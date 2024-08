14 Migliori alternative al murale (pro, contro e recensioni) 2024

L'innovazione è sempre il nome del gioco. Anche se disponete di uno stack tecnologico composto da strumenti collaudati e affidabili che hanno sempre portato a termine il lavoro in modo soddisfacente, probabilmente c'è spazio per esplorare nuove funzionalità/funzioni e strumenti più potenti di quelli a cui siete abituati.

Le tendenze, i metodi e gli strumenti del project management si evolvono costantemente per stare al passo con le ultime innovazioni del settore, al punto che non è più necessario essere un project manager per godere dei vantaggi di questi strumenti!

Questo, unito all'ascesa del del lavoro da remoto e comunicazione asincrona ha aperto la strada a comunicazione visiva e software di collaborazione negli ultimi anni. Uno dei più popolari è Mural.

Sebbene la popolarità sia un motivo sufficiente per fare una semplice ricerca su un prodotto, prima di impegnarsi in un piano a pagamento o di iniziare a introdurlo nel proprio team è necessario avere più elementi su cui basarsi. Quindi, sia che siate utenti di vecchia data, curiosi di conoscere le altre lavagne online presenti sul mercato, sia che siate nuovi utenti che stanno cercando una piattaforma di collaborazione, non cercate altro che questo post per iniziare.

Accomodatevi sulla sedia dell'ufficio e unitevi a noi per esaminare 14 alternative di Mural e i loro punti di forza e di debolezza.

Che cos'è Mural?

via Murale Il murale è un'opera di piattaforma di collaborazione visiva per i team per creare progetti e soluzioni di brainstorming per qualsiasi cosa, da piccole sfide a problemi complessi. Questo lavagna online ha guadagnato popolarità tra team distribuiti per la sua capacità di riunire più collaboratori in uno spazio condiviso, migliorando persino la qualità delle riunioni grazie alle sue funzionalità/funzione.

Limiti dell'uso di Mural

Oltre a facilitare la conversazione, Mural migliora la creatività grazie a una tela bianca e infinita su cui dipingere le idee, disegnare diagrammi e creare mappe mentali da zero. Sebbene Mural sia un valido strumento di collaborazione visiva, non è un sostituto per il progetto e per le mappe mentali gestione delle attività go-to's. È eccellente per migliorare le riunioni virtuali, ma è difficile usare Mural come strumento per portare avanti le proprie idee, perché Da fare non è non si connette direttamente al flusso di lavoro .

Per i diagrammi, il piano dei processi e la supervisione generale, amiamo Mural. Ma per mettere in pratica le vostre idee, avrete bisogno di appoggiarsi a un altro software per trasformare il vostro brainstorming in realtà.

Un altro grande ostacolo che i potenziali utenti di Mural devono affrontare è semplicemente il suo prezzo. Indipendentemente dall'interfaccia utente, dalla facilità d'uso o dalle funzionalità, Mural ha un costo per utente più elevato rispetto ad altri software simili presenti sul mercato che possono fare molto di più per il vostro flusso di lavoro. Sì, Mural offre un piano gratuito, ma la prima opzione a pagamento parte da 9,99 dollari per utente con fatturazione annuale. Al mese, si parla di 12 dollari. A quel punto, potreste prendere in considerazione il piano Business, che parte da 17,99 dollari.

Tuttavia, il piano gratuito di Mural non risolve il problema a causa delle sue funzionalità/funzioni limitate, del numero di Bacheca e degli ospiti.

Questi problemi spingono alcuni utenti a cercare alternative a Mural per un software di collaborazione visiva che traguardi le loro esigenze e che le soddisfi meglio.

Le 14 migliori alternative e concorrenti di Mural

Prima di impegnarvi a scegliere il prossimo e più recente software di collaborazione visiva per il vostro team, assicuratevi di conoscere l'intera storia. Sfogliate il nostro elenco delle 14 migliori alternative a Mural che sappiamo vi piaceranno.

1. ClickUp

Migliore per il project management su lavagna online

Provate le lavagne online di ClickUp! ClickUp è un sistema all-in-one strumento di produttività per i team di tutti i settori per gestire progetti, collaborare in modo più intelligente e riunire tutto il lavoro in un unico luogo. Che siate imprenditori individuali, studenti o membri di un team di un'azienda su larga scala, le capacità di personalizzazione di ClickUp sono sufficientemente flessibili e potenti per gestire il vostro carico di lavoro, monitorare gli aggiornamenti dei progetti e comunicare con il team.

È noto per il suo crescente elenco di funzioni altamente funzionali , tra cui la sua collaborazione Lavagne online di ClickUp strumento che trasforma le idee in progetti attuabili in tempo reale.

Come la tela infinita di Mural, Lavagne online ClickUp offrono la stessa potenza di collaborazione visiva con l'opzione di aggiungere modelli e membri del team per aiutare le vostre idee a prendere forma. Ma a differenza di Mural, le lavagne online di ClickUp esistono all'interno dell'area di lavoro digitale e sono direttamente connesse ai progetti, alle attività e agli obiettivi, anche quelli già in corso!

Trasformate qualsiasi forma in un'attività di ClickUp o collegatela direttamente alla vostra lavagna online per iniziare a mettere in pratica le vostre idee all'istante

La chiave di lettura è che potete fare di più con la vostra lavagna online ClickUp.

Con centinaia di funzionalità/funzione, un piano gratuito completo, modelli e oltre 1.000 integrazioni clickUp è il più competitivo e conveniente in questo elenco di alternative a Mural.

Funzionalità/funzione chiave di ClickUp

Oltre 15 modi unici pervisualizzare il proprio lavoro in ClickUp inclusoMappe mentali, vista Bacheca, Calendario ed Elenco simili a Kanban

Oltre 50 mappe precostituite eautomazioni personalizzabili per ridurre le attività ripetitive e mantenere sempre aggiornata la lavagna online di ClickUp

Reportistica in tempo reale e una panoramica di alto livello di tutti gli stati di avanzamento del progetto conClickUp dashboard* ClickUp Monitoraggio nativo del tempo capacità

✅ Pro

Interfaccia elegante e user-friendly

Centinaia di potenti funzionalità di project management anche sul piano Free Forever

Oltre 1.000 integrazioni con altri popolari strumenti di lavoro

Un elenco crescente di funzionalità precostruite e modelli personalizzabili , compresi i modelli realizzati appositamente per le lavagne online ClickUp

❌ Contro

La curva di apprendimento può essere un po' lunga con così tante funzionalità/funzione

Non c'è ancora la visualizzazione delle tabelle nell'app per dispositivi mobili

Prezzi di ClickUp

Oltre al piano Free, ricco di funzionalità, ClickUp offre altre quattro opzioni di prezzo:

Free Forever: Tonnellate di potenti funzionalità/funzione delle lavagne online, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e altro ancora

Tonnellate di potenti funzionalità/funzione delle lavagne online, attività e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e altro ancora Unlimited ($7 per membro, al mese): Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora

Spazio di archiviazione illimitato, integrazioni illimitate, dashboard illimitate, reportistica Agile e altro ancora Business ($12 per membro, al mese): Google SSO, Teams illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, Automazioni avanzate e molto altro ancora

Google SSO, Teams illimitati, esportazione personalizzata, condivisione pubblica avanzata, Automazioni avanzate e molto altro ancora Aziende (contattare il settore commerciale per i prezzi): White labeling, API aziendali, onboarding guidato, Success Manager dedicato

Valutazioni dei clienti ClickUp

"Vi piacciono gli elenchi? Click-Up Da fare con gli elenchi. Come i grafici Gantt, da fare. Bacheca Kanban? Sì. Avete bisogno di vedere il calendario o qualche tipo di sequenza? Sì. Mappe mentali? Ci sono. Lavagne online? Sì. Moduli pubblici? Indovinato. La cosa più utile è che sono tutte visualizzazioni degli stessi dati sottostanti, quindi ognuno può lavorare come preferisce. Le automazioni sono funzionali e incluse, un grande vantaggio per il project management. Gli aggiornamenti sono costanti, con nuove funzionalità/funzioni e integrazioni disponibili da aggiungere/votare" - Recensione verificata di Capterra

G2: 4.7/5 (4.410+ recensioni)

Capterra: 4.7/5 (oltre 2.810 recensioni)

2. Miro

La migliore piattaforma di lavagna online collaborativa

via Miro Miro è una piattaforma di lavagna online collaborativa che ha davvero il massimo quando si tratta di funzionalità/funzioni costruite per la mappa mentale e sessioni di brainstorming costruttive . Permette ai team di lavorare efficacemente insieme durante le riunioni, le sessioni di brainstorming e persino durante le riunioni di lavoro gestione di flussi di lavoro agili . È uno strumento prezioso per l'ideazione, la creazione di diagrammi, la mappatura e l'esecuzione di presentazioni, tra gli altri casi d'uso.

Confronto_

Miro a Jamboard_

!

✅ Pro

Funzionalità/funzione di chattare e video integrate con menzioni

Centinaia di modelli pre-costruiti e personalizzatiLavagne online di Miro versatili per i team di tutti i settori

La modalità "Present" consente al presentatore di ingrandire le aree chiave della lavagna online e di tenere impegnati gli altri utentiSi integra con ClickUp Con funzionalità/funzione simili a quelle di molte delle vostre piattaforme di project management preferite, Lucidspark è una lavagna online che permette ai team di collaborare virtualmente in tempo reale e di portare alla luce le loro idee migliori.

Vi aiuta a portare le vostre idee sulla lavagna attraverso modelli e disegni a mano libera, e note adesive e altre funzionalità/funzione. Organizzate le vostre nuove idee con raggruppamenti assistiti, tag o schede di suddivisione, quindi sviluppate flussi di lavoro o documenti di processo per iniziare a mettere in moto le vostre idee.

✅ Pro

Chiamate gli altri alla vostra lavagna per riunire tutti nello stesso spazio nello stesso momento o create lavagne per collaborare in un gruppo più piccolo

Funzionalità di condivisione dello schermo

Alcuni popolarifunzionalità di project management come il monitoraggio delle attività cardine e la chattare all'interno della Bacheca

Opzione per aggiungere reazioni e contare i voti su note adesive

❌ Contro

Tante funzionalità/funzione avanzate per il brainstorming, ma è necessario integrare Lucidspark con un'altra piattaforma per ottenere il massimo dalla gestione delle idee al di là delle fasi iniziali

Da fare a meno dell'integrazione con ClickUp

Prezzi di Lucidspark

Free: tre bacheche modificabili, funzionalità di collaborazione di base, integrazioni di base, reazioni emoji, disegno a mano libera

tre bacheche modificabili, funzionalità di collaborazione di base, integrazioni di base, reazioni emoji, disegno a mano libera Individuale (a partire da $7,95 al mese): bacheche illimitate, tag e raggruppamenti per organizzare le idee

bacheche illimitate, tag e raggruppamenti per organizzare le idee Teams (a partire da $9 per utente, al mese): funzionalità/funzione avanzate di collaborazione, modalità di voto e timer, controlli di base per l'amministratore

funzionalità/funzione avanzate di collaborazione, modalità di voto e timer, controlli di base per l'amministratore **Enterprise (contattare per i prezzi): integrazioni avanzate, controlli avanzati per gli amministratori, SSO

Valutazioni dei clienti Lucidspark

G2: 4,5/5 (1.810+ recensioni)

Capterra: 4,7/5 (320+ recensioni)

4. Stormboard

Il migliore per le note adesive e le bacheche online

via Stormboard Stormboard è una lavagna online virtuale che consente ai membri del team di riunirsi, tenere riunioni, pianificare progetti e condividere idee praticamente ovunque.

Come una vera lavagna, è ottima per il brainstorming, ma con un tocco divertente: ogni lavagna viene chiamata "tempesta" Divertente. 🙂

Utilizzate Stormboard come una bacheca digitale per aggiungere note adesive, immagini, collegamenti, commenti o testi relativi alla riunione, al progetto o al piano. Una volta pubblicata un'idea, il team può vederla, commentarla e votarla! Un approccio veramente collaborativo al processo decisionale. Poi fate riferimento alla Bacheca per gli aggiornamenti e i nuovi sviluppi, in modo che tutto il team sia sulla stessa pagina.

✅ Pro

Oltre 200 modelli tra cui scegliere

Zoom sul lavoro con il pannello di navigazione

Funzionalità di organizzazione come cartelle e priorità delle attività

Utilizzabile su mobile e desktop

Possibilità di creare diverse visualizzazioni come Kanban sulla vostra Bacheca

❌ Contro

È necessario passare a un piano a pagamento per accedere alle funzionalità/funzione più potenti della piattaforma

Può essere un po' difficile da imparare al di là dell'uso di base

Prezzi di Stormboard

Personale : cinque Storm aperti, cinque utenti per Storm, reportistica ed esportazioni di base, modelli predefiniti, integrazioni

: cinque Storm aperti, cinque utenti per Storm, reportistica ed esportazioni di base, modelli predefiniti, integrazioni Startup ($5 per utente, al mese) : Storm aperti illimitati, cinque visualizzatori, reportistica ed esportazioni di base, modelli personalizzati e predefiniti,

: Storm aperti illimitati, cinque visualizzatori, reportistica ed esportazioni di base, modelli personalizzati e predefiniti, Business ($10 per utente, al mese): Storm aperti illimitati, 10 visualizzatori Storm, reportistica avanzata, cartelle, importazione dati

Storm aperti illimitati, 10 visualizzatori Storm, reportistica avanzata, cartelle, importazione dati Enterprise ($16,67 per utente, al mese): SSO, supporto di priorità, fatturazione, termini e servizio personalizzati, integrazioni agili, visualizzatori illimitati

Valutazioni dei clienti Stormboard

G2: 4,3/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.5/5 (30+ recensioni)

5. Capriccioso

Migliore per le mappe mentali

via Straordinario Le lavagne online di Conceptboard mirano a strutturare le idee con modelli che possono essere sovrapposti e molteplici funzionalità/funzione di collaborazione. È possibile commentare, aggiungere forme, usare menzioni, creare note adesive e persino scarabocchiare a mano libera sulla lavagna per costruire praticamente qualsiasi cosa, da semplici mockup ad agili flussi di lavoro.

Inoltre, la famosa modalità di presentazione e gli strumenti di condivisione dello schermo portano collaborazione e coesione nel processo di brainstorming in tempo reale.

✅ Pro

Cartelle per la gestione di più lavagne online

Caricamento di contenuti multimediali e annotazione di PDF direttamente sulla Bacheca

Condivisione della Bacheca tramite esportazioni o con collaboratori interni ed esterni tramite un link protetto da password

❌ Contro

Limitatocapacità di modifica del testo per formattare le note adesive

Mancano funzionalità/funzione per gestire il progetto al di là delle fasi iniziali

Prezzi di Conceptboard

Free: Bacheca illimitata, un membro del team, 100 oggetti, libreria di modelli, integrazioni di base, spazio di archiviazione di 500 MB

Bacheca illimitata, un membro del team, 100 oggetti, libreria di modelli, integrazioni di base, spazio di archiviazione di 500 MB Premium ($6 per utente, al mese): Meno di 10 membri del team, oggetti illimitati, progetti, più di 50 partecipanti per bacheca, condivisione audio e video, 20GB di spazio di archiviazione

Meno di 10 membri del team, oggetti illimitati, progetti, più di 50 partecipanti per bacheca, condivisione audio e video, 20GB di spazio di archiviazione Business ($9,50 per utente, al mese): 10+ membri del team, 75 partecipanti alla lavagna, 1TB di spazio di archiviazione

10+ membri del team, 75 partecipanti alla lavagna, 1TB di spazio di archiviazione Enterprise (contattare per i prezzi, minimo 250 licenze): tutte le funzionalità/funzione e spazio di archiviazione dei file con limite personalizzato

Valutazioni dei clienti di Conceptboard

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

7. InVision Freehand

Il migliore per il brainstorming

via InVision Freehand InVision Freehand è lo strumento di lavagna online della suite di prodotti dell'azienda per pianificare, fare brainstorming e lavorare insieme esprimendo le proprie idee con testi, diagrammi, disegni e grafici.

InVision Freehand è altamente visivo e può essere utilizzato per le mappe mentali, la stesura di grafici organizzativi , mappe mentali e disegno di mockup.

✅ Pro

UX semplice

Facile costruzione e iterazione dei wireframe

I modelli e le integrazioni rendono le lavagne online di InVision più preziose per i team di diversi settori industriali

Possibilità di accedere a tutte le funzionalità fondamentali con ogni piano tariffario, anche con la versione gratuita

❌ Contro

Integrazioni limitate e non si integra con ClickUp

Difficoltà a gestire progetti complessi con l'aggiunta di idee e collaboratori alla lavagna online

Prezzi di InVision Freehand

**Free: fino a 100 utenti, tre mani libere, spazi pubblici e privati illimitati, tutte le funzionalità/funzione chiave e integrazioni con la piattaforma

Pro ($4 per utente, al mese): fino a 200 utenti, freehands unlimitati

Enterprise (contattare per i prezzi): prezzo per postazione senza limiti di utenti, gestione avanzata del team e sicurezza

Valutazioni dei clienti di InVision Freehand

G2: 4.2/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 5/5 (1 recensione)

8. Microsoft Lavagna Online

Migliore per gli utenti Microsoft

via Microsoft Whiteboard Microsoft Whiteboard è un'altra delle popolari alternative di Mural che fa parte di Microsoft 365, quindi se il vostro team utilizza già Teams o OneNote, probabilmente avete accesso a questa app. Come parte di una suite di prodotti più ampia, le lavagne online di Microsoft si allineano facilmente con i lavori archiviati in altri strumenti Microsoft e possono essere utilizzate per migliorare molte delle funzionalità standard delle lavagne digitali che abbiamo imparato a conoscere da altri marchi leader.

✅ Pro di Microsoft Whiteboard

Accesso alla lavagna online da qualsiasi luogo accedendo all'app sul browser o sulla lavagna Windows

Utilizzare la lavagna online insieme ad altri prodotti Microsoft per connettere le idee ai processi di lavoro

❌ I contro di Microsoft Whiteboard

Sono necessari altri prodotti per sfruttare al meglio la lavagna online per un project management efficace

Le funzionalità visive limitate rendono difficile personalizzare completamente la lavagna online

Valutazioni di Microsoft Whiteboard online

Microsoft Whiteboard fa parte di MS 365, che offre prezzi personalizzati su richiesta o sei piani tariffari.

Per uso personale:

Microsoft 365 Personal ($6,99/mese per una persona): spazio di archiviazione cloud da 1 TB, email gratis, Microsoft Editor

spazio di archiviazione cloud da 1 TB, email gratis, Microsoft Editor Microsoft 365 Family ($9,99/mese per un massimo di 6 persone): Strumenti creativi IA, sicurezza avanzata di OneDrive

Per uso aziendale:

Microsoft 365 Business Basic ($5/utente al mese): versioni web e mobile delle app di Office, protezione dell'email, Microsoft Modulo per il feedback

versioni web e mobile delle app di Office, protezione dell'email, Microsoft Modulo per il feedback Microsoft 365 Business Standard ($12,50/utente al mese): oltre 1.000 controlli sulla privacy, casella email da 50 GB, app Office premium

oltre 1.000 controlli sulla privacy, casella email da 50 GB, app Office premium Microsoft 365 Business Premium ($20/utente al mese): Prenotazioni Microsoft, spazio di archiviazione OneDrive da 1 TB

Prenotazioni Microsoft, spazio di archiviazione OneDrive da 1 TB Microsoft 365 Apps ($8,25/utente al mese): include solo le app premium della suite Office, co-authoring in tempo reale, sincronizzazione dei file su PC o Mac

Valutazioni dei clienti di Microsoft Whiteboard online

G2: 4,2/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 60 recensioni)

Verifica_

**queste alternative per la lavagna online di Microsoft_

!

9. Lavagna per schizzi

Ideale per disegnare e creare diagrammi

via Sketchoard Questo ibrido di lavagna online e blocco per schizzi è stato progettato per i team di produttività. Sebbene manchi la connessione tra la tela e le attività o gli obiettivi tracciabili, la creazione di diagrammi è il pane quotidiano di questa app.

✅ Pro

Sketchboard si concentra sulle idee, non sull'aspetto, per incoraggiare il disegno a mano libera

Dispone di oltre 400 forme simili a schizzi che possono essere considerate come modelli per i vostri disegni

Pensato per i team remoti che lavorano in ambienti frenetici e hanno bisogno di un feedback costante

❌ Contro

Oltre ai diagrammi, agli schizzi e alla progettazione, Sketchboard non offre le stesse funzionalità/funzione per connettersi con il team al di là della lavagna

Nessun centro modelli

Nessun piano Free

Prezzi di Sketchboard

Solo ($8 al mese): un team privato, Bacheca illimitata, esportazione in PDF e SVG, 1GB di spazio di archiviazione

un team privato, Bacheca illimitata, esportazione in PDF e SVG, 1GB di spazio di archiviazione Teams ($7 per utente, al mese): condivisione della password delle tavole, commenti del team, integrazione con Slack

condivisione della password delle tavole, commenti del team, integrazione con Slack Business ($9 per utente, al mese): team privati illimitati, SSO, gestione del team, diritti di accesso del team

team privati illimitati, SSO, gestione del team, diritti di accesso del team **Enterprise (prezzo personalizzato): per team di oltre 25 persone con esigenze personalizzate

Valutazioni dei clienti di Sketchboard

G2: 4.2/5 (5+ recensioni)

Capterra: 4/5 (1 recensione)

10. LiveBoard

Il migliore per i team educativi

via LiveBoard LiveBoard è una lavagna digitale che si concentra su casi d'uso legati all'istruzione online. Tuttavia, le sue funzionalità di condivisione e collaborazione possono essere utili per la gestione di riunioni, diagrammi, presentazioni e piani.

✅ Pro

Creazione e invio di quiz ai partecipanti a Bacheca

Facile da usare per i dispositivi mobili, in modo da poterlo aggiungere alla Bacheca su diversi dispositivi

Registra le presentazioni con la tua bacheca per condividerle in seguito

❌ Contro

Dovrete usare un po' di creatività per adattarlo a team professionali al di là dell'ambito dell'istruzione e del tutoraggio

Nessuna funzionalità/funzione di project management

È necessario un piano personalizzato se si intende collaborare con più di dieci persone

Prezzi di LiveBoard

Limitato (gratis): fino a cinque bacheche, fino a cinque registrazioni, uno studente per sessione, condivisione di link pubblici

fino a cinque bacheche, fino a cinque registrazioni, uno studente per sessione, condivisione di link pubblici Individuale ($7,49 al mese): Bacheca, condivisione e registrazione illimitate, videochiamata e audio, gestione del gruppo

Bacheca, condivisione e registrazione illimitate, videochiamata e audio, gestione del gruppo Piccolo gruppo ($14,99 al mese): fino a quattro studenti, quiz interattivi, controllo dell'interazione degli studenti

fino a quattro studenti, quiz interattivi, controllo dell'interazione degli studenti Grande gruppo ($22,49 al mese): fino a dieci studenti, monitoraggio della presenza degli studenti

Valutazioni dei clienti LiveBoard

G2: 5/5 (1 recensione)

Capterra: N/A

11. Bluescape

Il migliore per le presentazioni e le chattare in video

via Bluescape Bluescape è la combinazione di lavagna online, video chattare e software di presentazione che avete imparato a conoscere molto bene in questo post. Come molte delle alternative di Mural, consente di condividere contenuti, media e disegni su una tela infinita che può essere presentata, annotata e integrata durante le riunioni, di persona o da casa.

✅ Pro

Più di 200 modelli personalizzabili per aiutarvi a dare slancio alla lavagna online

Possibilità di trascinare e rilasciare immagini, forme e pdf, oltre ad altri media

La lavagna online funge anche da sala riunioni

❌ Contro

Non connette direttamente la lavagna al flusso di lavoro

Al di là del brainstorming e della gestione delle riunioni, non ci sono funzionalità/funzione di gestione o creazione delle attività per agire sulle idee

Prezzi di Bluescape

**Free: tre aree di lavoro, videochiamate e chiamate vocali illimitate, 100 MB di spazio di archiviazione, caricamento di file multimediali, modelli predefiniti

Teams ($10 per utente, al mese): aree di lavoro illimitate, possibilità di ospitare riunioni video fino a 100 persone, 100GB di spazio di archiviazione, hosting multi-tenant

aree di lavoro illimitate, possibilità di ospitare riunioni video fino a 100 persone, 100GB di spazio di archiviazione, hosting multi-tenant Business ($20 per utente, al mese): fino a 150 persone in riunioni video, 200GB di spazio di archiviazione, modelli personalizzati

fino a 150 persone in riunioni video, 200GB di spazio di archiviazione, modelli personalizzati **Enterprise (contattare per un preventivo): fino a 250 persone in riunioni video, SSO, cloud privato, supporto avanzato, integrazioni aggiuntive

Valutazioni dei clienti Bluescape

G2: 4,2/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.3/5 (oltre 60 recensioni)

12. Noi

Il migliore per gli utenti di Bacheca

via {\an8}Ci sono i nostri amici che hanno fatto la scelta giusta Probabilmente tutti noi pensavamo che ouija si scrivesse davvero così. 😅

Weje è una lavagna online a prezzi accessibili orientata a educatori e studenti, ma offre anche un intervallo di altri casi d'uso per designer, marketer e gestione delle riunioni.

La lavagna online, il mood boarding, le note adesive e la creazione di schede Kanban sono tra i suoi utilizzi principali, anche se è possibile utilizzare la lavagna anche per condividere semplicemente le idee con gli altri sui cursori in diretta. Se siete alle prime armi con le lavagne online e siete ansiosi di iniziare, un altro grande vantaggio di Weje è che è gratis per iniziare e i piani a pagamento sono relativamente economici.

✅ Pro

Semplice da impostare

Offre una soluzione di lavagna online conveniente, soprattutto per gli insegnanti

❌ Contro

Mancano molte funzionalità/funzione di presentazione e project management

Versione gratuita limitata: per le funzionalità/funzione di collaborazione, come la chat vocale, è necessario passare ai piani aziendali

Numero limitato di modelli pre-costruiti

prezzi di ### Weje

Free: Bacheca illimitata, due co-editor, limite di 10MB per il caricamento dei file

Personal ($4 per utente, al mese): quattro co-editor, limite di 100MB per il caricamento di file

Business (7 dollari per utente, al mese): Bacheche illimitate, co-editor, upload di file, membri del team e chattare con la voce

Valutazioni dei clienti di Weje

G2: 4.7/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.8/5 (30+ recensioni)

13. WebBoard

La migliore lavagna online semplice

via WebBoard Se state cercando di unire il piacere di Microsoft Paint con le funzionalità di collaborazione e presentazione del mondo di oggi, WebBoard è lo strumento che fa per voi. Questa lavagna digitale, che costa solo due tazze di caffè al mese, è ideale per disegnare le vostre idee, fare brainstorming con un team distribuito e presentare la vostra lavagna.

Sebbene la sua interfaccia utente non sia così colorata o elegante come quella di altri strumenti simili presenti sul mercato, WebBoard è accessibile e modificabile su qualsiasi dispositivo dotato di touch screen o mouse e offre funzionalità/funzione come la modalità insegnante, la condivisione dello schermo e la chat di assistenza video per aiutarvi a connettervi con i vostri compagni di squadra.

✅ Pro

Semplice da usare al livello base

Funzionalità di collaborazione e presentazione

Possibilità di effettuare lo Zoom su determinate aree della Bacheca

❌ Contro

Difficoltà a gestire i progetti

Piano Free limitato e necessità di avere il piano a pagamento più alto per la funzionalità/funzione di incorporamento

Non sono ancora disponibili piani per i team

Nessuna capacità di agire sulle idee dalla lavagna online

Molte funzionalità/funzione di disegno e creatività sono piuttosto semplici

Prezzi di WebBoard

I prezzi di WebBoard sono espressi in euro, quindi i numeri si basano sul tasso di conversione corrente alla data di pubblicazione.

Free: strumenti di base, solo bacheche pubbliche, una sola pagina sulla bacheca, chattare con audio e video, tre bacheche

strumenti di base, solo bacheche pubbliche, una sola pagina sulla bacheca, chattare con audio e video, tre bacheche **Mensile di base (5,36 dollari al mese): strumenti avanzati, pagine illimitate sulla bacheca, bacheche private e pubbliche, spazio di archiviazione aggiuntivo

Mensile Premium ($10,72 al mese): 25 utenti in una bacheca, accesso al calendario, embed delle bacheche

Valutazioni dei clienti WebBoard

G2: N/D

Capterra: N/A

14. App Webex

Migliore per i team in distribuzione

via Webex Webex è un insieme di prodotti multipli che si basano sulla collaborazione e sono costruiti per casi d'uso diversi. Meno una piattaforma di project management e più uno strumento di videoconferenza o conferenza telefonica, Webex consente ai team distribuiti di sentirsi in connessione durante le riunioni con strumenti di chiamata, riunione e messaggistica. Per le soluzioni ibride per i team, Webex offre anche una serie di strumenti per l'ufficio, tra cui una lavagna fisica con una corrispondente app web a livello aziendale.

✅ Pro

Funzionalità avanzate di gestione delle riunioni

Offre un mix di soluzioni per i team ibridi

Alcune automazioni per la presa di note

Preziose integrazioni con altre app

❌ Contro

È più che altro unastrumento di comunicazione che uno strumento di project management

Per i team strettamente WFH o distribuiti, è necessario affidarsi ad altri strumenti per una collaborazione significativa

La sua web app per la lavagna online è priva di funzionalità/funzioni avanzate

I piani a pagamento sono piuttosto costosi

Prezzi di Webex App

Suite-Basic (gratis): riunioni in HD con un massimo di 100 persone, condivisione dello schermo e una stanza personale

riunioni in HD con un massimo di 100 persone, condivisione dello schermo e una stanza personale Suite-Business ($25 per licenza, al mese): videoconferenze e riunioni, funzionalità/funzione del sistema telefonico

Piano Meet ($13,50 per licenza, al mese): fino a 200 partecipanti alle riunioni, registrazioni, sale riunioni, sfondi virtuali, didascalie chiuse

Piano Call ($$$a per licenza, al mese): funzionalità/funzione di chiamata premium solo con un numero telefonico basato su cloud per licenza, ed estensioni

funzionalità/funzione di chiamata premium solo con un numero telefonico basato su cloud per licenza, ed estensioni Piano Enterprise (piano e prezzi personalizzati): Accesso a tutte le funzionalità/funzione

Valutazioni dei clienti su Webex App

G2: 4,2/5 (14.010+ recensioni)

Capterra: 4.4/5 (6.270+ recensioni)

Relativi 👉 Date un'occhiata a questi

**alternative a Jamboard_

!

Iniziare a lavorare con le lavagne online con le alternative di Mural

Senza approfondire il valore unico di ogni prodotto, è facile pensare che tutti i software di collaborazione siano uguali. Se avete imparato qualcosa da questo post, spero che abbiate capito che non è così.

Le sfumature tra i vari software sono quelle che fanno la differenza per le aziende che servono casi d'uso unici.

Integrazioni multiple, chattare in app, commentare, modificare in tempo reale e condividere sono estremamente importanti per i team distribuiti che vogliono sfruttare al meglio le loro riunioni. Sebbene le lavagne digitali come Mural siano un ottimo strumento per supportare queste funzionalità e facilitare la collaborazione, sono ancora una soluzione limite per i team che hanno bisogno di qualcosa di più di una tela per esprimere i loro piani.

Per riunire il team, incoraggiare la creatività e sfruttare al meglio ogni discussione, scegliete lo strumento che vi permette di agire sulle vostre idee nel momento stesso in cui nascono: ClickUp!

portate sulla vostra lavagna online tutto ciò di cui il progetto ha bisogno, anche le attività di ClickUp, davvero tutto!

Iniziate gratis ad esplorare le sue funzionalità/funzione Piano Free Forever che include lavagne ClickUp collaborative, attività di ClickUp e membri illimitati, 100 MB di spazio di archiviazione e altro ancora. Scoprite voi stessi come un'app all-in-one possa non solo far risparmiare tempo al vostro team, ma anche aumentare la produttività nei punti giusti.