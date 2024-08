10 migliori alternative e concorrenti di Microsoft Whiteboard da conoscere subito

Microsoft è un nome importante nel settore tecnologico. Come tale, Microsoft Whiteboards è un prodotto di successo con molti utenti soddisfatti. Negli ultimi tempi l'azienda si è concentrata molto sul suo software di classe business e sulla creazione di un'esperienza senza soluzione di continuità per gli utenti.

Ma questo lo rende il software per lavagne bianche perfetto per i team che vogliono ottenere la massima produttività possibile?

Non necessariamente.

Le integrazioni di Microsoft Whiteboard sono limitate in gran parte agli altri prodotti dell'azienda e la lavagna interattiva stessa offre poche funzionalità al di fuori di

funzionalità specifiche della lavagna .

In questo articolo, tratteremo le migliori alternative a Microsoft Whiteboard attualmente disponibili e metteremo in evidenza le varie caratteristiche degli strumenti, le limitazioni, i prezzi e le valutazioni dei prodotti, in modo che possiate trovare l'opzione migliore per voi.

Iniziamo!

Cosa cercare nelle alternative a Microsoft Whiteboard?

Quando si considerano le alternative a Microsoft Whiteboard, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione. Nel valutare le opzioni, prendere in considerazione i seguenti punti.

Funzioni di collaborazione per più utenti :

Collaborazione in tempo reale è un aspetto importante del software per lavagne bianche. L'alternativa scelta dovrebbe offrire queste funzionalità.

: Collaborazione in tempo reale è un aspetto importante del software per lavagne bianche. L'alternativa scelta dovrebbe offrire queste funzionalità. Compatibilità multipiattaforma : I membri del team utilizzano una serie di dispositivi diversi. Assicuratevi che l'alternativa scelta funzioni sul maggior numero possibile di dispositivi.

: I membri del team utilizzano una serie di dispositivi diversi. Assicuratevi che l'alternativa scelta funzioni sul maggior numero possibile di dispositivi. Integrazione e condivisione dei file : Un moderno stack tecnologico comprende molte funzioni di collaborazione tra team per lavorare insieme su una lavagna virtuale. Dovrebbe anche avere integrazioni per connettersi ad altri strumenti di web app.

: Un moderno stack tecnologico comprende molte funzioni di collaborazione tra team per lavorare insieme su una lavagna virtuale. Dovrebbe anche avere integrazioni per connettersi ad altri strumenti di web app. Privacy e sicurezza : La sicurezza informatica è un aspetto importante. Cercate la crittografia, la protezione dei dati, i controlli degli accessi e la conformità alle normative sulla privacy.

: La sicurezza informatica è un aspetto importante. Cercate la crittografia, la protezione dei dati, i controlli degli accessi e la conformità alle normative sulla privacy. Opzioni di esportazione e importazione : L'ingresso e l'uscita dei dati dal software deve essere il più semplice possibile, soprattutto quando si vogliono condividere le idee. Per facilitare questa operazione, cercate una serie di formati di file supportati.

: L'ingresso e l'uscita dei dati dal software deve essere il più semplice possibile, soprattutto quando si vogliono condividere le idee. Per facilitare questa operazione, cercate una serie di formati di file supportati. Video conferenze : Le riunioni online sono fondamentali per il successo collaborazione sul posto di lavoro -Sia che il vostro team sia remoto o nella stessa stanza.

: Le riunioni online sono fondamentali per il successo collaborazione sul posto di lavoro -Sia che il vostro team sia remoto o nella stessa stanza. Prezzi e licenze: Valutare la struttura dei prezzi e le opzioni di licenza per l'alternativa a Microsoft Whiteboard. La soluzione scelta deve essere in linea con il budget a disposizione, ma anche fornire le funzionalità necessarie.

Le 10 migliori alternative a Microsoft Whiteboard da utilizzare nel 2024

Scegliere la

il miglior software per lavagne bianche non è un compito facile. Il denaro speso è un investimento importante per il successo del vostro team, quindi è saggio esaminare tutte le opzioni. Consultate il nostro elenco delle 10 migliori alternative a Microsoft Whiteboard per avere una buona panoramica delle scelte disponibili.

1.

ClickUp

Vedere l'attività di tutti e lavorare a stretto contatto come un team, anche da remoto. Brainstorming, aggiunta di appunti e raccolta delle migliori idee su una tela creativa con ClickUp Whiteboards su una tela creativa con ClickUp Whiteboards

ClickUp è una piattaforma di produttività all-in-one che offre un'ampia gamma di funzioni per pianificare, organizzare e collaborare ai progetti. Questa alternativa alla lavagna di Microsoft offre visualizzazioni personalizzabili, come la visualizzazione a lavagna e la visualizzazione a elenco, che consentono una gestione flessibile delle attività e una facile gestione del lavoro

mappatura dei processi .

ClickUp consente inoltre di assegnare

elementi di azione ai membri del team e di seguirne il completamento tramite i commenti assegnati. A differenza di ClickUp, Microsoft Whiteboard si concentra principalmente sulle funzioni di lavagna collaborativa e non su una gestione estesa delle attività e delle

strumenti di produttività per collegare tutti i team.

La funzione Whiteboard di ClickUp non solo è strettamente integrata con le altre funzioni di produttività, ma è anche potente di per sé. Il suo strumento di lavagna collaborativa

migliora la comunicazione e fornisce a clienti e stakeholder una rapida visione del quadro generale.

Sviluppate le idee con il team disegnandole in forma libera

Mappa mentale con la modalità vuota in ClickUp

Mappe mentali di ClickUp consente ai team di creare roadmap e flussi di lavoro collegando tra loro gli oggetti. La collaborazione in tempo reale tra i team e la condivisione pubblica dei link facilitano la collaborazione tra i membri del team e gli stakeholder esterni.

Le lavagne offrono

modelli personalizzabili e la possibilità di convertire il contenuto della lavagna in attività, rendendo più efficace la gestione dei progetti. Modelli come il

Modello di lavagna per proposte di progetto ClickUp consentono agli utenti di iniziare rapidamente. La piattaforma supporta diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, iOS, Android e browser web, garantendo l'accessibilità e la collaborazione da diversi dispositivi.

Le migliori caratteristiche di ClickUp

Collaborazione in tempo reale : Le lavagne ClickUp consentono a più utenti di collaborare in tempo reale

: Le lavagne ClickUp consentono a più utenti di collaborare in tempo reale Mappe mentali : Permettono ai team di organizzare e collegare visivamente idee, roadmap e flussi di lavoro

: Permettono ai team di organizzare e collegare visivamente idee, roadmap e flussi di lavoro Assegnazione di compiti : Gli utenti possono assegnare i compiti direttamente dalla Whiteboard online, rendendo più semplice l'assegnazione dei compiti delegare il lavoro e tenere traccia dei progressi

: Gli utenti possono assegnare i compiti direttamente dalla Whiteboard online, rendendo più semplice l'assegnazione dei compiti delegare il lavoro e tenere traccia dei progressi Funzionalità di incorporazione : Vari elementi, come contenuti web, documenti e altro ancora, possono essere facilmente incorporati nella lavagna virtuale per promuovere una semplice collaborazione di gruppo e la condivisione delle attività

: Vari elementi, come contenuti web, documenti e altro ancora, possono essere facilmente incorporati nella lavagna virtuale per promuovere una semplice collaborazione di gruppo e la condivisione delle attività Modelli personalizzabili : ClickUp offre centinaia di modelli personalizzabili per le lavagne, che coprono una vasta gamma di esigenze

: ClickUp offre centinaia di modelli personalizzabili per le lavagne, che coprono una vasta gamma di esigenze Mentions e commenti : Più utenti possono menzionare altri utenti e commentare direttamente sulla lavagna, rendendo più semplice la ricerca di input e feedback

: Più utenti possono menzionare altri utenti e commentare direttamente sulla lavagna, rendendo più semplice la ricerca di input e feedback Condivisione pubblica : Le lavagne create in ClickUp possono essere condivise con i clienti o con gli stakeholder esterni generando link pubblici

: Le lavagne create in ClickUp possono essere condivise con i clienti o con gli stakeholder esterni generando link pubblici Accessibilità multipiattaforma: Le lavagne di ClickUp sono accessibili su diverse piattaforme, tra cui Windows, macOS, iOS, Android e browser

Limitazioni di ClickUp

Funzioni limitate nell'app mobile

La curva di apprendimento può essere ripida rispetto ad altre opzioni di lavagna online

Prezzi di ClickUp

**Gratuito per sempre

Unlimited - $5/mese per utente

$5/mese per utente Business - $12/mese per utente

$12/mese per utente Business Plus - $19/mese per utente

$19/mese per utente Enterprise - Contattare per i prezzi

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (più di 2.000 recensioni)

4,7/5 (più di 2.000 recensioni) Capterra: 4.7/5 (2.000+ recensioni)

2. Miro

via

Miro Miro è una popolare piattaforma online di lavagne collaborative che consente ai team di ideare, fare brainstorming e lavorare insieme in uno spazio di lavoro visivo e interattivo. Offre una serie di funzioni progettate per facilitare la collaborazione a distanza e il pensiero creativo di più utenti che possono condividere idee e lavorare insieme.

Le migliori caratteristiche di Miro

Strumenti di collaborazione estesi : Offre funzioni di collaborazione che consentono agli utenti di lasciare commenti, menzionare membri del team e discutere all'interno della lavagna virtuale

: Offre funzioni di collaborazione che consentono agli utenti di lasciare commenti, menzionare membri del team e discutere all'interno della lavagna virtuale Televisori e modelli versatili : Un canvas ampio e flessibile consente agli utenti di creare e organizzare contenuti in vari formati. Miro offre un'ampia gamma di modelli precostituiti per diversi casi d'uso

: Un canvas ampio e flessibile consente agli utenti di creare e organizzare contenuti in vari formati. Miro offre un'ampia gamma di modelli precostituiti per diversi casi d'uso Una vasta libreria di elementi interattivi: Miro include una ricca libreria di forme, icone, note adesive e altri elementi che possono essere facilmente aggiunti alla lavagna

Limitazioni di Miro

Alcuni utenti ritengono che Miro sia difficile da usare rispetto ad altre alternative a Microsoft Whiteboard

Gli utenti hanno segnalato problemi di prestazioni quando si lavora con lavagne grandi e complesse

Miro è principalmente una piattaforma online, il che significa che richiede una connessione a Internet per accedere e lavorare sulle lavagne

Prezzi di Miro

Gratuito per sempre

Starter $8/mese per utente

Business $16/mese per utente

Impresa Contattare le vendite per i prezzi



Miro valutazioni e recensioni

G2: 4,8/5 (4.725 recensioni)

4,8/5 (4.725 recensioni) Capterra: 4,7/5 (1.211 recensioni)

