KPI per le risorse umane – 10 KPI per le risorse umane & esempi

Scegliere i giusti KPI per le risorse umane è come assumere i migliori professionisti delle risorse umane.

cosa intendiamo?

Durante il processo di assunzione, volete selezionare le persone che porteranno la vostra azienda al successo, giusto?

Allo stesso modo, è necessario selezionare i giusti KPI delle risorse umane che faranno ottenere risultati alla vostra azienda.

ma con tonnellate di ottimi KPI per le risorse umane in circolazione, come si fa a sapere quali si dovrebbero monitorare?

non preoccupatevi!

In questo articolo, esamineremo tutto quello che c'è da sapere sui KPI HR e daremo un'occhiata ai dieci migliori KPI e metriche che dovete monitorare oggi. Inoltre, tratteremo i più semplici modo più semplice per tracciare i KPI per le risorse umane.

{\an8}Parliamoci chiaro

Che cosa sono i KPI HR?

Innanzitutto, analizziamo il significato di KPI:

KPI è l'acronimo di Key Performance Indicator.

Gli indicatori di prestazione chiave sono metriche misurabili che mostrano a un'organizzazione se sta raggiungendo gli obiettivi aziendali core. Ecco perché i KPI delle risorse umane devono essere utilizzati per monitorare le prestazioni delle attività HR.

Il vostro reparto risorse umane è responsabile dell'assunzione e del ritenimento dei migliori talenti, e senza una Cruscotto KPI HR per capire quanto stanno facendo, i vostri dipendenti (e anche i manager) potrebbero essere confusi.

10 KPI e metriche HR

Per facilitarvi il lavoro, abbiamo elencato per voi dieci metriche e KPI relativi alle prestazioni delle risorse umane.

Per rendere il tutto più completo, abbiamo anche organizzato i KPI in tre diverse categorie:

KPI di reclutamento

Il reclutamento è una funzione cruciale per le risorse umane, quindi è necessario disporre di KPI per il reclutamento.

Assunzione I KPI determinano l'efficacia del vostro processo di assunzione . Sono le metriche delle risorse umane che vi aiutano a ridurre i costi di assunzione e a trattenere i migliori talenti.

Ecco alcuni esempi:

Costo per assunzione

Questa metrica misura il numero medio di risorse investite per l'assunzione di un dipendente.

aspetta, cosa sono le risorse?

Le risorse per l'assunzione includono marketing spese pubblicitarie e di marketing, il processo di assunzione e il referenze .

Un costo elevato per assunzione potrebbe significare che è necessario migliorare alcune aree specifiche del processo di reclutamento. In questo modo, è possibile ridurre i costi di assunzione e migliorare le assunzioni l'efficienza del processo di assunzione .

Ecco come calcolarla:

Costo per assunzione = (Costi totali di reclutamento interno + costi di reclutamento esterno + costi di reclutamento esterno) (Numero totale di assunzioni in un determinato periodo di tempo)

Tasso di ritenzione dei dipendenti

Il tasso di fidelizzazione dei dipendenti misura la capacità della vostra azienda di mantenere motivati e impegnati i vostri top performer. Ciò include pratiche e strategie che mirano a mantenere i dipendenti felici, formati e preparati in modo che eccellano nel loro lavoro.

Ad esempio, motivandoli attraverso riconoscimenti e premi. 🏆

Questa metrica HR aiuta le aziende a capire perché i top performer scelgono di rimanere nella loro azienda. In questo modo, la vostra organizzazione può rimanere competitiva con gli stipendi e le retribuzioni benefici nel reclutamento di nuovi dipendenti.

Ecco come calcolarli:

Tasso di ritenzione dei migliori talenti = Numero totale di dipendenti - Numero totale di dipendenti che si licenziano Numero totale di dipendenti

Tasso di turnover al primo anno Turnover dei dipendenti misura il numero di dipendenti che si perdono in un periodo di tempo.

Il tasso di turnover al primo anno calcola la percentuale di dipendenti che si dimettono dopo meno di un anno dall'ingresso nell'organizzazione.

Il tasso di turnover del primo anno indica se è necessario migliorare le assunzioni e le processi di inserimento poiché le dimissioni anticipate indicano un scontro fondamentale tra il nuovo assunto e l'azienda.

Ecco come calcolarlo:

Primo anno Tasso di turnover = Numero totale di dipendenti che se ne vanno Numero di dipendenti che si sono licenziati nello stesso periodo

KPI del coinvolgimento dei dipendenti

I KPI sul coinvolgimento dei dipendenti aiutano a determinare se la vostra organizzazione sta adottando le giuste politiche per mantenere i vostri dipendenti impegnati.

Tra queste, la formazione adeguata, i benefit e un ambiente di lavoro sano. Questi elementi aumentano l'impegno dei dipendenti e ridurre il tasso di turnover.

Vediamo alcuni indicatori di performance che vi aiuteranno a determinare il grado di coinvolgimento dei vostri dipendenti:

Indice di soddisfazione dei dipendenti

La soddisfazione dei dipendenti è un importante KPI che misura il grado di soddisfazione dei vostri dipendenti.

perché è importante?

Mantenere i dipendenti felici e impegnati riduce il tasso di turnover.

ma come fate a sapere se i vostri dipendenti amano davvero il loro lavoro o se restano solo per lo stipendio?

È possibile determinare la soddisfazione dei dipendenti attraverso sondaggi online, interviste o conversazioni informali.

Punteggio del promotore netto

Il net promoter score dei dipendenti fornisce indicazioni su quanti dipendenti raccomanderebbero la vostra azienda come luogo di lavoro.

Un modo semplice per farlo è chiedere ai dipendenti di classificare la vostra organizzazione da 0 a 10:

0-6 = Detrattore ❎

7-10 = Favorevole ✅

È possibile utilizzare sondaggi o interviste per scoprire perché i detrattori si sentono così nei confronti della vostra azienda. In questo modo, la vostra azienda può determinare cosa potrebbe mancare nell'attuale ambiente di lavoro e ridurre i tassi di turnover.

Ecco come calcolarlo:

Punteggio netto dei promotori = % dei promotori - % dei detrattori

Tasso di assenteismo

Questo KPI HR misura la quantità di produttività persa a causa della malattia, della stanchezza o di qualsiasi altro motivo di assenza dei dipendenti. Il tasso di assenza può essere applicato a un singolo individuo, a un team o all'azienda nel suo complesso.

Sebbene un certo livello di assenteismo sia normale, i dipendenti che si danno continuamente malati sono un segnale di allarme. 🚩

Potrebbe significare che i vostri dipendenti mancano di motivazione, sono bruciati o l'ambiente di lavoro è sgradevole.

Ecco come calcolarlo:

Tasso di assenteismo = Numero totale di giorni lavorativi persi a causa di assenze Numero di giorni lavorativi disponibili in un'organizzazione

La percentuale di giorni di ferie utilizzati

Questo KPI per i dipendenti riguarda una sana vita lavorativa equilibrio.

La vostra azienda dovrebbe concedere ai dipendenti un buon numero di giorni per andare in vacanza, rilassarsi e lasciarsi andare. {\a6}SunsOutBunsOut._ ⛱

Dovreste anche incoraggiare i dipendenti a utilizzare i loro giorni di ferie, poiché una pausa dal lavoro può aumentare la produttività dei dipendenti.

Ecco come calcolarle:

La percentuale di giorni di ferie utilizzati = Il numero di giorni di ferie utilizzati Il numero di giorni di ferie non utilizzati x100

KPI su retribuzione e benefit

Questi indicatori di performance misurano la quantità di denaro e di altre risorse che l'azienda investe nei suoi dipendenti. Comprendono gli stipendi, la formazione, gli incentivi e qualsiasi altra cosa con cui viziate i vostri dipendenti. 💁

Questi elementi possono contribuire a ridurre il turnover dei dipendenti.

Vediamone alcuni:

Rapporto di competitività salariale

sapete come le aziende competono per attirare i clienti?

Allo stesso modo, il vostro reparto risorse umane compete con altre aziende per attirare i migliori talenti.

Naturalmente, offrire un pacchetto retributivo accattivante è un modo per farlo!

L'indice di competitività salariale è una misura di quanto siano competitivi gli stipendi della vostra azienda rispetto a quelli di altre aziende che offrono gli stessi ruoli lavorativi.

Un indice di competitività salariale elevato dà alla vostra azienda un vantaggio competitivo rispetto ai vostri concorrenti.

sai come si dice: i soldi parlano

Ecco come calcolarlo:

Rapporto di competitività salariale = Salario offerto dalla vostra azienda Salario offerto dal vostro concorrente

Percentuale del costo della forza lavoro

La percentuale del costo della forza lavoro deve includere il denaro speso per gli stipendi, formazione costi di assunzione, benefit e bonus.

È necessario includere anche altri costi come tasse, assicurazioni, ferie e straordinari.

ricordate che, idealmente, quanto più investite in capitale umano più i vostri dipendenti saranno produttivi

Il KPI di cui sopra è essenziale per prendere decisioni su aumenti di stipendio, promozioni, nuove assunzioni e programmi di formazione .

perché?

Beh, a meno che tu non voglia fare questo:

Dovreste utilizzare i dati di questa metrica per capire cosa spendere per i vostri dipendenti.

Ecco come calcolarlo:

Percentuale del costo della forza lavoro = Costo della forza lavoro al mese Costi operativi totali dell'azienda x100

Spese sanitarie per dipendente in servizio

Questa metrica misura quanto l'azienda spende in piani sanitari per ogni dipendente.

dopo tutto, i dipendenti sani sono dipendenti felici, giusto?

Offrire un buon piano sanitario aiuterà la vostra azienda ad attrarre e mantenere i dipendenti. Ma è anche essenziale assicurarsi che il vostro fornitore di servizi sanitari non vi faccia pagare troppo.

In tal caso, potete passare a un fornitore con tariffe più basse o sottoscrivere un piano sanitario ancora migliore!

Ecco come calcolarlo:

Spesa sanitaria per dipendente attuale = Prezzo totale dei costi sanitari Numero totale di dipendenti

Come tracciare le metriche HR KPI

I KPI delle risorse umane determinano se il vostro dipartimento HR sta raggiungendo gli obiettivi HR dell'organizzazione.

ma come si fa a sapere se il vostro dipartimento HR sta facendo progressi?

permetteteci di chiedervi questo

tenete ancora sotto controllo le vostre metriche HR con Fogli Excel ?_

Se lo fai, per favore smettila.

Hai bisogno di un potente HR KPI con le caratteristiche giuste.

E il migliore candidato per questo lavoro è ClickUp !

Vediamo come ClickUp può aiutare il vostro team HR:

1. Stabilire gli obiettivi HR

Prima di iniziare a tracciare qualsiasi cosa, è necessario stabilire alcuni obiettivi HR! Obiettivi sono contenitori di alto livello che possono essere suddivisi in obiettivi più piccoli e misurabili Obiettivi.

Gli obiettivi sono i traguardi da raggiungere per ottenere i KPI delle risorse umane.

Poiché i KPI si basano sulle prestazioni, ClickUp vi motiva mostrandovi i progressi dei vostri KPI a ogni passo. 👣

Ogni volta che completate un obiettivo, vedrete quanto vi manca per raggiungere il vostro KPI.

Potete anche personalizzare le metriche HR che scegliete per tracciare i vostri KPI, come ad esempio:

Numeri : cifre numeriche come il costo per assunzione o i costi di formazione

: cifre numeriche come il costo per assunzione o i costi di formazione Valuta: tenere traccia del denaro

tenere traccia del denaro Compiti: verificare se il team HR sta completando i propri compiti in materia di risorse umane

Non siete sicuri di come i KPI siano diversi dalle metriche? Ecco un post su the_ sulle differenze tra KPI e metriche .

2. Gestire i KPI delle risorse umane I cruscotti di ClickUp forniscono tutte le analisi HR di cui avete bisogno per gestire i vostri KPI.

La Dashboard delle risorse umane è il centro di controllo della missione, dove i responsabili delle risorse umane possono ottenere una panoramica di alto livello delle prestazioni del team HR. 🚀

Inoltre, è possibile scegliere come visualizzare i dati.

Ecco un elenco di alcune delle Widget personalizzati che potete aggiungere al vostro cruscotto KPI:

Cartogramma a linee: crea un grafico a linee con i dati che scegli 📈

crea un grafico a linee con i dati che scegli 📈 Grafico a barre: crea un grafico a barre personalizzato con qualsiasi dato 📊

crea un grafico a barre personalizzato con qualsiasi dato 📊 Portafoglio : categorizzare e tracciare i progressi dei processi HR

categorizzare e tracciare i progressi dei processi HR Calcolo : calcola somme, medie e altri dati numerici

calcola somme, medie e altri dati numerici Conversazione : conversa con il tuo team all'interno del tuo cruscotto HR

3. Tracciate le prestazioni del vostro team HR

quando assumete un dipendente, dovete comunque monitorare le sue prestazioni per assicurarvi che stia effettivamente svolgendo il suo lavoro, giusto?

Allo stesso modo, dovete monitorare regolarmente le prestazioni del vostro team HR.

ma come si fa?

Basta aggiungere Widget di tabella al vostro cruscotto HR KPI.

Con questi widget, avrete tutto ciò che vi serve per visualizzare le prestazioni dei dipendenti.

Ecco alcuni dei widget disponibili:

Rapporto completato: vedere quanti compiti ha terminato ogni membro del team

vedere quanti compiti ha terminato ogni membro del team Worked On: conoscere il numero di attività svolte da ciascun membro del team in un determinato giorno, settimana o mese

conoscere il numero di attività svolte da ciascun membro del team in un determinato giorno, settimana o mese Punti spazio di lavoro: gamificare le attività HR in modo da poter identificare i top performer 🎮

gamificare le attività HR in modo da poter identificare i top performer 🎮 Chi è indietro: determinare quali membri del team devono impegnarsi un po' di più vedendo il numero di notifiche non evase e di compiti in ritardo

Avere accesso a questi Rapporti KPI è particolarmente utile per team remoti .

perché?

È possibile identificare rapidamente i membri del team che non lavorano davvero da casa.

Volete altri esempi di KPI? Eccoli_ 50+ esempi di KPI e un modello .

FAQ sui KPI

Ecco le risposte ad alcune domande comuni sui KPI HR:

Cos'è una HR Balanced Scorecard?

A scheda di valutazione bilanciata (BSC) è una strategia strumento di pianificazione che aiuta i team a ottenere una visione "bilanciata" delle loro prestazioni.

Una BSC elenca gli obiettivi per quattro aree specifiche:

Obiettivi finanziari

Includono la riduzione o la gestione dei costi delle risorse umane, la riduzione delle perdite di tempo dovute a posti vacanti e il miglioramento della formazione dei dipendenti.

Obiettivi dei clienti

I dipartimenti HR hanno due clienti: i dipendenti e i responsabili di reparto.

Gli obiettivi dei clienti si concentrano su ciò che questi due gruppi si aspettano dal dipartimento HR.

Ad esempio, i dipendenti si aspettano che il team HR promuova la cultura aziendale, mentre i leader di reparto si aspettano che il dipartimento HR assuma i migliori talenti.

Obiettivi del processo interno

Questi includono obiettivi relativi all'assunzione, alla formazione, alla formazione della cultura aziendale e al miglioramento dei processi interni comunicazione .

Ad esempio, è possibile impostare un blog aziendale interno per comunicare la visione aziendale e condividere le informazioni tra team isolati.

Obiettivi di apprendimento e crescita

Questi obiettivi riguardano il modo in cui il reparto Risorse Umane intende sviluppare un team altamente qualificato.

Il vostro reparto Risorse Umane dovrebbe imparare e crescere al punto da non richiedere più alcuna formazione!

O, per dirla con le parole di Yoda:

In sostanza, una BSC incoraggia il team delle risorse umane a concentrarsi su attività che supportano gli obiettivi generali dell'azienda. In questo modo, mette in evidenza il valore del vostro dipartimento HR.

Caratteristiche di buoni KPI HR

Un KPI utile per le risorse umane ha cinque caratteristiche:

Semplice

I KPI stabiliti devono portare a azioni, non a ulteriori domande.

Obiettivi complicati possono confondere il vostro team HR e causare ritardi nel raggiungimento degli obiettivi!

La definizione di KPI chiari assicura che il team delle risorse umane sappia esattamente cosa ci si aspetta da loro.

Actionable

I KPI devono anche essere realistici.

perché?

stabilire obiettivi irraggiungibili è altamente demotivante per qualsiasi team!

Rilevante

I KPI HR devono essere rilevanti per la vostra strategia HR.

Ad esempio, supponiamo che siate un manager delle risorse umane e che il vostro obiettivo sia aumentare il coinvolgimento sui social media.

Non è l'ideale.

perché?

L'obiettivo non contribuisce al suo ruolo nell'organizzazione, né lo fa la vostra carriera .

Misurabile Obiettivi misurabili hanno importi, dati e tempi specifici.

Ad esempio:

Diminuire il tasso di turnover dei nostri dipendenti del 20% entro il secondo trimestre.👌

Allineato

Anche i KPI HR devono essere allineati con gli obiettivi aziendali generali.

Ad esempio, un'organizzazione che si concentra esclusivamente sul servizio clienti darà priorità agli obiettivi di fidelizzazione dei clienti rispetto a quelli di acquisizione.

Oltre a questi attributi, si consiglia anche di di utilizzare obiettivi SMART ! Gli obiettivi SMART sono:

Specifici

Misurabili

**Raggiungibili

**Rilevanti

**Limitati nel tempo

Teneteli a mente quando create i vostri KPI HR! 😊

È tempo di integrare alcuni KPI HR 🛥

Le metriche delle risorse umane vi mostrano se state raggiungendo tutti i vostri obiettivi HR.

Sono gli indicatori di performance fondamentali di cui ogni organizzazione ha bisogno per monitorare l'andamento del proprio dipartimento HR.

Ma la semplice scelta di un KPI non è sufficiente.

È necessario anche tracciarli!

E per farlo, avete bisogno di uno strumento come ClickUp.

Dalla possibilità di creare un'offerta personalizzata modelli personalizzati di inserimento dei dipendenti , Modelli HR o applicazione di pubblicazione Forme clickUp ha tutto ciò che serve per gestire sia i KPI sia i reclutamento processo. Ottenete ClickUp gratuitamente oggi stesso in modo che tutto il vostro reparto Risorse Umane sappia esattamente cosa fare e quando farlo!