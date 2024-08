10 migliori strumenti software per diagrammi di affinità per organizzare le idee nel 2024

La scelta di uno strumento per i diagrammi è fondamentale per garantire una sessione di brainstorming produttiva, un processo decisionale logico e un processo diretto di risoluzione dei problemi all'interno di un team o di un'organizzazione.

Il software giusto può aiutarvi a raggruppare le idee in un grafico di affinità chiaro e organizzato, favorendo una comunicazione efficace e aprendo la strada a soluzioni innovative.

Ma con le tante opzioni di creazione di diagrammi di affinità disponibili sul mercato, arrivare alla scelta giusta per il vostro team può richiedere tempo e lavoro richiesto. In questa guida illustreremo le funzionalità/funzioni chiave che dovreste cercare quando decidete il miglior strumento per i diagrammi di affinità del vostro team.

Che cos'è un software per diagrammi di affinità?

Affinità diagramma software è uno strumento digitale che aiuta i team a organizzare e categorizzare le idee in modo collaborativo. Semplifica il processo di brainstorming fornendo uno spazio virtuale per organizzare le idee.

Cosa cercare in uno strumento per i diagrammi di affinità?

Per selezionare un software per diagrammi di affinità adatto, è necessario considerare fattori quali:

Collaborazione in tempo reale strumenti per la generazione simultanea di idee da parte dei membri del team

Una varietà di modelli di diagrammi di affinità e opzioni di personalizzazione per garantire flessibilità ed efficienza nel tempo

Integrazione con altri progettistrumenti di piano migliora il flusso di lavoro, mentre la scalabilità supporta la crescita del vostro team

Semplici opzioni di condivisione ed esportazione per una facile diffusione del vostro diagramma di affinità

I 10 migliori strumenti per diagrammi di affinità da usare nel 2024

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è un ottimo software per diagrammi di affinità grazie alla sua interfaccia user-friendly, alle opzioni di personalizzazione e alle solide funzionalità/funzione di collaborazione.

Il software consente inoltre agli utenti di modificare l'area di lavoro in base alle proprie esigenze. Date un'occhiata a questi esempi di diagrammi per trarre ispirazione!

ClickUp eccelle nel potenziare la collaborazione sul posto di lavoro . Aggiornamenti e commenti in tempo reale consentono ai membri del team di collaborare e condividere istantaneamente i loro pensieri su un diagramma di affinità online, promuovendo una comunicazione efficace. Gli utenti possono anche assegnare attività e gestire del team carico di lavoro direttamente all'interno della piattaforma.

Questo sistema all-in-one strumento di produttività supporta l'integrazione con numerosi altri strumenti e piattaforme, migliorando la sua versatilità. È anche scalabile e può supportare efficacemente team di piccole e grandi dimensioni, il che lo rende una buona scelta per le aziende di tutte le dimensioni per organizzare le idee.

Brainstorming e raggruppamento delle idee per sviluppare soluzioni efficaci con Free Modello di diagramma di affinità ClickUp !

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

/$$$img/ https://attachments.clickup.com/d954d503-8e79-474b-b221-0c520b7b8ecf/CleanShot%202022-07-26%20at%2013.42.39%402x.png Modello di diagramma di affinità di ClickUp /$$$img/

Iniziare a creare un diagramma di affinità è facile con il modello di ClickUp

Limiti di ClickUp

Potrebbe richiedere tempo per imparare e scoprire i casi d'uso che migliorano maggiormente il flusso di lavoro

L'app mobile non offre ancora tutte le funzionalità/funzione delle app web e desktop

Prezzi di ClickUp

Free Forever Piano

Piano Unlimited Piano : $7 per utente al mese

: $7 per utente al mese Piano Business Piano : $12 per utente al mese

: $12 per utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.250+ recensioni)

: 4.7/5 (8.250+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.750+ recensioni)

2. Figma

via Figma Figma è uno strumento altamente collaborativo che si distingue tra i software per diagrammi di affinità.

Le sue capacità di modifica cooperativa in tempo reale consentono a più membri del team di creare, modificare e categorizzare il diagramma di affinità contemporaneamente.

Inoltre, i suoi strumenti vettoriali consentono agli utenti di manipolare e riorganizzare facilmente gli elementi visivi, rendendolo una scelta versatile per qualsiasi esempio di diagramma di affinità.

Inoltre, la robusta serie di integrazioni di Figma con strumenti come Slack e Dropbox consente di gestire il flusso di lavoro senza soluzione di continuità.

La sua natura cloud-based offre convenienza e accessibilità, assicurando che il team possa raccogliere idee sullo stesso diagramma di affinità indipendentemente dalla posizione.

Figma best funzioni/funzione

Il sistema vettoriale di Figmastrumenti di progettazione consentono la creazione e la modifica precisa degli elementi visivi di un diagramma di affinità

I team possono lavorare simultaneamente a un progetto di diagramma di affinità, favorendo un'efficientesessione di brainstorming e una visione condivisa

La funzionalità di commento di Figma consente un feedback immediato sui diagrammi di affinità, promuovendo una migliore comunicazione tra i team durante la mappatura delle affinità

Essendo basato su cloud, offre convenienza e accessibilità per i team che lavorano da remoto o con fusi orari diversi

Limiti di Figma

Per i non progettisti, l'enorme set di funzionalità/funzione di Figma potrebbe comportare una curva di apprendimento

Le prestazioni possono talvolta risultare insufficienti con una mappa di affinità molto complessa o quando molti utenti lavorano simultaneamente

È sempre necessaria una connessione a Internet per lavorare sulla mappa di affinità

Prezzi di Figma

**Gratuito

Professionale : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Organizzazione: $45/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Figma

G2 : 4.7/5 (729 recensioni)

: 4.7/5 (729 recensioni) Capterra: 4.7/5 (549 recensioni)

3. Lucidchart

via LucidchartLucidchart si distingue per la sua vasta suite di strumenti di mappatura delle affinità e per l'interfaccia intuitiva, che lo rendono una scelta eccellente come creatore di diagrammi di affinità online.

La funzione drag-and-drop di facile utilizzo, abbinata a modelli multipli di diagrammi di affinità, aiuta a mappare idee e modelli complessi.

Le capacità di integrazione di questo software con aree di lavoro come Google, Microsoft Office e Atlassian lo rendono adatto a qualsiasi flusso di lavoro esistente.

La connessione dei dati è un'altra funzionalità/funzione di Lucidchart, che consente di collegare la mappa di affinità a dati reali per un'esperienza visiva dinamica.

Le migliori funzionalità/funzione di Lucidchart

Con Lucidchart è possibile salvare una libreria di elementi preferiti, come le note adesive, e costruire un modello completato di diagramma di affinità basato sul diagramma di flusso più utilizzato

Quando non si creano modelli personalizzati, Lucidchart dispone di una libreria integrata di modelli di diagrammi di affinità per aiutarvi a iniziare rapidamente la creazione di diagrammi

La possibilità di collegare i diagrammi a dati reali fornisce una rappresentazione visiva dinamica

Le integrazioni con l'area di lavoro di Google sono particolarmente semplici. È possibile archiviare i diagrammi in Google Drive e aggiungerli alle riunioni in Google Calendar

Limiti di Lucidchart

Alcuni utenti potrebbero trovare l'intervallo di funzionalità/funzione inizialmente eccessivo

Sebbene Lucidchart disponga di app per dispositivi mobili, non offre l'intero intervallo di funzionalità/funzione disponibile sulla versione desktop

Le funzionalità/funzione avanzate, come il collegamento dei dati, richiedono una sottoscrizione premium, che potrebbe non essere l'ideale per gli utenti attenti al budget

Prezzi di Lucidchart

**Gratuito

Individuale : $7,95/mese per utente

: $7,95/mese per utente Team : $9/mese per utente

: $9/mese per utente Azienda: Contattare Lucidchart per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Lucidchart

G2 : 4.6/5 (2.450+ recensioni)

: 4.6/5 (2.450+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.950+ recensioni)

4. Canva

via Canva Canva è rinomato per la sua semplicità e la vasta libreria di elementi di design, che lo rendono un ottimo strumento per i diagrammi di affinità online.

Le sue funzionalità di progettazione drag-and-drop lo rendono accessibile anche a chi ha un'esperienza minima di design. Canva offre centinaia di modelli per avviare il vostro diagramma di affinità online. Più utenti possono lavorare contemporaneamente su un diagramma e condividere il loro lavoro su più piattaforme.

Lo strumento include anche una vasta libreria di immagini stock, icone e font, che consentono di personalizzare il modello di diagramma di affinità per allinearlo al proprio branding o alle proprie preferenze estetiche.

Le migliori funzionalità di Canva

Gli utenti possono selezionare facilmente un modello di diagramma di affinità e iniziare a modificarlo

Non è necessario avere un background di design per creare risorse dall'aspetto professionale

Dispone di eccellenti tutorial per il suo strumento di progettazione per costruire vari esempi di diagrammi di affinità

Il costruttore di siti web di Canva consente di creare rapidamente pagine singole

L'interfaccia intuitiva e il design reattivo lo rendono più facile per i designer amatoriali

Esperienza software di web design di facile utilizzo

Collaborazione in tempo reale con il vostro team

La versione pro è dotata di analisi

Limiti di Canva

La versione gratuita presenta filigrane che vietano agli utenti di scaricare o modificare ulteriormente i progetti

Bug occasionali

Gli elementi di design e le funzionalità/funzione premium sono bloccati dietro sottoscrizione di un abbonamento

Prezzi di Canva

free : Canva Pro

Canva Pro Canva Pro : $12,99/mese per utente

: $12,99/mese per utente Canva for team: $14,99/mese per un massimo di cinque utenti

Valutazioni e recensioni su Canva

G2 : 4.7/5 (3.771 recensioni)

: 4.7/5 (3.771 recensioni) Capterra: 4.7/5 10.833 recensioni)

5. Creately

via Creately Creately è stato progettato per creare diagrammi professionali con velocità e semplicità, il che lo rende uno strumento eccellente per i diagrammi di affinità. Offre una matrice di modelli, forme e strumenti di disegno che rendono la creazione di diagrammi un'attività facile anche per i principianti.

Creately supporta anche il lavoro di gruppo simultaneo, in modo da poter creare diagrammi, generare idee e fornire feedback istantanei insieme.

La modalità di presentazione di questo software consente di comunicare efficacemente idee diverse, trasformando i diagrammi in presentazioni interattive.

Funzionalità/funzione migliori di Creately

È possibile aggiungere collegamenti, file e altri dati a qualsiasi elemento visivo del diagramma

Con Creately, è facile consentire alle parti interessate di modificare e agli altri membri del team di commentare o visualizzare solo i diagrammi

Creately si integra con molti dei programmi software aziendali più diffusi, tra cui Microsoft 365, GitHub e Slack

Limiti di Creately

Può essere difficile allineare gli elementi per ottenere layout assolutamente perfetti

L'app mobile manca di alcune funzionalità/funzione

Prezzi di Creately

**Gratis

Starter : $5/mese per utente

: $5/mese per utente Business : $89/mese

: $89/mese Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni accurate

G2 : 4.4/5 (825+ recensioni)

: 4.4/5 (825+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (160+ recensioni)

6. EdrawMax

via EdrawMax Il nostro prossimo strumento per i diagrammi di affinità è EdrawMax, che offre una vasta matrice di funzionalità che lo rendono adatto alla creazione di diagrammi di affinità dettagliati.

La sua robusta compatibilità con i file permette di esportare i diagrammi in diversi formati, tra cui Visio, PDF e vari formati di immagine, garantendo la flessibilità.

EdrawMax consente a più utenti di lavorare contemporaneamente su un diagramma. Lo spazio di archiviazione cloud garantisce l'accesso ai diagrammi in qualsiasi momento e ovunque.

Il software supporta integrazioni con piattaforme popolari come Google Drive e Dropbox, facilitando la condivisione e la gestione dei file.

Le migliori funzionalità/funzione di EdrawMax

Crea tipi di diagrammi di rete di nicchia, comediagrammi di contesto, impianti elettrici, disegni P&ID e piani, oltre ai classici grafici e mappe mentali

Esportazione e condivisione dei diagrammi in quasi tutti i tipi di file possibili

La crittografia SSL protegge tutti i file dei diagrammi di processo e i trasferimenti di file

Limiti di EdrawMax

Ad alcuni utenti non piace il fatto che non ci sia un modo per aggiornare le dimensioni del testo o la scala dell'immagine per l'intero diagramma: è necessario aggiornare ogni elemento individualmente

L'interfaccia utente non è intuitiva come quella di alcuni concorrenti, il che potrebbe allungare la curva di apprendimento

Non è disponibile un piano Free

Prezzi di EdrawMax

Piano di sottoscrizione : $99/anno

: $99/anno Piano a vita: $198 per un solo acquisto

Valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (60+ recensioni)

: 4.3/5 (60+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (195+ recensioni)

7. Miro

via MiroIl punto di forza di Miro è la sua completa lavagna online funzionalità di whiteboarding digitale. Fornisce una matrice di modelli e strumenti di progettazione che semplificano la creazione e la categorizzazione delle idee.

La sua funzionalità di collaborazione in tempo reale consente una sessione di brainstorming dinamica, rendendolo un'ottima scelta per i team remoti.

Con Miro è possibile integrarsi con strumenti popolari come Slack e l'area di lavoro di Google per un flusso di lavoro senza interruzioni.

Inoltre, la tela infinita di Miro garantisce sempre spazio sufficiente per le idee, indipendentemente dalla loro ampiezza. Il software consente anche di esportare facilmente le Bacheca per le presentazioni o la conservazione dei dati.

Le migliori funzionalità/funzione di Miro

Aggiunta di commenti, note ed elementi o trascinamento degli elementi esistenti per riorganizzare il modello di diagramma di affinità in tempo reale

La libreria di elementi di Miro include forme, icone, connettori e diagrammi di flusso predefiniti

Miro si integra con gli strumenti di project management di Atlassian, tra cui Jira e Confluence, e con altri popolari strumenti di gestione delle attività, come ClickUp

Limiti di Miro

Diversi utenti dichiarano di avere problemi nell'importare i grafici e che, da fare, spesso i grafici non vengono scalati correttamente

Da fare: Miro offre una versione gratuita, che però manca di molte delle migliori funzionalità/funzione del programma. Alcuni utenti si lamentano del fatto che finiscono per pagare prezzi elevati quando utilizzano solo una o due delle funzionalità/funzione avanzate

Alcuni utenti possono trovare la tela infinita opprimente o difficile da navigare

Prezzi di Miro

**Gratuito

Starter : $8/mese per utente

: $8/mese per utente Business : $16/mese per utente

: $16/mese per utente Azienda: Contattare Miro per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Miro

G2 : 4.8/5 (4.850+ recensioni)

: 4.8/5 (4.850+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (1.250+ recensioni)

8. Paradigma visivo

via Paradigma visivo Visual Paradigm è un'ottima scelta per creare un diagramma di affinità. Offre un intervallo di funzionalità/funzione di diagramma, tra cui numerosi modelli e strumenti di disegno facili da usare, che semplificano il processo di rappresentazione visiva di idee complesse.

Il software supporta la collaborazione in tempo reale, consentendo ai team di lavorare sui diagrammi e condividere il feedback simultaneamente.

La perfetta integrazione di Visual Paradigm con piattaforme come Microsoft Office, Google Area di lavoro e altre ancora garantisce un flusso di lavoro efficiente e coeso. Il servizio cloud consente di accedere facilmente ai diagrammi in qualsiasi momento e ovunque.

Le migliori funzionalità/funzioni di Visual Paradigm

Creare mappe mentali dettagliate con uno strumento di diagrammi online semplice da usare

Utilizzate modelli di infografica dedicati per ridurre le vostre relazioni a pochi numeri facili da digerire

La funzionalità di trascinamento e rilascio facilita la creazione di diagrammi

Limiti di Visual Paradigm

Le connessioni dei diagrammi possono essere complicate per alcuni quando si costruiscono le mappe del viaggio del cliente

Alcuni utenti hanno riscontrato che gli scorciatoi dell'app a volte non funzionano

Mancano alcune delle funzionalità/funzione di collaborazione che gli utenti stanno cercando

Prezzi di Visual Paradigm

Modeler : $6/mese per utente

: $6/mese per utente Standard : $19/mese per utente

: $19/mese per utente Professionale : $35/mese per utente

: $35/mese per utente Azienda: $89/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Visual Paradigm

G2 : 4.5/5 (2+ recensioni)

: 4.5/5 (2+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (15+ recensioni)

9. Disegno intelligente

via Disegno intelligenteDisegno intelligente riduce la complessità spesso associata alla creazione di diagrammi, rendendolo un ottimo strumento per i diagrammi di affinità. Offre migliaia di modelli e simboli tra cui scegliere per creare rapidamente diagrammi dall'aspetto professionale.

SmartDraw consente la collaborazione, offrendo modifiche e commenti in tempo reale. Si integra perfettamente con strumenti familiari come Word, PowerPoint, Excel e l'area di lavoro di Google, migliorando la produttività.

Inoltre, la capacità di esportare facilmente i diagrammi in vari formati di file e di condividerli lo rende uno strumento versatile. Un'altra funzionalità/funzione degna di nota è il supporto clienti, che garantisce agli utenti di essere sempre al corrente della situazione.

Le migliori funzionalità/funzioni di SmartDraw

Utilizzate le funzionalità/funzione di automazione per aggiornare i diagrammi esistenti quando le informazioni cambiano

SmartDraw dispone anche di grafici a barre, grafici a linee e grafici a torta per mostrare dati quantitativi, come i numeri delle valutazioni commerciali trimestrali o il tasso di rimbalzo del sito web

Questo programma si integra con gli strumenti che la maggior parte delle aziende già utilizza, tra cui l'area di lavoro di Google, Microsoft Office, OneDrive, Confluence, Jira e Dropbox

Limiti di SmartDraw

Mentre la maggior parte delle opzioni di questo elenco offre una versione gratis che consente di utilizzare almeno le funzionalità/funzione di base del programma, SmartDraw non lo fa. Da fare, tuttavia, è la versione di prova gratuita, che permette di giocare con le funzionalità/funzione del programma prima di impegnarsi

Diversi utenti segnalano che il software si blocca e deve essere riavviato di tanto in tanto, il che potrebbe far perdere parte del lavoro svolto

Prezzi di SmartDraw

Utente singolo: $9,95/mese

$9,95/mese Multipli utenti: 8,25 dollari/mese per utente

Valutazioni e recensioni su SmartDraw

G2 : 4.6/5 (235+ recensioni)

: 4.6/5 (235+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (110+ recensioni)

10. Disegnare.io

via Draw.ioDisegnare.io è un'applicazione affidabile e versatile per la creazione di diagrammi e un forte concorrente per i diagrammi di affinità.

Rinomata per la sua natura open-source e l'interfaccia user-friendly, Draw.io rende incredibilmente facile per i team collaborare e visualizzare i propri dati.

Non richiede l'installazione di software ed è accessibile da qualsiasi browser, rendendolo uno strumento versatile per le organizzazioni di tutte le dimensioni.

Le migliori funzionalità di Draw.io

Ampio intervallo di funzionalità di diagramma, tra cui diagrammi di flusso, diagrammi di processo, grafici,Strumenti UMLdiagrammi ER, diagrammi di rete e diagrammi di affinità

Integrazione con le piattaforme più diffuse, come Google Drive, OneDrive, Dropbox e GitHub, per facilitare il salvataggio e la condivisione dei diagrammi

Interfaccia intuitiva e semplice da navigare, che consente agli utenti di iniziare a creare diagrammi senza una curva di apprendimento ripida

Estesa selezione di modelli e forme, che favorisce la rapida creazione di diagrammi di qualità professionale

Opzione per l'uso offline, che offre la flessibilità di lavorare senza accesso a Internet

Limiti di Draw.io

Non è così ricco di funzionalità/funzione come altri strumenti dedicati al project management o al piano strategico

A volte è lento o laggoso quando si gestiscono diagrammi complessi o di grandi dimensioni

Per funzionare senza problemi è necessaria una connessione Internet forte e stabile (anche se è disponibile la modalità offline)

L'interfaccia utente, pur essendo semplice, può sembrare un po' datata rispetto ad altri software più accattivanti

Prezzi di Draw.io

**Gratuito

Cloud: da $15/mese per 20 utenti a $450/mese per 2.000 utenti

da $15/mese per 20 utenti a $450/mese per 2.000 utenti Data Center: da $6.000/mese per 500 utenti a $10.000/mese per 2.000 utenti

da $6.000/mese per 500 utenti a $10.000/mese per 2.000 utenti Server: Contattare Draw.io per i prezzi

Compara_ Draw.io Vs. Lucidchart !

Iniziare a organizzare le idee con il software per diagrammi di affinità

ClickUp è la scelta ottimale per i diagrammi di affinità. Grazie alle sue funzionalità dinamiche e versatili, è uno sportello unico per i diagrammi di affinità e per tutte le esigenze di project management.

La sua robusta funzionalità di lavagna online permette agli utenti di visualizzare le idee e di raggrupparle in modo efficace, semplificando l'utilizzo dei diagrammi di affinità.

Inoltre, la funzionalità Mappe mentali di ClickUp aiuta a organizzare visivamente i pensieri e le attività, consentendo ai team di visualizzare le dipendenze e lo stato di avanzamento a colpo d'occhio.

Le funzionalità complete di ClickUp ne fanno un potente strumento per la creazione di diagrammi di affinità. Consente ai team di trasformare le sessioni di brainstorming in piani attuabili, aprendo la strada a un project management più efficiente ed efficace. Iscrivetevi a ClickUp oggi stesso e sperimentate la piattaforma!