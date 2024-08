i 10 migliori strumenti di intelligenza artificiale per le presentazioni nel 2024

Le presentazioni sono un modo efficace per condividere le informazioni, ma la creazione di una slide deck spesso richiede molto tempo.

L'intelligenza artificiale (AI) sta rivoluzionando il modo in cui le persone mettono insieme presentazioni professionali e coinvolgenti, consentendo di creare presentazioni raffinate in pochi secondi. Con l'intelligenza artificiale si può dire addio al noioso spostamento di elementi su una diapositiva e dire ciao al tempo che si può dedicare alle cose che contano di più.

Siete pronti a sfruttare questa superpotenza per le presentazioni? Per saperne di più Strumenti di presentazione AI cosa cercare e alcuni dei migliori strumenti di presentazione AI disponibili nel 2024.

Cosa sono gli strumenti di intelligenza artificiale per le presentazioni?

Diversi software e piattaforme utilizzano l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a creare, migliorare e fornire diapositive visivamente accattivanti. Questi strumenti possono aiutare in tutti gli aspetti del processo di creazione di una presentazione, dalla creazione iniziale fino all'aumento del coinvolgimento.

A seconda dello specifico strumento di IA per le presentazioni, possono aiutare a svolgere compiti quali:

Progettazione di presentazioni straordinarie: L'intelligenza artificiale è in grado di comprendere e seguire le regole del buon design, consentendole di creare presentazioni dall'aspetto professionale, visivamente accattivanti e pertinenti ai contenuti

I creatori di presentazioni AI vi aiutano a produrre contenuti coinvolgenti più velocemente e a connettervi con il vostro pubblico in modo più efficace. Tuttavia, dato il gran numero di creatori di presentazioni AI oggi disponibili, è opportuno lavorare con alcune opzioni e stabilire quale si adatta meglio al proprio flusso di lavoro e al proprio stile.

Cosa cercare negli strumenti di IA per le presentazioni

Quando cercate un creatore di presentazioni AI, dovete trovare qualcosa che sia intuitivo e con un'interfaccia facile da usare. Non si vuole perdere ore per imparare a usare un nuovo software e non dovrebbe essere necessaria una grande esperienza tecnica per utilizzare questi strumenti.

Dovrete anche assicurarvi che lo strumento di IA scelto si integri bene con il resto del vostro stack tecnologico. Una presentazione straordinaria non serve a nulla se non si riesce a farla funzionare con il software preferito, come Google Slides o Microsoft PowerPoint.

Dovreste anche cercare strumenti dotati di intelligenza artificiale che offrano le funzionalità di cui avete bisogno. Ad esempio, forse amate progettare le diapositive ma non siete bravi a creare testi accattivanti. In questo caso, cercate strumenti che si concentrino sulla generazione di contenuti con elementi interattivi, in modo da poter sfruttare le vostre capacità di progettazione.

Oppure, potreste desiderare un generatore di presentazioni AI che faccia tutto, dalla progettazione della grafica alla scrittura del testo. Spesso si tratta di strumenti a pagamento, ma è possibile utilizzare prove gratuite per determinare le opzioni migliori per la creazione di presentazioni.

10 Migliori strumenti di presentazione AI 2024

1. Beautiful.ai

Via Bello.ai Beautiful.ai è un innovativo creatore di presentazioni AI che mira a rivoluzionare il modo in cui si creano presentazioni coinvolgenti. La piattaforma fornisce consigli intelligenti sul design attraverso la sua interfaccia intuitiva e semplifica il processo di creazione. L'utente si concentra sui contenuti mentre Beautiful.ai gestisce l'estetica. Sono disponibili modelli personalizzabili, grafici intelligenti per la visualizzazione dei dati e analisi per monitorare quali diapositive ottengono il maggior coinvolgimento da parte del pubblico.

Le migliori caratteristiche di Beautiful.ai

Le analisi approfondite forniscono informazioni su quali diapositive della presentazione hanno l'impatto più significativo in ambito professionale o accademico

La condivisione sicura aiuta a proteggere le informazioni sensibili e a renderle facilmente accessibili a tutti i partecipantii principali stakeholder* L'integrazione perfetta permette di progettare le diapositive in Beautiful.ai e di modificarle in PowerPoint

Limitazioni di Beautiful.ai

Sebbene i modelli offrano bellissimi design, alcuni utenti lamentano la mancanza di opzioni sufficienti rispetto ad altre piattaforme. Alcuni utenti potrebbero desiderare un controllo maggiore sul design finale rispetto a quello consentito dalla piattaforma

Prezzi di Beautiful.ai

Pro per i singoli: $12/mo

Team per la collaborazione di gruppo: $40/mo

Enterprise per sicurezza e supporto avanzati: Contattare le vendite per un piano personalizzato

Valutazioni e recensioni di Beautiful.ai

G2: 4.7/5 (160+ recensioni)

Capterra: 4.6/5 (70+ recensioni)

2. Creatore di presentazioni AI semplificate

Via Creatore di presentazioni AI di Simplified AI Presentation Maker di Simplified promette di aiutarvi a realizzare presentazioni di marca senza sforzo. La piattaforma gestisce immagini e creazione di contenuti per qualsiasi argomento e si possono personalizzare i risultati in base alle proprie esigenze. È sufficiente indicare all'IA l'argomento che si desidera presentare e l'IA genererà la presentazione in pochi secondi.

Le migliori caratteristiche di Simplified

Una serie di modelli pre-progettati e una vasta libreria visiva, anche per gli utenti del piano gratuito

Integrazione con tutte le piattaforme preferite, tra cui Google Drive e Shopify

Facile collaborazione in tempo reale sulle presentazioni

Limitazioni semplificate

Il software può diventare rapidamente costoso, soprattutto se confrontato con servizi simili. Può essere troppo costoso per le piccole organizzazioni

Prezzi semplificati

Design Free: 0 dollari per una postazione

Design Pro: $6/mese per una postazione

Design Business: $10/mese per cinque postazioni

Impresa: Contattare per i prezzi

Simplified valutazioni e recensioni

G2: 4.6/5 (oltre 1800 recensioni)

Capterra: 4.7/5 (160+ recensioni)

3. Scivolone

Via Scivolone Slidebean è un software di presentazione AI che si concentra sull'assistenza ai fondatori e alle startup per la creazione dei loro pitch decks. Aiuta a semplificare il processo di presentazione e garantisce la presentazione giusta per la fase giusta dello sviluppo dell'azienda. Sia che abbiate bisogno di un pitch deck iniziale, di una presentazione di marketing o di un deck di vendita, Slidebean ha le soluzioni adatte alle vostre esigenze e vi aiuterà a ottenere un sì.

Le migliori caratteristiche di Slidebean

La condivisione online mantiene al sicuro il vostro documento (e le vostre idee!) e mette le informazioni giuste di fronte agli investitori giusti

Le analisi tracciano l'attività di ogni diapositiva del vostro documento, in modo da sapere chi l'ha visualizzata, quante volte e quando

Le facili opzioni di collaborazione vi aiutano a coinvolgere tutto il team nell'azione

Limitazioni di Slidebean

L'interfaccia utente può risultare complicata e alcuni utenti potrebbero ritenere che la modifica diGrafica generata dall'intelligenza artificiale e le immagini, è difficile

Prezzi di Slidebean

Tutti gli accessi: $199/anno

Accelerazione: 499 dollari/anno

Valutazioni e recensioni di Slidebean

G2: 4.5/5 (oltre 20 recensioni)

Capterra: 4.2/5 (oltre 50 recensioni)

4. Designs.ai

Via Designs.ai Designs.ai offre una suite completa di strumenti di creazione basati sull'intelligenza artificiale. La piattaforma offre assistenza alla scrittura, un creatore di loghi, un creatore di presentazioni video e voci fuori campo con suono naturale.

Chi desidera un aiuto nella progettazione di presentazioni apprezzerà il Designmaker della piattaforma, che crea contenuti visivi in pochi secondi. Scegliete da un'ampia libreria di modelli di presentazione, quindi fornite alla piattaforma i vostri contenuti e lasciate che si occupi del resto.

Le migliori caratteristiche di Designs.ai

L'enorme libreria di modelli ed elementi di design consente di personalizzare le presentazioni AI in base alle proprie esigenze

La funzione di ridimensionamento con un solo clic consente di ottimizzare la presentazione per Instagram, cellulari, schermi di proiettori e altri dispositivi

L'editor di design intuitivo consente di non dover essere un maestro della grafica per creare una splendida presentazione

Limitazioni di Designs.ai

L'esportazione dei file può essere lenta e macchinosa

Prezzi di Designs.ai

Base: $19/mese

Impresa: Chiamare per un preventivo personalizzato

Designs.ai valutazioni e recensioni

G2: 4.3/5 (6+ recensioni)

Capterra: 4.5/5 (2+ recensioni)

5. Il passo

Via Il passo Pitch vi aiuta a creare presentazioni eleganti in pochi secondi. Scegliete il vostro modello e aggiungete i vostri contenuti; avrete presto un bellissimo documento pronto per essere condiviso. La piattaforma consente di condividere un link, di presentare la presentazione dal vivo o anche di incorporarla sul web per indirizzare gli spettatori in qualsiasi momento. Ha solide capacità di integrazione e si connette con i preferiti di tech-stack come Slack, Vimeo e YouTube.

Le migliori caratteristiche di Pitch

Le grandi capacità di integrazione rendono facile aggiungere contenuti al vostro mazzo e condividerli con gli altri

Le analisi aiutano a tenere traccia di ciò che sta funzionando nel vostro mazzo e a vedere cosa è necessario modificare

Gli ottimi strumenti di presentazione rendono semplice la condivisione, la registrazione e la presentazione del deck

Limitazioni di Pitch

Sebbene le diapositive generate dall'intelligenza artificiale siano esteticamente gradevoli, le funzioni di modifica delle diapositive possono risultare complicate

Prezzi del Pitch

Starter: $0, gratuito per sempre

Pro: $8 per membro al mese

Impresa: Contattare per un preventivo personalizzato

Pitch valutazioni e recensioni

G2: 4.4/5 (oltre 40 recensioni)

Capterra: 4.9/5 (30+ recensioni)

6. Presentazioni.ai

Via Presentazioni.ai Presentations.ai mira a ridurre i tempi di creazione delle presentazioni, migliorandone al contempo la qualità complessiva. La piattaforma utilizza la tecnologia AI per rendere la creazione semplice e offre molte opzioni di progettazione personalizzate. È poi possibile condividere, monitorare e analizzare le presentazioni per vedere come si comportano con il pubblico.

Le migliori caratteristiche di Presentations.ai

Creazione di presentazioni in pochi secondi da un singolo prompt

Ottenere l'aspetto finale perfetto con vari strumenti di presentazione e opzioni di personalizzazione

Ottime opzioni di branding per avere un aspetto coerente e curato per tutto ciò che si crea

Limitazioni di Presentazioni.ai

La piattaforma è fortemente incentrata sui pitch deck e sulle presentazioni di marketing, quindi i modelli possono risultare frustranti per gli utenti che desiderano creare presentazioni educative o informative. Alcuni modelli e diapositive sono a pagamento, il che limita le opzioni per gli utenti gratuiti

Prezzi di Presentations.ai

Starter: $0 (prezzo beta)

Pro: 396 dollari (prezzo beta)

Impresa: Contattare per un preventivo personalizzato

Presentations.ai valutazioni e recensioni

Non disponibile

7. Gamma

Via Gamma Gamma utilizza l'elaborazione del linguaggio naturale per aiutare gli utenti a creare mazzi dinamici. Iniziate a scrivere i vostri contenuti, quindi utilizzate il chatbot AI integrato per modificare l'aspetto del vostro documento. Quando si è soddisfatti del mazzo, si può passare alla modalità di presentazione e mostrare il proprio lavoro in una presentazione dal vivo o inviarlo come pagina web per essere visualizzato dagli utenti in modo indipendente. È una piattaforma flessibile e facile da usare che vi aiuta a coinvolgere il vostro pubblico.

Gamma: le migliori caratteristiche

Modificate l'aspetto della vostra presentazione in qualsiasi momento con l'aiuto dello strumento di presentazione assistito dall'intelligenza artificiale

Incorporare GIF, grafici, video e persino siti web per dare vita alle presentazioni

Ricevere un feedback istantaneo sulle presentazioni da parte degli spettatori con reazioni rapide

Limitazioni gamma

I modelli offrono una significativa personalizzazione dei colori, ma la variazione del layout e del design è minima

Prezzi di Gamma

Starter: gratuito

Pro: Prossimamente

Beautiful.ai valutazioni e recensioni

G2: 4/5 (6+ recensioni)

Capterra: 4/5 (1+ recensioni)

8. Kroma.ai

Via Kroma.ai Kroma.ai vi aiuta a creare bellissimi documenti, sia che li presentiate a potenziali investitori sia che dobbiate condividere le vostre idee e i vostri dati.

Basta scegliere il modello, i colori e il logo. Quindi, utilizzate i contenuti generati dagli esperti per portare la vostra presentazione al livello successivo, rendendola più persuasiva e coinvolgente con l'aiuto dei leader del settore.

Le migliori caratteristiche di Kroma.ai

Scegliete i contenuti degli esperti del settore per migliorare la vostra presentazione professionale

Valorizzate i vostri numeri grazie a solidi strumenti di visualizzazione dei dati

Creare presentazioni straordinarie con modelli progettati da esperti che garantiscono il formato giusto per il lavoro da svolgere

Limitazioni di Kroma.ai

Alcune parti dell'interfaccia utente non sono estremamente intuitive

Ad alcuni utenti potrebbe non interessare il contenuto scritto da esperti, che è uno dei punti di forza della piattaforma

Prezzi di Kroma.ai

Explorer: Gratuito

Premium: $49,99 per utente al mese

Enterprise: 1.699 dollari all'anno

Valutazioni e recensioni su Kroma.ai

Non disponibile

9. Tomo

Via Tomo Tome vuole essere il vostro strumento di presentazione AI di riferimento. Dite alla piattaforma cosa volete fare con una semplice richiesta e la piattaforma genererà immagini, testi e diapositive per aiutarvi a raggiungere il vostro obiettivo.

È possibile modificare ogni aspetto del design, chiedendo allo strumento di intelligenza artificiale di cambiare il tono o il contenuto della presentazione generare una nuova immagine AI con uno stile diverso. È anche ottimo per trasformare documenti noiosi in presentazioni dinamiche.

Le migliori caratteristiche di Tome

Vi aiuta a trovare e citare i riferimenti che supportano le vostre affermazioni

Le facili traduzioni linguistiche permettono di condividere le presentazioni in tutto il mondo

Gli eccellenti modelli personalizzabili consentono di creare pitch deck, presentazioni di marketing e presentazioni didattiche

Limitazioni di Tome

Alcuni utenti hanno riscontrato problemi con la piattaforma, ma questo potrebbe essere dovuto al fatto che lo strumento è ancora in fase di sviluppo

Prezzi di Tome

Gratuito per sempre

Pro: 8 dollari per persona al mese

Impresa: Contattare per prezzi personalizzati

Tome valutazioni e recensioni

G2: 4.8/5 (oltre 20 recensioni)

10. DeckRobot

Via DeckRobot DeckRobot è un pratico plug-in che trasforma in pochi secondi le bozze in lucidi mazzi di presentazione. Assicura anche che il documento finale sia conforme alle linee guida del branding aziendale, in modo da mantenere un marchio coerente in tutto ciò che si crea. È un ottimo modo per ridurre i tempi di progettazione manuale e tutti i dati rimangono al sicuro sui vostri server.

Le migliori caratteristiche di DeckRobot

Plug-in per le presentazioni di PowerPoint che prende la prima bozza della vostra presentazione e la trasforma in un documento finale ben rifinito

I vostri dati rimangono al sicuro perché tutte le informazioni rimangono sul vostro server

Permette di ridisegnare con un solo clic il marchio aziendale preimpostato

Limitazioni di DeckRobot

Questo plug-in è per PowerPoint, quindi se utilizzate un'altra piattaforma, dovrete optare per un'altra soluzione di intelligenza artificiale

Prezzi di DeckRobot

Chiamate per un prezzo personalizzato

Valutazioni e recensioni di DeckRobot

Non disponibile

Altri strumenti di intelligenza artificiale per la creazione di diapositive

Siete alla ricerca di altri strumenti che vi aiutino a sfruttare la potenza dell'IA? Se sì, scoprite la potenza rivoluzionaria di ClickUp Brain . ClickUp Brain si integra perfettamente con il resto della piattaforma di gestione dei progetti. Ciò significa che è possibile utilizzare l'intelligenza artificiale con Documenti ClickUp per portare la creazione di contenuti al livello successivo.

La tecnologia AI di ClickUp migliora i vostri testi scritti con controlli grammaticali e ortografici e suggerimenti personalizzati in base al vostro ruolo e stile di scrittura. Utilizzate l'AI Writer per il lavoro non solo per cambiare il tono, il linguaggio o il pubblico dei vostri contenuti, ma anche per produrre nuovi testi in linea con le vostre esigenze in pochi clic. L'AI Writer vi aiuterà anche a rendere i vostri testi più coinvolgenti o a semplificare concetti complessi.

L'intelligenza artificiale di ClickUp strumenti di scrittura possono creare e-mail, redigere post per blog e riassumere lunghi documenti in pochi clic. Generare elementi di azione e fornire una sintesi di note di riunione per evitare noiose attività amministrative. Ci sono suggerimenti per ogni reparto, per aiutare tutti i membri della vostra azienda a lavorare in modo più intelligente.

Se avete bisogno di aiuto per creare una presentazione eccellente, utilizzate la funzione Modello di presentazione ClickUp come punto di partenza. È possibile utilizzare gli strumenti AI integrati per creare i contenuti, quindi collaborare con il resto del team per perfezionare il documento finale con gli innovativi strumenti di collaborazione. Grazie alle solide opzioni di integrazione di ClickUp, è possibile inserire facilmente i contenuti nella presentazione e condividerli con gli stakeholder una volta completati.

ClickUp Brain rivoluziona il modo di scrivere, gestire le attività e creare contenuti. Registrate oggi stesso il vostro account gratuito e iniziate a utilizzare gli innovativi strumenti di IA di ClickUp per ottenere di più! Crea un account gratuito