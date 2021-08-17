oltre 20 consigli degli esperti per il project management agile

Agile è la metodologia di project management più ambita.

Sicuri. Ambiziosi. Impressionanti.

Con l'approccio agile, i team avviano i progetti da una visione d'insieme che alla fine porta a opportunità per rispondere rapidamente ai cambiamenti, raccogliere il feedback dei clienti durante lo sviluppo e dare priorità alla collaborazione rispetto ai processi. 🤩

Che tu sia esperto o alle prime armi con l'agilità, i dilemmi più comuni sono gli stessi per entrambi i gruppi. Ci sono molti aspetti da comprendere nel project management agile: cos'è, come è strutturato e quali sono i vantaggi.

Forse la domanda più importante è: come può il lavoro agile funzionare per il tuo team? 🤔

Abbiamo raccolto alcuni dei migliori consigli di professionisti con esperienza agile per aiutarti a rispondere a questa domanda.

Cominciamo con il chiarire il significato di project management agile.

Che cos'è il project management agile?

In sostanza, il project management agile è un processo iterativo e flessibile che suddivide il ciclo di vita di un grande progetto in fasi brevi e realizzabili.

Il metodo agile si concentra su:

Collaborazione con i clienti

Auto-organizzazione

Adattabilità in ambienti in evoluzione

Trasparenza del team e degli stakeholder

Miglioramento continuo durante tutto il ciclo di vita di un progetto

Oggi è possibile utilizzare un moderno software di project management per gestire e automatizzare tutti i processi agili. In questo modo, è possibile eseguire le attività Agile alla velocità della luce!

Bonus: dai un'occhiata a questa guida sulle epiche agili!

Quando dovresti (e non dovresti) utilizzare il project management agile

Nel crescente ambiente digitale odierno, le organizzazioni di tutti i settori possono trarre vantaggio dal project management agile.

Se affrontato correttamente, il lavoro agile offre ai team libertà creativa e trasparenza per condividere idee e miglioramenti durante lo sviluppo del progetto.

Da non fare:

Terminato correttamente:

Tuttavia, è importante sapere quali progetti sono adatti all'agilità. Dopotutto, l'uso del metodo agile vanifica lo scopo se complica eccessivamente e confonde il processo del progetto. 🤷🏻‍♀️

Caratteristiche dei progetti adatti all'agilità:

Coinvolgimento degli stakeholder

Voglia di trasformazione

Il feedback dei clienti è fondamentale durante le fasi di sviluppo

Il team dedicato ha una certa esperienza pratica con Agile

Caratteristiche dei progetti non adatti all'agilità:

Requisiti e scadenze fissi

Non può essere ragionevolmente assegnato in tempi brevi

I requisiti dei clienti vengono soddisfatti al primo tentativo, senza necessità di miglioramenti futuri

Con questo in mente, è tempo di ascoltare altri professionisti e le loro esperienze con il project management agile. 🎙

Consigli per il project management agile

È importante che un product manager spieghi il valore aziendale necessario per soddisfare il cliente e raggiungere gli obiettivi aziendali. Quando posso, condivido il lavoro su Lean Canvas, i sondaggi dei clienti e i risultati delle interviste, in modo che anche il team di sviluppo possa farsi un'idea reale di ciò che dicono i clienti. Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, spiego come risolvere il problema del cliente ci aiuterà ad aumentare i ricavi, la fedeltà dei clienti o la quota di mercato, sempre sulla base dei dati di mercato e della concorrenza a mia disposizione.

È importante che un product manager spieghi il valore aziendale necessario per soddisfare il cliente e raggiungere gli obiettivi aziendali.

Quando posso, condivido il lavoro su Lean Canvas, i sondaggi dei clienti e i risultati delle interviste, in modo che anche il team di sviluppo possa farsi un'idea reale di ciò che dicono i clienti.

Per quanto riguarda gli obiettivi aziendali, spiego come risolvere il problema del cliente ci aiuterà ad aumentare il fatturato, la fedeltà dei clienti o la quota di mercato, sempre sulla base dei dati di mercato e della concorrenza a mia disposizione.

Il miglior consiglio che posso dare a chi lavora nel project management agile è di concentrarsi sui risultati piuttosto che sulle regole. Con Agile è davvero facile dedicare molto tempo ed energie a discutere su cosa sia e cosa non sia Agile e perdere di vista gli obiettivi che ci si è prefissati utilizzando Agile, ovvero il miglioramento dei risultati. Quando si introduce il processo, è meglio assicurarsi di abbracciare lo spirito, i valori e le filosofie dell'Agile, evitando di concentrarsi su processi rigidi.

Il miglior consiglio che posso dare a chi lavora nel project management agile è di concentrarsi sui risultati piuttosto che sulle regole.

Con Agile è davvero facile dedicare molto tempo ed energie a discutere su cosa sia e cosa non sia Agile e perdere di vista gli obiettivi che ci si è prefissati utilizzando Agile, ovvero il miglioramento dei risultati.

Quando si introduce il processo, è meglio assicurarsi di abbracciare lo spirito, i valori e le filosofie dell'Agile, evitando di concentrarsi su processi rigidi.

Fai del tuo meglio per coinvolgere tutti e far credere nel flusso di lavoro agile. Affinché sia più efficace, i membri del team e la leadership devono capire perché stanno lavorando in un ambiente agile e credere davvero nei vantaggi che offre. Solo così potranno adottarlo e tu potrai sfruttare appieno i vantaggi offerti dall'agilità. Se i tuoi dipendenti non hanno la mentalità giusta, non potrai mai ottenere il massimo dal tuo flusso di lavoro agile.

Fai del tuo meglio per coinvolgere tutti e far credere nel flusso di lavoro agile.

Affinché sia più efficace, i membri del team e la leadership devono capire perché stanno lavorando in un ambiente agile e credere davvero nei vantaggi che offre.

Solo così potranno adottarlo e tu potrai sfruttare appieno i vantaggi offerti dall'agilità. Se i tuoi dipendenti non hanno la mentalità giusta, non potrai mai ottenere il massimo dal tuo flusso di lavoro agile.

L'organizzazione è la chiave per un project management agile di successo. Tutti devono conoscere tutti i passaggi necessari per completare le attività di ogni sprint. Pertanto, tutti devono poter accedere facilmente alle procedure operative standard dell'azienda, in modo da poter completare il proprio lavoro in modo efficiente e affidabile. Come una delle procedure operative standard del tuo team, dovresti creare un processo di comunicazione in modo che tutti sappiano dove chattare sui problemi o sui rischi che il team sta affrontando: lo stai facendo su Slack o su uno strumento di produttività come ClickUp? Più il team è organizzato, più facile sarà per il team completare il proprio lavoro ad ogni sprint.

L'organizzazione è la chiave per un project management agile di successo. Tutti devono conoscere tutti i passaggi per completare le attività di ogni sprint.

Pertanto, tutti devono poter accedere facilmente alle procedure operative standard dell'azienda, in modo da poter completare il proprio lavoro in modo efficiente e affidabile.

Come una delle procedure operative standard del tuo team, dovresti creare un processo di comunicazione in modo che tutti sappiano dove chattare sui problemi o sui rischi che il team sta affrontando: lo stai facendo su Slack o su uno strumento di produttività come ClickUp?

Più il team è organizzato, più facile sarà per il team completare il proprio lavoro ad ogni sprint.

Ottieni il consenso del team di gestione dei prodotti e del team esecutivo per la consegna incrementale e la necessità di supportare un ciclo di feedback serrato. Promuovere una cultura del miglioramento continuo e consentire al team di "fermare la linea di produzione" per concentrarsi sui colli di bottiglia ci ha permesso di ridurre il lavoro non pianificato, consentendo in ultima analisi di ottenere stime migliori e risultati di qualità superiore.

Ottieni il consenso del team di gestione dei prodotti e del team esecutivo per una consegna incrementale e la necessità di supportare un ciclo di feedback stretto. Promuovere una cultura del miglioramento continuo e consentire al team di "fermare la linea di produzione" per concentrarsi sui colli di bottiglia ci ha permesso di ridurre il lavoro non pianificato, consentendo in ultima analisi di ottenere stime migliori e risultati di qualità superiore.

Non microgestire. Sebbene gli scrum quotidiani offrano una buona opportunità per ottenere aggiornamenti rapidi e rimanere al passo con lo stato del progetto, non cedere alla tentazione di trasformarli in sessioni di interrogatorio.

Non microgestire. Sebbene gli scrum quotidiani offrano una buona opportunità per ottenere aggiornamenti rapidi e rimanere al passo con lo stato del progetto, non cedere alla tentazione di trasformarli in sessioni di interrogatorio.

Tieni a mente il valore che desideri offrire. Questo è un punto focale che unisce tutti i membri del team. L'agilità è un ottimo modo per fornire prodotti complessi in cui il feedback dei clienti è fondamentale. Abbiamo molti clienti fedeli che sono lieti di fornire feedback nelle fasi iniziali.

Tieni a mente il valore che desideri offrire. Questo è un punto focale che unisce tutti i membri del team.

L'agilità è un ottimo modo per fornire prodotti complessi in cui il feedback dei clienti è fondamentale.

Abbiamo molti clienti fedeli che sono felici di fornire feedback nelle prime fasi.

La collaborazione in team è fondamentale. Una buona relazione di lavoro tra il titolare del prodotto, lo scrum master e il product manager garantisce un project management agile di successo. In questo trio, ogni membro ha un ruolo cruciale da svolgere per l'implementazione di metodologie agili all'interno dell'organizzazione. Lo scrum master tiene uniti i team e svolge un ruolo essenziale nell'applicazione delle pratiche agile scrum all'interno del team.

La collaborazione del team è fondamentale. Una buona relazione di lavoro tra il titolare del prodotto, lo scrum master e il product manager garantisce un project management agile di esito positivo.

In questo trio, ogni membro ha un ruolo cruciale da svolgere per l'implementazione di metodologie agili all'interno dell'organizzazione.

Lo scrum master tiene uniti i team e svolge un ruolo essenziale nell'applicazione delle pratiche agile scrum all'interno del team.

I team leader e i membri devono fidarsi completamente l'uno dell'altro. I team agili sono interfunzionali e auto-organizzati, in cui i membri lavorano spesso su diversi componenti dello stesso prodotto finale utilizzabile. Senza fiducia, un team Agile non sarà in grado di gestire il proprio lavoro come un'unità coesa, si perderà la trasparenza e i processi Agile saranno difficili da mantenere.

I team leader e i membri devono fidarsi completamente l'uno dell'altro.

I team agili sono interfunzionali e auto-organizzati, i cui membri lavorano spesso su diversi componenti dello stesso prodotto finale utilizzabile.

Senza fiducia, un team Agile non sarà in grado di gestire il proprio lavoro come un'unità coesa, si perderà la trasparenza e i processi Agile saranno difficili da mantenere.

Aspettati sempre dei cambiamenti. Non solo questo è uno dei quattro valori fondamentali dell'agilità, "Rispondere al cambiamento piuttosto che seguire un piano", ma dovrebbe anche essere il vostro mantra guida durante lo svolgimento di un progetto con molti rischi o incognite. Non pianificare tutto il lavoro in anticipo: pianifica e reagisci durante l'intero progetto fino al suo completamento.

Aspettati sempre dei cambiamenti.

Non solo questo è uno dei quattro valori fondamentali dell'agilità, "Rispondere al cambiamento piuttosto che seguire un piano", ma dovrebbe anche essere il vostro mantra guida durante lo svolgimento di un progetto con molti rischi o incognite.

Non pianificare tutto il lavoro in anticipo: pianifica e reagisci durante l'intero progetto fino al suo completamento.

Non inventare processi agili personalizzati. Segui il manifesto agile, implementa con attenzione tutte le cerimonie necessarie e concedi tempo al processo per svilupparsi. Se ritieni che la metodologia Agile non ti aiuti a risolvere i tuoi problemi, devi approfondire un po' di più. Ad esempio, alcune tecniche di ramificazione come lo Scaled Agile Framework aiutano a scalare e adottare Agile per le aziende più grandi.

Non inventare processi agili personalizzati. Segui il manifesto agile, implementa con attenzione tutte le cerimonie necessarie e concedi tempo al processo per svilupparsi.

Se ritieni che la metodologia Agile non ti aiuti a risolvere i tuoi problemi, devi approfondire un po' di più.

Ad esempio, alcune tecniche di ramificazione come lo Scaled Agile Framework aiutano a scalare e adottare Agile per le aziende più grandi.

Inizia ad applicare il metodo Agile a un progetto pilota e, in seguito, lascia che le stesse persone diventino ambasciatori Agile all'interno dell'organizzazione per diffondere il metodo. L'agilità richiede una comunicazione quotidiana e costante tra tutte le parti interessate - il team di sviluppo, i titolari aziendali e gli utenti - quindi iniziare con un progetto pilota con membri committati che rispettano le interfacce chiave dimostra che l'agilità può essere estesa a tutta l'azienda.

Inizia ad applicare il metodo Agile a un progetto pilota e, in seguito, lascia che le stesse persone diventino ambasciatori Agile all'interno dell'organizzazione per diffondere il metodo.

L'agilità richiede una comunicazione quotidiana e costante tra tutte le parti interessate - il team di sviluppo, i titolari aziendali e gli utenti - quindi iniziare con un progetto pilota con membri committati che rispettano le interfacce chiave dimostra che l'agilità può essere estesa a tutta l'azienda.

Attraverso standup, feedback loop costanti, sprint review e retrospettive, le metodologie agili aiutano ad abbattere i silos. L'agilità pone l'accento sull'aiutare gli altri e sull'eliminare gli ostacoli, non solo all'interno di un team, ma tra tutti i team di sviluppo.

Attraverso standup, feedback loop costanti, sprint review e retrospettive, le metodologie agili aiutano ad abbattere i silos.

L'agilità pone l'accento sull'aiutare gli altri e sull'eliminare gli ostacoli, non solo all'interno di un team, ma tra tutti i team di sviluppo.

La pratica rende perfetti. All'inizio il processo sarà doloroso. Il mio consiglio numero uno è di non mollare, almeno non prima di 4-6 sprint o periodi di scrum. La natura stessa dell'Agile è quella di migliorare ogni volta, trovando i modi migliori di lavorare attraverso cerimonie di feedback e lavori collaborativi. Se ti fermi troppo presto, non potrai cogliere i veri vantaggi.

La pratica rende perfetti. All'inizio il processo sarà doloroso.

Il mio consiglio numero uno è di non mollare, almeno non prima di 4-6 sprint o periodi scrum.

La natura stessa dell'Agile è quella di migliorare ogni volta, trovando i modi migliori di lavorare attraverso cerimonie di feedback e lavori collaborativi.

Se ti fermi troppo presto, non potrai cogliere i veri vantaggi.

Hai bisogno di persone orientate agli obiettivi, in modo da poter essere sicuro che ogni azione e decisione che prendono sia diretta al raggiungimento di un obiettivo specifico. Inoltre, è importante che i membri del team siano flessibili, poiché le nuove tecnologie emergono continuamente e il team non deve aver paura di abbracciare questi cambiamenti. In questo modo il tuo team ridurrà le ridondanze ed eliminerà gli errori comuni quando si utilizzano metodologie obsolete.

Vuoi persone orientate agli obiettivi, in modo da poter essere sicuro che ogni azione e decisione che prendono sia diretta al raggiungimento di un obiettivo specifico.

Inoltre, è importante che i membri del team siano flessibili, poiché le nuove tecnologie emergono continuamente e il team non deve aver paura di abbracciare questi cambiamenti.

In questo modo il tuo team ridurrà le ridondanze ed eliminerà gli errori comuni quando si utilizzano metodologie obsolete.

Organizza le riunioni solo se puoi sfruttare ogni minuto. Le riunioni troppo affollate e non critiche sono nemiche di un'implementazione agile di successo. Uccidono la motivazione dei dipendenti, interferiscono con gli sprint e spesso distraggono i partecipanti con attività e discussioni non essenziali. La mia regola empirica è che se non riesco a rendere ogni minuto di una riunione fondamentale, non la tengo. I nuovi PM Agile spesso vogliono mettersi alla prova e organizzano molte riunioni per dimostrare che stanno svolgendo le loro attività. Consiglierei invece il contrario: dimostrate di essere concentrati sul vostro lavoro tenendo riunioni solo quando è necessario affrontare qualcosa in ordine per continuare il ritmo di lavoro.

Organizza le riunioni solo se puoi sfruttare ogni minuto. Le riunioni troppo affollate e non critiche sono nemiche di un'implementazione agile di successo.

Uccidono la motivazione dei dipendenti, interferiscono con gli sprint e spesso distraggono i partecipanti con attività e discussioni non essenziali.

La mia regola empirica è che se non riesco a rendere ogni minuto di una riunione fondamentale, non la tengo.

I nuovi PM Agile spesso vogliono mettersi alla prova e organizzano molte riunioni per dimostrare che stanno svolgendo le loro attività.

Consiglierei invece il contrario: dimostrate di essere concentrati sul vostro lavoro tenendo riunioni solo quando è necessario affrontare qualcosa che è in ordine per il proseguimento del lavoro.

Una pianificazione accurata e adeguata avrà conseguenze di vasta portata: influirà sulla velocità e sulla qualità delle funzionalità/funzioni che presenterete ai vostri clienti. A volte, allontanarsi dal piano originale e mostrare flessibilità nel modificare le attività o le loro priorità, o entrambe le cose, può rivelarsi più vantaggioso. L'obiettivo chiave è offrire un'esperienza eccezionale ai clienti.

Una pianificazione accurata e adeguata avrà conseguenze di vasta portata: influirà sulla velocità e sulla qualità delle funzionalità/funzioni che presenterai ai tuoi clienti.

A volte, allontanarsi dal piano originale e mostrare flessibilità nel modificare le attività o le loro priorità, o entrambe le cose, può rivelarsi più vantaggioso.

L'obiettivo chiave è offrire un'esperienza eccezionale ai clienti.

Mentre decidi il miglior flusso di lavoro agile (ad esempio Scrum, Kanban ), non dimenticare di impostare anche un flusso di lavoro di comunicazione con altri team, ad esempio il team dedicato al successo dei clienti e quello commerciale. Chiedi a uno Scrum Master di aiutare te e il tuo team a impostare un flusso di lavoro. Risparmierai tempo e consentirai al tuo team di concentrarsi su ciò che è veramente importante: risolvere i problemi essenziali.

Mentre decidi il miglior flusso di lavoro agile (ad esempio Scrum, Kanban ), non dimenticare di impostare anche un flusso di lavoro di comunicazione con altri team, ad esempio il team dedicato al successo dei clienti e quello commerciale.

Affidati a uno Scrum Master che aiuti te e il tuo team a impostare un flusso di lavoro. Risparmierai tempo e consentirai al tuo team di concentrarsi su ciò che è davvero importante: risolvere i problemi essenziali.

Valuta la possibilità di abbinare Agile e Lean Growth. Quando utilizziamo metodologie agili, è importante ricordare che l'agilità da sola non basta. Ti insegna come costruire in modo rapido e sicuro, ma non ti dice cosa costruire o perché dovresti costruirlo. È qui che entra in gioco Lean. Si tratta di trovare la migliore combinazione di funzionalità/funzioni per ottenere il massimo ritorno sull'investimento con Lean.

Valuta la possibilità di abbinare Agile e Lean Growth. Quando utilizziamo metodologie agili, è importante ricordare che l'agilità da sola non basta.

Ti insegna come costruire in modo rapido e sicuro, ma non ti dice cosa costruire o perché dovresti costruirlo.

È qui che entra in gioco Lean. Si tratta di trovare la migliore combinazione di funzionalità/funzioni per ottenere il massimo ritorno sull'investimento con Lean.

Assicurati di avere il software giusto per aiutarti a monitorare i tuoi progetti. Agile ci ha aiutato immensamente. In tutta onestà, probabilmente non saremmo operativi senza di esso in questa fase. Aiuta a gestire le aspettative di completamento del progetto a tutti i livelli. Essere in grado di rivalutare la nostra posizione alla fine degli sprint è anche estremamente utile, perché spesso ci permette di trovare modi più efficienti di fare le cose e di stabilire meglio le priorità su cui concentrare il lavoro richiesto.

Assicurati di avere il software giusto per aiutarti a monitorare i tuoi progetti. Agile ci ha aiutato immensamente.

In tutta onestà, probabilmente non saremmo funzionali senza di esso in questa fase. Aiuta a gestire le aspettative di completamento del progetto a tutti i livelli.

Essere in grado di rivalutare la nostra posizione alla fine degli sprint è anche estremamente utile, perché spesso ci permette di trovare modi più efficienti di fare le cose e di stabilire meglio le priorità su cui concentrare il lavoro richiesto.

Un grande ringraziamento a tutti i partecipanti per aver condiviso con noi il loro tempo e i loro consigli! 👏🏼

Il quadro generale

La metodologia di project management agile si basa su una rete di persone comunicative, principi guida e una mentalità orientata al miglioramento continuo.

È interessante perché dimostra come una trasformazione coerente crei valore aggiunto per i clienti.

Se desideri sfruttare il project management agile per raggiungere gli obiettivi della tua organizzazione, ClickUp è un ottimo strumento Agile che ti aiuterà a raggiungere il tuo obiettivo.

Registrati oggi stesso per ottenere un account gratuito e iniziare a ottimizzare il tuo modo di lavorare. Non vediamo l'ora di conoscere i tuoi consigli! 🚀