Coesione di squadra: Strategie per aumentare le prestazioni sul posto di lavoro

Un team non è un gruppo di individui. Esatto, un team è molto più dei suoi membri. È anche il sistema, la conoscenza e le connessioni condivise tra di loro.

Un team che alimenta questi sistemi, condivide attivamente le conoscenze e rafforza le connessioni è coeso e quindi efficace.

In questo post parleremo di coesione e di come costruire un team coeso.

Cos'è la coesione del team?

La coesione del team è la capacità del team di funzionare come un'unica unità e di lavorare insieme. È l'insieme delle connessioni intangibili, delle relazioni positive e della comprensione reciproca dei membri del team.

La coesione del team è caratterizzata da quanto segue.

Multidimensionale : Relazioni professionali, comportamentali ed emotive tra i membri del team

: Relazioni professionali, comportamentali ed emotive tra i membri del team Dinamica : Fluida e si evolve ad ogni cambiamento, come l'abbandono di un membro del team o l'ingresso di uno nuovo

: Fluida e si evolve ad ogni cambiamento, come l'abbandono di un membro del team o l'ingresso di uno nuovo Collettivo : Somma di tutte le relazioni interpersonali all'interno del team; una frattura tra due persone può influenzare l'intero team

: Somma di tutte le relazioni interpersonali all'interno del team; una frattura tra due persone può influenzare l'intero team Allineato al business : Focalizzato sugli obiettivi aziendali e lavora per un obiettivo comune

: Focalizzato sugli obiettivi aziendali e lavora per un obiettivo comune Organizzazione: Dipende dall'organizzazione, dalle sue strutture, dalla cultura, dai valori e dal comportamento della leadership

A differenza delle metriche comunemente intese, come l'efficienza o la produttività, la coesione del team è un concetto emergente che sta guadagnando popolarità, soprattutto nelle organizzazioni di servizi. Ecco perché.

L'importanza della coesione del team

La capacità di un team di lavorare in modo coeso è alla base dell'esito positivo dell'azienda, per questo è fondamentale. La coesione del team si presta anche a diversi altri vantaggi.

Efficienza del team

Un team coeso è organizzato e produttivo. I membri del team eliminano attivamente le ridondanze e gli sprechi di tempo o di lavoro richiesto. Risparmiano costi inutili e ottimizzano l'efficacia del team.

Orientamento agli obiettivi

La coesione del team aiuta a raggiungere obiettivi individuali e collettivi. Il team comprende i propri ruoli e le proprie responsabilità. Le misure dell'esito positivo sono chiaramente definite e sanno come raggiungerle. Concentrandosi sugli obiettivi, i team coesi aiutano a raggiungere gli obiettivi individuali e collettivi migliorano il rendimento del lavoro .

Autonomia del team

Un team coeso è trasparente e consente a ciascun membro di essere autonomo e creativo. Così, l'intero team ha il contesto per risolvere i problemi in modo innovativo.

D'altra parte, il manager si limita a dare indicazioni e supporto piuttosto che a fare microgestione. In questo modo si crea una cultura del lavoro positiva, liberando anche il tempo del manager.

Impegno dei dipendenti

Quando un team è coeso, è anche attivamente impegnato. Ogni individuo sente un forte senso di appartenenza al team e all'azienda. È allineato con lo scopo dell'organizzazione e motivato a lavorare per raggiungerlo. Questo migliora le prestazioni del team.

Ambiente di lavoro sano

La coesione supporta l'efficacia del lavoro collaborazione del team . Un team coeso si supporta a vicenda. Lavorano a stretto contatto, offrendo aiuto e consigli a chi è in difficoltà. Si assumono la responsabilità collettiva e lavorano come un'unità.

Come corollario, una scarsa coesione del team può avere conseguenze negative, come il mancato raggiungimento degli obiettivi, ritardi nella consegna dei progetti, un elevato tasso di abbandono, una bassa soddisfazione lavorativa, ecc.

Per prevenire la scarsa coesione del gruppo, bisogna innanzitutto imparare a identificarla. Ecco alcuni suggerimenti.

Come identificare la scarsa coesione del team

Se temete che il vostro team non lavori in modo coeso ma non siete sicuri di quale sia il problema, ecco alcuni segnali rivelatori da cercare.

Conflitti non risolti: I membri del team sono coinvolti in conflitti che non vengono risolti in modo professionale? Se questi conflitti si trasformano in risentimento o diventano personali, il team ha una scarsa coesione.

Mancanza di trasparenza: In un team non coeso, gli individui sono inclini a parlare in modo poco chiaro o a nascondere le informazioni. Quando i membri del team non condividono le informazioni in modo proattivo e aperto, potrebbe esserci un'insicurezza di fondo o una competizione malsana da risolvere.

Gioco delle colpe: Un team che non è coeso tende ad incolparsi a vicenda per le mancanze. I membri del team potrebbero non assumersi la responsabilità personale quando le cose vanno male.

Membri del team disimpegnati: Nelle riunioni si noterà che i membri del gruppo non offrono le loro idee migliori o fanno il minimo indispensabile. Potrebbero non sentirsi inclini a collaborare o innovare.

Mancanza di fiducia: Un team non coeso è sempre attento ai problemi e sente il bisogno di proteggersi.

Un team fortemente coeso ha un aspetto opposto.

Segni di una forte coesione del team

Ogni team coeso non deve essere necessariamente un team di team tigre . Ma devono dare segni di lavorare insieme in modo efficace. Ecco alcuni segnali da ricercare.

Forte comunicazione

Una comunicazione chiara e attiva è alla base della coesione del team. Questo si manifesta in vari modi, ad esempio i membri del team:

Condivisione delle informazioni e riconoscimento delle sfide senza timori

Parlando con fiducia faccia a faccia o mettendo per iscritto la propria opinione via email/Slack

Conversazioni difficili o dibattiti accesi nell'interesse del progetto

Parlare apertamente e condividere le proprie opinioni senza paura di ripercussioni

Documentare attivamente lo stato di avanzamento e, se necessario, essere disposti a cedere le attività

Risoluzione rapida dei conflitti

I team coesi non sono privi di conflitti, ma li risolvono rapidamente e in modo sano. Accettano opinioni diverse e disaccordi. Quando un dibattito si trasforma in un conflitto, lo risolvono tra di loro e lo incollano.

Impegno nelle decisioni

disaccordo ma impegno" è un motto fondamentale per un team coeso. Quando uno o due membri del team non sono d'accordo con una decisione, si impegnano a rispettarla a prescindere, senza precipitarsi a dire "te l'avevo detto" o a far deragliare lo stato in corso.

Responsabilità condivisa

Un team coeso si assume la responsabilità collettiva di tutti gli esiti positivi e dei fallimenti. I membri del team si fanno reciprocamente i conti senza addossarsi colpe non necessarie. Informano proattivamente i colleghi se si trovano ad affrontare delle sfide e cercano aiuto. Chi ha commesso errori lo ammette e si impegna a fare ammenda.

Creare un ambiente di lavoro con questo livello di coesione del team richiede una riflessione consapevole e un lavoro richiesto. Ecco dieci strategie che potete utilizzare per gettare solide basi.

10 strategie per migliorare la coesione del team

La costruzione della coesione del team non è un'attività una tantum. È un esercizio continuo che ogni team leader e manager deve svolgere. È una pratica comportamentale che tutti devono intraprendere.

Tuttavia, è possibile mettere in pratica questi comportamenti con una qualsiasi delle migliori strumenti di project management . Ecco alcune strategie e come utilizzare gli strumenti giusti per attuarle.

1. Definite la vostra missione

Un team che comprende la missione si unirà per raggiungere gli obiettivi. Per migliorare la coesione del team, chiarite la vostra visione del futuro attraverso una missione perseguibile e mirata.

Collocatela nel contesto delle esigenze del mercato e della concorrenza

Rendetela pertinente alle esigenze emotive e alle motivazioni collettive del team

Mantenetela a lungo termine, in modo da non doverla cambiare spesso

Rendetela mirata

"Organizzare le informazioni del mondo e renderle universalmente accessibili e utili" è la missione di Google per il suo prodotto di ricerca. È contestuale, pertinente, a lungo termine e mirata. È una missione che i dipendenti possono perseguire, non solo durante le ore di lavoro, ma anche nella vita.

Una volta impostata la missione, pubblicatela pubblicamente. Mettetela sul sito lavagna online o il wiki aziendale, in modo che tutti possano vederlo facilmente e spesso.

2. Impostazione di obiettivi SMART per il team

Se la missione definisce il "cosa" del team, gli obiettivi mostrano il "come" Gli obiettivi derivano dalla missione. Impostate obiettivi per il team e per i singoli membri. Rendeteli Obiettivi SMART cioè specifici, misurabili, raggiungibili, pertinenti e limitati nel tempo.

obiettivi di ClickUp per raggiungere i propri obiettivi

Per garantire che il team sia sempre concentrato sugli obiettivi, è necessario renderli accessibili e monitorare lo stato di avanzamento. Un buon strumento di project management consente di farlo sia per gli obiettivi individuali che per quelli del team. Obiettivi di ClickUp sono progettati per renderli visibili e accessibili al team in qualsiasi momento. Per migliorare la coesione del team, utilizzate ClickUp Obiettivi per avere conversazioni dettagliate con tutti i membri del team, per assicurarvi che comprendano i loro obiettivi.

Eliminare l'ambiguità. Discutete le dipendenze e le relazioni in modo che tutti abbiano ben chiaro di cosa sono responsabili.

3. Rafforzare il project management

Un team coeso ha bisogno di uno spazio collaborativo. L'ufficio di solito svolge questo ruolo, ma non è sufficiente. A maggior ragione per i team ibridi. Per migliorare la coesione del team, è necessario creare solidi sistemi di comunicazione.

Organizzazione del progetto: Impostare uno strumento completo di project management come ClickUp per tutte le comunicazioni del team. Suddividete il progetto in attività, sottoattività e liste di controllo, in modo che i membri del team capiscano come le loro attività quotidiane contribuiscano agli obiettivi aziendali. Comunicate con chiarezza le aspettative e le misure dell'esito positivo di ogni attività.

Personalizzato: Utilizzate ClickUp per creare flussi di lavoro personalizzati per le vostre esigenze. Aggiungete campi personalizzati, tag e assegnatari. Salvate i vostri filtri. Automazioni di attività/eventi ripetibili, come ad esempio riunioni StandUp . Impostazione di notifiche intelligenti. Interpretare il codice all'interno di ClickUp.

Gestite i vostri progetti nel modo più adatto a voi, grazie a Il project management personalizzato di ClickUp .

Comunicazione con il team: Consente ai membri del team di porre domande e di avere sani dibattiti attraverso i commenti annidati e le Visualizzazione della chat di ClickUp .

rimanete al corrente di tutte le conversazioni con la vista chat di ClickUp

Collaborazione in tempo reale: Cosa c'è di più? Mantenete tutti sulla stessa pagina con Il rilevamento di collaborazione di ClickUp . Consente ai membri del team di sapere quando gli altri stanno digitando, in modo da poter modificare i documenti insieme in tempo reale.

Se siete alle prime armi, provate con I modelli di project management di ClickUp per darvi una spinta iniziale. Personalizzateli secondo le vostre esigenze e fateli vostri!

4. Condividere la conoscenza

Affinché un team funzioni in modo coeso, ogni membro deve avere sempre a disposizione tutte le conoscenze e il contesto. Tuttavia, nella frenesia di un progetto in rapida evoluzione, è facile che le informazioni sfuggano.

Utilizzate un sistema di collaborazione al progetto strumento come ClickUp per condividere le conoscenze, creare wiki e collegarli ai flussi di lavoro.

panoramica sui documenti di ClickUp Documenti ClickUp le pagine annidate, le opzioni di stilizzazione, i segnalibri incorporati e altro ancora consentono di creare e condividere le conoscenze a livello di team. Gli utenti possono anche modificare questi documenti, taggare gli utenti, aggiungere commenti e collaborare efficacemente in tempo reale, mantenendo sempre aggiornata la conoscenza dell'organizzazione.

5. Brainstorming insieme

Affinché il "disaccordo ma commit" funzioni, i membri del team devono partecipare al processo decisionale fin dall'inizio. Devono vedere il problema, le possibili soluzioni e il processo di pensiero alla base della scelta finale.

lavagna online ClickUp per il brainstorming

Il modo migliore per farlo è portare il team a fare brainstorming insieme. ClickUp Lavagna online permette di disegnare, aggiungere forme, scrivere testi, inserire note, taggare gli utenti e altro ancora, tutto in un unico posto.

Se state facendo brainstorming di idee, costruendo una strategia aziendale, mappando i flussi di lavoro dei processi o organizzando le attività, usate la lavagna online per creare trasparenza. Invitate i commenti e costruite il consenso.

6. Costruire la fiducia

Per essere trasparenti, i membri del team devono fidarsi l'uno dell'altro. Devono credere che le loro sfide e i loro difetti non saranno usati contro di loro. Create una cultura della fiducia, dando l'esempio.

Conducete retrospettive aperte e oneste. Ammettete i vostri errori. Annotate le note di queste retrospettive per dimostrare che gli errori vanno bene, purché si impari da essi.

Incoraggiate i membri del team ad ammettere onestamente anche i loro errori. Da fare, apprezzateli e aiutateli a fare ammenda.

7. Celebrare gli esiti positivi

Il rinforzo positivo deriva dalla celebrazione di un lavoro ben terminato. Ogni volta che completate uno sprint o risolvete un problema, celebrate l'esito positivo come team. Riunite tutto il team.

Programmate attività di team building per aiutarli a capirsi meglio. Durante queste attività:

Ringraziate i membri del team per il loro contributo

Identificare e riconoscere i lavori richiesti in modo eccezionale

Apprezzare i comportamenti che favoriscono la coesione del team

Facilitare le conversazioni tra i membri del team che sono in conflitto

Collegare l'esito positivo agli obiettivi e alla missione del team

/Riferimenti/ https://clickup.com/features/dashboards ClickUp dashboard /%href/

può aiutare in questo senso, offrendo panoramiche di alto livello e approfondimenti con reportistica completamente personalizzabile.

8. Decentrare il processo decisionale

Una delle maggiori sfide alla coesione del team è la centralizzazione dell'autorità. I manager spesso diventano il collante che tiene insieme il team, prendendo da soli tutte le decisioni.

Questo può danneggiare il coinvolgimento e l'autonomia, necessari per la coesione del team. Può anche ostacolare l'efficienza dei processi .

Per evitare ciò, decentrate attivamente il processo decisionale. Delegate i problemi e incoraggiate i membri del team a trovare soluzioni. Chiedete la loro opinione sulle decisioni (per quanto ragionevole).

Formate e allenate i membri del team ad autogestirsi. Accantonate budget discrezionali per i team da spendere in strumenti necessari.

9. Incoraggiare il conflitto produttivo

Nel lavoro sulla conoscenza, i diversi punti di vista hanno un'enorme importanza. Che si tratti di costruire un software o un'architettura, tutti i lavori sono rafforzati dai contributi e dai feedback dei diversi membri del team.

Quando si discute di idee diverse, è inevitabile che sorgano dei disaccordi. È responsabilità del manager incoraggiare discussioni sane tra i membri del team in disaccordo, in modo da risolvere i conflitti.

Ascoltate attivamente ciò che ciascuno dice. Porre domande stimolanti sulle loro motivazioni. Orientate la conversazione verso una soluzione, invece di soffermarvi su chi ha ragione o torto.

Questo non significa che il manager debba fare da mediatore in ogni conflitto. In alternativa, il manager deve creare una cultura in cui i membri del team possano parlare apertamente tra loro e risolvere i conflitti da soli. Esercizi di team building progettati per la gestione dei conflitti, sono un ottimo modo per raggiungere questo obiettivo.

10. Assumere per la coesione del team

Prima di ogni altra cosa, durante le assunzioni tenete presente la coesione del team. Ciò non significa che si debbano assumere persone simili con opinioni simili. Al contrario, è ormai assodato che team diversi sono migliori per l'azienda.

Tuttavia, dinamiche del team cambiano ogni volta che una nuova persona si unisce al team. Per creare un gruppo coeso, i manager devono assicurarsi che il nuovo membro del team non sia particolarmente dirompente. Cercate candidati con:

Capacità di comunicazione e collaborazione

Capacità di accettare feedback e risolvere i conflitti

Lavorare collettivamente con gli altri e condividere il credito per i risultati ottenuti

Mettere da parte la politica nell'interesse del team

Ma soprattutto, assumete e pagate in modo equo. La disuguaglianza e l'ingiustizia percepita influiscono sulla coesione del team.

Costruire team coesi con gli strumenti di collaborazione di ClickUp

Perché un team sia coeso, ha bisogno di una comunicazione attenta, di una cultura di apertura e di un'area di lavoro collaborativa. I team di ClickUp consente tutto questo e molto altro. Il software di project management di ClickUp è stato progettato per essere l'unica app per tutte le esigenze aziendali, indipendentemente dal tipo di lavoro. Le attività e le sottoattività danno ordine al progetto, creando chiarezza.

I commenti facilitano le conversazioni aperte. La lavagna online e le mappe mentali aiutano a risolvere i problemi in modo collaborativo e a fare brainstorming.

ClickUp Teams centralizza le informazioni relative al progetto e le rende accessibili a tutti i membri del team. Obiettivi e dashboard danno a tutti la visibilità necessaria per far progredire il progetto.Costruite un team coeso con ClickUp. Iscrivetevi gratis oggi stesso .