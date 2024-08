Come utilizzare i grafici di Burn Up per la gestione dei progetti Agile

Volete conoscere i grafici di burn up e capire come usarli?

Un grafico di burn up è uno degli strumenti più semplici per monitorare rapidamente i vostri lo stato di avanzamento del progetto e valutare i risultati ottenuti.

In questo articolo, vi spiegheremo tutto quello che c'è da sapere sui grafici di burn up per aiutarvi a usarli in modo efficace.

Iniziamo.

Cos'è un grafico di burn up?

Un grafico di burnup è un rappresentazione visiva dello stato di avanzamento del progetto che evidenzia:

Il lavoro completato e il lavoro totale del progetto

È un modo semplice per i project manager Agile di monitorare ciò che è stato completato rispetto al totale del progetto lavoro complessivo . In questo modo è facile valutare se le cose stanno andando secondo il piano o meno.

Da fare per leggere un grafico di burn up?

Ecco un esempio di un buon grafico di burn up:

Vediamo come funziona. Un grafico di burn up mostra:

La quantità di lavoro (i vostri punti storia) rappresentata sull'asse verticale (asse y)

Il tempo totale del progetto (sprints) rappresentato sull'asse orizzontale (asse x)

Oltre ai due assi, nel grafico sono presenti due linee:

La linea verde è la linea del lavoro completato e rappresenta il lavoro che il vostro team ha completato finora

La linea grigia è la linea del lavoro totale e rappresenta il lavoro totale da fare (l'ambito del progetto)

Ecco un'occhiata più da vicino a entrambe le linee:

A. Linea del lavoro completato

Questa linea evidenzia il lavoro che il team ha completato finora. La si può usare per identificare quanto manca al completamento di un progetto. Ricordate che un progetto è completato quando la linea del lavoro completato incontra quella del lavoro totale.

Si può anche usare per tracciare il grafico del lavoro completato dal team durante ogni sprint (iterazione). Questo è un modo semplice per identificare i momenti di maggiore produttività del team.

La linea di lavoro completata è anche un buon modo per motivare il team, mostrandogli quanto ha già realizzato. È un modo semplice per mostrare loro quanto lavoro richiesto per completare un'iterazione!

B. Linea di lavoro totale

Questa linea sul grafico rappresenta l'intero ambito di lavoro del progetto (il backlog totale del progetto).

Poiché i clienti possono aggiungere elementi in arretrato a metà dello stato di avanzamento del progetto, questa linea potrebbe aumentare a causa di insinuazione dell'ambito . Ad esempio, nel grafico di burn up evidenziato in precedenza, la linea di lavoro totale è aumentata durante la quinta iterazione. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il client ha aggiunto alcuni elementi del backlog in quella fase.

Tuttavia, in casi più rari, la linea di lavoro totale può addirittura diminuire se il client riduce il numero di articoli in arretrato elementi in arretrato nella vostra produttività o del backlog di sprint.

Da cosa differiscono i grafici di burn up e burn down?

Mentre il burnup e grafici burndown sono entrambi chiave per Il processo di project management agile ma non sono la stessa cosa.

Un grafico di burnup mette in evidenza il lavoro completato rispetto al totale del progettoprogetto mentre un grafico di burnup evidenzia la quantità di lavoro rimanente in un progetto.

Un grafico burnup contiene una linea del lavoro completato e una linea dell'ambito del progetto. Un grafico di burn down contiene una linea del lavoro ideale rimanente e una linea del lavoro effettivo rimanente.

Pur essendo diversi, i grafici burn up e burn down sono entrambi chiave del processo di project management Agile.

_Quali sono le linee ideali e reali del lavoro rimanente in un grafico di burn down?

La linea del lavoro rimanente ideale evidenzia quanto lavoro sarebbe rimasto se un progetto fosse stato in corso come pianificato

La linea del lavoro effettivo rimanente evidenzia la quantità effettiva di lavoro rimasto. Confrontando queste due linee si ottiene una stima di quanto si è in anticipo o in ritardo rispetto alla tabella di marcia.

A cosa servono i grafici di Burn Up:

I grafici di burn up sono un buon modo per monitorare quanto è stato realizzato e tenere sotto controllo lo scope creep del progetto

Grafici di burndown sono utilizzati per identificare la quantità di lavoro rimanente rispetto al tempo totale previsto per un progetto

I vantaggi chiave dell'uso dei grafici di Burn Up rispetto a quelli di Burn Down

I grafici Burndown presentano due problemi principali:

1. Un grafico di burn down si basa molto su un piano accurato del progetto

Poiché la linea ideale di lavoro rimanente si basa su ciò che avete pianificato, è essenziale che sia corretta.

Se si è sottovalutato il tempo necessario per una release, il grafico di burn down della release metterà costantemente in ritardo il team del progetto. In alternativa, se avete sovrastimato il tempo necessario per il vostro piano di rilascio, sarete sempre in anticipo sulla tabella di marcia!

Vantaggio del grafico di Burn up

Poiché nei grafici di burn up non ci sono stime pianificate, non dovrete affrontare questo problema. Da fare è solo un monitoraggio accurato dello stato di avanzamento del progetto.

2. I grafici di burndown non tengono traccia del backlog del prodotto

Questo è un altro dei problemi principali della maggior parte dei grafici di burndown dei rilasci.

Il grafico riflette solo i punti storia aggiunti (attività completate). Non può monitorare una modifica dell'ambito nel caso in cui siano stati aggiunti elementi al backlog del prodotto durante questo periodo.

Questo può rendere difficile determinare se lo stato di avanzamento del burndown del rilascio è corretto:

solo dovuto all'aggiunta di punti storia (lavoro terminato) al grafico

dovuto all'aggiunta di punti storia (lavoro terminato) al grafico Dovuto all'effettivo stato di avanzamento nella risoluzione degli elementi del backlog del prodotto

Poiché il grafico del burndown del rilascio potrebbe non essere correlato all'effettivo completamento del backlog, si potrebbe avere una stima imprecisa dello stato dello sprint.

In questo modo, potreste completare il lavoro, ma dato che l'ambito del progetto continua ad aumentare, non siete più vicini al raggiungimento dell'obiettivo!

Vantaggio del grafico

Poiché i grafici di burnup includono una linea per le modifiche all'ambito, possono fornire stime accurate dello stato di avanzamento anche quando si verifica uno slittamento dell'ambito. In questo modo si evita che il burnup evidenzi dati di backlog imprecisi!

tuttavia, poiché gli usi per i grafici di burnup e burndown differiscono, dovrete comunque utilizzarli entrambi per adottare la metodologia Agile!

Come i grafici di burnup aiutano il project management Agile

I grafici di burnup sono una parte essenziale dei progetti agili.

Ecco come:

A. Tiene traccia di ciò che si è ottenuto con ogni sprint

I grafici di Burnup rendono incredibilmente facile tenere traccia dello stato di avanzamento degli sprint. Poiché i progressi sono segnati **tra gli sprint, è possibile vedere dove sono stati fatti i maggiori progressi e dove le cose sono rallentate.

Questo può essere molto utile anche per Teams di scrum .

come?

Uno scrum master può esaminare i propri burnup per vedere cosa è andato storto e lavorare sulle soluzioni con lo scrum team durante le riunioni giornaliere!

B. Monitora l'ambito del progetto

A differenza di altri grafici, i burnup monitorano anche l'ambito del progetto. Questo fornisce un contesto quando si monitora lo stato di avanzamento del progetto.

Ad esempio, se un progetto sta richiedendo più tempo del previsto, si può dare un'occhiata alla linea dell'ambito per vedere se c'è stata una modifica dell'ambito. Questo spiegherebbe perché siete in ritardo sulla tabella di marcia, anche se apparentemente non c'è nulla che non vada.

La comprensione dell'ambito di lavoro può essere incredibilmente utile per giustificare i ritardi ai clienti e agli altri stakeholder. Se un client è preoccupato per la durata di un progetto, il titolare del prodotto può evidenziare la deviazione dal percorso pianificato per il progetto, spiegando così lo slittamento dell'ambito.

Qual è il miglior strumento grafico per il project management agile?

ClickUp è il miglior strumento grafico per la gestione agile dei progetti Agile project management

creare potenti grafici di burnup per aiutarvi a seguire lo stato di avanzamento del progetto.

Fortunatamente, la metodologia Agile è esattamente ciò che il ClickUp strumento di project management è stato costruito per questo! Ecco una rapida panoramica di alcune delle funzionalità/funzione chiave di ClickUp per il project management:

1. Grafici di masterizzazione

Come abbiamo menzionato, ClickUp può aiutarvi a creare un grafico di burn up per monitorare il vostro progetto.

A differenza di altri grafici, quelli di ClickUp sono facilissimi da leggere e da capire! Questo li rende perfetti per i client e i personalizzati.

Il grafico del burn up di ClickUp è un widget di Sprint in Il dashboard di ClickUp .

Nel grafico di ClickUp, la quantità totale di lavoro da fare (linee di ambito) è in grigio e l'asse verticale rappresenta I punti dello sprint (o punti storia).

La linea verde rappresenta il lavoro completato nel tempo (sull'asse orizzontale).

Una volta completato il lavoro, la linea verde intersecherà la linea grigia, segnalando il completamento del progetto.

Se si aggiungono altre attività al progetto o allo Sprint, si vedrà un aumento della linea grigia che rappresenta la quantità totale di lavoro da fare.

Da fare per creare un grafico di burn up in ClickUp?

Per prima cosa, create o visualizzate una dashboard

Fare clic su + Aggiungi un widget

Selezionate Sprints Widget o cercate il grafico Burn up.

Assegnare un nome al grafico (questo è facoltativo e può essere rinominato in seguito)

Selezionare i dati e le opzioni per il grafico Burn up

Fare clic su Aggiungi widget 🎉

tuttavia, i grafici di combustione non sono tutto ciò che ClickUp vi offre

In Il dashboard di ClickUp è possibile visualizzare altri dati relativi ai progetti in un unico posto.

I widget sono i blocchi di ogni dashboard e vi aiuteranno a ottenere approfondimenti su:

Sprint

Documenti

Tabelle

Conversazioni

E molto altro ancora!

È anche possibile personalizzare:

I dati fonte di ogni widget: come ad esempio i dati provenienti da elenchi di sprint o campi personalizzati

come ad esempio i dati provenienti da elenchi di sprint o campi personalizzati Il periodo di tempo: come un periodo di 30 giorni o un intervallo fisso

come un periodo di 30 giorni o un intervallo fisso Il tipo di carico di lavoro: come la capacità di sprint basata sui punti di una storia

Conclusione

I grafici di burn up sono uno dei modi più utili per tenere traccia dello stato del progetto Agile. E poiché non è possibile gestire lo sviluppo software Agile senza il giusto strumento di project management, perché non farlo? scaricare ClickUp oggi stesso? Ha tutto ciò che serve per gestire i burnup, i burndown e gli sprint per far sì che il progetto proceda senza intoppi.