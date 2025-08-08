Modelli gratuiti di fogli di iscrizione che gli utenti di Documenti Google adorano

Hai difficoltà a creare un modulo di iscrizione chiaro ed efficace che ottenga effettivamente delle risposte?

Molte aziende perdono potenziali clienti semplicemente perché i loro moduli di registrazione sono confusi, disordinati o troppo lunghi, oppure non sono in grado di organizzare in modo efficiente le query e i feedback.

Che si tratti di una piccola campagna o della gestione di un grande evento, il modello di modulo di iscrizione giusto può fare la differenza. Invece di crearne uno da zero, i modelli ti aiutano a risparmiare tempo, mantenere la coerenza e acquisire facilmente le informazioni necessarie.

In questo blog discuteremo cosa rende eccellente un modello di modulo di iscrizione, perché strumenti come Fogli Google o Documenti Google potrebbero non essere sempre la soluzione più adatta e i modelli migliori da esplorare per garantire un processo senza intoppi.

I migliori modelli di fogli di iscrizione in sintesi

🧠 Lo sapevate che: Nel 1994, Pizza Hut ha lanciato PizzaNet, uno dei primi sistemi di ordinazione online, essenzialmente un modulo web di base per ordinare la pizza. È stata un'attività cardine nell'uso iniziale dei moduli di iscrizione e ordine online.

Cosa rende un modello di foglio di registrazione efficace?

Un buon modello di foglio di registrazione fornisce un layout strutturato per garantire una raccolta e un monitoraggio delle informazioni senza intoppi.

Ecco cosa dovresti cercare quando selezioni un modello di foglio di registrazione:

Layout pulito : scegli un modello di foglio di registrazione con un design minimale e ordinato per ridurre la confusione degli utenti. In questo modo gli utenti potranno compilare tutte le informazioni senza lasciare il modulo incompleto

Opzioni di personalizzazione : cerca modelli modificabili che puoi adattare al tuo marchio, ai campi, ai componenti aggiuntivi e agli obiettivi. Questo ti aiuta a costruire l'identità del marchio e a mantenere un aspetto professionale

Organizzazione intelligente dei campi : dai la priorità ai modelli di fogli di registrazione che raggruppano le informazioni in modo logico per migliorare l'esperienza dell'utente. Con le informazioni raggruppate, rispondere alle diverse query dei clienti e monitorare le risposte diventa semplicissimo

Convalida automatica : seleziona modelli di fogli di iscrizione che rilevano gli errori (come campi mancanti o email non valide) in tempo reale. La convalida automatica garantisce che i client, i partecipanti o i clienti non tralascino alcun campo importante

Tipi di input multipli : scegli un modello di foglio di registrazione che ti consenta di utilizzare elenchi a discesa, caselle di controllo, date e caricamento di file. Una combinazione di formati garantisce una raccolta completa delle informazioni

Automazioni: scegli un modello che invii aggiornamenti e risposte automatici. Ciò consente di risparmiare tempo e garantisce che tutte le query vengano gestite

Modelli di fogli di registrazione in Documenti Google per diversi casi d'uso

I modelli di fogli di iscrizione consentono di ottenere informazioni complete e feedback sugli eventi.

Ecco i migliori modelli di fogli di registrazione in Documenti Google che puoi esplorare:

1. Modello di foglio di registrazione di Hubspot

tramite Hubspot

Hai difficoltà a tenere traccia dei visitatori, degli scambi e degli incontri? Il modello di foglio di registrazione di Hubspot ti aiuta a organizzare i dettagli dei visitatori. Il design completo semplifica il monitoraggio di date, orari, nomi, informazioni di contatto, aziende e tempo in un formato facile da seguire.

Aggiungi colonne e righe extra in base alle esigenze specifiche dell'evento, in modo da non perdere nessun dettaglio importante sui visitatori. Inoltre, fai firmare le informazioni dal cliente per confermarne l'accuratezza.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Tieni traccia della posizione e della data dell'evento per assicurarti che tutto sia organizzato

Chiedi ai clienti le loro preferenze di marketing per suggerimenti, consigli sui prodotti, offerte e altro ancora

Tieni traccia delle visite e della partecipazione ai workshop per analizzare e pianificare eventi e collaborazioni futuri

Ideale per: chiunque desideri organizzare i dettagli dei partecipanti a un evento.

💟 Bonus: ti mancano dettagli chiave nei moduli a causa di campi personalizzati complicati? Aggiungi l'IA! Invece di aggiornare manualmente il foglio di registrazione, i campi IA in ClickUp possono acquisire, classificare e riepilogare/riassumere automaticamente le risposte per te. Man mano che arrivano nuove voci, l'IA mantiene i tuoi dati organizzati e aggiornati. Puoi persino personalizzare i prompt per estrarre esattamente i dettagli di cui hai bisogno. Basta aggiungere un campo IA al tuo foglio di registrazione e lasciare che l'automazione si occupi del resto, rendendo la raccolta dei dati più veloce ed efficiente.

2. Modello di foglio di registrazione dei volontari di Template.net

tramite Template. Net

Organizzare i volontari non sarà più un problema con il modello di foglio di registrazione dei volontari di Template.Net. Questo modello di foglio di registrazione di Documenti Google semplifica il processo di gestione dei membri, compreso il monitoraggio delle presenze, la pianificazione dei turni e la gestione delle attività.

Inoltre, grazie alle colonne della tabella contrassegnate con nome, età, lavoro/attività, telefono e firma, il modulo Google semplifica il monitoraggio dei dettagli dei volontari. Puoi persino identificare le competenze dei volontari per abbinare le attività alle loro capacità e interessi.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Registra gli orari di entrata e uscita per monitorare le ore di volontariato e garantire la copertura dei turni e il riconoscimento del lavoro richiesto

Raccogli le preferenze e i feedback dei volontari per promuovere un senso di appartenenza e migliorare ulteriormente

Conserva i registri delle presenze in un documento centralizzato per facilitare la comunicazione e il coordinamento

Ideale per: Volontari, titolari di piccole imprese e leader di comunità che desiderano monitorare le ore di volontariato, gli interessi e le presenze.

3. Modello di foglio di registrazione per riunioni di Template.net

tramite Template. Net

Il modello di foglio di registrazione per riunioni di Template.Net semplifica il processo di archiviazione dei dati.

Il modello organizza i partecipanti alla riunione, l'orario di arrivo, la firma e i dettagli di contatto. Grazie alla documentazione precisa dei dettagli dei partecipanti, il modello semplifica il monitoraggio e riduce il tempo amministrativo necessario per creare i fogli.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Inserisci le opzioni di riunione a cui i partecipanti possono unirsi, per semplificare l'inserimento dei dati nel menu a discesa

Mantieni un formato professionale con il logo aziendale e le sezioni dei contatti e le celle colorate autoformattate

Conserva il programma della riunione, l'organizzatore, la data e l'ora per una rapida consultazione

Ideale per: utenti che desiderano registrare e organizzare i dettagli dei partecipanti alle riunioni.

4. Modello di foglio di registrazione per l'aula di Template. Net

tramite Template. Net

Il modello di foglio di registrazione per l'aula di Template.Net aiuta a monitorare la presenza e la partecipazione degli studenti. Le colonne precompilate ti aiutano a registrare immediatamente la presenza degli studenti.

Personalizza il modello Google in base alla struttura della classe, includendo sezioni per i nomi degli studenti, i numeri ID e i dettagli della classe. Documentare correttamente le presenze degli studenti può aiutarti a rispettare le politiche scolastiche e i requisiti normativi.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Garantite accuratezza e responsabilità grazie alla marcatura temporale automatica e alla presentazione organizzata dei dati con data e ora precise

Monitora le tendenze e le pratiche di partecipazione per intervenire in modo proattivo e ottimizzare la partecipazione

Registra chi ha autorizzato i registri delle presenze, insieme alla firma, per garantire la responsabilità

Ideale per: Insegnanti che desiderano organizzare i dettagli delle presenze dei propri studenti e garantire accuratezza e semplicità nel monitoraggio.

5. Modello di foglio di iscrizione per il pranzo del Ringraziamento di Template.net

tramite Template. Net

Il modello di foglio di registrazione per il pranzo del Ringraziamento di Template.Net semplifica il monitoraggio dei minimi dettagli del pranzo del Ringraziamento. Le sezioni personalizzabili assicurano che tu abbia spazio sufficiente per includere tutti i dettagli relativi alla preparazione del pranzo del Ringraziamento.

Crea sezioni per antipasti, contorni, portate principali e dessert per vedere chi ha l'attività di portare piatti specifici. Il modello, con diversi formati di file, è semplice da modificare e condividere.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Inserisci il logo della tua comunità per riflettere i dettagli dell'organizzazione del potluck e migliorare l'appeal visivo

Utilizza immagini, grafica e font di alta qualità; il modello ti aiuta a mantenere un aspetto creativo

Includi tutti i passaggi o le informazioni rilevanti da aggiungere nella parte superiore, in modo che i volontari sappiano quali informazioni inserire

Ideale per: Membri della comunità o organizzatori di eventi che necessitano di un processo solido per organizzare pranzi o cene in cui ognuno porta qualcosa.

Limiti dell'utilizzo dei documenti Google come modelli per i fogli di iscrizione

Sebbene Documenti Google sia adatto per piccole aziende ed eventi, non offre un intervallo di opzioni per personalizzare il modulo in base alle tue esigenze.

Ecco i limiti dell'utilizzo di Documenti Google per un foglio di registrazione:

Mancanza di convalida in tempo reale : Fogli Google/Documenti Google non supportano i controlli immediati degli inserimenti, il che può comportare errori. I clienti o i partecipanti potrebbero dimenticare di inserire dettagli importanti di cui potresti aver bisogno per l'analisi

Automazioni mancanti : a differenza : a differenza dei creatori di moduli dedicati, Sheets/Docs non invia automaticamente email di follow-up o conferme. Quando invii le email manualmente, potresti dimenticare di rispondere ad alcuni clienti

Richiede la gestione manuale dei dati : l'ordinamento, il filtraggio o la segmentazione delle iscrizioni devono essere effettuati manualmente, con conseguente perdita di tempo. Ciò comporta imprecisioni e rende difficile l'analisi

Non offri personalizzazione : le opzioni di stile sono limitate, quindi il modulo non può corrispondere all'identità del tuo marchio. Con una personalizzazione limitata, diventa difficile costruire credibilità

Non adatto per grandi dimensioni: gestire centinaia o migliaia di iscrizioni diventa caotico e inefficiente man mano che l'elenco cresce. Ciò può influire sull'esperienza complessiva dei partecipanti, dei client, dei volontari e dei clienti

📮 Approfondimento ClickUp: Più della metà dei dipendenti ha difficoltà a trovare le informazioni necessarie al lavoro. Solo il 27% afferma che è facile, mentre il resto incontra qualche difficoltà e il 23% lo trova difficile. Quando le conoscenze sono sparse tra email, chat e strumenti, il tempo dedicato alla ricerca delle informazioni aumenta rapidamente. Con ClickUp, puoi trasformare le email in attività tracciabili, collegare le chat alle attività, ottenere risposte dall'IA e molto altro ancora all'interno di un'unica area di lavoro. 💫 Risultati reali: I team possono recuperare più di 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp, oltre 250 ore all'anno a persona, eliminando i processi di gestione delle conoscenze obsoleti. Immagina cosa potrebbe creare il tuo team con una settimana in più di produttività ogni trimestre!

Modelli alternativi di fogli di registrazione per un'organizzazione e un monitoraggio efficienti

Per garantire efficienza e accuratezza, è necessario un modello personalizzabile che classifichi automaticamente le informazioni e garantisca un facile monitoraggio.

Ecco i migliori modelli di registrazione di ClickUp, l'app tutto per il lavoro, che soddisfa tutte le esigenze:

1. Modello di modulo di registrazione all'evento ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli dati, monitora le registrazioni e le presenze e organizza tutto in modo rapido ed efficiente con il modello di modulo di registrazione agli eventi ClickUp

Piccoli dettagli nell'organizzazione di un evento. Grandi seccature. Ma non con il modello di modulo di registrazione agli eventi di ClickUp. Dalla pianificazione all'esecuzione, il modello semplifica la raccolta di informazioni accurate sui partecipanti. Classifica tutte le informazioni per eventi e workshop per evitare confusione e garantire una facile organizzazione.

Inoltre, questo modello di modulo di registrazione ti consente di conservare i dettagli di contatto di ogni partecipante all'evento, inclusi email e numero di telefono, in modo da poterli contattare quando necessario. Puoi anche monitorare lo stato di approvazione, inclusi i nuovi iscritti, in fase di revisione, rifiutati e approvati, per ogni iscritto.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Ottieni una vista Mappa della posizione di ogni partecipante con elementi fissati contrassegnati da colori diversi

Crea un modulo di registrazione basato sui requisiti dell'evento per garantire che vengano conservati tutti i dettagli sui partecipanti

Classifica i partecipanti in base alla professione per semplificare la pianificazione e il monitoraggio

Invia email di follow-up automatiche per garantire la massima partecipazione all'evento

Ideale per: Organizzatori di eventi che desiderano conservare registrazioni accurate delle informazioni a livello granulare.

💡 Suggerimento per gli esperti: Semplifica il lavoro dei team di sviluppo software con i moduli ClickUp. Che si tratti di una segnalazione di bug o di un ticket di assistenza, puoi trasformarli istantaneamente in attività tracciabili.

2. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Personalizza i moduli, carica i file e archivia i dati in modo sicuro con il modello di modulo di registrazione ClickUp

Il modello di modulo di registrazione ClickUp offre la soluzione perfetta per tutte le seccature legate alla raccolta dei dati. Con un formato personalizzabile, questo modello di modulo di registrazione garantisce che vengano raccolti tutti i dettagli richiesti sugli ospiti.

Inoltre, le email automatiche garantiscono un facile follow-up una volta completato il modulo di registrazione. Includi i dettagli di contatto richiesti di tutti i tuoi ospiti per contattarli rapidamente.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Calcola automaticamente il numero degli ospiti e verifica la durata del loro soggiorno per pianificare facilmente l'alloggio

Verifica quanti e chi ha bisogno di un trasferimento aeroportuale per viaggiare dalla posizione dell'alloggio all'aeroporto e viceversa

Classifica gli ospiti in base alle loro preferenze di alloggio per una pianificazione efficace

Visualizza il modulo compilato per ciascun ospite, insieme alla categorizzazione, per ottenere informazioni complete in un solo colpo d'occhio

Ideale per chiunque desideri organizzare i dettagli degli ospiti e pianificare in modo efficiente in base alle loro esigenze.

Ecco cosa pensa Shikha Chaturvedi, Business Analyst presso Cedcoss Technologies Private Limited, dell'utilizzo di ClickUp:

Conserviamo tutti i problemi aziendali in un unico posto e possiamo concentrarci su ciascuno di essi contemporaneamente grazie a ClickUp. Ci aiuta anche a gestire le nostre attività e a monitorare il tempo investito in attività particolari.

3. Modello di modulo di registrazione all'evento ClickUp

Ottieni il modello gratis Crea moduli, raccogli dati e analizza le tendenze delle registrazioni con il modello di modulo di registrazione all'evento ClickUp

Il modello di modulo di registrazione all'evento ClickUp semplifica l'organizzazione degli eventi grazie a un formato strutturato. Utilizzalo per monitorare le presenze e le registrazioni all'evento in un unico posto.

Il modulo di registrazione personalizzabile ti aiuta a garantire la completezza dei dati raccolti sui partecipanti. Tieni traccia dello stato delle registrazioni, comprese le nuove registrazioni, le presenze, le assenze e altro ancora.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Segna le preferenze alimentari di ciascun partecipante per evitare problemi dell'ultimo minuto

Tieni traccia delle conferme post-evento di ciascun ospite per garantire una gestione efficiente della festa

Promuovi il modulo di registrazione all'evento con email automatiche

Tieni traccia delle preferenze di alloggio in modo che tutti i partecipanti all'evento ottengano le strutture ricettive richieste

Ideale per: Organizzatori e pianificatori di eventi che desiderano monitorare le conferme di partecipazione e ottimizzare al meglio i propri eventi.

💡 Suggerimento: Creare un'esperienza straordinaria per i partecipanti è come risolvere un puzzle, dalla pianificazione alla scelta della sede. Ma gli strumenti di IA per la gestione degli eventi come ClickUp Brain semplificano l'elaborazione dei dati di iscrizione, garantendo un risparmio di tempo e la massima accuratezza. Analizza i dati di invio dei moduli in tempo reale e ottieni informazioni dettagliate grazie all'IA con ClickUp

4. Modello di modulo di iscrizione ClickUp

Ottieni il modello gratis Organizza gli invii e valuta le risposte con il modello di modulo di iscrizione ClickUp

Creare moduli di iscrizione non dovrebbe mai essere complesso e richiedere molto tempo, e il modello di modulo di iscrizione ClickUp rende il processo semplicissimo. Puoi monitorare lo stato delle registrazioni, comprese quelle nuove, in fase di revisione, rifiutate e completate.

Registra l'email, la data di nascita, l'indirizzo di fatturazione e il numero di contatto del relatore. Inoltre, con un modulo di registrazione personalizzabile, assicurati che tutte le informazioni richieste sui partecipanti e sul relatore vengano raccolte.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Classifica i partecipanti in disoccupati, studenti, lavoratori autonomi e professionisti per categorizzarli e pianificare in modo efficiente

Inserisci la foto dell'ID degli ospiti insieme ai partecipanti per una facile verifica

Automatizza il processo di pubblicazione e distribuzione dei tuoi moduli

Utilizza promemoria via email e commenti per migliorare il monitoraggio

Ideale per: Utenti che desiderano creare moduli di registrazione personalizzabili per eventi e workshop e monitorare le informazioni dei partecipanti.

🧠 Curiosità: in un famoso studio sull'usabilità, la rimozione di un solo campo (il nome dell'azienda) da un modulo ha aumentato i ricavi di 12 milioni di dollari all'anno.

5. Modello di modulo di candidatura ClickUp

Ottieni il modello gratis Gestisci i dettagli delle candidature di lavoro e mantieni un elenco dei candidati con il modello di modulo di candidatura di ClickUp

Il modello di modulo di candidatura ClickUp ti aiuta a garantire che il processo di reclutamento sia efficiente e che i documenti importanti non vadano persi.

Utilizzalo per contrassegnare lo stato di ciascun candidato, inclusi potenziale, selezione, colloquio, valutazione delle competenze e offerta di lavoro. Inoltre, il modello semplifica la classificazione dei candidati in base al titolo di lavoro, garantendo un processo di assunzione senza intoppi.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Menziona il motivo per cui hai lasciato il precedente ufficio o perché ti sei candidato alla tua azienda

Elenca lo stipendio di ciascun candidato per garantire lettere di offerta accurate

Contrassegna i valori fondamentali, il consenso al trattamento dei dati, le capacità di leadership, le competenze di project management, le capacità di reportistica e la valutazione complessiva dell'azienda

Includi l'URL del profilo di ciascun candidato accanto al suo nome per garantire una facile valutazione

Ideale per: responsabili delle risorse umane e titolari di piccole imprese che desiderano semplificare il processo di assunzione e inserimento dei candidati.

Acquisisci i dati dei clienti e raccogli feedback con il modello di modulo di contatto ClickUp

Hai bisogno di un modo rapido ed efficiente per acquisire le informazioni di contatto di potenziali clienti e clienti? Il modello di modulo di contatto ClickUp è la soluzione che fa per te. Con un modulo di contatto personalizzabile, il modello ti consente di porre domande pertinenti ai clienti e semplifica la gestione dei client.

Ottieni i dettagli di contatto dei clienti per metterti in contatto con loro e inviare loro informazioni pertinenti. Il modello ti consente anche di impostare lo stato di priorità per ogni query dei clienti, permettendoti di affrontare prima le query che richiedono un'attenzione immediata.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Visualizza i messaggi dei clienti, il nome dell'azienda e il link al sito in un unico posto per una facile consultazione

Controlla i dati creati e gli ultimi commenti relativi al riferimento della query o agli aggiornamenti

Imposta l'automazione per inviare aggiornamenti in tempo reale al cliente, come una nota di ringraziamento o informazioni su come contattarlo

Assegna attività ai membri del team per garantire una risposta rapida alle query dei clienti

Ideale per: organizzazioni che desiderano organizzare il feedback dei clienti e rispondere alle loro query.

Tieni traccia delle richieste dei clienti, raccogli dati e organizza le informazioni di contatto con il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Un tipico foglio di registrazione in Fogli Google acquisisce nomi ed email, ma la sua utilità finisce qui. Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp trasforma questa pagina di base in un modulo strutturato e automatizzato creato per l'azione.

Con questo modello, ogni nuovo invio è immediatamente utilizzabile tramite le attività di ClickUp. Il modello collega anche l'inserimento dei contatti con promemoria, attività e follow-up dei clienti in un ciclo continuo.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Raccogli le informazioni essenziali sui clienti per indirizzarle direttamente nel tuo flusso di lavoro

Sostituisci i moduli di registrazione statici con moduli interattivi collegati alle automazioni per ottenere un vantaggio competitivo

Risparmia tempo e denaro grazie alla creazione integrata delle attività e al monitoraggio delle comunicazioni

Categorizza le query dei clienti per un'analisi rapida e rispondi a persone diverse

Ideale per Aziende che desiderano raccogliere in modo sistematico il feedback degli utenti e sviluppare un piano di follow-up.

8. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Ottieni il modello gratis Raccogli informazioni accurate, organizza le richieste e assegnale come attività con il modello di modulo di richiesta di ClickUp

Il modello di modulo di richiesta ClickUp ottimizza il processo di raccolta delle informazioni, dal servizio clienti all'inserimento delle risorse umane. Ti aiuta a gestire le richieste dei clienti in modo tempestivo e organizzato, impostando lo stato delle richieste come nuova richiesta, in corso, rifiutata e accettata.

Il modulo di richiesta deve includere tutti i dettagli che devi raccogliere dal cliente e tutte le richieste devono essere organizzate e monitorate in un unico posto per facilitarne la consultazione.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Raccogli le richieste, assegna i titolari, monitora le priorità e allega automaticamente i file di supporto

Centralizza tutte le richieste in arrivo senza creare un nuovo file per ciascuna di esse

Ordina gli utenti in base al ruolo e al reparto per una pianificazione e un monitoraggio efficienti delle richieste

Utilizza le attività cardine per contrassegnare lo stato di completamento e invia un'email al richiedente

Ideale per: Chiunque desideri monitorare le richieste interne o esterne in modo organizzato.

9. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Ottieni il modello gratis Progetta un modulo di registrazione e organizza le richieste in un unico posto con il modello di modulo di registrazione ClickUp

Le aziende che accolgono clienti, studenti o pazienti hanno bisogno di qualcosa di più di un semplice modulo di registrazione. Il modello di modulo di registrazione ClickUp offre un'alternativa professionale ai fogli di calcolo statici o ai moduli di esempio, acquisendo dati contestualizzati da persone diverse e inserendoli direttamente nel tuo sistema.

Dimentica di scaricare altri modelli di campioni o di creare un nuovo documento ogni volta: questo modulo si adatta dinamicamente. Utilizzalo per raccogliere dati personali, preferenze, documenti richiesti e informazioni sulla pianificazione, quindi attiva i passaggi automatici in base alle risposte.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Segmenta le risposte in base al servizio, alla regione o alle esigenze per vari scopi

Indica il metodo di contatto preferito, tra telefonata, videochiamata, email o riunione di persona

Organizza note e query aggiuntive dei clienti e dei consumatori per un riferimento immediato

Crea schede personalizzate per ogni richiesta dei client per conservare eventuali allegati e liste di controllo dei moduli, tutto in un unico posto

Ideale per: Organizzatori di workshop o pianificatori di eventi che desiderano raccogliere dati sulle iscrizioni a eventi o corsi specifici.

10. Modello di onboarding dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Comprendi le esigenze dei clienti, semplifica i processi e raccogli feedback con il modello ClickUp per l'onboarding dei clienti

Il modello ClickUp Customer Onboarding rende semplice la transizione del cliente dalla registrazione all'utilizzo dei tuoi servizi. Imposta una combinazione di menu a tendina e spazi di testo per garantire un formato professionale e semplificare la fornitura di informazioni complete.

Ottieni il vantaggio di un onboarding coerente per persone diverse senza dover destreggiarti tra più fogli di calcolo o nuovi documenti. Inoltre, crea un processo di onboarding dei clienti e classificali in base alle fasi di onboarding, tra cui nuovo cliente, regalo di benvenuto, assegnazione al team, questionario di onboarding, chiamata di onboarding e completamento.

💫 Perché ti piacerà questo modello

Automatizza le attività di onboarding triggerate dall'invio di moduli o dagli aggiornamenti CRM

Classifica i clienti in base al pacchetto di servizi e ai servizi scelti

Classifica i clienti in base al tipo, ad esempio azienda, B2B, B2C, Saas e diretto, insieme alla fonte, che sia sito web, social media, referral o community

Conserva gli ultimi commenti per riferimento o aggiornamenti relativi alle query dei clienti

Ideale per: aziende alla ricerca di una soluzione pronta all'uso per accogliere i clienti.

Raccogli e analizza i moduli di iscrizione senza problemi con ClickUp

I moduli di iscrizione ti aiutano a raccogliere informazioni sui clienti per rispondere alle query o inviare loro offerte o promozioni relative agli eventi. Ti aiutano inoltre a coinvolgere partecipanti, volontari e clienti per costruire l'identità del tuo marchio.

ClickUp, l'app per tutto il lavoro, rende questo processo semplice offrendo moduli organizzati e intuitivi e consentendo un monitoraggio semplice. Che tu stia organizzando eventi, accogliendo nuovi clienti o assumendo candidati, ClickUp rende il processo semplice e consente un monitoraggio efficiente.

Niente più moduli di iscrizione persi o mancanza di informazioni da analizzare per migliorare i servizi. Iscriviti gratis a ClickUp oggi stesso e inizia a raccogliere i dati giusti senza sforzo! 🚀