Le 10 principali alternative e concorrenti di Pivotal Tracker 2024

La metodologia Agile si basa sul miglioramento continuo. 📈

L'idea è semplice: Suddividere il lavoro in periodi più piccoli per soddisfare i clienti attraverso la consegna continua di nuove iterazioni o release.

Ok, forse non è così semplice. Agile project management richiede un'attenta pianificazione, la collaborazione del team, il monitoraggio dello stato di avanzamento, l'allineamento degli obiettivi e altro ancora. Ecco perché i team si affidano a potenti strumenti di gestione agile software di project management per seguire il progetto in ogni suo passaggio.

Ed è proprio qui che entra in gioco Pivotal Tracker. 🙂

Fondato nel 2006, Pivotal Tracker è un veterano nella sfera del project management Agile. Tuttavia, manca di funzioni cruciali, il che lo rende meno ideale per i team che non si concentrano esclusivamente sullo sviluppo di software. Sebbene la metodologia Agile sia stata inizialmente creata per i team di software, oggi queste pratiche sono utili praticamente per qualsiasi progetto su larga scala. Questo è ciò che spinge molti a cercare alternative a Pivotal Tracker e noi siamo qui per aiutarvi.

Seguiteci mentre approfondiamo le sfide e gli inconvenienti che Pivotal Tracker pone agli utenti e le 10 migliori alternative software per risolvere questi problemi. Troverete una descrizione dettagliata delle funzionalità/funzione, elenchi di pro e contro, informazioni sui prezzi e molto altro ancora!

Che cos'è Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker è un popolare programma Agile project management, uno strumento molto diffuso per aiutare i team di software a lavorare insieme, a pianificare i progetti e a controllare lo stato di avanzamento dall'inizio alla fine. Si basa sulla creazione di "storie", che rappresentano piccoli progetti o funzionalità/funzione, ed è in grado di catturare i dati chiave per un'analisi dettagliata del progetto e per la gestione delle attività reportistica sullo stato di avanzamento dei progetti .

Pivotal Tracker dispone anche di diverse funzioni di collaborazione per tenere aggiornati i membri, tra cui commenti, una sezione attività, una funzionalità/funzione "follow", @menzioni e notifiche.

via Inseguitore Pivotal Altre funzionalità/funzione di Pivotal Tracker sono:

Robuste API e integrazioni per allinearsi agli stack tecnologici degli sviluppatori

Stima della durata e della complessità necessaria per ogni storia

Trascinare e rilasciare le storie inorganizzare le priorità* Monitoraggio e gestione dei bug

Etichette per cercare, ordinare e filtrare le storie

Blocchi visivi delle storie per evitare blocchi

E molto altro ancora! Ma Pivotal Tracker non è privo di una buona dose di svantaggi. Per citarne alcuni..

Le sue funzionalità/funzioni mancano di flessibilità

Difficile da personalizzare

L'interfaccia utente è confusa e in generale non è il massimo per gli utenti

Utile solo per i team di software

Nessuna funzionalità/funzione per i grafici Gantt

E altro ancora. 👀

Da fare? Darete l'addio a Pivotal Tracker e investirete il vostro tempo in modo più produttivo - in una potente alternativa a Pivotal Tracker. 🙂

Cosa cercare in un'alternativa a Pivotal Tracker?

Pivotal Tracker è in grado di soddisfare molte delle chiavi di lettura per i team Agile, ma la metodologia Agile stessa si basa su miglioramento continuo - e il vostro software di project management dovrebbe rifletterlo! Inoltre, uno dei maggiori motivi di preoccupazione per Pivotal Tracker è il suo traguardo esclusivamente per i team di software. Questo lo rende difficile da adattare ai diversi settori, ai team in rapida crescita, ai casi d'uso e altro ancora.

Le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp offrono alle organizzazioni una soluzione da parete a parete per ogni team

Quando cercate la vostra prossima alternativa software, cercate le funzionalità/funzione fondamentali che Pivotal Tracker possiede in aggiunta_ a queste qualità critiche:

Funzionalità flessibili e personalizzabili

Viste multiple del progetto (compresi i grafici Gantt)

Modelli per iniziare a usare la piattaforma più rapidamente

Interfaccia intuitiva e user-friendly

Design altamente visivo

Collaborazione in più modi

Dashboard, approfondimenti e monitoraggio dello stato di avanzamento

La buona notizia è che la maggior parte dei software di project management moderni e competitivi dispone di un numero di queste funzionalità/funzione da offrire a team di ogni dimensione e budget.

La notizia non altrettanto buona? Potreste passare al setaccio molti strumenti prima di trovare la giusta alternativa a Pivotal Tracker per il team. Invece di sacrificare il vostro tempo e le vostre energie in questo processo di versione di prova, iniziate da qui. 🙂

Le 10 migliori alternative a Pivotal Tracker per il project management

Da fare abbiamo terminato il nostro lavoro per fornirvi questo elenco curato delle 10 migliori alternative a Pivotal Tracker per i team Agile.

Riprendetevi il tempo che avreste speso per setacciare il web e prendete nota delle funzionalità/funzioni chiave, dei pro e dei contro, dei prezzi, delle valutazioni e altro ancora dei migliori concorrenti. 🙌🏼

1. ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/10/ClickUp-Bacheca-View-.png ClickUp Vista Bacheca /$$$img/

Visualizzazione dei flussi di lavoro Agile con la vista Bacheca di ClickUp ClickUp è l'unico software di produttività all-in-one abbastanza potente da centralizzare il lavoro di tutte le app in un'unica piattaforma collaborativa e dinamica. ClickUp è il software ideale per la produttività Alternativa a Pivotal Tracker con centinaia di siti completamente funzionalità/funzione completamente personalizzabili e oltre 1.000 integrazioni per fornire soluzioni da parete a parete per Teams agili in tutti i settori industriali, anche nel suo Piano Free Forever .

Ci sono più di 15 visualizzazioni del flusso di lavoro clickUp offre 15 visualizzazioni del flusso di lavoro, tra cui Elenco, Calendario, Bacheca in stile Kanban e persino Vista Gantt, per visualizzare le attività e lo stato da ogni angolazione. Inoltre, in ClickUp ci sono moltissimi modi per collaborare, sia attraverso commenti thread sulle attività, commenti assegnati , Visualizzazione della chat o utilizzando il suo strumento altamente visivo Lavagne online strumento.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Agile dashboard per una panoramica di alto livello della velocità del progetto, del flusso cumulativo, della durata del ciclo e di altro ancora

Molteplici modi perautomatizzare le attività ripetitive, comprese le attività a rotazione e le azioni coerenti

Modulo per creare istantaneamente attività realizzabili a partire dagli invii di bug

Stati personalizzati delle attività per un aggiornamento immediato dello stato di avanzamento a colpo d'occhio

ProgettoAttività cardine per monitorare la Sequenza del progetto

Limiti di ClickUp

Le numerose funzionalità/funzioni aggiuntive possono rappresentare una curva di apprendimento per alcuni utenti

Non tutte le visualizzazioni sono ancora disponibili nell'app mobile!

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato : $5 per utente, al mese

: $5 per utente, al mese Aziendale : $12 per utente, al mese

: $12 per utente, al mese Business Plus : $19 per utente, al mese

: $19 per utente, al mese Azienda : Contattare ClickUp per prezzi personalizzati Valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (5.670+ recensioni)

4,7/5 (5.670+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.540+ recensioni)

2. Jira

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Jira-Sprint-Burndown-Chart-Example.png Esempio di grafico Sprint Burndown di Jira /$$$img/

via JiraJira è un software per il monitoraggio dei bug e per il project management progettato per Teams agili e sviluppatori. I project manager possono pianificare Sprints più intelligenti con opzioni di reportistica avanzate, come il carico di lavoro degli utenti, l'età media dei problemi e i problemi creati di recente. La funzionalità/funzione Release Burndown Chart permette ai manager di tenere traccia e monitorare lo stato di un'intera release, mentre la funzione Diagramma di flusso cumulativo consente ai project manager di visualizzare la quantità e lo stato del lavoro in un determinato momento.

Se siete un team che non si occupa di sviluppo, potreste trovare le rigide visualizzazioni del progetto difficili da personalizzare. L'interfaccia Agile di Jira è costruita intorno alle Bacheche Kanban e SCRUM. È perfetta se il team lavora in Sprints, ma difficile da usare per lavori interfunzionali. Per esempio, non è possibile creare facilmente visualizzazioni diverse sullo stato del progetto che includano attività non legate allo sviluppo, come le revisioni dei clienti e le iterazioni di progettazione.

Leggi un glossario dettagliato di_ Termini Agile SCRUM !

Le migliori funzionalità/funzione di Jira

Bacheche per gli Sprint

Bacheche per Kanbanmonitoraggio dei problemi* Roadmap per delegare le attività

Reportistica e dashboard

Limiti di Jira

Curva di apprendimento ripida per i team per la formazione e l'integrazione in flussi di lavoro personalizzati (consultare il sitoAlternative di Jira)

Gli utenti non possono valutare i rischi o i costi del progetto, complicando il project management

Prezzi di Jira

Gratis : Per 10 utenti

: Per 10 utenti Standard : $7,75/mese per utente, con fatturazione mensile

: $7,75/mese per utente, con fatturazione mensile Premium : $15,25/mese per utente, fatturati mensilmente

: $15,25/mese per utente, fatturati mensilmente Azienda: Contattare Jira per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jira

3. Aha!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Aha-Requirements-Management-Software-dashboard-example.png Esempio di dashboard del software di gestione dei requisiti di Aha /$$$img/

via Aha!Aha! è un software per la gestione dei prodotti progettato per aiutare i team a gestire le roadmap dei prodotti, a stabilire le priorità delle funzionalità/funzione e a collaborare con con team interfunzionali . Fornisce un'interfaccia intuitiva che mette a disposizione tutti i provider necessari per pianificare efficacemente tutte le attività requisiti del progetto . Con Aha! i team possono facilmente collaborare ai progetti in tempo reale, ovunque si trovino.

In Aha! i team possono esaminare il feedback dei clienti, visualizzare lo stato di avanzamento dei progetti e condividere le informazioni sui prodotti su una piattaforma centralizzata. Il risultato è che i team possono identificare i punti dolenti dei clienti, stabilire le priorità e pianificare i progetti e comprendere meglio le esigenze del mercato. Aha! semplifica anche la collaborazione con strumenti per la condivisione di idee e il feedback degli stakeholder.

Le migliori funzionalità/funzione di Aha!

Visibilità di problemi e bug da Zendesk, GitHub e Sentry

Flusso di lavoro con funzioni di automazione

Estensioni open-source per monitorare lo stato dei rami, delle richieste di pull e delle build per ogni storia dell'utente

oltre 30 integrazioni native, tra cui Jira, Slack e AzureDevOps, Salesforce, Google Analytics e Zendesk

Limiti di Aha!

I piani tariffari pensati per i team di sviluppo sono costosi rispetto ad altre alternative di Pivotal Tracker

Manca di una funzionalità/funzione per le note

Prezzi di Aha!

Crea : Gratuito

: Gratuito Sviluppo : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Idee : $39/mese per utente

: $39/mese per utente Roadmaps: $59/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Aha!

4. Asana

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/Asana-dependecies.png soluzione di project management Asana /$$$img/

via Asana La nostra prossima alternativa a Pivotal tracker è Asana, uno strumento di project management e collaborazione che aiuta i team a organizzare, monitorare e gestire il proprio lavoro. La piattaforma offre funzionalità/funzioni chiave come calendari, conversazioni e condivisione di file per aiutare i team a tenere sotto controllo il proprio lavoro e a comunicare in modo efficace.

I Teams possono creare attività e sottoattività, assegnarle ai membri del team e fissare le scadenze. Questo livello di organizzazione facilita la gestione e l'account dei carichi di lavoro. Asana dispone anche di una vista Calendario, che consente ai team di visualizzare tutte le attività in formato cronologico e di pianificare il lavoro per rispettare le scadenze in tempo.

Vedi_ Alternative di Asana !

Le migliori funzionalità/funzione di Asana

Dashboard condivisibili per vedere lo stato di avanzamento tra team e progetti

Regole di automazione per inviare richieste ai membri del team o ai progetti

Sequenze ampliate per il piano dei progetti

Soglie di capacità personalizzate per persona

Limiti di Asana

Non è adatto a team di sviluppo software o progetti complessi

Non è possibile aggiungere assegnatari multipli, a differenza di altre alternative a Pivotal Tracker, come ClickUp

Prezzi di Asana

Basic: Free

Free Premium : $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale

: $10,99/mese per utente, con fatturazione annuale Business : $24,99/mese per utente, fatturati annualmente

: $24,99/mese per utente, fatturati annualmente Aziende: Contattare Asana per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni di Asana

Capterra: 4,5/5 (11.000+ recensioni)

4,5/5 (11.000+ recensioni) G2: 4,3/5 (9.000+ recensioni)

5. Wrike

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Wrike-Spreadsheet-Example.png Esempio di foglio elettronico Wrike /$$$img/

via WrikeWrike è un software di project management che aiuta i team a organizzare, pianificare e completare il lavoro. Offre un intervallo di funzionalità/funzione, tra cui la gestione delle attività, la condivisione dei file, il monitoraggio del tempo e la comunicazione in tempo reale. Wrike può essere utilizzato da team di ogni dimensione e settore, dalle piccole startup alle grandi aziende.

I dashboard di progetto di Wrike possono essere personalizzati per includere dati e metriche specifiche rilevanti per un particolare progetto o team. Ad esempio, un team di sviluppo software potrebbe includere metriche sulla copertura del codice e sui risultati dei test, mentre un team di sviluppo software potrebbe includere metriche sulla copertura del codice e sui risultati dei test, mentre un team di sviluppo software potrebbe includere metriche sulla copertura del codice e sui risultati dei test team di marketing della produttività potrebbero includere metriche sui tassi di adozione e sui costi di acquisizione dei clienti (CAC).

Le migliori funzionalità/funzione di Wrike

Moduli di richiesta con logica di condizione

Automazione dei flussi di lavoro ricorrenti

Piano delle risorse del progetto

Dashboard dei progetti

Limiti di Wrike

È possibile visualizzare i grafici Gantt solo attraverso le versioni a pagamento (per saperne di piùAlternative a Wrike)

È possibile accedere allo strumento di monitoraggio del tempo in app solo con i piani Business o Enterprise

Prezzi di Wrike

**Gratuito

Team : $9,80/mese per utente

: $9,80/mese per utente Business : $24,80/mese per utente

: $24,80/mese per utente Aziende : Contattare Wrike per i prezzi

: Contattare Wrike per i prezzi Pinnacle: Contattare Wrike per conoscere i prezzi

Valutazioni e recensioni su Wrike

Capterra: 4,3/5 (1.900+ recensioni)

4,3/5 (1.900+ recensioni) G2: 4,2/5 (oltre 3.200 recensioni)

6. Monday.com

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/12/Monday-Kanban-Bacheca-View-Example-1400x703.png Esempio di vista Bacheca di Monday /$$$img/

via Monday Strumento di project management e collaborazione Monday.com aiuta i team a pianificare, organizzare ed eseguire i loro lavori. I membri del team possono creare schede e organizzare le attività in schede, che possono essere spostate tra le colonne per rappresentare le diverse fasi del progetto grazie alle funzionalità visive, flessibili e personalizzabili della piattaforma.

Monday offre un intervallo di funzionalità/funzione, tra cui calendari, conversazioni e condivisione di file, che possono aiutare i team a rimanere organizzati e a comunicare in modo efficace. Inoltre, offre anche integrazioni con una serie di altri strumenti e app, che consentono ai team di ottimizzare le loro attività gestione del flusso di lavoro processi.

Scopri di più_ Alternative del lunedì!

Le migliori funzionalità/funzioni di Monday

Widget del calendario per vedere quali attività appartengono a quale progetto

Flussi di lavoro personalizzabili per la gestione dei progetti

Monitoraggio dei progetti in base alla dipendenza

Gestione dei carichi di lavoro

Limiti di Monday

Le funzionalità/funzione non sono approfondite per i team di sviluppo software

Le dashboard sono una funzionalità/funzione premium a pagamento

Prezzi di Monday

Individuale : Free Forever per sempre

: Free Forever per sempre Basic : $8/seduta al mese a partire da 3 postazioni

: $8/seduta al mese a partire da 3 postazioni Standard : $10/seduta al mese a partire da 3 postazioni

: $10/seduta al mese a partire da 3 postazioni Pro : $16/seduta al mese a partire da 3 postazioni

: $16/seduta al mese a partire da 3 postazioni Azienda: Contattate Monday per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Monday

Capterra: 4,6/5 (oltre 3.300 recensioni)

4,6/5 (oltre 3.300 recensioni) G2: 4,7/5 (oltre 6.600 recensioni)

7. Trello

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/08/Trello-Editorial-Calendar-Template-Example.png Esempio di calendario editoriale su Trello /$$$img/

via TrelloTrello è uno strumento di project management e di collaborazione di gruppo basato sul web che utilizza un tabellone in stile Kanban per aiutare i team a gestire attività e progetti. Su ogni lavagna, gli utenti creano schede per rappresentare attività o elementi e le spostano sulle colonne per mostrare le diverse fasi di stato.

Per creare più flussi di lavoro in un software di project management come Trello, occorre innanzitutto creare schede separate per ogni flusso di lavoro. Poi, all'interno di ogni scheda, creare colonne per rappresentare le diverse fasi del flusso di lavoro, come "Backlog", "In corso", "In revisione" e così via. Successivamente, si creano schede per aggiungere attività o elementi e spostarli sulle colonne man mano che procedono nel flusso di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Trello

Schede Kanban, calendari, Sequenza e dashboard per i progetti

Automazioni integrate in ogni scheda di Trello senza codice

Power-Ups (plugin) per collegare altre app e strumenti

Ripetibilemodelli di flusso di lavoro per più progetti

Limiti di Trello

I livelli di attività possono facilmente accumularsi quando si gestiscono progetti molto numerosi

La maggior parte delle funzionalità/funzione non sono disponibili nella versione gratis (controllareAlternative a Trello)

Prezzi di Trello

**Gratuito

Standard : $5/mese per utente, con fatturazione annuale

: $5/mese per utente, con fatturazione annuale Premium : $10/mese per utente, fatturati annualmente

: $10/mese per utente, fatturati annualmente Azienda: Contattare Trello per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Trello

Capterra: 4,5/5 (22.000+ recensioni)

4,5/5 (22.000+ recensioni) G2: 4,4/5 (13.000+ recensioni)

8. Pendo

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/06/pendo-1.png piattaforma pendo per i team di sviluppo software /$$$img/

via Pendo A piattaforma di esito positivo per i clienti pendo aiuta i team a migliorare le esperienze digitali consentendo loro di capire come i clienti interagiscono con la produttività, raccogliere feedback e prendere decisioni basate sui dati.

La piattaforma di Pendo comprende strumenti di analisi, segmentazione, coinvolgimento, approfondimenti e monitoraggio dell'utilizzo. Le analisi in tempo reale consentono di vedere cosa fanno i clienti con il prodotto. La segmentazione consente di raggruppare i clienti in personas in base ai loro comportamenti. Utilizzando gli strumenti di coinvolgimento, potete comunicare direttamente con i vostri clienti. Gli approfondimenti consentono di comprendere i modelli di comportamento degli utenti nel tempo. Il monitoraggio dell'uso mostra esattamente le funzionalità/funzione che gli utenti utilizzano più spesso.

Le migliori funzionalità/funzioni di Pendo

Strumento Data Explorer per accedere, esplorare e analizzare i dati relativi alla produttività

Metriche quantitative per misurare il coinvolgimento complessivo del prodotto

Riepiloghi/riassunti del portfolio e guide in-app

Disponibile per tutti gli utenti della Guida Pendo

Limiti di Pendo

Scalabilità limitata per i team Agile che cercano funzionalità di project management

Le personalizzazioni sono limitate ai profili dei clienti

Prezzi di Pendo

Piano Free

Contattare Pendo per i dettagli del piano tariffario

Valutazioni e recensioni di Pendo

Capterra: 4,5/5 (200+ recensioni)

4,5/5 (200+ recensioni) G2: 4,4/5 (oltre 1.100 recensioni)

9. SquadraGantt

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/01/TeamGantt-1400x883.png Soluzione TeamGantt per il project management /$$$img/

via SquadraGantt TeamGantt è un software di project management basato sul web, costruito per consentire ai team di pianificare e programmare il lavoro utilizzando una vista Gantt. I diagrammi di Gantt sono un tipo di grafico a barre che visualizza le attività del progetto e le loro dipendenze nel tempo, rendendo facile vedere quando le attività sono programmate per iniziare e terminare e come si relazionano tra loro. Il software di TeamGantt consente agli utenti di creare, assegnare e monitorare attività, collaborare con i membri del team e gestire risorse e budget. Offre anche funzionalità avanzate come le dipendenze dalle attività, i campi personalizzati e l'integrazione con altri strumenti come Trello e Slack. Teams è stato progettato per aiutare i team a visualizzare il loro lavoro, a rispettare le scadenze e a rimanere organizzati in modo da poter consegnare i progetti in tempo e nel rispetto del budget.

Le migliori funzionalità/funzione di TeamGantt

Reportistica visiva delle attività per monitorare gli obiettivi e lo stato del progetto

Scheda di gestione delle risorse di facile accesso

Visualizzazioni e reportistiche del portfolio

Tempistica pianificata vs. tempistica effettiva

Limiti di TeamGantt

Complessa funzione di dipendenza

Il monitoraggio del tempo è una funzionalità/funzione a pagamento

Prezzi di TeamGantt

Lite : $19/mese per manager, fatturati annualmente

: $19/mese per manager, fatturati annualmente Pro : $49/mese per manager, fatturati annualmente

: $49/mese per manager, fatturati annualmente Azienda: $99/mese per manager, fatturati annualmente

Valutazioni e recensioni di TeamGantt

Capterra: 4.6/5 (100+ recensioni)

4.6/5 (100+ recensioni) G2: 4.8/5 (800+ recensioni)

10. nTask

via nTask Teams e singoli possono gestire, collaborare e assegnare priorità alle attività simultaneamente con la piattaforma di project management e task management di nTask. Oltre a elenchi di attività, schede Kanban, sequenze temporali, grafici di Gantt, monitoraggio del tempo e dashboard personalizzati, offre strumenti per un'efficace collaborazione tra team.

Con il sistema di promemoria e notifiche automatiche di nTask, i team avranno una mano in più per monitorare le scadenze dei progetti. Ad esempio, gli utenti possono impostare promemoria automatici da inviare qualche giorno prima della scadenza di un'attività.

Le migliori funzionalità/funzione di nTask

Bacheca Kanban trascinabile e modificabile

Grafici Gantt con le dipendenze delle attività

Stime di durata e monitoraggio del tempo

Gestione dei documenti

Limiti di nTask

Ideale per team di dimensioni medio-piccole senza progetti complessi

L'allegato di file di grandi dimensioni durante la condivisione richiede più tempo del normale

nTask prezzi

Premium : A partire da $20/mese per 5 utenti

: A partire da $20/mese per 5 utenti Business : A partire da $60/mese per 5 utenti

: A partire da $60/mese per 5 utenti Azienda: Contattare nTask per i prezzi

valutazioni e recensioni di nTask

Capterra: 4.2/5 (oltre 100 recensioni)

4.2/5 (oltre 100 recensioni) G2: 4.4/5 (10+ recensioni)

L'Agile Project Management comincia con ClickUp

La chiave per trovare la migliore alternativa a Pivotal Tracker per il vostro team è la flessibilità.

E c'è solo un software di Agile project management che può promettere questo livello di flessibilità insieme a un'interfaccia intuitiva, centinaia di funzionalità/funzione, una ricca libreria di modelli e molto altro ancora... e questo software è ClickUp

Accedete a tonnellate di strumenti Agile, a più di 1.000 integrazioni, a dashboard e molto altro ancora quando iscrivetevi oggi a ClickUp . 📈