i 10 migliori subreddit di Reddit sulla produttività con suggerimenti e trucchi di produttività

Il migliore produttività non sempre i consigli vengono dalla nostra cerchia di familiari, amici e colleghi. A volte raggiungiamo i nostri momenti aha! con le comunità online, sperimentando gli alti e i bassi del lavoro più importante nella nostra vita personale e professionale.

La rete variegata di comunità e 52 milioni di utenti attivi discutono di quasi tutti gli argomenti di interesse! Se siete in fase di blocco della produttività su Reddit, abbiamo messo insieme una lista dei 10 migliori subreddit di produttività e un modello gratuito per pianificare dove e quando svolgere le attività da fare

Il Modello di produttività personale ClickUp è dotato di tutti gli strumenti necessari: Elenco degli obiettivi, documento delle celebrazioni e altro ancora per tenere traccia di tutto ciò che avete in mente di realizzare.

Utilizzate il modello per copiare e incollare i vostri collegamenti preferiti, annotare intuizioni e lasciare note positive a voi stessi! ✍️

Organizzare i propri obiettivi in ClickUp Scaricare questo modello

1. r/produttivitàapps Ci piace molto una buona raccomandazione per

app per la produttività a aiutateci a concentrarvi e a bloccare le distrazioni. E quando vediamo queste famose parole: C'è un'app per questo! la vogliamo subito sui nostri dispositivi. Ma questo subreddit fa un ulteriore passaggio verso la raccomandazione di app.

I thread dei commenti sono pieni di esperienze di persone con l'app di produttività menzionata, quindi potrete leggere recensioni reali per sapere se vale la pena dedicarle tempo e spazio di archiviazione.

Free Bookmarks è un'app indispensabile sul vostro dispositivo perché vi permette di vivere un'esperienza internet senza problemi. Con Segnalibri è possibile salvare i preferiti, aggiungere tag, monitorare lo stato, impostare promemoria e persino organizzare i collegamenti in cartelle e progetti per migliorare la produttività e l'attenzione su ciò che conta. Ricercatori, studenti sviluppatori , e semplicemente tutti coloro che tengono i segnalibri nella loro navigazione quotidiana su Internet saranno avvantaggiati da questa applicazione_. Post originale collegato Check out the ClickUp subreddit per suggerimenti sulle integrazioni con i vostri strumenti preferiti!

via Reddit

2. r/diventare disciplinati Il subreddit r/getdisciplined a volte vi coglierà alla sprovvista perché è quasi un riepilogo/riassunto parola per parola dell'esatta

blocco della produttività che vi sta accadendo. Le persone chiedono consigli e danno risposte sincere sul continuo chiacchiericcio che si svolge nella loro mente: da fare per uscire da questa situazione di stallo?

la "disciplina" non è solo l'argomento del subreddit, ma anche la regola! Apprezzerete le regole di posting del moderatore per allineare le conversazioni degli autori e dei commentatori con il rispetto e la qualità.

Se vi trovate ancora a dover scaricare l'app per accedervi, cancellate le informazioni di accesso dalle password salvate e cambiatele. Aggiunge un ulteriore livello di fastidio che è sufficiente a farmi dire "aspetta" senza impedirmi di usare le app a casa (come invece farebbe la cancellazione completa degli account).{\i} Messaggio originale collegato _Quindi, la prossima volta che guardate una pila di panni, un lavandino di piatti o un letto in disordine, fatelo. Risolvete subito il problema. Non pensateci. Meno di cinque minuti? Non è niente. Non solo completando l'attività vi sentirete meglio, ma sarete anche motivati a fare di più. Il vostro cervello apprezzerà la sensazione e cercherà altre ricompense. Non pensate. Da fare. Alimenta il tuo titolo Post originale collegato Check out these Modelli di produttività !

3. /rlofihiphop Da fare: saltate continuamente le canzoni della vostra playlist "Fine anni '90 - Inizio anni 2000"? O di interrompere la vostra attività ogni 20 minuti per trovare una canzone da karaoke di cui cantare il testo? Provate il Lo-Fi HipHop! Si tratta di un autentico modulo di beat downtempo mescolato con rumori di sottofondo per un facile ascolto durante il lavoro.

Il subreddit /rlofihiphop contiene pagine e pagine di beat e campioni per esplorare diverse registrazioni di facile ascolto. La sua comprovata la musica o il rumore di sottofondo migliorano l'esperienza dell'attività quindi, se siete alla ricerca di ritmi notturni o di jazz rilassante per entrare nella zona di produttività, dategli un ascolto!

Alcuni video Lo-Fi HipHop mostrano persino impostazioni tranquille come caffè, postazioni di lavoro accoglienti con piante appese e cani che sonnecchiano alla luce del sole pomeridiano. Siete già rilassati?

Leggi ClickUp's_ guida al decluttering digitale per saperne di più Consigli per la produttività !

via Reddit

4. r/pomodoro La tecnica del Pomodoro è un metodo che divide lunghe sessioni in brevi blocchi di tempo con pause di riposo dedicate. Questo aiuta a organizzare

attività di lavoro superficiali e profonde in modo da avere il controllo della propria attenzione e della propria energia.

Ecco come funziona la Tecnica del Pomodoro:

Scrivete le vostre attività quotidiane su un elenco di cose da fare

Scegliere un'attività su cui lavorare

Impostare il timer per 25 minuti e iniziare a lavorare

Terminare l'attività allo scadere del timer

Effettuare una pausa di 5 minuti

Ripetere i passaggi da 2 a 5 per completare tre sessioni di Pomodoro

Fare una pausa più lunga (20 minuti) dopo quattro Pomodori

Le persone condividono il loro analogico e versioni analogiche e digitali del Pomodoro timer in modo da poter trovare la migliore soluzione per la gestione del tempo in base alle proprie preferenze personali. Ce n'è per tutti i gusti!

5. r/Auto-miglioramento La categoria auto-miglioramento copre un ampio intervallo di argomenti, perché copre tutte le stagioni della vita. Le storie e i consigli di persone che si trovano in fasi diverse del loro percorso di auto-miglioramento vi mostreranno come guardare qualsiasi cosa stiate affrontando da una nuova angolazione. Ma soprattutto, come potete agire per raggiungere l'obiettivo.

Perché prendersi il tempo di reagire significa riprendere il controllo della situazione. Le vostre risposte saranno più intelligenti e coerenti, i vostri movimenti saranno più aggraziati e voi apparirete più sicuri di voi stessi Post originale collegato

6. r/Produttività Vi è mai capitato di leggere qualcosa che avete sentito essere destinato proprio a voi in quel preciso momento? L'incoraggiamento a tornare su un progetto mezzo finito, a stabilire dei confini con le impostazioni o semplicemente a rilassarvi nel vostro posto preferito per ore senza sensi di colpa?

Il subreddit sulla produttività è il luogo in cui confrontarsi con altri utenti per costruire sistemi produttivi che vi portino sulla strada giusta. Iniziate dai post più importanti per trovare grandi contenuti e lavorate da lì in poi!

Se siete bloccati nella vita, provate "La settimana" Scrivete una serie di obiettivi al giorno e cosa pensate di realizzare tra 7 giorni. Poi rispettateli come se la vostra vita dipendesse da questo. I risultati vi motiveranno e vi dimostreranno quanto potete ottenere ogni giorno Messaggio originale collegato La frase "terminato è meglio che perfetto" ha iniziato a cambiare il mio percorso di produttività in modo sorprendente. Concentrarsi solo sul completare qualcosa, e magari farlo in un modo un po' insolito, è una mentalità più produttiva che concentrarsi sulla perfezione. Abbandonate i preconcetti su come e quando le cose dovrebbero essere terminate e fate quello che funziona per voi Post originale collegato

Il subreddit r/getmotivated include più immagini accattivanti della maggior parte degli altri subreddit. Dagli screenshot dei tweet ai disegni artisticamente creativi, a volte bastano poche parole per far passare il messaggio e far usufruire la motivazione.

Suddividete gli obiettivi in attività gestibili e visualizzatele sul calendario di ClickUp

8. r/nosurf Siete pronti per questo? Gli studi dimostrano che il tempo medio che trascorriamo su internet ogni giorno è

quasi sette ore .

sette ore. È quasi la metà del tempo in cui siamo svegli!

Il benessere digitale è così importante, soprattutto perché dipendiamo dai nostri telefoni cellulari per rimanere in connessione con il resto del mondo. Potrebbe sembrare contraddittorio passare il tempo a leggere perché si dovrebbe smettere di navigare senza pensieri mentre si naviga in questo subreddit. Tuttavia, la cosa più importante di questo gruppo è capire con cosa le persone sostituiscono la navigazione senza pensieri.

Va bene non guardare il telefono. Potreste sentirvi socialmente a disagio a stare da soli con i vostri pensieri, senza guardare nulla. Non lasciatevi ingannare dalla condizione sociale. È giusto stare da soli, senza il telefono. La prossima volta che non sapete cosa fare, semplicemente non fate nulla. Lasciate che la vostra mente vaghi Post originale collegato

9. r/autoaiuto Qui troverete le domande che volevate fare, i consigli sinceri che cercavate e persone che hanno capito tutto. Persone che hanno vissuto la siccità della produttività offrono spunti reali su tutti i modi in cui potete mettervi alla postazione di guida del vostro tempo e della vostra energia!

segnatevi questa fonte di_ citazioni ispiratrici **Per quei giorni in cui vi sentite bloccati!

10. r/ZenHabits Volete aggiungere colore e comfort al vostro percorso di crescita? Non sottovalutatevi!

La durezza mentale è un muscolo che si costruisce con ogni sfida e risultato. Le nostre abitudini, le piccole azioni che compiamo ogni giorno, possono condurci a sogni che ci tengono svegli la notte o che ci rendono più ansiosi. La scelta dipende solo da voi!

Con l'aiuto di brevi video sul mindset e delle osservazioni di questo subreddit, ricordate di continuare a fare il lavoro.

Elenco degli obiettivi e creazione di attività all'interno di un documento di ClickUp

Se vi ritrovate a ritornare costantemente al primo giorno del vostro viaggio nella produttività, prendete una piattaforma che vi renda conto di dove siete e dove volete essere. È utile avere un luogo dedicato per stabilire le priorità di ciò che è più importante nella vostra vita e visualizzare i vostri stati. ClickUp ha aiutato migliaia di team e di singoli individui a portare la loro produttività a nuovi livelli e vogliamo che anche voi otteniate gli stessi risultati! Creare un account gratuito