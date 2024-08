Jotform vs. Google Forms: Quale strumento per i moduli è il migliore?

Le aziende si affidano ai dati per prendere decisioni sulla traiettoria della loro società. I moduli e i sondaggi sono alcuni dei migliori strumenti aziendali per raccogliere dati dai personalizzati , partner, dipendenti e molte altre fonti.

Se state cercando software per la creazione di moduli jotform e Google Modulo sono due opzioni popolari che consentono al team di creare facilmente moduli e raccogliere informazioni. Entrambi sono strumenti leader per la creazione di moduli e sondaggi online, ma ci sono molte differenze tra i due.

Facciamo un'immersione profonda nelle funzionalità/funzione e nei prezzi di Jotform e Google Modulo per aiutarvi a decidere quale sia il più adatto alle esigenze vostre e del vostro team.

Cos'è Jotform?

via Jotform Jotform è un noto costruttore di moduli online, potente e ricco di funzionalità, ma anche piuttosto semplice da usare. Jotform si integra inoltre con un numero enorme di strumenti aziendali, il che rende facile per le aziende trasferire rapidamente i dati raccolti con Jotform a software che consentono di analizzare i dati raccolti tramite moduli online.

Jotform vanta anche eccellenti funzionalità/funzione di sicurezza e conformità, un aspetto molto importante quando si raccolgono dati potenzialmente sensibili da partner aziendali.

Funzionalità/funzione di Jotform

Jotform è ricco di funzionalità/funzione, sia di base che avanzate. Soprattutto, l'interfaccia è molto user-friendly, il che rende facile trovare e utilizzare tutte le funzionalità/funzione di cui avete bisogno per creare i vostri moduli aziendali.

Vediamo alcune delle funzionalità/funzione che distinguono Jotform dai suoi concorrenti.

1. Creazione avanzata di moduli

Jotform si distingue dalla maggior parte dei concorrenti per la facilità con cui permette di costruire moduli personalizzati. Non è necessario conoscere il codice per costruire qualcosa, ma Da fare con un po' di esperienza di CSS, sarete in grado di lavorare a meraviglia con Jotform.

Il costruttore di moduli è quasi interamente drag-and-drop, consentendovi di aggiungere semplicemente e rapidamente immagini, widget, integrazioni e persino di cambiare colore al vostro modulo con un paio di clic.

via Jotform

2. Integrazioni di pagamento

Abbiamo già menzionato che Jotform supporta molte integrazioni, ma la sua integrazione con la maggior parte delle principali piattaforme di pagamento online è qualcosa che lo distingue davvero. È possibile integrare Jotform con Stripe, Paypal, Venmo, Apple Pay e altro ancora per raccogliere pagamenti.

Ciò consente di creare moduli che possono essere addebitati alle persone che li completano. Questo può essere utile se la vostra azienda accetta prenotazioni o ordini personalizzati, ad esempio.

3. Widget

Ci sono letteralmente centinaia di widget disponibili che si possono aggiungere ai moduli Jotform. Ad esempio, è disponibile un widget Get Visitor Location (Ottieni posizione del visitatore) che raccoglie i dati sulla posizione tramite gli indirizzi IP per fornire il codice postale della persona che sta compilando il modulo.

Altri widget popolari sono Ottieni pagina da URL, Conferma SMS, Codici QR, Pulsante Whatsapp e molto altro.

Prezzi Jotform

Starter: piano Free (5 moduli, limite di 100 invii mensili)

piano Free (5 moduli, limite di 100 invii mensili) Bronze: $34/mese (25 moduli, limite di 1.000 invii mensili)

$34/mese (25 moduli, limite di 1.000 invii mensili) Silver: $39/mese (50 moduli, limite di 2.500 invii mensili)

$39/mese (50 moduli, limite di 2.500 invii mensili) Oro: $99/mese (100 moduli, limite di 10.000 invii mensili)

$99/mese (100 moduli, limite di 10.000 invii mensili) Enterprise: Contattare per i prezzi (moduli illimitati e invii mensili)

Che cos'è Google Modulo?

via Modulo Google Google Modulo è un costruttore di moduli popolare e completamente gratuito che fa parte dell'area di lavoro di Google, una delle piattaforme aziendali più diffuse e utilizzate a livello globale. Il suo utilizzo è inoltre gratuito al 100%, quindi è facile capire perché così tante persone utilizzano Modulo.

Ma come ogni strumento gratis, anche Google Modulo ha i suoi limiti. Tuttavia, ci sono molte funzionalità/funzioni che soddisfano le esigenze della maggior parte degli utenti che hanno bisogno di creare e condividere semplici moduli aziendali.

Funzionalità/funzione di Google Modulo

Se si tiene conto del fatto che il suo utilizzo è gratis, Google Modulo è estremamente ricco di funzionalità/funzione. Forse non ha funzioni per utenti esperti o grandi aziende, ma ci sono tonnellate di potenti funzionalità/funzioni e opzioni personalizzate che chiunque può utilizzare senza dover pagare nulla. Con Google Modulo è possibile creare moduli illimitati senza alcun costo.

1. Domande interattive

Google Modulo permette di porre diversi tipi di domande, il che consente di rendere i moduli interattivi. È possibile impostare il modulo in modo che raccolga risposte brevi, in cui gli intervistati hanno a disposizione una sola riga per registrare le loro risposte.

È anche possibile impostare domande di tipo paragrafo, che consentono agli utenti di dare risposte approfondite. Esiste anche un tipo di domanda a casella di controllo, un tipo di domanda per il caricamento di file (ideale per i team delle risorse umane che raccolgono i curriculum) e molti altri ancora.

Google Modulo include anche la logica delle condizioni, che permette ai moduli di cambiare e servire domande diverse in base alla risposta precedente dell'utente.

2. Quiz

Gli insegnanti amano usare Google Modulo perché è uno dei migliori strumenti gratis per creare facilmente quiz e condividerli con gli studenti. È anche possibile assegnare valori di punteggio a ogni domanda per completare la valutazione dei quiz in modo automatico.

La valutazione automatica fa risparmiare agli educatori tonnellate di tempo e permette agli studenti di ricevere immediatamente i risultati dei loro quiz.

3. Reportistica

Indipendentemente dallo strumento di modulo utilizzato, è probabile che si finisca per trasferire i dati raccolti in Fogli Google o in un altro equivalente di Microsoft Excel, in ordine alla creazione di report e all'analisi dei dati raccolti. Poiché fanno parte della stessa piattaforma, l'integrazione del modulo Google con Fogli Google, Google Analytics e altri tipi di documenti e app popolari di Google è veloce e senza attriti.

Google Modulo è anche in grado di creare automaticamente grafici e report, consentendo di visualizzare e comunicare rapidamente i risultati dei sondaggi e delle campagne agli stakeholder.

Prezzi dei moduli di Google

Free Forever

Jotform Vs. Google Modulo: Funzionalità/funzione a confronto

Sebbene entrambi siano eccellenti strumenti per la creazione di moduli, le differenze tra Jotform e Google Modulo sono quelle che ci si aspetta. Poiché Google Modulo è completamente gratuito, non è altrettanto robusto. Tuttavia, è incredibilmente semplice da usare.

Le funzionalità/funzioni che differenziano Jotform da Google Modulo sono a pagamento. Ma se si paga per un account premium, Jotform è molto più flessibile, robusto e personalizzabile di Google Modulo.

Vediamo alcune delle funzionalità/funzioni chiave in cui entrambi gli strumenti eccellono e come si differenziano.

Analisi

Sia Google Modulo che Jotform gestiscono i dati in modo molto semplice. Le opzioni di reportistica di Google Modulo sono più semplici da usare. Ci sono tre report predefiniti e se avete bisogno di fare ulteriori calcoli e creare un report più dettagliato e specifico, la cosa migliore è inviare i dati a Fogli Google ed eseguire i calcoli lì.

Jotform è un po' meno intuitivo, ma una volta imparato a usarlo, si può fare molto di più. Jotform dispone di uno strumento chiamato "Tabelle" che consente di formattare i dati in un foglio di calcolo. Se si vogliono vedere le singole risposte, bisogna andare nella "Finestra In arrivo" Sono disponibili anche strumenti separati di analisi dei moduli, che consentono di avere un'idea precisa delle persone che hanno fornito le risposte.

Jotform offre quindi un maggior numero di opzioni e funzionalità di base, ma presenta anche una curva di apprendimento significativamente più elevata.

Modelli

Essendo uno strumento gratuito, Google Modulo non offre molti modelli di moduli. Jotform, invece, ne offre migliaia. Se volete dei modelli che vi aiutino a iniziare i vostri moduli e cercate molte opzioni con cui giocare, Jotform è la scelta giusta.

Anche se un po' personalizzati, la maggior parte dei moduli sono modelli offerti da Google Modulo finiscono per assomigliarsi molto. Con i modelli di Google Modulo, non avete la possibilità di personalizzare i vostri moduli e di farli coincidere con l'identità visiva del vostro marchio.

In Jotform, se la persona che lavora alla creazione dei moduli ha un po' di esperienza di codice e di design, può personalizzare completamente ogni singolo aspetto del modulo. Jotform offre anche centinaia di temi a pagamento e gratis che si possono usare per personalizzare le migliaia di modelli che mette a disposizione.

Opzioni di condivisione

Sia Jotform che Google Modulo sono ottimi per i team che hanno bisogno di collaborare ai moduli. È possibile assegnare moduli ad altri compagni di squadra in un numero di modi diversi, tra cui collegamenti condivisibili, inviti via email e social media.

Jotform consente anche di scaricare i moduli in formato PDF. Un'altra funzionalità/funzione di Jotform è la possibilità di includere promemoria automatici via email da inviare ai membri del team che non hanno compilato un modulo a loro assegnato.

Jotform vs. Google Modulo su Reddit

Anche se su Reddit non ci sono molte discussioni su Jotform e Google Modulo, la maggior parte degli utenti concorda che Jotform è l'opzione migliore se il team ha bisogno di uno strumento più flessibile ed esteso per la creazione di moduli:

"Se volete più di 10 domande, vi consiglio Jotform. Jotform ha anche un'impostazione gratuita che consente di integrarsi con Slack in modo da ricevere un messaggio Slack ogni volta che qualcuno invia il Jotform, e il messaggio Slack può anche mostrare le informazioni inviate dal Jotform se lo si imposta in questo modo"

Alla domanda su un alternativa ai moduli di Google , un altro utente ha raccomandato Jotform affermando che la versione gratis è comunque migliore di Google Modulo:

"Potete usare Jotform... molto meglio di Google Modulo! L'ho usato in passato (la versione gratis) e sono rimasto davvero colpito dalle sue funzionalità/funzione"

Riunione ClickUp: La migliore alternativa a Jotform e Google Modulo

Jotform e Google Modulo sono ottimi, ma se la creazione di moduli fosse solo la punta dell'iceberg? Questo è esattamente ciò che si ottiene con ClickUp: eccellenti funzionalità/funzione di creazione di moduli racchiuse in una piattaforma di produttività all-in-one con funzioni avanzate per il project management.

Le funzionalità/funzione di ClickUp vanno ben oltre la portata dei costruttori di moduli online. Si tratta di una piattaforma di produttività e di project management, uno strumento di produttività e di che chiunque può utilizzare per una vasta gamma di scopi. Combinando la creazione di moduli con tutte le altre funzionalità/funzione di ClickUp, ClickUp può portare la creazione di moduli e sondaggi a un livello completamente nuovo.

Vediamo alcune delle funzionalità/funzioni chiave di ClickUp che lo rendono una valida alternativa a Jotform e Google Modulo.

Creare moduli più intelligenti in ClickUp con la logica di condizione per semplificare il processo, indipendentemente dalla complessità

Visualizzazione del modulo ClickUp

Molto simile a Jotform, Modulo visualizzato da ClickUp consente di creare facilmente moduli perfetti trascinando e rilasciando vari elementi. È anche possibile fare clic sul titolo di qualsiasi campo e rinominarlo facilmente.

A differenza di Google Modulo, ClickUp permette di includere un marchio personalizzato nei moduli. È possibile scegliere un tema, cambiare i colori e persino far scomparire il marchio ClickUp dai moduli.

I moduli creati in ClickUp sono condivisibili come quelli di Jotform e Google Forms. ClickUp dispone anche di funzionalità/funzione per incorporare i moduli nelle pagine web utilizzando un codice HTML creato automaticamente. ClickUp dispone anche di funzionalità/funzione logica di condizione che permettono di creare sondaggi intricati che pongono domande diverse in base alle risposte date.

Anche le risposte sono facili da gestire in ClickUp: potete inviarle ad altri membri del team per facilitare la collaborazione e integrarle in qualsiasi altro progetto o flusso di lavoro.

Il Centro modelli comprende anche centinaia di modelli gratis, tra cui il modello Modello di modulo di feedback di ClickUp a raccogliere il feedback dei clienti !

Utilizzate la visualizzazione Bacheca nel modello del modulo di feedback per organizzare gli elementi e spostare facilmente le schede tra le fasi di valutazione

Attività di ClickUp Gestione delle attività clickUp è una delle migliori piattaforme per i team che desiderano pianificare, organizzare e collaborare, con infinite opzioni personalizzate per qualsiasi tipo di progetto. A causa dell'immenso numero di

strumenti di project management clickUp è perfetto sia per le piccole aziende che per le grandi imprese.

In ClickUp la collaborazione è un gioco da ragazzi: è possibile Le attività di ClickUp commentare nei thread, suddividere progetti di grandi dimensioni in attività secondarie più gestibili e molto altro ancora.

Logica condizionale nei moduli ClickUp Esempio di feedback sul prodotto

Automazioni ClickUp

ClickUp semplifica l'automazione delle attività di routine quotidiane e consente di dedicare più tempo a lavori significativi. Offre molte automazioni precostituite che possono essere personalizzate in base alle esatte esigenze del team.

È anche possibile automatizzare gli strumenti di terze parti che si desidera utilizzare con ClickUp Flussi di lavoro automatizzati di ClickUp funzionano con app esterne che si integrano con la piattaforma e l'elenco dei più diffusi strumenti aziendali che possono essere abbinati a ClickUp continua a crescere ogni mese.

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

ClickUp: Il vincitore di Google Modulo Vs. Jotform

Con ClickUp non avrete solo un ottimo modo per creare moduli e condividerli con il vostro team, ma anche un hub di produttività centralizzato e completo per tutti i vostri lavori. Iscriviti a ClickUp per scoprire le funzionalità di creazione dei moduli e molto altro ancora!