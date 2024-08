10 Migliori software per la pianificazione dello spazio d'ufficio nel 2024

Nel corso degli anni ho lavorato in diversi uffici e ho guidato diversi team nel mio percorso professionale. Posso dire per esperienza diretta quanto sia legittimo il detto "l'ambiente influisce sulla produttività". La costruzione o l'ottimizzazione di uno spazio per uffici per favorire una migliore funzione può migliorare in modo significativo non solo la produttività del personale, ma anche la sua soddisfazione sul lavoro.

L'attività diventa ancora più importante quando si progetta la propria area di lavoro, si concepisce un'area di lavoro per un piccolo team o si regola un ufficio esteso per un'azienda di grandi dimensioni. La soluzione è un software di pianificazione degli spazi per ufficio! Questi strumenti all'avanguardia consentono di elaborare piani per l'ufficio, di pensare a layout innovativi per l'ufficio e di migliorare progressivamente il modo in cui il team opera.

In questo blog vi guiderò alla ricerca di un software per la progettazione e la pianificazione degli spazi d'ufficio e vi indicherò 10 dei migliori strumenti software per la pianificazione degli spazi oggi disponibili. 🤩

Cosa cercare in un Software per la pianificazione degli spazi?

Come per altri piani e strumenti, il software di pianificazione degli spazi deve essere agile e rendere la vita più facile, non più difficile. 🛠️

Ecco cosa cercare quando si scelgono gli spazi strumenti per il piano .

Funzione drag-and-drop : Costruite l'area di lavoro dei vostri sogni con strumenti interattivi che vi permettono di spostare facilmente scrivanie, sedie e altre attrezzature

: Costruite l'area di lavoro dei vostri sogni con strumenti interattivi che vi permettono di spostare facilmente scrivanie, sedie e altre attrezzature Funzionalità/funzione di reportistica : Oggi i responsabili delle strutture hanno bisogno di dati per verificare l'efficacia dei piani degli spazi. Cercate uno strumento che generi automaticamente reportistica e che monitorizzi le metriche a supporto delle decisioni sull'utilizzo degli spazi

: Oggi i responsabili delle strutture hanno bisogno di dati per verificare l'efficacia dei piani degli spazi. Cercate uno strumento che generi automaticamente reportistica e che monitorizzi le metriche a supporto delle decisioni sull'utilizzo degli spazi Pianificazione di scenari : Mettere insieme vari progetti di spazi ed eseguirli attraverso simulazioni per vedere come si comportano in varie circostanze per ottimizzare l'utilizzo degli spazi

: Mettere insieme vari progetti di spazi ed eseguirli attraverso simulazioni per vedere come si comportano in varie circostanze per ottimizzare l'utilizzo degli spazi Automazioni : Il piano degli spazi non riguarda solo la progettazione dei layout degli uffici, ma anche la gestione del loro utilizzo. Impostate automazioni per l'uso delle sale riunioni e la prenotazione delle scrivanie per rendere più fluidi gli ambienti di lavoro

: Il piano degli spazi non riguarda solo la progettazione dei layout degli uffici, ma anche la gestione del loro utilizzo. Impostate automazioni per l'uso delle sale riunioni e la prenotazione delle scrivanie per rendere più fluidi gli ambienti di lavoro Autorizzazioni: La pianificazione degli spazi richiede che diversi team lavorino insieme in modo efficace. Scegliete uno strumento che vi permetta di impostare le autorizzazioni in modo che il responsabile finanziario possa eseguire reportistica, le Risorse Umane possano rivedere i piani di postazione e i dipendenti siano in grado di gestire le riunionii responsabili dei progetti visivi di gestire le prenotazioni delle sale, il tutto senza intralciarsi a vicenda

I 10 migliori software per il piano degli spazi da usare nel 2024

Siete pronti a pianificare e gestire aree di lavoro più efficaci? Ecco gli strumenti di piano da provare oggi. Dai software di progettazione a quelli per il layout e per la gestione degli spazi di lavoro, c'è un modo per visualizzare i vostri spazi e creare ambienti di lavoro più produttivi. 👀

1.

ClickUp

Il meglio per il project management in ufficio

Convertite le vostre idee in attività di ClickUp Whiteboard all'interno della funzionalità/funzione di ClickUp

ClickUp è un software di pianificazione dello spazio strumento per il project management che consente di organizzare e tenere sotto controllo tutti i piccoli dettagli della progettazione di uno spazio per uffici. Offrendo alti livelli di personalizzazione, è possibile sfruttare lo strumento per accelerare il piano e migliorare l'esecuzione. 🙌

Utilizzo Le lavagne online di ClickUp per mappare lo spazio del vostro ufficio. Il pratico strumento di disegno consente di esprimere la propria creatività, includendo anche le misure per mantenere le cose in scala. La collaborazione in tempo reale vi permette di lavorare insieme ai vostri colleghi per disegnare il progetto dell'ufficio in modo digitale, utilizzando l'interfaccia di ClickUp software per la lavagna online . Le integrazioni di ClickUp con gli strumenti di disegno danno vita alla vostra visione e vi permettono di lavorare con gli strumenti che più vi interessano. Connessione di uno strumento di disegno app di comunicazione come Slack per ottenere il feedback dei client o dei membri del team sul progetto dell'ufficio. Documentate le integrazioni per ottenere le firme e l'approvazione delle principali parti interessate.

Utilizzate Le attività di ClickUp per assegnare automaticamente i lavori ai membri del team interessati. Assegnate attività per la stesura dello spazio per l'ufficio, le approvazioni e la ricerca di appaltatori e costruttori per realizzare l'ufficio dei vostri sogni. Aggiungete flag di priorità e dipendenze per evidenziare i lavori che richiedono attenzione per primi.

Volete visualizzare quanto tempo ci vorrà per pianificare il vostro spazio ufficio? Utilizzate Grafici di Gantt in ClickUp per costruire Sequenze per ogni passaggio del processo di piano. Scegliete un codice colore personalizzato per le fasi e i team e aggiungete campi personalizzati per il monitoraggio dei passaggi più piccoli.

Le migliori funzionalità/funzione di ClickUp

Collaborare in tempo reale per lavorare a fianco di interior designer, appaltatori e agenzie di autorizzazioni per valutare i piani degli spazi

Automazioni delle attività per assegnare il lavoro a progettisti, stakeholder e sviluppatori in ogni fase del processo di pianificazione

Con oltre 1.000 modelli, tra cuiModelli di mappa concettualeè più facile e veloce fare brainstorming, progettare e ottenere l'approvazione per il vostro spazio ufficio

Notifiche quando le attività sono in ritardo o quando una fase chiave del piano viene completata con successo

Brainstorming di idee con la funzione integratamappa mentale incorporato per testare diversi progetti e abbozzare idee

Lavagna online e documenti di ClickUp colmano il divario tra brainstorming e progetti efficaci e la gestione del flusso di lavoro

Modelli precostituiti come il modelloGestione degli spazi per ufficio ClickUp per gestire il piano degli spazi per l'ufficio

Scarica questo modello

Limiti di ClickUp

Ci sono un sacco di funzionalità/funzione che consentono un alto grado di personalizzazione, ma questo significa che è necessario dedicare un po' di tempo per imparare lo strumento

ClickUp AI è disponibile solo su piani a pagamento, ma il prezzo è accessibile per la maggior parte dei singoli e dei team

ClickUp prezzo

**Free Forever

Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contattare per i prezzi

: Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile su tutti i piani a pagamento al costo di $5 per membro dell'area di lavoro di ClickUp al mese

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (9.100+ recensioni)

: 4.7/5 (9.100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (3.900+ recensioni)

2. Accruent

Il migliore per la gestione dei costi d'ufficio

via Accruente Accruent è un software di gestione degli spazi che semplifica la revisione dei limiti di occupazione e l'analisi delle modalità di utilizzo degli uffici per migliorare l'utilizzo e ridurre i costi operativi. Iniziate caricando i dati della vostra struttura ed esplorate diversi spazi e layout per vedere cosa si adatta alle esigenze del vostro team. Utilizzate le automazioni integrate per visualizzare lo stato di occupazione, l'allocazione degli spazi e l'assegnazione dei reparti.

Le migliori funzionalità/funzione di Accruent

L'intuitiva dashboard di reportistica offre spunti per ridurre i costi immobiliari, migliorare la programmazione delle sale conferenze e aumentare la sicurezza della struttura

Ottimizzazione della gestione degli spazi da qualsiasi luogo, grazie alle funzioni desktop, app mobile e tablet

Le automazioni consentono di ricevere avvisi e notifiche quando le cabine sono prenotate e di gestire le transazioni direttamente nel software

VisualMap e AutoCAD offrono visualizzazioni dello spazio ufficio per migliorare i layout e gestire le posizioni del team

Limiti di Accruent

Secondo alcuni utenti, l'aggiornamento delle autorizzazioni richiede diversi passaggi e potrebbe essere semplificato

C'è una curva di apprendimento poiché ci sono molte funzionalità/funzioni diverse

Accruent prezzo

Contatto per prezzi

Valutazioni e recensioni di Accruent

G2 : 3.9/5 (100+ recensioni)

: 3.9/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (10+ recensioni)

3. Maptician

Migliore per gli ambienti di lavoro ibridi

via Acrobatico Maptician è una soluzione software per gli spazi che mira a soddisfare le esigenze degli ambienti di lavoro ibridi con un mix di personale in ufficio e remoto. Il software consente di ottimizzare l'allocazione degli spazi, di creare dashboard per la gestione dei visitatori e di condurre piani di scenario. Gli strumenti personalizzati di coinvolgimento dei dipendenti presenti nel software fanno un ulteriore passo avanti, costruendo aree di lavoro che si adattano alle richieste dei lavoratori. 👨🏽‍💻

Le migliori funzionalità/funzione di Maptician

Utilizzate il layout planner per progettare, pianificare e costruire spazi che abbiano un buon flusso e promuovano la produttività

Gestite il vostro portfolio immobiliare con dashboard visive che mostrano chiaramente le prenotazioni delle stanze, l'utilizzo degli spazi e i rendering degli uffici

Le analisi automatizzate dell'area di lavoro forniscono informazioni sui costi operativi e sulle metriche di utilizzo

Il team di implementazione estrumenti di supporto offrono corsi di formazione per aggiornare voi e l'intero ufficio sui corsi di layout e design

Limiti per i tecnici

Alcuni utenti vorrebbero che il software di gestione degli spazi avesse più opzioni di progettazione e scorciatoie da tastiera nello strumento del piano

Le analisi e le reportistiche non sono sempre intuitive e richiedono un po' di tempo per essere comprese appieno

Maptician prezzi

Uno prezzo per tutti: $4/mese per utente

Valutazioni e recensioni di Maptician

G2 : N/D

: N/D Capterra: 4.7/5 (10+ recensioni)

4. SmartDraw

Il migliore per la creazione di diagrammi dettagliati e il brainstorming

via Disegno intelligente SmartDraw è una soluzione SaaS che consente di creare diagrammi, fare brainstorming ed eseguire piani in un unico spazio. L'integrazione con AWS, Teams e Jira aumenta la collaborazione e porta le sessioni di brainstorming e pianificazione a nuovi livelli. Utilizzate il software per lavagna online di SmartDraw per abbozzare piani e condividere immediatamente i progetti, grazie agli strumenti di presentazione professionali integrati.

SmartDraw migliori funzionalità/funzione

Lo strumento di diagramming offre supporto IA per spostare, aggiungere ed eliminare automaticamente le forme senza influenzare gli elementi in connessione, come i mobili dell'ufficio

Migliaia di modelli, compresi i pianirisparmiare tempo quando si tratta di costruire i modelli del vostro nuovo spazio per ufficio

Gli strumenti di disegno CAD (Computer-Aided Design) consentono di modificare la scala, aggiungere dimensioni e trascinare gli arredi per visualizzare il vostro ambiente di lavoro

Gli spazi consentono di approfondire aspetti logistici come HVAC, impianti idraulici ed elettrici per progettare spazi funzionali ed economicamente vantaggiosi

SmartDraw limitazioni

Lo strumento non offre modelli 3D o rendering

La grande varietà di funzionalità/funzione e di dettagli richiede tempo per essere appresa

SmartDraw prezzo

Utente singolo : $9,95/mese

: $9,95/mese Utenti multipli: $8,25/mese per oltre 3 utenti

SmartDraw valutazioni e recensioni

G2 : 4.6/5 (200+ recensioni)

: 4.6/5 (200+ recensioni) Capterra: 4.1/5 (100+ recensioni)

5. Coworktech

Migliore per i servizi completi di pianificazione dell'ufficio

via Coworktech Coworktech è un'agenzia di piano che migliora gli spazi per uffici in ogni passaggio. Che si tratti di assistenza per i piani o di consigli per la connessione delle telecomunicazioni o il miglioramento della sicurezza, lo strumento ottimizza i processi più importanti.

Le migliori funzionalità/funzione dioworktech

Il supporto onboarding senza soluzione di continuità consente ai nuovi membri del team di essere subito operativi grazie all'accesso agli strumenti aziendali, alle notifiche per la gestione delle relazioni con i clienti e alle attività automatizzate per la gestione delle pratiche

Gli strumenti di gestione dell'ufficio assicurano che strumenti chiave come Wi-Fi, reti e strumenti Internet siano sicuri, protetti e affidabili

Gestione a servizio completo significa che il team del supporto di Coworktech fa tutto, dal piano alla sicurezza dei fornitori e al monitoraggio dei sistemi

Il team di esperti è in grado di fornire assistenza per la progettazione e la configurazione in diversi continenti e in diverse lingue

Limiti di Coworktech

C'è meno controllo sui risultati e sui personalizzati, dato che la gestione è affidata a un team esterno di esperti

Non si tratta tanto di uno strumento software quanto di un'agenzia che gestisce molte delle attività di pianificazione degli spazi al posto vostro

Coworktech prezzo

Contatto per prezzo

Valutazioni e recensioni dioworktech

G2 : N/D

: N/D Capterra: N/D

6. Wisp di Gensler

Il migliore per la gestione del posto di lavoro e gli aggiornamenti CAD

via Wisp Wisp è un software di gestione del posto di lavoro progettato per migliorare il modo in cui lavoriamo, sia in ufficio che con un team remoto. La soluzione per la gestione degli spazi e delle postazioni di lavoro consente di monitorare i movimenti e misurare l'occupazione per gettare le basi di piani migliori. Una volta pronti a progettare, gli strumenti e le funzionalità CAD consentono di dare vita ai progetti in pochi minuti, non in giorni. ✅

Le migliori funzionalità/funzione di Wisp

Aggiornamenti CAD illimitati per avere a portata di mano le ultime tecnologie quando si mappano i piani e la disposizione delle scrivanie

Gli strumenti di visualizzazione dei dati consentono di capire come viene utilizzato lo spazio, di identificare i colli di bottiglia e di migliorare il processo decisionale

Gli strumenti di collaborazione in tempo reale consentono di combinaretecniche di brainstorming con gli strumenti di progettazione per creare flussi di lavoro migliori con l'intero team in un unico spazio

Il sistema cloud-basedStrumento SaaS basato sul cloud consente di gestire le prenotazioni, di pianificare il rientro in ufficio e di analizzare i movimenti e la reportistica da qualsiasi luogo, anche in viaggio

Limiti del Wisp

Sebbene sia possibile accedere al software online dal telefono, non esiste un'app mobile dedicata

Non ci sono funzionalità/funzione di prioritizzazione, quindi non è facile organizzare biglietti e richieste

Wisp Prezzi

Costo di implementazione una tantum : $6.250 (più le spese mensili correnti)

: $6.250 (più le spese mensili correnti) Canone di sottoscrizione mensile continuativo : $600

: $600 Prezzi differenziati in base all'aumento della metratura oltre i 75.000 metri quadrati

Valutazioni e recensioni Wisp

G2 : 4.8/5 (40+ recensioni)

: 4.8/5 (40+ recensioni) Capterra: 5/5 (16+ recensioni)

7. SpaceIQ

Il migliore per la massimizzazione e il piano degli spazi in modo efficiente

via SpazioIQ SpaceIQ è una soluzione software che mira ad aiutare le aziende a massimizzare la metratura e a costruire uffici più efficienti. È uno strumento che combina i vantaggi di un pianificatore di spazi con funzionalità di gestione per tenere sotto controllo i costi, i dati di utilizzo e la pianificazione degli scenari.

Le migliori funzionalità/funzione di SpaceIQ

Il pianificatore di uffici consente di gestire layout personalizzati su più piani, mentre gli scenari integrati eseguono test sui progetti per verificarne le prestazioni

Gestione dell'ambiente di lavoro con strumenti che monitorano i dati relativi a persone, arredi e beni in semplici dashboard

Gli strumenti di reportistica integrati consentono di condividere con il reparto finanziario i costi esatti in base al personale o alla metratura

Le soluzioni per il portfolio immobiliare vi tengono informati, sia che abbiate una sola proprietà sia che abbiate diversi uffici sparsi in tutto il mondo

Limiti di SpaceIQ

Alcuni utenti vorrebbero che ci fossero più opzioni di codice colore per evidenziare i dati

I servizi di formazione e di onboarding potrebbero essere migliorati per ridurre la curva di apprendimento

SpaceIQ prezzo

Contattate il settore commerciale per il prezzo

Valutazioni e recensioni di SpaceIQ

G2 : N/A

: N/A Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

8. Spazio Ufficio

Il migliore per le prenotazioni di camere e le operazioni quotidiane

via Spazio ufficio OfficeSpace è uno strumento ibrido per la pianificazione e l'organizzazione degli spazi che migliora il lavoro, sia che si tratti di costruire un ufficio a casa o di trovare idee di design per ottimizzare un edificio che ospita decine di team. Utilizzate lo strumento per gestire le prenotazioni delle stanze, creare piani e connettervi con i dipendenti.

OfficeSpace migliori funzionalità/funzione

Utilizzate funzionalità/funzione in tempo reale per prenotare le sale riunioni, gli spazi per le conferenze e le scrivanie dei dipendenti

Il Distance Planner genera istantaneamente le postazioni e consente di apportare modifiche con un solo clic

Il piano di scenario visualizza le opzioni di layout e fornisce un feedback agli stakeholder per semplificare le approvazioni

Gestione delle operazioni quotidiane con prenotazioni istantanee, richieste di servizio e strumenti di gestione dei visitatori

OfficeSpace limitazioni

Alcuni utenti vorrebbero avere più dati sull'utilizzo delle postazioni di lavoro per poter scalare meglio i servizi

Il supporto clienti e i servizi di formazione potrebbero essere più solidi

OfficeSpace prezzo

**Contattare il reparto commerciale per i prezzi

OfficeSpace valutazioni e recensioni

G2 : 4.7/5 (90+ recensioni)

: 4.7/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

9. BlueYonder

Il migliore per i rivenditori

via BlueYonder BlueYonder è uno strumento di organizzazione e progettazione degli spazi che aiuta i rivenditori a creare layout più efficaci per i clienti. Con questo strumento è possibile aumentare le entrate, rendere più facile per i consumatori trovare i prodotti di cui hanno bisogno e massimizzare lo spazio di vendita. 💪

Le migliori funzionalità/funzioni di BlueYonder

Le funzionalità di micro e macro planimetria consentono di progettare ampie panoramiche o di eseguire il drill-down per ottimizzare gli spazi

Le funzionalità/funzione di gestione offrono un design coerente dei piani nei vari negozi e riducono il rischio di blocchi delle scorte

Utilizzate la reportistica per valutare la redditività, il movimento commerciale e i colli di bottiglia degli spazi

Passare facilmente da un dashboard all'altro per visualizzare i negozi in posizioni diverse

Limiti di BlueYonder

Alcuni utenti ritengono che l'interfaccia sia un po' disordinata

La personalizzazione potrebbe essere migliorata per offrire maggiore flessibilità e controllo

BlueYonder prezzo

Contatto per Prezzi

Valutazioni e recensioni di BlueYonder

G2 : 4.5/5 (2+ recensioni)

: 4.5/5 (2+ recensioni) Capterra: N/A

10. Robin

Il migliore per i team remoti

via Robin Robin è uno strumento software progettato per ottimizzare l'esperienza degli ambienti di lavoro ibridi. Utilizza lo strumento per aumentare la collaborazione tra team remoti e in ufficio e per semplificare i flussi di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzioni di Robin

Automazioni per assegnare risorse o prenotare spazi per i lavoratori remoti per collaborare con persone che si trovano in uffici specifici

Progettare piani construmenti di gestione della lavagna online che massimizzano gli spazi sulla base di analisi e dati concreti

L'app mobile consente di prenotare le postazioni ed elimina la confusione

Le visualizzazioni in tempo reale permettono di vedere quali spazi sono occupati e quando le aree sono riservate

Limiti di Robin

L'app può presentare dei problemi, con conseguenti problemi di prenotazione e conferma degli spazi prenotati

È uno strumento di gestione e più limitato per quanto riguarda il piano degli spazi, rispetto alle alternative

Robin prezzo

Prenotazione di scrivanie e stanze : A partire da $419/mese

: A partire da $419/mese Componenti aggiuntivi: Contattare per prezzi e costi aggiuntivi

Valutazioni e recensioni di Robin

G2 : 4.4/5 (100+ recensioni)

: 4.4/5 (100+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (50+ recensioni)

Porre le basi per team produttivi con ClickUp

Con questi strumenti di gestione degli spazi e dei metri quadrati, potete sognare, progettare e gestire aree di lavoro più produttive, economiche e coinvolgenti. Scegliete tra gli strumenti CAD che creano piani e layout dei mobili o optate per gli strumenti che gestiscono le analisi, i movimenti e le spese quotidiane associate agli ambienti di lavoro ibridi o in ufficio. Iscriviti a ClickUp oggi stesso e iniziate a pensare a nuovi layout per l'ufficio, passando immediatamente a una migliore gestione di questi spazi. Grazie all'elevato grado di personalizzazione, all'interfaccia intuitiva e alle centinaia di funzionalità/funzione, è possibile sfruttare l'esperienza di ClickUp strumento per il piano di progetto per progettare un ufficio più produttivo. ✨