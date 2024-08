Come creare una Carta di squadra? Con 10 modelli gratuiti di Carta dei team

Come team leader o manager, ne avete viste di tutti i colori. Notte fonda sessioni di brainstorming le scadenze strette che sembrano impossibili e il sospiro di sollievo collettivo quando il team ce la fa. Ma anche i migliori team di progetto possono inciampare senza una direzione chiara.

È qui che una solida team charter entra in gioco. Guida l'intero team attraverso il complesso labirinto di compiti e obiettivi, assicurando che tutti i membri del team raggiungano il traguardo a passo spedito.

In questo momento state fissando una schermata vuota, senza sapere come costruire la carta perfetta?

Siete nel posto giusto. Benvenuti nella nostra guida ai modelli di carta di squadra efficaci, l'arma segreta dei team leader di successo come voi. In questo articolo scopriremo quali sono gli elementi che rendono vincente una carta di squadra, il ruolo che svolge in un ambiente di progetto fiorente e come l'uso di un documento di carta di squadra può semplificare il processo di collaborazione.

Ne uscirete con una nuova prospettiva, un modello pratico nella vostra cassetta degli attrezzi e una tabella di marcia per guidare il vostro team verso nuovi traguardi. Unitevi a noi in questo viaggio per creare una carta del team che non solo stabilisca aspettative chiare, ma che alimenti la collaborazione, stimoli la creatività e allinei il team alla missione del progetto.

Che cos'è un modello di Carta del team?

Una carta del team è come il manuale ufficiale del team. Si tratta di un documento tangibile che delinea la scopo e gli obiettivi del team identificando i ruoli di ciascuno e le regole generali stabilite dai proprietari del progetto. Quando si crea uno statuto del team, l'intero gruppo sa come comunicherà e le regole di base del progetto processo decisionale in un contesto di gruppo.

D'altra parte, un modello di carta del team funziona come schema per iniziare a mettere insieme gli elementi del processo generale e come completare il progetto in un arco di tempo realistico. Consideratelo in parte come una dichiarazione di missione e in parte come una guida alla gestione del progetto.

I documenti aziendali come questi forniscono la struttura, stimolando l'utente con domande e indicazioni, assicurando che non manchi nessun componente chiave. L'uso di un modello accelera il processo di creazione della carta del team. Vi libera dal fastidio di iniziare da zero.

Un modello solido aiuta anche ad allineare i membri del team fin dal primo giorno e favorisce una comunicazione efficace per semplificare la risoluzione dei conflitti. In sostanza, le carte di squadra sono la scorciatoia per una team ben definito e ad alte prestazioni .

10 modelli di Carta dei team da usare nel 2024

Ecco i nostri 10 migliori modelli di carta del team per potenziare il vostro processo di gestione dei progetti nel 2024. Non si tratta di modelli qualsiasi. Sono pratici, versatili e facili da usare per tutti i membri del team. Sono progettati per adattarsi a team diversi e ambiti di progetto sia che si tratti di una startup che progetta la sua prima applicazione o di un team aziendale che affronta un'iniziativa complessa.

Quindi, dimenticate le congetture. Prendete il vostro caffè preferito ed esplorate insieme queste carte di squadra che cambiano le carte in tavola. Fidatevi di noi: il vostro progetto futuro vi ringrazierà.

1. Modello di carta di squadra ClickUp

Organizzate il vostro progetto, definite le metriche di successo e identificate i potenziali problemi con il modello di carta di progetto iper-organizzato di ClickUp

Il Carta del progetto del team ClickUp non è solo un documento: è il migliore amico del vostro progetto dall'inizio alla fine. La creazione di una carta del team con questo modello può migliorare notevolmente la direzione del team e creare un approccio chiaro e strutturato all'organizzazione del progetto.

Questo modello di carta del progetto funziona come una guida passo-passo per entrare nel vivo del processo di gestione del progetto, approfondendo gli obiettivi, le scadenze, gli stakeholder e tutti gli aspetti intermedi. Nella sezione Organizzazione del progetto, avete la possibilità di specificare tutto, dal titolo e dalla durata del progetto ai principali stakeholder e alle risorse.

Non c'è più bisogno di destreggiarsi tra le informazioni: è tutto in uno spazio organizzato e accessibile per il team di progetto. La Panoramica del progetto mette in evidenza le metriche di successo.

Definite gli obiettivi e i metodi di misurazione, l'ambito di lavoro e i rischi potenziali. Il bello di questo modello è che non si limita ad aiutarvi a tracciare la mappa del vostro progetto, ma vi consente di anticipare gli ostacoli e di affrontarli di petto.

Se siete alla ricerca di carte di squadra complete e facili da usare che mantengano i vostri progetti in carreggiata, questo modello è il vostro biglietto d'oro.

2. Modello di documento di piano aziendale ClickUp

Questo modello di documento di business plan è stato creato per guidare la vostra prossima avventura imprenditoriale

Per i team coinvolti nella pianificazione dei processi aziendali, il Modello di documento di piano aziendale ClickUp è essenziale per tracciare il loro lavoro. È completo, dettagliato e personalizzato per dare vita agli obiettivi aziendali del team di progetto o dei membri chiave del team.

Questo esempio di carta del team non è solo un modello da riempire. Si tratta di una roadmap strategica che vi accompagna in ogni aspetto critico della vostra attività. Dal background dell'azienda all'analisi di mercato, dalle vendite al marketing, strategia operativa, e le pietre miliari: questo modello gratuito di carta del team vi copre.

Un buon piano d'impresa è alla base della vostra visione e questo modello vi aiuta a dimostrare il vostro impegno, identificare le tappe fondamentali e definire le esigenze finanziarie. È come la biografia della vostra azienda, che allinea lo scopo del vostro team e garantisce che ogni stakeholder sia connesso e impegnato nel viaggio.

Che si tratti di una startup appena nata o di un'azienda consolidata in cerca di un rinnovamento della strategia, il modello di documento di business plan di ClickUp è una soluzione che cambia le carte in tavola.

3. Modello di piano di gestione del team ClickUp

Tracciate le scadenze, le tappe e i risultati con il modello di piano di gestione del team di ClickUp

Dite ciao a senza soluzione di continuità gestione del team con il Modello di piano di gestione del team ClickUp . Questo è il vostro sportello unico per creare una carta del team per coordinare gli obiettivi strategici, allocare le risorse e monitorare i progressi. Comunicazione di squadra non è solo un aspetto fondamentale per i membri del team, ma anche per i project manager. Questo modello di gestione del progetto non solo allinea gli scopi e gli obiettivi del team, ma offre anche una visione panoramica dei progressi dell'intero gruppo di progetto.

Personale a distanza? Nessun problema. Questo modello è stato progettato per riunire tutti in un unico spazio, indipendentemente dalla posizione fisica.

Una tabella di marcia chiara è fondamentale per il successo degli obiettivi del team. Il modello di piano di gestione del team dà importanza alla chiarezza, consentendo di definire i compiti, aggiornare gli stati e tenere traccia delle attività di ciascun reparto. Se desiderate promuovere la concentrazione e l'allineamento, questo modello è la vostra arma segreta per il lavoro di squadra.

Pianificare il cambiamento con_ Modelli di piano di transizione !

4. Modello di piano d'azione del team ClickUp

Pianificate, tracciate e organizzate i vostri compiti utilizzando il modello di piano d'azione di ClickUp

Benvenuti nel sito Modello di piano d'azione del team ClickUp la vostra tabella di marcia verso il successo del progetto. Questo strumento va oltre l'assegnazione dei compiti: struttura passi azionabili il programma di lavoro di un'azienda è stato concepito in modo tale da poter essere utilizzato come un'attività di ricerca e sviluppo, fissare scadenze e tenere traccia dei progressi compiuti, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi con facilità.

Sia che stiate lavorando a un compito semplice o a un progetto complesso, la creazione di una carta del team con questo modello offre una struttura inestimabile. Rivedete i piani d'azione su base giornaliera, settimanale, mensile o trimestrale e vedete il quadro generale senza perdere di vista i dettagli. Creare un piano d'azione non è mai stato così facile promuovere un ambiente collaborativo e rielaborare la vostra dichiarazione di missione.

Se state cercando uno strumento strategico per mantenere alta l'attenzione e garantire il successo del vostro progetto, questo modello è il vostro partner ideale.

5. Modello di piano di progetto di alto livello ClickUp

Questo piano di progetto di alto livello semplifica la visualizzazione e la tracciabilità delle consegne

Semplificate la vostra pianificazione con il modello Modello di piano di progetto ad alto livello di ClickUp è uno strumento prezioso per le carte dei team, in particolare per i progetti più complessi e a lungo termine. Questo modello permette a voi o agli stakeholder aziendali di definire e monitorare i risultati del team in un registro chiaro e visivo.

Si tratta di una visione d'insieme che aiuta a monitorare il lavoro del team, gli obiettivi, le risorse e le scadenze con assoluta chiarezza.

Cosa distingue questo modello? La versatilità. Sia che stiate monitorando il carico di lavoro di un membro del team, sia che abbiate bisogno di stabilire un calendario più preciso tempistica del progetto e la data di scadenza, questo esempio di carta del team semplifica l'intero processo.

Non si tratta solo di portare a termine le cose, ma di comprendere l'ambito del progetto e di adattare il lavoro in base alle necessità per raggiungere gli obiettivi.

Per una pianificazione complessa, i membri del team apprezzeranno carte di squadra come questa, perché il documento creerà una visione a volo d'uccello dell'ambito del progetto, del processo e delle attività decisioni strategiche .

6. Modello di piano operativo ClickUp

Utilizzate il piano operativo di ClickUp per tracciare ogni aspetto della vostra attività

Il Modello di piano operativo ClickUp offre molti vantaggi grazie alla sua guida completa e approfondita per raggiungere efficacemente gli obiettivi aziendali. Carte di progetto come questa assicurano che tutti siano sulla stessa lunghezza d'onda.

Inoltre, questo modello fornisce una carta del team per creare una chiara tabella di marcia per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Allineando i compiti di ciascuno con gli obiettivi organizzativi generali, le carte di squadra migliorano l'efficienza e la produttività. Grazie alle diverse visualizzazioni, dall'Elenco generale del piano alla visualizzazione del carico di lavoro, questo modello offre una prospettiva a tutto tondo delle operazioni.

È possibile aggiungere, modificare, raggruppare e pianificare le attività in base alle proprie esigenze. Se siete alla ricerca di un modo per semplificare le vostre attività operative, definite le responsabilità, migliorare la produttività e massimizzare la redditività, questo è per voi.

7. Modello di piano di esecuzione del progetto ClickUp

Definite l'ambito del progetto, i requisiti, le risorse e altro ancora utilizzando il modello di piano di esecuzione del progetto di ClickUp

Standardizzate il ruolo e le responsabilità della vostra organizzazione e del vostro team nel processo di pianificazione con il modello Modello di piano di esecuzione del progetto ClickUp . Il modello include tutti gli aspetti critici di un progetto, come l'ambito, gli obiettivi e l'allocazione delle risorse, che contribuiscono a formare una carta di squadra completa e un ambiente di lavoro solido.

Definendo i ruoli, stabilendo le scadenze e il piano di comunicazione questo modello facilita la stesura di un diagramma di squadra efficace. Questo modello è semplice e chiaro.

Permette di fornire una breve panoramica del progetto, facilmente comprensibile per ogni singolo membro del team e per ogni stakeholder. Inoltre, consente di includere un riepilogo con dettagli critici come la data di inizio e di completamento e un budget stimato.

In poche parole, se desiderate avere un modello affidabile e standardizzato per il vostro l'esecuzione del progetto questo è quello che i membri del vostro team ameranno.

8. Modello di piano di progetto ClickUp

Semplificate gli sprint di sviluppo prodotto con un modello di piano di progetto personalizzato

Dite addio all'incertezza e date il benvenuto alla chiarezza con il modello Modello di piano di progetto ClickUp . Con questo strumento, potete pianificare e seguire il vostro progetto dall'inizio alla fine senza perdere tempo. Il modello incoraggia la collaborazione tra i membri del team, definendo le aspettative e identificando i rischi potenziali.

Questa carta del team vi aiuterà anche a gestire le dipendenze del progetto . Il suo onnicomprensivo documentazione del progetto tiene conto della gestione del rischio e vincoli di risorse comunicazione, ambito del progetto, costi e tempistiche di riferimento.

Grazie alle viste e alle funzioni disponibili, è possibile aggiungere facilmente attività, monitorare i progressi, assegnare responsabilità ai membri del team e molto altro ancora. È il pacchetto completo per qualsiasi progetto o esigenza di valutazione delle prestazioni.

9. Modello di lavagna per piano di lavoro ClickUp

Con la lavagna per il piano di lavoro, adottate un approccio visivo alla pianificazione del progetto

Visualizzate il vostro progetto nel modo più semplice ed efficace possibile con il template Modello di lavagna per il piano di lavoro di ClickUp . Questo strumento vi aiuta a delineare l'intero percorso del vostro progetto, dai singoli compiti all'assegnazione delle risorse, fino al monitoraggio dei progressi.

Consente un coordinamento e una gestione completi del team, supportando così un efficiente diagramma di squadra basato sui vostri valori fondamentali più importanti.

Partendo da zero o importando da un elenco esistente, questo modello offre la flessibilità necessaria per strutturare il piano di lavoro come meglio credete. È possibile assegnare diversi livelli di priorità alle attività, stabilire date di inizio e di scadenza e assicurarsi che tutti conoscano i propri compiti e le proprie scadenze.

Adattate il modello alle esigenze del vostro progetto, sia che si tratti di gestione del carico di lavoro di lavoro, la prioritizzazione dei compiti o la visualizzazione delle tempistiche. È il punto di partenza ideale per i team che lavorano a qualsiasi progetto che richieda una pianificazione delle attività.

10. Modello di Carta di squadra in Word da Template.net

via Template.net

Per un approccio semplice e veloce alla creazione di grafici di squadra, il modello Modello di carta di squadra in Word da Template.net è la risposta. Questo modello, facile da modificare e da stampare, vi permette di definire i nomi, gli obiettivi, i ruoli e le responsabilità dei membri del vostro team in modo semplice per un lavoro più collaborativo.

L'approccio senza fronzoli di questo modello di statuto del team lo rende accessibile ed efficiente, consentendo al vostro team di concentrarsi su ciò che conta davvero: lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. Se siete alla ricerca di una guida rapida per la creazione di una carta del team, questo modello è quello che fa per voi.

Si noti che questo modello non è gratuito, ma è possibile abbonarsi a Template.net per 2 dollari al mese e sbloccare l'accesso.

Cosa rende un buon modello di Carta del team?

Un solido modello di carta del team ha bisogno di alcuni elementi di base per andare nella giusta direzione. Tuttavia, la creazione di una carta del team non dovrebbe essere un processo che fa perdere tempo. Ecco quindi alcuni aspetti che aiutano a riconoscere il miglior modello di carta del team:

Delinea obiettivi chiari : Il modello giusto individua gli obiettivi del team, collegandoli direttamente agli obiettivi organizzativi più ampi. In questo modo tutti sono concentrati al massimo

: Il modello giusto individua gli obiettivi del team, collegandoli direttamente agli obiettivi organizzativi più ampi. In questo modo tutti sono concentrati al massimo Evidenzia i ruoli e le responsabilità del team : In ogni modello è necessario creare uno spazio per le funzioni di ciascuno, in modo che ogni membro del team sappia esattamente dove si colloca nel puzzle

: In ogni modello è necessario creare uno spazio per le funzioni di ciascuno, in modo che ogni membro del team sappia esattamente dove si colloca nel puzzle Illustra le _ piano di comunicazione del progetto : È necessario definire a chi rivolgersi per cosa, evitando l'ambiguità e promuovendo un processo decisionale rapido e operazioni di squadra senza intoppi

È necessario definire a chi rivolgersi per cosa, evitando l'ambiguità e promuovendo un processo decisionale rapido e operazioni di squadra senza intoppi **Offre un quadro per la risoluzione dei conflitti: Riconosce che i disaccordi si verificano e fornisce una tabella di marcia per gestirli in modo costruttivo

In breve, un buon esempio di statuto del team deve promuovere la chiarezza, incoraggiare l'appropriazione, facilitare la comunicazione e snellire tutti i conflitti. Non è solo un documento: è un piano proattivo per allineare l'intero team e guidare il successo del progetto. Questo è uno strumento che vale la pena avere!

Gestire il team con i modelli di Carta del team

La versatile gamma di modelli di ClickUp offre soluzioni potenti per organizzare e gestire le attività del team. Che siate leader di un team e dobbiate redigere la carta del team, creare un piano aziendale completo, progettare un piano d'azione o mantenere un alto livello di timeline del progetto clickUp ha pensato a voi.

Questi modelli di carta del team offrono un quadro strutturato che promuove una comunicazione chiara, migliora l'allineamento e favorisce una collaborazione efficace all'interno dei team. Non sono solo strumenti utili per la creazione di diagrammi di squadra, ma anche per mantenere i team concentrati sui loro obiettivi e strategicamente allineati con gli obiettivi aziendali più ampi.

Se questi modelli vi sono stati utili, vi invitiamo a esplorare l'intera gamma di prodotti ClickUp funzionalità di gestione dei progetti e modelli . ClickUp è stato progettato con la flessibilità necessaria per soddisfare le esigenze specifiche del vostro team e la solidità necessaria per gestire progetti di qualsiasi portata.

Abbracciate il potenziale di questi strumenti e osservate come trasformano l'efficienza, la comunicazione e il successo complessivo del vostro team.

Buon lavoro con i grafici!