15 modelli gratuiti di riunione del team in Word, Slides e ClickUp

Avete creato un team straordinario che fa funzionare la vostra azienda. È arrivato il momento di presentarli ai nuovi membri del team, ai client o ai potenziali clienti. Da fare in modo che la presentazione avvenga in maniera modo rapido e asincrono ?

Un modo semplice per i gestori del team di affrontare questa attività è utilizzare un modello di presentazione del team per le riunioni o i documenti, in modo da introdurre tutti più velocemente. Vi spiegheremo meglio cosa possono fare questi modelli e quali sono le caratteristiche di un buon modello di presentazione del team. E poi condivideremo 15 modelli gratis che potrete usare per presentare i membri del vostro team di rockstar. 🤩

Che cos'è un modello di presentazione del team?

Un modello "meet-the-team" è un'infografica o un grafico organizzativo personalizzabile che presenta le chiavi del team della vostra organizzazione o del vostro dipartimento. Viene spesso utilizzato come modello di modello per l'onboarding per presentare i membri del team esistenti ai nuovi assunti o ai volti nuovi di altri reparti.

Il modello giusto consente di visualizzare i titoli delle mansioni, le competenze, l'esperienza e le informazioni di contatto di ciascuno in un unico posto facile da vedere. Questo modello è un'importante risorsa per i singoli individui, che possono così conoscere rapidamente i ruoli dei diversi membri del team, sapere chi sono e come contattarli.

Collaborare alle idee e creare documenti o wiki straordinari con pagine annidate e opzioni di formattare in modo personalizzato per roadmap, basi di conoscenza e altro ancora

Questi modelli modificabili possono essere utilizzati come diapositive del team in modelli di presentazione o come parte di pitch deck per i client. È inoltre possibile utilizzare le infografiche del team nelle presentazioni aziendali, riunioni di team o come parte di un gruppo di lavoro pacchetti di onboarding per i nuovi assunti .

Cosa rende un buon modello di Meet the Team?

Quando si tratta di presentare il team, è necessario un modello di qualità. Ma cosa rende solido un modello di presentazione del team? Quando create o scaricate i vostri prossimi modelli di presentazione, cercate un buon modello di presentazione del team che sia in grado di:

Sia abbastanza grande da contenere tutte le persone del team

Abbia una struttura organizzata (punti elenco, caselle di testo della stessa dimensione, ecc.)

Includa le informazioni di base in modo succinto e non eccessivamente dettagliato (non si vuole sopraffare il lettore con enormi blocchi di testo)

Includere foto di alta qualità e ad alta risoluzione di ciascun membro del team

Elencare il nome di ogni persona, il titolo, una breve descrizione delle sue competenze e le informazioni di contatto come email osocial media collegamenti

Essere personalizzabili, compresi i font e gli schemi di colore per adattarsi al vostro branding

È inoltre possibile evidenziare valori fondamentali insieme alla personalità o agli interessi di ogni persona, se questa è una parte importante del vostro cultura aziendale .

15 modelli gratuiti di riunione del team

Lo capiamo: siete oberati di lavoro. 📚

Sebbene un documento di presentazione del team sia facile da realizzare, spesso viene trascurato quando si impostano altre riunioni attività di onboarding . Tuttavia, riservare un po' di tempo e di lavoro richiesto per mettere insieme questa risorsa aiuterà la vostra organizzazione a funzionare in modo più fluido ed efficace.

Ecco 15 modelli di Meet Our Team che potete facilmente utilizzare per la vostra azienda.

1. Modello di riunione del team di ClickUp

Scarica questo modello

Se il vostro team vive in Teams, questo modello fa per voi. Il Modello di riunione del team di ClickUp consente di presentare facilmente ai nuovi assunti o ai potenziali client i fantastici membri del vostro team. Si tratta di una ClickUp Documento modello con funzionalità/funzione di foto dei membri del team e caselle di testo in cui inserire dettagli su titoli, competenze e interessi.

Trascinate le diverse sezioni per suddividere il team in reparti o raggruppare i dipendenti per team. È possibile caricare il proprio logo, modificare il font e creare una combinazione di colori da utilizzare nelle presentazioni con marchio.

Questo modello è particolarmente utile per l'inserimento dei nuovi assunti e come parte di un database di informazioni aziendali. È possibile includere collegamenti alle informazioni di contatto di ciascun membro del team, compresi numeri di telefono, indirizzi email e indirizzi fisici.

2. Modello di email di presentazione di ClickUp Meet the Team

Scarica questo modello

Volete un metodo personalizzato per far conoscere il vostro nuovo membro del team? Utilizzate Modello di email di presentazione del team di ClickUp .

Questo modello di email può essere utilizzato per presentare l'intero team a un nuovo cliente o per notificare a client e clienti il passaggio a un nuovo ruolo. È un modo semplice per far sapere ai client che hanno un nuovo punto di contatto.

È perfetto anche per l'onboarding nuovi client e presentando loro il team con cui lavoreranno al progetto. Siete già impegnati tutto il giorno con l'email, quindi tanto vale iniziare le presentazioni da lì.

3. Modello di elenco fotografico del team ClickUp

Scarica questo modello

Il Modello di elenco di foto del team ClickUp è un'opzione straordinaria per presentare le persone al vostro team. ✨

È ideale per gli studenti visivi e consente di incorporare facilmente la combinazione di colori e la tipografia del vostro marchio.

È dotato di un modello vivace per inserire rapidamente foto, informazioni di contatto e ruoli dei membri del team. Non c'è bisogno di perdere tempo con un software di progettazione confuso: è tutto contenuto in questo modello.

4. Modello di matrice delle capacità del team ClickUp

Scarica questo modello

Volete condividere i diversi livelli di competenza dei membri del vostro team in varie categorie? Utilizzate il modello Modello di matrice delle capacità del team ClickUp per l'organigramma del team.

Sul lato sinistro del modello, caricherete le foto e i nomi di ogni persona del team. Nella parte superiore del grafico, potete suddividere le colonne in competenze specifiche e assegnare un numero (in genere utilizzando una scala da 1 a 5) per dimostrare la competenza in ogni area.

Questo tipo di Riunione del team Grafico del team consente ai membri del team di vedere facilmente a chi rivolgersi quando hanno bisogno di sbloccare un'attività o di aiuto per un progetto. Inoltre, consente ai membri del team di Teams di avere un contatto con le risorse umane per monitorare lo sviluppo delle competenze di ciascun membro del team nel tempo.

5. Modello di Manuale dei dipendenti ClickUp (avanzato)

Scaricare questo modello

Se siete responsabili dell'assunzione e dell'onboarding di un nuovo membro del team, sapete che ha molte informazioni su cui aggiornarsi. Un modo semplice per introdurli a tutto ciò che devono sapere è quello di usare Il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp . La prima pagina del modello è dedicata alla presentazione dell'azienda e a una dichiarazione di benvenuto da parte del team leader.

Nelle pagine successive è possibile includere un'infografica sul team e le linee guida, le regole e le procedure di base che il nuovo assunto dovrà seguire. Questo manuale per i dipendenti può servire da mappatura durante il processo di inserimento nel team.

6. Modello per l'inserimento dei nuovi assunti di ClickUp

Scarica questo modello

Volete che il vostro processo di onboarding stupisca i vostri nuovi assunti?

Il Modello di inserimento dei nuovi assunti in ClickUp consente di affrontare facilmente le attività più comuni di onboarding e di monitorare lo stato di avanzamento. È possibile assegnare le attività a diversi dipartimenti: Le Risorse Umane possono gestire l'impostazione di un account email e l'iscrizione al libro paga, mentre il team IT può concedere l'accesso a vari strumenti.

Una delle attività che si possono assegnare al nuovo assunto è la revisione della struttura del team . Collegate il modello Meet the Team all'attività, in modo che possano vedere rapidamente chi è già a bordo. Non dimenticate di creare un'attività per aggiungere al modello anche il nuovo assunto!

7. Modello di panoramica aziendale ClickUp

Scarica questo modello

Se avete una grande azienda grafico è utile avere un hub in cui i membri del team possano vedere cosa succede nei diversi reparti. Modello di panoramica dell'azienda di ClickUp condivide le informazioni del team tra i vari reparti e segmenti aziendali.

Utilizzate una versione semplificata di questo modello per creare una panoramica aziendale di vari dipartimenti, tra cui marketing digitale, IT, risorse umane, commerciale e altro. Elencate i progetti principali a cui lavora ogni reparto e includete un trafiletto per ogni membro del team all'interno dei reparti.

Potete includere una diapositiva della panoramica aziendale in una presentazione del project management o utilizzare il modello per monitorare i progetti e le attività secondarie in corso in ogni reparto. Questo è particolarmente utile per aiutare i membri del team a comprendere i team interfunzionali .

8. Modello di cultura aziendale ClickUp

Scarica questo modello Riunione del team non è solo imparare i nomi e i titoli delle persone. Si tratta anche di scoprire il marchio, l'identità e la missione dell'azienda. Utilizzate il Modello di cultura aziendale di ClickUp per presentare ai nuovi assunti i valori dell'azienda e i nuovi volti che vedranno ogni giorno.

Nella sezione Chi siamo, è possibile includere una categoria "Meet the Teams", con foto di testa e informazioni di base su tutti i membri del team. Ci sono anche sezioni in cui è possibile approfondire la missione e i valori dell'azienda e i pacchetti retributivi, se si tratta di una proposta di lavoro.

9. Modello Google Slides Meet the Team di SlideTeam

Tramite SlideTeam

Questa diapositiva di Google Modello di riunione del team di SlideTeam è un'infografica personalizzabile che potete utilizzare per presentare il vostro team in PowerPoint Slides o su Google Slides. È possibile modificare il colore, la dimensione e la posizione dei segnaposto e delle forme per adattarli al proprio branding. È inoltre possibile modificare le icone e caricare le immagini di ciascun individuo. 🙌

Questo modello funziona bene per presentare nuovi clienti al team o per condividere le competenze dei diversi membri del team con potenziali clienti.

10. Modello di riunione del team in PowerPoint di SlideChef

Tramite SlideChef

Il Modello di SlideChef per PowerPoint vi permette di essere creativi e di mostrare lo stile unico della vostra azienda. Dalle classiche immagini quadrate, rettangolari e circolari alle forme divertenti e ai layout artistici, questo modello PPT del Team offre qualcosa per ogni tipo di azienda.

Come altri modelli di diapositive per presentazioni PPT, è possibile personalizzare ogni aspetto, dalla combinazione di colori e tipografia al layout e agli elementi come animazioni e grafici.

Per iniziare, scaricate il design, personalizzate il layout e le aree di testo e iniziate a creare il modello PowerPoint del vostro team. È possibile aggiungere le diapositive a una presentazione di PowerPoint o includere un collegamento a questo modello nel proprio sito web manuale del team .

11. Modello Microsoft Word Meet the Team di Creately

via Creately

Il modello Microsoft Word Meet the Team di Creately offre un approccio pulito e professionale alle presentazioni dei team. Grazie al suo layout lineare, questo modello consente di presentare in modo chiaro i membri del team, i loro ruoli, le informazioni di contatto e le impostazioni delle competenze.

Il modello è perfetto per gli utenti di Word, in quanto può essere esportato senza problemi nei documenti Word esistenti, garantendo così la necessaria compatibilità. È possibile modificare e personalizzare facilmente ogni elemento, ad esempio regolando i colori e i font per adattarli all'estetica del proprio marchio. Questo rende il modello Creately un ottimo strumento per creare un documento di presentazione del team da zero o per integrarlo in un manuale aziendale esistente!

12. Modello di presentazione del membro del team in PowerPoint di SlideModel

via SlideModel

Il modello di presentazione dei membri del team in PowerPoint di SlideModel offre un modo professionale per presentare i membri del team e i loro ruoli in un formato accattivante. Grazie al suo design elegante e alle sue funzionalità/funzione, è possibile personalizzare questo modello per adattarlo alle proprie esigenze dell'organizzazione e al suo stile è un gioco da ragazzi.

Questo modello si distingue per il layout ordinato e organizzato, che offre segnaposti per le immagini dei singoli membri del team, i titoli e le brevi descrizioni. È anche possibile aggiungere uno o due fatti divertenti su ciascun individuo per favorire il senso di connessione del team. Abbinando la professionalità a un tocco personale, questo modello è perfetto per l'onboarding, le presentazioni ai client o per la presentazione di un'azienda riunioni a livello aziendale .

13. Modello di profilo del membro del team in PowerPoint di SlideModel

via SlideModel

Il modello PowerPoint Team Member Profile di SlideModel offre un modo interattivo e altamente visivo di presentare ogni singolo membro del team. Questo modello PowerPoint completo fornisce diapositive preformattate in cui è possibile evidenziare i singoli membri del team con i loro ruoli, le qualifiche, le competenze uniche e le informazioni di contatto.

Include un elegante segnaposto del profilo per una foto professionale e diverse sezioni di testo facilmente regolabili per adattarsi allo stile e allo schema di colori del vostro marchio. Condividete alcuni fatti divertenti sui vostri dipendenti per promuovere un'atmosfera di fiducia senso di comunità all'interno del team e coinvolgere i client o i nuovi assunti in un modo più umano e relazionabile.

14. Modello per la riunione del team in PowerPoint di SlideModel

via SlideModel

Presentate i personaggi chiave della vostra organizzazione con stile grazie a questo modello PowerPoint Meet the Team Slides di SlideModel. Il layout vivace e ben progettato vi offre la possibilità di mostrare la foto, il titolo, le capacità e le aree di competenza di ciascun membro del team in modo accattivante e cancellato.

Personalizzate ogni componente, compresi colori, tipografia e layout, per far emergere l'essenza del vostro marchio. È una risorsa ideale per le riunioni del team, presentazioni ai client o come parte fondamentale del processo di inserimento dei nuovi assunti.

15. Modello di Spotlight per i dipendenti in PowerPoint di SlideModel

via SlideModel

Il modello PowerPoint Employee Spotlight di SlideModel offre un modo interattivo e coinvolgente per mettere in evidenza i singoli membri del team. Il modello prevede funzionalità/funzione per profilare i diversi membri in modo approfondito, celebrando i loro successi di carriera e le loro capacità, responsabilità del ruolo e interessi.

Il layout è personalizzabile e consente di infondere il proprio marchio aziendale enfatizzando l'elemento umano del team. Il modello Spotlight crea un'esperienza visiva stimolante, perfetta per la condivisione durante le presentazioni, le riunioni del personale, le presentazioni ai client o sul vostro sito web intranet aziendale . Diffondete la notizia del lavoro e della dedizione del vostro staff con questo modello visivamente accattivante di SlideModel.

Sfruttare gli strumenti per fare le presentazioni nel team

Sia che stiate presentando un nuovo membro del team al resto dell'equipaggio, sia che vogliate un modo accattivante per condividere le vostre idee e le vostre idee struttura del team e la competenza con i potenziali client, un modello di Meet the Team è in grado di terminare il lavoro. ✅

ClickUp ha un modello di libreria di modelli molto estesa che può aiutare a gestire il vostro team e aggiungere struttura alla vostra organizzazione. Consultate una serie di categorie per trovare quella che fa brillare il vostro team.