15 modelli gratuiti per mettere in evidenza i dipendenti e aumentare il morale e il riconoscimento del team

Se desideri migliorare il morale del team e mostrare ai tuoi dipendenti il tuo apprezzamento per tutto il lavoro che svolgono, i modelli di riconoscimento dei dipendenti sono la soluzione ideale. Che si tratti di un ringraziamento mensile o di una breve menzione durante una riunione generale, riconoscere i contributi individuali dei tuoi dipendenti migliori può contribuire notevolmente a creare una cultura aziendale positiva.

Ma siamo realistici: inventare ogni volta qualcosa di nuovo e coinvolgente non è così facile.

Ed è proprio per questo che abbiamo fatto il lavoro richiesto e abbiamo creato un elenco dei migliori modelli per mettere in evidenza i dipendenti, in modo da eliminare le congetture e il lavoro richiesto dal riconoscimento e aiutarti a renderlo coerente, significativo e forse anche un po' divertente.

Cosa sono i modelli di riconoscimento dei dipendenti?

I modelli di vetrina dei dipendenti sono formati predefiniti utilizzati dalle aziende per mettere in evidenza in modo coerente e coinvolgente i risultati, le storie, i ruoli o le personalità dei singoli dipendenti.

Di solito sono inclusi nelle newsletter interne, nelle pagine intranet, nelle interviste podcast o nei post sui social media. Questi modelli includono in genere prompt strutturati, come il ruolo lavorativo, i risultati recenti, gli hobby e curiosità, che mettono in mostra il lato professionale e personale di un dipendente.

📌 Ricorda: evita i modelli che elencano nome, titolo e anzianità. Utilizzali invece per riflettere la cultura aziendale e creare connessioni, soprattutto tra team remoti o interfunzionali, includendo prompt sui rituali del team, le emoji Slack preferite o la collaborazione tra team.

Cosa rende un modello di riconoscimento dei dipendenti efficace?

Un modello efficace per mettere in evidenza i dipendenti va oltre l'estetica. È progettato per creare una comunità, sollecitare risposte significative ed essere facile da riutilizzare.

Ecco cosa li contraddistingue:

Strutturato, ma umano : ottimi modelli offrono un layout pulito e ripetibile con spazio per la personalità. Pensa a spazi per foto, intestazioni relative al ruolo lavorativo e 4-5 prompt dinamici che fondono lavoro e vita privata

Prompt in linea con la cultura aziendale : i modelli migliori riflettono il modo in cui comunica il tuo team. Festeggi le vittorie con le GIF? Includi uno spazio per curiosità o ringraziamenti interni

Progettati per coinvolgere : dovrebbero incoraggiare l'interazione, sia attraverso domande che invitano a commentare, sia grazie a un formato facile da condividere su Slack o LinkedIn

Formattazione flessibile : il modello deve essere facile da ridimensionare o modificare senza alterarne la struttura. Scegli un modello che ti dia completa libertà di formattare l'intero documento secondo le tue esigenze

Riutilizzabili e scalabili: un buon riconoscimento dovrebbe essere parte di un sistema più ampio. Ecco perché troverai spesso modelli pensati per compleanni, attività cardine o successi del team, in modo che la tua comunità possa festeggiare in modo coerente

Modelli di riconoscimento dei dipendenti

Sono disponibili diversi formati interessanti per i modelli di riconoscimento dei dipendenti. Ecco alcuni dei nostri modelli preferiti progettati per diversi casi d'uso.

Iniziamo!

1. Modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Semplifica il processo di valutazione delle prestazioni con il modello di valutazione delle prestazioni ClickUp

Il modello di valutazione delle prestazioni ClickUp offre ai manager un modo strutturato e ripetibile per monitorare lo stato dei dipendenti e stimolare conversazioni significative sulla crescita.

Con colonne affiancate per l'autovalutazione, la valutazione dei colleghi e i risultati raggiunti, cattura i contributi da più prospettive, assicurando che nessuna area chiave, come la comprensione del lavoro, le competenze fondamentali, la crescita o le prestazioni complessive, venga trascurata.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Organizza i feedback personali, dei colleghi e dei manager in un'unica visualizzazione

Copre le competenze fondamentali, le conoscenze professionali, la crescita e le prestazioni complessive

Aiuta a scoprire storie reali dei dipendenti che riflettono i valori dell'azienda

Ottimi per il coaching, i programmi di riconoscimento e il branding del datore di lavoro

✅ Ideale per: Professionisti delle risorse umane e team leader che desiderano facilitare un feedback a 360 gradi includendo i contributi di colleghi, subordinati e supervisori.

2. Modello di revisione trimestrale delle prestazioni ClickUp

Ottieni il modello gratuito Organizzati e monitora le prestazioni con il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp

Il modello di revisione trimestrale delle prestazioni di ClickUp aiuta a creare un ritmo affidabile per le conversazioni sulle prestazioni senza dover reinventare il processo ogni trimestre.

I manager possono monitorare i cicli di revisione utilizzando le viste Elenco, Calendario o Gantt e tenere traccia dello stato di avanzamento con stati personalizzati come Non avviato, In corso o Feedback in sospeso. Le automazioni integrate di ClickUp aggiornano lo stato delle attività man mano che le revisioni procedono, risparmiando tempo ed eliminando i follow-up manuali.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Semplifica le valutazioni trimestrali delle prestazioni con flussi di lavoro strutturati

Traccia i cicli visivamente utilizzando le viste Elenco, Calendario o Gantt

Automatizza gli aggiornamenti di stato per ridurre il lavoro degli amministratori

Incoraggia un feedback tempestivo, organizzato e orientato alla crescita

✅ Ideale per: Team HR in crescita, responsabili delle risorse umane e team leader in organizzazioni che necessitano di un approccio basato sui dati per monitorare e gestire le valutazioni periodiche delle prestazioni.

Ulteriori informazioni sulle automazioni di ClickUp 👇

3. Modello di scheda di complimenti stampabile ClickUp

Ottieni il modello gratuito Esprimi il tuo apprezzamento ai dipendenti in modo semplice ed elegante con il modello di scheda di complimenti stampabile ClickUp

Il modello di scheda di complimenti stampabile ClickUp è un modo semplice e premuroso per riconoscere i contributi del team, grandi o piccoli che siano.

Ogni scheda può essere personalizzata con nomi, immagini e il tipo di riconoscimento, quindi organizzata in categorie come Dipendente del mese o Oltre le aspettative. I tag di priorità consentono di mettere in evidenza facilmente i risultati di grande impatto, mentre gli assegnatari consentono a più parti interessate di collaborare ai complimenti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Schede personalizzabili con campi per mittente, destinatario e tipo di complimento

Classifica i riconoscimenti per un facile monitoraggio

Evidenzia le vittorie importanti con tag di priorità

Coinvolgi più parti interessate nel lavoro richiesto per esprimere apprezzamento

✅ Ideale per: Team leader, responsabili delle risorse umane e coordinatori delle risorse umane che desiderano rendere l'apprezzamento una parte integrante del proprio flusso di lavoro.

📑 Per saperne di più: Come amplificare la voce dei dipendenti sul posto di lavoro

4. Modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Ottieni il modello gratuito Assicurati che il tuo team abbia le risorse necessarie per rimanere motivato con il modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp

Il modello di piano d'azione per il coinvolgimento dei dipendenti di ClickUp trasforma il feedback in azioni misurabili che migliorano il coinvolgimento e la fidelizzazione.

Definisci gli obiettivi, assegna le attività e imposta le sequenze con la vista Grafico di Gantt. Tieni traccia delle iniziative utilizzando gli stati personalizzati e le attività cardine di ClickUp, che si tratti di aumentare la partecipazione ai sondaggi o di lanciare un programma di messa in evidenza a livello aziendale.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Converti il feedback in piani chiari e attuabili

Utilizza le attività cardine per monitorare e celebrare i successi

Suddividi gli obiettivi di coinvolgimento complessi in attività secondarie

Aiuta a mantenere un ciclo di stato visibile e misurabile

✅ Ideale per: team HR e team leader che desiderano un modo pratico per aumentare il coinvolgimento al fine di fidelizzare e motivare la propria forza lavoro.

💡 Suggerimento per i professionisti: non lasciare che i risultati dei sondaggi rimangano inutilizzati. Utilizza il tuo software per il coinvolgimento dei dipendenti per individuare le tendenze, come i punteggi bassi nel riconoscimento o nella comunicazione dei manager, quindi inseriscile direttamente nel tuo piano d'azione ClickUp. Assegna i titolari, imposta le scadenze e monitora le iniziative in tempo reale in modo che il feedback diventi uno stato visibile e misurabile.

5. Modello di matrice bonus ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea un sistema organizzato per il monitoraggio delle prestazioni, dei premi e degli incentivi del team con il modello di matrice dei bonus ClickUp

Il modello di matrice bonus ClickUp fornisce un quadro trasparente per il monitoraggio dei premi e degli incentivi basati sulle prestazioni.

Utilizza un elenco bonus dedicato con stati come Aperto, In revisione, Pagato o Completato. Nella vista Tabella, allinea gli obiettivi di rendimento con i premi ed evidenzia i risultati eccezionali collegandoli ad attività cardine specifiche.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Traccia i premi e gli incentivi in un'unica visualizzazione centralizzata

Utilizza la vista Tabella per allineare gli obiettivi con i premi

Crea trasparenza nella distribuzione dei bonus

Integra il riconoscimento direttamente con le attività cardine delle prestazioni

✅ Ideale per: Team leader e manager che desiderano motivare i dipendenti con trasparenza sui premi.

Quando si tratta di visibilità e monitoraggio in tempo reale, ClickUp Brain fa ancora di più. Con un solo prompt, puoi visualizzare immediatamente gli aggiornamenti sulle approvazioni dei bonus, le revisioni in sospeso o i pagamenti completati senza dover cercare manualmente nell'area di lavoro. Usa ClickUp Brain come spazio di conoscenza aziendale

6. Modello di modulo di valutazione ClickUp

Ottieni il modello gratuito Crea valutazioni complete ed efficaci per il tuo team con il modello di modulo di valutazione ClickUp

Il modello di modulo di valutazione ClickUp combina metriche quantificabili con feedback aperti in un unico formato facile da usare.

Tieni traccia delle ore lavorate, delle attività in sospeso, dei premi e delle aree di miglioramento utilizzando elenchi a discesa, scale di valutazione e campi personalizzati. Completamente personalizzabile, è ideale per valutazioni coerenti e ripetibili tra i team.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Valuta sia le competenze tecniche che quelle trasversali in un unico posto

Completamente personalizzabili con scale di valutazione, elenchi a discesa e campi

Tiene traccia dello stato, dei premi e delle aree di crescita

Si integra direttamente come strumento di feedback dei dipendenti nell'area di lavoro di ClickUp per una maggiore visibilità

✅ Ideale per: Responsabili di reparto e team leader che desiderano monitorare le prestazioni, lo sviluppo e lo stato di avanzamento degli obiettivi dei dipendenti con dati misurabili.

💡 Suggerimento: per migliorare l'obiettività e ottenere una visione più olistica dei contributi e dei risultati, integra il tuo software di riconoscimento dei dipendenti con moduli di valutazione per collegare il riconoscimento in tempo reale alle valutazioni delle prestazioni.

7. Modello "Dipendente del mese" di Template. Net

Il modello Employee Spotlight di Template.net rende facile mettere in evidenza i risultati individuali, dando ai membri del team la possibilità di condividere le loro storie. Questo aiuta a creare un ambiente di lavoro positivo, aumenta il morale e migliora la produttività dei dipendenti.

Puoi includere l'esperienza professionale, gli interessi personali e i contributi al team. Il design è completamente personalizzabile: modifica font, colori e immagini per riflettere l'identità del tuo marchio.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Combina aspetti professionali con tocchi personali

Personalizzabili per adattarsi all'immagine della tua azienda

Supporta elementi visivi come icone, grafici o infografiche

Aiuta a creare connessioni tra team remoti o interfunzionali

✅ Ideale per: team HR, specialisti della comunicazione interna e team leader che desiderano celebrare i dipendenti in modo personalizzato e visivamente accattivante.

🧠 Suggerimento per la creazione di una cultura aziendale: aggiungi un prompt "Cosa dovremmo regalare loro?" al tuo modello di spotlight. Ciò consente ai membri del team di suggerire idee basate su momenti condivisi per rendere i regali di apprezzamento dei dipendenti più personali e collaborativi.

8. Modello "Dipendente del mese" di Canva

tramite Canva

Celebra i singoli dipendenti e i loro risultati con il modello "Dipendente del mese" di Canva. L'interfaccia drag-and-drop semplifica la creazione di presentazioni raffinate e puoi facilmente adattare il tono, formale, divertente o informale, regolando layout, font e immagini.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Include blocchi di contenuti dedicati per sezioni uniche come Curiosità o Ringraziamenti ai colleghi

Supporta l'integrazione di contenuti multimediali per foto, icone o grafica del marchio

Funziona perfettamente con gli strumenti di pianificazione e pubblicazione di Canva per un'implementazione più rapida

✅ Ideale per: Teams che desiderano un modo flessibile e che non richiede competenze di progettazione per riconoscere i risultati dei dipendenti.

💡 Suggerimento: utilizza esempi reali di feedback dei dipendenti nei tuoi articoli per mettere in risalto l'impatto della persona. Queste citazioni autentiche aggiungono profondità, creano credibilità e fungono da mini casi di studio di come si presenta un ottimo lavoro nel tuo team.

9. Modello di benvenuto per i dipendenti di Canva

tramite Canva

Crea presentazioni calorose e memorabili per i nuovi assunti con il modello di benvenuto per i dipendenti di Canva. Questo modello semplifica la presentazione del ruolo, del background e della personalità di un nuovo membro del team in un formato raffinato e personalizzato con il tuo marchio, che funziona su app di comunicazione del team, email o dashboard interne.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Aiuta i nuovi assunti a sentirsi parte della cultura aziendale fin dal primo giorno con prompt che stimolano il coinvolgimento del team

Supporta l'aggiunta di contenuti multimediali come video di benvenuto, GIF o sondaggi interattivi

Funziona perfettamente sia per i team che lavorano da remoto che per quelli in ufficio, rendendo l'inserimento dei nuovi assunti più personale

✨ Ideale per: Responsabili delle risorse umane e team leader che desiderano creare momenti di benvenuto premurosi e personalizzati per i nuovi assunti.

📮ClickUp Insight: Solo il 12% dei partecipanti al nostro sondaggio utilizza funzionalità/funzioni IA integrate nelle suite di produttività. Questo basso tasso di adozione suggerisce che le implementazioni attuali potrebbero non offrire l'integrazione contestuale e senza soluzione di continuità che spingerebbe gli utenti a passare dalle loro piattaforme di conversazione autonome preferite. Ad esempio, l'IA è in grado di eseguire un flusso di lavoro di automazione basato su un prompt di testo normale dell'utente? ClickUp Brain può farlo! L'IA è profondamente integrata in ogni aspetto di ClickUp, incluso ma non limitato a riepilogare/riassumere thread di chat, redigere o perfezionare testi, estrarre informazioni dall'area di lavoro, generare immagini e molto altro ancora! Unisciti al 40% dei clienti ClickUp che hanno sostituito più di 3 app con la nostra app completa per il lavoro!

10. Modello di certificato "Dipendente del mese" di Microsoft Word di Microsoft 365

tramite Microsoft 365

Il modello di certificato "Dipendente del mese" di Microsoft Word di Microsoft 365 offre un modo formale e pronto all'uso per riconoscere la dedizione, la passione e le prestazioni eccezionali. Puoi inserire rapidamente nomi, date e dettagli del premio, quindi stampare o condividere in formato digitale per una presentazione elegante durante riunioni o eventi.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Layout, font e colori completamente personalizzabili per adattarsi al marchio della tua azienda

Funziona per vari programmi di riconoscimento oltre al "Dipendente del mese"

Stampabili o condivisibili online per opzioni flessibili di consegna dei premi

✅ Ideale per: team delle risorse umane che stanno impostando un programma di ricompense per riconoscere formalmente i risultati dei dipendenti.

11. Modello PPT "Dipendente del mese" di SlideModel

via SlideModel

Il modello PPT Employee Spotlight di SlideModel è progettato per un riconoscimento rapido e visivo durante riunioni, assemblee o presentazioni di benvenuto. I layout delle diapositive predefiniti consentono di evidenziare facilmente i risultati di un membro del team senza perdere ore nella progettazione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Diapositive pronte all'uso per foto, ruolo, risultati e momenti salienti personali

Colori, font e layout personalizzabili per adattarsi all'immagine della tua azienda

Funziona perfettamente con altri strumenti di presentazione per la condivisione multipiattaforma

✅ Ideale per: Manager o team delle risorse umane che desiderano riconoscere i dipendenti durante riunioni, presentazioni interne, sessioni di onboarding o assemblee aziendali.

📚 Per saperne di più: Modelli gratuiti per attività cardine per monitorare lo stato dei progetti

12. Modello "Dipendente del mese" di Postermywall

via Postermywall

Il modello "Dipendente del mese" di PosterMyWall ti aiuta a creare poster, volantini o messaggi digitali di riconoscimento per i social media e le piattaforme interne. È progettato per modifiche rapide, così puoi passare dall'idea al post pubblicato in pochi minuti.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Personalizzazione tramite trascinamento per testo, immagini e layout

Ottimizzati sia per la stampa che per il formato digitale, comprese le app di comunicazione del team

Accedi a una galleria di esempi di spotlight per trovare ispirazione per il design

✅ Ideale per: team o responsabili delle risorse umane che desiderano qualcosa di veloce, bello e facile da realizzare senza ricorrere a risorse esterne.

13. Modello colorato per i dipendenti in primo piano di Postermywall

via Postermywall

Questo vivace modello "Employee Spotlight" di PosterMyWall è perfetto per i marchi che desiderano che i post di riconoscimento risaltino. Il suo design audace e il layout adattabile rendono facile mettere in evidenza i momenti salienti in modo da attirare l'attenzione.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Combinazioni di colori vivaci e accattivanti progettate per la condivisione sui social media

Facile modifica con trascinamento della selezione, senza bisogno di competenze di progettazione

Esporta in diversi formati per siti web, newsletter e app di comunicazione del team

✅ Ideale per: Piccole e medie imprese che desiderano mettere in evidenza i risultati dei dipendenti su più canali.

14. Modello di video "Dipendente del mese" di Animoto

via Animoto

Il modello di video "Dipendente del mese" di Animoto ti consente di raccontare storie di riconoscimento attraverso video brevi e coinvolgenti. Puoi abbinare immagini, testo e colonne sonore per creare un momento di ribalta più memorabile rispetto ai semplici post statici.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Blocchi video predefiniti per attività cardine, curiosità e momenti salienti della carriera professionale

Libreria musicale integrata per adattarsi al tono del tuo spotlight

Semplici strumenti di modifica per i colori, i font e le transizioni del marchio

✅ Ideale per: team delle risorse umane e responsabili delle risorse umane che desiderano creare video coinvolgenti per mettere in evidenza i dipendenti.

15. Modello Google Slides "Membro del mese del team" di Slides Carnival

tramite Slides Carnival

Il modello Google Slides Team Member of the Month di Slides Carnival è un modello già pronto per presentazioni che consente di premiare i dipendenti che hanno ottenuto i migliori risultati nel mese. Con 22 diapositive predefinite, puoi mostrare i contributi in modo elegante e interattivo.

⭐ Perché ti piacerà questo modello:

Include grafici, cornici e animazioni per rendere le presentazioni coinvolgenti

Funziona con Canva per una maggiore flessibilità creativa

Adatti sia per riunioni di persona che per app di comunicazione con team remoti

✅ Ideale per: Teams che desiderano mettere in evidenza i risultati mensili durante le presentazioni di gruppo.

Festeggia i successi, aumenta il morale e crea una cultura aziendale con ClickUp

Mettere in evidenza i dipendenti non dovrebbe mai essere un'attività occasionale. ClickUp diventa un sistema ripetibile che puoi eseguire parallelamente a tutto ciò che il tuo team gestisce.

Usa ClickUp Docs per redigere e archiviare i resoconti, le lavagne online per raccogliere nuove idee di riconoscimento e i campi personalizzati per monitorare le attività cardine e gli interessi personali. Automatizza i promemoria in modo che nessun lavoro eccellente passi inosservato. E con viste come Calendario e Bacheca, puoi pianificare, pubblicare e celebrare i momenti salienti con un ritmo che sembra intenzionale.

Inoltre, con oltre 1.000 modelli pronti all'uso, avrai sempre un punto di partenza. Non ci sono pagine bianche, né confusione, solo un riconoscimento significativo integrato nel tuo flusso di lavoro.

Prova ClickUp gratis e crea una cultura a cui il tuo team vorrà rimanere fedele.