello sviluppo software moderno, che si sono rivelati piuttosto efficaci.

L'agilità consiste nel suddividere un grande progetto in cicli più piccoli e semplici, chiamati iterazioni o sprint. Questo ci aiuta a lavorare più velocemente e più accuratamente nello sviluppo del software, ed è ottimo per adattarsi ai requisiti che cambiano.

Ora, uno sprint in Scrum è solo un periodo stabilito, di solito quattro settimane o meno, in cui tutti lavorano insieme per raggiungere un obiettivo specifico. Questo obiettivo è spesso un passaggio verso un obiettivo più grande del prodotto.

Al di là dei team di sviluppo software, questo modo di lavorare è ormai comune a tutti i reparti come il marketing, il design e i servizi professionali.

Tre vantaggi dell'utilizzo di un software di standup giornaliero

Programmare e organizzare riunioni di standup giornaliere_ all'inizio di ogni giornata di lavoro. Qui i membri del team possono condividere aggiornamenti strutturati su ciò che hanno fatto il giorno precedente, su ciò che hanno in programma di fare oggi e su eventuali ostacoli o problemi da affrontare

all'inizio di ogni giornata di lavoro. Qui i membri del team possono condividere aggiornamenti strutturati su ciò che hanno fatto il giorno precedente, su ciò che hanno in programma di fare oggi e su eventuali ostacoli o problemi da affrontare Favorire la collaborazione del team integrandosi con_ software di project management . Questo aiuta voi e i vostri team a rimanere sulla stessa pagina per quanto riguarda lo stato delle attività e dei progetti

software di project management Questo aiuta voi e i vostri team a rimanere sulla stessa pagina per quanto riguarda lo stato delle attività e dei progetti **Questo crea un registro storico dello stato di avanzamento del progetto a cui voi e i membri del vostro team potrete fare riferimento in seguito

In breve, i software di standUp giornalieri semplificano il modo in cui collaborate quotidianamente ai progetti con il vostro team. Rendono la gestione del progetto più efficiente e mantengono voi e il vostro team allineati verso gli obiettivi.

**Cosa si deve cercare in un software di standUp giornaliero?

Gli strumenti di StandUp giornaliero possono aiutarvi a facilitare riunioni efficaci se sapete quali funzionalità/funzione cercare. Ecco alcune delle funzionalità/funzione più utili che consigliamo di cercare in un software di standUp giornaliero:

Facilità d'uso: Lo strumento deve essere facile da usare e intuitivo per i gestori del progetto e i membri del team. Uno strumento complicato non verrà adottato dal team, con il risultato di una perdita di produttività

Lo strumento deve essere facile da usare e intuitivo per i gestori del progetto e i membri del team. Uno strumento complicato non verrà adottato dal team, con il risultato di una perdita di produttività Programmazione delle riunioni: Verificate se lo strumento supporta la configurazione di riunioni con un solo clic, riunioni ricorrenti e promemoria per programmare rapidamente le riunioni di standup giornaliere

Verificate se lo strumento supporta la configurazione di riunioni con un solo clic, riunioni ricorrenti e promemoria per programmare rapidamente le riunioni di standup giornaliere Integrazione: Se il team utilizza altri strumenti di project management o di collaborazione (ad esempio, ClickUp, Trello, Slack), prendete in considerazione un software che si integri con questi strumenti, in modo da poter condividere dati e flussi di lavoro tra le app

Se il team utilizza altri strumenti di project management o di collaborazione (ad esempio, ClickUp, Trello, Slack), prendete in considerazione un software che si integri con questi strumenti, in modo da poter condividere dati e flussi di lavoro tra le app **Lo strumento deve fornire informazioni sullo stato del team e sui potenziali colli di bottiglia, aiutandovi a identificare tempestivamente i problemi e a prendere decisioni basate sui dati

**Alcuni strumenti di standup giornaliero includono bacheche di attività o funzioni di monitoraggio dei progressi per aiutarvi a visualizzare lo stato di avanzamento del progetto insieme agli aggiornamenti giornalieri

I 10 migliori software di StandUp giornaliero da usare nel 2024

1. ClickUp

Organizzate riunioni di stato mirate ed efficienti con ClickUp

ClickUp è un software all-in-one per lo standup giornaliero che i team di tutto il mondo utilizzano per condurre riunioni quotidiane rapide ed efficienti.

ClickUp è un software Modello di riunione giornaliera di StandUp vi aiuta a gestire le StandUp giornaliere nel modo giusto, fornendo al vostro team:

Un hub centrale per pianificare, scrivere note e tenere traccia dello stato

Liste di controllo per ogni membro del team, per garantire che nulla vada perso

Aggiornamenti in tempo reale in un unico luogo, in modo che tutti siano sempre informati

/Riferimenti/ https://clickup.com/it/blog/73927//strumenti-di-ia-per-le-note-delle-riunioni// ClickUp AI /%href/

aiuta a riepilogare/riassumere le note della riunione in pochi secondi e generare automaticamente elementi di azione da documenti e attività, riducendo il lavoro manuale.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

ClickUp Sprints : Personalizzate i cicli di sprint e gli orari di standup per adattarli alle preferenze del vostro team. Che si tratti di un ciclo di 3 settimane o di standup giornalieri alternati, lo strumento è abbastanza flessibile da supportare il vostro modo di lavorare.

: Personalizzate i cicli di sprint e gli orari di standup per adattarli alle preferenze del vostro team. Che si tratti di un ciclo di 3 settimane o di standup giornalieri alternati, lo strumento è abbastanza flessibile da supportare il vostro modo di lavorare. ClickUp Views : ClickUp Views vi permette di gestire le attività, monitorare i progetti e visualizzare i flussi di lavoro a modo vostro. Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni personalizzabili per lavorare in modo più produttivo

: ClickUp Views vi permette di gestire le attività, monitorare i progetti e visualizzare i flussi di lavoro a modo vostro. Scegliete tra oltre 15 visualizzazioni personalizzabili per lavorare in modo più produttivo ClickUp Dashboard : Le dashboard consentono di visualizzare i flussi di lavoro in tempo realemonitoraggio del progetto e approfondimenti per fornire una panoramica di alto livello del lavoro svolto

: Le dashboard consentono di visualizzare i flussi di lavoro in tempo realemonitoraggio del progetto e approfondimenti per fornire una panoramica di alto livello del lavoro svolto Stato dell'attività di ClickUp: Aggiungete fasi diverse alle vostre attività con gli stati personalizzati di ClickUp, assicurando una visibilità chiara di ciò su cui tutti stanno lavorando

Aggiungete fasi diverse alle vostre attività con gli stati personalizzati di ClickUp, assicurando una visibilità chiara di ciò su cui tutti stanno lavorando Commenti di ClickUp: I commenti di ClickUp sono un pratico strumento di collaborazione per la comunicazione, il feedback e la formattazione dei contenuti. È possibile assegnare commenti, menzionare persone o team per ricevere notifiche e avere discussioni in thread per organizzare le conversazioni. Aiutano a catturare i contesti mancanti delle chiamate

I commenti di ClickUp sono un pratico strumento di collaborazione per la comunicazione, il feedback e la formattazione dei contenuti. È possibile assegnare commenti, menzionare persone o team per ricevere notifiche e avere discussioni in thread per organizzare le conversazioni. Aiutano a catturare i contesti mancanti delle chiamate Modelli di ClickUp: Ci sono oltre 1.000 modelli personalizzabiliModelli ClickUp personalizzabili per aiutarvi a dare subito il via al vostro project management

Limiti di ClickUp:

Compatibilità con i dispositivi mobili: ClickUp non si adatta in modo appropriato a tutti gli schermi di piccole dimensioni, il che rappresenta una sfida se si lavora spesso sul telefono

Prezzo di ClickUp:

free Forever : Senza limiti

Senza limiti Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp Brain: Disponibile su tutti i piani a pagamento per $5/Area di lavoro di ClickUp/Mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (8.000+ recensioni)

4,7/5 (8.000+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.000+ recensioni)

2. Krisp

via Krisp Krisp è un Riunione di IA Assistente che trascrive e riepiloga automaticamente le riunioni StandUp. Krisp offre un'esclusiva IA per la produttività vocale che migliora la chiarezza della voce cancellando il rumore di fondo.

Krisp non è un software specifico per le riunioni standup nel senso tradizionale del termine. È un software che migliora l'esperienza della riunione migliorando l'audio e aiutando a riepilogare/riassumere la riunione. La sfida consiste nel tradurre questi riepiloghi in punti d'azione nel software di project management.

Le migliori funzionalità/funzione di Krisp:

Trascrizione delle riunioni: Krisp consente ai team di trascrivere automaticamente le riunioni

Krisp consente ai team di trascrivere automaticamente le riunioni Riepilogare/riassumere: Riepilogare le riunioni online e generare elementi d'azione giornalieri

Riepilogare le riunioni online e generare elementi d'azione giornalieri Condivisione e collaborazione: Generazione e condivisione di riepiloghi/riassunti delle riunioni con gli altri membri del team

Generazione e condivisione di riepiloghi/riassunti delle riunioni con gli altri membri del team Cancellazione del rumore: Krisp aiuta a eliminare il rumore di fondo per garantire che le riunioni non siano disturbate dal rumore e migliora la qualità complessiva delle riunioni

Limiti di Krisp:

Voce robotica: La funzionalità di cancellazione del rumore può dare alla voce un suono meccanico se elimina troppo rumore di fondo

La funzionalità di cancellazione del rumore può dare alla voce un suono meccanico se elimina troppo rumore di fondo Mancanza di integrazioni: Krisp non si integra con i più diffusi software di project management, rendendo difficile il trasferimento di elementi di azione

Prezzo di Krisp:

**Free Forever

Pro : $8/mese per postazione

: $8/mese per postazione Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Krisp:

G2: 4.8/5 (542 recensioni)

4.8/5 (542 recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

3. Standuply

via Standuply Dopo la pandemia, abbiamo assistito all'aumento del lavoro da remoto e asincrono. Ciò significa documentazione e processi dettagliati, dare ai singoli la possibilità di prendere decisioni e ridurre intenzionalmente il numero di riunioni in calendario.

Le riunioni standup asincrone sono il risultato di questo cambiamento. I membri del team possono pubblicare i loro aggiornamenti giornalieri in un formato specifico, in modo che i partecipanti possano ricevere aggiornamenti sullo stato senza riunirsi.

È possibile porre domande di follow-up e chiarire su un thread e il team leader, o anche l'IA, può riassumere i punti chiave per tutti.

Gli StandUp asincroni contribuiscono alla flessibilità e non interrompono la giornata. Potete pubblicare il vostro aggiornamento, accompagnare i bambini a scuola o fare delle commissioni. Non c'è bisogno di aspettare.

StandUply è un bot di standup asincrono che aiuta a gestire riunioni di standup in Slack e Teams di Microsoft. Si integra anche con i tracker delle attività in modo che il team possa seguire lo stato dei progetti.

Le migliori funzionalità/funzione di Standuply:

StandUp : StandUply vi aiuta a gestire riunioni di standup asincrone via testo, voce o video

: StandUply vi aiuta a gestire riunioni di standup asincrone via testo, voce o video Rapporti unici : Allegate messaggi video o vocali alle vostre relazioni con Standuply

: Allegate messaggi video o vocali alle vostre relazioni con Standuply Sondaggi: Personalizzate e programmate sondaggi e indagini da eseguire in Slack

Limiti di Standuply:

Integrazione limitata: Standuply può essere integrato e utilizzato solo con Slack e Teams

Prezzi di Standuply:

Starter: Free Forever

Team: $1,5/mese per utente

$1,5/mese per utente Business: $3,5/mese per utente

$3,5/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni in tempo reale:

G2: 4.8/5 (30+ recensioni)

4.8/5 (30+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

4. Jell

via Gelatina Jell è uno strumento di standup giornaliero ottimizzato per i team remoti che lavorano da diversi fusi orari. È anche possibile creare check-in personalizzati per il team per condividere lo stato delle attività.

Con Jell è possibile impostare l'orario, personalizzare le domande e allineare il team.

Le migliori funzionalità/funzione di Jell:

**La funzionalità di check-in consente ai gestori e ai membri del team di personalizzare la frequenza delle riunioni e la condivisione delle relazioni

Obiettivi/OKR: Impostazione e monitorare i vostri obiettivi /e condividere i risultati del vostro stato

Limiti di gelatina:

Nessun piano gratuito: Jell non ha un piano gratuito. È necessario pagare per utilizzare lo strumento dopo i 14 giorni di versione di prova gratuita

**Prezzi di Jell

Essenziale : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Avanzato: $10/mese per utente

$10/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jell:

G2: 3.8/5 (30 recensioni)

3.8/5 (30 recensioni) Capterra: 4.5/5 (23 recensioni)

5. ScrumGenius

via ScrumGenius ScrumGenius è uno strumento di standup giornaliero che automatizza le riunioni, i sondaggi e la reportistica per team interfunzionali con fusi orari diversi. Ha un'esclusiva funzionalità/funzione di monitoraggio del completamento degli obiettivi e dei blocchi che aiuta i membri del team a visualizzare gli obiettivi giornalieri e i blocchi.

Le migliori funzionalità/funzione di ScrumGenius:

Check-in giornalieri: I membri del team possono condividere gli aggiornamenti sulle loro attività quotidiane con funzionalità/funzione uniche come il monitoraggio degli obiettivi e dei blocchi

I membri del team possono condividere gli aggiornamenti sulle loro attività quotidiane con funzionalità/funzione uniche come il monitoraggio degli obiettivi e dei blocchi Integrazioni: Lavora con team come Slack, Microsoft Teams e software di posta elettronica

Lavora con team come Slack, Microsoft Teams e software di posta elettronica **Visualizzazione, filtro e ricerca dei dati per monitorare i blocchi più comuni, l'impegno del team e altro ancora

Limiti di ScrumGenius:

Solo per team di project management: ScrumGenius è stato progettato solo per l'uso all'interno di team di project management

ScrumGenius è stato progettato solo per l'uso all'interno di team di project management Cancellazione della sottoscrizione: Per cancellare la sottoscrizione a ScrumGenius è necessario contattare il supporto

Prezzo di ScrumGenius:

Base : $3/mese per utente

: $3/mese per utente Team: $5/mese per utente

$5/mese per utente Business: $7/mese per utente

Valutazioni e recensioni di ScrumGenius:

G2: 0.8/5 (3 recensioni)

0.8/5 (3 recensioni) Capterra: 4.8/5 (6 recensioni)

6. Intervallo

via Intervallo L'intervallo è un strumento per il project management che permette ai Teams di sviluppo di condividere progetti asincroni aggiornamenti del progetto , creare programmi delle riunioni prendere note e monitorare gli obiettivi del team. Range si integra con strumenti come Slack e MS Teams, consentendo di ottenere tutti gli aggiornamenti in un unico luogo.

Le migliori funzionalità/funzione di Intervallo:

Elenco dei Teams: Vedere come il team Da fare e su cosa si concentra

Vedere come il team Da fare e su cosa si concentra **Check-in: i membri del team possono comunicare e fare il check-in senza dover fare una riunione giornaliera di standup

Integrazione: Range si integra con oltre 75 strumenti, come Slack e MS Teams

Limiti dell'intervallo:

Interfaccia utente: I nuovi utenti segnalano difficoltà nella navigazione dell'interfaccia utente

Prezzi dell'intervallo:

**Free Forever

Pro: $8/mese per utente

$8/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di intervallo:

G2: 4.6/5 (74 recensioni)

4.6/5 (74 recensioni) Capterra: 4.7/5 (32 recensioni)

7. Compagno

via Compagno Fellow è uno strumento di project management che consente ai team agili di avere riunioni meno numerose, più brevi e più efficaci. È possibile utilizzare i modelli di riunione di Fellow per programmare le riunioni del team e creare rapidamente programmi per il team.

Le migliori funzionalità/funzione di Fellow:

Modelli di agenda per riunioni: 500+ modelli di agenda per riunioni pronti all'uso

500+ modelli di agenda per riunioni pronti all'uso Trascrizioni e riepiloghi/riassunti delle riunioni /IA: Trascrizioni e riepiloghi automatici delle riunioni

I limiti dei colleghi:

Troppi modelli: Fellow offre troppi modelli per casi d'uso simili, rendendo lunga la scelta di quello giusto per le proprie esigenze

Prezzi di Fellow:

**Free Forever

Pro: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business: $8/mese per utente

Valutazioni e recensioni dei colleghi:

G2: 4.7/5 (1.827+ recensioni)

4.7/5 (1.827+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

8. StepSize

via Dimensione del passo StandUp è un software di standup giornaliero che utilizza l'IA per generare reportistica sullo sviluppo dei prodotti.

Se siete un team che utilizza Linear o Jira, StepSize vi permette di generare aggiornamenti chiari sullo stato del vostro team.

Le migliori funzionalità/funzione di StepSize:

Rapporti di avanzamento generati dall'IA: Generazione e scomposizione degli stati di avanzamento dei progetti con collegamenti a problemi e ticket

Generazione e scomposizione degli stati di avanzamento dei progetti con collegamenti a problemi e ticket Monitoraggio delle metriche: Genera report che consentono di monitorare le metriche di sviluppo del prodotto. Ad istanza, è possibile monitorare il numero di miglioramenti dell'interfaccia utente apportati ogni mese al vostro sito di e-commerce e misurarne l'impatto sul coinvolgimento degli utenti

Limiti di dimensione dei passi:

Nessun piano Free: StepSize non offre un piano gratuito

Prezzi di StepSize:

Team: $100/mese

$100/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di StepSize:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

9. Tatsu.io

via Tatsu.io Tatsu è un software di standUp giornaliero che facilita la comunicazione asincrona in Slack. Tatsu può notificare a un canale quando sta per iniziare una riunione e chiamare il primo partecipante.

Le migliori funzionalità/funzione di Tatsu.io:

**Tatsu avvia automaticamente uno standup giornaliero sul canale Slack e lo notifica a tutti i membri. Invita i membri del team a fornire le loro relazioni e salta i membri non disponibili

Comandi personalizzati: Usate comandi come "dismiss" per congedare un membro del team per la giornata o "quit" per terminare la riunione quando lo ritenete opportuno

Limiti di Tatsu.io:

Limitato a Slack: Tatsu può essere usato solo su Slack.

Prezzi di Tatsu.io:

Globale: $1/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Tatsu.io:

G2: Non abbastanza recensioni

Non abbastanza recensioni Capterra: Non abbastanza recensioni

10. GeekBot

via Geekbot GeekBot è uno strumento di project management che automatizza gli standup giornalieri, i retros, i sondaggi e altri flussi di lavoro in Slack e Microsoft Teams. È possibile impostare l'ora e la frequenza delle riunioni giornaliere di standup, le domande da porre e chi deve ricevere un prompt.

Le migliori funzionalità/funzione di GeekBot:

Sondaggi anonimi: Eseguite sondaggi anonimi con Geekbot e ottenete feedback onesti e approfondimenti dal vostro team

Eseguite sondaggi anonimi con Geekbot e ottenete feedback onesti e approfondimenti dal vostro team **Flusso di lavoro automatizzato: Geekbot consente di automatizzare i flussi di lavoro e di risparmiare tempo nelle attività ricorrenti

Limiti di GeekBot:

Personalizzazione dei modelli: Gli utenti affermano che i modelli non sono facilmente personalizzabili

Prezzo di GeekBot:

Startup: Free Forever

Free Forever Scale-Up: $2.5/mese per utente

$2.5/mese per utente Azienda: Prezzo personalizzato

**Valutazioni e recensioni di GeekBot

G2: 4.6/5 (154 recensioni)

4.6/5 (154 recensioni) Capterra: 4.9/5 (143 recensioni)

Streamlining Teams Communication with Daily StandUp Software

Se gestiti in modo efficace, gli StandUp giornalieri sono un ottimo modo per mantenere il team sulla stessa pagina, motivato e in corso verso gli obiettivi.

Sia che preferiate riunioni asincrone o videoconferenze, selezionate il software di standup giusto che si adatti allo stile di lavoro del vostro team e alla cultura aziendale.

Otterrete la migliore esperienza e il massimo valore integrando il software di stand-up con il vostro strumento di project management o, meglio, integrandolo con esso ClickUp si distingue.