10 modelli gratuiti di politiche e procedure aziendali in Word e ClickUp

Quando i dipendenti capiscono cosa devono fare e come farlo, possono lavorare meglio e più velocemente.

Ecco perché ogni azienda, a prescindere dalle dimensioni, deve avere documenti che evidenzino le politiche aziendali e che aiutino i dipendenti a orientarsi in modo efficace nel loro lavoro e nel luogo di lavoro.

Questi documenti copriranno tutte le regole e le linee guida dell'azienda per aiutare i dipendenti a ottenere i migliori risultati.

Tuttavia, la creazione di politiche aziendali da zero è un compito rigoroso e che richiede tempo. Ecco perché abbiamo stilato un elenco di 10 modelli gratuiti di politiche e procedure aziendali che vi aiuteranno a partire da zero e a snellire i vostri processi.

Cosa sono i modelli di politica aziendale?

I modelli di politica aziendale sono documenti pre-scritti che forniscono un formato strutturato e linee guida per la creazione di varie politiche e procedure organizzative.

Coprono varie aree come il comportamento, l'uso della tecnologia, la sicurezza sul posto di lavoro, le finanze, la consulenza legale e la conformità.

I modelli di politiche e procedure sono utili perché forniscono una struttura e un linguaggio coerenti, assicurando che le politiche aziendali siano complete, conformi alla legge e allineate alle migliori pratiche del settore.

Questi modelli costituiscono un punto di partenza per la creazione di politiche personalizzate e adatte alle esigenze dell'azienda, contribuendo a garantire coerenza e chiarezza nelle aspettative.

Cosa rende un buon modello di politica aziendale?

Un buon modello di politica aziendale deve avere obiettivi chiari, che indichino quali sono gli obiettivi della politica e i suoi destinatari. Ecco alcune caratteristiche chiave di un buon modello di politica aziendale:

Un linguaggio chiaro e conciso per garantire che la politica sia facile da capire per tutti

Copertura completa delle operazioni aziendali e delle aree chiave, come la condotta sul posto di lavoro, le politiche sulle molestie e le norme di sicurezza

Conformità alle leggi e ai regolamenti pertinenti per ridurre i rischi legali per l'azienda

Flessibilità per adattarsi a futuri cambiamenti e aggiornamenti delle politiche e delle procedure aziendali

Inclusione di meccanismi di segnalazione per i dipendenti che desiderano sollevare dubbi o chiedere assistenza

10 Modelli di politiche aziendali da utilizzare nel 2024

Ora che sapete cos'è un modello di documento di politica aziendale completo e cosa dovreste cercare in uno di essi, esploriamo alcuni dei migliori modelli di politica aziendale gratuiti in Word e ClickUp che potete utilizzare nella vostra organizzazione.

1. Modelli di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp

Delineate i doveri e i diritti dei dipendenti con i modelli di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp

La missione, le procedure e le aspettative della vostra azienda non sono solo concetti astratti: sono la spina dorsale del vostro posto di lavoro, che dà forma alle esperienze quotidiane di ogni dipendente.

E un manuale per i dipendenti è il manuale che trasmette tutte queste informazioni e altre ancora al vostro team, affinché possa avere successo nella vostra azienda.

Il manuale per i dipendenti manuali di codice di condotta le norme, le politiche e le procedure sono il fondamento di una fiorente cultura del lavoro. Stabiliscono le regole del lavoro, chiariscono le responsabilità e assicurano che tutti siano sulla stessa pagina.

Per questo motivo, avere un documento aggiornato e completo manuale di condotta per i dipendenti non è negoziabile per qualsiasi organizzazione che si preoccupi della salute del proprio posto di lavoro e di garantire un ambiente di lavoro positivo ed efficiente. Modello di manuali, politiche e procedure per i dipendenti di ClickUp è una soluzione completa per semplificare il processo di documentazione delle politiche. Dalle procedure per le paghe alle politiche per le ferie, questo modello copre tutto, fornendo un hub centralizzato per le informazioni cruciali a livello di organizzazione.

Il modello è suddiviso in quattro sezioni principali:

Tutto su

Come lavoriamo

Codice di condotta standard

Politiche e procedure

Con questo modello di codice di condotta se il codice di condotta è stato redatto in modo corretto, è possibile stabilire una politica di base, linee guida chiare e procedure pertinenti, in modo da poter gestire facilmente le situazioni difficili, assicurando che tutti siano informati e allineati. Scaricate questo template

2. Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

Semplificate l'inserimento dei nuovi assunti con il modello di manuale per i dipendenti di ClickUp

L'inserimento di un nuovo assunto è sempre un processo caotico sia per il datore di lavoro che per il dipendente. Tuttavia, un manuale per i dipendenti ben redatto, che chiarisca norme, regolamenti e aspettative, può rendere il processo più semplice per entrambi.

Creare un manuale chiaro, privo di ambiguità ed efficace è una sfida. È necessario un modello di manuale per i dipendenti completo, come quello offerto da ClickUp.

Il Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp aiuta i responsabili delle risorse umane a risolvere i problemi iniziali del processo di onboarding, grazie a sezioni dedicate che coprono in modo esaustivo tutte le regole e le politiche organizzative. È possibile personalizzare ogni segmento del modello per adattarlo alle politiche e alle procedure di onboarding della propria azienda.

Il modello, insieme a una guida dettagliata su come iniziare, comprende sezioni per documentare informazioni dettagliate su:

Inserimento

Cultura

Politiche sul luogo di lavoro, come il codice di abbigliamento, le ferie e i conflitti di interesse

L'azienda

Politiche e linee guida per il lavoro a distanza

Comportamento dei dipendenti e codice di condotta standard

Pratiche commerciali

Politiche sulle presenze

Valutazioni delle prestazioni

Vantaggi per l'azienda

Processo di pensionamento

Inoltre, il modello (e i suoi contenuti) possono essere modificati in tempo reale e condivisi senza problemi. Scarica questo modello

3. Modello di manuale per i dipendenti ClickUp (avanzato)

Personalizzate uno sportello unico per tutte le informazioni di cui i vostri dipendenti hanno bisogno grazie al modello di manuale per i dipendenti (avanzato) di ClickUp

Che si tratti di dare il benvenuto ai nuovi assunti o di aiutare i dipendenti attuali a tenere sotto controllo i loro compiti e le loro responsabilità, questo modello di manuale per i dipendenti è stato pensato per voi! Modello di manuale per i dipendenti (avanzato) di ClickUp è stato progettato per aiutarvi a creare una guida completa per tutti i vostri dipendenti, con aspettative, politiche e procedure esposte in modo chiaro. Dalle politiche aziendali e dalla storia della società alle descrizioni delle mansioni, ai benefit e alla cultura aziendale, questo modello vi aiuta a tenere tutto organizzato e aggiornato in un'unica posizione centrale.

Ecco i principali vantaggi dell'utilizzo di questo modello:

Permette a tutti i dipendenti di comprendere le politiche e le procedure

Assicura che tutti siano pienamente consapevoli dei loro diritti e delle loro responsabilità

Protegge i datori di lavoro da responsabilità legali, fornendo una documentazione scritta di tutte le politiche aziendali

Come si usa? Semplicemente scaricarlo e personalizzarne il contenuto in base alle politiche e alle procedure aziendali. Scarica questo modello

4. Modello di manuale HR di ClickUp

Definite e comunicate i valori organizzativi fondamentali dell'azienda in termini semplici a tutti gli stakeholder con il modello di manuale HR di ClickUp

Proprio come una mappa aiuta a navigare in un paesaggio sconosciuto, un manuale delle risorse umane aiuta il vostro team a capire cosa ci si aspetta da loro e dove trovare le informazioni importanti.

Con Modello di manuale HR di ClickUp è possibile creare facilmente un manuale su misura per le esigenze della vostra azienda. È come avere un kit di strumenti che vi permette di accedere rapidamente alle regole e alle linee guida per garantire che tutti siano sulla stessa pagina.

Questo modello di manuale comprende tre sezioni principali con 12 sottosezioni, tra cui:

Missione e valori dell'azienda : Definiscono lo scopo e i principi generali che guidano le operazioni dell'azienda

: Definiscono lo scopo e i principi generali che guidano le operazioni dell'azienda Dettagli dell'azienda : Fornisce informazioni di base sulla fondazione dell'azienda e sulla sua evoluzione nel tempo

: Fornisce informazioni di base sulla fondazione dell'azienda e sulla sua evoluzione nel tempo Servizi offerti : Illustrare la gamma di prodotti o servizi forniti dall'azienda

: Illustrare la gamma di prodotti o servizi forniti dall'azienda Struttura aziendale : Mostrare la gerarchia organizzativa e i rapporti di parentela all'interno dell'azienda

: Mostrare la gerarchia organizzativa e i rapporti di parentela all'interno dell'azienda Leadership : Presentare i dirigenti e i responsabili chiave dell'organizzazione

: Presentare i dirigenti e i responsabili chiave dell'organizzazione Cultura : Descrivere i valori, le norme e le convinzioni che caratterizzano l'ambiente di lavoro dell'azienda

: Descrivere i valori, le norme e le convinzioni che caratterizzano l'ambiente di lavoro dell'azienda Politiche HR relative all'ingresso e all'uscita dall'azienda : Descrivere le procedure per accogliere i nuovi dipendenti e gestire le partenze

: Descrivere le procedure per accogliere i nuovi dipendenti e gestire le partenze Comportamento sul posto di lavoro : Stabilire le aspettative per il comportamento professionale e le interazioni tra i dipendenti

: Stabilire le aspettative per il comportamento professionale e le interazioni tra i dipendenti Presenza : Chiarire le politiche e le procedure relative alle presenze e all'orario di lavoro dei dipendenti

: Chiarire le politiche e le procedure relative alle presenze e all'orario di lavoro dei dipendenti Vantaggi dell'azienda: Evidenziare eventuali benefici o incentivi aggiuntivi forniti ai dipendenti oltre alla retribuzione standard

Utilizzate questo modello per mantenere il vostro team informato e organizzato e per svolgere al meglio il proprio lavoro senza essere ostacolati da regole e procedure vaghe. Scaricate questo modello

5. Modello di promemoria sulla politica di ClickUp

Implementate nuove politiche in modo chiaro ed efficiente utilizzando il modello di promemoria di ClickUp

Nell'implementazione di nuovi piani o cambiamenti, è fondamentale garantire una comunicazione chiara. È qui che entra in gioco un modello di promemoria sulle politiche. Vi aiuta a introdurre aggiornamenti o nuove iniziative organizzative in modo ben organizzato, assicurando che tutti comprendano chiaramente le linee guida e le aspettative.

Con Modello di promemoria sulle politiche di ClickUp vi permette di semplificare il processo di creazione di promemoria completi. Questo modello vi aiuta a stabilire un formato coerente per i vostri promemoria, rendendoli accurati e facili da capire.

Supponiamo che vogliate introdurre una nuova politica e procedura per il lavoro a distanza nella vostra azienda. Ecco come strutturare un promemoria utilizzando cinque sezioni predefinite per comunicare efficacemente le modifiche ai dipendenti:

Ingresso : Indicare chiaramente l'oggetto del promemoria, compresi i nomi del mittente e del destinatario e la data di emissione

: Indicare chiaramente l'oggetto del promemoria, compresi i nomi del mittente e del destinatario e la data di emissione Riepilogo : Illustrare i vantaggi dell'implementazione di una politica di lavoro da remoto, come l'aumento della produttività, la flessibilità e il miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata per i dipendenti

: Illustrare i vantaggi dell'implementazione di una politica di lavoro da remoto, come l'aumento della produttività, la flessibilità e il miglioramento dell'equilibrio tra lavoro e vita privata per i dipendenti Contesto : Fornire il contesto spiegando la necessità di una politica di lavoro a distanza, citando fattori quali l'evoluzione delle tendenze lavorative, i progressi tecnologici e il desiderio di attrarre i migliori talenti, ad esempio

: Fornire il contesto spiegando la necessità di una politica di lavoro a distanza, citando fattori quali l'evoluzione delle tendenze lavorative, i progressi tecnologici e il desiderio di attrarre i migliori talenti, ad esempio Raccomandazione : Presentare i passi da compiere per implementare la politica sul lavoro a distanza, come ad esempio definire le linee guida per il lavoro a distanza, stabilire protocolli di comunicazione e fissare le aspettative per le prestazioni e la disponibilità

: Presentare i passi da compiere per implementare la politica sul lavoro a distanza, come ad esempio definire le linee guida per il lavoro a distanza, stabilire protocolli di comunicazione e fissare le aspettative per le prestazioni e la disponibilità Invito all'azione (CTA): Comunicare chiaramente i passi successivi per i dipendenti, come la revisione della policy, la partecipazione alle sessioni di formazione e l'adesione alle linee guida delineate per il lavoro da remoto

Inoltre, è possibile organizzare comodamente tutte le politiche esistenti in un'unica posizione accessibile, promuovendo la responsabilità e il rispetto delle stesse. Questo modello vi consente di tenere il vostro team informato e aggiornato sulle politiche aziendali senza dover investire troppo tempo nella ricerca o nella riscrittura. Scarica questo modello

6. Modello di manuale per i dipendenti di un'azienda HVAC ClickUp

Definite gli elementi aziendali essenziali e promuovete un ambiente di lavoro di successo grazie al modello di manuale per i dipendenti HVAC di ClickUp

Gestite un'azienda HVAC (riscaldamento, ventilazione e condizionamento dell'aria)?

In caso affermativo, avete bisogno di un manuale per i dipendenti, adatto alle vostre esigenze di formazione sulla sicurezza e alle vostre necessità operative.

Il Modello di manuale per i dipendenti di ClickUp per un'azienda HVAC è stato progettato per rispondere perfettamente a queste esigenze. Con questo modello è possibile stabilire linee guida chiare su politiche e procedure, organizzare i documenti relativi ai ruoli e alle prestazioni lavorative e fornire indicazioni preziose su formazione, inserimento e sviluppo della carriera. Il modello presenta le seguenti sezioni:

Storia dell'azienda

Politiche del team

Standard di condotta

Politiche sull'ambiente di lavoro

Politiche di comunicazione

Compensi e performance

Benefici

Cessazione del rapporto di lavoro

Utilizzate questo modello per individuare gli aspetti essenziali della vostra azienda che contribuiscono al suo successo. Assicurate il rispetto delle procedure di sicurezza, definite gli standard di servizio al cliente e create un ambiente di lavoro positivo. Scarica questo modello

7. Modello di processo e procedure ClickUp

Evidenziate i compiti necessari per creare un documento di processo vivo con il modello di processo e procedure ClickUp

Con il Modello di processo e procedure ClickUp clickUp è in grado di documentare in modo centralizzato tutti i processi per un accesso rapido, di creare istruzioni passo-passo per attività ripetibili e di organizzare visivamente le procedure con schede Kanban di facile comprensione.

Che si tratti dell'onboarding degli utenti o del lancio di un prodotto, questo modello semplifica l'impostazione, il monitoraggio e il completamento dei processi aziendali dall'inizio alla fine e vi aiuta a classificarli per reparto o funzione per una maggiore comodità.

Oltre al documento Guida introduttiva, questo modello include anche un:

Elenco dei documenti : Questo aiuta a elencare tutti i documenti del progetto in un unico posto

: Questo aiuta a elencare tutti i documenti del progetto in un unico posto Scheda delle fasi della documentazione : Offre una vista a tabellone per visualizzare le fasi del processo di documentazione

: Offre una vista a tabellone per visualizzare le fasi del processo di documentazione Lavagna del diagramma di flusso del processo: Si può usare per tracciare il flusso del processo di documentazione

È possibile utilizzare le viste elenco e lavagna per organizzare i documenti del progetto. Per gestirli facilmente, è possibile aggiungere dettagli come il tipo, la priorità, la fase, il reparto e il tasso di completamento.

Assegnate tag ai membri del team, agli stakeholder e agli approvatori per avvisarli quando è necessario un contributo. Personalizzate categorie, tag e campi e regolate il raggruppamento e l'ordinamento in base alle vostre preferenze. Scaricate questo modello

8. Modello di procedura ClickUp

Semplificate la gestione delle attività con il Modello di procedura di ClickUp

Un modello di procedura è un documento che delinea chiaramente le fasi di un processo, definendone lo scopo e gli obiettivi. È come un insieme di istruzioni scritte che indicano ai dipendenti esattamente cosa devono fare, passo dopo passo. Procedure operative standard sono fondamentali per il buon funzionamento e l'efficienza di qualsiasi azienda. Ma la loro creazione può richiedere molto tempo. È qui che il Modello di procedura di ClickUp è utile!

Questo modello ha caratteristiche completamente personalizzabili come:

Stati personalizzati : Utilizzate diversi stati personalizzati per le vostre attività per monitorare l'avanzamento di ogni procedura

: Utilizzate diversi stati personalizzati per le vostre attività per monitorare l'avanzamento di ogni procedura Campi personalizzati : Organizzare e assegnare attributi alle procedure e vedere le fasi di un processo a colpo d'occhio

: Organizzare e assegnare attributi alle procedure e vedere le fasi di un processo a colpo d'occhio Viste personalizzate : Utilizzate questo modello di Doc come punto di partenza e personalizzate il vostro flusso di lavoro ClickUp con viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altre

: Utilizzate questo modello di Doc come punto di partenza e personalizzate il vostro flusso di lavoro ClickUp con viste Elenco, Gantt, Carico di lavoro, Calendario e altre Gestione dei progetti: Migliorate il tracciamento delle procedure con reazioni ai commenti, sottoattività annidate, assegnazioni multiple e priorità

Il modello di procedura semplifica la creazione delle SOP, facilitando la semplificazione del flusso di lavoro, migliorando l'organizzazione e la chiarezza e garantendo che tutti seguano lo stesso processo. Scaricate questo modello

9. Modello di procedura operativa standard di ClickUp

Fornite un quadro di riferimento per la gestione del personale dell'organizzazione con il modello di SOP di ClickUp

Un modello di documento SOP (Standard Operation Procedures) è un quadro di riferimento per la gestione del personale dell'organizzazione. Garantisce la presenza di un numero adeguato di dipendenti qualificati e motivati per mantenere le operazioni della vostra azienda senza intoppi.

Con un modello di SOP, le organizzazioni possono garantire che tutti i compiti siano svolti in modo uniforme, indipendentemente da chi ne è responsabile. Tuttavia, la creazione di un modello SOP senza Software SOP può richiedere molto tempo, quindi la soluzione giusta è utilizzare un modello precostituito.

Con Modello di procedure operative standard di ClickUp vi offre tutto ciò che vi serve per una gestione di successo delle SOP in un unico luogo e un'area di lavoro unificata con le migliori prassi per gestione dei processi per impostare rapidamente le SOP.

È inoltre possibile accedere ad altri modelli di procedure, flussi di lavoro e liste di controllo per mantenere tutti allineati.

Il modello comprende le seguenti sezioni:

Processi di inserimento e disinserimento : Semplificare le procedure per accogliere i nuovi assunti e gestire le uscite dei dipendenti

: Semplificare le procedure per accogliere i nuovi assunti e gestire le uscite dei dipendenti Formazione : Stabilire le linee guida per i programmi di formazione dei dipendenti per garantire uno sviluppo coerente ed efficace delle competenze

: Stabilire le linee guida per i programmi di formazione dei dipendenti per garantire uno sviluppo coerente ed efficace delle competenze Processo di trasferimento : Definire le fasi del trasferimento dei dipendenti da un reparto all'altro o da una sede all'altra dell'organizzazione

: Definire le fasi del trasferimento dei dipendenti da un reparto all'altro o da una sede all'altra dell'organizzazione Processo di promozione : Delineare i criteri e le procedure per la promozione dei dipendenti a posizioni più elevate all'interno dell'azienda

: Delineare i criteri e le procedure per la promozione dei dipendenti a posizioni più elevate all'interno dell'azienda Lasci e permessi: Specificare le politiche e le procedure relative ai congedi e alle richieste di ferie dei dipendenti Scarica questo modello ### 10. Modello di flusso del processo ClickUp

Standardizzate e documentate i vostri processi con il modello di lavagna dei flussi di processo di ClickUp

Ogni organizzazione, indipendentemente dalle sue dimensioni, utilizza i flussi di processo per snellire le operazioni e mantenere le cose in ordine. Un buon modello di flusso di processo consente di visualizzare e documentare il flusso di lavoro in un unico cruscotto. Modello di lavagna dei flussi di processo di ClickUp è stato progettato per semplificarvi la vita. Vi aiuta a visualizzare i processi in modo rapido e semplice, a organizzare i team intorno ai progetti con elenchi di attività, liste di controllo e commenti, e a monitorare i progressi per garantire che tutto venga svolto come previsto.

Supponiamo che si stia creando un nuovo documento per Obiettivi HR e i processi correlati. Questo modello vi consentirà di creare colonne separate per i selezionatori, i responsabili delle assunzioni e altri stakeholder, nonché di aggiungere dettagli sul processo di onboarding, sul processo di uscita o su qualsiasi altra struttura organizzativa o processo del diagramma di flusso.

Il modello è progettato in formato lavagna e offre numerose opzioni di personalizzazione. Per impostazione predefinita, include queste cinque sezioni:

Pianificazione

Sviluppo

Esecuzione

Gestione

Valutazione Scarica questo modello ## Bonus: Modelli di politiche e procedure aziendali in Word

Oltre ai modelli di policy di ClickUp, potete utilizzare anche i seguenti modelli di Word:

1. Modello di politica aziendale in Word

via Template.net Attraverso questo modello di politica aziendale, sviluppate linee guida chiare e complete che delineano la condotta attesa all'interno della vostra organizzazione.

Adattate queste politiche per allinearle ai valori fondamentali della vostra azienda e per promuovere un ambiente di professionalità, integrità e rispetto. Collaborate con i principali stakeholder per creare regole che siano in linea con la vostra cultura e che permettano ai dipendenti di rispettare gli standard etici.

Questo approccio collaborativo garantisce la titolarità e l'adesione ai principi che guideranno il successo dell'azienda, mantenendo un ambiente di lavoro positivo e produttivo.

Disponibile in formati di file facili da usare, integra perfettamente contenuti curati da esperti che possono essere personalizzati per allinearsi alla cultura aziendale. Scarica questo modello

2. Modello di politica di lavoro a distanza

via Template.net Utilizzando questo modello di policy per il lavoro a distanza, potrete evitare la fatica di redigere da zero le linee guida per il telelavoro e il lavoro ibrido. Questo modello completo di politica sul lavoro da casa comprende tutto, dal reclutamento e l'inserimento dei dipendenti alla loro condotta.

Grazie al suo layout intuitivo, è possibile adattare senza problemi questo manuale per i dipendenti alle esigenze specifiche del vostro ambiente di lavoro. Scarica questo modello

Iniziare a creare le roadmap aziendali con i modelli di politica aziendale

La creazione di politiche e procedure può sembrare difficile, monotona e noiosa. Tuttavia, non deve essere così.

Scegliete un modello, riunite il vostro team e utilizzate lo strumento appropriato per semplificare il processo di creazione delle policy. I vari modelli personalizzabili di ClickUp sono gli strumenti perfetti per questo processo!

Volete creare un unico spazio di lavoro per gestire tutti i documenti e i processi aziendali? Iscrivetevi a ClickUp gratuitamente oggi stesso!