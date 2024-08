La guida definitiva alla gestione dei progetti di Google

quindi, è.. Google gestione progetti il software è una cosa reale?

No..

Ma in un certo senso, sì.

Spieghiamoci meglio:

Google non ha un software completo dedicato al project management. Ma Da fare offre alcune app che rispondono in qualche modo a specifiche esigenze di project management.

Queste applicazioni di Google strumento di project management sono ampiamente utilizzati dalle organizzazioni per la collaborazione tra team, la gestione dei documenti e altro ancora.

ma la domanda è: la vostra organizzazione ha bisogno di questi strumenti di Google? applicazioni per la gestione dei progetti ? In questo articolo discuteremo i vantaggi dell'utilizzo di diverse app di Google, se sono effettivamente utili per il project management ed evidenzieremo i vantaggi di un'applicazione di questo tipo uno strumento dedicato che può risolvere tutti i loro difetti. Iniziamo.

Quali sono le diverse app di Google Project Management?

google ha un software di project management?

Una specie.

si chiama Suite... G-Suite

G-Suite (ora conosciuta come $$$a Area di lavoro di Google ) è una raccolta di strumenti per il project management di Google. È gratis per tutti gli utenti di Google app.

È importante notare che ognuno di essi ha i suoi svantaggi ( più avanti ), quindi metteremo in evidenza come un software di strumento di project management come ClickUp può aiutarvi a migliorare la loro funzione.

$$$a: ClickUp è uno strumento per il project management che team di Google _use!

Ecco un'occhiata a ciascuna di queste app di Google:

1. Fogli Google

La maggior parte di noi conosce questa app. Fogli Google è un software per fogli di calcolo qualcosa di simile a Microsoft Excel anche se un po' meno intimidatorio!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image6.gif travolta che sembra perso in un foglio di calcolo /$$$img/

ciò che lo rende unico è che è basato sul cloud

Il vostro team può modificare e collaborare in tempo reale su un foglio di Google, e tutti i dati e le modifiche esistono in un unico posto, anche se il team è remoto! 50% degli americani occupati ritiene che controllare le email durante la giornata li distragga e non li renda più produttivi. L'uso di un Foglio Google riduce il sovraccarico di notifiche e di email, aumentando la produttività e mantenendo il team concentrato.

Questo significa che non dovrete più vedere sul desktop un altro file di progetto chiamato "Foglio Excel finale v4.0".

{\an8}Per fortuna!

**Da fare per la gestione dei progetti?

Tutto il team può utilizzare un foglio di calcolo condiviso di Google per creare elenchi di attività e un elenco dettagliato delle attività da svolgere dettagliato del progetto che tutti i membri del team possono visualizzare.

Questo darà loro un'idea dell'obiettivo del progetto e di come affrontarlo Fogli Google Calendario .

È anche possibile creare dashboard su Fogli Google per avere una panoramica dell'intero progetto, anche se richiederà un po' di lavoro manuale.

**Cosa non si può fare con Fogli Google?

Facciamo uscire il gatto dal sacco.

Fogli Google è solo un programma di foglio di calcolo e non è stato progettato per il project management. Ciò significa che non ci sono elenchi di cose da fare, non c'è un pianificatore di attività, non ci sono tracker di progetti , niente.

è come cercare di costruire una casa con un solo martello e un chiodo!

Non funzionerà.

Tuttavia, quello che può funzionare è ClickUp Visualizzazione incorporata .

Qui è possibile accedere facilmente a Fogli Google senza dover abbandonare uno strumento di project management con funzioni complete come ClickUp.

Tuttavia, se avete ancora bisogno di un'alternativa, ClickUp vi offre un'alternativa Tabella vi ha coperto con la visualizzazione di ClickUp . È un incrocio tra un foglio di calcolo e uno strumento di gestione delle attività.

Ecco cosa si può fare:

Visualizzare i dettagli delle attività in un solo colpo d'occhio, come lo stato, l'assegnatario, la data di scadenza, le priorità, ecc.

Selezione e attività in blocco

Elementi fissati e nascosti per le colonne

Esportare i dati con facilità

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image5.gif visualizzazione della tabella del progetto in ClickUp /$$$img/

Esaminare grandi quantità di informazioni con la visualizzazione Tabella di ClickUp

Non siete convinti? Ulteriori informazioni sui vantaggi e gli svantaggi di Fogli Google per il project management .

2. Documenti Google

Questo strumento di videoscrittura supporta la modifica in tempo reale, il che lo rende uno degli strumenti migliore strumento di collaborazione strumenti documentali.

**Da fare per il project management?

Tutti i membri del team hanno accesso a un unico documento Google dove possono aggiungere modifiche, commenti, ecc.

Tutto questo, in tempo reale!

**Cosa non si può fare con i Documenti Google?

Google Documenti non consente di gestire attività. Si tratta solo di creare e modificare documenti. Il massimo che si può fare è creare un piano di progetto.

È frustrante, ma dovrete usare un altro software per aiutarvi a gestire attività e progetti.

Per fortuna ClickUp ha Documenti che può gestire anche le vostre attività!

Con ClickUp Docs è possibile creare e collaborare ai documenti archiviandoli in un unico luogo.

Guide correlate 👉_

[Grafici Gantt in Google Docs](https://clickup.com/it/blog/32288/grafico-di-gantt-di-google-documenti/) portare la collaborazione al livello successivo.

Con i Commenti assegnati, è possibile convertire i commenti in elementi da utilizzare e assegnare attività ai membri del team. I membri del team riceveranno una notifica istantanea, in modo da poterli mettere subito all'opera.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/06/assigned-comments-subtasks.gif commenti assegnati attività secondarie /$$$img/

Fare clic sull'icona per risolvere i commenti assegnati

Dopo aver risolto il problema, la persona assegnata può semplicemente fare clic su Risolvi l'attività per evitare inutili follower.

Problema 5: Nessun strumento per monitorare i progetti

in qualità diproject_manager, volete sapere **_come il_progetto sta andando, non è vero? Monitoraggio del progetto aiuta a tenere sotto controllo le operazioni e i membri del team.

Purtroppo, non c'è modo di fare questo con il software di project management di Google.

A meno che non vogliate fare affidamento sull'ordinamento di tonnellate di righe e tabelle!

Tuttavia, ricordate che una tabella non può fare più di tanto: a un certo punto avrete bisogno anche di un modo per monitorare e graficare il vostro stato.

Le soluzioni di ClickUp: Dashboard Con le dashboard di ClickUp è possibile utilizzare

widget personalizzabili per ottenere informazioni sui membri del team, sui progetti e sulle attività, Sprint , ecc.

È possibile utilizzare questi widget per visualizzare i record commerciali il numero di attività per persona, tabelle orarie , si può dire.

adorate Agile ?

È anche possibile accedere a diagrammi come Flusso cumulativo , Grafici burndown , Grafici di combustione , Grafici di velocità e molti altri per tenere il passo con i vostri progetti.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/11/image12-1.png dashboard dei progetti ClickUp /$$$img/

Utilizzate widget personalizzabili per ottenere informazioni preziose sull'area di lavoro

Ma ClickUp non ha solo questo in serbo per voi.

Ecco altre interessanti funzionalità/funzione:

Nota: Con il piano Free di ClickUp, gli utenti e i progetti sono illimitati, mentre con il piano Unlimited si possono piano a pagamento non solo si ottiene uno spazio di archiviazione illimitato, ma anche integrazioni illimitate!

Conclusione

Quando si parla di motori di ricerca, Google è il più forte del blocco.

Ma quando si tratta di project management... ehm... non tanto.

Strumenti dedicati come ClickUp rendono più efficiente il sistema di project management e aiutano a snellire il flusso di lavoro.

Offre soluzioni rapide e semplici per i problemi legati agli strumenti di project management di Google.

ma aspettate, c'è dell'altro

ClickUp ha sufficienti funzionalità/funzione di project management da dare filo da torcere ad altri strumenti di project management come Jira , Basecamp e Evernote un momento difficile anche per me!

E Da fare tutto questo gratis.

Quindi ottieni ClickUp gratis oggi stesso e dite addio alle vostre difficoltà nel project management!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2020/12/image16.gif steve harvy /$$$img/