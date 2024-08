8 modelli di questionario gratuiti per una raccolta dati efficiente

I questionari sono strumenti essenziali per i manager che hanno bisogno di una raccolta efficiente di dati per comprendere meglio il loro pubblico o i loro clienti e, di conseguenza, migliorare i loro prodotti e servizi. La progettazione di un questionario può sembrare abbastanza semplice.

Finché non ci si rende conto che comporta attività complesse come la formulazione delle domande, la selezione dei formati, la coerenza dei dati e la definizione del design visivo.

È proprio qui che brillano i modelli di questionario! ☀️

Questi strumenti predefiniti offrono un quadro efficiente che potete personalizzare per adattarlo ai vostri specifici oggetti, fornendo un approccio user-friendly, personalizzato e coerente per raccogliere meglio i dati, comprendere il customer journey o capire perché i vostri clienti fedeli restano con voi.

Dopo aver esplorato a fondo il mondo di questi strumenti pratici, abbiamo creato un elenco degli otto migliori modelli di questionario che vi aiuteranno a raccogliere informazioni critiche, feedback e altri moduli di dati da clienti e dipendenti.

Cos'è un modello di questionario?

Un questionario è uno strumento di valore che contiene domande volte a raccogliere informazioni dai clienti o dai dipendenti sulle loro esperienze, pensieri e azioni. Mentre un sondaggio si riferisce al metodo complessivo di raccolta dei dati, un questionario è uno strumento o una tecnica specifica utilizzata nell'ambito del processo.

Un modello di questionario è un layout predefinito ma personalizzabile che facilita il processo di creazione di un questionario per scopi quali studi di ricerca, sondaggi o valutazioni.

Questi modelli di solito includono segnaposti standard per le domande, le opzioni di risposta e le istruzioni, rendendo più semplice la strutturazione e la progettazione di un questionario personalizzato.

Trascinate i campi personalizzati nella visualizzazione Modulo per creare sondaggi completi o raccogliere dati e feedback in ClickUp 3.0

È possibile aggiungere, rimuovere e modificare le domande in base a obiettivi specifici o a finalità di sondaggio, mantenendo coerenti il design e la struttura del modello. In questo modo i dati quantitativi diventano più solidi quando si conducono ricerche.

I modelli di questionario possono essere utilizzati per raccogliere dati numerici e descrittivi. In genere contengono sia domande aperte, che consentono risposte dettagliate, sia domande chiuse, più adatte a opzioni di risposta predefinite del tipo "sì o no"

Vantaggi dell'uso di un modello di questionario

Ecco i principali vantaggi che si ottengono utilizzando i modelli di questionario per un sondaggio sul feedback dei clienti:

Design strutturato : Offrono un quadro chiaro con sezioni predeterminate per le domande e le risposte

: Offrono un quadro chiaro con sezioni predeterminate per le domande e le risposte Efficienza : Poiché la struttura è già pronta, potete concentrarvi sul contenuto e sugli oggetti della ricerca invece di dedicare tempo alla formattazione e al layout

: Poiché la struttura è già pronta, potete concentrarvi sul contenuto e sugli oggetti della ricerca invece di dedicare tempo alla formattazione e al layout Personalizzazione : È possibile modificare i modelli per adattarli a specifici oggetti, pur mantenendo uno stile e un formato uniformi

: È possibile modificare i modelli per adattarli a specifici oggetti, pur mantenendo uno stile e un formato uniformi Carità : I modelli includono formulazioni e formattare standardizzati, assicurando che le domande siano chiare e concise per un rispondente medio

: I modelli includono formulazioni e formattare standardizzati, assicurando che le domande siano chiare e concise per un rispondente medio Consistenza: Assicurano che tutti i rispondenti ricevano la stessa serie di domande e/o opzioni di risposta

8 Modelli di questionario di prim'ordine per vari scopi

Per molte persone, il primo nome che viene in mente quando si pensa ai modelli di questionario è SurveyMonkey uno strumento di sondaggio online molto utilizzato. Ma se guardate oltre, troverete molti altri provider di qualità. Vi presentiamo un'alternativa perfetta che offre numerose opzioni che non vi costeranno nulla. 🆓

Abbiamo selezionato gli otto migliori modelli di questionario gratis da ClickUp sono un ottimo punto di partenza per le vostre iniziative di raccolta dati. Allacciate le cinture ed esplorate le loro funzionalità/funzioni per creare il vostro sondaggio!

1. Modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente ClickUp

Assicuratevi che i servizi della vostra azienda soddisfino le aspettative dei clienti e scoprite i loro veri sentimenti con il nostro modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti

Migliorate la vostra esperienza con i clienti con il modello Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp ! È la chiave per usufruire di preziose informazioni su come i clienti percepiscono i vostri prodotti, servizi e assistenza. Utilizzate i dati raccolti per comprendere meglio le esigenze dei clienti, identificare aree di miglioramento e, in ultima istanza, incrementare la fidelizzazione dei clienti . ❤️‍🩹

Il Sondaggio sulla soddisfazione dei clienti del modello Visualizzazione del modulo è dotato di campi quali l'utilità, la chiarezza e la qualità della risoluzione, che consentono agli intervistati di offrire un prezioso feedback sui vostri prodotti o servizi. Questo modulo per il questionario traduce in modo efficiente tutti i dati e i feedback raccolti in un'analisi organizzata Visualizzazioni ClickUp .

Nella vista Elenco dei rispondenti, viene visualizzato un elenco completo dei clienti che hanno partecipato al sondaggio, con le loro preoccupazioni classificate come risolte (Sì) o che richiedono attenzione (No). Dall'altro lato, la vista Bacheca delle conoscenze valuta la qualità del feedback, passando da una valutazione completa (migliore) a nessuna (pessimo).

È possibile organizzare i dati acquisiti in base alle proprie preferenze. È sufficiente fare clic sul pulsante Raggruppa per nelle viste Elenco e Bacheca per selezionare facilmente i criteri di raggruppamento preferiti.

2. Modello ClickUp per la voce del cliente

Raccogliere e classificare le aspettative e le reazioni dei clienti al vostro prodotto/servizio per capire da fare per migliorarlo

Diventate il lettore della mente di cui i vostri clienti non sapevano di aver bisogno con il modello Modello ClickUp per la voce del cliente . È il kit di strumenti definitivo per la raccolta, l'analisi e l'organizzazione del feedback dei clienti, che vi permette di potenziare il vostro prodotto e superare la concorrenza. 🌟

Questo modello di questionario Elenco cattura efficacemente il feedback dei clienti da una varietà di fonti, tra cui sondaggi, social media, recensioni online, testimonianze sui prodotti e interazioni con il servizio clienti. Inoltre, vi guida verso l'identificazione e l'implementazione di soluzioni per affrontare la soddisfazione o le preoccupazioni dei clienti.

Il modello è composto dai tre componenti chiave seguenti:

Voce del cliente (VoC) : Racchiudere la recensione o il feedback di un cliente in una frase concisa. Ad esempio, "Il servizio clienti è troppo lento"

: Racchiudere la recensione o il feedback di un cliente in una frase concisa. Ad esempio, "Il servizio clienti è troppo lento" Esigenza del cliente : Interpretare ciò che il cliente sta cercando. Ad istanza, "I clienti hanno bisogno di una risposta più rapida alle loro query"

: Interpretare ciò che il cliente sta cercando. Ad istanza, "I clienti hanno bisogno di una risposta più rapida alle loro query" Soluzione: Delineare il modo in cui si intende riunire l'esigenza identificata dal cliente. Ad esempio, "Rispondere alle domande dei client entro 10 minuti"

Questo formato di risoluzione dei problemi permette al cliente di vedere che il suo feedback non solo viene ascoltato, ma anche preso in considerazione. Come risultato, migliorerete la soddisfazione dei clienti, li fidelizzerete e aumenterete le probabilità che la vostra azienda venga raccomandata ad altri.

Inoltre, la vista Bacheca del modello offre un riepilogo olistico dei feedback dei clienti, classificati per fonte di VoC. Questa rappresentazione visiva aiuta a identificare le somiglianze e le differenze tra i feedback provenienti da più fonti del vostro target.

3. Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto

Migliorate i vostri prodotti in linea con le esigenze dei vostri clienti chiedendo la loro opinione direttamente con il modello di sondaggio ClickUp Product Feedback

Il Modello di sondaggio ClickUp sul feedback del prodotto è la vostra arma segreta per raccogliere preziose informazioni sui clienti e migliorare di conseguenza la vostra produttività!

Distribuite il modulo Sondaggio sul prodotto al vostro target di riferimento, consentendo loro di selezionare il prodotto su cui desiderano fornire un feedback. Raccogliete informazioni aggiuntive come la durata di utilizzo, la frequenza d'uso e le valutazioni del prodotto.

Per personalizzare il modulo, accedere alla visualizzazione Modifica per aggiungere o rimuovere campi personalizzati secondo le necessità. Ci sono tre visualizzazioni disponibili all'interno di questo modello di Elenco di questionari per sondaggi:

Vista Elenco invii: Un elenco completo delle risposte inviate dai clienti, suddivise per stato (Da rivedere, In revisione e Rivisto) Vista Elenco delle valutazioni del prodotto: Un riepilogo delle valutazioni dei clienti con vari campi personalizzati come Qualità, Prezzo, Esperienza di primo utilizzo, Usabilità, Servizio clienti, Esperienza di acquisto ed Esperienza di utilizzo Visualizzazione della Bacheca della soddisfazione complessiva: ABacheca Kanban che visualizza i feedback sui prodotti ordinati per Soddisfazione complessiva del prodotto

È possibile utilizzare Automazioni in ClickUp per distribuire rapidamente il modulo di sondaggio tramite email, social media o altre piattaforme.

4. Modello di piano di progetto per il sondaggio ClickUp

Create e gestite un piano di sondaggio dall'inizio alla fine utilizzando il modello di piano di sondaggio di ClickUp

Il sondaggio dei clienti e degli stakeholder è la strada giusta per comprendere le esigenze del prodotto, del mercato e degli utenti. Con il modello Modello di piano per il progetto di sondaggio ClickUp il modello di piano di sondaggio di ClickUp vi consentirà di gestire senza problemi i vostri progetti di sondaggio dall'inizio alla fine, garantendo risultati accurati e decisioni basate sui dati.

Iniziate aggiungendo il nome dell'attività e i dettagli dell'attività alla Vista Elenco modelli di progetto. Ad esempio, è possibile creare un'attività denominata Sviluppare domande di sondaggio e fornire informazioni specifiche utilizzando i campi personalizzati, tra cui lo stato (impostato come Non iniziato), il livello di impatto (contrassegnato come Alto) e il reparto pertinente (assegnato come Ricerca). 🕵️

Nella visualizzazione Bacheca dello stato di avanzamento della pianificazione, le attività vengono visualizzate come schede che rappresentano azioni specifiche, come lo sviluppo delle domande del sondaggio, la progettazione del layout del sondaggio e il lancio del sondaggio. È possibile aggiornare facilmente lo stato di un'attività trascinando e rilasciando la scheda corrispondente in un punto appropriato della Bacheca, in modo da riflettere con precisione il suo stato.

Esempi di questionari online come questo permettono ai partecipanti di inserire informazioni cruciali mentre voi le ordinate e le filtrate in attività.

5. Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti ClickUp

Valutate la soddisfazione dei dipendenti sul posto di lavoro e individuate le aree di miglioramento utilizzando il modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Ottenete preziose informazioni sull'impegno, la dedizione e l'entusiasmo dei membri del vostro team con il modello di sondaggio ClickUp sull'impegno dei dipendenti Modello di sondaggio sul coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp . Modelli di sondaggio come questo sono uno strumento potente che vi aiuta a comprendere meglio le motivazioni dei dipendenti e le loro esigenze identificare le aree di miglioramento . 🧰

Utilizzate il modulo Formulario per il sondaggio sull'impegno dei dipendenti come questionario per chiedere ai membri del team query su aspetti come la soddisfazione sul posto di lavoro, la motivazione e il supporto che ricevono dai loro superiori. Il modulo è completamente personalizzabile e consente di aggiungere domande e affermazioni per una valutazione più approfondita.

Include un elenco a discesa della scala di valutazione (da Fortemente d'accordo a Fortemente in disaccordo) per le risposte ad affermazioni dirette come "Riesco a mantenere un sano equilibrio tra lavoro e vita privata". Inoltre, è possibile utilizzare domande aperte come "Come possiamo migliorare la tua esperienza?" per raccogliere un feedback completo sulle esperienze dei dipendenti.

Una volta inviati, tutti i moduli di feedback verranno visualizzati nella vista Elenco dei feedback quantitativi. Questa vista include campi personalizzati come Nome del dipendente e Team. Mostra le risposte a domande chiuse come la soddisfazione sul lavoro, il supporto e la collaborazione.

Esplorate la vista Elenco per accedere al feedback generale. Qui è possibile leggere le risposte dei dipendenti alle domande aperte e vedere i ruoli e le affiliazioni ai team. Questa visualizzazione offre un modo efficiente per individuare i problemi e le loro origini, portando a una maggiore soddisfazione dei clienti.

6. Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp

Utilizzare il modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp per creare un piano di azione dopo aver analizzato il feedback dei dipendenti

La raccolta dei feedback dei dipendenti è solo un punto di partenza per migliorare la loro soddisfazione. Il Modello di piano d'azione per il sondaggio sul coinvolgimento di ClickUp fa fruttare i vostri lavori richiesti aiutandovi a definire una strategia per attuare cambiamenti d'impatto per la soddisfazione dei clienti.

Immaginiamo che il primo problema da affrontare sia la mancanza di motivazione sul posto di lavoro. Questo modello di documento è dotato di una tabella predefinita in cui è possibile includere i seguenti elementi:

Descrizione del problema: Si potrebbe dire che il sondaggio condotto in precedenza ha rivelato che i dipendenti mancano di motivazione e di entusiasmo nei loro ruoli Area di miglioramento: Aggiungereimpegno dei dipendenti e il morale come aree di miglioramento **Elenco delle cause principali del problema, come il carico di lavoro, la mancanza di riconoscimento e le limitate opportunità di crescita Classificazione 4M1E: Usare il framework Uomo, Macchina, Metodo, Materiale e Ambiente per classificare la causa principale del problema. Per istanza, una tecnologia obsoleta (Macchina) può causare una mancanza di motivazione, così come un accesso limitato alle risorse necessarie (Materiale) Soluzione: Suggerite una soluzione come l'implementazione di un programma di riconoscimento, la delega delle attività in modo più uniforme e la promozione di opportunità di crescita Metriche: Identificare gli indicatori dell'esito positivo del piano d'azione, come l'aumento delle valutazioni sulla soddisfazione dei dipendenti, la diminuzione del tasso di turnover e la riduzione del numero di ore di lavoroaumento della produttività7. Responsabile: Assegnare la responsabilità dell'implementazione dei cambiamenti al Dipartimento Risorse Umane, ai Gestori e ai Team Leader Data di completamento: Scegliere una data di completamento del piano d'azione. In questo esempio, sei mesi sarebbero ragionevoli

7. Modello di feedback dei dipendenti ClickUp

Scoprite cosa pensano i vostri dipendenti della vostra azienda per migliorare la loro esperienza utilizzando il modello di feedback dei dipendenti di ClickUp

Il Modello di feedback dei dipendenti di ClickUp è il vostro asso nella manica per catturare il sentimento dei dipendenti su tutto, dal management alla cultura aziendale, dagli stipendi ai vantaggi e all'atmosfera del luogo di lavoro.

Iniziate condividendo il Sondaggio di Feedback dei Dipendenti con i membri del vostro team per visualizzare i loro punti di vista su diversi aspetti della vostra azienda, consentendo miglioramenti mirati. Create delle frasi di risposta e fornite una scala di valutazione da Fortemente d'accordo a Fortemente in disaccordo per una rapida valutazione della soddisfazione dei clienti.

Il modulo del questionario è interamente personalizzabile e consente di aggiungere, modificare o migliorare domande e affermazioni, di introdurre valutazioni basate su emoji per il coinvolgimento e di designare campi obbligatori per garantire risposte costruttive. 🎨

Nella Bacheca delle risposte, tutti gli invii sono ordinati in base al campo personalizzato Dipartimento. Le schede delle attività mostrano il nome di ogni rispondente e tutte le informazioni inviate in questo questionario online.

Per personalizzare la visualizzazione, è possibile raggruppare gli invii in base ad altri campi personalizzati per concentrarsi sulle valutazioni dei dipendenti relative alla trasparenza della gestione, alla comunicazione con il manager e all'apertura al cambiamento.

8. Modello di modulo di feedback per ClickUp

Utilizzate il modulo di feedback di ClickUp per raccogliere e analizzare il feedback dei clienti sui vostri servizi e sul vostro team

Il Modello di modulo di feedback ClickUp è il vostro genio digitale in una bottiglia per imparare dagli errori del passato raccogliendo i feedback dei clienti su qualsiasi cosa, dalle funzionalità/funzione del prodotto ai prezzi e al supporto clienti. 🧞‍♂️

Dopo aver fornito un servizio o effettuato una vendita, è sufficiente condividere il modulo Feedback Modulo del modello con i vostri client e clienti per raccogliere i loro commenti. Tra i modelli di sondaggio di questo elenco, questo questionario online è dotato di campi già pronti per valutare la loro esperienza e le loro esigenze. Potete anche aggiungere altri campi per modificare facilmente il modulo a vostro piacimento e comprendere meglio i dati raccolti.

La Vista Elenco valutazioni servizi visualizza i feedback dei clienti raggruppati in base al servizio recensito, come la tinteggiatura esterna, la ristrutturazione della cucina e il rifacimento del bagno. Ecco come appaiono i componenti chiave di questo elenco se prendiamo ad esempio la ristrutturazione della cucina:

Valutazione complessiva: Numero di stelle assegnate al prodotto (ad esempio, quattro su cinque)

Numero di stelle assegnate al prodotto (ad esempio, quattro su cinque) Ragione del punteggio : L'utente potrebbe fornire una motivazione del tipo: "Sono soddisfatto del risultato, ma c'è margine di miglioramento"

: L'utente potrebbe fornire una motivazione del tipo: "Sono soddisfatto del risultato, ma c'è margine di miglioramento" Suggerimenti per il miglioramento: l'utente potrebbe offrire un suggerimento del tipo: "Avremmo potuto finire in tempo se il provider avesse ordinato i materiali prima"_

Potete valutare le prestazioni del vostro team allo stesso modo, aprendo la vista Elenco delle valutazioni dei provider, dove si vedrà l'elenco dei membri del team con le loro valutazioni, i suggerimenti di miglioramento e i motivi del punteggio, oltre ad altri campi personalizzati.

Infine, aprite la Vista Bacheca delle raccomandazioni complessive per visualizzare i vostri dipendenti raggruppati per intervallo di valutazioni, dalla più alta alla più bassa. Fate clic sulle schede che mostrano i feedback individuali per trovare ulteriori dettagli, come il nome del provider, il livello del cliente e il tipo di servizio.

Questo questionario online vi permette di rispondere in modo efficace e di festeggiare i risultati ottenuti dal vostro team o di fornire coaching ai dipendenti con valutazioni inferiori.

Raccogliete facilmente i feedback e migliorate la vostra azienda con i modelli di questionario gratis Analizzare il feedback per dare priorità ai miglioramenti è una passeggiata con questi otto modelli di questionario gratuiti. Vi aiuteranno a raccogliere informazioni dettagliate su tutto, dal coinvolgimento dei dipendenti al feedback sui prodotti e alla soddisfazione dei clienti.

E se avete bisogno di una mano per attività che vanno oltre la raccolta dei dati, potete esplorare le pagine di Libreria di modelli ClickUp è una miniera d'oro con oltre 1.000 opzioni per facilitare qualsiasi tipo di lavoro.

Liberate tutto il loro potenziale e vedete la vostra azienda raggiungere nuove vette! ✈️