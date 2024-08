10 Migliori alternative a Sprout Social nel 2024 (Recensioni e prezzi)

Se siete gestori del team di social media, fate parte di un'agenzia di marketing o gestite i contenuti per conto vostro come influencer, probabilmente conoscete Sprout Social. Questo popolare strumento di gestione dei social media è stato progettato per aiutarvi a controllare la vostra presenza online e a coinvolgere il pubblico su più piattaforme sociali.

Gli utenti apprezzano le funzionalità di reportistica integrate e le opzioni di messaggistica per rispondere alla finestra In arrivo su più social network senza lasciare la piattaforma. 🌻

Tuttavia, potrebbe non essere il miglior strumento di social media per tutti. Ha un tag elevato, che può essere fuori portata per le piccole aziende e per chi ha un budget limitato. Inoltre, Sprout Social non si integra con siti come YouTube e Pinterest, il che significa che dovrete utilizzare altri metodi per pubblicare su questi siti.

Fortunatamente, Sprout Social non è l'unica opzione per ottimizzare i flussi di lavoro sui social media.

Qui vi mostriamo le 10 migliori alternative a Sprout Social e vi illustriamo i pro, i contro, i prezzi e le valutazioni di ciascuna di esse.

Bonus: vi sveleremo anche un must-have strumento per il project management con funzionalità/funzione di piano dei contenuti per portare la vostra presenza sui social media a un livello superiore. 🙌

## Cosa si dovrebbe cercare in Alternative a Sprout Social?

Sprout Social è uno strumento completo, quindi è necessario prestare attenzione quando si scelgono le alternative. Tenete d'occhio funzionalità/funzione come integrazioni, reportistica e personalizzazioni, se sono importanti per il vostro lavoro. 🤩

Tenete a mente queste funzionalità/funzione chiave quando cercate alternative a Sprout Social:

Integrazioni: Sprout Social non consente di pubblicare su tutte le piattaforme di social media. Scegliete uno strumento che offra integrazioni di terze parti per mantenere il vostro lavoro in un unico posto ed evitare di passare da uno strumento all'altro

Sprout Social non consente di pubblicare su tutte le piattaforme di social media. Scegliete uno strumento che offra integrazioni di terze parti per mantenere il vostro lavoro in un unico posto ed evitare di passare da uno strumento all'altro Prezzi Flessibilità: Uno dei principali svantaggi di Sprout Social è che è costoso. Cercate i concorrenti che offrono piani a diversi livelli di prezzo per trovarne uno che funzioni per il vostro budget

Uno dei principali svantaggi di Sprout Social è che è costoso. Cercate i concorrenti che offrono piani a diversi livelli di prezzo per trovarne uno che funzioni per il vostro budget Funzionalità di project management: Scegliete uno strumento che offra attività e flussi di lavoro per rendere più fluidi i processi di creazione di contenuti per i social media

Scegliete uno strumento che offra attività e flussi di lavoro per rendere più fluidi i processi di creazione di contenuti per i social media Analitica: Sebbene Sprout Social offra una certa reportistica, non è sempre intuitiva. Cercate una soluzione che offra modelli di reportistica e strumenti di analisi per approfondimenti personalizzabili

Sebbene Sprout Social offra una certa reportistica, non è sempre intuitiva. Cercate una soluzione che offra modelli di reportistica e strumenti di analisi per approfondimenti personalizzabili **Automazioni: lo scopo dell'utilizzo di Sprout Social è quello di risparmiarsi l'attività manuale di pubblicazione sui singoli social media. Cercate alternative che offrano la pubblicazione automatizzata e la generazione di contenuti

10 Migliori alternative a Sprout Social da utilizzare nel 2024

Le migliori alternative a Sprout Social aiuteranno i social media marketer più impegnati a semplificare il processo, a scalare la portata, a costruire un pubblico e a potenziare i lavori richiesti dal branding. Ecco le 10 migliori alternative a Sprout Social che possono aiutarvi a migliorare le vostre campagne e a raggiungere i vostri obiettivi. 🎯

1. Hootsuite

via HootsuiteHootsuite è uno strumento di gestione dei social media che consente di risparmiare tempo e di rendere più efficaci e coinvolgenti i lavori di social marketing. Programmate istantaneamente i contenuti su tutte le piattaforme con pochi clic. Le analisi integrate offrono approfondimenti in un'unica dashboard per creare campagne che funzionano e abbandonare quelle che non funzionano. ✨

Hootsuite migliori funzionalità/funzione

Una finestra In arrivo unificata che consente di rispondere ai commenti e ai messaggi in un unico spazio, indipendentemente dai social network utilizzati per comunicare

Progettazione rapida dei post utilizzandoI modelli di Canva in Hootsuite e programmare i post in modo fulmineo grazie ai suggerimenti dell'IA per le didascalie e gli hashtag ⚡

Gli strumenti di ascolto sociale offrono approfondimenti su ciò che le persone dicono in modo da poter curare i contenuticampagne di marketing che il vostro pubblico desidera

Analizzare le metriche a pagamento, organiche e web in un unico spazio con Hootsuite Advanced Analytics

Hootsuite limitazioni

Non è possibile modificare la data di pubblicazione dei post in blocco dopo che sono stati programmati; è necessario aggiornare manualmente ciascuno di essi

È possibile collegare solo profili aziendali su TikTok, il che, secondo alcuni utenti, limita la loro portata e la loro creatività

Hootsuite prezzo

Professionale : $99/mese

: $99/mese Team : $249/mese

: $249/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Hootsuite valutazioni e recensioni

G2 : 4.1/5 (4.000+ recensioni)

: 4.1/5 (4.000+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (oltre 3.500 recensioni)

2. Khoros

via Khoros Khoros offre una suite di strumenti di social media marketing per gestire tutto, dall'analisi alla pubblicazione. Con questo pratico strumento è possibile unificare gli account dei social media, semplificare i flussi di lavoro e aumentare la collaborazione del team. Sia che vogliate sintonizzarvi su ciò che dicono gli utenti dei social media, sia che vogliate approfondire l'analisi di campagne specifiche, Khoros vi copre. 🛠️

Le migliori funzionalità/funzione di Khoros

Pubblicate rapidamente su tutti i vostri account di social media, senza dover cambiare scheda o aprire nuovi browser

Gestione della creazione di contenuti con cartelle per memorizzare informazioni preziose, come autorizzazioni, idee di brainstorming e tag per i contenuti

La finestra In arrivo integrata semplifica la moderazione, rendendo più facile il coinvolgimento degli utenti a tu per tu

Il sistema di approvazioni personalizzato consente di creare sistemi di protezione e revisione per valutare i contenuti prima che vengano pubblicati

Limiti di Khoros

Alcuni utenti ritengono che le funzionalità di analisi e di ascolto potrebbero essere più robuste

Lo strumento a volte presenta dei problemi durante la condivisione di foto o l'aggiunta di tag

Khoros prezzo

Contatto per prezzo

Valutazioni e recensioni di Khoros

G2 : 3.8/5 (100+ recensioni)

: 3.8/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (20+ recensioni)

3. Agorapulse

via Agorapulse Come piattaforma di gestione dei social media, Agorapulse semplifica la creazione di campagne organizzate ed efficaci su più profili. Utilizzate questo strumento per creare post intelligenti sui social media, creare reportistica per monitorare le campagne e collaborare con il vostro team per generare nuove idee per raggiungere il vostro pubblico. 💡

Agorapulse migliori funzionalità/funzione

Con la finestra In arrivo unificata, rispondete alle domande e coinvolgete i follower in un'unica interfaccia

La programmazione dei social media è facile, grazie a suggerimenti intuitivi per i contenuti e a strumenti che consentono di triggerare istantaneamente la pubblicazione di post sui social media su tutte le piattaforme

Le funzionalità di ascolto sociale offrono approfondimenti su ciò che i concorrenti stanno facendo e su come il vostro pubblico sta reagendo

Le analisi consentono di vedere quali campagne stanno lavorando, sia che si tratti di creare lead, traffico o conversioni

Agorapulse limitazioni

Lo strumento non offre suggerimenti su quando postare

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con le dimensioni e la formattazione delle immagini durante la programmazione dei post

Agorapulse prezzo

Standard : $69/utente/mese

: $69/utente/mese Professionale : $99/utente/mese

: $99/utente/mese Avanzato : $149/utente/mese

: $149/utente/mese Personalizzato: Contattare per i prezzi

Agorapulse valutazioni e recensioni

G2 : 4.5/5 (900+ recensioni)

: 4.5/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (700+ recensioni)

4. Sprinklr

via Sprinklr Sprinklr è uno strumento di gestione dell'esperienza del cliente progettato per aiutare le aziende a connettersi e a costruire relazioni migliori con i propri utenti. In particolare, Sprinklr Social aiuta i team a eseguire le attività di strategie di social media . Dai suggerimenti per le conversazioni dell'IA alla programmazione di massa, utilizzate questo strumento per gestire tutte le vostre campagne social e coinvolgere il vostro pubblico.

Sprinklr migliori funzionalità/funzione

Lo strumento Galleria vi permette di incorporare i contenuti social sul vostro sito web in modo che i lettori si sentano in connessione con voi e la vostra produttività

Costruire comunità personalizzate per lavorare direttamente con influencer e sostenitori per promuovere i vostri servizi su tutte le piattaforme

Gestite più di 35 piattaforme sociali e di messaggistica in un unico comodo spazio

Le autorizzazioni a livello di account consentono di affrontare e prevenire i passi falsi a livello di processo, assicurando che i contenuti siano rivisti e approvati prima di essere pubblicati

Sprinklr limitazioni

Piccoli inconvenienti possono rallentare lo stato e limitare la produttività

È possibile inviare DM dalla piattaforma solo agli utenti che seguono i vostri account social

Sprinklr prezzi

Avanzato : A partire da $249/postazione/mese

: A partire da $249/postazione/mese Azienda: Prezzi personalizzati

Sprinklr valutazioni e recensioni

G2 : 4/5 (798+ recensioni)

: 4/5 (798+ recensioni) Capterra: 4.2/5 (70+ recensioni)

5. Pianificabile

via Pianificabile Planable prende il lento e goffo metodo di creazione dei contenuti e lo porta nel 21° secolo. Abbandonate i fogli di calcolo e utilizzate Planable per creare, approvare e pubblicare tutti i vostri contenuti visivamente accattivanti in un unico comodo strumento. 🤩

Le migliori funzionalità/funzione di Planable

Creare contenuti direttamente nell'app e vedere esattamente come appariranno mentre ci si lavora

Le dashboard visive supportano tutti i tipi di creazione di contenuti, dalle newsletter email agli Instagram Reels

Invitate i collaboratori e le parti interessate a creare immagini insieme e ad approvarle in un colpo solo

Utilizzate le aree di lavoro per creare progetti per singoli client, marchi o team

Limiti pianificabili

Lo strumento supporta solo la pubblicazione per TikTok, Google My Business, LinkedIn, Twitter, Instagram, YouTube e Facebook

Progettato per gestire i contenutiflussi di lavoro quindi non c'è molto in termini di analisi

Pianificabile Prezzi

**Gratis

Basic : $11/utente

: $11/utente Pro : $22/utente

: $22/utente Azienda: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni pianificabili

G2 : 4.6/5 (500+ recensioni)

: 4.6/5 (500+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

6. Zoho Social

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/09/zoho-social-home\_1-2015-02-1400x736.jpg Alternative a Sprout Social: La dashboard di Zoho Social /$$$img/

via Zoho SocialZoho è un CRM di livello mondiale utilizzato per tutto, dalla generazione di lead alle vendite e all'esperienza del cliente. Zoho Social è lo strumento completo per i social media dell'azienda, finalizzato a semplificare ed elevare il branding. Pianifica i post, monitora le campagne e crea reportistica per condividere le informazioni e creare migliori strategie sui social media. 💪

Zoho Social migliori funzionalità/funzione

Programmazione illimitata dei post su tutti i vostri canali sociali preferiti

Le funzionalità/funzione del Calendario vi permettono di vedere facilmente quando i contenuti sono programmati e di ottenere informazioni sui momenti migliori per raggiungere il vostro pubblico

Rispondete in tempo reale grazie alla dashboard intuitiva che visualizza i messaggi e l'engagement con i vostri post

Gli strumenti di collaborazione e le analisi consentono di approfondire il monitoraggio dei parametri di riferimento e di guidare campagne efficaci

Zoho Social limitazioni

Alcuni utenti hanno riscontrato che gli account possono disconnettersi dallo strumento e che è necessario riconnetterli manualmente

L'interfaccia presenta una curva di apprendimento

Zoho Social prezzo

Standard : $15/mese

: $15/mese Professionale : $40/mese

: $40/mese Premium: $65/mese

Zoho Social valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (oltre 2.500 recensioni)

: 4.6/5 (oltre 2.500 recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.000+ recensioni)

7. SocialBee

via SocialBee SocialBee è uno strumento all-in-one progettato per rendere la creazione, la pubblicazione e il coinvolgimento sui social media più facile che mai. Tra le funzionalità/funzione chiave vi sono la programmazione dei post, un'interfaccia user-friendly e le analisi per aiutarvi a costruire una presenza efficace sui social media. ⭐

SocialBee migliori funzionalità/funzione

Utilizzate le funzionalità di collaborazione per invitare il team alle aree di lavoro, aggiungere autorizzazioni e stabilire ruoli in modo che tutti abbiano l'accesso necessario

L'interfaccia integrataStrumento di marketing IA integrato crea strategie e piani per i social media per accelerare le campagne

Utilizzate il calendario visivo per visualizzare l'anteprima dei prossimi post e programmarli immediatamente negli orari e nei giorni migliori per il vostro pubblico

Le analisi offrono dettagli sulle prestazioni dei post, tra cui la portata e le impression

SocialBee limitazioni

L'interfaccia può essere lenta se si pianificano molti contenuti in un'unica volta

Alcuni utenti avrebbero voluto una maggiore flessibilità per la pubblicazione ricorrente su base bisettimanale o mensile

SocialBee prezzo

Bootstrap : $29/mese

: $29/mese Accelerare : $49/mese

: $49/mese Pro: $99/mese

SocialBee valutazioni e recensioni

G2 : 4.8/5 (200+ recensioni)

: 4.8/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

8. Più tardi

via Più avanti Later è un'alternativa a Sprout Social che offre funzionalità/funzione simili, tra cui un'interfaccia utente semplice, la programmazione delle pubblicazioni per più reti di social media e le analisi. Si può utilizzare per l'ottimizzazione dei contenuti e per snellire i flussi di lavoro di tutti i membri del team che si occupa di social media. 🙇‍♀️

Le migliori funzionalità/funzione successive

Creazione, modifica e pianificazione dei contenuti da pubblicare in un'unica area di lavoro con impostazioni personalizzabili

Generazione istantanea di un collegato nella pagina bio direttamente all'interno dello strumento

Gli strumenti di analisi fanno il lavoro duro per voi, analizzando le campagne per scoprire cosa funziona e cosa no con il vostro pubblico

Un supporto clienti accessibile consente di ottenere facilmente risposte e consigli su come massimizzare le funzionalità/funzione del vostro sitostrategia di contenuti per i social media Limiti successivi

Non c'è un'anteprima dei post, quindi è necessario aprirli per modificarli

Lo strumento non pianifica automaticamente i post su tutte le piattaforme sociali

Prezzi Più tardi

Starter : $25/mese

: $25/mese Crescita : $45/mese

: $45/mese Avanzato: $80/mese

Valutazioni e recensioni successive

G2 : 4.5/5 (300+ recensioni)

: 4.5/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (300+ recensioni)

9. Buffer

via Buffer Buffer è uno strumento di pianificazione dei social media che centinaia di migliaia di marketer utilizzano per gestire la loro strategia sui social media. Gestite il vostro marchio e costruire un pubblico in modo organico con intuitivi insight di pubblicazione, analisi delle campagne e condivisione semplificata. 🤸

Buffer migliori funzionalità/funzione

Aggiungete rapidamente i post alla vostra coda con le estensioni di Buffer che con pochi clic programmano i contenuti su diverse piattaforme

Gli hashtag suggeriti consentono di risparmiare tempo e lavoro richiesto grazie a raccomandazioni specificamente curate per il vostro pubblico

I flussi di lavoro per le autorizzazioni e le approvazioni semplificano la revisione dei contenuti e la loro pubblicazione

il supporto clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, offre convenienza e tranquillità

Buffer limitazioni

I post specializzati, come i caroselli, non sono supportati

L'analisi analitica offre solo informazioni di base

Buffer prezzo

**Gratis

Essenziale : $6/mese

: $6/mese Teams : $12/mese

: $12/mese Agenzia: $120/mese

Buffer valutazioni e recensioni

G2 : 4.3/5 (900+ recensioni)

: 4.3/5 (900+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (1.400+ recensioni)

10. Tramoggia

via Tramoggia I team che si occupano di social media possono aggiungere immagini, caricare post in blocco e aggiungere didascalie da un'unica dashboard grazie a Hopper HQ, uno strumento di project management per i social media. Lo si può utilizzare per programmare i post su Instagram, TikTok, Twitter, Facebook, LinkedIn, Pinterest e YouTube.

Le migliori funzionalità/funzione di Hopper

Post illimitati: potete creare a vostro piacimento senza preoccuparvi delle quote

Calendario Planner consente di programmare i contenuti su una dashboard visiva, mentre Grid Planner permette di creare fantasiosi post a griglia su Instagram 📅

Con lo strumento drag-and-drop, è semplice spostare i post se si cambia ordine

La modifica completa delle immagini consente di adattare i post in modo che appaiano al meglio su tutte le piattaforme

Limiti dell'hopper

Lo strumento può disconnettersi dagli account, ritardando la pubblicazione

I video hanno un limite di 59 secondi, il che limita la funzione per i contenuti più lunghi

Hopper prezzo

Hopper HQ: $19/mese/impostazione sociale

Valutazioni e recensioni di Hopper

G2 : 4.4/5 (10+ recensioni)

: 4.4/5 (10+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

Altri strumenti di gestione dei social media

Sebbene queste alternative a Sprout Social aiutino a gestire i social media, non offrono molte altre funzioni. Per gestire grandi flussi di lavoro per il marketing e campagne di marketing, ClickUp ha tutte le carte in regola. ✅

Con ampie funzionalità/funzione di project management e di pianificazione dei contenuti, è uno strumento all-in-one per gestire i social media e tutti i processi di marketing in un unico comodo spazio.

ClickUp è una rockstar del project management, che consente di controllare i flussi di lavoro e di creare processi più fluidi. Sia che stiate cercando di tenere sotto controllo il calendario dei social media, sia che vogliate creare campagne efficaci in modo creativo, ClickUp è in grado di terminare il lavoro. ClickUp Marketing vi permette di gestire tutte le vostre iniziative, non solo i social media, in un unico luogo. Utilizzatelo per collaborare in tempo reale con i membri del team e fare brainstorming sulle idee per le campagne o per lavorare sulle attività, dalla creazione dei contenuti alla pubblicazione. ✍️ Modello avanzato per i social media di ClickUp consente di fare brainstorming di idee e di monitorare il calendario dei contenuti in un unico strumento. Utilizzate la vista Elenco per aggiungere idee per i post o passate alla vista Calendario per visualizzare un calendario delle date di condivisione di ciascun post.

Il Piano di campagna da ClickUp vi aiuta a fidelizzare il marchio e a espandere il vostro pubblico con un approccio mirato. Utilizzate il modello per definire gli obiettivi della campagna, suddividere le attività e rispettare le scadenze. Aggiungete campi personalizzati per approfondire ciò che vi aspettate dai contenuti e aggiungete campi personalizzati per vedere a che punto è la preparazione. 🔎

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Migliaia di modelli, tra cuimodelli di calendario dei contenuti emodelli di brief creativo vi permettono di creare contenuti più velocemente che mai e con meno passaggi

Incorporatostrumenti di IA per i social media consentono di creare post che diventano virali e di costruire campagne mirate che soddisfano gli interessi dei follower

Visualizzareflussi di lavoro sui social media con diverse viste, tra cui Calendario, Elenco e Bacheca, che offrono informazioni sulla capacità e sullo stato del team

Utilizzate i Teams per segmentare il lavoro in base al reparto e al team e costruire flussi di lavoro che soddisfino i vostri obiettivi

Aggiungete flag di priorità e trigger di notifiche per mantenere il team sulla stessa pagina e aggiornato sulle modifiche istantaneamente

Limiti di ClickUp

ClickUp AI non è disponibile sul piano gratuito, ma i piani a pagamento sono accessibili e partono da 7 dollari al mese

L'enorme numero di funzionalità/funzione offre un elevato grado di personalizzazione, quindi richiede un po' di tempo per essere appreso

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.900+ recensioni)

Gestire più piattaforme di social media con ClickUp

Con queste alternative di Sprout Social, gestire le campagne sui social media è più facile che mai. Utilizzate questi strumenti per programmare automaticamente i post, generare idee creative sui contenuti e monitorare le analisi.

E se volete maggiori funzioni, rivolgetevi a uno strumento di project management come ClcikUp per gestire ogni aspetto del carico di lavoro del vostro social media team. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a creare flussi di lavoro semplificati per i vostri team di contenuti e social media. Le automazioni accelerano lo stato e le notifiche istantanee tengono il team al corrente di tutti i progetti in corso. Grazie a calendari, dashboard e modelli, è facile portare i contenuti dall'ideazione all'esecuzione. 🏆