I 10 migliori software di programmazione della produzione nel 2024 (gratuiti e a pagamento)

Da fare per strapparsi i capelli cercando di programmare i vostri processi di produzione ? Se è così, non siete soli. La pianificazione e la programmazione della produttività possono essere impegnative, soprattutto nel panorama aziendale odierno, caratterizzato da ritmi elevati e da una forte concorrenza.

Fortunatamente, un software per la pianificazione della produttività può semplificarvi la vita. Il giusto software di pianificazione della produzione può migliorare le operazioni, aumentare la produttività e massimizzare la produttività l'utilizzo delle risorse .

Siamo qui per evidenziare le 10 migliori opzioni di software per la pianificazione della produttività. Ne illustreremo i punti di forza e di debolezza, oltre a soffermarci sulle opzioni di prezzo e sulle valutazioni.

Alla fine di questo articolo, dovreste avere un'idea più precisa di quale software utilizzare per rinnovare i vostri processi di pianificazione della produzione!

Cosa cercare in un software di pianificazione della produttività?

Quando si cerca il software ideale per la pianificazione della produttività, ci sono molti fattori chiave da considerare.

In primo luogo, è necessario considerare la funzione. Cercate un software che offra funzionalità/funzione complete, come la programmazione in tempo reale, il piano di capacità, l'allocazione delle risorse e la capacità di gestire complessi processi di produzione vincoli delle risorse . 🛠️

La scalabilità è un altro aspetto importante. È necessario un software che possa crescere e adattarsi alla vostra azienda. Le capacità di integrazione con altri sistemi, come il piano Enterprise (ERP) o la gestione delle relazioni con i clienti (CRM), sono fondamentali.

Non trascurate la facilità d'uso! Se il software richiede un mese intero di formazione, probabilmente non è quello giusto: avete del lavoro da fare! Verificate anche le funzionalità di reportistica e di analisi del software. Queste possono essere la vostra arma segreta per ottimizzare l'efficienza della produttività. 🙌

Infine, è bene considerare fattori come il supporto clienti e i modelli di prezzo per assicurarsi che la soluzione software soddisfi le vostre esigenze specifiche per la vostra produttività.

I 10 migliori software per la programmazione della produttività da utilizzare nel 2024

Ora che avete una migliore comprensione di ciò che dovreste cercare nella produttività software di piano diamo un'occhiata più da vicino alle 10 migliori opzioni tra cui scegliere.

Gestite tutte le sequenze e le fasi di produttività in un'unica posizione con ClickUp Elenco view

Se siete stanchi di dover affrontare le complessità della gestione delle pianificazioni di produttività, ClickUp è la soluzione definitiva. ClickUp è un software di prim'ordine per la gestione delle tempistiche di produzione software per la pianificazione della produttività progettato per rivoluzionare il vostro flusso di lavoro. La nostra piattaforma all-in-one combina perfettamente le funzioni di un assistente personale, di un project management e di un cronometrista, il tutto racchiuso in un'unica comoda interfaccia. 🤩

ClickUp vi permette di dire addio agli errori di pianificazione della produzione e di riprendere il controllo dei vostri processi produttivi. La nostra interfaccia utente semplifica la creazione e la gestione delle pianificazioni, consentendovi di assegnare attività, fissare scadenze e monitorare lo stato di avanzamento con poco lavoro richiesto. Anche i meno esperti di tecnologia troveranno facile navigare e utilizzare le funzionalità/funzione di ClickUp.

La nostra piattaforma dispone anche di una serie di funzionalità/funzione avanzate, come ad esempio Vista Gantt di ClickUp gestione delle risorse e collaborazione in tempo reale. Visualizzate con facilità la vostra sequenza di produzione, ottimizzare l'allocazione delle risorse e favorire il lavoro di squadra all'interno di un'unica piattaforma unificata. Dite addio agli ingombranti fogli di calcolo e abbracciate l'efficienza di ClickUp.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Utilizzate i modelli di roadmap dei prodotti e le funzionalità di trascinamento per pianificare l'intero processo di produzione

Incorporare i dati provenienti da piattaforme di terze parti per il monitoraggio del tempo, la gestione delle risorse e la comunicazione

Monitoraggio delle materie prime el'approvvigionamento di altri materiali, in modo da poter pianificare adeguatamente i prossimi ordini di produzione

Grafici di Gantt agile, Kanban eVisualizzazione del calendario di ClickUp supportati, consentendovi di scegliere l'approccio più adatto alle vostre operazioni di produzione 🗓️

Aggiunta di attività e creazione di promemoria direttamente dalla linea di produttività tramite app mobili, disponibili per iOS e Android 📲

Limiti di ClickUp

A seconda dei CRM da cui si importano i file batch e i lead, alcuni formattare potrebbero cambiare quando si portano i dati in ClickUp

ClickUp dispone di numerose funzionalità/funzioni personalizzabili, che possono rendere il prodotto eccessivamente impegnativo per chi non ha familiarità con i software di pianificazione della produttività

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus: $19/mese per utente

$19/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4.7/5 (8.200+ recensioni)

4.7/5 (8.200+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.700+ recensioni)

2. MasterControl

via MasterControl Uno dei punti chiave di MasterControl è la sua capacità di automatizzare i processi di schedulazione riducendo il tempo e il lavoro richiesto per la pianificazione manuale. Il software di pianificazione della produzione impiega algoritmi avanzati e tecniche di ottimizzazione per generare programmi di produzione ottimali, riducendo al minimo i tempi di inattività e massimizzando la produttività.

Supporta inoltre l'integrazione con altri sistemi, come il piano Enterprise (ERP) e i sistemi di esecuzione della produzione (MES), consentendo lo scambio e la sincronizzazione dei dati in tutto l'ecosistema produttivo.

Grazie alle sue solide capacità reportistiche e analitiche, MasterControl consente di monitorare gli indicatori di prestazione chiave (KPI) e di identificare le aree di miglioramento, contribuendo così a una gestione continua della produzione ottimizzazione dei processi .

Le migliori funzionalità/funzione di MasterControl

Le attività di formazione sono problematiche ogni volta che l'utente inserisce un'azione correttiva, il che contribuisce a massimizzare l'efficienza e a mantenere la sicurezza in officina

Automazioni e gestione degli eventi di qualità, della progettazione dei prodotti e dei documenti di conformità critici

Connessione di tutti i processi di gestione della qualità dei fornitori, comprese le richieste di azioni correttive (SCAR), le azioni correttive e preventive (CAPA), le deviazioni e la gestione degli audit

Limiti di MasterControl

Il software può essere più adatto a chi opera nel settore delle scienze della vita o dell'industria medica 💉

Gli utenti hanno riferito che molte funzionalità/funzione non sono disponibili senza una licenza completa

Prezzi di MasterControl

Contattare il settore commerciale per prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di MasterControl

G2: 4,4/5 (140+ recensioni)

4,4/5 (140+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (230+ recensioni)

3. Odoo

via Odoo Odoo è un software di programmazione della produzione versatile e ricco di funzionalità, che offre una serie completa di strumenti per gestire efficacemente le operazioni di produzione. Grazie al suo design modulare e alla sua natura personalizzabile, Odoo permette alle aziende di adattare il software alle loro specifiche esigenze di produttività.

Gli utenti possono facilmente monitorare lo stato di avanzamento di ogni attività, controllare la disponibilità delle risorse e identificare i colli di bottiglia o i ritardi nel programma di produttività. Le funzionalità di collaborazione di Odoo incoraggiano inoltre la comunicazione e il coordinamento tra i membri del team. Un maggiore allineamento e visibilità del processo di produzione e del calendario è sempre un vantaggio. 💯

Le migliori funzionalità/funzione di Odoo

Facilità di creare e seguire le pianificazioni della produttività con funzioni di drag-and-drop

La possibilità di definire ordini di lavoro, assegnare risorse e impostarepriorità, migliora la gestione delle risorse* Il software per i processi di produzione consente l'integrazione delle funzioni di pianificazione del fabbisogno di materiali (MRP), consentendo una gestione perfetta dell'inventario e dei processi di approvvigionamento

Limiti di Odoo

Le funzionalità/funzione possono essere lanciate prima del loro completo debug, con un impatto sull'esperienza dell'utente

Alcuni utenti hanno dichiarato di desiderare un miglioramento dei KPI delle prestazioni

Prezzi di Odoo

Una App : Free

Free Standard: $31,10/mese per utente

$31,10/mese per utente Personalizzato: $46,80/mese per utente

Valutazioni e recensioni su Odoo

G2: 4.2/5 (220+ recensioni)

4.2/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (700+ recensioni)

4. NetSuite

via NetSuite NetSuite è un sistema completo basato sul cloud software di gestione aziendale basato sul cloud che offre potenti funzionalità di pianificazione della produttività. Con la sua suite integrata di applicazioni, NetSuite fornisce una soluzione olistica per la gestione aziendale gestire le operazioni di produzione .

Il software consente agli utenti di creare e mantenere pianificazioni dettagliate della produttività, tenendo conto di variabili come la disponibilità delle risorse, i tempi di consegna e le priorità degli ordini. L'interfaccia drag-and-drop di NetSuite facilita la regolazione dei programmi, l'allocazione delle risorse e il monitoraggio dello stato di ogni attività in tempo reale.

NetSuite può essere utile anche per ottenere informazioni preziose sulle prestazioni della produttività. Le solide capacità reportistiche e analitiche della piattaforma possono aiutarvi a prendere decisioni basate sui dati.

Le migliori funzionalità/funzioni di NetSuite

Oltre alle funzionalità/funzione di pianificazione della produttività, il software offre gestione dell'inventario, gestione della catena di fornitura e gestione finanziariastrumenti di reportistica per il piano di produttività

Le analisi integrate permettono agli utenti di integrarsi con le loro soluzioni di produzione, e-commerce, CRM ed ERP

La visibilità delle scorte in tempo reale consente agli utenti di gestire i processi di approvvigionamento concentrandosi sull'instradamento delle materie prime

Limiti di NetSuite

È stato segnalato che il servizio clienti di NetSuite è limitato

La complessità dei personalizzati di NetSuite può rendere il prodotto più difficile da utilizzare

Prezzi di NetSuite

Contattare il settore commerciale per conoscere i prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni su NetSuite

G2: 4/5 (oltre 2.500 recensioni)

4/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.1/5 (1.300+ recensioni)

5. MRPeasy

via MRPeasy MRPeasy è un software per la pianificazione della produttività che offre un intervallo di funzionalità/funzione appositamente studiate per le piccole e medie imprese manifatturiere. Con MRPeasy è possibile pianificare e programmare gli ordini di produzione tenendo conto di aspetti quali la disponibilità delle risorse, i lead time e le priorità degli ordini. Gli utenti possono facilmente monitorare lo stato di ogni attività. Non c'è sensazione migliore che sapere che gli ordini di produttività vengono evasi in tempo!

MRPeasy offre anche visibilità sui livelli di inventario, prevenendo gli stock o le scorte eccessive: niente più scaffali vuoti o stracolmi! Inoltre, la piattaforma offre alla produttività strumenti per il piano di produzione in modo da poter utilizzare le attrezzature e il personale nel modo più efficiente possibile.

Le migliori funzionalità/funzioni di MRPeasy

Soluzione di programmazione one-stop-shop, questo software migliora le operazioni di produzione combinando la programmazione della produzione con la gestione dell'inventario, degli acquisti e dei clienti

L'interfaccia facile da usare e la navigazione intuitiva facilitano la creazione e la gestione delle pianificazioni di produzione da parte degli utenti di aziende manifatturiere di piccole e medie dimensioni

Migliora l'efficienza e l'utilizzo delle attrezzature con funzionalità di reportistica in tempo reale

Limiti di MRPeasy

Gli utenti che si affidano alle materie prime hanno indicato che la piattaforma non è abbastanza estesa per soddisfare le loro esigenze

Sistemi di costo non ancora incorporati

Prezzi di MRPeasy

Starter: $49/mese

$49/mese Professional: $69/mese per utente

$69/mese per utente Enterprise: $99/mese per utente

$99/mese per utente Unlimited: $149/mese per utente

MRPeasy valutazioni e recensioni

G2: 4.2/5 (15+ recensioni)

4.2/5 (15+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (75+ recensioni)

6. Piano visivo

via Piano visivo Grazie all'interfaccia intuitiva e visiva, Visual Planning permette agli utenti di creare e organizzare facilmente i piani di produttività. Gli utenti possono facilmente trascinare e rilasciare le attività, regolare le sequenze temporali e impostare le dipendenze per garantire un flusso di produzione regolare. Visual Planning offre anche aggiornamenti e notifiche in tempo reale, per tenere gli utenti informati sullo stato di ogni attività.

Uno dei punti chiave di Visual Planning è la sua flessibilità e le sue opzioni personalizzate. Visual Planning supporta l'integrazione con altri piani, come i sistemi ERP o i sistemi di controllo della produttività. Le integrazioni possono semplificare la vita dell'utente, poiché l'intero ecosistema produttivo sarà sincronizzato.

La reportistica e le analisi avanzate consentono di studiare le prestazioni della produttività, di tenere traccia delle metriche chiave e di identificare le aree di miglioramento. 👀

Le migliori funzionalità/funzione di Visual Planning

Una soluzione di pianificazione personalizzabile permette agli utenti di adattare i processi alle loro specifiche esigenze di produzione. Gli utenti possono definire le proprie regole, i flussi di lavoro e i vincoli, assicurando che la pianificazione della produttività sia in linea con i loro requisiti specifici

Utilizzare rappresentazioni grafiche per tenere facilmente traccia delle risorse di produzione, delle attività e delle sequenze temporali ⏲️

Il software basato su cloud permette agli utenti di portare con sé il sistema di pianificazione ovunque vadano

Limiti del Visual Planning

Gli utenti hanno dichiarato che la piattaforma appare obsoleta

Il software non sembra essere utilizzato o recensito in rete con la stessa estensione di altre opzioni del nostro elenco

Prezzi di Visual Planning

VP Desk: $55/mese per utente

$55/mese per utente VP Portal: $35/mese per utente

$35/mese per utente VP Go: $15/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Visual Planning

G2: 3.8/5 (4 recensioni)

3.8/5 (4 recensioni) Capterra: 4.7/5 (30+ recensioni)

7. Programmatore

via Schedulatore Grazie ai suoi algoritmi avanzati e alle tecniche di ottimizzazione, Schedlyzer rende la gestione delle operazioni di produzione molto più efficiente. Il software tiene conto di fattori quali la disponibilità delle risorse, la capacità produttiva, le priorità degli ordini e i vincoli per generare programmi di produzione degni di nota.

Ci piacciono molto le capacità di simulazione di Schedlyzer, che consentono di valutare l'impatto di diversi scenari e di prendere decisioni migliori per il piano di produttività.

Le migliori funzionalità/funzioni di Schedlyzer

Schedlyzer eccelle quando si tratta di integrare altri sistemi e sorgenti dati, come ad esempioSoftware ERPmES e dati di produttività in tempo reale

I pianificatori possono tenere traccia dei KPI, identificare i colli di bottiglia e analizzare i dati di produzione con una reportistica completa

Machine learning e analisi predittiva per prevedere la domanda e regolare automaticamente i programmi per soddisfare le richieste dei clienti in continua evoluzione

limiti di #### Schedlyzer

Da fare, Schedlyzer non offre simulazioni dal vivo. Le previsioni e la reportistica sono invece statiche

Alcuni utenti hanno dichiarato che le dashboard di reportistica non sono chiare o concise rispetto ad altri strumenti di pianificazione della produzione

Prezzi di Schedlyzer

Versione di prova gratuita

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Schedlyzer

G2: n/a

n/a Capterra: 4.4/5 (15+ recensioni)

8. Optessa

via Optessa Se state lottando per risolvere complesse sfide di pianificazione e ottimizzazione, Optessa potrebbe fare al caso vostro. Siamo grandi fan della capacità di Optessa di aiutare a risolvere i difficili dilemmi di pianificazione.

La piattaforma offre un'interfaccia flessibile e user-friendly che consente di visualizzare e regolare le impostazioni, assegnare le risorse e impostare i vincoli. Inoltre, Optessa fornisce a tutto il team aggiornamenti e notifiche in tempo reale.

Le migliori funzionalità di Optessa

Il software eccelle nella gestione di ambienti di produzione su larga scala con risorse multiple, flussi di lavoro intricati e dipendenze complesse

Optessa offre un'analisi avanzata di "what-if" e un piano di scenario, che consente agli utenti di simulare scenari di pianificazione e valutarne l'impatto

Grazie agli algoritmi, gli utenti possono tenere conto di molteplici fattori, come i vincoli delle risorse, le capacità produttive, le priorità degli ordini e le regole di sequenziamento

Limiti di Optessa

Gli utenti hanno dichiarato che la connessione alla piattaforma cade frequentemente

Non esiste un'app mobile né su iOS né su Android

Prezzi di Optessa

Contattare il settore commerciale per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Optessa

G2: 3.5/5 (1 recensione)

3.5/5 (1 recensione) Capterra: 4.5/5 (4 recensioni)

9. Katana MRP

via Katana MRP Piccoli e medi produttori, è arrivato il vostro momento: Katana MRP è un software di programmazione della produttività progettato appositamente per voi. Grazie all'interfaccia utente e al flusso di lavoro intuitivo, Katana MRP semplifica il processo di pianificazione della produzione e snellisce le operazioni di produzione. Il software offre visibilità in tempo reale sugli ordini di produttività, consentendo di creare e regolare le pianificazioni senza sforzo.

Gli utenti possono facilmente monitorare lo stato di ogni attività, controllare i livelli di inventario e prendere decisioni informate per garantire consegne puntuali e un utilizzo efficiente delle risorse.

Le migliori funzionalità/funzioni di Katana MRP

Traccia la disponibilità delle materie prime e previene l'esaurimento delle scorte o l'eccesso di monitoraggio

Gli utenti possono gestire i programmi di produttività insieme ai livelli di scorte e agli ordini di acquisto tramite un hub centralizzato

La funzione drag-and-drop semplifica il coordinamento e la trasmissione dei piani di produttività

Limiti di Katana MRP

Shopify si integra a livello di prodotto ma non di materiale

Gli utenti hanno indicato che la piattaforma presenta tempi di ritardo

Prezzi di Katana MRP

Essenziale: $99/mese

$99/mese Avanzato: $299/mese

$299/mese Professionale: $599/mese

$599/mese Azienda: Contattare il reparto commerciale per conoscere i prezzi

Katana MRP valutazioni e recensioni

G2: 4,4/5 (35+ recensioni)

4,4/5 (35+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (145+ recensioni)

10. InkSoft

via InkSoft InkSoft è un software specializzato nella programmazione della produttività progettato per l'industria della stampa e dell'abbigliamento. Grazie alle sue funzionalità/funzione specifiche per il settore e all'interfaccia intuitiva, InkSoft semplifica il processo di pianificazione della produttività per tutto ciò che riguarda la stampa personalizzata e la decorazione degli indumenti. 👕

Il software consente agli utenti di creare e gestire i piani di produzione, tenendo conto di fattori quali le specifiche degli ordini, i metodi di stampa, le capacità produttive e le scadenze di consegna. InkSoft offre un dashboard visivo che fornisce una panoramica chiara del flusso di produzione, consentendo agli utenti di seguire facilmente lo stato di ogni ordine, di allocare le risorse e di garantire un flusso efficiente.

Le migliori funzionalità di InkSoft

InkSoft si integra perfettamente con altre funzioni quali negozi online, sistemi CRM e software di progettazione

Mantiene gli utenti informati con notifiche in tempo reale sugli aggiornamenti degli ordini, sulle modifiche o su altri potenziali problemi che possono avere un impatto sulla produttività

Le funzionalità di reportistica e di analisi consentono di analizzare le prestazioni della produzione, di tenere traccia delle metriche chiave e di prendere decisioni basate sui dati per ottimizzare la programmazione della produzione e l'allocazione delle risorse

Limiti di InkSoft

Gli utenti non hanno accesso ai propri dati di marketing

I mezzi per personalizzare la piattaforma sono limitati

Prezzi di InkSoft

InkSoft: $299/mese per cinque utenti

$299/mese per cinque utenti InkSoft Unlimited: $399/mese per utenti illimitati

Valutazioni e recensioni di InkSoft

G2: 2.7/5 (5+ recensioni)

2.7/5 (5+ recensioni) Capterra: 3.9/5 (10+ recensioni)

Aumenta i profitti con il miglior software di programmazione della produzione

Un software per la programmazione della produttività può avere un impatto enorme sulla vostra azienda. Il software giusto può aiutarvi a snellire la programmazione, ottimizzare le risorse, migliorare la probabilità di riunione delle scadenze dei progetti e aumentare la redditività.

Una soluzione che vale la pena di prendere in considerazione è ClickUp, che con le sue funzionalità avanzate di piano e di pianificazione può aiutarvi a migliorare l'efficienza, a evitare i colli di bottiglia e a mantenere le consegne puntuali. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp per iniziare. 💥