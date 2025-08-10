i 10 migliori software per la pianificazione del personale nel 2025

Hai mai provato a gestire i turni di una dozzina di dipendenti su un foglio di calcolo? Ci sono turni da scambiare, chiamate dell'ultimo minuto, ferie che si sovrappongono e, in qualche modo, tutti si aspettano che il programma sia perfetto entro Monday.

È qui che entra in gioco il software per la pianificazione del personale.

Invece di passare ore ad assegnare manualmente le persone ai lavori o ai turni, è il software a fare il lavoro pesante. Lo strumento verifica chi è disponibile, chi è qualificato e quali sono le esigenze del lavoro prima di creare automaticamente il programma più accurato.

Ecco i 10 migliori software per la pianificazione del personale che ti semplificheranno la vita. 💁

Cosa cercare in un software per la pianificazione del personale?

Garantire la copertura dei turni è una cosa, ma organizzare tutto senza il solito caos è un'altra. Il software giusto per la pianificazione del personale può rendere possibile tutto questo, ma solo se dispone delle funzionalità/funzioni di cui hai effettivamente bisogno.

Analizziamoli nel dettaglio. ⚓

Pianificazione automatica intelligente che crea turni per il personale in base alla disponibilità, ai ruoli e alle regole aziendali

Rilevamento dei conflitti in tempo reale per segnalare doppie prenotazioni, problemi di straordinari o assegnazioni non qualificate prima che diventino problemi

Modelli riutilizzabili e turni ricorrenti che consentono di risparmiare tempo e semplificano la pianificazione settimanale o mensile

Controlli di conformità integrati per aiutarti a rispettare le leggi locali, le norme sindacali e i requisiti relativi alle pause senza un monitoraggio costante

Monitoraggio delle certificazioni per non farti mai cogliere alla sprovvista da licenze scadute o qualifiche specifiche per determinati ruoli

Avvisi di straordinari che ti avvisano quando qualcuno sta per raggiungere il limite massimo di ore, aiutandoti a evitare il burnout o problemi legali

Panoramica dei software per la pianificazione del personale

Ecco una breve panoramica delle funzionalità/funzioni chiave dei software di pianificazione del personale e del loro utilizzo.

Strumento Ideale per Funzionalità/funzioni chiave Prezzi* ClickUp Qualsiasi azienda o team alla ricerca di uno strumento completo per la gestione e la pianificazione del lavoro Pianificazione flessibile di progetti e turni con gestione delle attività, documenti, obiettivi e comunicazione Piano Free Forever; Personalizzazioni per le aziende Sling Piccole e medie imprese Pianificazione semplice dei turni, monitoraggio del tempo e comunicazione con il team Gratis, a partire da 2 $ al mese Connecteam Team mobili e sul campo Pianificazione del personale mobile-first, monitoraggio del tempo, scambi di turni e conformità per i team di distribuzione Gratis, a partire da 35 $ al mese per utente Deputy Aziende basate sui turni Pianificazione automatizzata dei turni dei dipendenti, monitoraggio del tempo e gestione delle risorse umane per il settore retail, alberghiero e sanitario A partire da 4,50 $ al mese Quando lavoro Aziende basate sui turni Pianificazione semplice, monitoraggio del tempo e messaggistica per team per ristoranti, negozi e strutture sanitarie Gratis, a partire da 3 $ al mese per utente 7shifts Ristoranti e settore alberghiero Pianificazione del personale di ristoranti con strumenti di previsione della manodopera, pianificazione automatica e conformità Gratis, a partire da 31,99 $ per posizione Humanity Grandi organizzazioni Pianificazione dinamica basata sull'IA e conformità per aziende con esigenze di turni complesse Prezzi personalizzati BuildOps Servizi sul campo e edilizia Distribuzione del personale, assegnazione dei lavori e monitoraggio dello stato di avanzamento per i servizi e l'edilizia Prezzi personalizzati Buddy Punch Monitoraggio e pianificazione semplici del tempo Pianificazione dei turni e monitoraggio delle presenze intuitivi per team remoti o in ufficio A partire da 5,49 $ al mese per utente + 19 $ di canone mensile Planday Lavoratori a ore e team a turni Pianificazione della forza lavoro, monitoraggio del tempo e controllo dei costi di manodopera per i dipendenti a ore Prezzi personalizzati

I migliori software per la pianificazione del personale

Trovare il software giusto per la pianificazione del personale fa la differenza tra operazioni senza intoppi e consegne dell'ultimo minuto.

Ecco una rassegna delle migliori opzioni per aiutarti a ottimizzare il personale, ridurre i conflitti e portare avanti ogni progetto. 🎯

1. ClickUp (ideale per pianificazioni personalizzate del personale con monitoraggio delle attività e dei turni)

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro: combina project management, documenti e comunicazione del team, il tutto in un'unica piattaforma, accelerata dall'automazione e dalla ricerca IA di nuova generazione.

Offre ai responsabili delle operazioni, ai team leader e ai pianificatori tutto ciò di cui hanno bisogno per mantenere il personale allineato, le attività in movimento e i turni coperti.

Calendario ClickUp

Pianifica ciò che ogni dipendente deve fare dall'inizio alla fine di un progetto con il Calendario di ClickUp

Per prima cosa, abbiamo il Calendario ClickUp, il centro di comando centrale del tuo team per la pianificazione. Questo strumento ti consente di organizzare tutto in un unico posto, sia che si tratti di coordinare i turni tra diverse posizioni o di fissare le scadenze per un team di progetto. Puoi passare da layout giornalieri, settimanali o mensili per ottenere il giusto livello di dettaglio.

Trascina e rilascia le attività per apportare modifiche dell'ultimo minuto e assegna un codice colore agli eventi per capire a colpo d'occhio cosa è urgente, in sospeso o terminato.

Hai bisogno di sincronizzarlo con Google Calendar del tuo team? Nessun problema: la sincronizzazione bidirezionale garantisce un flusso di aggiornamenti senza interruzioni tra le piattaforme. Questa visibilità è fondamentale per i team che gestiscono visite in loco, cambi di turno e riunioni con i client.

Inoltre, i promemoria integrati e la possibilità di partecipare alle riunioni direttamente dall'area di lavoro garantiscono una comunicazione efficace e il rispetto delle scadenze dei progetti. Naturalmente, la pianificazione è solo una parte del quadro. È altrettanto importante monitorare come viene impiegato il tempo del tuo team.

Monitoraggio del tempo dei progetti ClickUp

È qui che entra in gioco il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp.

Assicurati che il tuo team rispetti le scadenze con il monitoraggio del tempo dei progetti di ClickUp

Non importa se i tuoi team lavorano da laptop, dispositivi mobili o persino dall'estensione gratuita Chrome: possono avviare e interrompere i timer al volo. È perfetto per i team sul campo che passano da un'attività all'altra o da un luogo di lavoro all'altro. Puoi anche registrare il tempo manualmente, nel caso qualcuno dimentichi di premere "Avvia"

Vuoi sapere quanto tempo ha richiesto il progetto di installazione della scorsa settimana rispetto alla stima? I modelli personalizzabili di tabelle orarie e le dashboard visive di ClickUp ti aiutano a entrare nei dettagli, per giorno, settimana, progetto o persona.

Inoltre, la piattaforma garantisce la trasparenza (nessun monitoraggio nascosto) e fornisce ai manager la reportistica necessaria per mettere a punto turni e carichi di lavoro.

ClickUp Brain

Vuoi portare la gestione del personale a un livello superiore? Prova ClickUp Brain.

Usa ClickUp Brain per fare il lavoro pesante al posto tuo

Questo potente motore AI integrato supporta attivamente il lavoro richiesto dalla pianificazione del personale. Hai bisogno di un rapido report sullo stato di più cantieri? L'AI Project Manager di Brain può automatizzare questa operazione.

Vuoi trovare un documento di formazione per i nuovi membri dell'equipaggio senza dover cercare tra le cartelle? AI Knowledge Manager lo recupera all'istante.

Ad esempio, se gestisci una squadra di operai edili su più cantieri, puoi chiedere a Brain di generare aggiornamenti istantanei sui progetti in linguaggio naturale. Chiedi: "Riepiloga/riassumi tutte le attività attive della squadra per il progetto Alpha, comprese le approvazioni in sospeso e gli ostacoli". Il sistema estrarrà informazioni in tempo reale dalle attività, dai commenti e dai documenti, evidenziando lo stato di avanzamento, i ritardi e i passaggi successivi.

Modello di pianificazione del team ClickUp

Non vuoi creare un flusso di lavoro da zero ogni volta? Prova il modello di pianificazione del team di ClickUp. 👇

Ottieni il modello gratis Assicurati che nessun dipendente sia sovraccarico di lavoro con il modello di pianificazione del team ClickUp

Progettato per garantire chiarezza operativa, il modello di pianificazione del team di ClickUp è uno strumento dinamico per pianificare, monitorare e adeguare i carichi di lavoro del team. Ogni attività è chiaramente etichettata con il progetto del client e il team assegnato, rendendo perfetto il coordinamento tra i team.

Inoltre, la sua organizzazione visiva e il sistema di tag personalizzato sono eccellenti. È possibile filtrare istantaneamente le attività per client, progetto o ruolo, mentre le etichette con codice colore facilitano la visualizzazione della distribuzione a colpo d'occhio.

⚙️ Bonus: Una forza lavoro efficace garantisce la massima produttività. Per assicurarti di raggiungere l'obiettivo, il modello ClickUp Employee Workload ti aiuta a valutare la capacità di ogni membro del team, a creare una panoramica chiara delle responsabilità e delle dipendenze e a definire le aspettative.

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Semplifica le attività ripetitive: Affidati alle Affidati alle automazioni di ClickUp per aggiornare automaticamente lo stato dei turni, assegnare i membri del personale e inviare promemoria senza intervento manuale

Centralizza la documentazione del personale: archivia i materiali di formazione, le procedure operative standard e le linee guida dei progetti e collabora in tempo reale con archivia i materiali di formazione, le procedure operative standard e le linee guida dei progetti e collabora in tempo reale con ClickUp Docs

Connetti strumenti esterni: Importa programmi, comunicazioni e aggiornamenti da app come Zoom e Google Calendar con Importa programmi, comunicazioni e aggiornamenti da app come Zoom e Google Calendar con le integrazioni ClickUp

Visualizza e modifica i programmi: trascina e rilascia le attività, assegna codici colore ai turni e sincronizza gli eventi tra i team per una sequenza chiara con la trascina e rilascia le attività, assegna codici colore ai turni e sincronizza gli eventi tra i team per una sequenza chiara con la vista Calendario di ClickUp

Limiti di ClickUp

I nuovi utenti potrebbero trovarsi di fronte a una curva di apprendimento ripida a causa delle numerose funzionalità/funzioni

Prezzi ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp:

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Questa recensione dice davvero tutto:

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un'unica area di lavoro unificata. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei client. Le viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

ClickUp riunisce tutte le nostre attività, i documenti, gli obiettivi e il monitoraggio del tempo in un'unica area di lavoro unificata. Lo utilizziamo dal 2018 ed è incredibilmente flessibile per la gestione sia dei flussi di lavoro interni che dei progetti dei clienti. Le viste personalizzabili (Elenco, Bacheca, Calendario, ecc.) e le opzioni di automazione dettagliate ci fanno risparmiare ore ogni settimana. Inoltre, i frequenti aggiornamenti delle funzionalità/funzioni dimostrano che l'azienda è seriamente intenzionata a migliorare la piattaforma.

📮 ClickUp Insight: Monday blues? A quanto pare il lunedì è il giorno più debole della settimana in termini di produttività (gioco di parole non intenzionale), con il 35% dei lavoratori che lo identifica come il giorno meno produttivo. Questo calo può essere attribuito al tempo e all'energia spesi alla ricerca di aggiornamenti e priorità settimanali il lunedì mattina. Un'app che fa tutto per il lavoro, come ClickUp, può aiutarti in questo. Ad esempio, ClickUp Brain, l'assistente IA integrato di ClickUp, può "aggiornarti" su tutti gli aggiornamenti critici e le priorità in pochi secondi. Inoltre, tutto ciò di cui hai bisogno per il lavoro, comprese le app integrate, è ricercabile con la ricerca connessa di ClickUp. Con la gestione delle conoscenze di ClickUp, creare un punto di riferimento condiviso per la tua organizzazione è facile! 💁

2. Sling (Ideale per la pianificazione semplice dei turni)

via Sling

Sling è uno strumento di pianificazione affidabile, soprattutto per i settori in rapida evoluzione della vendita al dettaglio, dell'ospitalità e della sanità. La sua interfaccia pulita e intuitiva rende facile l'impostazione dei turni. Inoltre, i membri del team ricevono i loro orari di lavoro direttamente sui loro telefoni, rendendo facile pianificare, scambiare turni o inserire richieste di ferie senza infinite comunicazioni avanti e indietro.

I manager possono creare modelli di pianificazione riutilizzabili per turni ricorrenti, risparmiando tempo nella pianificazione settimanale. La piattaforma supporta anche più posizioni di lavoro, consentendo una facile pianificazione e comunicazione tra diversi siti.

Funzionalità/funzioni principali di Sling

Monitora i costi di manodopera dei progetti in tempo reale per evitare spese eccessive e gestire gli straordinari

Assegna le attività direttamente ai turni per chiarire le responsabilità e garantire la tracciabilità

Invia promemoria automatici tramite SMS o notifiche app per ridurre al minimo i ritardi

Archivia i documenti dei dipendenti in modo sicuro per accedere facilmente alle certificazioni e ai registri di conformità

Limiti di Sling

Non è possibile copiare singoli turni e incollarli altrove

Invia notifiche per le chat a cui non sei coinvolto

Prezzi Sling

Free

Premium: 2 $ al mese per utente

Business: 4 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di Sling

G2: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Sling?

Un recensore di G2 ha riassunto così:

La possibilità di creare turni ripetuti e di visualizzare come dovrebbe essere un determinato turno consente di risparmiare molto tempo ed energia durante la pianificazione di un programma di turni.... Di tanto in tanto si verificano alcuni piccoli intoppi o bug. Ma nulla di grave. Alcune azioni richiedono un numero relativamente elevato di clic per essere completate. Ritengo che il software sia piuttosto "intelligente" nell'indovinare il tipo di azione che si desidera eseguire.

La possibilità di creare turni ripetuti e di visualizzare come dovrebbe essere un determinato turno consente di risparmiare molto tempo ed energia nella pianificazione dei turni... Di tanto in tanto ci sono alcuni piccoli intoppi o bug. Ma nulla di grave. Alcune azioni richiedono un numero relativamente elevato di clic per essere completate. Ritengo che il software sia piuttosto "intelligente" nell'indovinare il tipo di azione che si desidera eseguire.

🔍 Lo sapevi? Il mercato globale dei software per la pianificazione dei turni dei dipendenti raggiungerà 1,36 miliardi di dollari entro il 2033. Crescerà a un tasso di crescita annuale composto del 12,1% durante il periodo di previsione.

3. Connecteam (Il migliore per la gestione del personale mobile)

via Connecteam

La gestione di una forza lavoro senza postazione fissa lascia spazio a errori, aggiornamenti mancati e inefficienze. Connecteam è una piattaforma di gestione della forza lavoro per i settori dell'edilizia, dei servizi sul campo, della vendita al dettaglio e dell'ospitalità.

Lo strumento semplifica l'assegnazione di attività specifiche con liste di controllo dettagliate, date di scadenza e allegati, mantenendo tutti allineati sia in sede che in movimento. Per garantire una comunicazione proattiva, è possibile implementare una chat interna, un feed di aggiornamenti e sondaggi istantanei, in modo che le informazioni importanti raggiungano i team giusti al momento giusto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Connecteam

Condividi contenuti coinvolgenti, come video, immagini, PDF e annunci, per aumentare il coinvolgimento dei dipendenti

Personalizza le autorizzazioni di accesso per utenti, ruoli e gruppi per garantire che le persone giuste vedano le informazioni giuste

Consenti ai dipendenti di gestire autonomamente le esigenze HR più comuni, come la gestione delle ferie e l'accesso alle politiche aziendali

Promuovi una cultura positiva con funzionalità/funzioni di riconoscimento e feedback tra colleghi per celebrare i risultati e le attività cardine

Limiti di Connecteam

Strumenti limitati per la creazione di corsi, testi e quiz

Il font non può essere personalizzato

Prezzi Connecteam

Free

Base: 35 $/mese per utente

Avanzato: 59 $ al mese per utente

Esperto: 119 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Connecteam

G2: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Connecteam?

Ecco come un utente ha descritto la propria esperienza:

L'impostazione dei turni in una vista di gruppo rende più facile la visualizzazione a colpo d'occhio. Il punto verde che indica che un turno è stato confermato o accettato è molto utile quando vogliamo verificare se i formatori hanno visto i loro turni. I turni che vengono cancellati possono essere eliminati per errore e sarebbe utile avere un'area di backup da cui poterli recuperare.

L'impostazione dei turni in una visualizzazione di gruppo rende più facile avere una panoramica immediata. Il punto verde che indica che un turno è stato confermato o accettato è molto utile quando vogliamo verificare se i formatori hanno visto i loro turni. I turni possono essere cancellati per errore, quindi sarebbe utile avere un'area di backup da cui poterli recuperare.

💡 Suggerimento: La pianificazione di Pareto è un ottimo metodo. Concentra l'80% della tua pianificazione sui membri più affidabili del tuo team per coprire il carico di lavoro principale e il 20% sul personale più recente o flessibile per colmare le lacune. Riduci al minimo i rischi e mantieni alta la qualità.

4. Deputy (Il migliore per la pianificazione automatizzata dei turni)

via Deputy

Deputy è una piattaforma completa per la gestione della forza lavoro con una funzionalità di pianificazione automatica basata sull'IA integrata. Sfrutta le previsioni della domanda, le tendenze commerciali, le fluttuazioni stagionali e le leggi sul lavoro per generare automaticamente pianificazioni ottimizzate con un solo clic.

Lo strumento tiene conto della disponibilità dei dipendenti, delle qualifiche e dei budget di manodopera per ridurre al minimo il lavoro amministrativo e i costi salariali superflui. Deputy consente di creare programmi da zero, replicare modelli di programmi di lavoro precedenti e modificarli per adattarli a cambiamenti dell'ultimo minuto.

Migliori funzionalità/funzioni di Deputy

Fai riferimento a ferie e certificazioni approvate per evitare conflitti nella pianificazione

Consenti ai dipendenti di timbrare l'entrata e l'uscita utilizzando dispositivi mobili, browser web o il riconoscimento facciale biometrico

Approva, modifica ed esporta le tabelle orarie digitali senza problemi nei sistemi di gestione delle buste paga integrati

Comunica annunci o aggiornamenti importanti con il newsfeed integrato o gli strumenti di messaggistica

Limiti di Deputy

È difficile creare programmi senza cancellare la versione precedente

La scheda "Persone" non include i manager e i loro superiori

Prezzi Deputy

Pianificazione: 4,50 $ al mese per utente

Orari e presenze: 4,50 $ al mese per utente

Premium: 6 $ al mese per utente

Enterprise: Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Deputy

G2: 4,6/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 700 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Deputy?

Leggi cosa ne pensa questo recensore:

Utilizzo Deputy regolarmente per la pianificazione e la gestione del tempo al lavoro ed è incredibilmente utile. L'interfaccia è intuitiva e rende la pianificazione dei turni e la comunicazione con il team davvero facile... A volte l'app mobile si blocca o ti disconnette in modo imprevisto.

Utilizzo Deputy regolarmente per la pianificazione e la gestione del tempo al lavoro ed è incredibilmente utile. L'interfaccia è intuitiva e rende la pianificazione dei turni e la comunicazione con il team davvero facile... A volte l'app mobile si blocca o ti disconnette in modo imprevisto.

💡 Suggerimento: Rendi il tuo programma facile da consultare. Ad esempio, usa il blu per la reception, il rosso per i tecnici e il verde per i manager. Chiarezza visiva = meno confusione.

5. When I Work (Ideale per un facile monitoraggio dei turni e delle attività)

via When I Work

Se gestisci un team che lavora a turni, When I Work rende la pianificazione meno stressante. Con pratici modelli di pianificazione per creare e modificare i piani di lavoro, puoi controllare senza sforzo gli orari dei tuoi dipendenti. Funzionalità/funzioni come i turni ricorrenti e la pianificazione automatica in base alla disponibilità consentono di risparmiare un sacco di tempo.

Uno dei vantaggi principali? I dipendenti possono gestire autonomamente i propri turni. Possono richiedere permessi, scambiare turni e aggiornare la propria disponibilità direttamente nell'app. Gli scambi di turni avvengono automaticamente tramite una bacheca digitale, riducendo il panico dell'ultimo minuto. La piattaforma semplifica anche la comunicazione grazie alla funzione di messaggistica integrata.

Funzionalità/funzioni principali di When I Work

Tieni traccia della gestione del tempo e delle presenze con un orologio digitale accessibile da qualsiasi dispositivo

Monitora presenze, ritardi e assenze, generando report dettagliati sui costi del lavoro e sulle tendenze

Ricevi notifiche automatiche sui turni imminenti, sui cambiamenti di programma e su altri eventi chiave

Integra perfettamente le buste paga sincronizzando le ore lavorate con provider come ADP, Gusto e Paychex

Limiti di When I Work

Non è possibile copiare/incollare gli orari delle settimane precedenti e future

La funzione di chat è instabile e lenta

Prezzi When I Work

Posizione o pianificazione singola: 3 $ al mese per utente

Posizioni o turni multipli: 5 $ al mese per utente

Valutazioni e recensioni di When I Work

G2: 4,4/5 (oltre 300 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di When I Work?

Un breve estratto da un utente reale:

Sebbene l'app sia valida, l'interfaccia può risultare a volte un po' macchinosa e poco intuitiva. La funzionalità di monitoraggio del tempo funziona, ma non sempre in modo perfetto, e alcuni utenti segnalano problemi con la sincronizzazione accurata delle ore. Inoltre, le notifiche possono talvolta subire ritardi, creando confusione sui cambiamenti di turno.

Sebbene l'app sia valida, l'interfaccia può risultare a volte un po' macchinosa e poco intuitiva. La funzionalità di monitoraggio del tempo funziona, ma non sempre in modo perfetto, e alcuni utenti segnalano problemi con la sincronizzazione accurata delle ore. Inoltre, le notifiche possono talvolta subire ritardi, creando confusione sui cambiamenti di turno.

6. 7shifts (Ideale per la gestione delle attività del personale di ristorazione)

via 7shifts

7shifts è stato creato appositamente per il mondo della ristorazione, rendendolo una piattaforma di riferimento per la pianificazione del personale e la gestione della manodopera. Aiuta i manager a creare turni più rapidamente in base alla disponibilità dei dipendenti e alle esigenze di personale. I dipendenti hanno un modo semplice per controllare i propri turni, richiedere permessi e rimanere in contatto con il proprio team tramite l'app mobile.

Inoltre, 7shifts funziona bene con i più diffusi sistemi POS e di gestione delle buste paga, aiutando i ristoranti a ridurre il lavoro amministrativo. La sua attenzione alle esigenze quotidiane specifiche dei team dei ristoranti lo distingue dagli strumenti di pianificazione più generici.

Funzionalità/funzioni principali di 7shifts

Consenti ai dipendenti di scambiarsi, offrire o richiedere turni con l'approvazione del manager, aggiornando automaticamente il programma e avvisando il personale interessato

Monitora con precisione le ore lavorative, le pause e gli straordinari dei dipendenti grazie a funzionalità/funzioni quali geofencing e riconoscimento facciale

Monitorate e controllate i costi del lavoro impostando traguardi basati sulle previsioni commerciali

Genera report automatici su pianificazione, presenze e metriche relative alla manodopera per un'analisi mensile o su richiesta semplice

Limiti di 7shifts

È difficile gestire i turni aperti

Gli utenti lamentano che a volte il software presenta dei problemi per i membri dello staff, impedendo loro di accedere allo strumento

Prezzi 7shifts

Comp: Gratis

Entrata: 31,99 $ al mese per posizione

Il lavoro: 69,99 $ al mese per posizione

Gourmet: A partire da 135 $ al mese per posizione

Valutazioni e recensioni di 7shifts

G2: 4,5/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 7shifts?

Direttamente da una recensione G2:

Adoro l'app, ci offre molta flessibilità quando registriamo le note di importazione tra i manager, controlliamo le vendite e la percentuale di manodopera e facciamo annunci al personale... Dobbiamo anche stare molto attenti a non chiudere il browser, perché le modifiche non vengono salvate finché non lo chiudiamo. Quindi è difficile quando più persone lavorano sul programma, poiché è possibile tornare al modello originale molto facilmente.

Adoro l'app, ci offre molta flessibilità quando registriamo le note di importazione tra i manager, controlliamo le vendite e la percentuale di manodopera e inviamo annunci al personale... Dobbiamo anche stare molto attenti a non chiudere il browser, perché le modifiche non vengono salvate finché non lo chiudiamo. Quindi è difficile quando più persone lavorano sul programma, poiché è possibile tornare al modello originale molto facilmente.

🤝 Promemoria: Meglio comunicare troppo che troppo poco. Invia sempre gli aggiornamenti o le modifiche ai turni tramite notifiche dell'app, SMS ed email per evitare drammi del tipo "Non lo sapevo".

7. Humanity (Ideale per la pianificazione complessa in aziende di grandi dimensioni)

via Humanity

Humanity è un solido sistema di pianificazione del personale che ti aiuta a prevedere le esigenze di personale, creare turni conformi e ridurre i costi di manodopera. I dipendenti possono scambiarsi i turni, richiedere permessi o aggiornare la loro disponibilità direttamente dai loro telefoni.

La piattaforma automatizza i controlli per garantire la conformità delle aziende alle leggi sul lavoro e alle norme sindacali, offrendo al contempo modelli integrati per la gestione delle attività, il monitoraggio del tempo e la gestione delle ferie, in modo da avere tutto in un unico posto. È inoltre possibile ottenere reportistica dettagliata e approfondimenti per comprendere meglio le prestazioni della forza lavoro e i costi del lavoro.

Migliori funzionalità/funzioni di Humanity

Prevedi il fabbisogno di personale e ottimizza i turni utilizzando previsioni basate sull'IA e su KPI quali il volume commerciale e il numero di clienti

Gestisci i profili dei dipendenti con competenze, disponibilità e richieste di ferie per semplificare l'assegnazione dei turni e la pianificazione

Comunica con i dipendenti tramite email automatiche, SMS, notifiche push e chat in-app su desktop e dispositivi mobili

Limiti umani

Il formato di esportazione deve essere modificato dopo il download

Non tollera anomalie nella pianificazione degli orari

Prezzi umani

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Humanity

G2: 4,3/5 (oltre 1.000 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 300 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Humanity?

Ecco cosa ha detto un utente di Humanity:

Una volta che gli utenti imparano a modificare la disponibilità sul calendario, è semplice da usare. Sono necessari pochi clic per bloccare il tempo sul calendario, che viene aggiornato continuamente... L'app non si sincronizzava bene con il sito web; le voci venivano inserite nell'app ma non erano visibili sul sito web...

Una volta che gli utenti imparano a modificare la disponibilità sul calendario, è semplice da usare. Sono necessari pochi clic per bloccare il tempo sul calendario, che viene aggiornato continuamente... L'app non si sincronizzava bene con il sito web; le voci venivano inserite nell'app e poi non erano visibili sul sito web...

💡 Suggerimento: Utilizza la regola delle 3 C per la copertura dei turni. Prima di finalizzare un programma, chiediti: Copertura: Abbiamo tutti i turni coperti? Conformità: Stiamo rispettando le leggi sul lavoro, le pause e i limiti sugli straordinari? Comunicazione: Abbiamo comunicato tutto in modo chiaro?

8. BuildOps (ideale per la gestione delle spedizioni sul campo)

via BuildOps

BuildOps è un software di pianificazione della forza lavoro su misura per appaltatori commerciali e aziende di servizi sul campo. Fornisce inoltre reportistica e analisi personalizzabili, offrendo alle aziende una chiara visibilità su KPI, costi di manodopera, stato di avanzamento dei progetti e redditività dei servizi.

Una delle funzionalità/funzioni distintive di BuildOps è la sua app nativa per i tecnici sul campo. I tecnici possono accedere agli ordini di lavoro, alla cronologia dei clienti, ai dati delle attrezzature e ai dettagli dei lavori direttamente dai loro smartphone o tablet, anche offline. Possono anche acquisire firme, caricare foto, documentare il loro lavoro e generare fatture in loco, contribuendo ad accelerare la fatturazione e ridurre gli errori.

Migliori funzionalità/funzioni di BuildOps

Traccia i tecnici e i lavori per ottenere visibilità sulle operazioni sul campo e ottimizzare l'allocazione delle risorse

Gestisci ordini di lavoro, preventivi, contratti e registri giornalieri da un dashboard unificato

Integrazione con sistemi di contabilità come QuickBooks per semplificare la fatturazione, la rendicontazione e il monitoraggio finanziario

Limiti di BuildOps

Non è possibile inviare le fatture direttamente ai clienti dalla piattaforma

Creare moduli personalizzabili è difficile

Prezzi BuildOps

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni BuildOps

G2: 4,5/5 (oltre 30 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di BuildOps?

Secondo un recensore:

Build Ops è attualmente configurato per organizzazioni di grandi dimensioni. L'azienda sostiene che ciò sia stato fatto intenzionalmente con l'idea che le organizzazioni più piccole possano crescere nel corso degli anni. Apprezziamo l'idea alla base di questo approccio, ma fino a quando non raggiungeremo quel punto, abbiamo effettivamente riscontrato un aumento del lavoro amministrativo in alcune aree. Build Ops prevede che determinati membri del personale occupino postazioni specifiche per soddisfare i loro flussi di lavoro.

Build Ops è attualmente configurato per organizzazioni di grandi dimensioni. L'azienda sostiene che ciò sia stato fatto intenzionalmente con l'idea che le organizzazioni più piccole possano espandersi con il passare degli anni. Apprezziamo l'idea alla base di questo approccio, ma fino a quando non raggiungeremo quel punto, abbiamo effettivamente riscontrato un aumento del lavoro amministrativo in alcune aree. Build Ops prevede che determinati membri del personale occupino postazioni specifiche per soddisfare i flussi di lavoro.

💡 Suggerimento: Consenti ai dipendenti di etichettare la disponibilità come: ✅ Verde: Completamente disponibile

🟡 Giallo: Può funzionare se necessario

🔴 Rosso: Non disponibile I codici colore e le code visive possono essere un ottimo modo per visualizzare a colpo d'occhio il programma del tuo personale. Possono anche aiutarti a prendere decisioni rapide e sicure in materia di pianificazione.

9. Buddy Punch (Ideale per il monitoraggio di base del tempo dei dipendenti)

via Buddy Punch

Buddy Punch è una soluzione semplice ma efficace per il monitoraggio e la pianificazione del tempo dei dipendenti, particolarmente popolare tra le piccole e medie imprese. Si distingue per le sue versatili opzioni di registrazione dell'orario di lavoro. I dipendenti possono timbrare l'entrata e l'uscita tramite browser web, app mobili o persino un sistema unico di codici QR.

Per aggiungere un ulteriore livello di responsabilità, Buddy Punch offre anche il monitoraggio GPS, il blocco dell'indirizzo IP e persino l'acquisizione di foto al momento della timbratura, in modo che i manager sappiano sempre dove e quando i membri del team stanno timbrando. Inoltre, avvisi e notifiche automatici assicurano che tutti rimangano aggiornati in tempo reale.

Funzionalità/funzioni principali di Buddy Punch

Monitora le presenze in tempo reale , ricevi avvisi sugli straordinari e notifiche quando i dipendenti si avvicinano ai limiti di straordinari

Gestisci le ferie retribuite (PTO) con regole di accumulo personalizzabili e opzioni self-service che consentono ai dipendenti di richiedere o inserire ferie, permessi per malattia o permessi personali

Assegna codici di lavoro e reparto per un monitoraggio dettagliato dei progetti e delle attività, consentendoti di analizzare i costi di manodopera per cliente, lavoro o posizione

Limiti di Buddy Punch

Le notifiche email eccessive sono un po' opprimenti

L'app non fornisce promemoria per effettuare il login o il logout all'inizio e alla fine dei turni

Prezzi Buddy Punch

Starter: 5,49 $ al mese per utente + 19 $ di canone mensile

Pro: 6,99 $ al mese per utente + 19 $ di canone mensile

Enterprise: 11,99 $/mese per utente + 19 $ di canone mensile

Valutazioni e recensioni di Buddy Punch

G2: 4,8/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 1.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Buddy Punch?

Un utente ha condiviso questo feedback:

Mi è piaciuto molto che l'app fosse molto diretta, nel senso che non era necessario fare molti clic per comprenderne le funzionalità/funzioni... Credo che necessiti di qualche elemento di personalizzazione in più, che renderebbe l'app un po' più piacevole alla vista.

Mi è piaciuto molto che l'app fosse molto diretta, nel senso che non era necessario fare molti clic per comprenderne le funzionalità/funzioni... Credo che abbia bisogno di un po' più di personalizzazione, rendere l'app un po' più piacevole alla vista sarebbe un vantaggio.

10. Planday (Ideale per la gestione della forza lavoro a ore)

via Planday

Planday è una soluzione moderna progettata per essere facile da usare per i dipendenti e potente per i manager. Aiuta le aziende ad allinearsi alle leggi sul lavoro e alle regole interne, automatizzando aspetti quali la gestione dei contratti, l'applicazione delle pause di riposo e il monitoraggio della documentazione. Ciò è particolarmente utile per i settori con normative sul lavoro rigorose o accordi sindacali.

Un'altra funzionalità/funzione degna di nota è l'attenzione di Planday al controllo dei costi del lavoro. Offre previsioni in tempo reale dei costi del lavoro durante la creazione dei turni, aiutando le aziende a rispettare il budget. La piattaforma si integra con molti sistemi di gestione delle buste paga, POS e risorse umane, come ADP, Xero, QuickBooks e altri ancora. La sua API aperta consente inoltre alle aziende di creare connessioni personalizzate.

Funzionalità/funzioni principali di Planday

Consenti al personale di scambiarsi i turni, richiedere permessi e gestire la propria disponibilità tramite un portale self-service

Monitora le analisi in tempo reale e genera report personalizzati per ottenere informazioni più approfondite sulla forza lavoro e prendere decisioni migliori

Archivia i documenti importanti in modo sicuro e abilita le firme elettroniche per i contratti e l'onboarding

Limiti di Planday

L'app mobile ha un tempo di caricamento lungo

Non è molto flessibile e i problemi non vengono risolti facilmente a causa del servizio clienti scadente

Prezzi Planday

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Planday

G2: 4,5/5 (oltre 80 recensioni)

Capterra: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

💡 Suggerimento: Utilizza un programma di turni a rotazione per le operazioni 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Crea un modello ripetibile, ad esempio quattro giorni di lavoro e quattro giorni di riposo, e ruota i team attraverso turni diversi ogni settimana o ogni due settimane.

📚 Leggi anche: Il miglior software per la pianificazione dei turni dei dipendenti

Pianifica il tuo esito positivo con ClickUp

Scegliere il software giusto per la pianificazione del personale può fare la differenza nell'efficienza con cui il tuo team gestisce i turni.

Che si tratti di gestire un piccolo team o di supervisionare operazioni su larga scala, il software giusto può aiutare a semplificare i processi, aumentare la redditività dei lavori, ridurre gli errori e migliorare la produttività complessiva.

Se cerchi un'opzione flessibile e scalabile, ClickUp è il miglior candidato.

Con potenti funzionalità/funzioni chiave per la pianificazione, integrazioni con risorse umane, software per il settore edile e sistemi di gestione delle buste paga, nonché la possibilità di monitorare le ore lavorate e gestire attività e risorse, è progettato per adattarsi alle esigenze del tuo team, grande o piccolo che sia.

