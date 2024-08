10 modelli gratuiti di moduli Google per la raccolta di feedback

Cercate modelli di moduli Google gratuiti per facilitare la raccolta di feedback?

I modelli di oggi consentono di creare e personalizzare rapidamente moduli online senza alcuna esperienza di progettazione o codifica. Dal feedback di un evento alla valutazione di un corso, la raccolta di feedback non è mai stata così facile.

La nostra raccolta curata di 10 modelli di moduli Google gratuiti vi aiuterà a raccogliere intuizioni, opinioni e feedback senza spendere un centesimo. 💸

Che cos'è un modello di modulo Google?

Un modello di modulo Google è un modulo personalizzabile che serve come punto di partenza per raccogliere informazioni, feedback e risposte a sondaggi.

Invece di partire da zero, sceglierete un modello adatto alle vostre esigenze che fungerà da scheletro. Poi, potrete modificarlo in base ai vostri requisiti e obiettivi specifici.

Via Moduli di Google Sono disponibili modelli per quasi tutti gli scopi. Ad esempio:

Moduli di registrazione per eventi

Moduli di feedback per i clienti

Sondaggi di feedback per eventi

Moduli di invito a feste (alias moduli RSVP)

Richieste di ferie

Queste modelli di moduli di feedback permettono agli utenti di creare dei moduli di feedback ben definiti, questionari professionali senza competenze tecniche di progettazione.

Modelli di moduli Google

Risparmiate tempo e migliorate la vostra esperienza di raccolta dati con questa selezione curata di modelli di moduli Google. Opzioni gratuite e personalizzabili come queste sono la vostra scorciatoia per ottenere moduli professionali e ottimizzazione del flusso di lavoro .

Abbiamo trovato opzioni fantastiche per una varietà di esigenze:

Modulo d'ordine: Rendi più facile per i clienti delle piccole imprese richiedere gli articoli o i servizi specifici di cui hanno bisogno con questo moduloModello di modulo d'ordine semplice

Modulo d'ordine semplice di Google Forms

Controllo dei riferimenti: Migliorate la selezione della vostra forza lavoro e semplificate le decisioni di assunzione utilizzando questo moduloModello di modulo per la verifica delle referenze

Modello di modulo per la verifica delle referenze di Google Forms

Candidatura al lavoro: A proposito di decisioni di assunzione, questoModello di modulo di candidatura consente di ottenere facilmente dati sui candidati che desiderano lavorare con la vostra azienda o cambiare reparto

Modello di applicazione di Google Forms

Questionario di ricerca di mercato: Raccogliete i dati dei clienti e dei potenziali clienti in modo da poter prendere decisioni informate con questo questionarioModello di modulo per la ricerca di mercato

Modulo di ricerca di mercato di Google Forms

Accedere alla sezione Moduli di Google Drive, selezionare il modello e modificare le domande secondo le necessità per iniziare.

Se questi modelli di indagine di Google Forms non sono adatti alle vostre esigenze, potete crearne di vostri con un account Google e qualche conoscenza tecnica. Google Docs e Google Sheets offrono gli strumenti necessari. 🤩

Limitazioni dell'uso dei modelli di sondaggio di Google Form

I modelli di modulo di Google sono versatili, facili da usare e utili per molte esigenze aziendali.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni che vale la pena notare:

Personalizzazione e design limitati: Le opzioni di design avanzato possono essere restrittive se avete bisogno di moduli altamente personalizzati

Le opzioni di design avanzato possono essere restrittive se avete bisogno di moduli altamente personalizzati Integrazioni complesse: È facile integrare Google Forms con altri prodotti Google, ma l'integrazione con altre piattaforme può richiedere conoscenze di codifica

È facile integrare Google Forms con altri prodotti Google, ma l'integrazione con altre piattaforme può richiedere conoscenze di codifica Tipi di domanda Basici : Google Forms offre diversi tipi di domanda, ma non ha una varietà sufficiente per supportare molte strutture di indagine sofisticate

Google Forms offre diversi tipi di domanda, ma non ha una varietà sufficiente per supportare molte strutture di indagine sofisticate Restrizioni sulle dimensioni dei file: Le limitazioni sulle dimensioni dei file possono impedire allegati di grandi dimensioni e limitare la raccolta dei dati

Le limitazioni sulle dimensioni dei file possono impedire allegati di grandi dimensioni e limitare la raccolta dei dati Privacy dei dati: I dati sono archiviati sui server di Google, che potrebbero non soddisfare i requisiti più severi in materia di privacy dei dati

I dati sono archiviati sui server di Google, che potrebbero non soddisfare i requisiti più severi in materia di privacy dei dati Accesso online: Il processo di creazione e personalizzazione dei moduli di Google richiede sempre una connessione a Internet

Queste limitazioni rendono alcune aziende bisognose di un Alternativa a Google Forms . Si potrebbe confrontare una piattaforma di sondaggi dedicata come Jotform vs. Google Forms per iniziare a esplorare altre opzioni.

Oppure, potete dare un'occhiata a Alternative a Google Workspace in questo modo, è possibile ottenere la creazione di moduli avanzati insieme a strumenti per migliorare altre aree della vostra attività.

10 Modelli alternativi gratuiti di moduli Google Vista del modulo di ClickUp è una fantastica alternativa ai modelli di Google Form, gratuita per tutti gli utenti e ricca di funzionalità.

Con la piattaforma di gestione dei progetti all-in-one di ClickUp, potete accedere a migliaia di funzioni, strumenti e modelli. Tra questi, tonnellate di moduli personalizzabili per la raccolta di dati e sondaggi.

Potrete inoltre usufruire di un servizio leader nel settore software di gestione delle operazioni che può aiutare a scalare la vostra attività.

ClickUp offre un'ampia gamma di strumenti per il feedback dei clienti e modelli per la creazione di moduli gratuiti, con caratteristiche quali:

Accesso offline

Caricamento di file di dimensioni maggiori

Tipi di domande sofisticate

oltre 1.000 integrazioni con altre piattaforme

Opzioni avanzate di progettazione, formattazione e branding

ClickUp offre opzioni per diversi metodologie di miglioramento dei processi quindi funzionerà per la vostra azienda, sia che usiate Agile, JIT (Just-In-Time), Lean, Kanban o altro.

1. Modello di modulo ClickUp

Raccogliete e organizzate i dati in modo semplice con il nostro modello di modulo ClickUp

Il Modello di modulo ClickUp offre un modo chiaro per raccogliere risposte brevi, informazioni di contatto e altre informazioni essenziali.

È possibile utilizzare Google Forms per creare sondaggi semplici e raccogliere informazioni semplici dai rispondenti. Tuttavia, il modello di modulo di ClickUp semplifica le cose con la personalizzazione drag-and-drop e con molteplici visualizzazioni, campi e stati.

Questo vale per la maggior parte delle opzioni della nostra galleria di modelli, sia che si utilizzi questo modello di modulo, Modello semplice di gestione delle attività di ClickUp o altro.

Una volta creato il modulo, è possibile condividere il link sugli account dei social media, inviarlo nelle e-mail automatiche dei clienti o distribuirlo attraverso i canali di comunicazione interni. Scarica questo modello

2. Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottenete preziose informazioni e suggerimenti con il modello di modulo di feedback ClickUp

Il Modello di modulo di feedback ClickUp consente di raccogliere e organizzare facilmente le opinioni e i suggerimenti del vostro team o dei vostri clienti.

Come Google Forms, consente di creare un modulo personalizzato per raccogliere feedback da clienti, collaboratori e membri del team. Con questo modello di ClickUp, si ottiene una piattaforma di produttività integrata che organizza e traccia automaticamente le informazioni ricevute nel proprio spazio di lavoro.

Utilizzate il modello di modulo di feedback di ClickUp per adattare i sondaggi alle esigenze di ciascun cliente, migliorare le decisioni sui prodotti con dati significativi e analizzare rapidamente i dati per identificare più velocemente le tendenze. 📈✨

Ha tutto ciò che serve per progettare un look di feedback completo e semplificare il processo di indagine. È possibile:

Includere domande a scelta multipla

Raccogliere valutazioni a stelle

Visualizzare le attività associate al prodotto o al servizio in questione

Richiedere suggerimenti

Ordinare i rispondenti in base alle informazioni condizionali

Preparatevi ad aumentare il coinvolgimento dei clienti dando loro una piattaforma per esprimere le proprie opinioni e sentirsi ascoltati. Scarica questo modello

3. Modello di modulo di iscrizione ClickUp

Raccogliere e gestire i dati di sottoscrizione è un gioco da ragazzi con il modello di modulo di sottoscrizione di ClickUp

Il Modello di modulo di iscrizione a ClickUp ha tutto ciò che serve per raccogliere informazioni dagli utenti che si iscrivono alla vostra lista e-mail, alla vostra newsletter o al vostro sito web comunicazioni di marketing .

Google Forms consente di raccogliere tipi di informazioni simili, ma il modello di modulo di iscrizione di ClickUp offre un caso d'uso più specializzato, oltre all'integrazione con i principali strumenti di email marketing.

Il modello di base include campi per il nome e l'indirizzo e-mail. È inoltre possibile creare campi per qualsiasi altra informazione che si desidera raccogliere.

Utilizzate questo modello per raccogliere le informazioni sugli abbonati, integrandole con la vostra piattaforma di email marketing e proteggendo ogni dato. Scarica questo modello

4. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Raccogliete e organizzate le richieste per un flusso di lavoro più efficiente con il modello di modulo di richiesta di ClickUp

Il Modello di modulo di richiesta ClickUp migliora il processo di richiesta e facilita la raccolta di dati accurati da parte di dipendenti e clienti.

Google Forms consente di fornire molti degli stessi campi presenti nel modello di modulo di richiesta ClickUp, ma questa opzione è altamente personalizzabile grazie a funzioni avanzate come:

Tracciamento dello stato

Possibilità di allegare file di grandi dimensioni

Assegnazione automatica dei compiti

Integrazione con oltre 1.000 altre piattaforme

Semplice organizzazione dei dati

Utilizzate questo modello per offrire la migliore esperienza possibile a clienti e dipendenti. Ha tutto ciò che serve per aumentare l'efficienza e semplificare la comunicazione. Scarica questo modello

5. Modello di modulo di contatto ClickUp

Migliorate la comunicazione del team e le interazioni con i clienti con il modello di modulo di contatto di ClickUp

Se volete un modo rapido e semplice per contattare la vostra azienda, avete bisogno di Modello di modulo di contatto di ClickUp .

Anche Google Forms offre una soluzione semplice per i contatti. Tuttavia, con il modello di modulo di contatto di ClickUp, si ottengono funzionalità avanzate come l'allegazione di file di grandi dimensioni, il monitoraggio degli stati e l'assegnazione automatica dei compiti.

È possibile acquisire dati da sondaggi, indagini e altro ancora in un unico spazio che offre un accesso e un'organizzazione semplici.

Utilizzate il nostro modello di modulo di contatto per offrire ai clienti un modo più semplice per contattarli, eliminare l'inserimento manuale dei dati e archiviare in modo sicuro le informazioni sensibili. Scarica questo modello

6. Modello di rapporto ClickUp

Semplificate il vostro processo decisionale con il modello di modulo di segnalazione di ClickUp

Il Modello di modulo di segnalazione ClickUp consente di raccogliere informazioni dal team utilizzando un documento personalizzato con diversi tipi di domande.

Google Forms può fornire molte delle stesse opzioni, ma ClickUp fa un ulteriore passo avanti con spazi per:

Risposte brevi

Caselle di controllo

Menu a tendina

Domande a scelta multipla

Dettagli di contatto

Campi di risposta personalizzati

Caricamento di file

Il modello di modulo di report di ClickUp offre anche una formattazione standardizzata delle domande, rappresentazioni visive dei dati e un'organizzazione automatizzata per ridurre il lavoro manuale.

Questo modello offre un modo semplice per semplificare la collaborazione all'interno del vostro team e comunicare con i clienti ispirando fiducia. 🌻

Utilizzatelo per raccogliere informazioni come aggiornamenti di progetti, segnalazioni di bug e feedback dei clienti. Scaricate questo modello

7. Modello di domanda di lavoro ClickUp

Raccogliete e organizzate senza problemi le informazioni sui candidati utilizzando il modello di domanda di lavoro di ClickUp

Il Modello di domanda di lavoro ClickUp aiuta a rendere il processo di candidatura meno dispendioso in termini di tempo e di lavoro per tutti i soggetti coinvolti. Snellisce il processo di revisione, automatizza il lavoro manuale per il vostro team e ispira fiducia nei candidati.

I moduli di Google sono spesso utilizzati per le candidature, in quanto offrono un modo semplice per raccogliere i dati personali.

Il modello di modulo di domanda di lavoro di ClickUp è in grado di offrire una formattazione e un'organizzazione avanzate, oltre a modalità semplici per tracciare e archiviare le informazioni dei candidati, al fine di garantire uno screening equo e coerente.

Utilizzate questo modello per snellire il processo di assunzione e fare un'ottima prima impressione sui potenziali candidati che inviano le loro informazioni. Scarica questo modello

8. Modello di modulo di domanda ClickUp

Semplificate il reclutamento e l'acquisizione di talenti con il modello di modulo di domanda di ClickUp

Il Modello di modulo di domanda ClickUp è un altro modo fantastico per semplificare il vaglio delle candidature.

Sia che stiate accettando candidature per un workshop, uno stage o una posizione, questo modello vi aiuterà a creare un modulo su misura per le vostre esigenze specifiche.

I modelli di Google Form consentono di aggiungere campi di domanda personalizzati, ma con il modello di modulo di candidatura di Clickup è possibile monitorare i progressi dei candidati nel flusso di lavoro.

ClickUp vi consente inoltre di organizzare e visualizzare le informazioni sui candidati utilizzando varie viste e di trovare le informazioni desiderate in pochi secondi.

Utilizzate questo modello per risparmiare tempo con un modulo coerente per tutti i candidati, per raccogliere informazioni, confrontare le candidature e prendere le decisioni migliori per ogni opportunità. Scarica questo modello

9. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Il modello di modulo di registrazione di ClickUp semplifica la registrazione dei team e l'integrazione dei progetti

Il Modello di modulo di registrazione ClickUp vi aiuta a raccogliere, tracciare e proteggere le informazioni di lead, clienti e membri con estrema facilità.

Come Google Forms, permette di creare e personalizzare i moduli di registrazione senza conoscenze di codifica. Tuttavia, ClickUp consente agli utenti di caricare file, foto e altri allegati, fornendo opzioni di archiviazione crittografate.

Il modello di modulo di registrazione di ClickUp ha tutte le caratteristiche necessarie per registrare nuovi utenti o dipendenti presso la vostra organizzazione.

Utilizzatelo per creare un metodo organizzato ed efficiente per raccogliere le informazioni necessarie, garantire l'accuratezza e fare una buona impressione sui nuovi utenti o membri. Scarica questo modello

10. Modello di modulo di adesione ClickUp

Raccogliete e organizzate i dati dei soci con facilità grazie al modello di modulo di iscrizione di ClickUp

Il Modello di modulo di adesione ClickUp semplifica la gestione del processo di onboarding e la raccolta delle richieste di adesione.

Google Forms può raccogliere molte delle stesse informazioni con caselle di testo personalizzate. Tuttavia, questo modello offre un'archiviazione sicura dei dati e la possibilità di monitorare i progressi individuali attraverso il processo di adesione.

Il modello di modulo di iscrizione di ClickUp rende l'iscrizione dei membri più facile che mai, sia che stiate gestendo una comunità esistente sia che ne stiate creando una nuova.

Utilizzatelo per mantenere un registro coerente di tutti i membri, eliminare l'inserimento manuale dei dati e automatizzare l'organizzazione delle informazioni per semplificare la gestione delle iscrizioni. Scarica questo modello

Potenziate i vostri moduli

I moduli personalizzati sono un ottimo modo per migliorare il processo di raccolta dei feedback e raccogliere informazioni preziose. Che utilizziate i modelli di Google Form, i modelli gratuiti di ClickUp o altro, vi aiuteranno a prendere decisioni sempre più informate.

I modelli di ClickUp sono la soluzione ideale per chi desidera opzioni personalizzabili e funzioni facili da usare. Abbiamo modelli di moduli per piccoli imprenditori, educatori, leader no-profit, grandi organizzazioni e molto altro ancora.

Incorporare i nostri modelli di modulo è un modo sicuro per migliorare la vostra strategia di raccolta dei feedback. Iscriviti a ClickUp oggi stesso: è gratis! ☀️🙂