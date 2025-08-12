I migliori generatori di campagne IA da provare nel 2025

Gestire una campagna di marketing ad alte prestazioni non dovrebbe essere caotico. Ma per molti team è ancora così. Ecco perché: i brief creativi vengono sepolti nei documenti, le risorse della campagna sono sparse in diversi strumenti e gli aggiornamenti di stato vivono in chat isolate. Tutto questo rallenta il lavoro e i risultati ne risentono.

I generatori di campagne IA cambiano tutto questo. Marchi leader come Coca-Cola e Nestlé stanno già utilizzando l'IA per accelerare la produzione creativa, testare più rapidamente le varianti e lanciare campagne in pochi giorni anziché in settimane. Questi strumenti combinano velocità, automazione e suggerimenti intelligenti per aiutarti a creare testi pubblicitari, progettare risorse e mappare campagne complete in pochi clic.

*Il risultato? Flussi di lavoro più chiari, lanci più rapidi e campagne più efficaci su tutti i canali.

In questa guida, esamineremo i migliori generatori di campagne IA disponibili oggi, confronteremo le loro funzionalità/funzioni e ti aiuteremo a scegliere quello più adatto alle esigenze del tuo team.

🔎 Lo sapevi? L'IA sta diventando davvero brava a scrivere annunci pubblicitari e non ha rivali in termini di velocità. JPMorgan Chase ha registrato un aumento del 450% dei tassi di clic dopo essere passata a testi pubblicitari scritti dall'IA.

I migliori generatori di campagne IA in sintesi

Strumento Migliori funzionalità/funzioni Ideale per *Prezzi ClickUp • Brief di campagna, testi pubblicitari e concetti creativi generati dall'IA • IA per la pianificazione completa delle campagne e la generazione di strategie • Agenti per automatizzare i flussi di lavoro, la pubblicazione e la reportistica Team di marketing che desiderano pianificare, creare ed eseguire campagne su un'unica piattaforma Gratis; personalizzazioni disponibili per le aziende HubSpot Campaign Assistant • Genera testi pubblicitari, email e pagine di destinazione in pochi minuti • Connessione integrata a HubSpot CRM Marketer che già utilizzano HubSpot CRM e desiderano una creazione di contenuti rapida e in linea con il brand Free ActiveCampaign Le aziende desiderano campagne di marketing personalizzate e basate sui dati con automazione Aziende che desiderano campagne di marketing personalizzate e basate sui dati con automazione I piani a pagamento partono da 15 $ al mese AdCreative. ai • Creatività pubblicitarie, banner e post generati dall'IA in pochi secondi • Punteggio predittivo per annunci ad alte prestazioni Team che necessitano di immagini e testi pubblicitari incentrati sulla conversione su larga scala I piani a pagamento partono da 25 $ al mese StoryLab. ai • Testi pubblicitari, post di blog e contenuti social generati dall'IA • Riutilizza le idee in diversi formati Piccoli team o singoli professionisti del marketing che desiderano creare contenuti in modo rapido e multicanale Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 15 $ al mese Creatify • Annunci video generati dall'IA da prompt • Modelli integrati per diversi formati Marchi che desiderano lanciare rapidamente annunci video sui social media senza costi di produzione elevati I piani a pagamento partono da 19 $ al mese Quickads • Testi pubblicitari e creatività in meno di 60 secondi • Opzioni di esportazione multipiattaforma I marketer che hanno bisogno di creatività pubblicitarie veloci e pronte all'uso per più piattaforme I piani a pagamento partono da 79 $ al mese Pencil AI • Testi pubblicitari e creatività in linea con il marchio • Punteggio predittivo delle prestazioni Team che gestiscono campagne pubblicitarie in corso e desiderano scelte creative supportate dai dati I piani a pagamento partono da 15 $ al mese In modo intelligente • Test e ottimizzazione automatizzati dei contenuti creativi • Integrazione con le principali piattaforme pubblicitarie Team di livello aziendale che gestiscono campagne sui social media su larga scala Prezzi personalizzati Predis. ai • Annunci, video e post generati dall'IA • Suggerimenti per didascalie e hashtag Marchi social-first che necessitano di creatività rapide e specifiche per ogni piattaforma Piano Free disponibile; piani a pagamento a partire da 23 $ al mese

Che cos'è un generatore di campagne IA?

Un generatore di campagne IA è uno strumento di marketing che utilizza l'intelligenza artificiale per pianificare, creare e ottimizzare campagne multicanale, spesso in una frazione del tempo richiesto dai metodi tradizionali.

Ti incuriosisce? Ecco le risposte ad alcune domande che potresti avere come principiante del marketing basato sull'IA.

⭐️ In che modo l'IA sta cambiando il modo in cui i marketer creano e gestiscono le campagne? L'IA trasforma la creazione delle campagne da un processo manuale e sequenziale in un flusso di lavoro automatizzato e dinamico. È in grado di:

Genera in pochi secondi diverse varianti di annunci pubblicitari su misura per diversi tipi di pubblico

Suggerisci testi pubblicitari e concetti di design ad alta conversione

Ottimizza i tempi e il posizionamento delle campagne sulle piattaforme dei social media

Impara continuamente dai dati sulle prestazioni per perfezionare le strategie

Un esempio calzante: il 75% dei marketer ritiene che l'IA offra loro un vantaggio competitivo.

⭐️ Perché automazione + personalizzazione = risultati migliori? Con l'IA che si occupa del lavoro pesante di creazione e pianificazione degli annunci, i marketer possono concentrarsi sulla strategia e sullo storytelling. L'automazione accelera l'esecuzione, mentre la personalizzazione basata sull'IA garantisce che ogni contenuto risuoni con il pubblico giusto, aumentando il coinvolgimento e i tassi di conversione.

⭐️ IA vs metodi tradizionali: qual è la differenza/il valore aggiunto? La generazione tradizionale di campagne richiede ricerche manuali, creazione di contenuti e coordinamento multipiattaforma. Gli strumenti di IA integrano questi passaggi, offrendo una perfetta integrazione tra pianificazione delle campagne, creazione di contenuti e monitoraggio delle prestazioni. Ciò riduce la complessità e offre ai team più tempo per concentrarsi sulle strategie di marketing di ampio respiro. Un notevole 79% dei professionisti del marketing sottolinea il ruolo dell'IA nella semplificazione dei processi e nell'aumento della produttività.

🧠 Verifica dei fatti: molti generatori di campagne IA utilizzano l'apprendimento automatico per imparare continuamente da ogni campagna, il che significa che la tua prossima campagna sarà sempre più intelligente della precedente.

Cosa cercare in un generatore di campagne IA?

Scegliere il generatore di campagne IA giusto significa trovare uno strumento che corrisponda ai tuoi obiettivi, al tuo flusso di lavoro e al tuo budget. Come requisiti minimi, cerca:

Assistenza multicanale per creare annunci, annunci video e post sui social media per più piattaforme da un unico posto

Funzionalità di personalizzazione per adattare le creatività pubblicitarie e i messaggi a specifici segmenti di pubblico target

Funzionalità/funzioni di automazione come pianificazione, test A/B e ottimizzazione basata su metriche chiave

Strumenti di collaborazione per allineare i team di marketing, progettazione e contenuti

Modelli pubblicitari e risorse creative per velocizzare la creazione di contenuti senza rinunciare alla qualità

Analisi e reportistica per monitorare le prestazioni e misurare il ROI rispetto agli obiettivi della campagna

💡 Suggerimento: se stai gestendo campagne su larga scala, scegli un generatore di campagne di marketing IA che si integri perfettamente nel tuo stack di marketing esistente, in modo che il tuo team dedichi meno tempo al passaggio da uno strumento all'altro e più tempo all'ottimizzazione delle campagne.

Dalla generazione di creatività pubblicitarie e annunci video alla pianificazione dei post sui social media, i generatori di campagne IA odierni aiutano a creare annunci e lanciare campagne di marketing multicanale in pochi clic.

Ecco i migliori strumenti che possono migliorare le prestazioni delle tue campagne:

1. ClickUp (ideale per semplificare l'esecuzione delle campagne e la collaborazione)

Prova subito ClickUp per il marketing Accelera le tue campagne di marketing e la creazione di contenuti con ClickUp

Se hai mai desiderato poter gestire l'intera campagna di marketing da un unico posto, con l'IA che fa il lavoro pesante, ClickUp è fatto apposta per te.

ClickUp è l'app che fa tutto per il lavoro e riunisce project management, collaborazione sui documenti, chat di team e IA di nuova generazione in un'unica piattaforma unificata. Ciò significa che i brief delle campagne, le risorse creative, le conversazioni e le analisi sono tutti disponibili in un unico posto, grazie all'IA.

Dall'ideazione all'esecuzione e all'ottimizzazione, le funzionalità/funzioni basate sull'IA di ClickUp ti consentono di muoverti più rapidamente, collaborare meglio e ottenere risultati misurabili, rendendolo una soluzione completa per i team di marketing.

Perché l'IA di ClickUp è una svolta rivoluzionaria per la creazione di campagne

La maggior parte dei team di marketing è sommersa da strumenti scollegati e informazioni sparse. ClickUp risolve questo problema con una vera convergenza, riunendo tutto il tuo lavoro, le tue conoscenze e le tue comunicazioni e potenziandoli con un'IA potente e pratica.

Scopri ClickUp Brain , il tuo partner per le campagne

Brief e idee per campagne istantanee: basta digitare l'obiettivo o il prompt della campagna e ClickUp Brain genera un brief dettagliato, una bozza o idee di contenuto su misura per il tuo pubblico e i tuoi canali

Suggerimenti intelligenti, ovunque: Hai bisogno di un oggetto accattivante, di un nuovo approccio pubblicitario o di un rapido riepilogo/riassunto di una riunione? ClickUp Brain è sempre a tua disposizione per aiutarti, proprio dove stai lavorando, con accesso a diversi modelli avanzati di IA, come ChatGPT, Claude e Gemini

Un flusso di lavoro completo per le campagne: Chiedi a ClickUp Brain di imparare dalle campagne precedenti e creare attività contestuali, attività secondarie e tag assegnatari per le tue ultime campagne di marketing

📌 Esempio: Stai pianificando una campagna per il ritorno a scuola? Basta inserire il prompt in ClickUp Brain e questo creerà immediatamente un brief completo della campagna, pronto per essere trasformato in attività e condiviso con il tuo team.

Ecco un campione di ClickUp Brain al lavoro👇

decuplica le tue campagne con ClickUp Brain MAX : il compagno desktop IA perfetto per i professionisti del marketing

Automazione completa delle campagne: genera piani di campagna, contenuti e persino analisi post-campagna con pochi clic. Non dovrai più passare da uno strumento di IA all'altro per esigenze diverse

Consigli pratici: Brain MAX non si limita a creare, ma ti aiuta anche a ottimizzare. Ottieni suggerimenti per migliorare la tua campagna, dalla tempistica alla messaggistica al mix di canali

Creazione di attività vocali: Usa la tua voce per registrare note, creare attività di campagna (e attività secondarie), eseguire ricerche nell'area di lavoro connessa e molto altro ancora, in 40 lingue! Con Usa la tua voce per registrare note, creare attività di campagna (e attività secondarie), eseguire ricerche nell'area di lavoro connessa e molto altro ancora, in 40 lingue! Con Talk to text , creare campagne, ideare (senza parole chiave) e portare a termine il lavoro non è mai stato così facile

Cattura idee, condividi istruzioni e porta a termine le cose 4 volte più velocemente con Talk to Text in ClickUp Brain MAX

📌 Esempio: Stai lanciando una campagna multicanale per il Black Friday? Con Brain MAX, puoi generare un piano dettagliato della campagna, assegnare attività al tuo team, redigere email promozionali e post sui social e persino ricevere consigli basati sull'IA sui momenti migliori per il lancio e sui canali da privilegiare, il tutto in un unico flusso di lavoro senza soluzione di continuità.

Guarda questo video per scoprire un modo più intelligente e veloce per portare a termine le cose. 🧠✨

Agenti IA: i tuoi assistenti di campagna sempre attivi

Automatizza le attività più impegnative: gli agenti IA gestiscono attività ripetitive come l'assegnazione del lavoro, l'invio di promemoria, l'aggiornamento degli stati e la generazione di riepiloghi/riassunti

Mantieni le campagne in carreggiata: gli agenti inviano promemoria sulle scadenze, estraggono report sulle prestazioni e si assicurano che nulla sfugga al controllo

Ottieni un piano completo con attività e attività secondarie: Gli agenti IA possono creare un framework e un flusso di lavoro completi per la tua campagna.

📌 Esempio: approva una breve descrizione della campagna e un agente IA assegna immediatamente le attività al tuo team, pianifica le riunioni di revisione e imposta promemoria, senza necessità di follow-up manuale. Scopri come funziona. 👇🏼

Contenuti, flusso di lavoro e pianificazione basati sull'IA

Calendario ClickUp. Ottimizza le sequenze e invia promemoria intelligenti in modo che nulla venga tralasciato Pianifica automaticamente le attività, le riunioni e le scadenze delle campagne conOttimizza le sequenze e invia promemoria intelligenti in modo che nulla venga tralasciato

Cattura e riepiloga/riassumi le riunioni relative alle campagne, quindi crea automaticamente attività concrete per portare avanti i progetti con ClickUp AI Notetaker

Lascia che l'IA si occupi delle attività di routine, come assegnazioni, aggiornamenti di stato e notifiche con ClickUp Automazioni , così il tuo team potrà concentrarsi sulla strategia e sulla creatività

Recupera istantaneamente le risorse della campagna, le varianti pubblicitarie vincenti o l'ultima bozza: non dovrai più cercare tra cartelle o email grazie a Enterprise AI Search

Analisi, reportistica e ottimizzazione basate sull'IA

dashboard ClickUp personalizzabili e basate sull'IA Monitora le prestazioni delle campagne in tempo reale con le personalizzabili e basate sull'IA

Analisi basate sull'IA: misura il ROI, monitora i KPI e ottieni informazioni utili per un miglioramento continuo

Area di lavoro unificata per l'esito positivo delle campagne

Piattaforma convergente : project management, documenti, chat e IA lavorano insieme per consentirti di creare, lanciare e ottimizzare le campagne più rapidamente, con meno attriti e un impatto maggiore

Collaborazione in tempo reale: ClickUp Chat , la chat integrata, i commenti e i documenti ClickUp condivisi mantengono tutti allineati e coinvolti, sia che il tuo team sia in ufficio o in remoto

Con l'IA al centro e tutto gestito in un unico posto, ClickUp trasforma l'esecuzione delle campagne in un processo strategico e semplificato che porta risultati.

Modelli, integrazioni e scalabilità

Il modello di piano per campagne ClickUp è un modello completo e pronto all'uso per organizzare, pianificare e monitorare ogni aspetto della tua campagna dall'inizio alla fine.

Ottieni modelli gratuiti Rimani organizzato e ottieni i risultati di cui hai bisogno con il modello di pianificazione delle campagne ClickUp

Le funzionalità/funzioni di ClickUp, come Stati personalizzati, Campi personalizzati e Viste personalizzate , ti consentono di monitorare lo stato delle campagne, organizzare dettagli essenziali come budget e titolarità e visualizzare l'intero flusso di lavoro in formati come Elenco, Gantt, Carico di lavoro e Calendario.

Modelli come il modello di gestione delle campagne di marketing ClickUp e il modello di brief della campagna ClickUp ti aiutano a pianificare, lanciare e monitorare le campagne con facilità, garantendo che ogni brief sia chiaro, allineato e attuabile per i team e le parti interessate.

Collega ClickUp con Google Ads, piattaforme email, CRM e altro ancora per uno stack di marketing unificato, con le integrazioni ClickUp

Controlli rigorosi sulla privacy e scalabilità per team di qualsiasi dimensione con la sicurezza di livello aziendale di ClickUp

Sarah Lively, Direttrice dei social media presso Cartoon Network, ha detto questo su ClickUp come unica fonte di verità per il team:

Siamo in grado di agire molto rapidamente perché disponiamo di un'unica fonte di verità che contiene tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno. Possiamo anche essere estremamente precisi con ciò che pubblichiamo sui social media perché disponiamo di stati delle attività che prevengono gli errori.

Siamo in grado di agire molto rapidamente perché disponiamo di un'unica fonte di verità che contiene tutti i dettagli di cui abbiamo bisogno. Possiamo anche essere estremamente precisi con ciò che pubblichiamo sui social media perché disponiamo di stati delle attività che prevengono gli errori.

Migliori funzionalità/funzioni di ClickUp

Brief di campagna, testi pubblicitari e concetti creativi generati dall'IA dai migliori modelli di IA al mondo

Agenti IA per assegnazioni, approvazioni, pianificazione e reportistica senza intervento manuale

Calendario abilitato all'IA per una pianificazione intelligente e una gestione delle scadenze

Dashboard e analisi in tempo reale collegati direttamente agli obiettivi della campagna

Piattaforma convergente per la gestione delle campagne, la collaborazione sui contenuti e la comunicazione

AI Notetaker per riepiloghi di riunioni e creazione istantanea di attività

Modelli, stati, campi e visualizzazioni personalizzabili

Profonda integrazione con strumenti di marketing e CRM

Limiti di ClickUp

L'ampiezza delle funzionalità/funzioni può comportare una curva di apprendimento più lunga per i team che non hanno familiarità con le piattaforme complete

Prezzi ClickUp

ClickUp valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 9.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp?

Un utente G2 commenta:

Il nuovo Brain MAX ha notevolmente migliorato la mia produttività. La possibilità di utilizzare più modelli di IA, inclusi modelli di ragionamento avanzato, a un prezzo accessibile rende facile centralizzare tutto in un'unica piattaforma. Funzionalità/funzioni come la conversione da voce a testo, l'automazione delle attività e l'integrazione con altre app rendono il flusso di lavoro molto più fluido e intelligente.

Il nuovo Brain MAX ha notevolmente migliorato la mia produttività. La possibilità di utilizzare più modelli di IA, inclusi modelli di ragionamento avanzati, a un prezzo accessibile rende facile centralizzare tutto in un'unica piattaforma. Funzionalità/funzioni come la conversione da voce a testo, l'automazione delle attività e l'integrazione con altre app rendono il flusso di lavoro molto più fluido e intelligente.

📚 Bonus: vuoi saperne di più su come gestire un motore di entrate di marketing ad alta velocità con ClickUp e IA? Scarica subito il playbook! 👇🏼

2. HubSpot Campaign Assistant (ideale per generare risorse per campagne all'interno di un ecosistema CRM)

tramite HubSpot

HubSpot Campaign Assistant è uno strumento basato sull'IA integrato direttamente nella piattaforma HubSpot che aiuta i team di marketing a creare testi per annunci, landing page ed email di marketing. Basta inserire alcuni dettagli, come il prodotto, il pubblico e il tono, e in pochi minuti genera un testo personalizzato e pronto all'uso.

Funziona su Google Search, Facebook e LinkedIn Ads, oltre che sui contenuti delle email e delle landing page, così puoi preparare più risorse per le tue campagne in un unico posto. Questo strumento elimina il problema della pagina bianca e velocizza la creazione di risorse per campagne multicanale.

Un vantaggio chiave è la sua profonda integrazione con gli strumenti CRM e di marketing di HubSpot. Puoi inviare i contenuti generati direttamente alle tue campagne, collegarli ai dati dei tuoi clienti e monitorare le prestazioni senza cambiare piattaforma.

Questo lo rende ideale per i team che già utilizzano HubSpot per la gestione dei lead e l'automazione, mantenendo la creazione, l'esecuzione e la reportistica delle campagne in un'unica area di lavoro connessa. Per una maggiore flessibilità, è anche possibile copiare il contenuto per utilizzarlo al di fuori di HubSpot.

Funzionalità/funzioni principali di HubSpot Campaign Assistant

Genera testi per landing page, email di marketing e annunci pubblicitari in pochi minuti

Crea più varianti di annunci su misura per diverse piattaforme o destinatari

Conserva e rivedi le bozze precedenti per confrontarle e perfezionarle

Interfaccia facile da usare con configurazione minima e nessuna esperienza di IA o codifica richiesta

Limiti di HubSpot Campaign Assistant

Ideale per i professionisti del marketing che già utilizzano il CRM e l'Hub di marketing di HubSpot

Principalmente incentrati sul testo, potrebbero richiedere modifiche manuali per una rifinitura creativa completa

Prezzi di HubSpot Campaign Assistant

Free

Valutazioni e recensioni di HubSpot Campaign Assistant

G2: 4,4/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 3.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HubSpot Campaign Assistant

Un recensore di G2 condivide :

Dall'email marketing e dalla creazione di landing page alla pianificazione dei social media, all'ottimizzazione SEO e all'integrazione CRM, HubSpot offre una soluzione end-to-end che copre ogni fase del percorso del cliente.

Dall'email marketing e dalla creazione di landing page alla pianificazione dei social media, all'ottimizzazione SEO e all'integrazione CRM, HubSpot offre una soluzione end-to-end che copre ogni fase del percorso del cliente.

📚 Articoli correlati: Ecco una lista di controllo per le campagne di marketing per assicurarti di aver coperto ogni passaggio, dall'ideazione all'esecuzione, prima di andare online.

3. ActiveCampaign (Ideale per campagne email automatizzate e customer journey)

tramite ActiveCampaign

ActiveCampaign combina la generazione di contenuti basata sull'IA con la sua solida piattaforma di automazione del marketing, semplificando la progettazione di campagne mirate tramite email, social media e annunci pubblicitari. Puoi generare oggetti, testi e contenuti pubblicitari personalizzando i messaggi in base ai diversi segmenti del tuo pubblico.

Supporta campagne multicanale, raccogliendo dati sul comportamento dei clienti per personalizzare offerte e inviti all'azione. L'IA aiuta a perfezionare i contenuti per coinvolgere gli utenti, mentre l'automazione garantisce che i messaggi raggiungano le persone giuste al momento giusto.

Il punto di forza di ActiveCampaign risiede nella sua capacità di collegare direttamente la creazione delle campagne alla mappatura del percorso del cliente. È possibile creare sequenze, attivare comunicazioni basate sulle interazioni e monitorare le prestazioni, il tutto nella stessa piattaforma.

Questa combinazione di generazione di contenuti IA e automazione lo rende ideale per i team che desiderano campagne più intelligenti e basate sui dati senza dover destreggiarsi tra strumenti separati per la scrittura, la segmentazione e la distribuzione.

📮ClickUp Insight: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il loro kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Sei pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

Funzionalità/funzioni migliori di ActiveCampaign

Contenuti predittivi basati sull'IA e ottimizzazione dei tempi di invio

Automazione multicanale per email, social media e annunci pubblicitari

Segmentazione avanzata per campagne di marketing personalizzate

CRM integrato per un perfetto allineamento tra commerciale e marketing

Limiti di ActiveCampaign

L'automazione completa richiede piani di livello superiore

I costi aumentano rapidamente con l'allungarsi dell'elenco dei contatti

Prezzi di ActiveCampaign

Starter: 15 $ al mese

In più: 49 $ al mese

Professionale: 79 $ al mese

Enterprise: 145 $ al mese

Valutazioni e recensioni di ActiveCampaign

G2: 4,5/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 2.000 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ActiveCampaign

Un recensore G2 condivide:

È così facile configurare i miei contatti, le campagne email e le automazioni in ActiveCampaign per raggiungere il mio pubblico in modo efficace. È facile vedere come stanno andando le mie campagne e modificarle quando necessario.

È così facile configurare i miei contatti, le campagne email e le automazioni in ActiveCampaign per raggiungere il mio pubblico in modo efficace. È facile vedere come stanno andando le mie campagne e modificarle quando necessario.

📚 Leggi anche: Hai bisogno di un'opzione plug-and-play per dare il via alla tua prossima campagna pubblicitaria? Questi modelli pubblicitari fanno al caso tuo.

4. AdCreative. ai (Ideale per creare creatività pubblicitarie ad alto tasso di conversione con l'IA)

tramite AdCreative

AdCreative.ai è una piattaforma basata sull'IA che aiuta i marketer a produrre rapidamente creatività pubblicitarie incentrate sulla conversione e immagini per i social media. È possibile generare più varianti di annunci in pochi minuti inserendo i dettagli del prodotto, il pubblico di destinazione e le risorse del marchio.

Lo strumento utilizza l'apprendimento automatico basato su milioni di annunci ad alte prestazioni per suggerire layout, titoli e inviti all'azione ottimizzati per i clic e le conversioni.

Supporta canali popolari come Facebook, Instagram, Google e LinkedIn, rendendo facile la creazione di creatività specifiche per ogni piattaforma senza dover ricominciare da zero ogni volta. Puoi anche caricare il tuo kit di branding, inclusi colori, font e loghi, in modo che ogni output rimanga in linea con il tuo marchio.

AdCreative. ai si integra con strumenti come Google Ads e Facebook Ads Manager, consentendoti di inviare creatività direttamente alle tue campagne pubblicitarie per test e monitoraggio delle prestazioni.

Questo lo rende particolarmente utile per i team che gestiscono campagne pubblicitarie di grandi volumi e desiderano risparmiare tempo sul lavoro di progettazione ripetitivo, migliorando al contempo le prestazioni creative attraverso raccomandazioni basate sui dati.

Funzionalità/funzioni principali di AdCreative. ai

Creatività pubblicitarie, banner e post sui social media generati dall'IA in pochi secondi

Punteggio predittivo per dare priorità alle varianti pubblicitarie ad alte prestazioni

Molteplici varianti di annunci per split testing e ottimizzazione

Integrazioni con le principali piattaforme pubblicitarie per una pubblicazione senza interruzioni

Limiti di AdCreative. ai

Le opzioni di personalizzazione sono limitate per esigenze avanzate relative al marchio o al layout

I migliori risultati dipendono dalla connessione ad account pubblicitari attivi per ottenere feedback sulle prestazioni

Prezzi di AdCreative. ai

Starter: 39 $ al mese

Professionale: 249 $ al mese

Ultimate: 599 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di AdCreative. ai

G2: 4,3/5 (782 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 100 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di AdCreative. ai

Un recensore G2 condivide:

La cosa che mi piace di più di AdCreative. ai è il tempo che mi fa risparmiare. Con questo strumento, posso generare decine di banner pubblicitari dall'aspetto professionale in pochi clic.

La cosa che mi piace di più di AdCreative. ai è il tempo che mi fa risparmiare. Con questo strumento, posso generare decine di banner pubblicitari dall'aspetto professionale in pochi clic.

📚 Leggi anche: Scopri come i team in rapida evoluzione ottengono risultati migliori con questa guida all'esecuzione di campagne ad alta velocità.

5. StoryLab. ai (Ideale per testi pubblicitari generati dall'IA e prompt di contenuti social)

StoryLab.ai è uno strumento di creazione di contenuti basato sull'IA progettato per aiutare i professionisti del marketing a generare testi per campagne su più canali in un unico posto. Supporta formati come didascalie per i social media, testi pubblicitari, sequenze di email, schemi di blog e script video, rendendo più facile mantenere la coerenza dei messaggi su tutte le piattaforme.

Inizia inserendo una breve descrizione della tua campagna o del tuo prodotto, scegliendo il tono di voce e selezionando un tipo di contenuto, e StoryLab. ai genererà una bozza di contenuto che potrai modificare o perfezionare.

Il punto di forza della piattaforma risiede nel suo intervallo di modelli, che coprono tutto, dagli annunci Facebook e LinkedIn alle descrizioni YouTube e ai titoli delle pagine di destinazione. Include anche una funzionalità di "rigenerazione" che offre diverse varianti di una singola idea, in modo da poter testare rapidamente i messaggi con il metodo A/B. Per le campagne in corso, è possibile salvare e organizzare i prompt o gli output preferiti, semplificando la gestione di una libreria di idee di contenuti riutilizzabili.

Le migliori funzionalità/funzioni di StoryLab. ai

Testi pubblicitari, post di blog e contenuti per social media generati dall'IA

Riutilizzo dei contenuti per il marketing multicanale

Prompt creativi per ispirare idee per le campagne

Interfaccia semplice e collaborativa

Limiti di StoryLab. ai

Funzionalità/funzioni avanzate di formattazione o progettazione limitate

Funziona meglio per contenuti testuali, non visivi

Prezzi di StoryLab. ai

Piano Free

Pro: 15 $ al mese

Unlimited: 19 $ al mese

Valutazioni e recensioni di StoryLab. ai

G2: Nessuna recensione

Capterra: Nessuna recensione

🔎 Lo sapevi? Gestire le campagne in silos rallenta il tuo lavoro. Scopri come centralizzare l'esecuzione delle campagne e mantenere tutto allineato in un unico posto.

6. Creatify (Ideale per trasformare le informazioni sui prodotti in annunci video pronti all'uso)

via Creatify

Creatify è una piattaforma basata sull'IA incentrata sulla creazione di annunci video di breve durata che possono essere utilizzati su piattaforme di social media come Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Tu fornisci i dettagli sul tuo prodotto o sulla tua campagna, come i punti di forza, il pubblico di destinazione e lo stile desiderato, e Creatify genera automaticamente annunci video completi di immagini, sovrapposizioni di testo e musica.

Uno dei suoi principali vantaggi è la possibilità di creare rapidamente più varianti di un annuncio, rendendo più facile testare diversi angoli creativi e vedere cosa risuona meglio con il tuo pubblico. Lo strumento supporta anche una facile modifica, in modo da poter modificare il testo, sostituire le immagini o regolare i tempi senza partire da zero.

Poiché Creatify gestisce l'intero processo, dalla generazione dei concetti pubblicitari alla produzione di video pronti all'uso, è particolarmente adatto alle piccole imprese, ai team di marketing o ai marchi di e-commerce che desiderano annunci video dall'aspetto professionale senza investire in complessi software di modifica o team di produzione video dedicati.

Migliori funzionalità/funzioni di Creatify

Annunci video generati dall'IA da semplici prompt

Modelli integrati per diversi formati e piattaforme pubblicitarie

Opzioni personalizzabili per il branding e la messaggistica

Esportazione rapida per piattaforme come Facebook, Instagram e TikTok

Limiti di Creatify

Funzionalità/funzioni di modifica avanzate limitate rispetto ai software video professionali

Funziona meglio per contenuti di marketing di breve durata

Prezzi Creatify

Free

Starter: 39 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Enterprise: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Creatify

G2: 4,5/5 (oltre 485 recensioni)

Capterra: Nessuna recensione

Cosa dicono gli utenti reali di Creatify

Un recensore G2 condivide:

Apprezzo sinceramente la facilità d'uso di Creatify IA. La piattaforma è intuitiva, anche per chi non è esperto di tecnologia, il che rende l'intero processo di creazione dei video privo di stress.

Apprezzo sinceramente la facilità d'uso di Creatify IA. La piattaforma è intuitiva, anche per chi non è esperto di tecnologia, il che rende l'intero processo di creazione dei video privo di stress.

📚 Leggi anche: Dalla scrittura di testi accattivanti alla pianificazione dei lanci, questa guida alla gestione delle campagne email ti aiuta a semplificare tutto.

7. Quickads (Ideale per generare automaticamente varianti di annunci per i social media)

tramite Quickads

Quickads è una piattaforma di creazione di annunci pubblicitari basata sull'IA, progettata per aiutare i marketer e i titolari di piccole imprese a produrre annunci per più canali in pochi minuti. Si inizia inserendo le informazioni di base sul prodotto, il pubblico di destinazione e gli obiettivi della campagna, e la piattaforma genera creatività pubblicitarie, testi e varianti su misura per le vostre esigenze.

Supporta un'ampia gamma di formati pubblicitari, inclusi post sui social media, banner pubblicitari e script video, rendendolo versatile per i team che gestiscono campagne multicanale. Lo strumento consente inoltre una rapida personalizzazione, in modo da poter adattare il testo, i colori e le immagini allo stile del tuo marchio prima della pubblicazione.

Con la sua enfasi sulla velocità e la semplicità, Quickads è particolarmente utile per le aziende che hanno bisogno di creare e testare molte versioni di annunci senza spendere giorni nella progettazione o nella scrittura dei testi. È un'opzione pratica per i team che desiderano lanciare campagne più rapidamente mantenendo la produzione creativa all'interno dell'azienda.

Le migliori funzionalità/funzioni di Quickads

Testi pubblicitari e creatività generati dall'IA in meno di 60 secondi

Opzioni di esportazione multipiattaforma per Facebook, Instagram, Google e altro ancora

Varianti automatiche degli annunci per test A/B

Interfaccia semplice per chi non è esperto di design

Limiti di Quickads

Meno opzioni di personalizzazione rispetto agli strumenti di progettazione avanzati

Ideale per campagne a breve termine o con tempi di realizzazione rapidi

Prezzi Quickads

Starter: 79 $ al mese

Pro: 99 $ al mese

Agenzia: 149 $ al mese

Valutazioni e recensioni di Quickads

G2: Recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Quickads

Un recensore G2 condivide:

QuickAds. La funzionalità di creazione di annunci pubblicitari con immagini con un solo clic di ai è rivoluzionaria. È incredibilmente efficiente e offre risultati professionali in pochi secondi. Da quando utilizzo questo strumento, ho risparmiato tantissimo tempo e denaro sulla progettazione. Gli annunci sono accattivanti ed efficaci e fanno risaltare le mie campagne.

QuickAds. La funzionalità di creazione di annunci pubblicitari con immagini con un solo clic di ai è rivoluzionaria. È incredibilmente efficiente e offre risultati professionali in pochi secondi. Da quando utilizzo questo strumento, ho risparmiato tantissimo tempo e denaro sulla progettazione. Gli annunci sono accattivanti ed efficaci e fanno risaltare le mie campagne.

📚 Articoli correlati: Crea strategie più intelligenti in meno tempo utilizzando generatori di piani di marketing basati sull'IA che dimezzano i tempi di pianificazione.

8. Pencil AI (Ideale per testare e ottimizzare le creatività pubblicitarie con approfondimenti basati sull'IA)

via Pencil

Pencil AI utilizza l'IA per aiutare i team di marketing a creare annunci pubblicitari per piattaforme come Facebook, Instagram, YouTube e TikTok. Inizia caricando le risorse del tuo marchio (loghi, immagini dei prodotti e video esistenti), quindi Pencil genera diverse varianti di annunci progettati per adattarsi al tuo tono e al tuo stile.

Ciò che distingue Pencil è il suo approccio "predittivo". L'IA non si limita a creare annunci, ma analizza i dati sulle prestazioni delle campagne passate per suggerire creatività con le maggiori probabilità di esito positivo. Nel tempo, impara quali immagini, titoli e inviti all'azione funzionano meglio per il tuo marchio, in modo che gli annunci futuri siano ancora più mirati.

Tutte le tue campagne e le tue risorse sono archiviate in un'unica dashboard, facilitando il test delle varianti e il monitoraggio dei risultati. Questo rende Pencil particolarmente utile per i team che gestiscono campagne pubblicitarie frequenti e desiderano ridurre i tempi di produzione mantenendo i dati sulle prestazioni al centro delle loro decisioni creative.

Funzionalità/funzioni principali di Pencil IA

Testi pubblicitari generati dall'IA e risorse creative su misura per il tuo marchio

Punteggio predittivo delle prestazioni per le varianti degli annunci

Integrazione del kit del marchio per immagini coerenti

Molteplici varianti per test A/B

Limiti di Pencil AI

Richiede account pubblicitari connessi per ottenere i migliori risultati predittivi

Ideale per team che gestiscono campagne pubblicitarie continuative

Prezzi Pencil IA

Core: 14 $ al mese

Crescita: 55 $ al mese

Pro: prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Pencil IA

G2: recensioni insufficienti

Capterra: recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Pencil IA

Un recensore di G2 condivide :

Si tratta di una piattaforma rivoluzionaria. Da notare in particolare: tutti i migliori modelli GenAI in un unico posto, dati integrati sulle prestazioni per ottimizzare la produzione degli annunci, variazioni dei feed per scalare i contenuti, libreria di marchi integrata e chat-to-ads!

Si tratta di una piattaforma rivoluzionaria. Da notare in particolare: tutti i migliori modelli GenAI in un unico posto, dati integrati sulle prestazioni per ottimizzare la produzione degli annunci, variazioni dei feed per scalare i contenuti, libreria di marchi integrata e chat-to-ads!

📚 Leggi anche: Questi esempi di brief creativi mostrano come mettere tutti sulla stessa pagina, prima ancora di iniziare a creare.

9. Smartly (Ideale per l'automazione pubblicitaria su larga scala e multipiattaforma)

tramite Smartly

Smartly è una piattaforma di automazione creativa e acquisto di media progettata per aiutare i brand a gestire campagne a pagamento sulle principali piattaforme social, tra cui Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest e Snapchat. Combina la creazione, il test e l'ottimizzazione degli annunci in un'unica area di lavoro, consentendo ai team di progettare creatività pubblicitarie, impostare il targeting e lanciare campagne senza passare da uno strumento all'altro.

Le funzionalità di automazione della piattaforma consentono ai marketer di aggiornare dinamicamente le creatività pubblicitarie e il targeting in base ai feed di prodotto, ai segmenti di pubblico o ai dati sulle prestazioni. Ciò contribuisce a mantenere gli annunci pertinenti e tempestivi, sia che si tratti di promozioni stagionali o di aggiornamenti dei messaggi basati sulle scorte. I team possono anche eseguire test creativi su larga scala per vedere quali varianti funzionano meglio prima di impegnare il budget.

Poiché Smartly. io si integra direttamente con le piattaforme di social advertising, i dati sulle prestazioni vengono reimmessi nello strumento per la reportistica in tempo reale. Ciò rende più facile individuare le tendenze, adeguare la spesa e replicare le campagne ad alte prestazioni. I grandi marchi utilizzano spesso Smartly. io per gestire più campagne e mercati contemporaneamente, semplificando i flussi di lavoro e riducendo la gestione manuale degli annunci.

Funzionalità/funzioni Smartly

Test e ottimizzazione automatizzati dei contenuti creativi su tutte le piattaforme

Integrazione con tutte le principali reti pubblicitarie sui social media

Allocazione del budget basata sull'IA per un ROI migliore

Strumenti di collaborazione per team creativi e di marketing

Limiti intelligenti

Prezzi più elevati rivolti ai client aziendali

Non ideale per le piccole imprese con un budget pubblicitario limitato

Prezzi intelligenti

Prezzi personalizzati in base alla spesa pubblicitaria e alle esigenze della campagna

Valutazioni e recensioni intelligenti

G2: 4,5/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Smartly

Un recensore G2 condivide:

Supportano quasi tutte le funzionalità/funzioni native di Meta Ads: DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, personalizzazione del posizionamento, ecc. L'intera struttura della campagna può essere gestita da feed di automazione Fogli Google facili da usare. Budget, creatività, testi, targeting, ecc.: tutto gestito in tempo reale da Fogli Google!

Supportano quasi tutte le funzionalità/funzioni native di Meta Ads: DPA, DCO, Instant Experience, Instant Form, personalizzazione del posizionamento, ecc. L'intera struttura della campagna può essere gestita da feed di automazione Fogli Google facili da usare. Budget, creatività, testi, targeting, ecc.: tutto gestito in tempo reale da Fogli Google!

📚 Leggi anche: Trova i migliori strumenti di gestione delle campagne per pianificare, lanciare e ottimizzare le campagne dall'inizio alla fine.

10. Predis. ai (Ideale per la generazione di post sui social media e la pianificazione delle idee)

Predis.ai è uno strumento basato sull'IA che aiuta le aziende a creare post completi per i social media, inclusi immagini, didascalie e hashtag, a partire da un semplice prompt di testo. È possibile inserire una breve descrizione del proprio prodotto, offerta o campagna e Predis genera automaticamente contenuti pronti per la pubblicazione su piattaforme come Instagram, Facebook, LinkedIn e altre ancora.

Lo strumento è dotato di un generatore di immagini IA, modelli personalizzabili e uno scheduler che ti consentono di progettare e pubblicare contenuti senza dover passare da un'app all'altra. Offre inoltre analisi della concorrenza e approfondimenti sulle prestazioni, fornendoti dati per perfezionare la tua strategia social.

Predis funziona bene per le piccole e medie imprese e le agenzie che desiderano mantenere una presenza social attiva e professionale senza investire molto in risorse di progettazione o copywriting. Combinando ideazione, creazione e pianificazione in un unico posto, aiuta i team a mantenere le campagne coerenti e in linea con gli obiettivi.

Funzionalità/funzioni principali di Predis. ai

Testi pubblicitari, video e post statici sui social media generati dall'IA

Consigli creativi specifici per piattaforma per diversi canali

Suggerimenti di didascalie e hashtag per aumentare la visibilità

Assistenza multilingue per campagne globali

Limitazioni di Predis. ai

Funzionalità avanzate di modifica video limitate

Ideale per strategie di marketing social-first

Prezzi Predis. ai

Free

In più: 39 $ al mese

Edge: 79 $ al mese

Enterprise: 249 $/mese

Predis. ai valutazioni e recensioni

G2: 4,7/5 (oltre 200 recensioni)

Capterra: 4,8/5 (oltre 150 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Predis. ai

Un recensore G2 condivide:

Ottima applicazione per ogni tipo di creazione di contenuti come video, immagini e caroselli.

Ottima applicazione per ogni tipo di creazione di contenuti come video, immagini e caroselli.

📚 Leggi anche: Dalla scrittura dei testi pubblicitari alla selezione dei creativi migliori, l'IA nella pubblicità sta cambiando il modo di lavorare dei marketer.

Vantaggi dell'utilizzo dell'IA per la generazione di campagne

🔎 Lo sapevi? La stragrande maggioranza dei professionisti del marketing, ben l'85%, utilizza strumenti di scrittura basati sull'IA o strumenti di creazione di contenuti per migliorare il proprio marketing.

I generatori di campagne IA ti sollevano da gran parte del lavoro pesante: ti fanno risparmiare tempo, affinano il tuo targeting e ti forniscono idee creative che puoi utilizzare su tutti i canali. Con l'automazione e i dati dalla tua parte, pianificare, creare e ottimizzare le campagne diventa molto più semplice e molto più efficace.

1. Creazione più rapida delle campagneL'IA è in grado di generare testi pubblicitari, annunci video, post sui social media e modelli di annunci in pochi minuti, riducendo i tempi che intercorrono tra l'ideazione e il lancio.

⭐ Cosa significa: I professionisti del marketing stanno riscontrando vantaggi diretti in termini di efficienza e produttività grazie all'implementazione della tecnologia IA. L'83,82% degli intervistati ha segnalato un aumento della produttività dopo l'adozione dell'IA.

2. Messaggi coerenti con il brandLe linee guida del brand e i controlli del tono di voce integrati garantiscono che tutte le creatività pubblicitarie siano in linea con l'identità del tuo brand, indipendentemente dalla piattaforma.

3. Ottimizzazione basata sui datiL'IA analizza i dati storici sulle prestazioni e il comportamento del pubblico per mettere a punto le strategie pubblicitarie, migliorare i tassi di clic e massimizzare il ROI.

4. Personalizzazione su larga scalaLa personalizzazione automatizzata dei contenuti consente di adattare i messaggi ai diversi destinatari senza dover creare manualmente più varianti degli annunci.

5. Esecuzione multicanale senza soluzione di continuitàMolti generatori di campagne di marketing basati sull'IA si integrano con piattaforme di social media, reti pubblicitarie e strumenti CRM, facilitando il coordinamento delle campagne su tutti i canali.

6. Efficienza dei costi Riducendo la dipendenza da risorse creative esterne e minimizzando il processo di prova ed errore, gli strumenti basati sull'IA possono aiutare a ridurre i costi di produzione delle campagne.

📚 Leggi anche: Riduci i tempi di configurazione delle campagne con questi modelli di campagne di marketing progettati per garantire velocità e collaborazione.

Sfide nell'uso dell'IA per la generazione di campagne

Sebbene i generatori di campagne IA possano semplificare la creazione degli annunci e migliorare le prestazioni, presentano anche delle sfide che i professionisti del marketing devono gestire.

1. Controllo qualitàI contenuti creativi e i testi pubblicitari generati dall'IA potrebbero richiedere una revisione umana prima della pubblicazione per garantire accuratezza, pertinenza e allineamento al brand.

📊 Dato concreto: il 39% dei marketer dichiara di non sapere come utilizzare in modo sicuro l'IA generativa. Esprimono preoccupazioni circa la sua accuratezza e segnalano la necessità di una supervisione umana, nonché di una formazione adeguata e di dati affidabili sui clienti, per sfruttare efficacemente la tecnologia nel lavoro.

2. Eccessivo affidamento all'automazioneAffidarsi esclusivamente all'IA per la creazione di contenuti può portare a messaggi generici o ripetitivi, che possono ridurre il coinvolgimento del pubblico nel tempo.

3. Contesto creativo limitatoGli strumenti di IA funzionano meglio quando vengono forniti con brief e dati dettagliati. Senza input adeguati, il risultato potrebbe non avere le sfumature necessarie per gli obiettivi specifici della campagna.

4. Privacy dei dati e conformitàL'utilizzo dei dati dei clienti per la personalizzazione tramite IA richiede il rigoroso rispetto delle normative sulla privacy come il GDPR e il CCPA, che non tutti gli strumenti gestiscono automaticamente.

🔍 La ricerca mostra: Il 40,44% dei marketer ha evidenziato le preoccupazioni relative alla privacy dei dati come una grande sfida nell'integrazione e nell'ottimizzazione completa dell'IA. Ciò riflette la crescente sensibilità nei confronti della gestione dei dati e delle considerazioni etiche nelle applicazioni di IA.

5. Complessità dell'integrazione Alcuni generatori di campagne di marketing IA potrebbero non integrarsi perfettamente con il tuo stack tecnologico esistente, richiedendo una configurazione aggiuntiva o processi manuali.

6. Costi di sottoscrizione e scalabilitàSebbene gli strumenti di IA consentano di risparmiare tempo, le funzionalità/funzioni avanzate, i livelli di utilizzo più elevati o il supporto multimarca possono aumentare i costi, soprattutto per i team di grandi dimensioni.

📚 Leggi anche: Imposta budget, monitora la spesa e modifica le strategie in tempo reale con l'aiuto di questa guida al budget di marketing.

Come scegliere il generatore di campagne IA giusto?

La selezione del generatore di campagne di marketing IA più adatto dipende dagli obiettivi, dal budget e dal flusso di lavoro del tuo team. La scelta giusta dovrebbe essere in linea con gli obiettivi della tua campagna e integrarsi perfettamente nel tuo stack di marketing.

1. Definisci gli obiettivi della tua campagnaDecidi se la tua priorità è creare annunci, ottimizzare il targeting, generare annunci video, produrre post sui social media o gestire le campagne end-to-end.

2. Verifica le funzionalità IACerca funzionalità/funzioni come modelli di annunci, varianti multiple degli annunci, analisi predittiva e personalizzazione per soddisfare le esigenze della tua campagna.

3. Valuta le opzioni di integrazioneScegli uno strumento che funzioni perfettamente con le tue piattaforme social, il CRM e gli strumenti di analisi per semplificare i flussi di lavoro.

4. Valuta la facilità d'usoAssicurati che la piattaforma abbia un'interfaccia intuitiva, in modo che il tuo team possa iniziare a creare annunci e creatività pubblicitarie rapidamente senza una curva di apprendimento ripida.

5. Confronta i livelli di prezzoEsamina tutti i piani disponibili e considera i potenziali costi di scalabilità in caso di crescita delle tue campagne o del tuo team.

6. Leggi i feedback reali degli utentiConsulta le recensioni su G2 e Capterra per comprendere le prestazioni, la qualità del supporto clienti e i potenziali limiti dal punto di vista degli utenti.

🔎 Lo sapevi? Una solida strategia di promozione è ciò che distingue le campagne di successo da quelle dimenticabili.

Realizza campagne più rapidamente con l'IA

I generatori di campagne IA stanno cambiando le regole del gioco per i professionisti del marketing. Ti aiutano a pianificare, creare e ottimizzare le campagne pubblicitarie più rapidamente, a raggiungere i tuoi traguardi in modo più intelligente e a spendere meno. Hai bisogno di nuove creatività pubblicitarie? Di più varianti? Di modifiche specifiche per le piattaforme social? Questi strumenti semplificano il processo di creazione degli annunci, consentendoti di concentrarti sui risultati più importanti.

E se desideri un unico posto dove gestire tutto, ClickUp è quello che fa per te. È l'app che offre tutto ciò che serve per lavorare, combinando project management, creazione di contenuti, collaborazione e IA in un'unica piattaforma. Con ClickUp Brain, Brain MAX e AI Agents, puoi portare la tua campagna di marketing dall'ideazione al lancio senza mai cambiare scheda.

Prova ClickUp gratis ora e inizia a gestire le tue campagne in modo più intelligente.

Domande frequenti

L'IA può accelerare notevolmente la creazione delle campagne generando testi pubblicitari, annunci video, post sui social media e modelli di annunci in pochi minuti. Utilizza inoltre informazioni basate sui dati per ottimizzare il targeting, personalizzare le creatività pubblicitarie e migliorare i tassi di clic nel tempo.

A differenza degli strumenti tradizionali che si basano in gran parte sull'inserimento manuale dei dati, i generatori di campagne di marketing basati sull'IA automatizzano la creazione dei contenuti, suggeriscono diverse varianti degli annunci e utilizzano i dati sulle prestazioni per ottimizzare le campagne su tutte le piattaforme.

L'IA può supportare vari tipi di campagne, tra cui annunci sui social media, annunci display, campagne di email marketing, annunci video e promozioni multicanale per il lancio di prodotti o le vendite stagionali.

Otterrai i migliori risultati fornendo un brief chiaro della campagna, i dettagli del pubblico di destinazione, le linee guida del marchio e tutti i dati rilevanti sulle prestazioni delle campagne precedenti.

Tieni traccia di metriche quali tassi di conversione, percentuali di clic, costo per acquisizione e livelli di coinvolgimento prima e dopo l'adozione dello strumento di IA per misurarne l'impatto sulle prestazioni della campagna.