Pronti ad agire in un momento: La guida definitiva alle squadre Tiger

Avrete sicuramente sentito la frase "Houston, abbiamo un problema"

Ma che dire dei team di tigri? 🐅

Coniata nel 1964, Gestione dei programmi i team di tigri sono stati resi famosi dalla NASA, che ne ha formato uno per indagare sul malfunzionamento dell'Apollo 13 e portare in salvo gli astronauti. 🌕

Per il loro lavoro, quell'attività è stata premiata con la Medaglia presidenziale della libertà. Anche se non possiamo garantire lo stesso grado di riconoscimento, possiamo certamente aiutarvi a costruire un approccio tiger team per le esigenze della vostra organizzazione, in modo da avere successo.

Dalla missione lunare del 1970, enti governativi e aziende di tutto il mondo hanno schierato i team tigre per mantenere la sicurezza e l'integrità del pianeta operazioni senza intoppi . L'approccio diversificato e altamente specializzato dei team tigre è stato creato con l'unico scopo di risolvere un problema specifico (e spesso complesso) che affliggeva l'organizzazione più grande.

Come ogni strategia collaudata, il modulo del tiger team perfetto è un'arte. Ma con gli strumenti giusti, siamo certi che potrete usare questo metodo per trarne il massimo vantaggio. Seguiteci mentre scopriamo tutto quello che c'è da sapere sui team tigre, prima di crearne uno all'interno della vostra organizzazione.

Scoprite cosa sono, i loro vantaggi, le best practice e come il vicepresidente del marketing di ClickUp utilizza i team tigre per ottenere un esito positivo.

Che cos'è un Tiger Team?

Un team tigre è un piccolo team, funzioni trasversali di esperti all'interno dell'organizzazione che si riuniscono per risolvere un problema complesso. A differenza del tipico team orientato ai problemi, i team di tigri non solo trovano una soluzione, ma sviluppano anche sistemi per implementare efficacemente la soluzione.

I Teams si formano in due modi:

Un team viene creato appositamente per affrontare un determinato problema. Tutti i compiti del team tigre hanno priorità sul ruolo tipico di ciascun membro e, una volta raggiunto l'obiettivo, i membri tornano alle loro consuete responsabilità quotidiane

Un team viene creato per affrontare un determinato problema o raggiungere un obiettivo specifico in aggiunta aal loro attuale carico di lavoro. L'approccio di questo team di tigri potrebbe richiedere un blocco di tempo giornaliero o settimanale sui loro calendari dedicato alla causa, ma non abbandonerà il loro programma tipico per risolvere il problema L'approccio scelto dipende dalla natura dell'oggetto e dal tempo a disposizione per raggiungerlo. Forse i membri del vostro team di tigri si riuniscono costantemente per un periodo prolungato o frequentemente in un arco di tempo limitato. In ogni caso, il team deve avere la capacità di cambiare e agire rapidamente se necessario.

I team Tiger dovrebbero essere composti da membri provenienti da diversi reparti o rami dell'organizzazione, per contribuire con un ampio intervallo di competenze. L'obiettivo è creare un think tank eterogeneo di membri di alto livello che portino in tabella anni di esperienza, competenze e prospettive.

In questo modo il team delle tigri si posiziona in modo unico per individuare colli di bottiglia, aree di interesse e soluzioni che potrebbero sfuggire a un team medio. L'argomento è sfruttare le competenze e le conoscenze collettive dei vostri esperti interni per identificare soluzioni innovative e piani per i problemi che la vostra azienda deve affrontare.

Sembra abbastanza semplice, vero? Non esattamente, ma il risultato ne vale la pena.

Le sfide e i vantaggi dell'approccio del team tigre

I vostri superiori saranno i primi a dirvi che il lavoro di squadra interfunzionale è una sfida continua. Ma è anche il fondamento di ogni team tigre di esito positivo.

Da fare in modo corretto, la collaborazione interfunzionale elimina i problemi di gestione delle risorse umane i silos del team incoraggia la creatività, promuove relazioni di lavoro sane e aumenta la produttività . Ma quando non ha successo, un team interfunzionale può rapidamente sentirsi come se ci fossero troppi cuochi in cucina. Amrita Mathur vP Marketing di ClickUp, conosce bene le versioni di prova e i vantaggi significativi dei team di tigri. Sono una delle strategie chiave che ha portato con sé in ClickUp da Superside dove ha fatto crescere l'azienda da quasi zero a 45 milioni di dollari di fatturato ricorrente annuale (ARR) in soli quattro anni.

Il suo segreto? Una ripartizione strategica delle riunioni per tenere al corrente tutti i membri necessari, pur mantenendo una sana cultura del lavoro da remoto.

Abbattere i silos all'interno del team o dell'azienda non è un'operazione da fare una volta sola, ma è un lavoro che richiede pazienza, costanza e impegno intenzionale. Altrimenti, i silos del team ritornano e spesso si radicano più in profondità nell'organizzazione.

Assicurarsi che il team di tigri si estenda agli esperti più competenti e maturi è il modo migliore per combattere questa sfida. Il team tecnico selezionato a cui è stata affidata l'attività avrà un'ampia esperienza di lavoro su progetti interfunzionali e potrà eliminare rapidamente qualsiasi barriera di comunicazione per affrontare i nuovi ostacoli fin dall'inizio.

È estremamente prezioso per la leadership, soprattutto in una struttura remota asincrona, avere tutti nello stesso posto una volta al mese.

Amrita Mathur, vicepresidente marketing di ClickUp

Mantenendo il team snello, può agire sulle sue decisioni il più rapidamente possibile (senza essere impantanato da processi complessi o dalle approvazioni degli stakeholder). Altri vantaggi principali di un team di tigri ben oliato sono:

Decisioni strategiche con un'esperienza precedente e un'anticipazione sufficiente a considerare l'impatto

La capacità di analizzare problemi complessi da più prospettive

Accesso immediato a risorse, dati, approfondimenti e altro da tutta l'organizzazione

Interesse per i nuovi processi aziendali, per le soluzioni creative e per l'innovazione

Outlook positivo e proattivo nei confronti degli ostacoli imprevisti

Teams efficienti sono anche uno dei modi più efficaci dal punto di vista dei costi per ottimizzare la strategia interna. In un recente sondaggio, più della metà dei dirigenti ha segnalato l'efficienza delle risorse come priorità assoluta Studio ClickUp questo stile di risoluzione dei problemi basato sui focus-group potrebbe diventare ancora più diffuso nei vari settori.

Quando utilizzare un Tiger Team

I team Tiger non sono un'occorrenza quotidiana. E poiché sono strutturati caso per caso, è molto probabile che non ci siano due team tigre che condividano gli stessi membri, anche senza cambiamenti organizzativi.

Queste attività specializzate sono costruite per mirare ai problemi critici che impediscono a un'azienda di raggiungere obiettivi più grandi o di completare un progetto di grande impatto: ad esempio, un bug ostinato impedisce ai clienti di utilizzare correttamente il vostro prodotto, oppure un'iniziativa importante continua a fallire e dovete studiare un nuovo piano d'attacco.

Suddividete obiettivi, attività, punti agili e stati del progetto nella dashboard di ClickUp 3.0, altamente personalizzabile

Prima di iniziare l'approccio del team tigre, è importante valutare se questa strategia è l'opzione migliore per la vostra situazione. Chiedetevi:

Sono state tentate tutte le altre soluzioni possibili per risolvere il problema?

È possibile definire chiaramente il problema da risolvere?

Si tratta di un problema complesso che richiede la visualizzazione di diversi punti di vista?

Il problema è sensibile al tempo e vitale per l'esito positivo dell'azienda?

Rispondere a queste domande aiuterà a determinare se è il momento di formare un team di tigri e a creare i giusti punti di discussione per consolidare l'ambito del progetto.

Chi fa parte del vostro Tiger Team?

Non ci sono regole ferree su chi debba far parte della squadra A, tutto dipende dalla portata dell'organizzazione, dal problema e dall'obiettivo.

I membri ideali sono facili da lavorare, proattivi, e non hanno paura di superare le norme o di stravolgere pratiche aziendali consolidate per il bene dell'azienda.

Consultate il vostro software per l'organigramma e guardare oltre i top performer per trovare membri dinamici con un intervallo di esperienze professionali all'attivo (sia tecniche che non).

Visualizzate facilmente la struttura del vostro team con un modello di organigramma personalizzabile per lavagna online in ClickUp

Tenete presente che i team tigre composti da due o tre membri sono abbastanza comuni, anche se progetti più complessi possono richiedere team di 10 o più persone. Tutto questo per dire che un posto nel vostro team tigre è estremamente prezioso e queste decisioni devono essere prese con la massima attenzione e considerazione.

3 Passaggi per costruire il vostro Tiger Team

Suggeriamo di iniziare con una serie di criteri basati sul problema che il team tigre dovrà affrontare e sulle competenze necessarie per risolverlo. Sebbene vogliate mantenere il team di dimensioni ridotte, non abbiate paura di pensare in modo ampio quando fate un brainstorming dei potenziali membri, in particolare per quanto riguarda le loro specializzazioni.

Seguite questi tre semplici passaggi per formare il vostro team di tigri con tutti i giocatori giusti:

Passaggio 1: Definire il problema

Stabilite il chi, cosa, dove, perché e come del problema che state affrontando prima di iniziare a costruire il team. Utilizzate questi fattori per considerare la causa principale del problema e ciò che potrebbe essere necessario per raggiungere una soluzione.

Utilizzate ClickUp Docs per creare e connettere splendidi documenti, wiki e altro ancora per un'esecuzione delle idee senza soluzione di continuità con i vostri team di tigri

Individuare queste caratteristiche vi aiuterà a pensare in modo critico a quali team sono maggiormente interessati dal problema, alle esigenze del progetto e alla complessità generale. L'impostazione di parametri chiari sulla ambito del progetto il fatto che il progetto sia stato definito in anticipo manterrà il team in attività quando inizierà il lavoro vero e proprio e impedirà inutili prodotti da consegnare di accumularsi sul progetto - alias, scope creep.

Passaggio 2: identificare le competenze chiave dei vostri collaboratori

Un team di tigri equilibrato ed efficiente è composto da esperti esperti che comprendono il problema da ogni angolazione, compresi i rischi, la posta in gioco e le battute d'arresto. Con un problema ben definito in mente, chiedetevi:

Quali team o reparti sono interessati da questo problema?

Che tipo di soluzione richiede questo problema?

Chi ha la maggiore conoscenza del problema?

I progetti più tecnici possono richiedere l'intervento dei team di ingegneria o di prodotto, ma la varietà è fondamentale.

Troppi membri con specializzazioni troppo simili o iper-specifiche rallentano lo stato, creano punti ciechi nella logica del team e potenzialmente escludono dalla conversazione prospettive preziose. Invece, guardate al di là dei soli titoli per comporre un team con background, punti di forza e familiarità diversi con il problema.

Passaggio 3: Decidere chi guiderà il percorso

Una volta che i membri sono al loro posto, è il momento di assegnare un leader al team di tigri.

Questo individuo fungerà da moderatore del gruppo, da portavoce e da sponsor per ottenere risorse aggiuntive, se necessario. In poche parole, si tratta di un ruolo importante, che potrebbe essere il fattore determinante per la riunione del team tigre.

Uno studio ha rilevato che il 76% dei team interfunzionali che hanno avuto esito positivo sondaggio ha condiviso una caratteristica comune: una forte voce di governo all'interno del gruppo.

Il leader del team di tigri può avere l'ultima parola sulle principali decisioni del gruppo, ma deve anche incoraggiare la partecipazione, il discorso aperto e la collaborazione di tutti i membri del team. Da fare, le soluzioni possono risultare poco efficaci o lasciare il problema irrisolto.

Disegnate connessioni e collegate gli oggetti per creare roadmap o flussi di lavoro dalle vostre idee insieme al vostro team in ClickUp Whiteboards

Best Practices e Strategie del Tiger Team

Alexa, riproduci "Eye of the Tiger" dei Survivor.

Dopo aver affrontato le nozioni di base e aver preparato la scena, passiamo alle strategie e alle best practice per condurre il vostro team di tigri alla vittoria:

Preparazione, preparazione, preparazione : Prima della prima riunione del team tigre, preparatelo all'esito positivo con l'impostazione di quante più informazioni possibili per una rapida consultazione e per il contesto necessario. In qualità di gestore del progetto del team, assicuratevi che abbiano accesso a tutti i dati, gli approfondimenti, i budget e le risorse pertinenti per capire come è nato il problema in ordine alla sua soluzione

: Prima della prima riunione del team tigre, preparatelo all'esito positivo con l'impostazione di quante più informazioni possibili per una rapida consultazione e per il contesto necessario. In qualità di gestore del progetto del team, assicuratevi che abbiano accesso a tutti i dati, gli approfondimenti, i budget e le risorse pertinenti per capire come è nato il problema in ordine alla sua soluzione Impostazione Obiettivi SMART: Stabilire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e tempestivi (SMART) per allineare ogni membro con ciò che deve essere realizzato e perché

Obiettivi SMART: Stabilire obiettivi specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e tempestivi (SMART) per allineare ogni membro con ciò che deve essere realizzato e perché Pensare in modo iterativo : I team Tiger probabilmente non risolveranno i problemi da un giorno all'altro. Ci vorranno errori e tentativi, oltre a uno stato di avanzamento graduale di settimana in settimana per seguire la tabella di marcia tracciata dal team di esperti

: I team Tiger probabilmente non risolveranno i problemi da un giorno all'altro. Ci vorranno errori e tentativi, oltre a uno stato di avanzamento graduale di settimana in settimana per seguire la tabella di marcia tracciata dal team di esperti Incoraggiare le discussioni aperte : La trasparenza è la chiave per un team di tigri efficace. La comunicazione aperta favorisce feedback onesti, cameratismo, innovazione, conversazioni produttive e altro ancora

: La trasparenza è la chiave per un team di tigri efficace. La comunicazione aperta favorisce feedback onesti, cameratismo, innovazione, conversazioni produttive e altro ancora Documentazione del progetto è tutto : Dal ruolo e dalle responsabilità di ciascun membro allo stato di avanzamento quotidiano, scrivete tutto. Tenete traccia di come stanno andando le cose per riprendere facilmente la discussione da dove l'avete lasciata o per individuare i colli di bottiglia prima che sia troppo tardi

: Dal ruolo e dalle responsabilità di ciascun membro allo stato di avanzamento quotidiano, scrivete tutto. Tenete traccia di come stanno andando le cose per riprendere facilmente la discussione da dove l'avete lasciata o per individuare i colli di bottiglia prima che sia troppo tardi Definite i vostri canali di comunicazione : L'efficienza è fondamentale per il vostro team di tigri e, sebbene il brainstorming di persona sia l'ideale, non è sempre possibile. Prima che le vostre idee migliori vadano perse nella finestra In arrivo mentre il resto del team chatta inSlack, stabilite chiare aspettative su come comunicherete tra di voi durante il processo in tempo reale e in modo asincrono

: L'efficienza è fondamentale per il vostro team di tigri e, sebbene il brainstorming di persona sia l'ideale, non è sempre possibile. Prima che le vostre idee migliori vadano perse nella finestra In arrivo mentre il resto del team chatta inSlack, stabilite chiare aspettative su come comunicherete tra di voi durante il processo in tempo reale e in modo asincrono Festeggiate le vostre vittorie: Il morale è tutto! Date il giusto riconoscimento e festeggiate il vostro team per ogni vittoria, piccola o grande che sia

Aggiungere assegnatari multipli, delegare commenti e creare calcoli utilizzando campi personalizzati, il tutto dalle attività di ClickUp

L'adozione di queste pratiche fin dall'inizio garantirà al team di tigri di mantenere la propria direzione strategica durante il processo di risoluzione dei problemi e di evitare che lo scorrimento dell'ambito di portare il team fuori strada, tra gli altri errori più comuni. Ma la più grande risorsa per un team di tigri di qualsiasi dimensione o settore è investire in potenti software per il project management per archiviare il mio lavoro.

Fai progredire il tuo team Tiger con ClickUp

Per i team completamente remoti o asincroni, è fondamentale dedicare uno spazio ai membri del team tigre per connettersi, collaborare ed eseguire le loro idee migliori. Il nostro suggerimento? ClickUp .

Le soluzioni di project management all-in-one come ClickUp sono dotate degli strumenti necessari per sviluppare efficacemente soluzioni per problemi di qualsiasi entità. Con la possibilità di delegare elementi di azione, modificare documenti, organizzare programmi, pianificare piani e monitorare gli stati, ClickUp rispecchia l'entusiasmo e l'efficienza delle sessioni di brainstorming di persona in un'unica piattaforma collaborativa, e non solo.

I team di tutti i settori si affidano a ClickUp per la sua flessibilità, ricca dotazione di funzionalità/funzione e intervallo di integrazioni per connettere i propri lavori praticamente da qualsiasi app. Inoltre, la sua vasta Libreria di modelli consente di personalizzare facilmente l'area di lavoro e di svolgere le attività più importanti in modo rapido.

Ma non credeteci sulla parola: provate voi stessi iscrivendovi oggi stesso a ClickUp. Iscriviti a ClickUp