10 Migliori software intranet per collegare in modo sicuro i team nel 2024

Una comunicazione interna strutturata è fondamentale per l'esito positivo di qualsiasi azienda. Senza di essa, il team potrebbe investire poco nella visione e nei valori del marchio, perdendo persino le informazioni su cosa Da fare o perché. La situazione può peggiorare quando gestione remota o team distribuiti.

Avete bisogno di uno strumento software intranet per costruire forti canali di comunicazione in tutta l'azienda. È incoraggia la comunicazione del team e l'impegno, mantenendo l'area di lavoro trasparente, sicura e flessibile.

La scelta del software intranet perfetto non è però un'impresa facile. È necessario prendere in considerazione fattori come il settore, le dimensioni del team e la complessità della produttività per decidere quale prodotto possa Da fare al caso vostro.

Abbiamo analizzato il mercato e selezionato i 10 migliori strumenti software per intranet. Esplorate le loro funzionalità/funzioni e i loro prezzi e trovate quello che può mantenere il vostro spazio di lavoro in sincronizzazione!

Cos'è il software intranet?

Il software intranet è un tipo di piattaforma digitale che facilita la comunicazione interna, la collaborazione e la condivisione delle informazioni all'interno di un'organizzazione. Serve come hub centralizzato dove i dipendenti possono accedere alle risorse aziendali, alle notizie, agli aggiornamenti e ad altre informazioni essenziali.

Secondo un'analisi di $$$a studio di McKinsey l'uso efficace delle tecnologie sociali (come le intranet) sul posto di lavoro potrebbe potenzialmente migliorare la produttività dei lavoratori della conoscenza del 20-25%!

Cosa cercare in un software intranet?

Le soluzioni intranet non si limitano più alla condivisione dei documenti aziendali o all'invio di promemoria: nell'ultimo decennio hanno subito una profonda trasformazione. 💅

Le moderne funzionalità/funzioni del software intranet oggi disponibili semplificano una serie di attività di project management, da condivisione delle conoscenze alla programmazione. Ecco alcune caratteristiche universali del giusto software intranet che il vostro luogo di lavoro digitale dovrebbe avere:

Collaborazione e comunicazione interna: I moderni strumenti intranet rendono il lavoro collaborativo senza soluzione di continuità. Funzionalità/funzione comemodifica in tempo reale, i commenti, la presa di note e la chat riducono al minimo il rischio di fraintendimenti e aumentano la produttività **Personalizzazione e facilità di accesso: il software dovrebbe adattare le informazioni al ruolo del dipendente, fornendogli aggiornamenti tempestivi sui cambiamenti che lo riguardano Ricerca e navigazione intuitive: Poiché le soluzioni intranet sono diventate un enorme repository di tutti i dati aziendali, l'estrazione delle informazioni rilevanti deve essere rapida e indolore ⌨️ Scalabilità: La piattaforma deve essere in grado di tenere il passo con la complessità delle comunicazioni di aziende in crescita Sicurezza e privacy: Dovrebbe essere conforme ai più recenti standard di sicurezza, consentire spazi di comunicazione privati e aiutare a controllare l'accesso alle informazioni classificate 🔐 Integrazioni: Dovrebbe integrarsi con altri sistemi di comunicazione, produttività e sicurezzasoftware di gestione della conoscenza per migliorarel'efficienza operativa ## I 10 migliori provider di software intranet da utilizzare nel 2024

Da fare una ricerca per voi e selezionare le soluzioni con le migliori funzionalità/funzioni. Impostazione di ideale comunicazione sul posto di lavoro e interazioni con uno di questi 10 prodotti intranet autonomi! 🗣️

1. ClickUp #### Migliore per la gestione delle attività e la collaborazione del team

Visualizzate le oltre 15 visualizzazioni di ClickUp per personalizzare il flusso di lavoro in base alle vostre esigenze

ClickUp è una soluzione intranet e di produttività unica per team in rapida evoluzione di qualsiasi dimensione. Questa piattaforma vi aiuta a mantenere un canale di comunicazione trasparente ed efficace, grazie a decine di strumenti di grande utilità e a oltre 1.000 integrazioni. ✨

Sia che siate in ufficio o che lavoriate da remoto, Lavagne online ClickUp rende la pianificazione e la collaborazione in tempo reale semplice e divertente! 🎉

Questo strumento visivo è dotato di ricche funzionalità/funzione di modifica per le attività basate su documenti, aiutando i vostri compagni di squadra a fare brainstorming, creare Mappe mentali e processi di connessione . Trasformate i piani d'azione in attività direttamente dalla vostra lavagna online e passate dall'ideazione all'esecuzione in pochissimo tempo. 📝

Volete centralizzare la documentazione aziendale? Fiducia ClickUp Documenti per creare e gestire il vostro carte del team , tabelle di marcia dettagliate e altri documenti del progetto.

Modificateli in tempo reale con i vostri colleghi, allegateli alle attività o categorizzate i record per facilitarne l'accesso. Grazie a un'estensione dei controlli delle autorizzazioni, potete decidere chi visualizza o modifica i documenti .

Se siete stanchi di trovare il contesto in conversazioni sparse, create una Visualizzazione della chat All'interno di ClickUp. Utilizzatela per semplificare gli aggiornamenti per team o progetti specifici. Discutete del lavoro, assegnate elementi d'azione, condividete file e collegamenti e incorporate pagine web, fogli di calcolo e video per facilitare le discussioni.

ClickUp segue il modello di i più severi standard di sicurezza rispettando le linee guida ISO 27001, PCI e SOC 2 per mantenere i vostri dati al sicuro.

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Lavagne online e documenti ClickUp per il lavoro collaborativo

più di 15 visualizzazioni, inclusa la chattare View

Igiene della sicurezza ai massimi livelli del settore

Incorporatomodelli per la creazione di carte del team,piani operativie altri documenti interni per la gestione della conoscenza

oltre 1.000 integrazioni con software di terze parti

Automazioni delle attività di ClickUp per migliorare l'efficienza del team

Interfaccia di facile utilizzo con strumento drag-and-drop

Assistente di scrittura IA per creare promemoria professionali

Limiti di ClickUp

L'app può essere occasionalmente lenta

Esplorare la portata completa della piattaforma richiede tempo

Prezzi di ClickUp

free Forever : Gratuito : Gratuito : Gratuito : Gratuito

Gratuito Gratuito Gratuito Gratuito Unlimitato : $7/mese per utente

: $7/mese per utente Business : $12/mese per utente

: $12/mese per utente Azienda : Contatto per i prezzi Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2 : 4.7/5 (8.300+ recensioni)

: 4.7/5 (8.300+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3.700+ recensioni)

2. Microsoft Viva Engage (Yammer)

Migliore per il coinvolgimento dei dipendenti

Via Microsoft Microsoft Viva Engage (ex Yammer) è un ibrido intranet-social media che funge da ufficio digitale È essenzialmente la componente sociale di Microsoft 365, che aiuta i colleghi a discutere del lavoro, a rivedere la documentazione e persino a legare! 🫶

L'interfaccia di Viva Engage assomiglia a piattaforme di social media come Facebook o Twitter, grazie a funzionalità/funzioni come flussi di notizie, commenti, messaggistica istantanea, profili utente, gruppi e sondaggi di voto. 🗨️

Sfruttate la piattaforma per evitare di scrivere noiose email d'ufficio per questioni banali. Basta inviare un testo al destinatario e si possono anche allegare file. Date colore alle banali giornate di lavoro creando chattare in gruppo, dando un saluto pubblico ai dipendenti e organizzando eventi dal vivo!

Viva Engage dispone di una funzione di ricerca per trovare documenti specifici, il che è un vero e proprio salvavita per i dipendenti nuovi dipendenti !

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Viva Engage (Yammer)

Semplifica la comunicazione interna

Lavora come social media per le aziende

Facile accessibilità alle conoscenze

Supporta gli utenti di Microsoft 365

Rapido onboarding dei dipendenti

Limiti di Microsoft Viva Engage (Yammer)

Può essere fonte di distrazione per i dipendenti molto occupati

Potrebbe beneficiare di aggiornamenti delle funzionalità/funzione

Prezzi di Microsoft Viva Engage (Yammer)

Disponibile come parte della suite Microsoft Viva, che parte da $$$a utente/mese

Valutazioni e recensioni di Microsoft Viva Engage (Yammer)

G2 : 3.6/5 (oltre 1.400 recensioni)

: 3.6/5 (oltre 1.400 recensioni) Capterra: 4.2/5 (700+ recensioni)

controlla questi

3. Interagire

Il meglio per la gestione della conoscenza

Via Interagire Volete una soluzione intranet personalizzabile per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti e snellire i processi? Considerate di stringere un patto con Interact! 🤝

La piattaforma vi aiuta a creare uno spazio in linea con la cultura della vostra azienda. Comunicate al vostro team le ultime novità con i broadcast, controllate le impegno del personale con i sondaggi e sfruttate le integrazioni per centralizzare il vostro lavoro.

Avrete a disposizione strumenti per motivare i vostri collaboratori, testare le loro conoscenze, incoraggiare la condivisione di idee e discussioni e organizzare sondaggi. L'editor drag-and-drop di Interact rende la personalizzazione della piattaforma facile come l'ABC! 🔤

Interact presenta una funzionalità $$$a potente sistema di gestione dei contenuti (CMS) per creare, programmare e distribuire contenuti interessanti.

Uno dei vantaggi più interessanti di Interact è la possibilità di connettere i messaggi alla segnaletica digitale, ideale per i team più numerosi. Un'altra funzionalità/funzione della piattaforma è la extranet che vi aiuta a tenere aggiornati i client e le parti interessate! 📢

Le migliori funzionalità/funzioni di Interact

Strumenti multipli per il coinvolgimento dei dipendenti

Design drag-and-drop

Integrazione con le principali applicazioni per la produttività

Analisi incentrate sull'intranet

Extranet per la comunicazione esterna

Limiti di Interact

L'uso dei moduli può essere difficile per i nuovi utenti

L'interfaccia potrebbe essere più intuitiva

Prezzi di Interact

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Interact

G2 : 4.6/5 (30+ recensioni)

: 4.6/5 (30+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (30+ recensioni)

4. Lavoro

Il migliore per la comunicazione con i dipendenti

Via Lavoro Workvivo è una soluzione software intranet che ruota attorno alla comunicazione e alla collaborazione interna. Integrate il software con altre app di lavoro, caricatelo di informazioni aziendali e condividete i dati rilevanti con il vostro team in un batter d'occhio!

Il flusso di attività di questa piattaforma intranet mantiene fluido il flusso della comunicazione aziendale. Riducete il rumore bianco delle chat e delle email utilizzando formati coinvolgenti come podcast e live streaming per condividere gli aggiornamenti interni. 🎧

Workvivo punta a costruire una cultura aziendale positiva! Rafforzate le connessioni con i membri del team riconoscendo i loro risultati e assegnando badge. 🏅

Workvivo offre potenti strumenti di analisi per ottenere informazioni sui dipendenti. Cercate e monitorate le interazioni su post e articoli e scoprite modi rivoluzionari per aiutare i vostri dipendenti a sentirsi considerati e apprezzati. 😊

Le migliori funzionalità/funzioni di Workvivo

Feed di attività intuitivo

Strumenti per podcast e live streaming

Premi e badge

Sicurezza (certificazione ISO 27001 e SOC 2)

Robuste funzionalità/funzione di analisi

Limiti di Workvivo

Limitati strumenti di modifica

La funzionalità di caricamento delle foto potrebbe essere più sofisticata

Prezzi di Workvivo

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Workvivo

G2 : 4.8/5 (850+ recensioni)

: 4.8/5 (850+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (100+ recensioni)

5. Connessione Zoho

Migliore per l'integrazione con le app aziendali

Via Connessione Zoho Zoho Connect è una soluzione di social networking e di gestione dei documenti in azienda per la condivisione di idee all'interno del team e la trasmissione di informazioni.

La homepage della piattaforma è personalizzabile con i loghi del marchio e fogli di stile . È inoltre possibile creare newsletter, annunci, file multimediali ed eventi con design che riflettono la cultura aziendale unica. 🌸

Usate i Feeds per creare post, condividere e discutere idee e aiutare i vostri dipendenti a connettersi. Organizzare un riunione di tutte le mani ? Prova la funzionalità Riunioni cittadine per avere dialoghi aperti e mirati con i tuoi compagni di squadra, proprio come in un municipio! 🏛️

Con Zoho Connect, è possibile impostare un Attività Agile per il team, per suddividere i progetti di grandi dimensioni in fasi realizzabili. Conducete regolarmente dei Sondaggi d'impulso per verificare come i vostri dipendenti affrontano il carico di lavoro.

Le migliori funzionalità/funzione di Zoho Connect

Dashboard personalizzabile

Feed simili a quelli dei social media

Supporta organizzazione di riunioni * Bacheche per attività agili

Sondaggi per misurare il coinvolgimento

Limiti di Zoho Connect

La velocità della piattaforma può essere migliorata

La configurazione può richiedere molto tempo

Prezzi di Zoho Connect

Free: per un massimo di cinque utenti

per un massimo di cinque utenti Starter : $8,34/mese per un massimo di 25 utenti

: $8,34/mese per un massimo di 25 utenti Azienda : $0.84/mese per utente (minimo 25 utenti)

: $0.84/mese per utente (minimo 25 utenti) Ultimate: $2,50/mese per utente (minimo 25 utenti)

*Tutti i prezzi elencati si riferiscono al modello di fatturazione annuale

Valutazioni e recensioni di Zoho Connect

G2 : 4.4/5 (90+ recensioni)

: 4.4/5 (90+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni) Prova queste alternative a Zoho !

6. Spostarsi

Migliore per l'esperienza utente semplificata

Via Spostarsi Jostle si presenta come una moderna intranet e piattaforma di esito positivo per i dipendenti progettata per rimuovere i blocchi nella comunicazione per i team ibridi. La piattaforma vanta un intervallo di funzionalità/funzione per affrontare le disfunzioni della collaborazione, come i silos dei reparti e i diversi fusi orari.

Con Jostle è possibile fare annunci a traguardo e inviarli ai team e alle posizioni interessate. In questo modo si evita che gli altri membri del team vengano bombardati da informazioni irrilevanti e notifiche che distraggono.

Quando si gestiscono team interfunzionali può essere disastroso lasciare che una notizia importante non venga letta. Ecco perché Jostle offre un'opzione sign-off per monitorare chi ha letto il messaggio.

La piattaforma dispone di impressionanti funzionalità/funzione di gestione dei documenti: consente di classificare la libreria, di gestire le autorizzazioni di accesso e modifica e di sincronizzare le cartelle con Google Drive o OneDrive per un ulteriore backup.

Mantenete la realtà con i semplici sondaggi personalizzati di Jostle per catturare le opinioni dei dipendenti e aprire la strada a cambiamenti interni significativi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jostle

Annunci a traguardo

Sincronizzazione con Google Drive e OneDrive

Monitoraggio dei messaggi letti

Semplici strumenti per la gestione dei documenti

oltre 40 integrazioni

Limiti di Jostle

Limitati strumenti di formattazione e progettazione

Il processo di caricamento dei file può essere problematico

Prezzi di Jostle

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Jostle

G2 : 4.5/5 (150+ recensioni)

: 4.5/5 (150+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (70+ recensioni)

Migliore per le grandi organizzazioni

Via Luogo di lavoro Workplace di Meta (la società madre di Facebook) è uno strumento di comunicazione aziendale incentrato su chat e conferenze.

Le sue funzionalità/funzione e la sua interfaccia sono (senza sorpresa) simili a quelle di Facebook. È disponibile un news feed per pubblicare le ultime informazioni sull'azienda e condividere file. Il feed alimentato dall'IA analizza le attività passate di un utente per mostrargli prima i contenuti più rilevanti! 🦾

La piattaforma offre video chattare, messaggistica istantanea e commenti per aiutare le conversazioni quotidiane di lavoro (o non). Un'altra funzionalità/funzione utile è la trasmissione di video in diretta: andate in diretta per discutere dei principali aggiornamenti della società e lasciate che i membri del vostro team si sintonizzino da qualsiasi posizione!

La Libreria delle conoscenze dell'area di lavoro è una risorsa fondamentale per le informazioni statiche come i manuali per i dipendenti, i processi principali e i temi di design.

Workplace è una manna per i team globali grazie alle sue capacità di traduzione automatica. Supporta la traduzione di oltre 90 lingue, consentendo ai dipendenti di lavorare insieme indipendentemente dal loro background.

Le migliori funzionalità/funzioni di Workplace

Feed simile a quello di Facebook, alimentato dalla IA

Si integra con decine di app

Traduzione automatica in oltre 90 lingue

Libreria di conoscenze accessibile

Trasmissione di video in diretta

Limiti del posto di lavoro

Il feed di notizie può essere fonte di distrazione per alcuni utenti

Potrebbe beneficiare di più opzioni di analisi per una soluzione intranet robusta

Prezzi di Workplace

A partire da 4 dollari al mese per utente

valutazioni e recensioni su #### Workplace

G2 : 4/5 (1.700+ recensioni)

: 4/5 (1.700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1.200+ recensioni)

8. Happeo

Migliore per l'integrazione con l'area di lavoro di Google

Via: Happeo Happeo è il software intranet preferito da molti team ibridi e remoti. Consente di creare un'area di lavoro digitale visivamente accattivante con una pagina iniziale personalizzabile e widget dinamici.

Ma la piattaforma è molto più di quanto sembri! Avete a disposizione tutti gli strumenti per facilitare una comunicazione di alto livello.

Consegnate i messaggi alle persone giuste taggando i vostri dipendenti o creando canali dedicati. Riceverete una conferma quando qualcuno leggerà il vostro post e lo invierete a chi non l'ha letto.

Con Happeo la comunicazione non è a senso unico. I membri del team possono reagire agli annunci e alle notizie, lasciare commenti e aggiungere emoji e GIF! Utilizzate le potenti funzioni analitiche dello strumento per vedere come vengono percepiti i vostri contenuti e monitorare chi contribuisce di più.

Happeo si integra completamente con le aree di lavoro di Google e Microsoft 365, centralizzando le comunicazioni per i team all'interno di questi ecosistemi. 📬

Le migliori funzionalità/funzione di Happeo

Comunicazioni mirate ai dipendenti

Monitoraggio dei post

Controlli di accesso granulari

Integrazioni con aree di lavoro Google e Microsoft 365

Analisi dei contenuti

Limiti di Happeo

Non c'è ancora la possibilità di programmare i post

L'impostazione della piattaforma può essere difficile senza un graphic designer

Prezzi di Happeo

Contatto per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Happeo

G2 : 4.5/5 (130+ recensioni)

: 4.5/5 (130+ recensioni) Capterra: 4.5/5 (130+ recensioni)

9. Base del personale

Migliore per l'esperienza mobile dei dipendenti

Via: Base del personale Staffbase (modulo nato dalla fusione con Bananatag) è una piattaforma mobile-first per collaborare con i propri colleghi. Utilizzatela per pianificare, coordinare e pubblicare le comunicazioni e le mappare i contenuti viaggi! 🛣️

Staffbase fornisce esperienze intranet curate. Potete creare comunità basate sugli interessi e personalizzare chi può accedere e leggere contenuti specifici! Come Happeo, Staffbase vi permette di reinviare messaggi che non sono stati presi in considerazione dai destinatari.

La sua messaggistica abilitata dall'IA vi aiuta a creare contenuti più convincenti con una grammatica e un'ortografia perfette per i membri del vostro team. Cercate di stimolare la comunicazione e di ottenere un feedback? Staffbase vi aiuta con funzionalità/funzione come sondaggi, moduli e commenti.

Staffbase supporta la traduzione automatica in oltre 110 lingue, consentendo ai membri del team di tutto il mondo di contribuire alla vostra comunità e di aiutarla a prosperare. 🌼

Le migliori funzionalità/funzione di Staffbase

Scrittura abilitata dall'IA

Piattaforma scalabile

Supporta la pianificazione del contenuto

Traduce automaticamente più di 110 lingue

Limiti della Staffbase

Il plugin per Outlook può essere a volte difettoso

Difficile eliminare modelli inutilizzati o ex dipendenti

Prezzi di Staffbase

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni su Staffbase

G2 : 4.6/5 (180+ recensioni)

: 4.6/5 (180+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (60+ recensioni)

10. Jive

Migliore per le comunità aziendali interattive

Via: Jive Jive è un maestro del coinvolgimento dei dipendenti con strumenti di collaborazione innovativi. Una delle sue funzionalità/funzione principali è PeopleGraph, una tecnologia di apprendimento automatico che rileva le competenze, gli interessi e le responsabilità dei membri del team per fornire contenuti su misura in tempo utile. ⌛

Jive si adatta al vostro stile di comunicazione, che sia top-down, bottom-up o peer-to-peer. Aumentate il livello di coinvolgimento dei vostri dipendenti permettendo loro di condividere idee e persino scrivere blog! 😍

Opzioni come condivisione di file, sondaggi, spazi collaborativi, raccomandazioni intelligenti e moduli di ideazione assicurano un flusso continuo di concetti e opinioni tra i team.

Date una pacca sulla spalla ai vostri colleghi con premi e peer badge, personalizzati con messaggi di ringraziamento. 📜

Questa piattaforma dispone di funzioni leggere di project management, come l'assegnazione di attività, il monitoraggio dei risultati e la generazione di report.

Le migliori funzionalità/funzione di Jive

Contenuti personalizzati per i compagni di squadra

Supporta le strutture di comunicazione gerarchiche

Incoraggia le discussioni e la condivisione di idee

Di basegestione del team strumenti

Limiti di Jive

L'elaborazione dei dati potrebbe essere migliore

Gli aggiornamenti del pannello amministratore potrebbero non essere visualizzati immediatamente

Prezzi di Jive

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Jive

G2 : 3.8/5 (300+ recensioni)

: 3.8/5 (300+ recensioni) Capterra: 4/5 (40+ recensioni)

Fare della comunicazione interna un punto di forza con il software di social intranet

I dipendenti possono essere i veri ambasciatori del marchio di un'azienda se si sfruttano le loro capacità alimentando la comunicazione. Le soluzioni intranet di cui abbiamo parlato vi aiuteranno a fornire relazioni di fiducia tra i team e a portare il vostro esito positivo a nuove altezze! ✈️ Creare un'area di lavoro di ClickUp gratis e sfruttate i suoi strumenti di gestione delle attività per supportare il vostro ambiente di lavoro digitale!