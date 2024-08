10 Migliori alternative e concorrenti di Productboard nel 2024 (gratis e a pagamento)

Come product manager, la vostra vita ruota attorno alla generazione di intuizioni, alla definizione degli obiettivi aziendali e alla creazione di prodotti che facciano la differenza per i vostri clienti. Strumenti per la gestione dei prodotti rendono la vita più facile quando ci si destreggia continuamente tra le attività. 🤹

Uno di questi strumenti è Productboard, progettato per aiutare i team di prodotto a raccogliere i feedback dei clienti e a creare mappe stradali per più prodotti in un unico spazio.

Gli utenti apprezzano le funzionalità/funzione di monitoraggio dello stato di avanzamento, la raccolta di informazioni e le visualizzazioni della roadmap. Tuttavia, i responsabili della produttività potrebbero aver bisogno di più integrazioni nei loro software di project management . In effetti, i responsabili di prodotto devono dare priorità alle funzionalità/funzione che offrono maggiore flessibilità, approfondimenti e un supporto più ampio alla gestione.

Ecco dove si colloca questo elenco dei migliori Alternativa a Productboard viene fornito.

Qui condividiamo alcune delle nostre alternative preferite a Productboard, sia a pagamento che gratis, con un elenco di funzionalità/funzioni, pro e contro, prezzi e valutazioni.

È ora di migliorare il vostro gioco di PM. 🙌

Cosa cercare nelle alternative a Productboard?

Non tutti gli strumenti di gestione dei prodotti sono uguali. A seconda delle esigenze specifiche dei vostri prodotti, potreste preferire alcune funzionalità rispetto ad altre. 🛠️

Ecco alcune cose da cercare nelle alternative a Productboard:

Monitoraggio e analisi degli utenti : Per produrre grandi prodotti, è necessario capire come i clienti li utilizzano

: Per produrre grandi prodotti, è necessario capire come i clienti li utilizzano Mappatura del percorso : Creare una mappa del prodotto dall'ideazione al lancio con strumenti di gestione del prodotto che supportano una strategia di prodotto visiva e interattiva

: Creare una mappa del prodotto dall'ideazione al lancio con strumenti di gestione del prodotto che supportano una strategia di prodotto visiva e interattiva Sondaggi : Supportare la gestione del feedback con uno strumento che offra moduli personalizzati per aiutare a chiudere il ciclo di feedback dei clienti

: Supportare la gestione del feedback con uno strumento che offra moduli personalizzati per aiutare a chiudere il ciclo di feedback dei clienti Collaborazione con il team : Dalla messaggistica in-app per il team alla collaborazione in tempo reale, cercate uno strumento di gestione del prodotto che vi aiuti a lavorare insieme

: Dalla messaggistica in-app per il team alla collaborazione in tempo reale, cercate uno strumento di gestione del prodotto che vi aiuti a lavorare insieme Supporto per le presentazioni : Condividete le vostre intuizioni e le nuove idee con uno strumento che offre funzioni di presentazione

: Condividete le vostre intuizioni e le nuove idee con uno strumento che offre funzioni di presentazione Funzionalità di project management : Semplificare i flussi di lavoro egestione delle attività con un strumento di project management che vi permette di controllare il progetto in un unico spazio

: Semplificare i flussi di lavoro egestione delle attività con un strumento di project management che vi permette di controllare il progetto in un unico spazio Mappe di calore e diagrammi di flusso : Il modo migliore per ottenere informazioni sui vostri clienti è vedere come interagiscono effettivamente con la vostra produttività utilizzando funzionalità/funzioni chiave come heatmap e registrazioni

: Il modo migliore per ottenere informazioni sui vostri clienti è vedere come interagiscono effettivamente con la vostra produttività utilizzando funzionalità/funzioni chiave come heatmap e registrazioni Integrazioni: I responsabili dei prodotti si destreggiano tra diversi strumenti per terminare il lavoro. Assicuratevi che l'alternativa a Productboard che scegliete si integri con il vostro software di gestione dei prodotti più importante

Le 10 migliori alternative a Productboard da utilizzare nel 2024

Trovare il giusto software di gestione dei prodotti richiede tempo ed energia. E sappiamo che probabilmente siete a corto di entrambi.

Ecco perché abbiamo terminato il lavoro per voi. Ecco 10 delle migliori alternative a Productboard (sia gratis che a pagamento!) che possono migliorare il vostro processo risparmiando tempo, energia e persino denaro. 💰

Visualizzate attività, progetti e flussi di lavoro nel modo più adatto a voi con le oltre 15 visualizzazioni personalizzabili di ClickUp

Sì, abbiamo messo ClickUp in cima all'elenco, ma per una buona ragione. (ClickUp è una piattaforma completa che offre un'infinità di funzionalità/funzioni, integrazioni e personalizzazioni per consentire ai team di tenere sotto controllo ogni passaggio del processo di lavoro processo di sviluppo della produttività . In effetti, Funzionalità/funzione del prodotto ClickUp consentono di mappare la visione, monitorare i problemi e gestire gli sprint in un unico luogo.

Per iniziare, mettete tutti d'accordo sulla stessa pagina usando Il documento di presentazione del prodotto ClickUp . Il documento ClickUp precostituito consente di collegare i progetti, elencare le specifiche funzionali e spiegare le considerazioni sul design. Utilizzatelo per redigere un piano di rilascio per i team di prodotto e creare un quadro per un lancio di prodotto positivo. ✨

Con il modello di documento Product Brief di ClickUp, il team ha a disposizione una bozza completa da compilare per supportare un lancio di esito positivo, rimanendo letteralmente sulla stessa pagina

Costruite in ClickUp mappe condivise del prodotto, in modo che tutti i membri del team vedano il ruolo che ricoprono e la visione generale. Visualizzate i flussi di lavoro e massimizzate l'efficienza con diverse visualizzazioni della scheda, tra cui Schede Kanban di ClickUp . Aggiungete istantaneamente l'automazione delle attività per suddividere lo sviluppo del prodotto per i diversi membri del team e i reparti.

Creare il perfetto Flusso di lavoro agile e costruite un sistema Kanban flessibile per visualizzare il vostro lavoro e migliorare il project management con la vista Bacheca di ClickUp

È inoltre possibile semplificare lo sviluppo dei prodotti grazie a ClickUp AI . Utilizzatelo per scrivere un documento sui requisiti del prodotto (PRD), per progettare i test degli utenti o per creare un piano di test complessivo.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp:

le oltre 35 app di ClickUp consentono di personalizzare la gestione delle attività, compresa l'assegnazione di compiti e di attivitàpunti dello sprint e il monitoraggio di campi dati personalizzati

Più di 1.000modelli di gestione dei prodotti, tra cuimodelli per il piano di progettoper creare facilmente storie Agile, monitorare le richieste di funzionalità/funzione e costruire Bacheca

50+ azioni, trigger e automazioni rendono la personalizzazione più facile che mai

oltre 1000 integrazioni, tra cui HubSpot, Slack e Salesforce

Limiti di ClickUp:

La curva di apprendimento può essere più ripida, semplicemente perché la personalizzazione è molto ampia

Alcuni utenti ritengono che il numero di notifiche possa essere eccessivo, ma queste possono essere personalizzate nelle impostazioni dell'account

Prezzi di ClickUp:

free Forever : Gratuito

Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente

: $7/mese per utente pagato annualmente; $10/mese per utente pagato mensilmente Aziendale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Prodpad

via Prodpad Prodpad elimina le congetture sulla produttività, fornendo il feedback degli utenti e aiutandovi a pianificare la vostra strategia. Utilizzatelo per catturare le idee chiave dei clienti reali e per creare un progetto di progetto con mappe stradali integrate.

Gli strumenti di feedback dei clienti sono particolarmente utili per pianificare i prodotti su cui lavorare per primi. Prodpad offre Strumenti di IA che raccolgono i feedback e offrono informazioni di carattere generale. Utilizzate queste informazioni per segmentare i clienti e concentrarvi sui prodotti che soddisfano le loro esigenze specifiche.

Le migliori funzionalità/funzione di Prodpad:

Le funzionalità di scoperta delle idee consentono di vedere facilmente quali sono le funzionalità/funzione desiderate dagli utenti e aiutano aa dare priorità ai progetti che contano di più

Le integrazioni con strumenti come Jira, Microsoft e GitHub consentono di incorporare Prodpad nei flussi di lavoro esistenti, senza interrompere il processo del team

Le funzionalità del flusso di lavoro del Product Backlog consentono di suddividere le idee e di identificare le funzionalità più desiderate da cancellarei backlog di produttività Limiti del Prodpad:

Alcuni utenti hanno riscontrato che le mappe stradali possono essere fonte di confusione per i percorsi di prodotto più lunghi o complessi

Le idee archiviate non hanno una cronologia allegata, quindi è necessario monitorare i ragionamenti separatamente

Prezzi di Prodpad:

Roadmaps : Versione di prova gratuita

: Versione di prova gratuita Roadmaps Essenziali : $30/editor/mese

: $30/editor/mese Roadmaps Advanced: $55/editor/mese

Valutazioni e recensioni su Prodpad:

G2 : 4.3/5 (80+ recensioni)

: 4.3/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (10+ recensioni)

3. Airfocus

via Airfocus Airfocus vi aiuta a comprendere le esigenze degli utenti, a pianificare il vostro l'esecuzione del progetto e allineare i team. Questa piattaforma di gestione strategica dei prodotti consente di gestire lo sviluppo dei prodotti dalla scoperta e dalla definizione delle priorità alla strategia. Costruita come una piattaforma modulare, è destinata a diventare un hub centrale per tutti i vostri lavori sui prodotti. 💪

Ottenete informazioni sull'esperienza degli utenti e raccogliete feedback sui prodotti per assicurarvi di risolvere i problemi giusti. Impegnatevi con gli utenti effettivi costruendo un portale di marca in cui condividere le idee con i vostri clienti.

Utilizzate lo strumento della roadmap per definire una direzione chiara e far sapere ai team cosa aspettarsi a ogni passaggio. Brainstorming di idee, annuncio di un progetto di lancio di una produttività e celebrare le vittorie in un unico spazio.

Le migliori funzionalità/funzione di Airfocus:

Le app native di Airfocus consentono di costruire un approccio modulare allo sviluppo del prodotto, il che significa che potete sfruttare lo strumento per soddisfare le vostre esigenze specifiche

Le viste personalizzate semplificano la visualizzazione dei dati utilizzando i grafici Gantt,Bacheche Kanbane tabelle

Il software di mappatura crea visibilità per il piano del team ed è personalizzabile per un ampio intervallo di casi d'uso

Limiti di Airfocus:

Gli utenti hanno riscontrato che l'integrazione con Jira non è sempre affidabile

I piani tariffari sono basati sugli utenti, quindi diventa costoso se si lavora con numerosi membri del team

Prezzi di Airfocus:

Avanzato : $69/editor/mese

: $69/editor/mese Pro : Prezzo annuale personalizzato

: Prezzo annuale personalizzato Azienda: Prezzo annuale personalizzato

Valutazioni e recensioni di Airfocus:

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (100+ recensioni)

4. Voce dell'utente

via Voce dell'utente UserVoice è un sistema di gestione dei prodotti che aiuta a creare strategie per lo sviluppo dei prodotti. Il pannello di feedback dell'utente consente di vedere facilmente cosa dicono i clienti della vostra produttività e quali sono le funzionalità/funzione che desiderano di più.

Lo strumento utilizza un approccio basato sui dati per consentire alle parti interessate di identificare i modi migliori per soddisfare le esigenze dei clienti. Dalla definizione della storia dell'utente all'osservazione del modo in cui naviga nei vostri prodotti, otterrete informazioni per servire meglio i vostri clienti. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di UserVoice:

I moduli e gli strumenti di feedback sono progettati per favorire le relazioni, far sentire i clienti ascoltati e costruire un branding migliore

L'interfaccia user-friendly rende facile l'utilizzo senza dover passare ore a padroneggiare una ripida curva di apprendimento

Le integrazioni includono Jira, Slack, Azure DevOps e Zendesk

Limiti di UserVoice:

Gli utenti apprezzano le integrazioni esistenti, ma vorrebbero che le piattaforme supportate fossero di più

Non c'è supporto clienti via email o online, il che significa che ottenere assistenza per i bug può essere complicato

Prezzi di UserVoice:

Essenziale : $699/mese

: $699/mese Pro : $899/mese

: $899/mese Premium : $1.349/mese

: $1.349/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di UserVoice:

G2 : 4.5/5 (200+ recensioni)

: 4.5/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (60+ recensioni)

5. Convas

via Convas Convas è uno strumento per la raccolta dei feedback dei clienti che facilita lo sviluppo di prodotti realmente desiderati. Utilizzate la pagina di feedback per raccogliere i commenti dei membri del vostro team e dei clienti reali. Aggiungete la votazione delle funzionalità/funzione per consentire agli utenti di votare in alto o in basso le diverse funzioni.

Utilizzo del feedback dei clienti, creare una tabella di marcia per il ciclo di vita del prodotto . Mostrate in modo chiaro agli stakeholder cosa è in stato di avanzamento, cosa è stato terminato e cosa è in arrivo. Utilizzate notifiche automatiche per far sapere agli utenti quando rilasciate un nuovo prodotto che potrebbe interessarli.

Le migliori funzionalità/funzione di Convas:

La pagina di feedback è completamene personalizzabile. Utilizzate i commenti per coinvolgere direttamente gli utenti, create più bacheche per diversi tipi di feedback e aggiungete tag per aumentare l'organizzazione

Aggiungete il Widget per il Feedback dei Clienti alle vostre pagine di destinazione per ottenere informazioni senza che gli utenti lascino il vostro sito

Gli annunci di aggiornamento dei prodotti rendono più facile che mai l'annuncio di nuove funzionalità/funzione e il lancio di nuovi prodotti

Limiti di Convas:

Alcuni utenti hanno riscontrato la presenza di bug nell'app, con conseguenti rallentamenti nel processo di sviluppo del prodotto

Se si desidera monitorare più di 100 utenti, è necessario pagare il piano aziendale

Prezzi di Convas:

Gratis : $0/mese con un massimo di 25 utenti monitorati

: $0/mese con un massimo di 25 utenti monitorati Crescita : $15/mese con fino a 100 utenti monitorati

: $15/mese con fino a 100 utenti monitorati Business : $150/mese con un numero illimitato di utenti monitorati

: $150/mese con un numero illimitato di utenti monitorati Privato: $99/mese per la funzionalità/funzione di feedback privata

Valutazioni e recensioni di Convas:

G2 : 4.0/5 (1+ recensioni)

: 4.0/5 (1+ recensioni) Capterra: N/D

6. Pendo

via Pendo Pendo è stato progettato per migliorare l'esperienza dei prodotti digitali. Questo strumento all-in-one lavora in modo trasversale su marketing, IT, prodotto e esito positivo del cliente reparti.

Le soluzioni a basso codice consentono a tutti i membri del team di utilizzare facilmente Pendo per raccogliere informazioni sui clienti e sviluppare prodotti migliori. I dati retroattivi abbinati ai feedback qualitativi forniscono una panoramica completa dell'uso e delle sensazioni dei clienti sui vostri prodotti.

Le migliori funzionalità/funzione di Pendo:

Inserire idee di prodotto e condividerle direttamente con i clienti per ottenere un feedback prima di iniziare a sviluppare funzionalità/funzione e nuove app

Gli approfondimenti sul portfolio SaaS consentono di effettuare un audit degli strumenti e dei flussi di lavoro esistenti per ottimizzare l'area di lavoro digitale

Le funzionalità/funzione di IA forniscono approfondimenti e analisi che i membri del team potrebbero non cogliere da soli

Limiti di Pendo:

Il prezzo può essere impegnativo per le startup che hanno un budget limitato

Alcuni report personalizzati non sono disponibili sull'app, il che significa che si deve andare sul desktop per accedere a informazioni più approfondite

Prezzi di Pendo:

Gratuito : Free con un massimo di 500 utenti attivi mensili

: Free con un massimo di 500 utenti attivi mensili Starter : $$$a all'anno con un massimo di 10.000 utenti attivi mensilmente

: $$$a all'anno con un massimo di 10.000 utenti attivi mensilmente Crescita : Contattare per prezzi personalizzati

: Contattare per prezzi personalizzati Portfolios: Contattare per prezzi personalizzati

Pendo valutazioni e recensioni:

G2 : 4.4/5 (1.200+ recensioni)

: 4.4/5 (1.200+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (200+ recensioni)

7. ProdottoPiano

via Piano prodotto ProductPlan è uno degli strumenti più diffusi per valutare i prodotti potenziali, creare una strategia di prodotto e costruire una sequenza del progetto in uno spazio.

Utilizzate visualizzazioni e filtri personalizzati per personalizzare lo strumento per la vostra azienda. Create layout flessibili per aiutare i membri del team a comprendere il processo di sviluppo del prodotto e gli obiettivi finali. 🏆

Le roadmap del portfolio consentono di creare un'ampia visualizzazione di tutti i progetti in corso. Tracciate senza problemi lo stato di avanzamento dei vari prodotti e funzionalità, sia che si trovino in fase di brainstorming, di test degli utenti o di consegna finale.

Le migliori funzionalità/funzione di ProductPlan:

La conformità SOC 2 di tipo II rende questo strumento ideale per tutte le organizzazioni, comprese le aziende che hanno bisogno di maggiore sicurezza

Importazione, sincronizzazione e connessione a decine di strumenti, compresi quelli che aggiungono ai preferiti della produttività come Jira, GitHub e Zapier

Decine di modelli di mappatura rendono facile la creazione di layout visivi della strategia di prodotto

Limiti di ProductPlan:

Alcuni utenti hanno riscontrato che la collaborazione tra team potrebbe essere confusa

Non esiste una modalità offline, quindi è necessario essere connessi per poter fare qualcosa

Prezzi di ProductPlan:

Basic : $39/mese

: $39/mese Professionale : $79/mese

: $79/mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ProductPlan:

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (50+ recensioni)

8. Roadmunk

via Roadmunk Roadmunk è una piattaforma di mappatura per i team di prodotto. Utilizzate la piattaforma per creare una roadmap visiva da condividere con gli stakeholder per ottenere l'approvazione del vostro prossimo prodotto. Ottenete il feedback dei clienti e stabilite le priorità delle funzionalità/funzione da realizzare successivamente.

Le migliori funzionalità/funzione di Roadmunk:

35+ modelli di roadmap che consentono dirisparmiare tempo e il lavoro richiesto per definire il percorso del vostro prodotto

L'API di Roadmunk consente di creare integrazioni personalizzate per utilizzare senza problemi gli strumenti che amate

La Finestra In Arrivo crea uno spazio utile per tenere traccia di ciò che dicono i clienti

Limiti di Roadmunk:

Alcuni utenti desiderano una maggiore personalizzazione dei campi personalizzati per includere più dati

È necessario aggiungere date a ogni passaggio della roadmap, il che potrebbe essere troppo granulare per le organizzazioni con una sequenza di date meno rigida

Prezzi di Roadmunk:

Starter : $19/mese per un road mapper

: $19/mese per un road mapper Business : $49/editor/mese

: $49/editor/mese Professionale : $99/editor/mese

: $99/editor/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su Roadmunk:

G2 : 4.0/5 (80+ recensioni)

: 4.0/5 (80+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (80+ recensioni)

9. Rapido

via Rapido Rapidr vi aiuta a catturare le idee sui prodotti, a raccogliere i feedback dei clienti e a coinvolgere gli utenti durante il processo di creazione. Utilizzate le bacheche di feedback pubbliche e private per avere una visione reale dei prodotti esistenti e delle funzionalità/funzioni che gli utenti cercano. Identificate i prodotti migliori da sviluppare e create mappe stradali per seguire il processo.

Le migliori funzionalità/funzione di Rapidr:

7 integrazioni esistenti e altre 5 in fase di sviluppo rendono facile l'utilizzo di Rapidrstrumenti di sviluppo con Rapidr

Il monitoraggio delle richieste di funzionalità consente di tenere sotto controllo i tipi di produttività desiderati dagli utenti

Il monitoraggio integrato dei bug consente agli utenti di segnalare i problemi del prodotto che il team deve risolvere

Limiti di Rapidr:

La visualizzazione dei dati è elementare e non ci sono grafici Gantt o strumenti di mappatura più avanzati

L'interfaccia è facile da usare, ma alcuni utenti vorrebbero avere più funzioni

Prezzi di Rapidr:

Startup : $49/mese

: $49/mese Business : $199/mese

: $199/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Rapidr:

G2 : 4.5/5 (2+ recensioni)

: 4.5/5 (2+ recensioni) Capterra: N/A

10. Craft.io

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/2-Craft.io\_-1400x743.png Artigianato.io /$$$img/

via Craft.io Utilizzate Craft.io per raccogliere il feedback degli utenti e prendere decisioni più informate sulla produttività. Grazie a un'interfaccia visivamente piacevole, è facile creare roadmap e sequenze strategiche per allineare il team. Date la priorità alle funzionalità/funzione, regolate la capacità e semplificate l'esecuzione in un unico posto.

Le migliori funzionalità/funzione di Craft.io:

Le integrazioni di automazione consentono di assegnare istantaneamente le attività ai membri del team e di integrarsi con altri strumenti di sviluppo come Jira

Gestione del portfolio prodotti con campi per il backlog, gli oggetti, le dipendenze e le iniziative

Limiti di Craft.io:

Alcuni utenti hanno riscontrato dei bug che assegnavano le attività ai membri del team sbagliati

La mappatura dei prodotti non è intuitiva come quella di altri strumenti concorrenti

Prezzi di Craft.io:

Starter : $19/editor/mese

: $19/editor/mese Pro : $79/editor/mese

: $79/editor/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Craft.io:

G2 : 4.5/5 (50+ recensioni)

: 4.5/5 (50+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (30+ recensioni)

Costruire prodotti migliori in modo più efficiente con ClickUp

Che siate a capo di una startup, di un'azienda di medie dimensioni o di un'impresa, la costruzione di prodotti migliori è a pochi clic di distanza. Con queste alternative a Productboard, troverete nuovi modi per generare informazioni sui clienti, dare priorità alle funzionalità/funzione e ottimizzare l'esecuzione dei prodotti.

Il software di project management di ClickUp semplifica la gestione di tutto in un unico spazio. Inoltre, centinaia di integrazioni lavorano senza problemi con il software di gestione dei progetti di ClickUp strumenti di sviluppo della produttività di cui avete bisogno per servire i vostri personalizzati. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e iniziate a ottenere informazioni più approfondite sui clienti per costruire le produttività che ameranno per gli anni a venire. E soprattutto, con ClickUp è Free Forever!