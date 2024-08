10 Migliori software di monitoraggio PTO per la gestione delle richieste di ferie

Una gestione efficiente delle ferie dei dipendenti garantisce un sano equilibrio tra lavoro e vita privata e una produttività ottimale.

Poiché i metodi tradizionali, come i fogli di calcolo o il monitoraggio manuale del tempo libero, sono soggetti a errori umani, il software di monitoraggio del tempo libero è emerso come soluzione ideale.

Il software di monitoraggio del tempo aiuta a monitorare e gestire in modo efficiente le ferie dei dipendenti. Semplifica le richieste di ferie, tiene traccia dei ratei e migliora la forza lavoro la gestione del tempo .

La scelta del software giusto può risultare difficile. Abbiamo quindi suddiviso le funzionalità/funzione chiave, i pro e i contro, i prezzi e le valutazioni dei prodotti per facilitare la vostra decisione.

**Cosa cercare in un software per il monitoraggio della PTO?

Quando si sceglie un software per la gestione della PTO, la priorità deve essere quella di consentire al team di avere un'esperienza senza soluzione di continuità.

Ecco i cinque elementi essenziali da ricercare in un software di monitoraggio PTO:

Scalabilità : Optate per una soluzione che si adatti a una forza lavoro in espansione e a esigenze organizzative in evoluzione

: Optate per una soluzione che si adatti a una forza lavoro in espansione e a esigenze organizzative in evoluzione Robusta funzionalità/funzione di reportistica : Valutare le metriche di reportistica cruciali per il processo decisionale, l'allocazione delle risorse e il piano del personale. Il software deve fornire informazioni preziose sui modelli di presenza dei dipendenti, sull'utilizzo della PTO e sulle tendenze generali delle assenze

: Valutare le metriche di reportistica cruciali per il processo decisionale, l'allocazione delle risorse e il piano del personale. Il software deve fornire informazioni preziose sui modelli di presenza dei dipendenti, sull'utilizzo della PTO e sulle tendenze generali delle assenze Prezzi : Confrontate le funzionalità/funzioni e i pacchetti prima di iscrivervi. Il software deve essere in linea con il vostro budget e con le vostre esigenze di gestione delle ferie

: Confrontate le funzionalità/funzioni e i pacchetti prima di iscrivervi. Il software deve essere in linea con il vostro budget e con le vostre esigenze di gestione delle ferie Adattabilità : Capire se il software di monitoraggio delle ferie dei dipendenti è adattabile per la gestione in movimento e l'accessibilità dei dipendenti. Il software deve aiutarvi a gestire le richieste di ferie urgenti e ad affrontare le esigenze di personale con breve preavviso

: Capire se il software di monitoraggio delle ferie dei dipendenti è adattabile per la gestione in movimento e l'accessibilità dei dipendenti. Il software deve aiutarvi a gestire le richieste di ferie urgenti e ad affrontare le esigenze di personale con breve preavviso Misure di sicurezza: Privilegiare la protezione dei dati e la difesa dalle minacce informatiche per salvaguardare le informazioni sensibili dei dipendenti. Il software deve consentire l'accesso a tali informazioni solo al personale autore

Le recensioni degli utenti su piattaforme come G2 e Capterra offrono preziose indicazioni sulle esperienze reali. Consultate queste recensioni per avere una panoramica di ogni opzione.

I 10 migliori software di monitoraggio PTO da usare nel 2024

Che siate alla ricerca di un software di monitoraggio PTO gratis o di una soluzione completa per soddisfare le esigenze della vostra forza lavoro, trovare la soluzione giusta è fondamentale.

Esplorate il nostro elenco curato per scegliere quello che si allinea alle vostre esigenze specifiche per gestire efficacemente le ferie.

1. ClickUp

ClickUp offre una soluzione completa per semplificare il monitoraggio della PTO. Oltre alle sue notevoli funzionalità/funzione di project management, ClickUp è una soluzione completa per il monitoraggio della PTO Software per le risorse umane .

Visualizza le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro delle risorse umane in base alle tue esigenze

Il risultato sono processi semplificati e produttività migliorata .

Il software dispone di funzionalità di notifica e di notifiche che informano sulle richieste in sospeso, sulle approvazioni e su altri eventi critici. Questo garantisce un approccio proattivo alla gestione efficiente della PTO.

ClickUp offre un design e una navigazione intuitivi. Consente di presentare, rivedere e approvare le richieste di ferie senza alcuno sforzo.

L'accessibilità del sistema garantisce ai membri del team la facilità di utilizzo del software.

Capacità di gestione delle risorse umane con soluzioni versatili Piattaforma per le risorse umane (HR) gestisce in modo efficiente diverse funzioni HR e attività quotidiane, consolidando le operazioni essenziali in un'unica piattaforma.

Aiuta a monitorare le prestazioni e l'impegno dei dipendenti, a ottimizzare la pipeline di reclutamento e a creare soluzioni di onboarding. Questa versatilità posiziona ClickUp come un software per la tracciabilità della PTO e come una soluzione olistica per le risorse umane.

Modello di calendario PTO per una programmazione efficiente Modello di calendario per la PTO di ClickUp aiuta i team e i singoli a pianificare bene il proprio lavoro. Mostra una visualizzazione dettagliata dei giorni di assenza dei membri del team, facilitando i manager e i membri del team a pianificare e programmare il lavoro in questi periodi.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/PTO-Calendar-Template-Clickup.webp Organizzate il calendario delle ferie in un unico posto per tutti i team utilizzando il modello di calendario ClickUp PTO https://app.clickup.com/signup?template=t-205352846&\_gl=1\*171689l\*\_gcl\au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

I responsabili delle risorse umane beneficiano di una panoramica organizzata delle richieste in sospeso, che facilita il processo di approvazione.

Modello per la richiesta di permessi per motivi di lavoro

Il Modello di richiesta di ferie ClickUp riduce il carico amministrativo consentendo ai dipendenti di essere autosufficienti nella richiesta e nel monitoraggio dei permessi.

I manager usano questo modello per rivedere e approvare o rifiutare richieste come congedi per malattia, congedi occasionali e permessi personali. Aiuta a mantenere un registro centralizzato delle richieste di ferie dei dipendenti per una migliore gestione delle risorse umane.

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/11/ClickUp-Time-Off-Request-Template.png Se avete bisogno di un modo migliore per monitorare le richieste di ferie tra i membri del vostro team, provate questo modello di ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=t-194600740&\_gl=1\*1eyffgh\*\_gcl_au\*ODY2NzE1NzgyLjE3MTExMjAyODk.

Scarica questo modello /$$$cta/

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Semplificare le richieste di PTO grazie a un'interfaccia intuitiva e a un rapido flusso di lavoro di approvazione

Automazioni per eliminare i calcoli manuali, garantendo un'assegnazione accurata ed equa dei permessi retribuiti, risparmiando tempo e prevenendo errori

Adattare le politiche PTO alle esigenze specifiche dell'organizzazione, promuovendo la flessibilità e il rispetto delle linee guida specifiche per le ferie

Fornite l'accesso immediato ai saldi e ai programmi PTO, migliorando la trasparenza per i team e i gestori del team

Tenere tutti informati con promemoria automatici, riducendo il rischio di scadenze non rispettate

Utilizzare modelli personalizzati per sincronizzare rapidamente calendari e richieste di ferie

Limiti di ClickUp

Alcuni neofiti notano una curva di apprendimento molto ripida

Prezzi di ClickUp

Free Forever: Ideale per piccoli team o per chi sta esplorando le capacità di ClickUp

Ideale per piccoli team o per chi sta esplorando le capacità di ClickUp Unlimited: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Enterprise: Prezzo personalizzato per le grandi aziende

Prezzo personalizzato per le grandi aziende ClickUp AI: Può essere aggiunto a qualsiasi area di lavoro di ClickUp a pagamento per $5 per membro

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4,7/5 (9.201+ recensioni)

4,7/5 (9.201+ recensioni) Capterra: 4,7/5 (3.948+ recensioni)

2. CakeHR/SageHR

CakeHR è un software per la gestione delle ferie con flussi di lavoro di approvazione automatizzati. Consente agli amministratori delle risorse umane di configurare il sistema in modo da indirizzare automaticamente le richieste di congedo ai supervisori o ai manager appropriati in base a criteri predefiniti.

CakeHR è noto per il suo design intuitivo, per la semplificazione del monitoraggio delle PTO e per l'accessibilità per i dipendenti e i professionisti delle risorse umane.

via TortaHR Il dashboard pulito fornisce una panoramica dei saldi dei permessi, delle ferie imminenti e delle richieste in sospeso per aiutare a semplificare il processo di gestione dei permessi.

Le migliori funzionalità/funzione di CakeHR

Gestione dei permessi attraverso un portale self-service

Pianifica la programmazione della forza lavoro e i timesheet per un coordinamento efficace

Navigare senza problemi con un'interfaccia di facile utilizzo

Integrazione con le piattaforme più diffuse come Slack, Google Calendar e Microsoft Teams

Limiti di CakeHR

Funzionalità/funzione limitata, che ne limita l'attrattiva per le grandi aziende

È necessario esportare i dati in altri strumenti di analisi per analisi approfondite e requisiti di reportistica complessi

Prezzi di CakeHR

Versione di prova gratuita: 14 giorni

14 giorni Prezzo iniziale: $5,5/dipendente al mese

$5,5/dipendente al mese I prezzi salgono con l'aumentare dei dipendenti e dei moduli

Valutazioni e recensioni di CakeHR

G2: 4.3/5 (71+ recensioni)

4.3/5 (71+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (343+ recensioni)

3. Kissflow

Kissflow offre una soluzione versatile per semplificare e potenziare le attività in loco, in remoto e in gestione ibrida della forza lavoro .

via Kissflow È noto per il suo approccio proattivo con un sistema automatizzato di gestione dei congedi. Semplifica il processo di richiesta e approvazione dei permessi, riducendo le spese amministrative e favorendo un flusso di lavoro trasparente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Kissflow

Acquisizione, monitoraggio e gestione delle richieste di congedo con una panoramica immediata

Automazioni dei flussi di lavoro di approvazione per rendere i dipendenti autonomi nella gestione delle richieste di congedo e ridurre gli oneri amministrativi

Personalizzazione delle politiche di congedo in base alle specifiche esigenze organizzative

Limiti di Kissflow

Difficoltà di integrazione con le piattaforme esistenti

Limitate funzionalità di app per dispositivi mobili e di reportistica

Prezzi di Kissflow

Basic: $1.500/mese (funzionalità/funzione limitate)

$1.500/mese (funzionalità/funzione limitate) Enterprise: Prezzo personalizzato (funzionalità/funzione complete)

Valutazioni e recensioni di Kissflow

G2: 4.3/5 (532+ recensioni)

4.3/5 (532+ recensioni) Capterra: 4.0/5 (40+ recensioni)

4. BambooHR

Il software di monitoraggio del tempo libero di BambooHR è uno strumento completo per la gestione delle ferie e dei permessi retribuiti. I suoi innovativi calcoli di accumulo garantiscono un monitoraggio preciso del tempo.

via BambooHR I manager ricevono notifiche quando viene presentata una richiesta di congedo. In questo modo possono approvare o rifiutare prontamente le richieste. Questo rapido processo di approvazione migliora la comunicazione e previene i ritardi.

Le migliori funzionalità/funzioni di BambooHR

Consente l'invio di richieste di congedo attraverso il portale self-service

Calcolo dei giorni di ferie e visualizzazione delle assenze giornaliere utilizzando più calendari personali e pubblici

Rimanere informati sui giorni di ferie disponibili con visibilità in tempo reale dei saldi PTO per dipendenti e manager

Limiti di BambooHR

Struttura confusa delle autorizzazioni per gli utenti

Limitate metriche di reportistica

Prezzi di BambooHR

Essenziale: A partire da $5,25/mese

A partire da $5,25/mese Vantaggi: A partire da $8,75/mese

Valutazioni e recensioni di BambooHR

G2: 4,5/5 (1689+ recensioni)

4,5/5 (1689+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (2666+ recensioni)

5. Orologio

Il software di monitoraggio delle ferie dei dipendenti di Clockify è uno strumento semplice per la gestione automatizzata delle ferie.

È noto per la sua integrazione con il monitoraggio del tempo dei progetti, che consente di tenere traccia del tempo e di visualizzare una visione olistica della produttività dei dipendenti. Clockify consente ai responsabili dei progetti di monitorare senza sforzo le ore di lavoro e i permessi retribuiti all'interno della stessa interfaccia.

La piattaforma dispone di un'interfaccia intuitiva per le richieste di permessi retribuiti. Consente ai manager di rivedere e approvare le richieste senza sforzo, semplificando l'intero processo di gestione dei permessi retribuiti.

via Orologio Il software offre visibilità in tempo reale sui saldi PTO dei dipendenti, sui ratei e sulle tendenze di utilizzo. Questo aiuta a pianificare la forza lavoro e garantisce previsioni finanziarie accurate.

Le migliori funzionalità/funzioni di Clockify

Rileva i tempi di inattività per registrare i periodi di assenza dalla postazione di lavoro

Accesso ai dati su tutti i dispositivi con il rilevamento dell'orario multipiattaforma

Automazioni di ratei e saldi per un monitoraggio continuo

Generazione di reportistica e analisi in tempo reale per approfondimenti immediati

Limiti di Clockify

Limitate funzionalità/funzioni di automazione del monitoraggio del tempo

Richiede configurazioni aggiuntive perintegrare Clockify con il proprio stack tecnologico

Prezzi di Clockify

Free: Ha funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo e il timesheet

Ha funzionalità/funzione come il monitoraggio del tempo e il timesheet Base: $3,99/utente/mese con fatturazione annuale o $4,99 con fatturazione mensile

$3,99/utente/mese con fatturazione annuale o $4,99 con fatturazione mensile Standard: $5,49/utente/mese con fatturazione annuale o $6,99 con fatturazione mensile

$5,49/utente/mese con fatturazione annuale o $6,99 con fatturazione mensile Pro: $7,99/utente/mese con fatturazione annuale o $9,99 se fatturata mensilmente

$7,99/utente/mese con fatturazione annuale o $9,99 se fatturata mensilmente Azienda Enterprise: $11,99/utente/mese con fatturazione annuale o $14,99 se fatturata mensilmente

Valutazioni e recensioni di Clockify

G2: 4.5/5 (158+ recensioni)

4.5/5 (158+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (4727+ recensioni)

6. Buddy Punch

Buddy Punch offre un software di monitoraggio del tempo basato su cloud. È una soluzione ideale per le organizzazioni che cercano una gestione del tempo facile da usare e ricca di funzionalità/funzione.

La sua intuitiva app mobile permette ai dipendenti di richiedere e gestire i permessi.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/12/BuddyPunch-dashboard.png

/$$$img/

via Pugno dell'amico Buddy Punch ha un livello aggiuntivo che consente di visualizzare il calendario complessivo delle PTO in tempo reale per vedere quanto sono completati o disponibili i timesheet, il che rende lo strumento più utile.

Le migliori funzionalità/funzione di Buddy Punch

Genera reportistica varia e utile per ottenere informazioni complete

Integrazione con le piattaforme esistenti per una maggiore compatibilità

Accesso a più opzioni tramite browser e app per la massima flessibilità

Traccia la visibilità dei dipendenti con il GPS per un monitoraggio migliore

Limiti di Buddy Punch

Difficoltà di accesso ai record

Voci incoerenti e inaccurate

Problemi nella funzione dell'app mobile

Prezzi di Buddy Punch

Versione di prova gratis disponibile su tutti i piani

disponibile su tutti i piani Standard: $3,99/utente/mese con fatturazione annuale o $4,99 se fatturati mensilmente + $19 di base/mese

$3,99/utente/mese con fatturazione annuale o $4,99 se fatturati mensilmente + $19 di base/mese Pro: $4,99/utente/mese con fatturazione annuale o $5,99 se fatturati mensilmente + $19 di base/mese

$4,99/utente/mese con fatturazione annuale o $5,99 se fatturati mensilmente + $19 di base/mese Premium: $6,99/utente/mese con fatturazione annuale o $7,99 se fatturati mensilmente + $19 di base/mese

$6,99/utente/mese con fatturazione annuale o $7,99 se fatturati mensilmente + $19 di base/mese Enterprise: Prezzi personalizzati per le grandi aziende

valutazioni e recensioni di Buddy Punch

G2: 4.8/5 (220+ recensioni)

4.8/5 (220+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (917+ recensioni)

7. Fiocco

Il sistema di monitoraggio del tempo libero di Jibble semplifica il monitoraggio delle ferie del personale per una gestione ottimizzata del tempo libero buste paga e gestione delle presenze .

È una soluzione economica e versatile per le esigenze delle piccole aziende.

Il design consente a dipendenti e amministratori di navigare nella piattaforma senza difficoltà.

via Fiocco Il dashboard offre una panoramica completa dei saldi dei permessi, delle ferie imminenti e delle richieste in sospeso. Gli utenti apprezzano questa panoramica che permette loro di pianificare strategicamente le ferie.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jibble

Accesso a più piattaforme per migliorare la comodità e l'efficienza dell'utente

Monitoraggio della posizione GPS per la visibilità dei dipendenti in tempo reale

Utilizzo della biometria per migliorare la sicurezza e i processi di autenticazione

Adattamento alla vostra nicchia per allinearsi alle esigenze aziendali specifiche del vostro settore

Limiti di Jibble

Opzioni di personalizzazione limitate

Problemi nella funzione dell'app mobile

Prezzi di Jibble

Free: Ideale per un monitoraggio del tempo essenziale con verifica biometrica

Ideale per un monitoraggio del tempo essenziale con verifica biometrica Premium: $2/utente al mese

$2/utente al mese Ultimate: $4/utente al mese

$4/utente al mese Azienda: Prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di Jibble

G2: 4.6/5 (47+ recensioni)

4.6/5 (47+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (722+ recensioni)

8. GoCo

GoCo vi aiuta a gestire diversi tipi di ferie e ad accogliere politiche di PTO illimitate. Consente di programmare facilmente le ore di lavoro e di gestire la PTO in un unico luogo.

GoCo utilizza l'automazione per un sistema di accumulo efficiente. Questa funzione innovativa elimina i calcoli manuali, garantendo saldi PTO precisi e aggiornati per ogni dipendente.

Il portale self-service riduce il carico amministrativo.

via GoCo Il design pulito garantisce un'esperienza senza soluzione di continuità, riducendo la curva di apprendimento per gli utenti.

Le migliori funzionalità/funzione di GoCo

Sincronizzazione delle ore di lavoro e delle ferie grazie a calendari digitali con codice colore

Automazioni per la maturazione delle ferie in base a regole predefinite, eliminando la necessità di calcoli manuali

Integrazione con le piattaforme esistenti per semplificare il flusso di lavoro

Migliorare l'esperienza dell'utente con una navigazione senza interruzioni per ridurre la frustrazione dei dipendenti

Garantire la conformità alle leggi sul lavoro e alle politiche aziendali in materia di PTO per evitare problemi legali e violazioni della sicurezza

Limiti GoCo

Limitata personalizzazione della reportistica

La configurazione di politiche PTO complesse o di funzionalità/funzioni specifiche richiede una curva di apprendimento

Prezzi di GoCo

A partire da $5/dipendente al mese

Valutazioni e recensioni di GoCo

G2: 4.6/5 (307+ recensioni)

4.6/5 (307+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (106+ recensioni)

9. DayOff

DayOff è uno strumento leggero e di facile utilizzo che aiuta i responsabili delle risorse umane e i team leader a monitorare permessi e ferie.

È noto per la sua capacità di autobilanciamento che consente di regolare e aggiornare automaticamente i saldi delle ferie in tempo reale.

La soluzione è disponibile come app mobile, in modo da poter inviare o gestire le richieste di congedo in qualsiasi momento e ovunque.

via DayOff

Le migliori funzionalità/funzione di DayOff

Monitoraggio delle ferie e delle PTO del team a un prezzo conveniente, risparmiando risorse e ottimizzando l'allocazione del budget

Personalizzare il sistema per adattarlo a diversi tipi di aziende e garantire l'adattabilità e l'allineamento con i requisiti specifici del settore

Personalizzare le politiche del team e i giorni di lavoro con opzioni flessibili, migliorando la soddisfazione e la produttività dei dipendenti

Generare informazioni dettagliate ed efficientistrumenti di reportistica e metriche, che forniscono preziose informazioni sulle prestazioni del team

Limiti del DayOff

Problemi nella funzione dell'app mobile

Difficoltà di programmazione dei congedi

Prezzi di DayOff

Free Forever: Ideale per una singola politica, un team e una posizione

Ideale per una singola politica, un team e una posizione Pro: $1 per dipendente/mese

Valutazioni e recensioni di DayOff

G2: 0/5 (10 recensioni)

0/5 (10 recensioni) Capterra: 4.7/5 (99+ recensioni)

10. Zoho People

Zoho People dispone di un pianificatore di ferie dinamico che rappresenta visivamente la disponibilità del team. I manager utilizzano questa funzionalità/funzione per garantire una copertura ottimale della forza lavoro e ridurre al minimo i conflitti di pianificazione.

Si rivolge ad aziende di varie dimensioni e nazionalità. Offre supporto per dieci lingue critiche e formati personalizzabili.

via Zoho

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho People

Personalizzare le politiche di congedo e i formati di richiesta per soddisfare le diverse esigenze

Favorire l'adozione e la diffusione senza soluzione di continuità con il supporto multilingue

Utilizzare un portale self-service per accelerare la richiesta e il monitoraggio dei congedi

Automazioni dei flussi di lavoro per snellire l'invio delle richieste di congedo, le approvazioni e le notifiche

Integrazione con i sistemi di busta paga esistenti per migliorare l'efficienza operativa

Limiti di Zoho People

Limite API di 200 record per richiesta

Problemi di integrazione con lo stack tecnologico esistente

Prezzi di Zoho People

**Gratuito: Free per cinque utenti

Essential HR: $0,83/dipendente/mese con fatturazione annuale o $1 se fatturata mensilmente

$0,83/dipendente/mese con fatturazione annuale o $1 se fatturata mensilmente Professional: $1,66/dipendente/mese con fatturazione annuale o $2 se fatturati mensilmente

$1,66/dipendente/mese con fatturazione annuale o $2 se fatturati mensilmente Premium: $2,5/dipendente/mese fatturati annualmente o $3 se fatturati mensilmente

$2,5/dipendente/mese fatturati annualmente o $3 se fatturati mensilmente Azienda: $4,16/dipendente/mese con fatturazione annuale o $5 se fatturati mensilmente

Valutazioni e recensioni su Zoho People

G2: 4.4/5 (304+ recensioni)

4.4/5 (304+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (241+ recensioni)

Scegliere il giusto software di gestione della PTO per il tuo team

I permessi retribuiti dei dipendenti sono fondamentali per l'impegno della forza lavoro . Pertanto, è necessario concentrarsi sull'allineamento del software di monitoraggio del tempo libero con le esigenze specifiche del team per tenere traccia dei permessi retribuiti.

Testate le potenziali soluzioni con versioni di prova gratuite, assicurandovi che si integrino perfettamente nella vostra azienda project management flusso di lavoro.

ClickUp si afferma come software completo per il monitoraggio delle ferie dei dipendenti. Sfruttate le funzionalità/funzione di ClickUp per gestire senza problemi tutte le ferie dei dipendenti Funzioni HR e le attività quotidiane.

Grazie a modelli personalizzabili, potete adattare le funzionalità di ClickUp alle vostre esigenze specifiche di monitoraggio della PTO. Questa flessibilità consente di creare soluzioni su misura che si allineano esattamente alle vostre politiche di congedo.

Inoltre, ClickUp è economicamente vantaggioso e impiega un'automazione innovativa per far risparmiare tempo prezioso ai team delle risorse umane. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp e iniziate a creare processi HR che mettano al primo posto le vostre persone. 🏆