Recensione di Aha! Product Management (Caratteristiche, Pro, Contro)

Piano strategico , roadmapping, marketing, previsione.. gestione del prodotto comporta molto lavoro.

Fortunatamente, grazie a strumenti come Aha!, non deve essere molto più difficile che pianificare l'abbuffata di Netflix del venerdì sera. Aha product management può aiutare le aziende che vogliono lanciare prodotti con esito positivo e sostenere il loro mercato.

ma questa piattaforma veramente vi farà fare "Aha!" con gioia?

In questa recensione della gestione del prodotto Aha, discuteremo le funzionalità/funzione chiave, i pro e i limiti di Aha! Evidenzieremo inoltre la soluzione migliore per I limiti di Aha! .

pronti?

Che cos'è Aha?

Il software Aha! può aiutare qualsiasi product manager a capire il perché, il quando e il cosa dei loro prodotti per rendere la gestione del prodotto più efficace facile.

Questo roadmap della produttività la piattaforma offre diversi strumenti per:

Gestione del portfolio

Gestione dei requisiti

Pianificazione della strategia di marketing

Gestione del rilascio

Struttura della strategia di produttività creazione

Gestione delle idee

Creazione di una roadmap visiva

Anche con tutte queste funzioni, Aha! non è qui per monopolizzare il vostro spazio.

Il software utilizza il cloud per impostare i file e salvare le conversazioni, in modo da non intaccare lo spazio di archiviazione del dispositivo.

Inoltre, le sue funzionalità/funzioni consentono di determinare tutto ciò di cui si avrà bisogno ancor prima di creare il prodotto.

Ma prima di dire "sì" ad Aha! diamo un'occhiata alle sue funzionalità/funzione chiave.

4 Funzionalità/funzione chiave di Aha!

Ecco le quattro principali funzionalità/funzione di Aha!

1. Funzionalità/funzione

Trattenere la confusione.

Si tratta di una funzionalità chiamata "caratteristiche", che sono unità di lavoro fondamentali in Aha!.

Le funzionalità rappresentano un'attività o un elemento di lavoro da completare per realizzare i piani strategici.

Quindi, se la vostra strategia consiste nel finire di guardare The Walking Dead entro il fine settimana, ogni episodio può essere una funzionalità/funzione!

Per tenere informati tutti coloro che lavorano sulle vostre funzionalità/funzione, potete collegarle direttamente a:

Obiettivi strategici

Un'iniziativa

Un'idea

Note

Rilascio della produttività

E altro ancora

In questo modo i clienti capiranno il contesto e l'importanza della funzionalità/funzione. Sapranno anche come contribuire alla vostra brillante strategia di prodotto.

2. Tabelle di marcia

La nostra recensione sulla gestione del prodotto Aha non può completarsi senza menzionare le sue roadmap .

Le roadmap di Aha! sono un ottimo modo per visualizzare e comunicare il titolo del vostro prodotto, campagna o servizio. Questo strumento consente di visualizzare una vista dettagliata del piano strategico che aiuta a definire gli obiettivi e a mantenere chiara la comunicazione.

Aha! consente di aggiungere dati, come la Sequenza o la Strategia, per creare una roadmap strategica e di scegliere se visualizzarla come grafico Gantt, calendario, starter o roadmap personalizzata.

È poi possibile condividere la versione live della roadmap con il team di prodotto per facilitare la collaborazione.

3. Collaborazione

In Aha! è disponibile una modifica collaborativa in tempo reale.

Quando più persone modificano le note o i campi di descrizione, è possibile vedere i nomi degli altri partecipanti come bandiere. Le bandierine si muovono in tempo reale, il che contribuisce a garantire trasparenza e collaborazione efficace .

Inoltre, ogni funzione chiave del prodotto, come le funzionalità, le epiche e le iniziative, ha una sezione commenti in cui è possibile comunicare con il proprio team durante il lavoro.

Questo strumento di collaborazione permette anche di condividere bellissimi piani visivi, come le sequenze temporali, per coordinare funzione trasversale team di lavoro in un unico luogo.

4. Integrazione

È probabile che non dobbiate affrontare questo strazio quando cercate Aha! integrazioni.

Aha! si integra con diversi strumenti di sviluppo, project management, collaborazione, gestione delle relazioni con i clienti e supporto.

Alcune delle sue integrazioni più diffuse includono:

Ora che conoscete le funzionalità/funzione chiave di Aha!, passiamo al prossimo episodio

3 Principali vantaggi della gestione dei prodotti Aha

Ecco tre vantaggi chiave della gestione dei prodotti Aha:

1. Facilità di gestione dei prodotti per offrire ciò che i clienti vogliono Gestione del prodotto è un gioco da ragazzi su Aha! perché consente di definire una strategia, catturare le idee dei clienti e prestare attenzione alle funzionalità/funzione.

Inoltre, dispone di un portale di idee💡, che è un po' come la pagina di aiuto di Netflix, dove si suggeriscono film e spettacoli da aggiungere.

Solo che qui il portale è vostro.

Raccogliete e gestite ogni idea che gli utenti inviano.

Ottenete anche storie di utenti mappare per visualizzare e dare priorità al lavoro che costruirà l'esperienza utente desiderata dai vostri clienti.

Mappando la storia dell'utente, il team può creare un potente schema delle interazioni di un utente rappresentativo con il vostro prodotto e valutare i passaggi che portano maggiori benefici all'utente. Questo lavorerà come un feedback e vi aiuterà a semplificare la gestione del prodotto.

2. Permette di pianificare efficacemente il marketing

In Aha!, il team di marketing può vedere tutti i programmi e le campagne in un unico posto. In questo modo è più facile coordinare le attività di marketing a diversi livelli.

Il vostro piano di marketing può essere semplice con gli strumenti Aha! che consentono di:

Descrivere tutte le attività di marketing

Assegnare compiti da svolgere

Monitorare le dipendenze

Collaborare ai deliverable

Semplificare il processo di approvazione

**Volete dare un'occhiata più da vicino a come funziona il processo di pianificazione?

Controllate il nostro suddivisione in passaggi del processo di pianificazione del marketing .

3. Possibilità di personalizzare lo strumento in base alle proprie esigenze

Quello che Netflix ha fatto con i suoi programmi polizieschi, Aha! lo ha terminato con le sue capacità di personalizzazione.

Ci sono così tante opzioni e tutte hanno qualcosa da offrire!

Ecco un piccolo assaggio di ciò che è possibile personalizzare in Aha!:

Stati

Campi

Flussi di lavoro

Layout

Tabelle

E molto altro ancora!

Tuttavia, la domanda più importante è: è questo software della roadmap giusto per te?

5 limiti della gestione dei prodotti Aha (con soluzioni)

Lasciamo i cliffhanger per gli show di Netflix e non per le vostre software di gestione dei prodotti .

In questa recensione sulla gestione dei prodotti Aha, vediamo dove Aha! non è all'altezza:

1. Funzionalità/funzione limitata delle note

Aha! dispone di una funzionalità/funzione che consente di:

Creare una nota vuota

Creare un modello di nota

Condividere ed esportare le note

Organizzare le note e molto altro ancora

Sembra estremamente elaborato per un prodotto che si chiama solo "note"

Ma quando si tratta di mettere le note al lavoro, Aha! non ha nulla.

Non è possibile creare attività dalle note. Non si può nemmeno aggiungere una semplice lista di controllo.

Mettiamo fine all'imbarazzo.

Salutate ClickUp . Si tratta di uno dei più importanti valutazione più alta al mondo strumento per il project management, aggiunto ai preferiti da molti team di piccole, medie e grandi aziende .

Soluzione ClickUp #1: Blocco note La presa di note in ClickUp è molto più mirata rispetto ad Aha!

Usare il blocco note per creare note che si può facilmente convertire in attività in secondi.

Ecco come funziona:

Il titolo della nota diventa il nome dell'attività

Il contenuto della nota diventa la descrizione dell'attività

Aggiungere i dettagli appropriati prima di salvare

/$$$img/ https://lh3.googleusercontent.com/PHNWrIxfDg\_MI6oHcIgIaXOw-awNCrC4u3svi9Kgq4NS4RzTMjBOQ0Orz-opTDn-dvLaEjLxeTZYhLaakb0Jowzp37Jn90Os24F6aVLXEbI10o2r9M\_XNH9cElrtt8422URzqfQ blocco note in ClickUp /$$$img/

E a differenza di Aha!, ClickUp permette anche di creare semplici liste di controllo nelle note.

Soluzione ClickUp #2: Documenti Quando le note non bastano, da dove fare?

ClickUp ha il posto giusto per questo: Docs.

Qui è possibile creare database di grandi dimensioni, come ad esempio carta del progetto documenti, flusso di lavoro processi, istruzioni di onboarding, contratti e molto altro ancora.

ClickUp archivia automaticamente i documenti insieme ai progetti per un accesso rapido.

Offre anche altre funzionalità/funzione quali:

2. Niente mappe mentali

Per essere uno strumento di gestione dei prodotti, Aha! ha saltato il pulsante dell'introduzione per una funzionalità/funzione di piano molto importante.

Non dispone di mappe mentali o di qualsiasi altra funzionalità/funzione per abbozzare i vostri piani, crediamo.

Soluzione ClickUp: Mappe mentali A

mappa mentale è uno strumento visivo che utilizza diagrammi gerarchici attorno a un concetto centrale. In questo modo è facile fare un brainstorming per tutti i tipi di piano di progetto .

Su ClickUp è possibile mettere in lavoro i propri schizzi.

come?

La modalità attività consente di trascinare e rilasciare rami per riorganizzare l'area di lavoro. È anche possibile creare, eliminare o modificare attività proprio qui.

Immaginate il tempo che potrete risparmiare pianificando e creando attività contemporaneamente.

Non vuole Da fare con le attività o il Area di lavoro struttura?

Utilizzate la modalità blank e disegnate le vostre idee a vostro piacimento.

3. Nessuno strumento di monitoraggio del tempo in tempo reale

In Aha! è possibile registrare il tempo lavorato nel campo "stima" facendo clic su "registra tempo"

Ma dove va a finire esattamente il tempo?

da dove si capisce se si è lavorato un'ora?

Non c'è modo di tenere traccia del tempo per attività specifiche in tempo reale, a meno che non ci si integri con le app per il monitoraggio del tempo.

Da fare quando un software come ClickUp può farlo senza supporti esterni? **Confronto tra Aha! Vs. Jira !

Soluzione ClickUp #1: Strumento nativo di monitoraggio del tempo Quando si abilita il Monitoraggio del tempo

ClickApp nel vostro Spazio , è possibile iniziare il monitoraggio del tempo per tutte le attività.

Avviate e fermate lo strumento nativo di monitoraggio del tempo come e quando volete, proprio come se steste giocando e mettendo in pausa uno show su Netflix. meno il suono di apertura di "Netflix tou-doum"

*Bonus: come usare il monitoraggio del tempo per finire i progetti più velocemente.

Soluzione ClickUp #2: monitoraggio del tempo integrazione Avete già un'app preferita per il monitoraggio del tempo?

ClickUp si integra facilmente con molte app per il monitoraggio del tempo, tra cui Time Doctor , Everhour , Attivare/disattivare ecc. In questo modo è possibile monitorare con facilità il tempo dedicato alle diverse attività e progetti di ClickUp.

Se il vostro team esegue lavoro da remoto questo aggiungerà anche un senso di responsabilità.

Tuttavia, non si tratta solo di monitoraggio del tempo.

ClickUp offre anche altre opzioni di integrazione, come ad esempio

App di comunicazione (Slack)

App per la raccolta dei feedback dei clienti (Utente)

App per lo spazio di archiviazione (Google Drive)

E altro ancora!

4. Impossibile annotare il PDF

Se si usa Aha!, non è possibile annotare i PDF .

Ciò significa che ogni volta che avete un feedback su un PDF, dovrete scaricarlo, annotarlo con uno strumento diverso e poi condividerlo con gli autori.

Immaginate il tempo sprecato. ⏰

Ma soprattutto, questo non è un modo per collaborare. Non dovreste avere bisogno di qualcosa che incoraggi la condivisione dei feedback e la creazione?

Soluzione ClickUp: Annotazione in PDF Utilizzando la correzione di bozze, è possibile annotare i PDF evidenziando le marcature necessarie.

È possibile aggiungere commenti dove si vuole effettuare una modifica e assegnarla a una persona specifica che la esegua.

La Correzione di bozze in ClickUp è ottima per la marcatura delle immagini, in quanto è possibile inserire marcatori chiari sui mockup di design dove si desidera apportare modifiche.

/$$$img/ https://lh4.googleusercontent.com/wf06SBoQ7A-G50w4G5JS0THTPzQleOAzXgbzXVRN29b-QFI00d6sYpev\_dL6iwrXibfQ0fMSqteRKC5lxSOAu5S1Dqc7x6Sar\_iO3jJQTadU6NgpmQrrb9hgZyhdEs\_tomDNo31 correzione di bozze in ClickUp /$$$img/

5. Molto costoso

Il più grande ostacolo è il prezzo di Aha!

Hanno due piani:

Un piano startup per le aziende con meno di 18 mesi di vita, con meno di 1,5 milioni di dollari di finanziamenti e con meno di 10 dipendenti

per le aziende con meno di 18 mesi di vita, con meno di 1,5 milioni di dollari di finanziamenti e con meno di 10 dipendenti Un piano premium che parte da $$$a utente al mese

Si tratta di un prezzo da capogiro.

Soluzione ClickUp: Piano Free Forever

A differenza di Aha!, ClickUp ha un Piano Free Forever. Nessuna fregatura!

Quindi, che siate una startup o un'azienda, potete ottenere ClickUp a zero dollari.

I nostri piani a pagamento sono accessibili a team di ogni dimensione. Date un'occhiata:

Unlimitato ($5/ utente al mese): Portfolios Attività ricorrenti future sul calendario Visualizzazioni illimitate E altro ancora

Business ($9/ utente al mese): Limiti per i lavori in corso (WIP) ID attività personalizzate team del supporto 24/7 E altro ancora



Non abbiamo ancora terminato!

ClickUp ha così tanti funzionalità/funzione che Da fare quello che fa Aha! e anche di più.

Ecco una rapida panoramica di alcune di esse:

Correlato:_ **Domande sul colloquio con il Product Manager

Aha! Da fare il fattore Aha?

Da questa recensione sulla gestione del prodotto Aha è chiaro che Aha! è uno strumento decente.

Ma sono sempre le piccole cose a fare o a rompere un accordo.

Costoso. Nessuna modalità offline. Niente mappe mentali.

Questi elementi rendono Aha! un pacchetto tutt'altro che completo.

Se avete bisogno di uno strumento che Da fare tutto questo (e molto altro), la risposta è ClickUp!

Si tratta di un potente strumento di strumento di project management che può essere il vostro attività , documento , risorsa e gestore del tempo tutti allo stesso tempo.

Quindi unisciti gratis a ClickUp e preparatevi alla migliore stagione della "gestione dei prodotti"!