10 modelli di lista di controllo per l'inserimento dei dipendenti in Excel e ClickUp

Assumere il team dei vostri sogni è solo metà dell'opera: ora dovete trattenerlo!

...E qual è il primo passaggio per ridurre la rotazione dei dipendenti e mantenere i migliori al vostro fianco? Un processo di onboarding efficace!

Il vostro team, Dipartimento Risorse Umane e l'esperienza personale possono sicuramente dirvi che l'onboarding dei dipendenti non è una passeggiata. Ecco perché le aziende e i manager migliori si affidano a modelli di liste di controllo personalizzabili per l'onboarding, per far sì che tutto fili liscio fin dal primo giorno del nuovo assunto.

Con così tante strutture organizzative e liste di controllo modelli l'integrazione del modello giusto nel processo di onboarding può essere faticosa e richiedere molto tempo se non si conoscono le funzionalità/funzione da ricercare.

Ma noi siamo qui per aiutarvi! Con una panoramica completa di tutto ciò che c'è da sapere sull'onboarding dei dipendenti e sulle funzionalità/funzione essenziali da ricercare nel vostro prossimo modello di lista di controllo per l'onboarding. Inoltre, potrete accedere a 10 delle migliori liste di controllo e modelli per l'onboarding dei dipendenti direttamente da questo articolo!

Immergiamoci in questo articolo. 🤿

Che cos'è una lista di controllo per l'onboarding?

Il processo di onboarding può sembrare un po' un gioco di prestigio nel gestire passaggi, documenti e persone contemporaneamente: ecco perché suggeriamo di iniziare e personalizzare un modello di onboarding!

I modelli di onboarding sono documenti collaborativi precostituiti per standardizzare e accelerare il processo di onboarding per i futuri nuovi assunti.

ClickUp Docs permette di formattare in modo ricco e comandi slash per lavorare in modo più efficiente

Il modello può essere costituito da una lista di controllo, da attività preconfezionate, da materiali di formazione, da best practice e altro ancora per avviare il programma di onboarding. Il modello può anche includere tutti questi componenti insieme! L'obiettivo è quello di aiutarvi a creare un programma di efficiente processo di onboarding o migliorare quello già esistente. In questo modo si garantisce che ogni nuovo assunto abbia un'esperienza di onboarding coerente e semplificata, e che nessun dipendente rimanga indietro nelle prime settimane.

Anche se la vostra organizzazione sta già lavorando con altri Modelli HR l'utilizzo di un modello specifico per l'onboarding vi aiuterà a snellire l'intero processo, a individuare le aree che potreste aver tralasciato e a rendere l'esperienza più coinvolgente.

Elementi essenziali di un modello di onboarding efficace

Un segno rivelatore di un modello di onboarding di alta qualità è la sua flessibilità. Questo garantisce che il modello possa essere facilmente adattato all'organizzazione, da ruolo a ruolo e da ogni nuovo assunto che lo utilizza. Il modello di onboarding dovrebbe aiutarvi a raggiungere rapidamente alcuni (o tutti) dei seguenti obiettivi:

Impostare aspettative e oggetti di onboarding chiari per i nuovi assunti, in modo che comprendano il processo da seguire

e oggetti di onboarding chiari per i nuovi assunti, in modo che comprendano il processo da seguire Creare un processo standardizzato e una tabella di marcia che i dipendenti possano utilizzare come risorsa e seguire al proprio ritmo

e una tabella di marcia che i dipendenti possano utilizzare come risorsa e seguire al proprio ritmo Favorire una comunicazione chiara tra i nuovi dipendentiil suo manager, gli altri stakeholder dell'organizzazione e i team HR o People Operations

una comunicazione chiara tra i nuovi dipendentiil suo manager, gli altri stakeholder dell'organizzazione e i team HR o People Operations Incoraggiarel'impegno dei dipendenti con membri esterni al loro team. Questo aiuta i nuovi assunti a capire che vi interessa la loro crescita, favorisce una cultura aziendale sana e stimola nuove mentorship

Potreste non aver bisogno di tutti questi elementi nel vostro prossimo modello di onboarding, ma avrete bisogno di una struttura consolidata per la gestione delle risorse umane Software HR o soluzione di project management per raggiungere uno qualsiasi di essi!

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2021/12/Views\\_Animation\_1.gif Oltre 15 visualizzazioni in ClickUp /$$$img/

Visualizzate le vostre attività con oltre 15 viste di ClickUp, tra cui Elenco, Bacheca e Calendario

All'interno del vostro sito preferito software di onboarding ci sono diverse funzionalità/funzione necessarie da ricercare, indipendentemente dalla vostra KPI HR e gli obiettivi di onboarding. Compresi:

Stati personalizzati per comunicare rapidamente a che punto si trova ogni nuovo assunto in ogni attività di onboarding

Attività di ClickUp e liste di controllo per documentare i passaggi del processo di onboarding e segnalare se sono stati completati

Automazioni per aiutare i nuovi assunti a superare il processo di onboarding il più rapidamente possibile, anche in modo asincrono

Visualizzazioni multiple in modo che i nuovi assunti e i manager possano visualizzare gli elenchi delle attività di onboarding, gli orari, i carichi di lavoro, lo stato di avanzamento e molto altro ancora

Campi personalizzati per allegare e accedere a informazioni chiave come documenti, date di assunzione, stipendi, necessità di attrezzature, fasi di sicurezza e altro ancora

Integrazioni multiple per inserire nel modello di onboarding un contesto più ampio da altri strumenti di lavoro

10 Modelli di onboarding

Abbiamo trattato le basi dell'onboarding e gli elementi significativi di qualsiasi modello di lista di controllo per l'onboarding, ora è il momento di mettere alla prova queste conoscenze!

Considerate le esigenze, i ruoli e i requisiti della vostra organizzazione mentre sfogliate 10 dei migliori modelli di lista di controllo per l'onboarding per qualsiasi team.

1. Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp

Modello di lista di controllo per l'inserimento di personale da ClickUp

Iniziando le cose in modo semplice, la Modello di lista di controllo per l'onboarding di ClickUp applica un'attività accurata e pre-costruita All'area di lavoro . I modelli di attività sono risorse eccellenti per creare processi quotidiani riutilizzabili e, grazie ai nove campi personalizzati, questo modello manterrà anche le informazioni di ogni candidato ordinate e facilmente accessibili.

È un ottimo modello che il team di onboarding e i gestori del team possono usare per ogni nuovo assunto, dove ogni attività può essere rinominata per monitorare lo stato del dipendente durante il processo di onboarding.

Quando si apre questo modello di attività, si vedrà immediatamente la Guida introduttiva nella descrizione dell'attività, insieme a una ripartizione di ogni campo personalizzato che si trova sotto di essa e a qualsiasi altro campo rilevante Documenti di aiuto .

Da qui, l'attività viene ulteriormente suddivisa in nove attività secondarie che coprono tutto, dalle presentazioni del team alle liste di controllo delle attrezzature, fino alla promemoria per l'invio al dipendente di un sondaggio post-inserimento!

Bonus:_

teams: Incontra il team_/%href/ _

2. Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

Modello per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

Mentre il precedente modello di lista di controllo per l'onboarding è semplice e adatto ai principianti, il modello Modello di onboarding per i dipendenti di ClickUp è il punto in cui le cose iniziano ad andare più a fondo. In questa cartella dettagliata, troverete:

Tre stati personalizzati

25 campi personalizzati

Settevisualizzazioni del flusso di lavoro E altro ancora per immergere a fondo il nuovo assunto nelle best practice, nelle politiche, nella cultura, nei valori e nei processi dell'azienda. Con funzionalità più avanzate, tra cui le automazioni per creare nuove attività secondarie al variare dei campi personalizzati, i gestori del team possono ottimizzare la comunicazione tra i team durante il processo di onboarding.

Nella cartella di onboarding, troverete elenchi separati per i team HR, legale, IT e sicurezza, e le attività corrispondenti per ogni nuovo assunto organizzate su un tabellone Kanban utilizzando Vista Bacheca in ClickUp . Gli elenchi separati aiuteranno i membri e i manager a tenere traccia degli elementi di cui gli altri reparti sono responsabili durante l'onboarding, come le spedizioni delle attrezzature, l'assegnazione delle scrivanie, le paghe, i benefit e molto altro.

Inoltre, grazie ai campi personalizzati predefiniti per il reparto, il titolo, la data di inizio, l'email e la fase di onboarding del dipendente, i manager, gli osservatori e gli assegnatari possono accedere facilmente a informazioni basilari ma importanti con un solo sguardo, senza dover fare clic su un'attività o allontanarsi dalla lavagna Kanban.

3. Modello di documento di onboarding per i dipendenti di ClickUp

Modello di documento per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

Ancora una volta, il modello Modello di documento di onboarding per i dipendenti di ClickUp vi guida attraverso il processo di costruzione di un processo di onboarding di una settimana, praticamente da zero. La differenza principale tra questo modello e quelli precedenti? Questo modello è meno una risorsa per i manager e più per i nuovi assunti, che possono seguirlo da soli.

Questo modello applica un intero spazio alla vostra piattaforma, con elenchi separati per ogni nuovo assunto. Nel loro Elenco individuale troveranno attività suddivise settimana per settimana, che li guideranno attraverso ogni elemento d'azione, dall'impostazione della firma delle email allo sviluppo degli obiettivi trimestrali.

Progettato per mappare i primi 90 giorni di lavoro dei nuovi assunti, questo modello è ricco di funzionalità/funzione. Con otto stati personalizzati, campi personalizzati, cinque campi di lavoro e un'ampia gamma di funzioni ClickApps e tre viste Carico di lavoro per garantire che i dipendenti abbiano a disposizione tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire al meglio i carichi di lavoro dell'onboarding.

Non sapete da dove cominciare con un modello così ricco? Iniziate con l'esauriente Guida introduttiva ClickUp Documento per rendere il processo di configurazione il più efficiente possibile.

4. Modello generale per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

Modello generale per l'inserimento dei dipendenti di ClickUp

Il Modello generale di onboarding per i dipendenti di ClickUp è una variante in scala ridotta della lista di controllo delle attività di onboarding che abbiamo visto in precedenza. Con stati personalizzati, viste Documento di aiuto e campi personalizzati aggiuntivi, questo modello fornisce una tabella di marcia completa dell'intero processo di onboarding per garantire una buona prima impressione.

Soprattutto se si gestiscono più nuove assunzioni alla volta in diversi dipartimenti, questo elenco completo aiuterà i responsabili dell'onboarding a costruire delle sequenze di tempo realistiche per un numero qualsiasi di attività, oltre a un pannello Kanban precostituito per controllare lo stato di avanzamento di tutte le attività.

5. Modello per l'inserimento dei nuovi assunti di ClickUp

Modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp

Il Modello di inserimento dei nuovi assunti di ClickUp è la lista di controllo per l'onboarding che avreste voluto avere il primo giorno. Progettato per i dipendenti, questo modello aiuta i nuovi membri ad assumersi l'account con attività personalizzabili durante il primo mese. Indica i compiti da fare, il tempo a disposizione per completarli e cosa succederà dopo.

Inoltre, i campi personalizzati mostrano al nuovo assunto le informazioni chiave da una vista dettagliata, compresi i reparti con quali attività, le scadenze, le priorità, le percentuali di stato e altro ancora.

6. Modello di Onboarding remoto di ClickUp

/$$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2023/03/image7-1-1400x677.png Modello di Onboarding remoto di ClickUp /$$$img/

Modello di Onboarding da remoto di ClickUp

Il passaggio dal lavoro di persona a quello da remoto può essere lungo e talvolta accidentato e richiede anche un processo di onboarding! Anche se si proviene da una piccola organizzazione che ha lavorato a lungo insieme, ogni membro deve seguire i passaggi adeguati per assicurarsi di lavorare da casa in modo efficace ed efficiente fin dall'inizio.

Il Modello di onboarding remoto di ClickUp è un ottimo modo per facilitare ai membri del team, nuovi o già esistenti, l'utilizzo di un sistema di strumento di produttività come ClickUp, padroneggiarne le funzionalità/funzione e creare nuovi processi digitali il più rapidamente possibile.

Questo modello è semplice, con una cartella di attività precostituite che aiutano ad apprendere le funzionalità/funzione principali di ClickUp, insieme a tre stati personalizzati, campi personalizzati e visualizzazioni per guidare i membri attraverso le chiavi elementi di azione nel vostro processo di onboarding.

7. modello di piano a 30-60-90 giorni di ClickUp

modello di piano a 30-60-90 giorni di ClickUp L'inserimento di un nuovo dipendente richiede più tempo, lavoro e azioni di quanto si possa pensare, ed è sicuramente più importante di un singolo elemento del vostro elenco. Occorre un'attenzione frequente, un piano e un follow-up per assicurarsi che i nuovi assunti abbiano completato i passaggi necessari e si stiano ambientando bene.

Il principiante-friendly modello di piano di 30-60-90 giorni di ClickUp è stato creato proprio per ovviare a questo problema. Con sette visualizzazioni uniche, tra cui la vista Bacheca di tipo Kanban, la vista Chattare e la vista Calendario, i membri e i manager possono usare questo modello di Elenco per controllare lo stato del processo di onboarding e programmare dei check-in durante i primi tre mesi per assicurarsi che i nuovi assunti si stiano ambientando correttamente.

**Date un'occhiata a questi modelli

Modelli da 30-60-90 giorni_/%href/_

!

8. Modello di piano di formazione di ClickUp

Modello di piano di formazione di ClickUp

Se la documentazione relativa a paghe, leggi e benefit è una parte chiave del processo di onboarding, lo è anche la formazione generale! Che sia specifica per il ruolo del nuovo assunto o per l'organizzazione nel suo complesso, la formazione può richiedere molto tempo e, probabilmente, la massima attenzione ai dettagli per garantire che sia terminata correttamente.

Il Modello di piano di lancio della formazione di ClickUp adotta un approccio dettagliato e di passaggio all'apprendimento, dalla formazione di base a quella avanzata. Partendo da attività di orientamento preconfezionate e passando per le certificazioni professionali e l'apprendimento a livello senior, questo modello di Elenco può seguire un nuovo assunto per tutta la durata del suo rapporto con l'azienda.

In questo modello troverete anche campi personalizzati per indicare il tipo di formazione, la finestra modale, le risorse e le scadenze per ogni attività formativa, stati personalizzati per mostrare lo stato di avanzamento e visualizzazioni multiple per gestire i programmi di formazione.

9. Modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp

Un elemento importante di un corretto onboarding è il genuino interesse per il futuro del nuovo assunto nell'azienda. Il Modello di piano d'azione per i dipendenti di ClickUp è un modo semplice ed efficace per raggiungere questo obiettivo con un documento ClickUp personalizzabile per identificare le aree di miglioramento e impostare il piano d'azione per i dipendenti obiettivi professionali per il lavoro .

10. Modello di onboarding per Excel

Modello di inserimento a cura di Università Duke Se sei un appassionato Excel utente, allora questo modello di onboarding potrebbe essere il vostro punto di partenza! Questa lista di controllo in stile foglio di calcolo viene scaricata immediatamente sul vostro browser e suddivide le basi dell'onboarding in sei sezioni:

Accettazione pre-offerta

Preparazione pre-assunzione

Introduzione del nuovo assunto (fino alla prima settimana)

Orientamento dei nuovi assunti (fino al primo mese)

Orientamenti di reparto (fino ai primi 90 giorni)

Onboarding continuo (per tutta la durata del rapporto di lavoro)

All'interno di ogni sezione, ci sono elementi d'azione più dettagliati con colonne designate per notare il titolare di ogni attività e la data di completamento.

Fate salire il team a bordo con modelli personalizzati di onboarding

Questi non sono solo 10 dei migliori modelli di onboarding, ma sono anche da provare gratis.

Con centinaia di funzionalità/funzione per la produttività , oltre 1.000 integrazioni e una vasta gamma di Libreria di modelli , ClickUp è la prima tappa per creare l'esperienza di onboarding ideale per team e organizzazioni di tutti i settori.

Accedete ai modelli collegati qui sopra e a tonnellate di risorse aggiuntive e gratuite quando iscrivendovi oggi stesso a ClickUp .