Le 10 migliori alternative a Moxie per gestire la tua azienda nel 2025

Moxie funziona bene per i liberi professionisti che lavorano da soli e per le microimprese. Copre le funzioni di base, inclusi contratti, fatture e comunicazione semplice con i client.

Ma con la crescita della tua azienda, queste funzionalità di base non sono più sufficienti. Hai bisogno di strumenti migliori per gestire i progetti, collaborare con gli altri e scalare senza ricorrere a soluzioni improvvisate.

Dopo aver raggiunto un limite con Moxie, molti titolari di piccole imprese stanno passando a strumenti che si adattano al loro modo di lavorare, che si tratti di fatturazione più rapida, monitoraggio più approfondito delle attività o collaborazione in team in un unico posto.

Scopri 10 alternative intelligenti a Moxie che ti aiutano a risparmiare tempo sul lavoro amministrativo, a rimanere aggiornato sulle attività dei client e a gestire la tua azienda senza strumenti aggiuntivi.

Le migliori alternative a Moxie in sintesi

Cosa cercare nelle alternative a Moxie

Superare uno strumento come Moxie non avviene dall'oggi al domani, ma è un processo graduale. Gestisci più progetti dei client, invii più fatture, coordini email, Slack e fogli di calcolo.

All'improvviso, non sei più solo un libero professionista, ma gestisci un'azienda.

Questo cambiamento porta con sé nuove esigenze: automazione, visibilità, collaborazione sui progetti e la possibilità di gestire tutto in un unico posto. Ed è proprio qui che molti utenti Moxie iniziano a cercare altrove.

Ecco cosa cercare quando si passa a una piattaforma più completa e performante:

Automazioni che fanno risparmiare tempo: cerca strumenti essenziali che trasformano l'invio di moduli in attività, triggerano follow-up o generano automaticamente fatture

CRM e portali client integrati: vai oltre la comunicazione unidirezionale; hai bisogno di visualizzazioni rivolte al client, file condivisi e aggiornamenti sui progetti in tempo reale

Fatturazione e monitoraggio del tempo insieme: dedica meno tempo ad attivare/disattivare e più tempo a ricevere i pagamenti, con fatturazione, monitoraggio e consegna nello stesso posto

Collaborazione multiutente: configura dashboard condivise, assegna attività e crea viste calendario non appena coinvolgi appaltatori o un team

Le 10 migliori alternative a Moxie nel 2025

I moderni strumenti aziendali dovrebbero offrirti controllo, chiarezza e spazio per crescere. Queste alternative a Moxie vanno oltre. Combinano project management, fatturazione, CRM e collaborazione per aiutarti a smettere di mettere insieme sistemi diversi e iniziare a gestire la tua attività in un unico posto.

1. ClickUp (Ideale per la gestione completa di progetti e clienti)

Consolida attività, collaborazione e documenti senza sforzo all'interno della piattaforma di gestione del lavoro all-in-one basata su IA di ClickUp

ClickUp è l'app per tutto il lavoro che combina project management, gestione delle conoscenze e chat, il tutto alimentato dall'IA che ti aiuta a lavorare in modo più rapido e intelligente.

Come alternativa a Moxie, ti aiuta a gestire il lavoro dietro le quinte che i tuoi clienti non vedono: preventivi, sequenze temporali, aggiornamenti e pagamenti, tutto da un'unica dashboard. Puoi pianificare eventi, monitorare ordini personalizzati e condividere lo stato di avanzamento senza dover cercare file o messaggi tra le app.

Per avviare immediatamente l'onboarding dei clienti o le richieste dei clienti, utilizza i moduli ClickUp. Questi moduli dinamici trasformano ogni invio in un'attività dettagliata, ideale per il monitoraggio di nuovi progetti, richieste di assistenza o invio di feedback. Invece di copiare manualmente i dettagli da email o fogli di calcolo, puoi centralizzare e semplificare il processo di onboarding o di richiesta informazioni.

Visualizza ogni fase della trattativa e assegna le attività all'istante in ClickUp CRM

Vuoi vedere tutte le informazioni dei tuoi clienti in un'unica vista unificata? ClickUp CRM ti consente di gestire i lead, monitorare le conversazioni e visualizzare lo stato dei progetti in una vista pulita e personalizzabile. Puoi ordinare per fase dell'accordo, pianificare follow-up e assegnare attività ai membri del team senza passare a uno strumento CRM separato.

È l'ideale per fondatori solitari e piccoli team che non hanno bisogno di uno strumento commerciale ingombrante, ma solo di un modo semplice per gestire ogni relazione con i clienti.

Scegli tra oltre 10 visualizzazioni per organizzare i tuoi progetti con ClickUp CRM

Devi inviare un brief al tuo client? Genera una bozza all'istante su ClickUp Docs utilizzando l'IA. Vuoi un feedback? Aggiungi un commento e assegnalo immediatamente come elemento di azione al tuo collega. Che tu stia progettando bouquet per un matrimonio o pianificando un servizio fotografico, ClickUp collega i tuoi aggiornamenti, le attività e i file in modo che nulla vada perso tra le finestre In arrivo.

Passando alle ore fatturabili e alle fatture, la funzionalità di monitoraggio del tempo di ClickUp ti aiuta a registrare le ore fatturabili direttamente sulle attività o sui progetti. Puoi monitorare il tempo in tempo reale o inserirlo manualmente, quindi generare report o fatture in base alle ore lavorate.

Se invii la stessa fattura ogni mese o ripeti i passaggi di onboarding dei client, ClickUp ti evita di farlo due volte. Crea i tuoi modelli una volta sola, automatizza i promemoria o le approvazioni e mantieni il processo in movimento, mentre ti concentri sul lavoro per cui i tuoi client ti pagano.

Infine, la parte migliore di ClickUp come alternativa a Moxie? ClickUp Brain è in grado di gestire l'intero flusso di lavoro. Ad esempio, quando arrivano nuove attività, IA Prioritize imposta l'urgenza di ciascuna attività, in modo da sapere sempre cosa affrontare per primo. Gli agenti Autopilot possono monitorare le attività scadute o bloccate e intervenire, ad esempio inviando promemoria o aggiornando gli stati.

Puoi anche utilizzare l'IA per riepilogare/riassumere rapidamente documenti o thread lunghi, redigere bozze di aggiornamenti o creare nuove attività e documenti con un prompt. In questo modo, dedichi meno tempo alle attività amministrative e più tempo al lavoro vero e proprio!

I modelli di ClickUp sono personalizzabili, riutilizzabili e facili da allegare alle attività del tuo progetto o ai record CRM.

✅ Modello di fattura freelance ClickUp: ideale per i provider di servizi individuali che fatturano a ore o a progetto. Aggiungi dettagli sui servizi, registrazioni dei tempi e informazioni sui client, quindi invia direttamente tramite ClickUp o esporta in formato PDF

Ottieni un modello gratis Fattura ai tuoi clienti in modo chiaro e professionale con il modello di fattura freelance di ClickUp

✅ Modello di fattura ClickUp: progettato per progetti ricorrenti o piccoli team. Aggiungi elementi, dettagli fiscali, termini di pagamento ed elementi di branding, così non dovrai ricreare lo stesso formato ogni mese

Ottieni un modello gratuito Tieni traccia dello stato delle fatture, delle date di scadenza e dei tipi di pagamento con il modello di fattura ClickUp

Funzionalità/funzioni migliori di ClickUp

Crea dashboard filtrate per visualizzare lo stato dei progetti, le richieste dei client e le attività scadute in un unico posto

Organizza la tua area di lavoro per reparti (commerciale, operativo, finanziario) con spazi e cartelle

Crea flussi di lavoro personalizzati per i tuoi progetti con logica condizionale e dipendenze tra le attività

Incorpora link di pagamento, calendari o moduli direttamente nei documenti ClickUp

Imposta attività ricorrenti per progetti continuativi o controlli mensili dei servizi

Utilizza Obiettivi Attività cardine per monitorare i risultati chiave dei client e i termini contrattuali

Crea visualizzazioni per i client con autorizzazioni che nascondono note interne o bozze

Utilizza l'IA e le automazioni per assegnare, dare priorità e aggiornare automaticamente le attività

Sfrutta strumenti di collaborazione integrati come ClickUp Chat, SyncUps, Assigned Comments e condividi gli aggiornamenti con i clienti o i collaboratori

Utilizza oltre 1000 integrazioni per connetterti con i tuoi strumenti preferiti

Limiti di ClickUp

L'ampio intervallo di funzionalità/funzioni può sembrare eccessivo senza una guida alla configurazione iniziale

L'esperienza mobile non è così fluida per la gestione di documenti o moduli complessi in movimento

Prezzi di ClickUp

Valutazioni e recensioni di ClickUp

G2: 4,7/5 (oltre 10.000 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 4.400 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di ClickUp

Celine R., responsabile della progettazione UX/UI, afferma:

Utilizzo ClickUp sin dai suoi esordi ed è stato straordinario assistere alla sua evoluzione in un potente strumento completo per la produttività. Il continuo lancio di nuove funzionalità/funzioni e aggiornamenti dimostra l'impegno del team nel migliorare l'esperienza degli utenti.

💡Suggerimento per professionisti: vuoi aumentare di 10 volte i tuoi flussi di lavoro? Prova Brain MAX, il compagno desktop IA di ClickUp. Offre potenti funzioni di ricerca aziendale e comandi vocali al tuo flusso di lavoro, consentendoti di trovare qualsiasi documento, chattare o aggiornare un progetto su tutte le app connesse con una singola ricerca o richiesta vocale. Che tu stia raccogliendo idee, acquisendo feedback dei client o gestendo scadenze, Brain MAX ti offre tutto a portata di mano, così puoi concentrarti sulla crescita della tua azienda, non sulla gestione dei tuoi strumenti.

2. Agency Handy (Ideale per le agenzie che gestiscono i risultati finali dei client)

tramite Agency Handy

Agency Handy è progettato per team creativi che vivono in un ciclo continuo di feedback. Consente di organizzare il lavoro dei clienti in dashboard strutturate, assegnare attività e gestire le revisioni dei file senza il disordine delle email avanti e indietro. Tutto è visibile, tracciabile e basato sulle scadenze.

Ogni aspetto del tuo lavoro, dai concetti iniziali alle approvazioni finali, diventa trasparente, tracciabile e meticolosamente legato alle scadenze. Ciò che distingue davvero Agency Handy è il suo sofisticato flusso di lavoro per l'approvazione dei clienti.

Che tu stia presentando un nuovo concept per un logo, una brochure di più pagine o qualsiasi altra risorsa creativa, puoi condividerla senza problemi, sollecitare feedback specifici e richiedere formalmente l'approvazione direttamente all'interno della piattaforma. Ciò garantisce che il tuo lavoro mantenga lo slancio, evitando il rischio di rimanere bloccato a tempo indeterminato in una finestra In arrivo traboccante di email.

Funzionalità/funzioni principali di Agency Handy

Crea dashboard con la semplicità del drag-and-drop per ogni progetto dei tuoi client

Semplifica l'approvazione con flussi integrati che riducono i cicli di revisione

Tieni traccia di risorse, mockup e versioni utilizzando un file manager visivo

Personalizza i portali dei client per condividere documenti e fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato

Limiti di Agency Handy

Opzioni di integrazione limitate al di là degli strumenti creativi di base

Potrebbe essere eccessivo per team che gestiscono progetti più piccoli e semplici

Prezzi convenienti per agenzie

Freelancer: 19 $ al mese

Team starter: 99 $/mese

Business Pro: 199 $/mese

Valutazioni e recensioni di Agency Handy

Recensioni insufficienti

Cosa dicono gli utenti reali di Agency Handy

Un utente G2 dice:

Handy è un fantastico strumento di portale client per le agenzie grazie alla sua interfaccia intuitiva, che rende facile per i clienti accedere e navigare attraverso la piattaforma.

3. Dubsado (Ideale per flussi di lavoro personalizzabili e automazioni)

tramite Dubsado

Dubsado è progettato per le aziende di servizi che desiderano un maggiore controllo sul modo in cui i clienti si muovono lungo il percorso. Dall'onboarding all'offboarding, ti offre gli strumenti per creare moduli personalizzati, automatizzare i contratti e semplificare la pianificazione, il tutto con il tuo marchio.

Il punto di forza principale della piattaforma risiede nella sua capacità di facilitare la creazione di flussi di lavoro altamente dettagliati e intelligenti. È possibile configurare follow-up automatici, assegnare attività specifiche, inviare email personalizzate e aggiornare dinamicamente lo stato dei client in base alle azioni specifiche dei client o alle attività cardine del progetto.

Per i consulenti indipendenti o i team che gestiscono un volume elevato di clienti, questa sofisticata automazione riduce drasticamente i costi amministrativi senza compromettere il tocco personalizzato fondamentale per le relazioni con i clienti.

Le migliori funzionalità/funzioni di Dubsado

Crea moduli di registrazione e pagine di acquisizione dei lead completamente personalizzabili

Automatizza la generazione di contratti e fatture con il supporto integrato per le firme elettroniche

Pianifica le riunioni senza sforzo con il rilevamento del fuso orario e le impostazioni del buffer

Progetta flussi di lavoro utilizzando la logica condizionale e i trigger delle attività per un'automazione senza interruzioni

Limiti di Dubsado

Curva di apprendimento più ripida per gli utenti che non hanno familiarità con l'automazione del flusso di lavoro

Strumenti di reportistica e analisi limitati rispetto alla concorrenza

Prezzi di Dubsado

Versione di prova gratuita disponibile (senza limiti di tempo, massimo tre client)

Starter: 20 $ al mese

Premier: 40 $/mese

Valutazioni e recensioni di Dubsado

G2: 4,2/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 50 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Dubsado

Un utente Capterra dice:

Ha sicuramente portato a termine il lavoro, era la piattaforma migliore disponibile per le nostre esigenze, ma avrebbe potuto essere molto migliore.

4. HoneyBook (Ideale per i liberi professionisti che gestiscono contratti e pagamenti)

tramite HoneyBook

HoneyBook è pensato per i liberi professionisti e i creativi che desiderano semplificare il proprio lavoro. Raggruppa proposte, contratti e pagamenti in un unico flusso chiaro, così i client possono firmare e pagare in pochi minuti, anziché in giorni. Non sono necessarie competenze tecniche né configurazioni di backend.

La sua funzionalità/funzione distintiva è l'eccezionale esperienza che offre ai clienti. Con il minimo sforzo, puoi inviare facilmente proposte professionali con il tuo marchio, stabilire scadenze di pagamento chiare e automatizzare i promemoria di pagamento.

Se sei costantemente alle prese con il recupero delle fatture scadute o la gestione manuale dell'onboarding dei client, HoneyBook offre una soluzione semplificata e intuitiva che mantiene le tue attività finanziarie e amministrative perfettamente organizzate.

Funzionalità/funzioni principali di HoneyBook

Utilizza modelli predefiniti per proposte, contratti e fatture per risparmiare tempo

Pianifica facilmente i pagamenti e invia promemoria automatici per rimanere sempre aggiornato

Centralizza tutte le comunicazioni relative ai progetti con un portale dedicato ai client

Gestisci i progetti ovunque ti trovi con un'app mobile completamente funzionale

Limiti di HoneyBook

Opzioni di personalizzazione limitate per flussi di lavoro avanzati

Mancano strumenti nativi per il monitoraggio del tempo e la reportistica approfondita

Prezzi di HoneyBook

Starter: 36 $/mese

Essentials: 59 $/mese

Premium: 129 $/mese

Valutazioni e recensioni di HoneyBook

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,7/5 (oltre 600 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di HoneyBook

Un utente G2 dice:

Mi piace poter accedere praticamente a tutto ciò di cui ho bisogno in un unico posto. Ha anche migliorato il livello professionale della mia azienda.

📮 Approfondimento ClickUp: I team con prestazioni scarse sono 4 volte più propensi a destreggiarsi tra più di 15 strumenti, mentre i team con prestazioni elevate mantengono l'efficienza limitando il proprio kit di strumenti a 9 o meno piattaforme. Ma che ne dici di utilizzare una sola piattaforma? Come app completa per il lavoro, ClickUp riunisce attività, progetti, documenti, wiki, chat e chiamate in un'unica piattaforma, completa di flussi di lavoro basati sull'IA. Pronto a lavorare in modo più intelligente? ClickUp funziona per ogni team, rende il lavoro visibile e ti consente di concentrarti su ciò che conta, mentre l'IA si occupa del resto.

5. Bonsai (Il migliore come piattaforma all-in-one per freelance)

tramite Bonsai

Bonsai ti consente di gestire proposte, contratti, fatture e tasse senza uscire da un'unica piattaforma. È elegante e minimale e offre all'amministratore tutte le funzionalità necessarie per gestire la tua attività in solitaria senza sentirti sopraffatto.

Oltre alle funzionalità aziendali fondamentali, Bonsai si distingue per l'account aziendale integrato, le funzionalità di monitoraggio automatico delle imposte, i contratti completamente personalizzabili e i flussi di lavoro semplificati per l'onboarding dei client.

Se sei stanco di mettere insieme manualmente servizi come Stripe per i pagamenti, QuickBooks per la contabilità e Documenti Google per la documentazione, Bonsai offre una configurazione coerente e pulita che consolida tutte queste funzioni in un'unica area di lavoro efficiente.

Le migliori funzionalità/funzioni di Bonsai

Semplifica la gestione delle finanze con il sistema bancario integrato per freelance: monitora le stime fiscali, le cancellazioni e gli obiettivi di risparmio

Semplifica il processo dalla proposta al pagamento con le firme elettroniche e la fatturazione per attività cardine

Monitora il tempo e convertilo in fatture con un solo clic

Utilizza modelli predefiniti per contratti, accordi di riservatezza e documenti di onboarding per lavorare più velocemente

Limiti di Bonsai

Flessibilità limitata per team o agenzie con più utenti

Alcune funzionalità/funzioni finanziarie sono disponibili solo negli Stati Uniti per il momento

Prezzi di Bonsai

Base: 15 $/utente al mese

Essentials: 25 $ al mese per utente

Premium: 39 $/utente al mese

Elite: 59 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Bonsai

G2: 4,3/5 (oltre 100 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 90 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Bonsai

Un utente G2 dice:

È incredibile poter inviare contratti, proposte, fatture e moduli ai clienti tutto dalla stessa piattaforma. Adoro il fatto che Bonsai sia un punto di riferimento unico per liberi professionisti e piccole imprese.

👀 Lo sapevi? Nel 2023, i liberi professionisti hanno guadagnato complessivamente 1,27 trilioni di dollari, una cifra pari al PIL di paesi come la Corea del Sud.

6. Moxo (Ideale per portali client white label)

tramite Moxo

Se desideri offrire un'esperienza personalizzata e orientata al cliente, Moxo ti offre gli strumenti per farlo. Dalla condivisione sicura dei documenti alla messaggistica in tempo reale e alle aree di lavoro personalizzate, è progettato per le aziende che vogliono apparire professionali e rimanere protette.

Moxo brilla davvero per le sue solide funzionalità white label, che consentono ai tuoi clienti di non vedere mai alcuna interfaccia di terze parti; l'intera esperienza è invece perfettamente integrata con il tuo marchio.

Che tu sia un consulente legale che gestisce informazioni sensibili o un consulente finanziario che fornisce assistenza personalizzata, puoi lanciare senza sforzo un hub client professionale e ottimizzato per dispositivi mobili che ti sembra completamente tuo, rafforzando l'identità del tuo marchio in ogni punto di contatto.

Le migliori funzionalità/funzioni di Moxo

Crea portali client sicuri e personalizzati con il tuo logo, i tuoi colori e il tuo dominio personalizzato

Offri un'integrazione e servizi senza soluzione di continuità con flussi di lavoro mobile-first

Automatizza i passaggi di approvazione e monitora ogni interazione con i client in tempo reale

Integra chat, condivisione di file e firme elettroniche per un'esperienza client unificata

Limiti di Moxo

Personalizzazione limitata oltre gli elementi di branding

Non ideale per il project management di team interni

Prezzi di Moxo

Prezzi personalizzati

Valutazioni e recensioni di Moxo

G2: 4,5/5 (oltre 170 recensioni)

Capterra: 4,0/5 (oltre 20 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Moxo

Un utente Capterra dice:

Moxo è stato molto utile per semplificare le comunicazioni e la corrispondenza con i nostri clienti. Apprezziamo molto la possibilità di comunicare con loro in un'unica posizione designata (anziché tramite messaggi di testo, WhatsApp, ecc.) e di condividere file in modo reciproco.

💡 Suggerimento: utilizza l'onboarding co-branded di Moxo per inviare ai client un'esperienza di benvenuto che sembri provenire dalla tua azienda, non da un fornitore di software.

7. Plutio (ideale per imprenditori individuali che gestiscono più servizi)

tramite Plutio

Gestire un'azienda individuale spesso significa cambiare continuamente ruolo: project manager, responsabile clienti, marketer e altro ancora. Plutio riunisce tutto in un'unica dashboard intuitiva, dove è possibile gestire i clienti, inviare proposte, monitorare il tempo e chattare, il tutto senza uscire dall'app.

Le funzionalità/funzioni distintive di Plutio includono una finestra In arrivo collaborativa, portali client multilingue e un CRM integrato. È progettato per semplificare le operazioni individuali sparse in un flusso di lavoro mirato che sembra fattibile, anche quando si ricoprono più ruoli.

Funzionalità/funzioni principali di Plutio

Offri portali client multilingue per creare un'esperienza più inclusiva

Gestisci email, chat e commenti sulle attività da un'unica finestra In arrivo collaborativa

Invia proposte personalizzate con firme elettroniche integrate per approvazioni più rapide

Tieni traccia delle attività, registra il tempo e genera fatture, tutto da un unico posto

Limiti di Plutio

Può sembrare ricco di funzionalità/funzioni per aziende che offrono servizi semplici

Integrazioni di terze parti limitate rispetto ad altre piattaforme

Prezzi di Plutio

Solo: 19 $ al mese

Studio: 39 $ al mese

Agenzia: 99 $/mese

Valutazioni e recensioni di Plutio

G2: 4,3/5 (oltre 50 recensioni)

Capterra: 4,6/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Plutio

Un utente G2 dice:

Posso svolgere tutte le mie attività di gestione aziendale in un unico posto. Ad esempio, proposte, fatture e ricevute, monitoraggio del tempo, gestione delle attività, ecc.

📖 Leggi anche: Ottimizza il tuo flusso di lavoro con il monitoraggio agile del tempo

8. 17hats (Ideale per professionisti di eventi e fotografi)

via 17hats

Se la tua attività si basa su una serie di passaggi ripetibili, come la consulenza iniziale, la quotazione dettagliata, la firma del contratto, l'esecuzione dei servizi (come un servizio fotografico o un evento) e la fatturazione finale, 17hats è progettato per aiutarti a sistematizzare ogni aspetto.

È pensato su misura per i professionisti dei settori creativi e dei servizi legati agli eventi, tra cui fotografi, organizzatori di eventi e designer, che necessitano di flussi di lavoro strutturati senza l'onere di doverli creare da zero.

Tutto in 17hats funziona su modelli altamente personalizzabili, dai preventivi e contratti personalizzati con il tuo marchio ai follow-up automatici e alle note di ringraziamento. Questo approccio sistematico riduce significativamente il tempo speso in noiose email avanti e indietro, consentendoti di dedicare più tempo a servire direttamente i tuoi clienti o a prepararti per il tuo prossimo impegno.

le migliori funzionalità/funzioni di 17hats

Utilizza modelli di flusso di lavoro su misura per eventi, fotografia e progetti creativi

Pianifica le riunioni con i client grazie agli strumenti integrati che si sincronizzano con il tuo calendario

Automatizza follow-up, promemoria e note di ringraziamento con sequenze di email

Semplifica l'onboarding dei client con strumenti integrati per la fatturazione e la gestione dei contratti

limiti di 17hats

L'interfaccia può sembrare obsoleta rispetto agli strumenti più recenti

Meno flessibile per team o aziende con offerte di servizi complesse

prezzi di 17hats

Mensile: 60 $/mese

valutazioni e recensioni di 17hats

G2: 4,4/5 (oltre 70 recensioni)

Capterra: 4,4/5 (oltre 130 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di 17hats

Un utente G2 dice:

17hats mi permette di avere tutte le attività amministrative aziendali e tutti i documenti relativi a ciascun client in un unico posto. La parte migliore è che la maggior parte delle attività sono automatizzate, eliminando la necessità di assumere un assistente per tali attività.

📖 Leggi anche: Modelli gratuiti di fatture Fogli Google

9. SuiteCRM (Il miglior CRM open source per piccoli team)

tramite SuiteCRM

SuiteCRM ti offre il controllo totale sul tuo sistema CRM, senza vincoli di fornitore né aggiornamenti forzati. È open source, quindi i team di piccole dimensioni con risorse tecniche possono personalizzare flussi di lavoro, campi e dashboard in base alle proprie operazioni.

Ogni modulo di SuiteCRM, dalla gestione completa dei contatti e il monitoraggio dei lead alla risoluzione efficiente dei casi, è adattabile. Questo lo rende una scelta solida per i team esperti di IT che cercano una soluzione CRM economica e altamente flessibile che offra ampio spazio di crescita, a condizione che siano disposti a investire un po' di lavoro richiesto nella configurazione iniziale e nella gestione continua.

Migliori funzionalità/funzioni di SuiteCRM

Distribuisci sui tuoi server con accesso completo al codice sorgente

Crea dashboard personalizzati utilizzando un generatore di moduli drag-and-drop

Automatizza i flussi di lavoro con un potente motore e trigger condizionali

Estendi le funzionalità con una vasta libreria di plugin e temi creati dalla community

Limiti di SuiteCRM

Richiede configurazione tecnica e manutenzione continua

L'interfaccia sembra obsoleta rispetto ai moderni CRM SaaS

Prezzi di SuiteCRM

Free (open-source, self-hosted)

Sono disponibili piani di assistenza a pagamento offerti da partner terzi

Valutazioni e recensioni di SuiteCRM

G2: 4,2/5 (oltre 90 recensioni)

Capterra: 4,2/5 (oltre 40 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di SuiteCRM

Un utente Capterra dice:

Utilizziamo SuiteCRM come repository centrale per l'assistenza clienti. Teniamo traccia di tutti i contatti che abbiamo con loro, pianificati e completati. Si tratta di un hub essenziale per il nostro team per garantire che tutti i contatti con i clienti siano ben informati.

🧠 Curiosità: Il termine "open source" è stato coniato nel 1998 per rendere il software gratuito più accessibile alle aziende; prima di allora, la maggior parte delle aziende lo evitava completamente.

10. Capsule CRM (Il miglior CRM leggero con monitoraggio dei client)

tramite Capsule CRM

Capsule CRM offre un'esperienza pulita e mirata senza ingombri. È ideale per piccoli team che desiderano monitorare le vendite, gestire le relazioni e seguire le attività, il tutto da una dashboard centralizzata e intuitiva.

Tutte queste funzioni essenziali sono centralizzate in un'unica dashboard intuitiva, che garantisce semplicità e facilità d'uso. Il suo design ottimizzato per i dispositivi mobili, combinato con promemoria automatici e cronologie complete dei contatti, ti aiuta a tenere sotto controllo le priorità aziendali.

Funzionalità/funzioni principali di Capsule CRM

Gestisci le pipeline commerciali visive con fasi drag-and-drop per ogni trattativa

Sincronizza le email senza problemi con Gmail e Outlook direttamente dalla tua area di lavoro

Visualizza le sequenze temporali dei contatti con note, chiamate e attività, tutto in un unico posto

Utilizza tag, campi e flussi di lavoro personalizzati per segmentare e personalizzare la gestione dei client

Limiti di Capsule CRM

Reportistica e analisi limitate nei piani di livello inferiore

Nessuna fatturazione integrata o automazione avanzata

Prezzi di Capsule CRM

Piano Free

Starter: 21 $ al mese per utente

Crescita: 38 $/utente al mese

Avanzato: 60 $/utente al mese

Valutazioni e recensioni di Capsule CRM

G2: 4,7/5 (oltre 400 recensioni)

Capterra: 4,5/5 (oltre 160 recensioni)

Cosa dicono gli utenti reali di Capsule CRM

Un utente G2 dice:

Le funzionalità di Capsule CRM sono basilari. Mi manca davvero HubSpot per tutto quello che potevo fare con esso. Ma quello che Capsule fa, lo fa molto bene e in modo semplice, e soddisfa tutte le nostre esigenze senza la complessità delle opzioni più grandi.

Ottieni di più con ClickUp, che cresce con te

Superare uno strumento come Moxie è un buon segno: la tua azienda si sta evolvendo. Ma significa anche che i tuoi sistemi devono evolversi. Più client, più risultati e più parti in movimento richiedono una piattaforma che stia al passo senza aggiungere complessità.

ClickUp ti offre questo controllo. Tutto è sincronizzato, dai moduli dei clienti ai contratti, dai documenti alle dashboard, così puoi scalare senza dover unire strumenti diversi. Che tu gestisca il lavoro da solo o sia a capo di un team, ottieni chiarezza, personalizzazione e collaborazione reale, tutto in un unico posto.

