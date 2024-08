Come creare un ambiente di lavoro positivo: Una guida completa

Qual è il segreto di un ambiente di lavoro positivo?

Come si può aumentare il morale del team, soprattutto quando questo non occupa lo stesso spazio fisico?

E quali sono le strategie che aiutano la collaborazione tra team?

Le ricerche dimostrano che avere un manager efficace è 4 volte più importante per il coinvolgimento e il benessere del team (rispetto al luogo di lavoro).

Utilizzate questa guida come strumento per introdurre l'equilibrio tra lavoro e vita privata nella vostra cultura organizzativa e imparate a creare un ambiente di lavoro positivo che gli altri vogliono prendere a modello.

**Che cosa rende positivo un ambiente di lavoro?

Quando diciamo "ambiente di lavoro", non intendiamo lo spazio fisico che occupiamo. Un ambiente di lavoro trascende l'aspetto fisico: si tratta di come i dipendenti si sentono quando lavorano per la vostra organizzazione.

A questo punto, ha senso chiedersi:

Da fare: si sentono eccitati per affrontare la giornata e dare il meglio di sé?

Sono emotivamente coinvolti nel contribuire alla visione dell'azienda?

Da fare: si sentono valorizzati dai dirigenti? Vengono trattati bene?

Un ambiente di lavoro positivo risponde a tutte queste domande con un sonoro sì! Promuove la felicità, il benessere e la crescita dei dipendenti e aumenta la produttività .

3 Caratteristiche chiave di un ambiente di lavoro positivo

La cultura aziendale è importante: definisce il stili di lavoro valori e l'atmosfera letterale che i vostri dipendenti vivono e respirano sul posto di lavoro.

Il modo in cui scegliete di trattare i vostri dipendenti influisce sulla produttività, nel bene e nel male.

Quindi, la vera domanda è: "Da fare per creare un ambiente di lavoro positivo che aumenti la fidelizzazione dei dipendenti e li faccia sentire apprezzati?"

Un ambiente di lavoro positivo inizia con i seguenti elementi che definiscono la cultura:

1. Un ambiente di lavoro che privilegia la cooperazione tra i dipendenti, non il caos sul lavoro Dinamica del team hanno un ruolo fondamentale nel formare l'ambiente di lavoro.

Pensate a:

I vostri dipendenti sono in grado di creare facilmente connessioni sociali sul posto di lavoro?

I lavoratori a distanza, in particolare, sono in grado di promuovere la collaborazione a tutti i livelli?

Per migliorare la collaborazione all'interno del team, provate a fare esercizi di team-building, sia virtuali che faccia a faccia, e fate regolari check-in per costruire rapporti e fiducia.

2. Un luogo di lavoro che dimostra un comportamento positivo nei confronti dei dipendenti, non la negatività in azione

Abbracciare il pensiero positivo è una parte della creazione di una cultura del lavoro sana. L'altra parte, altrettanto importante, è l'accettazione dei valori dell'organizzazione.

Ma da dove si fa?

Utilizzate queste domande come lista di controllo infallibile per dimostrare una mentalità positiva:

La cultura della vostra azienda è chiaramente articolata?

Esiste un modo per collegare la cultura aziendale alle prestazioni aziendali? Siete in grado di comunicarla ai dipendenti in modo trasparente?

La missione dell'organizzazione dà priorità alla salute mentale dei dipendenti?

I vostri dipendenti si sentono supportati e assistiti e si sentono realizzati nel loro lavoro?

Per quanto queste domande possano apparire complesse e preoccupanti, la team di leadership deve chiederlo e prendere le misure necessarie per mettere in ordine le cose.

3. Un luogo di lavoro rispettoso dei dipendenti, non regressivo

I dipendenti non possono impostare gli obiettivi professionali se l'ambiente di lavoro non rispetta le loro scelte.

Il rispetto reciproco tra la dirigenza e i dipendenti è essenziale per creare un ambiente di lavoro positivo.

Utilizzate questi suggerimenti per far sentire i vostri dipendenti ascoltati e valorizzati:

Dimostrare il rispetto per tutti i dipendenti attraverso i comportamenti quotidiani e le iniziative più ampie

Incoraggiare i manager a lavorare per ridurre i livelli di stress sul posto di lavoro dei dipendenti

Visualizzate la produttività dei dipendenti in relazione diretta con la crescita e il benessere mentale: se i vostri dipendenti si sentono ispirati in modo naturale, contribuiranno a rendere l'azienda più vivace, piùcollaborativo del luogo di lavoro ## Quali sono i benefici della creazione di un ambiente di lavoro positivo?

Un ambiente di lavoro positivo ha un impatto diretto sul coinvolgimento dei dipendenti.

I vantaggi della creazione di un ambiente di lavoro positivo includono i seguenti:

Miglioramento dell'equilibrio tra vita privata e lavoro che porta a una maggiore produttività : Una cultura aziendale che permette ai dipendenti di condurre una vita più equilibrata beneficerà di dipendenti più produttivi. Se i lavoratori produttivi si sentono felici e impegnati, capiranno meglio come il loro ruolo si inserisce nella missione dell'azienda: un vantaggio per tutti. La vostra organizzazione deve anche offrire un rinforzo positivo ai dipendenti e riconoscerli per il lavoro ben terminato

: Una cultura aziendale che permette ai dipendenti di condurre una vita più equilibrata beneficerà di dipendenti più produttivi. Se i lavoratori produttivi si sentono felici e impegnati, capiranno meglio come il loro ruolo si inserisce nella missione dell'azienda: un vantaggio per tutti. La vostra organizzazione deve anche offrire un rinforzo positivo ai dipendenti e riconoscerli per il lavoro ben terminato Dipendenti più felici e riduzione dell'abbandono del posto di lavoro : Un altro vantaggio diretto di una cultura del lavoro positiva è la maggiore fidelizzazione dei dipendenti, dovuta al miglioramento del loro indice di felicità. Se i dipendenti si sentono felici e raggiungono obiettivi professionali e personali con lo stesso gusto, il tasso di abbandono si riduce

: Un altro vantaggio diretto di una cultura del lavoro positiva è la maggiore fidelizzazione dei dipendenti, dovuta al miglioramento del loro indice di felicità. Se i dipendenti si sentono felici e raggiungono obiettivi professionali e personali con lo stesso gusto, il tasso di abbandono si riduce Riduzione dello stress : Evitare il burnout dovrebbe essere la priorità di ogni organizzazione, ma purtroppo, come ci dice l'Harvard Business Review, il burnout è il risultato principale di un'eccessiva mancanza di risorse umanefattori psicologicamente pericolosi che si verificano sul posto di lavoro. I trigger noti del burnout includono risorse o tempo insufficienti per gestire il carico di lavoro, controllo e autonomia insufficienti e altro ancora. Un ambiente di lavoro positivo consente ai dipendenti di lavorare con i propri tempi e ritmi e di porsi domande scomode, come gestire lo stress o ridurre al minimo l'assenteismo

: Evitare il burnout dovrebbe essere la priorità di ogni organizzazione, ma purtroppo, come ci dice l'Harvard Business Review, il burnout è il risultato principale di un'eccessiva mancanza di risorse umanefattori psicologicamente pericolosi che si verificano sul posto di lavoro. I trigger noti del burnout includono risorse o tempo insufficienti per gestire il carico di lavoro, controllo e autonomia insufficienti e altro ancora. Un ambiente di lavoro positivo consente ai dipendenti di lavorare con i propri tempi e ritmi e di porsi domande scomode, come gestire lo stress o ridurre al minimo l'assenteismo Miglioramento del morale dei dipendenti: Il morale dei lavoratori racchiude il loro atteggiamento, il loro Outlook e la loro soddisfazione generale nei confronti del lavoro. Se i vostri dipendenti vivono un ambiente di lavoro positivo e collaborativo, lavoreranno con maggiore fiducia e felicità

Il ruolo dell'onboarding e della formazione nel coltivare un'atmosfera di lavoro positiva

Le ultime stime del Business Review di Harvard afferma:

Solo il 52% dei dipendenti si sente soddisfatto della propria esperienza di onboarding

il 32% ritiene che sia confusa

il 22% ritiene che sia disorganizzata

Volete inserire rapidamente i nuovi assunti senza perdere tempo e senza fare troppo lavoro richiesto.

Un ambiente di lavoro positivo significa anche che l'onboarding dei dipendenti non si limita alle presentazioni in ufficio. Avere un modello di onboarding pronto per l'uso, come quello di Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp, consente ai team delle Risorse Umane di risparmiare molto tempo:

Incorporate un nuovo dipendente nella cultura del vostro posto di lavoro con questo modello di onboarding semplificato

Per sfruttare al meglio questo modello, integratelo con risorse per l'apprendimento informale dell'organizzazione e della cultura del luogo di lavoro, in modo che i vostri dipendenti abbiano tutto ciò che serve per essere produttivi prima di iniziare il lavoro!

Ecco alcuni altri consigli per integrare un buon onboarding nei valori fondamentali dell'organizzazione e nell'ambiente di lavoro in generale:

Concentrarsi sul lavoro richiesto e assicurarsi che i dipendenti si sentano impegnatii dipendenti disimpegnati costano alle aziende l'equivalente del 18% del loro stipendio

Includere l'onboarding come parte vitale della cultura aziendale, offrendo ai dipendenti una comprensione cristallina di ciò che comporta il loro ruolo, fornendo passeggiate nello spazio fisico o nell'ambiente di lavoro virtuale, e così via

progettate il vostro ufficio con

{\a6}() https://clickup.com/it/blog/123108/software-per-il-piano-degli-spazi/ software per il piano degli spazi _*/%href/**_

!

Il potere della diversità e dell'inclusione in un ambiente di lavoro positivo

Le aziende di esito positivo comprendono la necessità di riconoscere le esigenze di assunzioni diverse sul posto di lavoro.

Ogni team di risorse umane che vuole trattenere i migliori talenti deve accettare il ruolo incrementale della diversità e dell'inclusione nella creazione di un ambiente di lavoro positivo:

**Da fare: la cultura aziendale in materia di assunzioni accoglie persone di tutte le etnie, età, religioni e generi?

Sondare : I team sono abbastanza diversificati e inclusivi da creare connessioni sociali utili?

: I team sono abbastanza diversificati e inclusivi da creare connessioni sociali utili? Strategia: Offrite ai dipendenti percorsi chiari per salire nella scala aziendale?

Se i valori della vostra azienda non sono in linea con la diversità e l'inclusività, l'esperienza di lavoro dei vostri assunti sarà influenzata negativamente fin dal primo giorno.

Come mantenere un ambiente di lavoro positivo sul luogo di lavoro

Una cifra sbalorditiva 78% dei dipendenti si licenzia per motivi che il datore di lavoro avrebbe potuto evitare.

Un ambiente di lavoro malsano mette in secondo piano le esigenze dei dipendenti, un errore fatale nell'odierna area di lavoro connessa e incentrata sui dipendenti.

Per dare una svolta alla vostra organizzazione, fate leva su Lo strumento di gestione delle risorse umane e delle assunzioni di ClickUp .

Questo software universale supporta tutti i processi HR ed è uno strumento chiave per aiutarvi a creare un ambiente di lavoro positivo.

Ecco come fare:

Promuove l'account e la titolarità e favorisce lo spirito di squadra

Incoraggiate il team ad assumersi la titolarità dei risultati, a prendere decisioni e ad affrontare i problemi invece di "guardare occupato" problema che affligge il 50% dei dipendenti oggi.

Non c'è niente di meglio che avere una lista di controllo pronta degli elementi da fare per responsabilizzare e dare morale ai dipendenti. E creare una lista di controllo può essere facilissimo con Attività di ClickUp.

creare liste di controllo in movimento con le attività di ClickUp 3.0 Task View

Per garantire che i vostri dipendenti remoti non si sentano esclusi e disimpegnati, aiutateli a essere sulla stessa pagina dei membri del loro team usando strumenti di collaborazione all'interno di ClickUp.

Ad esempio, i team possono utilizzare le attività di ClickUp per condividere le loro schermate con la funzionalità di registrazione delle schermate e migliorare la comunicazione tra team remoti:

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Record-Screen-share-from-Task-view.png ClickUp 3.0 Condivisione della schermata di registrazione dall'attività di ClickUp /$$$img/

registrate la vostra schermata e condividetela con i dipendenti con l'attività di ClickUp Task View

Guidare una comunicazione trasparente e aperta

L'idea è quella di motivare tutti i dipendenti a mettere in pratica ciò che predicano, facendo leva sulla parola data e raccogliendo più fiducia dai dipendenti.

Impostate una politica di porte aperte in cui chiunque possa parlare con la direzione e comunicare le proprie paure o preoccupazioni.

Inoltre, non tutti i team lavorano in un luogo fisico, data la natura del loro lavoro.

In questa configurazione, la missione dell'azienda dovrebbe essere quella di:

Creare connessioni positive tra i dipendenti

Effettuare check-in con il team per creare linee di comunicazione aperte

Fornire ai team gli strumenti necessari per supportare la comunicazione e la collaborazione

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/07/collboration-editing-in-clickup-docs.gif modifica collaborativa dal vivo in ClickUp Documenti /$$$img/

promuovere la collaborazione con la modifica in tempo reale dei documenti in ClickUp ClickUp Documenti e Attività di ClickUp aiutano i team a comunicare e a lavorare insieme in modo trasparente. I team possono lavorare insieme nei documenti, modificare i documenti collaborativi in tempo reale, taggare gli altri con commenti, assegnare elementi di azione ai singoli titolari come attività e convertire i testi in attività tracciabili per rimanere al passo con le idee.

Collegando Documenti e Attività collegate, i team possono accedere a tutto il loro lavoro in un unico luogo e persino creare flussi di lavoro personalizzati per rendere il lavoro più efficiente.

I gestori del team possono usare Documenti per creare e condividere politiche, procedure operative standard e altro con tutti i membri del team interessati.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2022/09/rich-formatting-and-slash-commands-in-clickup-docs.gif formattazione ricca e comandi slash nei documenti di ClickUp /$$$img/

sfruttare la formattazione e i comandi di slash in ClickUp Docs

Tracciare lo stato di avanzamento del progetto ma anche mantenere l'equilibrio tra vita privata e vita lavorativa

Oggi i team devono gestire più progetti contemporaneamente e hanno bisogno di un luogo centralizzato per visualizzare ciò che accade in ogni progetto.

Entrare ClickUp Dashboard .

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/10/ClickUp-3.0-Dashboard-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 dashboard semplificata /$$$img/

visualizzate lo stato del progetto, l'attività e il lavoro richiesto dal team in un unico posto con le dashboard di ClickUp

Le dashboard di ClickUp sono il modo migliore per monitorare in tempo reale lo stato del team e tenere tutti sulla stessa pagina. Visualizzare i risultati e le informazioni sui progetti promuove inoltre una maggiore collaborazione e soddisfazione del team.

Pensate a questo strumento come a un centro di controllo per la gestione di molti dipendenti e di più progetti.

Utilizzate la funzionalità/funzione personalizzata di Dashboard per ottenere approfondimenti e una panoramica di alto livello del vostro lavoro, favorendo un ambiente di lavoro collaborativo.

Se volete tenere traccia delle dipendenze e gestire le priorità su una sequenza temporale visiva condivisa con il vostro team, prendete in considerazione l'utilizzo di Vista Gantt di ClickUp: /$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/06/ClickUp-Gantt-Chart-view-Sorting-Priorities.gif Vista Gantt di ClickUp Ordinamento delle priorità /$$$img/

ordinare le priorità, migliorare la produttività e l'equilibrio tra lavoro e vita privata utilizzando la vista Gantt di ClickUp_

Se volete altre alternative, provate queste software gratuito per i grafici Gantt e visualizza il tuo esito positivo!

Suggerimento: dovete anche offrire benefici che promuovano il benessere mentale, come iscrizioni gratuite a palestre, sottoscrizioni ad app di meditazione, sessioni di consulenza gratuite e così via, in modo che il team non si senta esaurito.

Offrite flussi di lavoro diversi in modo che il team possa lavorare nel modo che preferisce

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Activity-view-Simplified-1400x934.png ClickUp 3.0 Vista Azioni Semplificata /$$$img/

semplificare le attività con ClickUp Views

Dare autonomia al team è un'ottima cosa, ma permettere al team di lavorare nel modo che preferisce è altrettanto importante. Visualizzazioni ClickUp permette ai membri del team di adattare la visualizzazione delle attività, del project management e del flusso di lavoro alle loro preferenze, con oltre 15 visualizzazioni personalizzabili! Se avete dipendenti remoti, la funzionalità ClickUp Views li aiuta a visualizzare il nuovo lavoro con una sola occhiata.

Le opzioni più comuni per le viste Elenco, Bacheca e Calendario.

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/11/ClickUp-3.0-Calendar-view-simplified.png ClickUp 3.0 Visualizzazione semplificata del calendario /$$$img/

con ClickUp la visualizzazione delle attività è facile come guardare un calendario!

Fai in modo che il lavoro sembri un gioco con una cultura positiva dell'ambiente di lavoro

I dirigenti aziendali discutono spesso di creare un ambiente di lavoro positivo, ma non hanno il know-how o le risorse per iniziare.

Ma è possibile migliorare la soddisfazione e la felicità generale dei dipendenti con il giusto mix di valori organizzativi, strumenti strategici per le risorse umane e un focus laser sulla costruzione di una cultura del lavoro sana.

Considerate gli aspetti tangibili e intangibili della creazione di un ambiente di lavoro positivo e sarete pronti a partire.

Date ai vostri team la possibilità di utilizzare strumenti di produttività come ClickUp e costruite una cultura del lavoro in cui i dipendenti prosperino. Iscriviti a ClickUp oggi.

Frequenze comuni

1. **Come posso creare un ambiente di lavoro positivo?

Seguite questi passaggi per creare un ambiente di lavoro positivo:

Dare priorità al processo di inserimento nella cultura aziendale

Incoraggiare una comunicazione aperta e onesta

Aumentare le opportunità di lavoro collaborativo

Offrire un rinforzo positivo da parte del team di gestione e riconoscere i dipendenti per il loro lavoro

Fornire ai provider opportunità di sviluppo personale e professionale

Ridurre lo stress sul posto di lavoro concentrandosi sulla salute mentale dei dipendenti

2. **Quali sono le caratteristiche di un ambiente di lavoro positivo?

Un ambiente di lavoro positivo abbraccia una mentalità positiva per instillare fiducia, rispetto reciproco, cooperazione e responsabilità dei dipendenti. Permette ai dipendenti di creare connessioni sociali e di condividere idee senza temere giudizi o ridicolizzazioni.

3. Come influisce sulla produttività un ambiente di lavoro positivo?

Le ricerche dimostrano che i dipendenti felici sono 13% più produttivi, il che indica un collegamento inequivocabile tra un ambiente di lavoro positivo e la produttività. Più i dipendenti sono felici, più lavoreranno in modo efficace ed efficiente, con conseguente aumento della produttività.

4. **In che modo ClickUp può contribuire a promuovere un ambiente di lavoro positivo?

La grande differenza tra l'utilizzo di una piattaforma come ClickUp e qualsiasi altro strumento è che ClickUp consente di: