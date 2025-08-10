Modelli gratuiti di moduli informativi per i clienti per semplificare l'onboarding

🔎 Lo sapevi? L'85% delle persone è felice di condividere un feedback dopo un'esperienza positiva, ma l'81% è altrettanto propenso a farlo quando le cose vanno male. Ciò significa che ogni punto di contatto è un'opportunità per imparare qualcosa di prezioso.

Stai ancora cercando tra le email o destreggiandoti tra fogli di calcolo disordinati per trovare il numero di telefono di un cliente?

Ecco perché un modulo di informazioni sui clienti sistematico può rendere l'onboarding più fluido e professionale. Quando crei moduli personalizzati, questi ti aiutano a raccogliere rapidamente le informazioni sui clienti e a conservare tutto esattamente dove ti serve.

Il vantaggio? Avrai un aspetto molto più professionale mentre lo fai.

Per aiutarti a standardizzare il processo di onboarding dei clienti per scopi aziendali, abbiamo raccolto i migliori modelli gratuiti di moduli informativi per i clienti da utilizzare immediatamente! 🚀

Cosa sono i modelli di moduli per le informazioni sui clienti?

Un modello di scheda informativa del cliente è un layout già pronto che ti aiuta a raccogliere tutti i dettagli specifici sui tuoi clienti in un unico posto. Consideralo come un modulo di riferimento che puoi riutilizzare facilmente, così non dovrai crearne uno nuovo da zero ogni volta.

Con ClickUp, puoi salvare il modulo come modello e riutilizzarlo per ogni nuovo cliente, garantendo coerenza e risparmiando tempo.

💡 Suggerimento per gli utenti Pro: con ClickUp Brain, puoi riepilogare/riassumere istantaneamente i moduli inviati dai clienti, taggare automaticamente le richieste urgenti e persino generare attività di follow-up, senza bisogno di alcuna revisione manuale!

🧠 Curiosità: La necessità di tenere registri organizzati dei clienti risale al XIX secolo, quando le fabbriche e le aziende in espansione iniziarono a utilizzare schede informative sui clienti per gestire le transazioni in modo più efficiente.

I modelli di scheda informativa del cliente includono in genere informazioni di contatto, dettagli aziendali e campi relativi ai servizi. Modifica tutti i dettagli in base alle esigenze del tuo flusso di lavoro per mantenere l'organizzazione e garantire che nessuna informazione critica sul cliente venga tralasciata.

Cosa rende un modello di modulo informativo per i clienti efficace?

Un buon modello di modulo per le informazioni sui clienti deve essere pratico e adattabile alle esigenze aziendali. Ecco cosa lo rende eccellente:

Layout chiaro e semplice : seleziona modelli di moduli per le informazioni sui clienti facili da navigare con sezioni ben etichettate

Campi essenziali inclusi : scegli un modello che raccolga tutte le informazioni necessarie, come i dettagli di contatto e le informazioni aziendali

Personalizzabile : scegli modelli di informazioni sui clienti in cui puoi aggiungere o rimuovere campi in base alle tue esigenze

Facile da aggiornare : scegli un modello di scheda informativa del cliente che organizzi i dati in modo da facilitarne la ricerca e la modifica

Campi che riducono gli errori : cerca un modello per i dettagli dei clienti che includa elenchi a discesa, caselle di controllo e aree di immissione chiare per ridurre al minimo gli errori

Integrazione perfetta: scegli una soluzione come ClickUp che ti consente di collegare l'invio dei moduli direttamente alle attività, alle automazioni e alla tua pipeline CRM

💡 Suggerimento: non lasciare che i dati dei clienti disorganizzati compromettano il tuo esito positivo. Oltre all'inconveniente, la disorganizzazione comporta opportunità perse e potenziali rischi. Investi in un sistema completo di gestione dei dati dei clienti dotato di processi di registrazione e revisione integrati per archiviare in modo efficiente le informazioni dei clienti.

I 21 migliori modelli di moduli per le informazioni sui clienti

Dai un'occhiata ai seguenti modelli di schede informative sui clienti pronti all'uso di ClickUp, l'app completa per il lavoro, e altre piattaforme ricche di funzionalità/funzioni e completamente gratuite:

1. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica l'onboarding dei clienti con il modello di modulo di registrazione ClickUp

Quando devi destreggiarti tra chiamate consecutive dei clienti, l'ultima cosa di cui hai bisogno è un processo di onboarding incoerente. Il modello di modulo di registrazione ClickUp ti offre una configurazione pulita e personalizzabile pronta all'uso. Non dovrai più mettere insieme le informazioni dei clienti da email sparse e potrai iniziare ogni progetto su basi solide.

Progettato per garantire la massima versatilità, ti consente di creare moduli per diversi settori, sia che si tratti di acquisire un nuovo cliente o di selezionare candidati. Grazie ai campi personalizzabili e alla creazione automatizzata delle attività, questo modello di modulo di acquisizione trasforma istantaneamente i dati grezzi in flussi di lavoro utilizzabili, garantendo che nessun dettaglio critico venga trascurato.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza i moduli di registrazione per diversi tipi di client o progetti

Acquisisci i dettagli chiave con otto campi personalizzati predefiniti, come Budget e Metodo di contatto preferito

Tieni traccia delle risposte e dello stato in tempo reale utilizzando visualizzazioni dinamiche

Gestisci senza sforzo un database strutturato degli invii dei clienti

Attiva automazioni per follow-up, promemoria o richieste di documenti in base alle risposte fornite nei moduli

Ideale per: Professionisti, provider di servizi e project manager che desiderano un modo più personalizzabile per gestire l'acquisizione dei clienti senza partire da zero.

2. Modello di modulo di registrazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci tutte le registrazioni dei clienti con il modello di modulo di registrazione ClickUp

Iniziare con le registrazioni non deve essere complicato. Il modello di modulo di registrazione ClickUp è un modello intuitivo che semplifica la raccolta e la gestione delle informazioni importanti sui membri.

I moduli ClickUp possono essere incorporati nel tuo sito web o condivisi tramite link, e ogni registrazione viene automaticamente tracciata come attività o record nella tua area di lavoro.

Semplifica il processo di registrazione per programmi generali, iscrizioni o registrazioni interne e riduce gli errori manuali. A differenza dei modelli specifici per eventi, questo offre una maggiore flessibilità per le esigenze di registrazione continuative o ricorrenti.

Le viste personalizzate ti guidano attraverso tutto, compreso il monitoraggio degli elenchi e l'invio dei moduli. Inoltre, la perfetta integrazione nei flussi di lavoro dei progetti ti consente di assegnare automaticamente azioni di follow-up, aiutando i team a rimanere organizzati man mano che arrivano le registrazioni.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza campi predefiniti per nomi, dettagli di contatto, stato dei pagamenti e preferenze relative agli eventi per raccogliere informazioni in una posizione centralizzata

Automatizza le email di conferma o le attività di onboarding per ridurre al minimo le sviste

Organizza gli iscritti per categoria, stato del pagamento o preferenze di sessione

Monitora le tendenze di registrazione con dashboard personalizzabili

Ideale per: organizzatori di eventi, coordinatori di programmi e team che desiderano gestire le registrazioni dal vivo o virtuali senza complessità.

3. Modello di modulo di iscrizione a ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci senza sforzo la tua community con il modello di modulo di iscrizione ClickUp

Progettato per club, palestre, programmi fedeltà e associazioni, il modello di modulo di iscrizione ClickUp semplifica l'inserimento di nuovi membri. Raccoglie informazioni di contatto, preferenze relative al livello di iscrizione, dettagli di pagamento e moduli di consenso in un formato professionale.

Grazie a questo modello, non dovrai creare un nuovo modulo ogni volta che qualcuno si registra. Con l'automazione integrata, puoi classificare i membri, impostare promemoria di rinnovo o assegnare attività di onboarding direttamente all'interno di ClickUp.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza i moduli di iscrizione con opzioni a più livelli e componenti aggiuntivi per una comunicazione migliore

Integrazione con le pipeline CRM per aumentare il coinvolgimento dei membri

Tieni traccia dello stato delle richieste con stati personalizzati come "In revisione" e "Approvato"

Archivia in modo sicuro le informazioni essenziali dei membri con una semplice integrazione del database

Ideale per: organizzazioni e aziende che offrono servizi in abbonamento o basati su iscrizione.

4. Modello di modulo ClickUp

Ottieni il modello gratis Rendi i primi passaggi con un client fluidi e senza stress con il modello di modulo ClickUp

Ti capita mai di cercare tra le email per ricordare quali informazioni ha condiviso un cliente la settimana scorsa? O peggio ancora, di renderti conto di aver dimenticato di chiedere qualcosa di importante? Il modello di modulo ClickUp risolve questo problema fungendo da tela bianca su cui creare qualsiasi modulo necessario: feedback dei clienti, acquisizione, richieste di assistenza o sondaggi interni. Il modello offre piena flessibilità per quanto riguarda i tipi di campo, il design e le automazioni. È l'ideale se desideri un controllo completo sulla struttura e sui campi invece di utilizzare un modello predefinito.

I moduli ClickUp supportano la logica condizionale, quindi puoi mostrare o nascondere i campi in base alle risposte precedenti, rendendo i tuoi moduli più intelligenti e pertinenti per ogni cliente.

Il modello offre completa flessibilità per quanto riguarda i tipi di campo, il design e le automazioni. La creazione istantanea di attività basata sull'invio dei moduli migliora l'efficienza del flusso di lavoro e mantiene i team allineati con le richieste o i dati in arrivo.

Ecco perché ti piacerà:

Acquisisci dati e converti gli invii in attività concrete

Utilizza la logica condizionale per semplificare i diversi percorsi dei moduli

Collabora con il tuo team tramite commenti, promemoria e aggiornamenti di stato

Tieni traccia delle risposte ai moduli utilizzando diverse visualizzazioni, come Elenco o Modulo

Ideale per: Teams che necessitano di moduli completamente personalizzabili e multiuso per semplificare la raccolta dei dati e le azioni.

5. Modello di modulo di feedback ClickUp

Ottieni il modello gratuito Acquisisci rapidamente informazioni utili con il modello di modulo di feedback ClickUp

Il modello di modulo di feedback dei clienti ClickUp è progettato per raccogliere informazioni strutturate dai clienti, dai membri del team o dai partecipanti a un evento. Ti aiuta a progettare moduli di feedback che vengono compilati e organizza tutto in modo ordinato, così non dovrai cercare tra risposte vaghe o note sparse.

Con ClickUp, il feedback viene automaticamente indirizzato al team o al progetto giusto e puoi utilizzare ClickUp Brain (IA) per riepilogare/riassumere e analizzare le tendenze delle risposte.

Il modello include campi per valutazioni, commenti a risposta aperta e suggerimenti di miglioramento. I feedback raccolti vengono inseriti direttamente in un'area di lavoro centralizzata, facilitando l'analisi delle tendenze e l'assegnazione delle priorità ai miglioramenti.

Ecco perché ti piacerà:

Assegna priorità agli elementi di azione basati sul feedback all'interno dei flussi di lavoro

Crea visualizzazioni personalizzate per analizzare le metriche relative al sentiment e alla soddisfazione

Crea sondaggi di feedback personalizzati utilizzando sette campi personalizzati pronti all'uso

Identifica facilmente i modelli utilizzando valutazioni strutturate e suggerimenti

Ideale per: team di prodotto, provider di servizi o startup in fase iniziale che cercano un modo semplice per acquisire informazioni sui clienti senza reinventare la ruota.

Ecco cosa ha detto Matus Mosney, responsabile dello sviluppo hardware presso Panza Robotics, sull'utilizzo di ClickUp:

ClickUp ci ha permesso di suddividere uno sviluppo complesso in un elenco di attività più gestibile. L'interfaccia è personalizzabile e facile da usare, consentendo aggiornamenti rapidi, modifiche o configurazione di nuove attività in base al feedback.

6. Modello di modulo di registrazione all'evento ClickUp

Ottieni il modello gratuito Rendi la registrazione un gioco da ragazzi con il modello di modulo di registrazione all'evento ClickUp

Supponiamo che tu stia organizzando un evento importante come un workshop aziendale, un webinar virtuale o il lancio di un prodotto su larga scala. L'ultima cosa che desideri è ritrovarti impantanato in moduli di registrazione disordinati o email confuse. Il modello di modulo di registrazione all'evento ClickUp ti semplifica la vita offrendoti un modo semplice per raccogliere in anticipo tutti i dettagli essenziali.

I moduli per eventi di ClickUp possono attivare promemoria automatici, assegnare attività per la preparazione degli eventi e segmentare i partecipanti per sessioni di breakout, il tutto con un unico invio.

Gestisci le iscrizioni a conferenze, workshop, sessioni di formazione ed eventi di networking. Il modello acquisisce anche i dettagli dei partecipanti, le preferenze relative alle sessioni, le restrizioni alimentari e lo stato dei pagamenti.

Ecco perché ti piacerà:

Crea rapidamente moduli di registrazione personalizzati per eventi che raccolgono tutti i dettagli essenziali

Assicurati che le attività post-registrazione, come conferme, promemoria e allocazione delle risorse, avvengano automaticamente con flussi di lavoro integrati

Segmenta i partecipanti per sessioni di approfondimento o requisiti speciali

Tieni traccia della capacità degli eventi e gestisci le liste d'attesa in tempo reale

Ideale per: Organizzatori di eventi, team di marketing e community manager che devono gestire le registrazioni per vari eventi.

📮 ClickUp Insight: il 74% dei dipendenti utilizza due o più strumenti per trovare le informazioni necessarie passando da email, chat, note, strumenti di project management e documentazione. Questo continuo cambio di contesto fa perdere tempo e rallenta la produttività. Come app completa per il lavoro, ClickUp unifica tutto il tuo lavoro (email, chat, documenti, attività e note) in un'unica area di lavoro ricercabile, in modo che tutto sia esattamente dove ti serve.

Ottieni il modello gratuito Raccogli facilmente i lead utilizzando il modello di modulo di contatto ClickUp

Il modello di modulo di contatto ClickUp è uno strumento fondamentale per acquisire le richieste in entrata dal tuo sito web, dalla tua app o dalle tue campagne di marketing. Raccoglie informazioni di base come nome, email, messaggio e motivo del contatto.

Puoi utilizzare questo modello in diversi modi, ad esempio per raccogliere informazioni sui clienti, raccogliere i loro feedback o gestire le richieste di assistenza. Utilizzalo per richieste di informazioni generali, campagne di marketing o ticket di assistenza in cui la semplicità è fondamentale. Per cronologie dettagliate dei clienti e campi collegati al CRM, prova invece il modello Modulo di contatto clienti. Ogni invio può attivare automaticamente flussi di lavoro CRM, assegnazioni di attività o sequenze di lead nurturing.

Ecco perché ti piacerà:

Inoltra automaticamente i moduli inviati ai membri del team appropriati

Monitora facilmente il volume dei lead e le tendenze di interesse dei clienti

Centralizza tutte le richieste dei clienti in un unico hub organizzato all'interno di ClickUp

Assegna immediatamente attività di follow-up in modo che nessun messaggio venga tralasciato

Ideale per: team di supporto clienti o piccole aziende che desiderano un modo semplice e intuitivo per gestire le richieste di contatto e i feedback in arrivo.

🎥 Scopri come le lavagne online di ClickUp migliorano la collaborazione con i tuoi clienti. Dal brainstorming all'esecuzione, scopri come stupire i tuoi clienti ogni volta:

Ottieni il modello gratuito Entra in contatto con i tuoi clienti in modo organizzato con il modello di modulo di contatto clienti ClickUp

Rimanere in contatto con i clienti non deve essere complicato. Il modello di modulo di contatto clienti ClickUp semplifica la comunicazione diretta con le persone più importanti quando desiderano condividere feedback, porre una domanda veloce o segnalare un problema.

Con ClickUp Brain, puoi analizzare le tendenze nei feedback dei clienti e persino generare automaticamente riepiloghi/riassunti o elementi di azione.

Questo modello migliora il modulo di contatto standard aggiungendo campi personalizzati per il supporto clienti o il follow-up commerciale, come il livello di urgenza, l'interesse per il prodotto o il servizio e i metodi di comunicazione preferiti. Aiuta i team commerciali e di assistenza a smistare più rapidamente le richieste e a rispondere con un contesto migliore, migliorando la soddisfazione dei clienti e la conversione dei lead.

A differenza del modulo di contatto di base, questo modello è pensato per i clienti esistenti o ad alto potenziale e aiuta i team a dare priorità alle risposte in base all'urgenza, all'interesse per il prodotto o alla cronologia delle relazioni.

Ecco perché ti piacerà:

Acquisisci informazioni dettagliate sui clienti per follow-up personalizzati

Tieni traccia delle interazioni con i clienti nel tempo e collega i contatti alle pipeline CRM senza sforzo

Accedi a ClickUp Brain per analizzare le tendenze nei feedback senza muovere un dito

Aggiungi il tuo marchio, come il logo, i colori o persino un breve video introduttivo, utilizzando ClickUp Docs

Ideale per: Team di supporto clienti e commerciali che ottimizzano i processi di gestione delle richieste.

9. Modello di modulo di richiesta ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia delle richieste in arrivo senza sforzo con il modello di modulo di richiesta ClickUp

Il modello di modulo di richiesta ClickUp aiuta i team a elaborare in modo efficiente le richieste di assistenza, manutenzione, risorse o prodotti. Fornisce campi strutturati per il tipo di richiesta, la priorità, la descrizione e le approvazioni necessarie.

Raccogli ticket dell'help desk IT, richieste di contenuti o di progettazione, liste di controllo per l'onboarding o esigenze relative alle attrezzature: tutto ciò che viene richiesto regolarmente al tuo team. Non si tratta solo di ottenere informazioni di contatto, ma di acquisire e inoltrare automaticamente le richieste di assistenza, IT o risorse al team giusto.

Inoltre, le automazioni di ClickUp indirizzano le attività ai reparti giusti, assicurando che nulla venga trascurato.

Ecco perché ti piacerà:

Standardizza l'invio delle richieste interne ed esterne

Assegna automaticamente priorità alle richieste in arrivo

Monitora i flussi di lavoro di approvazione e le sequenze di evasione delle richieste

Tieni traccia dello stato delle richieste tramite viste personalizzate come Stato richiesta, Elenco utenti o Nuove richieste

Ideale per: team operativi, IT o delle strutture che gestiscono le richieste di assistenza o di servizio in entrata.

💡 Suggerimento: i team delle risorse umane dovrebbero utilizzare i sistemi di monitoraggio dei candidati (ATS) per inserire facilmente i talenti, filtrare i candidati migliori e semplificare il processo di assunzione.

10. Modello CRM ClickUp

Ottieni il modello gratuito Gestisci i contatti, monitora le pipeline e automatizza i follow-up, tutto dal modello CRM di ClickUp

Il modello CRM di ClickUp è un'area di lavoro pronta all'uso progettata per aiutare i team a gestire l'intero ciclo di vita dei clienti, dalla generazione dei lead al follow-up post-vendita. Integra l'invio dei moduli nelle pipeline CRM, creando un percorso senza soluzione di continuità dalla richiesta alla chiusura.

Invece di disperdere le informazioni sui clienti tra strumenti e email, questo modello centralizza tutti i tuoi contatti, le trattative, le attività e le interazioni in un unico posto organizzato. Inoltre, i campi personalizzabili, i trigger di automazione e gli strumenti di reportistica rendono facile adattare il CRM a qualsiasi modello aziendale.

Ecco perché ti piacerà:

Tieni traccia delle fasi del ciclo di vita dei clienti, delle dimensioni delle trattative e dei passaggi successivi con facilità

Utilizza cartelle pronte all'uso con visualizzazioni e campi predefiniti per iniziare subito

Imposta trigger per follow-up o passaggi successivi senza lavoro manuale

Organizza le attività quotidiane in base alla fase commerciale, alle dimensioni dell'affare o all'urgenza (assegnazione delle priorità alle attività)

Ideale per: team commerciali e di marketing che gestiscono le relazioni con i clienti in ogni fase del funnel.

💡 Suggerimento professionale: utilizza ClickUp Brain per potenziare il tuo CRM! Prova questo prompt: "Analizza tutte le note, le email e i feedback dei clienti per valutare il loro sentiment. Segna i clienti che mostrano segni di insoddisfazione per un'attenzione immediata e identifica quelli con un sentiment positivo che potrebbero essere pronti per opportunità di upsell." Caso d'uso di ClickUp Brain CRM Lascia che l'IA ti aiuti a dare priorità alle relazioni con i clienti e a individuare nuove opportunità di crescita, automaticamente. Per saperne di più: Come creare il tuo CRM in ClickUp

11. Modello ClickUp per l'onboarding dei clienti

Ottieni il modello gratis Offri un'esperienza di onboarding professionale ai tuoi clienti con il modello di onboarding clienti di ClickUp

Un solido processo di onboarding dà il tono all'intera relazione con il cliente. Il modello di onboarding dei clienti ClickUp ti aiuta a creare un'esperienza fluida e coerente quando accogli un nuovo cliente o trasferisci uno esistente a un nuovo servizio.

Questo modello include passaggi e modelli di attività integrati per aiutare il tuo team a organizzarsi e monitorare efficacemente lo stato di avanzamento dell'onboarding. Automatizza passaggi quali l'invio di email di benvenuto, la creazione di tutorial sui prodotti, la pianificazione di riunioni di configurazione e il monitoraggio delle attività cardine per accelerare il time-to-value e approfondire le relazioni con i clienti sin dal primo giorno.

🔎 Lo sapevi? Quasi il 63% dei clienti afferma che l'esperienza di onboarding influisce notevolmente sulla decisione di sottoscrivere un servizio o completare un acquisto.

Ecco perché ti piacerà:

Personalizza facilmente il modello in base al tuo settore, servizio o tipo di cliente

Tieni aggiornato tutto il tuo team con sequenze visive e aggiornamenti in tempo reale

Analizza i colli di bottiglia dell'onboarding con dashboard in tempo reale

Utilizza moduli o commenti sulle attività per raccogliere informazioni durante e dopo l'onboarding

Ideale per: Team di assistenza clienti e di successo che mirano a semplificare e migliorare le esperienze di onboarding.

12. Modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti ClickUp

Ottieni il modello gratis Tieni traccia del sentiment dei clienti nel tempo utilizzando i report visivi nel modello di sondaggio sulla soddisfazione dei clienti di ClickUp

La soddisfazione del cliente è fondamentale per qualsiasi azienda che desideri crescere. Il modello di sondaggio sulla soddisfazione del cliente di ClickUp semplifica la misurazione della soddisfazione dei clienti dopo il completamento di un servizio o di un progetto.

Raccoglie valutazioni, commenti aperti e suggerimenti di miglioramento in un formato sistematico. Questo modello si distingue per il suo design accattivante e le divertenti funzionalità/funzioni interattive come le valutazioni a stelle.

Ecco perché ti piacerà:

Acquisisci metriche sulla soddisfazione dei clienti attraverso diversi punti di contatto del servizio

Trigger automatico dei flussi di lavoro di escalation in caso di feedback negativi

Utilizza i dashboard di ClickUp per visualizzare metriche chiave come i punteggi di soddisfazione e le tendenze

Individua gli schemi ricorrenti nei feedback e monitora il sentiment dei clienti nel tempo con le automazioni di ClickUp

Ideale per: team dedicati al successo dei clienti, responsabili di prodotto, responsabili dell'assistenza e aziende che si impegnano a migliorare l'esperienza dei clienti sulla base del feedback diretto.

🧠 Curiosità: Il primo reclamo di un cliente è stato registrato su una tavoletta di argilla nel 1750 a.C., in cui si esprimeva insoddisfazione per la qualità dei beni e dei servizi ricevuti.

💡 Suggerimento Pro: Le automazioni di ClickUp possono assegnare attività, inviare notifiche o aggiornare automaticamente gli stati quando viene inviato un nuovo modulo, rendendo l'onboarding automatico e privo di errori.

13. Modello di sondaggio sul feedback relativo al prodotto ClickUp

Ottieni il modello gratuito Acquisire feedback sui prodotti in tempo reale è più facile con il modello di sondaggio sui prodotti ClickUp

Se sei un'azienda che vende prodotti, il modello di sondaggio sul feedback dei prodotti ClickUp ti consente di raccogliere facilmente informazioni significative sui clienti, che possono essere utilizzate per migliorare le funzionalità/funzioni, risolvere i punti critici e migliorare l'esperienza complessiva degli utenti.

I campi personalizzabili e le funzionalità di analisi integrate di questo modello ti aiutano a trasformare rapidamente i feedback in azioni concrete. È efficiente, facile da usare e progettato per consentire al tuo team di prodotto di concentrarsi sul miglioramento continuo e sulla soddisfazione dei clienti.

Ecco perché ti piacerà:

Acquisisci informazioni sugli utenti relative a funzionalità, usabilità e richieste di funzionalità/funzioni

Assegna priorità agli aggiornamenti futuri in base alle esigenze e alle preferenze dirette dei clienti

Trasforma rapidamente i feedback in attività di sviluppo concrete integrando le risposte ai sondaggi con la creazione di attività

Assegna priorità agli elementi della roadmap in base alle informazioni reali sui clienti e analizza i temi comuni

Ideale per: Product manager e team di sviluppo focalizzati sull'innovazione orientata al cliente.

14. Modello ClickUp per la gestione dei pazienti

Ottieni il modello gratuito Mantieni il controllo dell'assistenza ai pazienti con il modello di gestione dei pazienti ClickUp

Il modello di gestione dei pazienti ClickUp è una soluzione rivoluzionaria per i provider sanitari e le strutture mediche. Questo modello aiuta gli studi medici a monitorare le cartelle cliniche dei pazienti, gli appuntamenti, le comunicazioni e i follow-up.

Inoltre, le strutture conformi alla normativa HIPAA garantiscono che le informazioni sensibili vengano gestite in modo appropriato. Utilizza le visualizzazioni integrate per il monitoraggio dei pazienti, i moduli personalizzabili per l'accettazione e uno spazio centrale per gestire le anamnesi e i piani di trattamento

Ecco perché ti piacerà:

Gestisci in modo sistematico i profili dei pazienti, i piani di trattamento e i follow-up

Assegna attività per appuntamenti, check-in o promemoria per l'assunzione di farmaci

Tieni traccia delle comunicazioni e della storia dei pazienti in uno spazio sicuro

Accedi alla vista Elenco per il monitoraggio dei documenti medici (radiografie, ECG, referti di laboratorio)

Ideale per: provider sanitari, cliniche, ospedali, centri benessere e team amministrativi alla ricerca di una soluzione digitale per gestire le cartelle cliniche dei pazienti.

🎥 Ottieni una rapida panoramica su come ClickUp migliora la tua produttività sul lavoro:

15. Modello ClickUp per l'acquisizione di agenzie/clienti

Ottieni il modello gratuito Mappa gli obiettivi e i risultati attesi dei clienti in modo sistematico con il modello ClickUp Agency/Client Discovery

Il modello di documento ClickUp Agency/Client Discovery Doc cattura i requisiti essenziali del progetto, gli obiettivi, le aspettative e le sequenze all'inizio di nuovi impegni. Assicura la comprensione reciproca tra i clienti e i provider di servizi prima dell'inizio del lavoro.

Utilizza questo modello per raccogliere tutto ciò di cui hai bisogno: obiettivi del cliente, destinatari, risultati finali, sequenze, ecc. Semplifica anche l'impostazione dell'ambito e la pianificazione del progetto allineando entrambe le parti sin dall'inizio.

Ecco perché ti piacerà:

Raccogli in modo chiaro gli obiettivi, le sfide e le aspettative dei clienti

Identifica i rischi o le lacune del progetto prima dell'avvio

Crea un'unica fonte di verità per definire l'ambito del progetto

Integra le informazioni raccolte nella pianificazione dei flussi di lavoro dei progetti

Ideale per: agenzie creative, consulenti freelance, team di marketing e chiunque avvii progetti con i clienti e desideri fare le cose bene fin dall'inizio.

16. Modello ClickUp per la gestione dei clienti legali

Ottieni il modello gratuito Gestisci ogni passaggio del tuo flusso di lavoro legale con il modello ClickUp per la gestione dei clienti legali

Il modello ClickUp per la gestione dei clienti legali è un modello appositamente progettato per i professionisti legali che necessitano di maggiore chiarezza e controllo rispetto ai normali fogli di calcolo. Ti offre uno spazio centralizzato per gestire ogni cliente, i dettagli dei casi, le scadenze e i documenti senza stress.

Il modello mantiene organizzato e in movimento l'intero carico di lavoro. È tutto ciò che serve per tenere sotto controllo i casi e i clienti sempre aggiornati. Aiuta inoltre gli studi legali a gestire in modo efficiente i moduli di accettazione, i documenti di discovery e le note sui casi.

Ecco perché ti piacerà:

Mantieni registri organizzati per i casi dei clienti, i documenti e le scadenze

Automatizza i promemoria delle attività per date di udienza, depositi e riunioni

Garantisci la conformità agli standard di riservatezza dei clienti

Invia aggiornamenti e resta in contatto con i clienti grazie all'integrazione email

Ideale per: Studi legali, avvocati indipendenti e team legali interni che gestiscono relazioni con i clienti e carichi di lavoro continuativi.

17. Modello di modulo per le informazioni sui clienti di Template. Net

Questo modulo di informazioni sui clienti semplice ma efficace di Template.Net copre tutti i campi di contatto essenziali necessari per rimanere in contatto con i tuoi clienti. Ti aiuta anche a monitorare come i clienti ti trovano, identificare quali canali di marketing generano il maggior numero di lead e raddoppiare ciò che funziona.

Offre inoltre un layout stampabile e modificabile per raccogliere le informazioni di base sui clienti, come nomi, indirizzi, numeri di telefono e preferenze di servizio.

Ecco perché ti piacerà:

Scaricali in diversi formati (Word, PDF, Documenti Google) per una maggiore flessibilità

Utilizzabili per la configurazione dell'account, la fatturazione o le valutazioni iniziali del servizio

Offri diverse preferenze di contatto per migliorare i tassi di risposta

Includi il monitoraggio delle fonti di riferimento e spazio per note aggiuntive

Ideale per: Piccole imprese, liberi professionisti o chiunque abbia bisogno di un modo rapido e organizzato per raccogliere e archiviare le informazioni sui clienti.

18. Modello di scheda informativa del cliente di Template. Net

Il modello di scheda informativa del cliente di Template.Net è un'altra valida alternativa al modulo standard di informazioni sul cliente.

Questo modello intuitivo acquisisce informazioni dettagliate sui clienti per relazioni continuative, inclusi dati di contatto, cronologia dei servizi, preferenze e note. Supporta facili aggiornamenti nel tempo, rendendolo ideale per le aziende che necessitano di registrazioni delle interazioni con i clienti.

Ecco perché ti piacerà:

Organizza i file dei clienti con campi dettagliati sulle informazioni di base

Personalizza i moduli per i tipi di client B2B o B2C

Includi le preferenze di pagamento e le informazioni di fatturazione

Copri le aspettative di servizio, le sequenze e le richieste speciali

Ideale per: agenzie, società di consulenza e aziende che gestiscono impegni ricorrenti con i clienti.

19. Modello di scheda informativa del paziente di Template. Net

Progettato per studi medici, dentistici e centri benessere, il modello di scheda informativa del paziente di Template.Net è uno strumento efficace per raccogliere dati demografici dettagliati sui pazienti, informazioni assicurative, contatti di emergenza e anamnesi medica.

È un'ottima scelta per le cliniche che desiderano un'opzione gratuita e stampabile per l'inserimento rapido e senza complicazioni dei pazienti e una registrazione accurata dei dati.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza campi standard per semplificare i protocolli assicurativi e di emergenza

Ottimizza i flussi di lavoro di acquisizione e supporta le esigenze di documentazione di conformità

Scopri i dettagli assicurativi e i contatti di emergenza

Accedi ai campi per il consenso e la firma per la conformità legale e medica

Ideale per: cliniche, liberi professionisti e piccole strutture sanitarie che necessitano di un modo semplice e stampabile per raccogliere rapidamente le informazioni dei pazienti.

20. Modello di scheda informativa per i clienti di uno studio legale di Template. Net

Il modello di scheda informativa per i clienti dello studio legale di Template.Net è stato sviluppato per raccogliere profili dettagliati dei clienti per gli studi legali. Include sezioni relative al tipo di caso, alla cronologia dei contatti, agli accordi di rappresentanza legale e ai controlli sui conflitti di interesse.

Uno strumento fondamentale per garantire la conformità, il monitoraggio dei conflitti di interesse e la gestione delle relazioni con i clienti, ideale per l'onboarding dei clienti e la documentazione delle loro questioni legali.

Ecco perché ti piacerà:

Utilizza spazi completamente modificabili per il tuo logo e il tuo marchio

Includi note di acquisizione, controlli sui conflitti e dettagli sui compensi

Organizza le informazioni specifiche di ciascun caso in fogli strutturati

Incorpora una sezione dedicata ai riepiloghi/riassunti dei problemi legali

Ideale per: studi legali e professionisti indipendenti, per formalizzare l'acquisizione dei clienti e la gestione dei documenti.

21. Modello di scheda informativa per clienti immobiliari di Template. Net

Il modello di scheda informativa per clienti immobiliari di Template.Net aiuta gli agenti immobiliari a raccogliere i dati essenziali dei clienti per la ricerca di immobili, le esigenze di finanziamento e la cronologia delle transazioni. Include campi per il budget, le preferenze, i tipi di immobili e lo stato di pre-approvazione del prestito.

Il modello acquisisce le esigenze dei clienti e raccoglie informazioni sul loro budget e sulle loro preferenze immobiliari. Questo perfeziona l'intero processo di acquisto di una casa per gli agenti immobiliari e i loro clienti, dalla richiesta alla chiusura.

Ecco perché ti piacerà:

Registra i profili degli acquirenti o dei venditori con campi dedicati alle preferenze immobiliari

Migliora il servizio clienti garantendo una migliore gestione delle trattative e chiusure più rapide

Documenta le ricerche immobiliari, le visite e i feedback dei clienti

Crea un flusso di lavoro senza soluzione di continuità dall'acquisizione alla transazione

Ideale per: agenti immobiliari, broker e consulenti immobiliari che desiderano un modello pronto all'uso per l'acquisizione dei clienti e l'abbinamento degli immobili.

Metti fine ai tuoi problemi relativi al flusso di lavoro con ClickUp

Indipendentemente dal settore in cui operi, disporre del giusto sistema di informazioni sui clienti può farti risparmiare tempo, ridurre gli errori e migliorare la soddisfazione dei clienti.

I modelli che abbiamo presentato offrono un solido punto di partenza, ma se desideri migliorare la raccolta delle informazioni sui tuoi clienti, ClickUp, l'app che fa tutto per il lavoro, è la soluzione definitiva. I moduli, le automazioni e l'IA (ClickUp Brain) di ClickUp lavorano insieme per semplificare l'acquisizione, automatizzare i follow-up e mantenere organizzato il database dei tuoi clienti, tutto in un unico posto.

Per una flessibilità ancora maggiore, ClickUp offre integrazioni con i più diffusi strumenti CRM, email e di analisi, in modo che i dati dei tuoi clienti fluiscano ovunque tu ne abbia bisogno. Iscriviti oggi stesso a ClickUp e trasforma il modo in cui acquisisci le informazioni sui clienti! 🚀