Come utilizzare un diagramma di flusso cumulativo per la gestione dei progetti

Come recita un vecchio proverbio cinese, "per spostare una montagna, bisogna iniziare a togliere piccoli sassi ogni giorno" In un team di progetto, la visibilità è spesso a breve termine e si concentra su attività, sottoattività e dettagli.

Il vero stato del progetto, tuttavia, sta nel modo in cui questi aspetti più piccoli si sommano in un insieme significativo. In altre parole, lo stato di avanzamento del progetto si misura meglio in modo cumulativo.

In questo post discutiamo di come utilizzare il diagramma di flusso cumulativo (CFD) per dimostrare in modo preciso ed efficace l'esito positivo del progetto.

Cos'è un diagramma di flusso cumulativo?

Un diagramma di flusso cumulativo mostra l'accumulo degli stati nel tempo. Nello sviluppo Agile, i diagrammi di flusso cumulativo mappano un'attività/evento sull'asse verticale (asse Y), con il tempo tracciato sull'asse orizzontale (asse X).

Facciamo l'esempio di un progetto di ingegneria. È possibile mappare qualsiasi metrica accumulata, come le attività completate, i bug risolti o il throughput. È anche possibile monitorare più metriche sullo stesso diagramma di flusso cumulativo.

Diagramma di flusso cumulativo su ClickUp, in cui la linea verde indica il lavoro completato e quella grigia il lavoro rimanente

Un tipico team Agile utilizza diagrammi di flusso cumulativi per monitorare tre metriche chiave:

Durata ciclo : Tempo impiegato per completare un'attività, dall'inizio alla fine, end-to-end

: Tempo impiegato per completare un'attività, dall'inizio alla fine, end-to-end Lavoro in corso : Numero di attività attualmente in corso

: Numero di attività attualmente in corso Throughput: Numero di attività che un team può completare in un determinato periodo di tempo

Vantaggi dell'uso di un diagramma di flusso cumulativo nei progetti Agile

Nella metodologia Kanban, il diagramma di flusso cumulativo è uno strumento analitico avanzato. Funge da diagramma di flusso cumulativo strumento di visualizzazione dei dati , che fornisce una maggiore chiarezza e un migliore controllo.

Come una strumento di wireframing che aiuta a visualizzare l'ossatura di un'applicazione, un diagramma di flusso cumulativo ideale mostra i fondamenti dello stato. Ecco alcuni vantaggi chiave del diagramma di flusso cumulativo.

Monitoraggio dello stato: In una visualizzazione a riquadro singolo, i diagrammi di flusso cumulativi mostrano lo stato di avanzamento e le attività ancora da completare.

Tenete d'occhio lo stato di salute di un progetto utilizzando le analisi avanzate di ClickUp

Migliore visibilità: Con una semplice visualizzazione, la CFD offre una chiara visibilità dell'intero flusso di lavoro, fungendo da visione d'insieme del progetto.

Stima del lavoro richiesto: Utilizzando il CFD, è possibile calcolare il lead time per gli elementi del backlog e stimare il lavoro richiesto per completare altre storie utente.

Gestione del carico di lavoro: Quando si tracciano le attività assegnate e quelle completate sullo stesso diagramma di flusso cumulativo, si può confrontare il tasso di stato. Se il diagramma è insolitamente distorto, significa che c'è un problema di gestione del carico di lavoro. Ottimizzazione del flusso di lavoro : Il CFD aiuta a tracciare la distribuzione dei progetti nelle varie fasi del processo, consentendo di vedere la stabilità del flusso di lavoro. Ad esempio, se il diagramma mostra che le attività si accumulano in una fase particolare, il carico di lavoro potrebbe essere sproporzionato.

Identificare i colli di bottiglia: Quando il tasso di stato diminuisce (cioè il grafico si appiattisce), è possibile individuare immediatamente i problemi. Con l'analisi delle cause principali, è possibile identificare efficacemente i colli di bottiglia e le sfide. Ottimizzazione del processo : I team possono analizzare le tendenze e gli schemi nel tempo per mantenere un miglioramento continuo dei processi.

Miglioramento delle prestazioni: I team possono tracciare sullo stesso grafico le metriche relative a due diversi periodi di tempo per confrontare le prestazioni e pianificare il miglioramento.

Come creare un diagramma di flusso cumulativo

Essendo uno strumento essenziale nel project management Agile, è utile che ogni project manager impari a creare diagrammi di flusso cumulativi. Da fare con uno qualsiasi dei diagrammi di flusso cumulativi strumenti per i diagrammi di affinità . Ecco come fare.

Monitoraggio degli elementi di lavoro

Per cominciare, inserite tutte le attività e le sottoattività in un sistema di project management come ClickUp. Scrivete descrizioni dettagliate per assicurarvi che i membri del team capiscano cosa ci si aspetta da loro.

Quindi, suddivideteli in cartelle in base alle vostre esigenze. Assicuratevi che tutte le nuove attività vengano caricate anche su ClickUp.

Stabilire relazioni tra le attività

Anche se qualsiasi progetto è un insieme di attività, queste non esistono in modo isolato. Le attività sono interconnesse tra loro e alimentano le attività a valle.

Usare una relazione di un software di mappe mentali per tracciare un quadro completo delle connessioni e delle dipendenze. Scoprite alcuni dei più efficaci software di mappe mentali per Mac .

Mappe mentali basate su attività di ClickUp

Durante la fase di piano, ClickUp mappe mentali può aiutare a creare grafici di flusso che illustrano come ogni attività è collegata alle altre. È anche possibile segnare le dipendenze tra le attività e i membri del team.

Definire le fasi del flusso di lavoro

Ogni attività passa attraverso diverse fasi del suo ciclo di vita. Le fasi di un'attività nei progetti Agile possono essere: da fare, in corso, terminato, in fase di test, ecc. In dipendenza della natura del software che state sviluppando, potreste aver bisogno di stati personalizzati, che potete aggiungere facilmente su ClickUp.

stati personalizzati in ClickUp

Dati di log

Ora che la configurazione del progetto è completata, è il momento di registrare i dati in modo regolare e coerente. Utilizzate la funzione Lavagna online ClickUp per fare un brainstorming sui punti di dati che si desidera acquisire. Incoraggiate il team a monitorarli attivamente.

ClickUp consente di registrare in modo nativo i dati relativi a più metriche, quali:

Dati di inizio e di fine

Stime di durata stimate

Monitoraggio del tempo

Priorità

Stato dell'attività

Utente che esegue l'attività

Assicuratevi che questi dati siano il più possibile accurati e in tempo reale per rendere efficace il diagramma di flusso cumulativo.

Generare il diagramma di flusso cumulativo

Utilizzate ClickUp per creare diagrammi di flusso cumulativi di colore per visualizzare lo stato del progetto. Il flessibile dashboard di ClickUp consente di creare i grafici necessari.

Grafici cumulativi

Tracciamento del flusso cumulativo del progetto su ClickUp

Costruire grafici di performance cumulativa per sprint, attività, funzionalità, bug, ecc. Scegliete le origini dati, come il periodo e il tipo di carico di lavoro, per ottenere report personalizzati.

Grafici di rendimento cumulativi

Grafico della combustione su ClickUp

Utilizzate ClickUp per monitorare lo stato effettivo del progetto rispetto al traguardo. Ottenete previsioni automatiche su quando completerete il progetto se seguite la stessa traiettoria.

Grafici di burn up

Vedere la quantità di lavoro completata e quella rimanente in un diagramma di flusso cumulativo del burn up su ClickUp.

Grafici di velocità

grafici della velocità delle prestazioni del team su ClickUp

Monitorate il tasso di completamento delle attività nel tempo. Da fare in base al giorno, alla settimana, allo sprint, al mese o a un periodo più lungo su ClickUp, per individuare le tendenze della produttività complessiva e capire cosa fa scattare il team.

Altri diagrammi di flusso cumulativi

Su ClickUp è possibile monitorare varie altre metriche in modo cumulativo. Alcuni dei report comuni utilizzati dai team Agile sono i seguenti.

Attività completate: Traccia il numero di attività completate da ciascun membro del team.

Attività lavorate: Monitoraggio dell'andamento delle attività a cui sta lavorando un membro del team in un determinato momento. Gli utenti devono aver eseguito un'azione sull'attività per essere considerati nella reportistica.

Monitoraggio del tempo: Misurate la produttività del team con il report sul monitoraggio del tempo. Per vedere quanto tempo viene speso per ogni attività, quante ore lavorano i membri del team, ecc. Utilizzate questi dati per gestire meglio il carico di lavoro. È possibile utilizzare questi dati anche per monitorare la durata media del ciclo.

Punti area di lavoro: Gamificate il progetto incoraggiando i membri del team a cancellare un maggior numero di notifiche, ad aggiungere/risolvere un maggior numero di commenti, a lavorare su un maggior numero di attività ad alta priorità, a creare un'area di lavoro più ampia Documenti di ClickUp per la documentazione, ecc. Vedere i punti cumulativi per ciascun membro in questa reportistica.

Analizzare e ottimizzare

Analizzate il diagramma di flusso cumulativo e ottimizzate le metriche che non funzionano. Ciò potrebbe comportare la ridefinizione delle fasi, la ridistribuzione delle risorse o l'implementazione di nuove strategie per gestire efficacemente il lavoro in corso (WIP).

Non siete sicuri della reportistica di cui avete bisogno? Scegliete tra I modelli di diagrammi di flusso dei dati di ClickUp . Personalizzateli in base alle vostre esigenze e integrateli nei vostri progetti.

Indirizzare il progetto nella giusta direzione con ClickUp

ClickUp è un'applicazione software di visual project management è stato progettato per fornire una visualizzazione a volo d'uccello e la visibilità degli intricati lavori quotidiani del progetto, grazie alle sue numerose funzionalità di reportistica.

Il diagramma di flusso cumulativo, una potente funzionalità di reportistica, rappresenta visivamente le tendenze di alto livello. Il Bacheca Kanban consente di scavare più a fondo e di apportare modifiche granulari. Permette ai membri del team di vedere le loro prestazioni rispetto ai risultati attesi e di scalare di conseguenza.

Come chiave di lettura tecnica di project management crea trasparenza e visibilità all'interno del team, mettendolo in condizione di aiutarsi e supportarsi a vicenda.

Vedete il vostro lavoro attraverso una lente più nitida.