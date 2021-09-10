Victory Omotayo: Come ClickUp mi aiuta a gestire i miei clienti, i contenuti e il team in un unico posto

Libertà, impatto, stabilità, flessibilità.

Se sei un imprenditore e un titolare d'azienda, questi potrebbero essere alcuni degli obiettivi che ti sei prefissato per far crescere e scalare la tua attività in espansione.

Una giornata tipo di un imprenditore può consistere nel reclutare potenziali clienti, gestire un elenco di clienti, portare a termine i progetti dei clienti e molto altro ancora. Questo ciclo quotidiano, in cui è necessario destreggiarsi tra più attività e ricoprire diversi ruoli, è uno dei motivi per cui molte persone si esauriscono, si accontentano di una retribuzione inferiore e falliscono quando si tratta di avviare la propria attività.

Come si ottengono libertà, equilibrio tra vita privata e lavoro e esito positivo?

Victory Omotayo può spiegartelo! Meglio ancora, può mostrarti come fare. 😉

In qualità di coach aziendale e imprenditrice, Victory ha imparato alla perfezione tutti i passaggi necessari per avviare un'attività di successo: dall'offerta dei biglietti alle solide strategie di posizionamento, da un sistema commerciale semplificato a una forte presenza sui social media.

Oggi aiuta professionisti di diversi settori a ottenere i risultati che li porteranno alla libertà finanziaria.

Per farlo, si affida a uno strumento completo di project management come ClickUp per le sue esigenze di CRM e gestione dei contenuti.

Abbiamo avuto l'opportunità di entrare in contatto con Victory e chattare su come utilizza ClickUp per gestire tutto il suo lavoro in un unico posto. Continua a leggere per scoprire come riesce a portare a termine tutto con ClickUp.

È ora di passare il microfono! A te la parola, Victory! 🎤😊

Raccontaci della tua azienda!

Ciao, sono Victory! 👋

I professionisti e gli esperti si rivolgono a me quando vogliono essere considerati e retribuiti come tali.

Gestisco una società di coaching e consulenza che aiuta gli esperti a sfruttare il loro talento per sviluppare e lanciare programmi di gruppo di alto livello che vendono.

Lo faccio attraverso il mio programma di gruppo ad alto costo, Knowledge to Profit™, dove aiuto i miei client a:

💎 Chiarire e convalidare le loro competenze più redditizie (io le chiamo "money-maker")

💎 Aumenta la loro autorevolezza sui social grazie al mio Expedited Expertise Framework™ firmato da me

💎 Padroneggia la loro messaggistica, in modo che possano articolare con sicurezza il loro valore ai client dei loro sogni

Qual è la tua funzionalità/funzione preferita di ClickUp?

Dashboard. Adoro usarli per creare dashboard personalizzati per i miei clienti!

Le dashboard di ClickUp ti consentono di creare report approfonditi sui dati importanti dei tuoi clienti.

Utilizza widget personalizzabili come grafici a torta, Lead time, tabelle orarie e altro ancora per creare il tuo centro di controllo.

Le dashboard ti offriranno un hub centralizzato per visualizzare informazioni preziose su attività, sprint, progetti, persone e molto altro ancora.

Widget personalizzabili nelle dashboard di ClickUp

Come utilizzi ClickUp per far progredire la tua azienda e i tuoi progetti?

ClickUp mi permette di gestire il mio elenco di clienti, pianificare i contenuti dei social media e gestire un team.

Le funzionalità/funzioni di ClickUp orientate al cliente rendono la gestione di un'intera azienda in un'unica piattaforma di project management un gioco da ragazzi.

Puoi configurare un CRM direttamente nella tua area di lavoro e creare viste dettagliate delle attività dei tuoi client. Passa da una vista all'altra, come Bacheca, Tabella, Calendario, Elenco e altre ancora, per avere una prospettiva alternativa delle tue attività.

Utilizzo di ClickUp come CRM e visualizzazione dell'elenco dei clienti nella vista Elenco

Per utilizzare ClickUp per la gestione dei contenuti, è sufficiente creare un nuovo elenco in ClickUp, impostare le fasi con stati personalizzati e creare le attività necessarie.

Una volta impostato l'elenco delle attività, puoi iniziare a mappare il tuo calendario dei contenuti!

Esempio di calendario dei contenuti in ClickUp

Visualizzazione del calendario dei contenuti nella vista Elenco di ClickUp

Quante ore alla settimana risparmi utilizzando ClickUp e cosa fai con il tempo guadagnato?

Risparmio circa 5 ore alla settimana utilizzando ClickUp per organizzare e gestire la mia attività!

Il tempo che risparmio ogni settimana mi permette di concentrarmi su attività più redditizie per aumentare il fatturato dell'azienda.

In che modo ClickUp ha migliorato il tuo lavoro e la tua vita?

Prima di ClickUp, utilizzavo diverse app per gestire tutto il mio lavoro e i miei client.

L'implementazione di ClickUp mi ha davvero aiutato a risparmiare tempo e denaro rispetto a tutti gli strumenti che utilizzavo prima.

È stato estremamente vantaggioso avere ClickUp, soprattutto sapendo che ha tutto ciò di cui ho bisogno per la mia attività di coaching e consulenza online.

Che consiglio daresti a chi desidera ottimizzare la propria produttività?

Se posso darti un consiglio, ti consiglio vivamente di concentrarti su una sola piattaforma, in modo da poter vedere davvero i risultati.

Entra in contatto con Victory su LinkedIn, Instagram e visita il suo sito web per ulteriori informazioni su come può aiutarti a portare la tua azienda al livello successivo. 🚀