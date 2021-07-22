Suggerimenti ClickUp per utenti con ADHD

Disclaimer: Questo articolo ha lo scopo di fornire informazioni su strumenti e strategie per la produttività. Non intende sostituire il parere, la diagnosi o il trattamento medico professionale dell'ADHD o di qualsiasi altra condizione di salute.

Come si fa a iniziare a scrivere un blog sull'ADHD e ritrovarsi quindici minuti dopo sulla pagina Wikipedia di Jack Black, completamente sconvolti?

Non mi sfugge l'ironia della situazione, gente:

Sì, questa è una descrizione perfettamente accurata di quanto sia pericolosamente facile per me, un adulto con disturbo da deficit di attenzione e iperattività, perdere quindici minuti di tempo produttivo senza nemmeno rendermene conto.

Se non fosse stato per il suono di una notifica di ClickUp che mi riportava alla realtà, mi sarei ritrovato immerso in un articolo clickbait intitolato "Ecco come sono ORA i ragazzi di 'School of Rock' 😱" prima di andare nel panico per la mia stupidità nell'aver perso di nuovo la cognizione del tempo.

Fortunatamente per me, le notifiche non sono l'unica funzionalità di ClickUp che mi ha aiutato a gestire i sintomi dell'ADHD e ad eccellere nel lavoro che amo. Insieme ad alcuni colleghi di ClickUp che convivono con l'ADHD, abbiamo raccolto i migliori consigli e trucchi per aiutare più persone a utilizzare questa piattaforma per gestire i sintomi dell'ADHD e ottenere ottimi risultati sul lavoro.

ADHD: dimentica quello che hai sentito

Il termine "ADD", simile ai termini "OCD" o "bipolare", è diventato uno strano termine colloquiale moderno che ha sostituito tratti normali come "facilmente distratto", "super organizzato" o "lunatico".

Nonostante le intenzioni innocue, l'iperbole attraverso la patologia contribuisce più a diffondere idee sbagliate e ad annacquare la realtà di questi disturbi che a normalizzarli.

L'ADHD, non più chiamato clinicamente "ADD", è uno dei disturbi cognitivi più silenziosamente stigmatizzati, rendendo difficile per le persone identificarlo, ottenere una diagnosi, esplorare le opzioni di trattamento e rivelarlo agli altri. Alcuni degli stereotipi più comuni includono:

❌ L'ADHD è qualcosa da cui si può uscire crescendo

❌ L'ADHD si manifesta principalmente nei ragazzi giovani

❌ ADHD è un termine sofisticato per dire "iperattivo" o "demotivato a concentrarsi"

❌ L'ADHD non è affatto un disturbo, ma piuttosto una mancanza di disciplina

Essendo una donna adulta molto motivata, molto concentrata su ciò che voglio e probabilmente troppo autodisciplinata a volte, posso tranquillamente dire che quell'elenco è una sciocchezza, fornendo anche le prove:

Fortunatamente per i 4,4 milioni di adulti con ADHD negli Stati Uniti, i giorni in cui la legittimità dell'ADHD negli adulti veniva messa in discussione potrebbero essere un numero limitato. Il movimento per la neurodiversità, un lavoro richiesto per supportare e accogliere le persone con difficoltà cognitive o neurologiche che vanno dall'ADHD all'ASD in tutti gli aspetti della vita, sta facendo passi da gigante per dare potere alle persone come me dentro e fuori dal posto di lavoro.

Come si manifesta l'ADHD negli adulti

Quando mi è stata diagnosticata l'ADHD (allora chiamata "disturbo da deficit di attenzione") durante il mio primo anno di liceo, è stato un sollievo ricevere un aiuto extra in alcune materie scolastiche, ma non era molto noto che i sintomi dell'ADHD avessero un impatto su una persona ben oltre l'aula. I miei genitori, come molti altri all'epoca, spesso scambiavano le difficoltà legate all'ADHD a casa per semplice insubordinazione. Non si rendevano conto che il mio cronico ritardo, il mio apparente rifiuto di ascoltare, i miei problemi di sonno o la mia scarsa comunicazione erano spesso il risultato di un disturbo per il quale avevo bisogno di strumenti migliori per la produttività, non il risultato del mio essere uno strumento

Alla fine ti peserà, ti sentirai in colpa e punito per cose che invece rispondono meglio al trattamento. Un altro motivo per cui il mito dell'ADHD come "gioventù indisciplinata" è ridicolo (in un certo senso, con umorismo macabro 🙃).

Tutto questo ha influenzato il modo in cui visualizzavo, o meglio, fraintendevo, la mia ADHD fino alla fine dei miei vent'anni. Ma sono grato di aver finalmente compreso la realtà della mia diagnosi; molti adulti che potrebbero trarre beneficio dal trattamento dell'ADHD continuano a interpretare erroneamente sintomi migliorabili come difetti personali, il che spesso peggiora le cose.

Ecco come si manifestano gli aspetti più difficili della mia ADHD:

Avere una scarsa percezione naturale del tempo, che rende difficile capire quanto tempo è passato, quanto tempo occorre per fare qualcosa, ecc.

Dimenticare spesso le cose, avere una scarsa memoria per determinati tipi di informazioni

Iperconcentrazione sulle cose che mi entusiasmano, il che significa che posso trascurare i dettagli o le cose che ho da fare in uno stato di elevata distrazione

A volte ho difficoltà a comunicare verbalmente perché la mia mente salta da un argomento all'altro, che nella mia testa sembrano collegati, ma che per gli altri sono confusi

Poiché la mia vita sarebbe completamente rovinata se lasciassi che tutti questi sintomi avessero la meglio su di me, devo compiere ogni giorno dei passaggi per ridurre al minimo l'interferenza dei sintomi dell'ADHD e assumermi la responsabilità del mio cervello. Come molti altri, mi è stato insegnato a scrivere tutto, impostare promemoria per ricordare le cose e creare un metodo organizzativo sostenibile che mi piaccia.

La cosa deliziosamente ironica è che, quando si soffre di ADHD, tenere traccia di tutti questi diversi strumenti che aiutano a tenere traccia delle cose può essere una vera lotta.

Questo è esattamente il motivo per cui ClickUp ha cambiato la mia vita.

Scopri le migliori app per l'ADHD per pianificare e concentrarti!

Gestisci la tua produttività con ClickUp

Quando ho iniziato a lavorare in ClickUp, ho dovuto naturalmente imparare a padroneggiare la piattaforma per poter svolgere il mio lavoro. Come molti nuovi utenti, all'inizio ero un po' sopraffatto dall'enorme quantità di strumenti, funzionalità e integrazioni a mia disposizione, ma la cosa migliore che mi è stata consigliata è stata quella di fidarmi di me stesso e trovare il mio flusso di lavoro ottimale.

Poiché ClickUp è progettato per apparire, funzionare e comportarsi in modo da adattarsi allo stile di lavoro unico di ogni individuo, mi è piaciuto molto il fatto che non ci fosse un modo sbagliato per essere produttivi, soprattutto per chi, come me, non tende a pensare "fuori dagli schemi". E poiché tutto ciò di cui potresti aver bisogno per la produttività è in un unico posto, quella sfida ironica di perdere traccia degli strumenti progettati per tenerti in carreggiata è scomparsa.

Ho condotto un sondaggio tra alcuni dei miei colleghi di ClickUp, dai responsabili marketing ai campioni del supporto clienti, per scoprire quali funzionalità li aiutano a gestire i sintomi più fastidiosi dell'ADHD. Grazie alle loro opinioni, ho raccolto i seguenti consigli su come tu puoi padroneggiare ClickUp proprio come sei!

Funzionalità/funzione chiave:

🗂️ = Organizzazione

⏰ = Gestione del tempo

🧠 = Ricordare le cose

🔍 = Prestare attenzione ai dettagli

1️⃣ = Concentrarsi su una cosa alla volta

Suggerimento 1: trova la tua visualizzazione preferita

Aiuta con: 🗂️ 🧠

È qui che tutto ha inizio. Prima di immergerti, prenditi il tempo necessario per visualizzare i tuoi spazi, le cartelle e gli elenchi in ogni vista. Che tu preferisca tabelle, mappe visive, elenchi o bacheche, saprai di aver trovato la vista giusta quando penserai: "Oh, grazie al cielo, ora ha senso"

Molte persone con ADHD sono piuttosto visive e danno il meglio di sé con la coerenza. Se ti riconosci in questa descrizione, avere tante opzioni su come visualizzare le tue attività e priorità ti assicura di trovare una visualizzazione che ti permetta di iniziare.

Contenuto bonus sulla salute mentale: consulta la nostra guida su come ridurre l'ansia sul posto di lavoro!

Suggerimento 2: fissa la barra di accesso rapido alle attività

Aiuta con: ⏰ 🧠 1️⃣

Se le attività non sono visibili, è facile dimenticarsene quando si è concentrati su qualcos'altro. Fissare la barra di accesso rapido alle attività è indispensabile.

Ogni giorno aggiungo le attività da svolgere oggi e domani; questo mi aiuta a concentrarmi su una cosa alla volta ed evitare di sentirmi sopraffatto dalle attività in sospeso. Organizzo le attività nella barra di accesso rapido in base alla priorità semplicemente trascinandole. Cliccando sull'attività si accede alla pagina corrispondente. Quando ho terminato un'attività, la cancello dalla barra di accesso rapido e mi godo la dolce sensazione di aver portato a termine un lavoro!

Suggerimento 3: imposta notifiche personalizzate

Aiuta con: ⏰ 🧠

Dover fare affidamento su infinite email per essere informato sul mio carico di lavoro è qualcosa a cui non credo potrei mai tornare ora che uso ClickUp. Avere costantemente a che fare con una finestra In arrivo piena e monotona era fonte di distrazione, inefficiente e mi portava a perdere alcune notifiche importanti.

Con ClickUp, tutte le notifiche sono raccolte in un unico posto e filtrate in base alle tue preferenze. Sono progettate per consentirti di affrontare immediatamente qualcosa, se possibile, o di inserirlo nella barra di accesso rapido se devi tornarci sopra. Sono fondamentali per mantenermi concentrato sulle attività e assicurarmi che nulla sfugga alla mia memoria labile.

Suggerimento 4: utilizza uno strumento di monitoraggio del tempo

Aiuta con: ⏰ 🧠 1️⃣

Quando ero in prima media, avevo un'assistente che mi aiutava in matematica, la materia che più odiavo al mondo. Mi metteva sulla scrivania un piccolo timer a forma di uovo per aiutarmi a prestare attenzione al tempo che impiegavo per risolvere ogni problema e, anche se ancora oggi non amo la matematica, quel semplice metodo di monitoraggio del tempo si è rivelato molto utile. E sono così felice che ClickUp offra l'equivalente per adulti di un timer per uova speciale.

La maggior parte di noi con ADHD conosce l'importanza di tenere traccia del tempo, ma la parte difficile è ricordarsi di farlo. Quello che mi piace dello strumento di monitoraggio del tempo di ClickUp è che appare in verde brillante alla fine della barra di accesso rapido quando sta monitorando attivamente il tempo, rendendolo difficile da perdere. Dato che il mio concetto naturale di tempo fa davvero schifo, per me è fondamentale vedere quanto tempo richiedono effettivamente le cose, in modo da poter dare priorità, organizzare e gestire meglio il mio lavoro.

Suggerimento 5: visualizza il tuo Google Calendar nella Home

Aiuta con: ⏰ 🧠

Adoro Google Calendar e mi piace il fatto di non aver dovuto rinunciarvi per poter utilizzare ClickUp. Dopo aver impiegato letteralmente cinque secondi per sincronizzare le attività di ClickUp con Google Calendar nelle impostazioni dell'app, sono tornato alla Home della mia area di lavoro e ho attivato/disattivato l'opzione "Mostra calendario".

In un istante, tutte le mie attività quotidiane sono in primo piano, eliminando il rumore di visualizzare tutto il mio lavoro attuale in una volta sola!

Suggerimento 6: aggiungi campi personalizzati alle attività

Aiuta con: 🗂️ 🧠 🔍

Stranamente, in realtà adoro l'organizzazione. I miei scaffali sono organizzati con dozzine di soprammobili, il mio armadio è impeccabile e i miei materiali artistici sono sempre in ordine. Quello che mi riesce difficile è organizzare in modo efficiente le cose che mi stressano, come ad esempio le mie finanze o il carico di lavoro. È un'abitudine negativa che ClickUp mi ha decisamente aiutato a migliorare e i campi personalizzati hanno contribuito in modo determinante.

I campi personalizzati sono dove crei il tuo sistema di archiviazione e organizzi le cose in base alle informazioni che preferisci. Questi mi aiutano ad assicurarmi di non dimenticare dettagli generali su un'attività che altrimenti potrebbero non rimanere subito impressi nella mia mente. L'impostazione di campi personalizzati per le note specifiche delle attività è stata estremamente utile per tenere sotto controllo tutte le parti in movimento.

Aiuta con: 🧠 🔍

L'ADHD può manifestarsi con una tendenza a trascurare o avere difficoltà a ricordare determinati dettagli. Come scrittore, ho bisogno di tenere traccia dei dettagli e dei feedback senza dover fare affidamento sulla mia memoria. La possibilità di lasciare e ricevere commenti assegnati su documenti, file e altro mi ha aiutato a monitorare e implementare i feedback nel contesto perfetto.

Ciò che i commenti assegnati sono per gli scrittori, la correzione di bozze è per i designer: è un modo specifico per lasciare e ricevere feedback direttamente sui tuoi file, così non devi preoccuparti di conservare i feedback in un posto che dimenticheresti sicuramente in cinque minuti. Entrambi questi strumenti sono perfetti per lavori estremamente orientati ai dettagli e alla comunicazione (e perfetti per chi pensava che avrebbe sempre faticato con queste cose!)

Prendi il controllo delle tue incredibili capacità

È davvero stimolante scoprire che cose che prima consideravi un peso non solo possono essere migliorate, ma possono anche essere alla base di alcuni dei tuoi talenti. Con gli strumenti giusti, ti renderai conto che, anche se alcune cose non ti verranno mai naturali come agli altri, hai dei punti di forza incredibili che gli altri possono solo sognarsi.

Cose come un'intelligenza elevata, un carisma naturale e l'essere un'enciclopedia umana sono tutte connesse alla mente ADHD, e questo è qualcosa da celebrare.

Non tutte le persone con ADHD hanno le stesse preferenze, ma è proprio questo il motivo per cui ClickUp è uno strumento così utile: ci incoraggia a esplorare e sperimentare fino a trovare quella soluzione magica per qualcosa che non è mai stato facile. In ClickUp, il modo corretto di fare qualcosa è farlo nel modo che funziona meglio per le tue esigenze..

E questo è un tipo di libertà che fa prosperare alcune menti.

