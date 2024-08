10 Migliori alternative e concorrenti di Yammer (Viva Engage) nel 2024

Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare: Da fare aumentare la produttività del vostro team del 25% grazie a una migliore comunicazione tra i compagni di squadra? Una comunicazione solida è ciò che trasforma un gruppo di individui in un team potente.

E con i luoghi di lavoro remoti e ibridi che dominano l'economia, ho bisogno di strumenti di collaborazione online che possono sia informare che coinvolgere.

Un servizio unico nel suo genere è stato Yammer (ora chiamato Viva Engage), un servizio di social networking creato su misura per le aziende collaborazione in azienda . Ma la sua tendenza a far piovere notifiche e la scarsa funzione di ricerca richiedono un aggiornamento.

È ora di esplorare alternative in cui la comunicazione tra team sia fluida e la collaborazione un'arte.

Vi presento quindi le 10 migliori alternative a Yammer, analizzandone le funzionalità/funzione e i prezzi, perché trovare lo strumento perfetto per la vostra azienda dovrebbe essere facile come la collaborazione che promette.

Cosa cercare in un'alternativa a Yammer?

Per individuare le alternative Yammer ideali, identificate le funzionalità/funzione che supportano al meglio la vostra azienda. Ne ho elencate alcune fondamentali per voi:

Capacità di videochiamata e audio: Le videochiamate e l'audio cristallino sono funzionalità/funzione ricercate negli strumenti di comunicazione. Mantenete in connessione anche i team in distribuzione con una comunicazione affidabile per rapidi check-in o sessioni di collaborazione virtuale

Le videochiamate e l'audio cristallino sono funzionalità/funzione ricercate negli strumenti di comunicazione. Mantenete in connessione anche i team in distribuzione con una comunicazione affidabile per rapidi check-in o sessioni di collaborazione virtuale Condivisione di documenti: Scegliete un'alternativa a Yammer che permetta al team di collaborare su file e documenti in tempo reale. Cercate funzionalità/funzione come il controllo delle versioni e opzioni di condivisione facili da usare

Scegliete un'alternativa a Yammer che permetta al team di collaborare su file e documenti in tempo reale. Cercate funzionalità/funzione come il controllo delle versioni e opzioni di condivisione facili da usare Collaborazione visiva: Scegliete una piattaforma che vada oltre la comunicazione basata sul testo. Un ottimo strumento dovrebbe offrire funzionalità di collaborazione visiva, come lavagne online condivise e immagini interattive

Scegliete una piattaforma che vada oltre la comunicazione basata sul testo. Un ottimo strumento dovrebbe offrire funzionalità di collaborazione visiva, come lavagne online condivise e immagini interattive Integrazioni intelligenti: Assicuratevi che la vostra alternativa a Yammer si integri senza problemi con altre app essenziali. Le connessioni senza soluzione di continuità tra gli strumenti vi rendono produttivi, riducendo la necessità di passare da una piattaforma all'altra

Assicuratevi che la vostra alternativa a Yammer si integri senza problemi con altre app essenziali. Le connessioni senza soluzione di continuità tra gli strumenti vi rendono produttivi, riducendo la necessità di passare da una piattaforma all'altra Sicurezza: Se dovete condividere informazioni sensibili attraverso il vostro strumento, questo deve avere solide misure di sicurezza. Cercate la crittografia end-to-end, lo spazio di archiviazione sicuro dei file e le funzionalità di autenticazione degli utenti per proteggere i dati del team e mantenere la riservatezza

Le 10 migliori alternative a Yammer da usare nel 2024

Ecco un elenco curato delle 10 migliori alternative a Yammer facili da usare nel 2024:

1. ClickUp

Condividi idee e meme e collabora con i tuoi colleghi via ClickUp Chattare ClickUp regna sovrano come strumento di collaborazione all-in-one. Dai progetti ai team, copre tutto sotto lo stesso tetto, compresa la comunicazione ininterrotta.

Con il suo chattare in tempo reale clickUp centralizza la comunicazione del team, eliminando il caos delle conversazioni sparse. Condividete rapidamente gli aggiornamenti, collegate le risorse e collaborate senza sforzo, tutto in un unico luogo.

Menzione dei membri del team con '@' e assegnazione di commenti a seconda delle esigenze

Utilizzate i canali di chat in tempo reale, menzionate i membri del team con le "@" e assegnate i commenti in modo che tutti siano sulla stessa pagina.

Condivisione di file, documenti, video e altro ancora con i colleghi direttamente nella chat di ClickUp

ClickUp consente anche di incorporare pagine web, fogli di calcolo, video e altro ancora direttamente nella chat. Tutti i collegati e gli allegati sono raggruppati in modo ordinato per una rapida consultazione, migliorando così l'accessibilità e la sicurezza l'organizzazione del team .

Utilizzate le sue ricche funzionalità di gestione e modifica dei documenti per comunicare in modo chiaro e risparmiare tempo con le scorciatoie del comando slash per formattare in modo efficiente.

ClickUp ha pensato a tutti i possibili ostacoli che potreste incontrare. Per questo motivo, fornisce un area di lavoro visuale per la gestione dei progetti interfunzionali. Modello di progetto interfunzionale per dipartimenti di ClickUp semplifica la collaborazione tra team. Organizzate i progetti per reparti, impostate le dipendenze delle attività e seguite lo stato con strumenti visivi come i grafici di Gantt. Utilizzate stati, campi e visualizzazioni personalizzati per un project management efficiente, assicurando l'esito positivo dei reparti.

Gestite con sicurezza i vostri progetti interfunzionali utilizzando il modello ClickUp Cross-Functional Project by Departments

Funzionalità/funzione migliori di ClickUp

Discutete e condividete collegamenti e aggiornamenti con i vostri team in tempo reale con ClickUp Chat

Condivisione di contenuti relativi ai progetti direttamente tramite chat

Creare una visualizzazione della chat su misura per qualsiasi attività o progetto all'interno di ClickUp

Utilizzo del blocco note di ClickUp per prendere note e liste di controllo

Integrazione con vari strumenti, come ad esempio Discord , Documenti Google, Dropbox, YouTube, Box e Evernote

Scoprite una serie di modelli di progetto per diversi casi d'uso, tra cuimodelli di comunicazione* Utilizzo di app mobili compatibili con iOS e Android

Limiti di ClickUp

Gli utenti potrebbero aver bisogno di assistenza iniziale per navigare correttamente nella piattaforma

La versione desktop è molto migliore rispetto all'app mobile

Prezzi di ClickUp

**Free Forever

Unlimitato: $7/mese per utente

$7/mese per utente Business: $12/mese per utente

$12/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Contattare per i prezzi ClickUp AI è disponibile per tutti i piani a pagamento al costo di $5 per area di lavoro di ClickUp

Valutazioni e recensioni su ClickUp

G2: 4.7/5 (9200+ recensioni)

4.7/5 (9200+ recensioni) Capterra: 4.7/5 (3900+ recensioni)

2. Area di lavoro di Google

via Area di lavoro di Google Conosciuta in precedenza come G Suite, l'area di lavoro di Google è un insieme di strumenti per la produttività progettati per il lavoro di gruppo e la collaborazione. Sebbene non sia un concorrente diretto di Yammer, è possibile utilizzare vari strumenti dell'area di lavoro di Google come valide alternative.

La parte migliore è che Gmail google Meet, Google Drive, Google Calendar, Google Documenti e altro ancora sono tutti integrati nell'area di lavoro di Google, consentendo di collaborare e gestire i contenuti con un minimo di dipendenza da strumenti di terze parti.

Le migliori funzionalità dell'area di lavoro di Google

Utilizzate Documenti Google, Fogli Google, Slides e Chattare per collaborare in tempo reale

Mantenete i vostri dati al sicuro sul cloud grazie a una solida sicurezza

Conducete videoconferenze di alta qualità

Mantenete i vostri team aggiornati con le email

Limiti dell'area di lavoro di Google

Spazio di archiviazione limitato

Pochissime integrazioni con strumenti di terze parti

Prezzi dell'area di lavoro di Google

Business Starter: $7,20/mese per utente

$7,20/mese per utente Business Standard: $14,40/mese per utente

$14,40/mese per utente Business Plus: $21,60/mese per utente

$21,60/mese per utente Azienda: Contattare per i prezzi

Aree di lavoro di Google: valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (42200+ recensioni)

4.6/5 (42200+ recensioni) Capterra: 4.7 (15200+ recensioni)

3. SharePoint

via SharePoint Microsoft SharePoint, o semplicemente SharePoint, può essere un ottimo strumento per riunire il team e facilitare il lavoro.

È un sistema di gestione dei contenuti che aiuta le aziende a condividere e visualizzare i desktop, a inserire annotazioni di testo, a inviare messaggi istantanei e a modificare le lavagne. Raccoglie informazioni, file e aggiornamenti sui progetti, promuovendo il coinvolgimento attivo del team.

SharePoint è altamente personalizzabile e si adatta al flusso di lavoro e allo stile di collaborazione del team. Gli utenti lo apprezzano per la possibilità di creare siti web personalizzati per diversi dipartimenti o progetti, rendendo la comunicazione e il coordinamento molto più fluidi.

Le migliori funzionalità/funzione di SharePoint

Archiviazione dei dati in un elevato spazio di archiviazione di 1 TB

Creazione di siti intranet personalizzati e mantenuti in efficienza

Consente la condivisione sicura dei file sia all'interno che all'esterno dell'organizzazione

Rimanere aggiornati con gli elementi di novità in base alle proprie preferenze

Limiti di SharePoint

Integrazione non del tutto fluida per gli strumenti non Microsoft

L'interfaccia può risultare confusa

Prezzi di SharePoint

SharePoint (piano 1): $5/utente al mese

$5/utente al mese Microsoft 365 Business Standard: $12,50/utente al mese

(´Solo i prezzi di sottoscrizione annuale sono disponibili)

Valutazioni e recensioni su SharePoint

G2: 4.0/5 (8300+ recensioni)

4.0/5 (8300+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (5100+ recensioni)

4. Slack

via Slack Slack è una delle più popolari app per la messaggistica aziendale per consentire ai team di chattare e condividere file, migliorando le comunicazioni interne e la collaborazione.

Dispone di funzionalità/funzione avanzate come videochiamate e audio, tele collaborative e canali organizzati con thread di discussione.

L'opzione "Huddle" di Slack consente di avviare chiamate con i compagni di squadra senza programmare una riunione formale. Consente di condividere schermate, reazioni emoji, file, collegati e documenti.

I filtri di ricerca avanzati di Slack sono ottimi per recuperare un vecchio file o una conversazione. Le sue integrazioni con vari strumenti aiutano a mantenere il lavoro centralizzato, riducendo al minimo le distrazioni dovute al cambio di app. Tutto ciò lo rende una delle migliori alternative a Yammer.

Migliori funzionalità/funzione di Slack

Trovare messaggi in pochi minuti con i filtri di ricerca

Connessione con una serie di altri strumenti, come ad esempioHubSpot* Video chattare e condividere istantaneamente lo schermo con la riunione giornaliera

Creazione di canali privati

Scegliete l'aspetto della vostra area di lavoro con temi ed emoji

Limiti di Slack

Invia troppe notifiche, il che rende l'uso eccessivo

Necessita di una forte connessione a Internet, altrimenti diventa lento

Prezzi di Slack

**Gratis

Pro: $8,75/mese per utente

$8,75/mese per utente Business+: $15/mese per utente

$15/mese per utente Griglia aziendale: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Slack

G2: 4.5/5 (32200+ recensioni)

4.5/5 (32200+ recensioni) Capterra: 4.6/5 (23000+ recensioni)

5. Cisco Webex

via Cisco Webex Cisco Webex si distingue per le sue videoconferenze dinamiche. Favorisce una facile collaborazione da qualsiasi posizione, promuovendo l'inclusività e il coinvolgimento. Le sue funzionalità/funzione principali includono la riduzione del rumore, le reazioni animate e il polling dinamico.

La piattaforma affronta anche le barriere linguistiche con la traduzione in tempo reale e incoraggia la partecipazione anonima. Le sale riunioni e la flessibilità dei dispositivi migliorano l'inclusività.

Le funzionalità/funzione di IA offrono approfondimenti personali e semplificano i flussi di lavoro grazie alle integrazioni.

Le migliori funzionalità/funzione di Cisco Webex

Collaborare in un ambiente sicuro grazie alla crittografia end-to-end avanzata

Invio di feedback tramite gesti

Integrazione tramite Zapier e aggiunta automatica di collegamenti a Webex agli inviti alle riunioni

Generazione automatica di trascrizioni dalle riunioni

Limiti di Cisco Webex

L'hosting di webinar è separato dalle normali videoconferenze

Problemi con i driver video e audio, che causano problemi tecnici e potenziali ritardi nelle riunioni

Prezzi di Cisco Webex

Webex Free

Webex Meeting: $14,50/mese per licenza

$14,50/mese per licenza Webex Suite: $25/mese per licenza

$25/mese per licenza Azienda: Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Cisco Webex

G2: 4,3/5 (15100+ recensioni)

4,3/5 (15100+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (6800+ recensioni)

6. Microsoft Teams

via Microsoft Teams Microsoft Teams è stato progettato per i team per gestire le attività e collaborare. Dispone di solide funzionalità online strumenti per le riunioni per una collaborazione efficace, una comunicazione in tempo reale e una facile condivisione dei file tramite Teams e Canali.

È noto per le sue capacità di conferenza web di alto livello, in grado di ospitare fino a 300 partecipanti con opzioni di voce web o audio, registrazione delle chiamate e trasmissioni in diretta. Ulteriori vantaggi sono gli sfondi virtuali, la condivisione dello schermo, le chat e le didascalie.

Le lavagne online di Microsoft Teams consentono di scrivere, disegnare e fare schizzi su una tela virtuale e le modifiche vengono aggiornate in tempo reale.

Le migliori funzionalità/funzione di Microsoft Teams

Creazione di comunità con persone che condividono interessi simili

Integrazione rapida con altri strumenti Microsoft 365

Creazione di sale riunioni durante le riunioni

Utilizzo di lavagne online per la collaborazione visiva e il brainstorming

Ottenere 5 GB di spazio di archiviazione cloud nel piano gratuito

Limiti di Microsoft Teams

La navigazione dell'interfaccia diventa eccessiva con il tempo

Accesso limitato per ospiti/collaboratori esterni

Prezzi di Microsoft Teams

Teams Essentials: $4/mese per utente

$4/mese per utente Business Basic: $6/mese per utente

$6/mese per utente Business Standard: $12,50/mese per utente

(Sono disponibili solo prezzi di sottoscrizione annuale)

Valutazioni e recensioni di Microsoft Teams

G2: 4.3/5 (14600+ recensioni)

4.3/5 (14600+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (9300+ recensioni)

7. Spostarsi

via Spostarsi Jostle si definisce una piattaforma per l'esito positivo dei dipendenti.

È stata progettata come software di collaborazione per favorire le connessioni, la comunicazione e il coinvolgimento dei dipendenti per una cultura aziendale più forte. È uno spazio unificato in cui le aziende possono condividere notizie, fare annunci importanti e condurre sondaggi di feedback per aumentare la produttività del team.

Jostle garantisce che tutti i membri dell'organizzazione, indipendentemente dalla posizione o dal fuso orario, abbiano a disposizione una piattaforma centrale per accedere alle informazioni rilevanti, affrontare i problemi e celebrare gli esiti positivi.

Le migliori funzionalità/funzioni di Jostle

Usate i sondaggi per raccogliere i suggerimenti del team sulle decisioni importanti

Collaborazione e gestione dei progetti nel forum di discussione

Organizzare i file in una libreria di documenti per una facile ricerca

Rimanere informati con un feed di attività

Integrazione con Microsoft Office e Google Files

Limiti di Jostle

Personalizzazione al limite

Nessuna discussione in thread

Prezzi di Jostle

Bronzo: A partire da $5/mese per utente

A partire da $5/mese per utente Silver: A partire da $9/mese per utente

A partire da $9/mese per utente Oro: A partire da $12/mese per utente

A partire da $12/mese per utente Platinum: Contattare per i prezzi

Jostle valutazioni e recensioni

G2: 4,5 (190+ recensioni)

4,5 (190+ recensioni) Capterra: 4.3/5 (70+ recensioni)

8. Simpplr

via Simpplr Simpplr è una soluzione di intranet sociale che migliora la comunicazione interna e crea connessioni tra i dipendenti, rendendola un'ottima scelta per gli ambienti di lavoro distribuiti.

A differenza delle intranet aziendali della vecchia scuola, che richiedono secoli per essere impostate, Simpplr è in grado di funzionare in pochi giorni. Ha la flessibilità, la scalabilità e la sicurezza che le aziende serie richiedono a un social network.

Simpplr vi aiuta a evitare un inutile sovraccarico di notifiche, adattando la intranet in base al vostro ruolo e garantendo un'esperienza personalizzata.

Le migliori funzionalità/funzioni di Simpplr

Contenuti personalizzati grazie a grafici di conoscenza intelligenti

Creare campagne sulla intranet e permettere ai dipendenti di condividerle sui loro social network per una maggiore diffusione

Gestite i contenuti obsoleti, disattivate i siti inutilizzati ed evidenziate le informazioni corrette con l'IA

Personalizzate e integrate con facilità i flussi di lavoro nuovi ed esistenti

Limiti di Simpplr

Limitata funzione di ricerca

Manca il calendario nativo, il che influisce sulla programmazione

Prezzi di Simpplr

Contattare per i prezzi

Valutazioni e recensioni di Simpplr

G2: 4.7/5 (300+ recensioni)

4.7/5 (300+ recensioni) Capterra: 4.8/5 (oltre 100 recensioni)

9. Posto di lavoro

via Luogo di lavoro Sviluppato da Meta, Workplace è uno strumento di comunicazione per collaborazione sicura in team attraverso chat, voce e gruppi.

Basato sull'interfaccia di Facebook, presenta un feed di notizie per gli aggiornamenti, gli annunci e i post dell'organizzazione. È possibile interagire con i post e personalizzarli in base alle proprie preferenze.

È possibile ospitare trasmissioni video in diretta all'interno del team, con funzionalità interattive come commenti, domande e reazioni. È anche possibile salvare i video per visualizzarli in seguito.

le migliori funzionalità/funzioni di #### Workplace

Tradurre i post in 91 lingue per favorire l'inclusione

Elementi fissati per i post importanti nella parte superiore del feed di notizie

Creazione di gruppi per comunicazioni a traguardo

Misurare il coinvolgimento con le analisi

Integrazione con Microsoft 365 e Google Area di lavoro

Limiti di Workplace

Il sovraccarico di notifiche può avere un impatto sulla produttività

gli utenti hanno segnalato problemi di privacy dei dati a causa di posta indesiderata e spam

Prezzi di Workplace

Piano base: $4/mese per persona

$4/mese per persona Componente aggiuntivo per amministratore e assistenza: $2/mese per persona

$2/mese per persona Componente aggiuntivo Enterprise live: $2/mese per persona

Valutazioni e recensioni sul posto di lavoro

G2: 4.0/5 (1700+ recensioni)

4.0/5 (1700+ recensioni) Capterra: 4.4/5 (1300+ recensioni)

10. Chiacchiere di Salesforce

via Chatter di Salesforce Salesforce Chatter è un'ottima alternativa a Yammer che offre uno spazio per condividere intuizioni, proporre idee e mettere in contatto i team con il prezioso feedback dei clienti.

È inoltre possibile condividere file e connettersi con esperti di tutta l'organizzazione. Grazie all'accesso mobile, è possibile monitorare i team, aggiornare le opportunità e agire sugli aggiornamenti critici in qualsiasi momento e ovunque, per un'efficienza ottimale.

Le migliori funzionalità/funzione di Salesforce Chatter

Seguire persone e documenti per collaborare ai progetti

Controllo della frequenza delle notifiche via email

Collaborazione privata su progetti sensibili

Integrazione con altre piattaforme di social media come Twitter

Limiti di Salesforce Chatter

Troppe notifiche possono rendere l'app rumorosa

Navigazione eccessiva per i nuovi utenti

Prezzi di Salesforce Chatter

Per gli utenti di Salesforce: Free (come parte del piano Salesforce)

Free (come parte del piano Salesforce) Per utenti non Salesforce: $15/utente al mese

Valutazioni e recensioni su Salesforce Chatter

G2: 4.1/5 (900+ recensioni)

4.1/5 (900+ recensioni) Capterra: Non ci sono abbastanza recensioni

Qual è la vostra alternativa preferita a Yammer?

Avete fatto il primo passo per rendere la vostra area di lavoro più collaborativa e coinvolgente. Ora conoscete molte alternative a Yammer, alcune delle quali offrono molto di più di Yammer.

Ho raccolto il meglio del meglio sul mercato in questo momento. Ma se lo chiedete a noi, vi suggerisco ClickUp.

La chat è solo una delle tante funzionalità/funzione offerte da ClickUp, una piattaforma all-in-one fatta su misura per la gestione del project management e la collaborazione tra team. Personalizzatela in base alle vostre preferenze, scegliete un modello dalla sua libreria e lasciate che sia l'IA a gestire il lavoro.

E cosa c'è di meglio? Potete accedere alla maggior parte di queste funzionalità gratuitamente. Iscrivetevi oggi stesso a ClickUp!