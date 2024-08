Creare una presentazione vincente al cliente: Consigli, trucchi e strategie

Le presentazioni ai client possono essere un'esperienza scoraggiante.

Dovete convincere i client che sareste adatti al loro marchio e che avete la soluzione migliore al loro problema. Che il vostro prodotto o servizio può aiutarli a raggiungere i loro obiettivi.

Con una molteplicità di elementi in gioco, la realizzazione di presentazioni coinvolgenti e pertinenti diventa una sfida.

Scoprite come realizzare una presentazione di esito positivo per i client utilizzando le strategie di questa guida.

L'importanza di una presentazione client

La presentazione al cliente ha lo scopo di dare ai potenziali clienti una buona idea della vostra competenza specialistica. Li aiuta a capire come potrebbe essere il lavoro con voi e come potete aggiungere valore ai loro clienti.

Se ben pianificata e realizzata, una presentazione informativa ai clienti può aiutarvi:

Parlare del vostro lavoro sotto forma di una storia avvincente

Articolare il vostro valore per i potenziali clienti

Comunicare lo stato di avanzamento a un cliente esistente

Concludere progetti e analizzare ciò che è andato bene e ciò che non è andato bene Comunicazione efficace con il cliente è una delle competenze più importanti per un professionista commerciale o aziendale.

5 Passaggi essenziali per una presentazione di esito positivo ai client

Creare presentazioni coinvolgenti per i client è un lavoro difficile, sia che stiate per fare una presentazione commerciale o una presentazione creativa.

Utilizzate questa lista di controllo in cinque passaggi per creare presentazioni e dare valore al tempo del vostro client:

Passo 1. Ricercare e pianificare la presentazione

Potete anche conoscere a fondo il vostro lavoro, ma il vostro potenziale client non ha ancora deciso di collaborare con voi.

Ecco perché la parte più essenziale di una presentazione efficace al cliente inizia con la ricerca e il piano.

Approfondite:

Chi è il vostro target (per la presentazione) e quali sono i suoi obiettivi

Tutto ciò che riguarda il vostro potenziale client, compresi i suoi problemi, le sue ispirazioni, i suoi interessi e altro ancora

Come rispondere agli obiettivi, agli ostacoli e ai problemi più importanti per il vostro client

La loro azienda, le dimensioni del team e il settore (e come i vostri prodotti/servizi supporteranno la loro visione)

Ora la domanda è: Da dove fare per trovare questi dati?

Assicuratevi di cercare i seguenti dati:

La pagina LinkedIn e la pagina web del client per informazioni sulle sue offerte attuali

I vostri pitch passati per trarre ispirazione, soprattutto se vi siete rivolti a client dello stesso settore

La pagina "Chi siamo" e i video online del client per capire meglio il tono di voce e gli argomenti ideali della vostra presentazione

Raccogliete le informazioni sui client con il modello di documento Agenzia/Cliente Discovery di ClickUp

Una volta ottenute tutte le informazioni su ciò che fa gola ai vostri clienti, aiutateli a dare un senso alla struttura dei dati e a formattare i punti chiave che intendete fornire utilizzando ClickUp AI. Utilizzate questo assistente intelligente per generare una presentazione che vi aiuti a raggiungere più velocemente gli obiettivi dei vostri potenziali client.

usate i prompt di ClickUp AI per scrivere presentazioni accattivanti per i client in punti elenco_

Successivamente, la riunione con i clienti deve servire a spiegare perché il vostro marchio è adatto a loro:

Iniziate riconoscendo i loro punti dolenti, dimostrando loro che li capite e creando fiducia nel processo

Passate a fare domande e a vedere se hanno problemi urgenti da risolvere

Presentate la vostra offerta come la soluzione definitiva ai problemi del cliente e collegate il vostro prodotto alle sue esigenze immediate

Passaggio 2. Creare un imbuto di marketing a partire dalla presentazione

La vostra presentazione ha bisogno di un obiettivo finale tangibile per garantire la concentrazione e la direzione. Volete che il client firmi il contratto? O forse volete che si registri per una demo.

In ogni caso, dovete sapere chiaramente quale azione volete ispirare.

Ecco alcuni suggerimenti su come convertire la presentazione in un imbuto di marketing:

Costruite la vostra narrazione utilizzando una storia avvincente per agganciare il pubblico

Non sovraccaricare il potenziale cliente con tonnellate di informazioni

Assicuratevi che la vostra presentazione sia diretta al punto ed evitate di menare il can per l'aia

Prendete in mano le redini della riunione e fate in modo che i vostri client si concentrino sulla conversazione in corso

Progettate il vostro slide deck con un'appropriata Inizio: Introdurre ciò che viene presentato, il motivo della presentazione e ciò che il client deve aspettarsi durante il lavoro Parte centrale: Aggiungere immagini alla storia e creare valore estetico Fine: Comunicare al cliente i passaggi successivi e aggiungere un invito all'azione pertinente



Utilizzate i modelli predefiniti Modello di presentazione ClickUp e personalizzarlo secondo i propri gusti.

Il modello di presentazione di ClickUp è ottimo per i principianti

Questo modello consente di:

Organizzare facilmente le sezioni della presentazione, con una struttura chiara dall'inizio alla fine

Raccogliere il feedback delle principali parti interessate prima della presentazione finale

Tenere traccia di tutte le attività relative alla presentazione in un unico posto

Passo 3. Utilizzate contenuti visivamente coinvolgenti per comunicare la vostra storia

Troppo testo sulle vostre diapositive le rende noiose e sopraffanno il vostro pubblico.

Quindi, quando presentate, considerate come vostri amici fidati gli ausili visivi come infografiche, grafici a torta, grafici a barre, immagini, illustrazioni disegnate a mano, ecc.

Questi supporti visivi offrono vantaggi quali:

Catturare e mantenere l'attenzione del cliente

Allineare visivamente le esigenze del cliente ai prodotti/servizi del marchio

Spezzare le diapositive ricche di testo per una migliore concentrazione

Convertire informazioni complesse in dati facili da digerire

Utilizzo Lavagne online ClickUp come tela per creare una presentazione visiva per la vostra riunione e mostrare ai vostri client il vostro valore.

giocate con le immagini delle vostre presentazioni utilizzando ClickUp Whiteboard

Passo 4. Incoraggiare le conversazioni a doppio senso

Che si tratti di una presentazione commerciale o di una riunione di onboarding, è necessario mantenere il pubblico impegnato. In altre parole, la presentazione non può essere un monologo.

Quindi, da fare quando la presentazione è terminata, è fondamentale incoraggiare l'interazione bidirezionale.

Ecco come Da fare:

Evitare le chiacchiere e spiegare perché l'account del client è importante per voi

Raccogliere feedback ponendo domande quali:

Da fare: Ha qualche domanda da porci? Ritiene che il nostro prodotto/servizio sia una soluzione soddisfacente per le sue esigenze? Da fare per lavorare insieme come partner e portare avanti questo progetto?

Motivate il vostro pubblico a fare domande e a fornire supporto alle loro query, sia che si tratti di ambito, costi, sequenze e così via

Passaggio 5. Stabilite chiari passaggi successivi per chiudere la presentazione Gestione efficace del cliente consiste nello stabilire chiari passaggi successivi alla fine della riunione.

Se si lascia la riunione in sospeso, si rischia di non ricevere risposta dal pubblico.

Ecco come impostare le giuste aspettative per il vostro client mentre chiudete la presentazione:

Delineate ciò che volete che Da fare in seguito

Siate chiari e diretti su come e quando farete le chiamate di follow-up

Dare al client una scadenza definita e tenerlo sempre informato

Elementi chiave da includere in una presentazione al cliente

Migliorate le vostre capacità di presentazione al cliente e impostate la vostra presentazione in modo che abbia esito positivo con questi elementi indispensabili:

1. Ricerca dettagliata del cliente

Utilizzate metodi di ricerca primari e secondari per raccogliere informazioni sui punti dolenti del vostro client.

Cercate di rispondere a queste domande durante la ricerca:

Quali sono gli obiettivi a breve e a lungo termine del client?

Quali problemi sta affrontando attualmente nel suo settore?

Da dove viene misurato l'esito positivo del cliente?

Suggerimento: Sfruttate fonti come i siti web aziendali, le relazioni annuali, le pubblicazioni di settore e le piattaforme dei social media per ottenere dettagli dettagliati.

Investite in software di onboarding per i client per organizzare e presentare in modo efficiente la vostra ricerca.

2. Punti dolenti del cliente

Affrontare le sfide attuali del vostro cliente dimostra la vostra comprensione delle sue esigenze immediate e, per estensione, stabilisce la vostra rilevanza.

Da fare per identificare le sfide che il cliente sta affrontando di recente. Inoltre, discutete con i vostri interlocutori chiave per conoscere le loro opinioni. Inoltre, potete utilizzare modelli per il kickoff del progetto per acquisire informazioni sui vostri client fin dall'inizio.

Il modello ClickUp Project Kickoff offre una struttura per stabilire le aspettative, chiarire i ruoli, delegare le attività e comprendere le tempistiche del progetto.

3. Correzione di bozze

I punti di prova convalidano le vostre affermazioni e creano credibilità, monitorando i vostri risultati e gli esiti positivi. Per metterli in evidenza:

Raccogliete casi di studio, testimonianze e dati sulle prestazioni che dimostrino l'efficacia delle vostre soluzioni nel settore

Strutturate la presentazione in modo da incorporare strategicamente questi punti di prova, evidenziandoli nei momenti chiave per rafforzare la credibilità

Utilizzate elementi visivi, come grafici o diagrammi, per rappresentare i punti di prova e renderli più incisivi

4. Invito all'azione

Un chiaro invito all'azione indirizza il cliente verso i prossimi passaggi da compiere dopo la presentazione e lo guida verso una decisione.

Per rendere questo processo più semplice:

Delineare chiaramente il risultato desiderato, che si tratti di fissare una riunione, firmare un contratto o iniziare una versione di prova

Fornite al cliente più canali per intraprendere l'azione desiderata e rendetela il più conveniente possibile per andare avanti

Connettersi prontamente con loro per rafforzare l'invito all'azione e fornire ulteriore supporto se necessario

5. Investimento previsto e Sequenza

Presentate una ripartizione dettagliata dell'investimento richiesto per le vostre soluzioni, compresi i costi, termini di pagamento e il potenziale ROI.

Per ottenere una stima accurata dei requisiti di budget e di Sequenza del vostro cliente, ponete queste domande:

Qual è il budget massimo per il progetto?

Ci sono vincoli di bilancio specifici di cui tenere conto?

Quanto è flessibile il budget del cliente? È disponibile a discutere di adeguamenti dei costi?

Da quale Sequenza dipende l'avvio del progetto?

Che cosa succederà alla scadenza e ai costi in caso di un ampliamento dell'ambito?

4 Errori comuni da evitare durante la presentazione al cliente

Trovate il punto di forza delle vostre capacità di presentazione evitando questi errori comuni:

1. Non impostare correttamente la fase

Non riuscire a stabilire un contesto adeguato all'inizio della presentazione porta a fraintendimenti e a una mancanza di impegno da parte del client. Gestire le aspettative del cliente e chiarire cosa il pubblico deve aspettarsi.

Se i vostri clienti si sentono confusi sullo scopo della presentazione, non saranno mai in grado di cogliere appieno il valore della vostra offerta.

Per impostare la fase in modo appropriato, seguite questi pochi consigli:

Capire il background del vostro pubblico e allineare la vostra introduzione alle sue esigenze

Cancellate gli oggetti della presentazione e fate sapere ai vostri client che cosa otterranno dalla vostra offerta

Iniziate con un aggancio convincente che catturi la loro attenzione e imposti il resto della presentazione

2. Mettersi sulla difensiva

Mostrare un linguaggio del corpo difensivo, come incrociare le braccia, evitare il contatto visivo o apparire tesi, è un segnale di disagio per i client.

Questo può minare immediatamente la vostra credibilità e il rapporto con loro.

Inoltre, il vostro atteggiamento difensivo può sembrare agli occhi del cliente una mancanza di fiducia, con conseguente interruzione della comunicazione e della fiducia.

Per affinare le vostre capacità di comunicazione non verbale, seguite questi consigli:

Prestate attenzione al vostro linguaggio del corpo durante le sessioni di pratica. Inoltre, esercitatevi a mantenere una postura aperta e a stabilire un contatto visivo per trasmettere fiducia e apertura

Se vi viene posta una domanda impegnativa, rimanete calmi e aperti

Dimostrate un ascolto attivo annuendo, sorridendo e usando gesti di conferma. In questo modo mostrate ai vostri clienti il valore dei loro contributi e il vostro coinvolgimento nella conversazione

Se non siete sicuri di qualcosa o avete bisogno di chiarimenti, fate domande con educazione e rispetto. Questo dimostra la volontà di comprendere e affrontare le preoccupazioni del cliente

3. Menzioni di informazioni irrilevanti

I dettagli irrilevanti durante una presentazione sono una perdita di tempo per il vostro client. Se non c'è un chiaro beneficio nell'aggiungere ulteriori informazioni sui servizi dell'azienda, non fatelo.

Ad esempio, se la vostra presentazione riguarda la gestione degli account, non parlate della storia della vostra azienda a meno che non sia direttamente collegata all'esito positivo delle vostre strategie di gestione degli account.

Concentratevi invece sulla presentazione dei risultati degli account come elemento principale. In questo modo, la presentazione rimarrà focalizzata e si avrà la certezza di fornire informazioni preziose che rispondono direttamente agli interessi e alle esigenze del client.

Ecco alcune strategie per incorporare efficacemente i dati rilevanti nella vostra presentazione:

Aggiungete dati che affrontino direttamente i punti dolenti e gli interessi specifici dei vostri clienti

Identificate le metriche più importanti che si allineano agli obiettivi del vostro pubblico e collegatele all'impatto delle vostre soluzioni

Usate grafici, diagrammi e immagini per presentare i dati in modo chiaro e convincente

Fornite il contesto dei dati che state presentando: aiutate il vostro pubblico a capire perché questi numeri sono importanti e come si riferiscono alla storia complessiva che state raccontando

Utilizzate esempi reali e casi di studio per illustrare come le vostre soluzioni abbiano prodotto risultati tangibili per clienti simili

4. Non guidare il ciclo di feedback

La conclusione di una presentazione solida non è la fine del vostro lavoro. Tenete sotto controllo le esigenze del vostro pubblico, iniziando con una telefonata di follow-up.

Utilizzate una software di project management gratuito come ClickUp e armate la vostra azienda di un feedback in tempo reale dei client su ciò che funziona e ciò che non funziona. Un buon software per la gestione dei progetti piattaforma di gestione dei client può anche automatizzare molte di queste attività.

Con Moduli ClickUp è possibile acquisire le risposte dei clienti e indirizzare il lavoro al team giusto al momento giusto. Inoltre, potete convertire le risposte dei moduli ClickUp in attività tracciabili, che possono essere inserite direttamente nei vostri flussi di lavoro

un esempio di come ottenere un feedback sul prodotto utilizzando la logica a condizioni in ClickUp Forms

Leggi di più:_ Strategie per il project management del cliente

Pitch perfetto con ClickUp

Quando si tratta di una presentazione, è opportuno attenersi alle basi. Tuttavia, è necessario presentare la Big Idea in modo da stupire i vostri client e conquistarli definitivamente.

Quindi, incorporate la ricerca e lo storytelling e mantenete un approccio orientato al cliente far risaltare la vostra presentazione .

Utilizzate un software di presentazione come ClickUp per realizzare lanci perfetti!

Frequenze comuni

1. **Come posso migliorare una presentazione al pubblico?

Ecco alcune chiavi di lettura su come realizzare una presentazione di esito positivo:

Dedicare tempo e lavoro richiesto alla ricerca e al piano della presentazione

Trasformare la presentazione in un imbuto di marketing ben definito

Sfruttate immagini e immagini per evidenziare i punti di forza del vostro prodotto o servizio

Chiudete la presentazione con un dialogo a due vie e con chiari passaggi successivi

2. **Cosa devo includere in una presentazione per i client?

In una presentazione al cliente è possibile includere quanto segue:

Ricerca dettagliata sul cliente

I punti dolenti del cliente

Correzione strategica di bozze per il contenuto della presentazione

Un invito all'azione pertinente per il pubblico

Dettagli essenziali come l'investimento previsto e le sequenze di tempo

3. **Come può ClickUp aiutare a ottimizzare la presentazione di un client?

ClickUp consente di risparmiare tempo e lavoro richiesto per la creazione di presentazioni efficaci grazie ai suoi vari strumenti come:

ClickUp Modello di presentazione, che vi aiuta a creare presentazioni efficaci e coinvolgenti per il vostro pubblico

ClickUp AI, che consente di generare una presentazione in pochi secondi; ad esempio, la creazione di una presentazione commerciale per il vostro processo di vendita

Il modello di riepilogo/riassunto per le presentazioni di ClickUp, che vi aiuta a fare un'ottima prima impressione con la vostra presentazione

Utilizzate queste funzionalità/funzione e risparmiate il tempo necessario per creare presentazioni.