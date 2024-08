10 modelli gratuiti di dichiarazione di visione per la vostra azienda

Accendete la passione del vostro team, allineate i lavori richiesti e alimentate una crescita inarrestabile con una dichiarazione di visione convincente. È troppo ambizioso? No, quando si tratta di scolpire il futuro dell'azienda.

Una dichiarazione di visione può essere la bussola dell'organizzazione, un faro che indica la strada da seguire, anche nei giorni più nebbiosi. Troppo spesso, però, questo strumento strategico si impantana nel torbido di frasi generiche e gergo poco stimolante.

È qui che i nostri modelli di dichiarazione di visione si rivelano utili.

Abbiamo curato un elenco di esempi di vision statement per rispondere a diverse esigenze, settori e aspirazioni. Sia che stiate lanciando una startup, sia che stiate cercando di ringiovanire la vostra azienda, qui troverete qualcosa di utile.

Passate all'interno e immaginiamo insieme il futuro. Perché in fin dei conti, la vostra visione non riguarda solo il luogo in cui state andando, ma anche chi diventerete lungo la strada. Quindi, infondiamo la vita nel DNA della vostra azienda con una dichiarazione di visione che risuoni, motivi e affascini.

Che cos'è un modello di dichiarazione di visione?

Un modello di dichiarazione di visione lavora come un progetto o una guida strutturata per aiutarvi a mostrare o a fornire informazioni sulle aspirazioni della vostra azienda. Una buona dichiarazione di visione descrive e supporta i vostri progetti futuri, KPI o le ambizioni di tutta l'organizzazione.

Il modello vi mantiene concentrati. Vi prompt a porre le domande giuste: Qual è l'obiettivo finale della vostra azienda? Che impatto volete avere sul mondo? Da fare, come volete che la vostra organizzazione si evolva nel corso degli anni?

Non sono domande facili, ma necessarie. Tuttavia, il punto è che una dichiarazione di visione non deve limitare la vostra creatività. Deve ispirare, stimolare e infiammare la creatività e la collaborazione del team. È una mano che aiuta. Una guida, non una catena.

Può anche fungere da dichiarazione di missione per darvi la libertà di lavorare all'interno di un quadro di riferimento, consentendovi di realizzare una dichiarazione di visione aziendale che vada oltre il generico.

Cosa rende un buon modello di dichiarazione di visione?

Scopriamo la ricetta per ottenere esempi di vision statement di alto livello:

Favorisce il pensiero critico: I modelli di vision non offrono una facile via di fuga. Richiama un'introspezione profonda, spingendovi a creare una visione unicamissione aziendale e valori fondamentalie non solo a seguire una formula

I modelli di vision non offrono una facile via di fuga. Richiama un'introspezione profonda, spingendovi a creare una visione unicamissione aziendale e valori fondamentalie non solo a seguire una formula **Bilancia le aspirazioni e la raggiungibilità: vi spinge a sognare in grande, ma vi ancorerà alla realtà. La vostra dichiarazione di visione dovrebbe aiutarvi a trovare un equilibrio tra obiettivi audaci e obiettivi raggiungibili

Linguaggio chiaro e universale: Dimenticate il gergo o le frasi contorte. I migliori esempi di dichiarazione di visione sostengono un linguaggio chiaro e accessibile, comprensibile a tutti i membri dell'organizzazione, dalla posta alla sala riunioni

Dimenticate il gergo o le frasi contorte. I migliori esempi di dichiarazione di visione sostengono un linguaggio chiaro e accessibile, comprensibile a tutti i membri dell'organizzazione, dalla posta alla sala riunioni **Una dichiarazione di visione di qualità riconosce e celebra l'unicità della vostra azienda. È versatile, si adatta a diverse ambizioni, industrie e dimensioni, si adatta alla vostra azienda come un abito personalizzato e offre al vostro team una vita quotidiana migliore mentre collaborano alla vostra visione

**Le migliori dichiarazioni di visione trasformano la complessa attività di scrivere una dichiarazione di visione in un processo semplice e gestibile. Si tratta di distillare la complessità, non di amplificarla. Perché, ricordate, la semplicità non è solo estetica: è uno strumento per migliorare la comprensione e la comunicazione

10 Modelli di dichiarazione di visione da usare nel 2024

Siete pronti a ridefinire il futuro della vostra azienda? In questo panorama aziendale in rapida evoluzione, l'impostazione di visioni chiare e convincenti non è mai stata così fondamentale. Abbiamo selezionato 10 modelli di vision statement per aiutarvi in questo viaggio.

Ognuno di questi modelli è un potente strumento progettato per semplificare il processo di creazione della visione, migliorare l'allineamento strategico e promuovere una cultura unitaria all'interno dell'organizzazione.

Che stiate lanciando una startup o reinventando un'azienda consolidata, questi modelli sono il punto di partenza per una trasformazione del 2024.

1. Modello di visione per lavagna online ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/12f633f5-600.png Modello di lavagna online ClickUp Vision https://clickup.com/templates/vision-whiteboard-t-200635391 Scarica questo modello /$$$cta/

Sfruttate il potenziale del vostro team e migliorate il processo di brainstorming con il modello Modello di lavagna online di ClickUp Vision . Questa lavagna online offre un modo interattivo e coinvolgente per concettualizzare e visualizzare il futuro della vostra azienda.

Emulando i vantaggi di una lavagna fisica, questo modello consente di visualizzare in tempo reale i risultati di un'attività di ricerca e sviluppo collaborazione del team in tempo reale e creatività, sia che il team si trovi nella stessa stanza sia che faccia parte di una forza lavoro globale. Qui le idee non vengono semplicemente scritte e dimenticate, ma possono essere spostate, connesse e rielaborate fino a formare una visione aziendale coerente e completa.

Questo modello è suddiviso in diverse sezioni, tra cui visione, traguardo, esigenze, prodotto e obiettivi aziendali. Ognuna di queste sezioni è pensata per approfondire gli aspetti cruciali della mission aziendale. Dalla comprensione dei dati demografici chiave del vostro pubblico di riferimento alle esigenze uniche a cui si rivolge il vostro prodotto o servizio, questo modello vi guiderà nella definizione del vostro prodotto, articolando con cura i vostri obiettivi aziendali.

La natura interattiva di questo modello permette di team inter-funzionali per aggiungere commenti, condividere idee e perfezionare la visione generale in modo collaborativo. Questo allineamento favorisce una comprensione comune e garantisce che tutti i lavori richiesti siano indirizzati al raggiungimento degli obiettivi aziendali generali o dei valori fondamentali, in linea con la missione e la visione dichiarate.

2. Modello di scheda di visione ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/employee-vision-board-template.png Modello di scheda di visione di ClickUp https://clickup.com/templates/vision-board-t-216264186 Scarica questo modello /$$$cta/

Date vita alla vostra visione con il modello Modello di Bacheca di ClickUp . Superando i confini del testo, questo modello consente di dettagliare visivamente la visione aziendale.

Il Modello di Vision Bacheca è uno strumento potente, progettato per snellire il processo di sviluppo della produttività. Offrendo una piattaforma visiva per definire e comprendere lo scopo del prodotto, questo modello favorisce l'efficienza del processo di sviluppo project management efficiente e l'allineamento del team.

Il modello copre cinque aree chiave: Visione, Traguardo, Esigenze, Produttività e Obiettivi aziendali. Ognuno di questi segmenti funge da blocco per la roadmap di sviluppo del prodotto, consentendo al team di discutere e visualizzare in modo esaustivo ogni passaggio del percorso.

Dall'articolazione della visione alla definizione dei punti di vendita unici del prodotto e all'impostazione di obiettivi aziendali tangibili, questo modello assicura che nulla venga trascurato. Le funzionalità/funzione di collaborazione integrate consentono aggiornamenti in tempo reale, discussioni produttive ed efficienti processi decisionali efficienti .

3. Modello di visione e valori ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/d619d68-600.png Modello ClickUp Vision to Values (dalla visione ai valori) https://clickup.com/templates/vision-to-values-kkmvq-6147784 Scarica questo modello /$$$cta/

Ogni buon esempio di visione aziendale è ancorato ai suoi valori. E i Modello di visione e valori ClickUp assicura che i valori aziendali costituiscano il fondamento della vostra visione.

Questo modello dinamico e intuitivo guida voi e il vostro team a chiarire la visione centrale e a esaminare il contributo di ciascun prodotto alla realizzazione della vostra visione. Il modello vi incoraggia anche a individuare i vostri vantaggi competitivi e a studiare il modo migliore per sfruttarli.

Questo approccio completo garantisce che tutti oggetti del progetto sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi e dello scopo dell'azienda. Oltre a questo piano strategico, il modello fornisce anche un elenco e una priorità dei passaggi necessari per eseguire le strategie in modo efficace, facilitando il buon funzionamento e il raggiungimento degli obiettivi in tempo utile.

4. Modello di OKR e obiettivi aziendali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/488a905b-1000.png Modello di OKR e obiettivi dell'azienda ClickUp https://clickup.com/templates/company-okrs-and-goals-t-38530470 Scarica questo modello /$$$cta/

Trasformate la vostra visione in realtà con il modello Modello di OKR e Obiettivi aziendali di ClickUp . Questo strumento pratico vi aiuta a distillare la visione della vostra azienda in obiettivi chiari, oggetti chiari e misurabili e risultati chiave ( OKR ).

Il modello non serve solo per l'impostazione degli obiettivi, ma è anche una soluzione completa per il monitoraggio dello stato e per garantire il raggiungimento degli obiettivi in modo tempestivo.

Scomponendo le vostre dichiarazioni astratte di missione e visione in passaggi concreti e attuabili, vi assicurate che il vostro team abbia un percorso chiaro da seguire.

Questo modello vi aiuta a creare obiettivi chiari nell'Elenco degli obiettivi, a stabilire le date di scadenza, gli assegnatari e i dettagli, e a scomporre gli obiettivi in traguardi chiave, obiettivi di reparto e altro ancora.

Il modello di visione aziendale suddivide inoltre gli obiettivi a livello di azienda, di reparto e di team, garantendo chiarezza e responsabilità in ogni passaggio del processo. Questo approccio granulare promuove la collaborazione tra i vari reparti e aumenta la produttività generale.

5. Modello di obiettivi annuali ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/86a6cf2d-1000.png Modello per gli obiettivi annuali di ClickUp https://clickup.com/templates/yearly-goals-kkmvq-6076468 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di obiettivi annuali ClickUp è un robusto modello di strumento di piano progettato per aiutare a impostare, gestire e monitorare gli obiettivi annuali.

Questo modello offre uno spazio dedicato alla definizione degli obiettivi Obiettivi SMART (Specifici, Misurabili, Raggiungibili, Rilevanti, Limitati nel tempo), definire i passaggi d'azione, specificare i traguardi e annotare eventuali note aggiuntive per ogni attività.

Oltre alla definizione degli obiettivi, questo modello vi suggerisce di effettuare una revisione trimestrale degli obiettivi, per valutare lo stato di avanzamento e adeguare le strategie, se necessario.

Integrando la pianificazione, il monitoraggio e la riflessione in un'unica visualizzazione, il modello supporta un approccio completo al raggiungimento degli obiettivi annuali.

Grazie agli aggiornamenti in tempo reale e alla natura interattiva, il modello Obiettivi annuali è una soluzione eccellente per l'impostazione degli obiettivi individuali e per il piano del team.

6. Modello per gli obiettivi e le misure del segnale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/568e7369-600.png Modello di misure di segnale per gli obiettivi di ClickUp https://clickup.com/templates/goals-signals-measures-kkmvq-6147944 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello degli obiettivi e delle misure del segnale ClickUp è un robusto strumento di pianificazione e monitoraggio progettato per mantenere voi e il vostro team concentrati sulle iniziative più vitali che creano opportunità economiche.

Vi incoraggia a identificare una stella polare, una visione o un obiettivo guida che influenzi tutti i processi decisionali e le misure di performance. Il modello suddivide gli obiettivi in traguardi più piccoli, basati sui risultati, e vi suggerisce di identificare Segnali e Misure.

I segnali sono oggetti chiave che consentono di valutare in modo oggettivo lo stato di avanzamento degli obiettivi. Le misure, invece, sono indicatori di performance quantificabili che consentono di confermare la riunione degli obiettivi.

Questo modello dinamico facilita la chiara impostazione degli obiettivi, il monitoraggio in tempo reale e mantiene i team allineati verso uno scopo comune, migliorando l'esito positivo del progetto e rispettando i valori fondamentali.

7. Modello di un pager annuale di ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/07/47ed45b7-600.png Modello annuale di ClickUp One Pager https://clickup.com/templates/annual-one-pager-kkmvq-6146524 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello annuale di ClickUp One Pager è uno strumento completo progettato per delineare le priorità annuali della vostra organizzazione.

Aiuta ad allineare le singole attività con obiettivi più ampi, visualizzando in modo chiaro e conciso la strategia direzionale dell'azienda, i valori, la dichiarazione di missione, la strategia aziendale, l'orientamento al mercato e altro ancora.

Questo un modello di paginazione contiene sezioni distinte per le priorità globali e dipartimentali, assicurando che ogni unità contribuisca al raggiungimento degli oggetti generali. Il modello promuove inoltre la trasparenza e la responsabilità, richiedendo l'elenco degli Obiettivi e dei Risultati Chiave (OKR) per ogni priorità identificata.

Condensando tutte le informazioni essenziali in un'unica pagina, questo modello assicura che tutti i membri dell'organizzazione comprendano il "perché" degli obiettivi a lungo termine dell'azienda, promuovendo un senso di finalità e di allineamento.

8. Modello di panoramica aziendale ClickUp

/$$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Company-Overview-Template.png Modello di panoramica aziendale ClickUp https://clickup.com/templates/company-overview-t-206444002 Scarica questo modello /$$$cta/

Il Modello di panoramica dell'azienda ClickUp fornisce una visualizzazione olistica di tutto ciò che accade all'interno della vostra azienda. È stato progettato per colmare il divario di conoscenza tra i reparti, offrendo un hub per tutto ciò che accade in azienda.

Il modello presenta diverse funzionalità/funzioni: Elenco, Bacheca e Sequenza, ognuna delle quali fornisce una prospettiva unica sulla gestione delle attività e sulla gestione dei processi ambito di lavoro e di un progetto, compresi i tempi, i costi, il titolare del progetto e altro ancora. In questo modo tutti, indipendentemente dal reparto o dal ruolo, possono essere informati sullo stato generale, sulle iniziative o sui valori fondamentali.

I vantaggi di questo modello includono il miglioramento delle relazioni interdipartimentali e comunicazione asincrona , migliorata gestione del marchio e una migliore comprensione generale dei prodotti e dei servizi dell'azienda. Promuove l'account, la collaborazione e la gestione efficiente delle risorse.

9. Modello di dichiarazione di visione di base PDF

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/Vision-Statement.jpg tramite OneTemplate /$$$img/

via OneTemplate

Questo Modello PDF di dichiarazione di visione di base è una guida completa che ha lo scopo di educare i dipendenti alla visione e alla missione dell'azienda e di aiutarli a scrivere una dichiarazione di visione che risuoni con i valori fondamentali dell'azienda e con tutti i membri del team.

Risponde a domande chiave come cosa descrive una dichiarazione di visione, cosa descrive una dichiarazione di missione, perché sono essenziali e come crearle. Questo modello di missione aziendale è un'eccellente tabella di marcia per aiutarvi a rafforzare la cultura aziendale e ad allineare i dipendenti con gli obiettivi generali dell'azienda.

Il modello demistifica il processo di creazione di dichiarazioni di visione e missione aziendale e sottolinea il loro ruolo nel guidare l'esito positivo dell'azienda.

10. Modello di dichiarazione di visione e valori PDF

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/05/via-Sample.net_.jpg via Campione.net /$$$img/

via Campione.net

Questo modello semplice e diretto di Sample.net vi guida nella creazione di una missione aziendale d'impatto e di una dichiarazione di visione basata sui valori.

Pone domande fondamentali per stimolare la riflessione e fornisce esempi di dichiarazioni di visione di organizzazioni famose come Goodwill Industries of America e The Smithsonian Institution per ispirare la vostra dichiarazione di visione.

Gli esempi di dichiarazione di visione sottolineano l'importanza di dichiarazioni di missione chiare come bussola che guida tutte le azioni e le decisioni aziendali. Sottolineano inoltre che i valori aziendali sono la base su cui si fondano la cultura e le operazioni di un'azienda.

Il modello è stato progettato per favorire pratiche orientate agli obiettivi, migliorare la focalizzazione strategica e promuovere la comprensione e la collaborazione interdipartimentale all'interno dell'azienda e del team.

Offre alcuni esempi e validi schemi per allineare le attività individuali con obiettivi organizzativi più ampi, creando un ambiente di lavoro coeso e produttivo.

Sfruttare la potenza dei modelli di ClickUp

In un mondo frenetico, in cui le organizzazioni si destreggiano tra molteplici progetti, strategie e iniziative, la gestione del lavoro può sembrare a volte come un branco di gatti. È qui che l'ampio intervallo di modelli di ClickUp interviene a salvare la situazione.

Costruite la vostra dichiarazione di missione e visione unica con l'aiuto di La libreria di modelli di ClickUp in modo da poter fornire un documento di visione aziendale chiaro, completo e visivamente accattivante. Nel frattempo, la piattaforma ClickUp aiuta a unire i team e a snellire i processi, colmando il divario tra i team attraverso una comunicazione efficace.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/04/ClickUp-Whiteboards-for-Assigning-Users-and-Tasks.gif Lavagne online di ClickUp per l'assegnazione di utenti e attività di ClickUp /$$$img/

Utilizzate le lavagne online di ClickUp per assegnare attività, taggare gli assegnatari e tutto ciò che serve per dare il via alla vostra prossima collaborazione

Le dichiarazioni di missione incoraggiano e facilitano il pensiero strategico, l'impostazione degli obiettivi e il monitoraggio efficace, promuovendo al contempo una cultura collaborativa all'interno dell'organizzazione. Che si tratti di definire una sequenza dettagliata di progetti, di redigere una dichiarazione di visione ispirata o di monitorare gli indicatori di prestazione chiave, esiste un modello ClickUp progettato per rendere l'attività più gestibile ed efficace.

Fortunatamente, potete costruire le migliori dichiarazioni di missione all'interno di un modello o semplicemente collaborando con il vostro team sulla piattaforma di ClickUp. Quindi perché aspettare? È ora di trasformare i vostri obiettivi in realtà, allineare i vostri team e dare vita alla dichiarazione di visione della vostra azienda. Iniziate a scoprire la potenza di ClickUp oggi stesso e fate un passaggio verso la promozione di un ambiente di lavoro collaborativo, efficiente e orientato alla visione.