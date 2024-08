Come gestire i progetti di marketing dei contenuti con ClickUp

Qui a ClickUp mangiamo il nostro cibo per cani.

O, come mi hanno detto di recente, beviamo il nostro champagne (Amen!).

Ove possibile, utilizziamo ClickUp per i nostri prodotti progetti di marketing e attività. E poi se stiamo usando altri strumenti di marketing dei contenuti che sono strettamente correlati, possiamo anche crearli noi stessi.

In qualità di responsabile del marketing dei contenuti di ClickUp, io uso sicuramente ClickUp per gestire i siti web , calendari editoriali, idee per blog, pagine di destinazione, script per video e altro ancora.

Esplorare e utilizzare il nostro strumento non ci dà solo idee per migliorare il prodotto, ma mi dà anche idee su cosa scrivere 🙂

In questo post vi mostrerò esattamente come utilizziamo ClickUp per gestire il nostro programma di pubblicazione e lo sviluppo di pagine di destinazione, con funzionalità/funzione che non troverete necessariamente altrove.

Se state cercando di ottimizzare il vostro strategia di marketing dei contenuti con un potente strumento di project management, continuate a leggere.

**Passaggio 1: organizzare il calendario editoriale

Funzioni ClickUp utilizzate: Attività sul Calendario del progetto ,

Campi personalizzati , Modelli di attivitàModelli di attività sono una funzionalità/funzione che ci permette di risparmiare tempo e di impostare l'esito positivo prima di iniziare il lavoro. (Per creare un'attività, applico uno dei modelli personalizzati che ho costruito nell'area di lavoro.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/02/image2-3-1400x1072.png

/$$$img/

I modelli di attività includono informazioni coerenti come:

Convenzione di denominazione : Identifico ogni post con "Blog Post" per mantenere l'ordine coerente e l'intento chiaro in altre attività e progetti. Inizio con "Blog Post" e poi lo seguo con l'argomento del post, ad esempio "Blog Post: Fattori di esito positivo del progetto. " L'argomento del post è anche il nome dell'attività.

: Identifico ogni post con "Blog Post" per mantenere l'ordine coerente e l'intento chiaro in altre attività e progetti. Inizio con "Blog Post" e poi lo seguo con l'argomento del post, ad esempio "Blog Post: Fattori di esito positivo del progetto. " L'argomento del post è anche il nome dell'attività. Collegamento alla bozza : Utilizziamo Documenti Google e includiamo un link alla bozza che è accessibile a tutto il team, ma un campo per la bozza è incluso nel modello dell'attività

: Utilizziamo Documenti Google e includiamo un link alla bozza che è accessibile a tutto il team, ma un campo per la bozza è incluso nel modello dell'attività Informazioni sul post : includiamo anche prompt per la ricerca dell'argomento, come le parole chiave che stiamo cercando di traguardare, la difficoltà delle parole chiave e altro ancora.

: includiamo anche prompt per la ricerca dell'argomento, come le parole chiave che stiamo cercando di traguardare, la difficoltà delle parole chiave e altro ancora. Brief creativo/outline : Anche nella descrizione dell'attività, includerò essenzialmente il filebrief creativo (anche se spesso non ne creo uno se sono io stesso a scrivere il post!) Questo includerà informazioni sul punto di vista dell'argomento, eventuali menzioni obbligatorie e potenzialmente una traccia di come dovrebbe svolgersi il post.

Ecco come si presenta un'attività per un post sul blog:

Passo 2: Creare uno stato per ogni fase della produttività

Funzione ClickUp: Stati personalizzati Una volta stabilita l'attività, ne fisserò una data di scadenza. Questa è la data in cui spero che la bozza iniziale sia completata. In genere puntiamo a pubblicare due post a settimana, ma dato che siamo un gruppo di

una biblioteca e non una pubblicazione non sono molto esigente riguardo alla data di pubblicazione di un post.

Da fare, se ho una scadenza rigida per un post, creo delle attività secondarie più formali piuttosto che usare la nostra lista di controllo (di cui parleremo tra poco).

Per ogni fase del processo, monitoriamo il suo stato impostando degli stati personalizzati.

Questi sono gli stati personalizzati che utilizziamo in ClickUp:

Aperto: Lo uso per le idee che stiamo studiando. Se trovo delle grandi idee, le inserisco in un'attività con le informazioni relative alle parole chiave e al focus, anche se non le assegno subito. Posso anche taggare l'attività con l'area di contenuto appropriata. In corso: Post del blog attivi che sono in fase di scrittura **Revisione: è ora che altri diano un'occhiata e si assicurino che il contenuto sia in linea con i traguardi Modifica: Diversa dalla revisione! Questo è illa grammatica e sullo spostamento dei paragrafi Design: Si stanno creando le illustrazioni e/o si sta formattando il post in WordPress. Spesso aggiungo un altro assegnatario o rimuovo gli assegnatari in base al loro stato Pronto: Tutti i pezzi sono al loro posto ed è pronto per essere pubblicato. Di solito, questa è l'indicazione che deve essere aggiunta al calendario. Outreach: Dopo la pubblicazione del post, ci mettiamo a fare promozione e outreach.

Bonus:_

**Gestione delle campagne di marketing_

Passaggio 3: avere processi coerenti

Funzioni di ClickUp: Lista di controllo Da fare per garantire che i contenuti vengano sottoposti ogni volta allo stesso processo? Non basta avere degli stati se non si sa Da fare in ogni fase. In qualità di gestore del team, questa fase mi viene naturale, quindi ho dovuto documentare deliberatamente ogni passaggio per trasmetterlo ad altri del nostro team quando necessario.

Pensare in modo critico al proprio processo e poi perfezionarlo nel tempo è importante per migliorare i flussi di lavoro del marketing e può aiutarvi a ottenere risultati 10 volte superiori .

Invece di cercare di ricordare ogni volta tutti i passaggi del processo, utilizziamo le liste di controllo di ClickUp per promemoria di ogni passaggio. Le liste di controllo sono leggermente diverse dalle attività secondarie.

A ogni persona viene assegnato un elemento particolare da fare. Ad esempio, abbiamo una lista di controllo per la promozione che utilizziamo per ogni post.

Ecco una parte della lista di controllo:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/Blog-Post-Outreach-Process-Checklist.png

/$$$img/

Utilizziamo anche una lista di controllo per ogni parte del processo di revisione e un'altra come promemoria per capire come migliorare il processo di revisione formattare al meglio il post per la SEO .

Passaggio 4: Monitorare i vostri argomenti

Filtri salvati La moda del content marketing è creare contenuti epici (sempre epici!) su argomenti mirati per cercare di posizionarsi più in alto. Poi, l'obiettivo è quello di creare uno di quei post enormi che si collegano alle pagine di supporto (ne abbiamo fatto uno sulla produttività).

Sto lavorando su alcuni grandi cluster di argomenti sul project management, oltre che su diversi altri temi. Ho sperimentato diversi modi per monitorare questi argomenti, dai fogli di calcolo alla creazione di diversi elenchi in ClickUp, fino alla creazione di un'attività con diverse attività secondarie che monitorano i diversi post del blog.

Ho riscontrato alcuni problemi:

Pianificare tutti i post del blog in un unico Calendario

Ricordarsi di aggiornare un'attività con le nuove sottoattività

Non ci sono abbastanza dettagli in un foglio di calcolo

Bonus:_ **Strumenti di copywriting **Qual è la soluzione migliore?

Dopo aver visualizzato l'utilizzo di ClickUp da parte dei nostri client e aver riflettuto sulle varie possibilità, siamo giunti a una soluzione che funziona meglio per noi: Tag.

I tag sono un elemento molto familiare dei post dei blog, anche se forse non vengono più utilizzati molto.

In ClickUp è possibile aggiungere tag a qualsiasi attività e collegarli tra loro. Quindi si possono taggare i client o una determinata pubblicazione. In questo caso, li ho usati come in un post di un blog cMS tradizionale ma taggando le attività con i miei potenziali cluster di argomenti.

Il vantaggio è che alcune attività dei blog post possono rientrare in più argomenti o in argomenti secondari.

L'uso dei tag per monitorare gli argomenti dei post del blog è vantaggioso per queste ragioni:

Posso usare più tag per le attività e scegliere più di un argomento

È più facile aggiungere un tag che continuare a spostare le attività o riaprirle

E il meglio per ultimo: filtri salvati .

I filtri salvati in ClickUp sono sicuramente una novità. Ecco come lavorano. Si effettua una ricerca all'interno di un Elenco e poi si salva la ricerca come filtro da utilizzare più volte.

I filtri salvati appaiono in cima all'elenco. Basta un clic per accedere automaticamente a tutti i post con quel tag.

Questo è ottimo per la condivisione, perché i filtri salvati includono un collegato.

Oppure... puoi semplicemente cliccare sul tag e vedere tutti i post taggati con quel tag e la loro fase.

Per me è molto più facile monitorare i post e gli argomenti del blog in questo modo e con un accesso rapido.

Utilizzando i tag in ClickUp, posso vedere facilmente il contenuto di un determinato argomento.

Potete anche taggare i vostri contenuti in base alle fasi del processo d'acquisto, come Awareness, Middle Funnel e Bottom Funnel. Se si assegnano i tag ai propri post, questi verranno utilizzati in tutti gli Elenchi o attività presenti, indipendentemente dall'argomento o dallo stato in cui si trovano durante il processo di pubblicazione.

Bonus:_ **Come costruire un database di contenuti !

Funzioni ClickUp: Campi personalizzati e

Attività secondarie Impostazioni attività cardine del progetto rispetto alla data di pubblicazione finale è un'altra sfida, soprattutto quando si utilizza la maggior parte delle strumenti di project management per il marketing . Il modo migliore per farlo in ClickUp è con i campi personalizzati.

Da fare con i campi personalizzati in ClickUp?

I campi personalizzati consentono di creare nuovi campi per elementi quali date, stati di revisione e date di pubblicazione.

Una delle opzioni dei campi personalizzati è un campo data individuale. Ho impostato un campo pubblicato che mi mostra quando un post sarà o è stato pubblicato. Il team di ClickUp lavora spesso con settimane di anticipo sul programma di pubblicazione dei post. Posso scrivere, modificare, rivedere e formattare un post e non pubblicarlo sul sito per diverse settimane. L'utilizzo di campi personalizzati in combinazione con la funzione di pianificazione di WordPress mi aiuta a pianificare il calendario dei contenuti con settimane di anticipo.

Ho anche un campo personalizzato per l'URL finale.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2018/11/Blog-Post-custom-fields-publish-date.png filtro salvato in ClickUp /$$$img/

Questo mi aiuta a tenere in ordine i post del blog senza dover sempre tornare a WordPress.

Da fare anche con le attività secondarie. Potreste creare un'attività per il post del blog e poi includere tutte le attività secondarie per la revisione. Questo è un modo molto legittimo di Da fare in ClickUp e potrebbe funzionare per il vostro team.

**Date un'occhiata a questi

Modelli di calendario dei contenuti_

!

Conclusione: ClickUp tiene organizzato il vostro calendario editoriale

il 2018 è stato un anno importante per i contenuti di ClickUp.

Oltre a pubblicare quasi 100 post solo nel 2018, abbiamo anche costruito diverse landing page e creato video. Ci sentiamo solo all'inizio e sicuramente non saremmo così produttivi senza ClickUp che ci aiuta a gestire i nostri progetti e il nostro lavoro.

Marketer dei contenuti: da fare per organizzare il vostro programma di pubblicazione?